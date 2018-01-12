17:58 12 января

ВМС Украины провели совместные учения с эсминцем ВМС США

Морская авиация Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провела в Черном море совместные учения с эсминцем USS Carney (DDG 64) ВМС США.

Как сообщает в пятницу пресс-центр командования ВМС ВСУ, цель этих тренировок - отработка взаимодействия в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня совместимости.

ВМС Украины провели совместные учения с эсминцем ВМС США



В ходе тренировок вертолеты украинских ВМС Ка-27ПЧ и Ка-27ПР в сложных метеоусловиях осуществили более 10 посадок на борт американского корабля, провели разведку и наблюдение за надводной обстановкой
- сообщили в пресс-центре.

Отработка подобных совместных элементов - это уже привычное для нас дело. Но, безусловно, каждая такая возможность становится хорошим поводом для получения дополнительных знаний и совершенствования навыков взаимодействия с нашими иностранными коллегами по современным стандартам
- прокомментировал временно исполняющий обязанности заместителя командующего ВМС ВСУ по боевой подготовке капитан 2 ранга Андрей Куриленко.

Ранее сообщалось, что американский ракетный эскадренный миноносец Carney стал первым кораблем ВМС США, вошедшим в Черное море в 2018 году. Ранее данный эсминец посещал Украину в рамках учений "Морской бриз" (Sea Breeze) в июле 2017 года.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/
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Комментарии 25

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  1. Muvka Сегодня, 14:30
    Учились девушек легкого поведения в плохую погоду подвозить амерам?
    Muvka
    1. Хагалаз Сегодня, 14:36
      Вот тоже подумал. Только про пиво. Но с другой стороны, где пиво, там и дефки! laughing
      Хагалаз
      1. Тралл Сегодня, 14:41
        Отрабатывают эвакуацию Порошенко.
        Тралл
        1. Хагалаз Сегодня, 14:46
          А параллельно кто то отрабатывает ликвидацию Порошенко, интересно?
          Хагалаз
          1. LSA57 Сегодня, 15:39
            Цитата: Хагалаз
            А параллельно кто то отрабатывает ликвидацию Порошенко, интересно?

            и киллер назначен
            LSA57
    2. самоход Сегодня, 15:28
      ВМС Украины провели совместные учения с эсминцем ВМС США
      ну, звучит почти прям как французские Rafale на американском авианосце George H.W. Bush (CVN-77). laughing
      ой ли новость. ну отрабатывают "подельники" взаимодействия. что с того? подобное во всем мире далеко не новость.
      самоход
  2. Magic Archer Сегодня, 14:32
    Вот это учения!Сразу виден размах!Силу и мощь укро ВМС! laughing
    Magic Archer
    1. Chertt Сегодня, 14:38
      Не странно, несколько опытных пилотов, и несколько вертолетов Советской постройки на Украине осталось
      Chertt
    2. LSA57 Сегодня, 15:40
      Цитата: Magic Archer
      Сразу виден размах!Силу и мощь укро ВМС!

      это они ещё не все плоты на воду спустили
      LSA57
  3. Обычный Сегодня, 14:33
    Это что ж, надувная лодка шла параллельным курсом с эсминцем?
    Обычный
    1. LSA57 Сегодня, 15:42
      Цитата: Обычный
      Это что ж, надувная лодка шла параллельным курсом с эсминцем?

      а может и эсминец надувной?
      LSA57
  4. Астория Сегодня, 14:44
    Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы.
    Астория
  5. ustinov.yuri Сегодня, 14:44
    Скока резиновых лодок порвали?
    ustinov.yuri
    1. LSA57 Сегодня, 15:43
      Цитата: ustinov.yuri
      Скока резиновых лодок порвали?

      пока надували, или когда из воды баграми вынимали?
      LSA57
  6. Alexey-74 Сегодня, 14:48
    Совместное учение, как громко сказано.....посадка и взлет с палубы американского эсминца - это конечно суперрр. Наверное летчикам дадут звание Героя Украины!!!
    Alexey-74
  7. rehev931 Сегодня, 14:51
    своих то вертолетных площадок не осталось!!!! "сайгак дачный" у пирса отдыхает... wassat
    rehev931
  8. Berkut24 Сегодня, 14:56
    Тут главное эсминцу скорость не превышать и идти строго прямо, чтобы волной всю "волчью стаю" не опрокинуть.
    Berkut24
  9. Сержант71 Сегодня, 14:57
    ВМС Украины? Боёвые казацкие чолны, резиновые моторные лодки и два ветролёта? Ха-ха-ха! wassat
    Сержант71
    1. LSA57 Сегодня, 15:45
      Цитата: Сержант71
      ВМС Украины? Боёвые казацкие чолны, резиновые моторные лодки и два ветролёта? Ха-ха-ха!

      есть амианосец
      LSA57
  10. Быков. Сегодня, 14:59
    ВМС Украины провели совместные учения с эсминцем ВМС США

    А ракетные стрельбы ПКР руками ВМС Укрии будут?
    Быков.
  11. Alex-a832 Сегодня, 15:27
    Догадываюсь, что укровоинство изображало условного русскоговорящего противника на этих учениях.
    Alex-a832
  12. rruvim Сегодня, 15:58
    "Горилку" подвозили... Какие у Ка-шки стандарты НАТО? Кроме приёмника GPS ("наладонника") и УКВ связи через "мотороллу"? Удивительно, что у Укров вообще такие вертолёты сохранились. Двигатели, понятно, МОТОР СИЧ, но вся авионика Российская.
    rruvim
  13. Alex20042004 Сегодня, 16:18
    Да, как-то вот так:

    По другому не получается.
    Alex20042004
  14. next322 Сегодня, 16:21
    корабли вмс украины в стрелецкой бухте Севастополя 2017
    next322
  15. APASUS Сегодня, 17:21
    Интересно, сколько в рядах Украинских ВМС пилотов обладающих такими специфическими навыками ,как посадка на палубу ? И зачем в данной ситуации подобные навыки
    APASUS
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