ВМС Украины провели совместные учения с эсминцем ВМС США

В ходе тренировок вертолеты украинских ВМС Ка-27ПЧ и Ка-27ПР в сложных метеоусловиях осуществили более 10 посадок на борт американского корабля, провели разведку и наблюдение за надводной обстановкой

Отработка подобных совместных элементов - это уже привычное для нас дело. Но, безусловно, каждая такая возможность становится хорошим поводом для получения дополнительных знаний и совершенствования навыков взаимодействия с нашими иностранными коллегами по современным стандартам

Морская авиация Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провела в Черном море совместные учения с эсминцем USS Carney (DDG 64) ВМС США.Как сообщает в пятницу пресс-центр командования ВМС ВСУ, цель этих тренировок - отработка взаимодействия в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня совместимости.- сообщили в пресс-центре.- прокомментировал временно исполняющий обязанности заместителя командующего ВМС ВСУ по боевой подготовке капитан 2 ранга Андрей Куриленко.Ранее сообщалось, что американский ракетный эскадренный миноносец Carney стал первым кораблем ВМС США, вошедшим в Черное море в 2018 году. Ранее данный эсминец посещал Украину в рамках учений "Морской бриз" (Sea Breeze) в июле 2017 года.