17:55 12 января

Туск: Если Польша перестанет получать деньги от ЕС, она объявит о выходе

Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил о том, что Польша может покинуть Европейский союз. По словам Туска, официальная Варшава вполне может пойти на такой шаг, как только перестанет получать денежные средства из общеевропейской казны. При этом глава Евросовета дал понять, что польские власти в таком случае проведут референдум, причём приложат все усилия, чтобы большинство поляков проголосовало именно за выход Польши из состава ЕС.

Туск: Если Польша перестанет получать деньги от ЕС, она объявит о выходе


Дональда Туска, которого постоянно критикуют нынешние польские власти, цитирует британское издание The Telegraph:
Для правящих элит в Польше членство страны в Евросоюзе сводится лишь к получению денег. Их вообще не интересуют общеевропейские ценности, а также преимущества, которые даёт членство в Евросоюзе. Правящей польской партии (а это партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского) не дела до общего рынка, соблюдения правопорядка, гарантий безопасности.



Дональд Туск продолжил:
Я легко могу себе представить, как эта элита сделает всё, чтобы Польша не оказалась в числе доноров Евросоюза. Как только выплаты из казны закончатся, они спросят у поляков, хотят ли они остаться в ЕС. И всё будет сделано так, что поляки скажут Евросоюзу: «Прощай!»


Напомним, что ранее Туск сам занимал пост главы польского правительства. Теперь он говорит о том, что в Европе Польшу в последние годы стали воспринимать как страну, вносящую раскол в ряды Евросоюза.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 74

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  1. Комментарий был удален.
    1. Тралл Сегодня, 14:33
      Блин, так, оказывается, все было не по любви?
      Или это была любовь за деньги? smile
      Тралл
      1. фигвам Сегодня, 14:38
        Политическая проституция однако. В этом вся польша.
        фигвам
        1. Шура пермский Сегодня, 14:41
          ахахаха,бомжи , ещё и шантажируют)))) смешные пшекоголовые...
          Шура пермский
          1. Silkway0026 Сегодня, 16:20
            Сейчас у Германии такая же ситуация, как и у РСФСР перед развалом СССР - Германия кормит всех.
            Лучше всего ситуацию охарактеризовал Джорж Буш Старший:
            "- Россия и Союз — как Матрешки. Они были вложены друг в друга. В реальности мы соревновались с Россией, но была она в виде Союза, то есть на ногах у нее были огромные Гири. Сейчас эти Гири при распаде Союза убраны, Россия преодолеет свои нынешние проблемы и станет гораздо более злой и могучей, и хорошо запомнит всех, кто ее нынче обидел. И я хотел бы быть таким же Другом Росссии, каким я был Врагом для Советов"
            Silkway0026
            1. alexmach Сегодня, 16:35
              Сейчас эти Гири при распаде Союза убраны, Россия преодолеет свои нынешние проблемы и станет гораздо более злой и могучей, и хорошо запомнит всех, кто ее нынче обидел


              что-то пока что все выглядит как-то совсем наоборот. Отбросили не гири а часть ног, теперь учится ходить заново на том, что осталось.
              alexmach
        2. DMoroz Сегодня, 15:12
          а раньше было иначе? bezpowrotnie их девиз...(безвозвратно, т.е. на халяву) или daj mi pieniądze (дай денег)...
          DMoroz
        3. ДЕДПИХТО Сегодня, 16:05
          Если бы все политические простигосподи были такими ,,сознательными,, ... некоторым уже и денег не дают а они все одно рагулю подставляют...политическое б в чистом виде
          ДЕДПИХТО
      2. Magic Archer Сегодня, 14:38
        А там вообще нет понятия любовь и дружба!Я вообще афигеваю от пшеков!Как та Моська,которая только лает!Немцы,которые кормят и донатят пол Европы,молчат,хотя они должны быть недовольны а не поляки,данной ситуацией!Если немцы откажутся,тогда что будут делать те же прибалдоны или Польша?!
        Magic Archer
        1. LSA57 Сегодня, 14:46
          Цитата: Magic Archer
          Если немцы откажутся,тогда что будут делать те же прибалдоны или Польша?!

          продадут себя вместе с народом и землёй полосатым. станут очередными штатами. хотя фактически они ими и являются
          LSA57
      3. сибиралт Сегодня, 14:45
        Таки, Прибалты в том же состоянии. Если Меркель перестанет их кормить, они уйдут к другому хозяину не раздумывая. laughing
        сибиралт
      4. Svarog Сегодня, 14:45
        Поляки очень похожи на украинцев, только поумнее))Но, то что они умнее украинцев, компенсируется,в полной мере, их напыщенностью. Если великие украинцы выкопали черное море, то великие поляки ими руководили))
        Svarog
        1. Rusland Сегодня, 14:48
          Баба с возу (Польша), кобыле (Европа) легче. Отряд не заметит потери бойца.
          Rusland
          1. dsk Сегодня, 15:25
            Цитата: Rusland
            кобыле (Европа) легче
            Бесплатный сыр в мышеловке заканчивается. Из ЕС могут и выставить, перед этим ощипав как следует. Но если мышки попробуют выскочить из мышеловки НАТО, пристрелят инициаторов на месте при попытки к бегству.
            dsk
        2. LSA57 Сегодня, 15:46
          Цитата: Svarog
          Если великие украинцы выкопали черное море, то великие поляки ими руководили)

          с кнутами в руках
          LSA57
      5. самоход Сегодня, 15:21
        Если Польша перестанет получать деньги от ЕС, она объявит о выходе

        квинтэссенция всей "единоевропеистости". такая вот любовь за деньги
        самоход
      6. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:37
        ...Блин, так, оказывается, все было не по любви?
        Или это была любовь за деньги? smile..

        То была нелюбовь за деньги laughing
        Со времён Варшавского Договора, помню "взаимные симпатии" немцев и поляков))
        Сибирский цирюльник
      7. Dimontius Сегодня, 16:12
        Либерализм и демократия в чистом виде - взять и опустить свою страну со своими согражданами занимая высший пост в евросообществе. Хоть бы постеснялся что-ли.
        Dimontius
        1. stas Сегодня, 16:32
          Пшеки как были продажными личностями такими и остались. Они думали что их постоянно будут кормить за русофобию. Получат Фигвам а не деньги.
          stas
  2. shura7782 Сегодня, 14:34
    Туск: Если Польша перестанет получать деньги от ЕС, она объявит о выходе
    Туск, на испуг берёшь.?! Нет для вас денег, но вы крепитесь. laughing
    shura7782
    1. stas Сегодня, 16:34
      Надо Польше предложить нашу ДАМу в премьеры, он хвастался что, умеет работать без денег для народа.
      stas
      1. shura7782 Сегодня, 16:53
        Такого и врагу не пожелаешь.
        shura7782
  3. svp67 Сегодня, 14:35
    Туск: Если Польша перестанет получать деньги от ЕС, она объявит о выходе
    Почувствуйте разницу, Россия ОТСТРАНЕННА от всякой нормальной работы в ПАСЕ, за попытку провести выгодную себе политику, но до сих пор платит, хоть и треть взноса, но платит, а Польша поднялась и жила за счет денег ЕС и ровно столько молчала, сколько платили, как только срок дотаций истек, она заявила о своей, отличной от ЕС позиции... Молодцы.
    svp67
    1. mihey Сегодня, 14:43
      Еще какие молодцы! Бритам вон насчитали за выход из ЕС, хотя те в него не мало вложили. А эти сидели на дотациях: по идее они без штанов останутся в случае выхода после всех ЕСовских расчетов.
      mihey
      1. svp67 Сегодня, 14:52
        Цитата: mihey
        по идее они без штанов останутся в случае выхода после всех ЕСовских расчетов.

        Нет, что то мне кажется, что в отличии Англии, которая была страной -донором, Польша, будучи страной - нахлебницей, встанет в позицию "обиженной" и заявит, что это не мы решили уйти, это вы нас выгнали, а раз так то и платить НИ ЧЕГО НЕ БУДЕМ...
        svp67
        1. AID.S Сегодня, 15:03
          Цитата: svp67
          Польша, будучи страной - нахлебницей, встанет в позицию "обиженной" и заявит, что это не мы решили уйти, это вы нас выгнали, а раз так то и платить НИ ЧЕГО НЕ БУДЕМ...

          laughing
          Да ещё три суверенных лярда ,перед тем как послать, возьмёт в долг, а потом заявит, что эти деньги были взяткой от деспотичного евросоюза .И - "Америка с нами!"
          AID.S
        2. mihey Сегодня, 15:07
          Заставят. Это же буржуины, у них по другому не бывает и быть не может. Тут им даже мерикатосы не помогут.
          mihey
          1. avt Сегодня, 15:25
            Цитата: mihey
            Заставят. Это же буржуины, у них по другому не бывает и быть не может.

            За 200 ярдов вбуханых в эту ,,процветающую экономику" не то что заставят - ...оприходуют, эуропэйски , высушат ещё раз .....оприходуют. Ну а Туск распрекрасно всё понимает - по кредитам ляхи уже где то в году 21 кажись расплачиваться должны, как и все эти прибалты.
            avt
            1. mihey Сегодня, 15:30
              Так точно. Поэтому поляки с прибалтами и лебезят усердно перед штатами.
              mihey
    2. SanichSan Сегодня, 15:15
      не совсем так. там общий платеж за ООН и ПАСЕ. ООН оплачиваем, ПАСЕ нет, но они ноют что нячестно...
      SanichSan
  4. Bulrumeb Сегодня, 14:38
    Туск: Если Польша перестанет получать деньги от ЕС, она объявит о выходе

    Позиция проституток. В принципе очередной раз это подтвердили.
    Bulrumeb
    1. LSA57 Сегодня, 14:41
      Цитата: Bulrumeb
      Позиция проституток

      а кто сомневался. натура выскочила из под "демократических" одежд
      LSA57
  5. Rusland Сегодня, 14:38
    В СЭВ сосали, в Евросоюзе досасывают, а третье пока не придвидится.
    Rusland
    1. johnik Сегодня, 14:46
      Надеются у Америки посасать...
      johnik
      1. Не либероид Русский Сегодня, 15:24
        думаешь, у америки встанет на польшу ?)))
        Не либероид Русский
        1. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:40
          Это зависит от того,как Польша сосать будет wassat
          Сибирский цирюльник
  6. Black_PR Сегодня, 14:41
    В Советском Союзе ещё в те времена(народ шутил) считали, что поляк- не национальность, а профессия.
    Black_PR
    1. ul_vitalii Сегодня, 15:01
      К польским дамам также принебрежительное отношение было. Считалось взять в жены - зарасти в грязи.
      ul_vitalii
  7. Астория Сегодня, 14:43
    ЕС вздохнет с облегчением laughing
    Астория
  8. ustinov.yuri Сегодня, 14:43
    Дык, выход-то, вроде, денег стоит? Или они думают, им всё простят?
    ustinov.yuri
    1. LSA57 Сегодня, 14:48
      Цитата: ustinov.yuri
      Дык, выход-то, вроде, денег стоит? Или они думают, им всё простят?

      поэтому они шумеров и поддерживают. и те и те любители халявы, взять в долг и кинуть с отдачей
      LSA57
  9. Berkut24 Сегодня, 14:44
    Я думаю, что после выхода из ЕС Польша спросит Россию, сколько она может дать денег поленьям, чтобы они стали нам друзьями. Ждёт Польшу судьба старой потрёпанной всей дивизией и уже никому не нужной "женщины с пониженной социальной ответственностью" (с).
    Berkut24
    1. LSA57 Сегодня, 15:48
      Цитата: Berkut24
      Ждёт Польшу судьба старой потрёпанной всей дивизией и уже никому не нужной "женщины с пониженной социальной ответственностью" (с).

      так она и была всегда такой. и сейчас
      LSA57
  10. perm23 Сегодня, 14:44
    Еще Черчиль сказал что Польша проститутка Европы. Как любая проститутка и поступает. Нет денег . нет любви
    perm23
  11. КВУ-НСвД Сегодня, 14:48
    Для правящих элит в Польше членство страны в Евросоюзе сводится лишь к получению денег
    Туск плавал - Туск знает
    ранее Туск сам занимал пост главы польского правительства.
    КВУ-НСвД
  12. shubin Сегодня, 14:49
    В этом вся гнилая сущность пшеков. Гиена, она и в Польше гиена.
    shubin
    1. rocket757 Сегодня, 14:53
      С с чего эт такое на пшеков навесили??? И уже давно, как мне ка-аца!!!
      rocket757
    2. ротмистр Сегодня, 14:54
      Вы прекратите на поляков гнать. Дзержинский, Крупская,Рокоссовский -поляки.
      ротмистр
      1. Bosch Сегодня, 15:09
        Даже поляки бывают разные.
        Bosch
        1. rocket757 Сегодня, 15:25
          Люди разные ... и Армия Людова была, Три поляка грузин и собака, Высоцкий Владислав и много ещё героев ... никто не забыт, ни что не забыто.
          И не надо нам ла-ла, нам горько, что наши памятники и память о наших общих героев мешают с грязью, те которые такую власть выбрали.
          Не мы начали ... но мы МОЖЕМ ЗАКОНЧИТЬ с теми, кто готов плясать на костях наших погибших воинов!!!
          А тем, кто красит звёзды на всеми забытыми могилами наших воинов и не даёт осквернять. сносить наши общие памятники мы всегда как братья и готовы говорить.
          А вот теперь что имеете сказать?
          rocket757
        2. САМ Сегодня, 17:14
          есть поляки и есть пшеки, а это две большие разницы. пшеки доведут страну до очередного раздела.
          САМ
  13. Geisenberg Сегодня, 14:53
    Хорошо то как ... давно бы уже их выперли из ЕС и из НАТО заодно ...
    Geisenberg
  14. БВС Сегодня, 14:54
    Пример того, как желаемое выдается за возможное. Поляки УЖЕ не откажутся от ЕС, и тем более НИКОГДА не подумают (даже) об союзе с Россией. Их история им в помощь на века.
    БВС
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:45
      В том то и дело,что польская элита,не извлекает из уроков Истории,ничего, кроме растущей желчи
      Сибирский цирюльник
  15. андрон-30 Сегодня, 14:57
    Для правящих элит в Польше членство страны в Евросоюзе сводится лишь к получению денег. Их вообще не интересуют общеевропейские ценности, а также преимущества, которые даёт членство в Евросоюзе. Правящей польской партии (а это партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского) не дела до общего рынка, соблюдения правопорядка, гарантий безопасности. Вот голозадые пшеки и показали своё козье обличие, не хотите платить Европа ? мы поворотим к Америке жо-у
    андрон-30
    1. shubin Сегодня, 15:13
      Польша и Прибалтика, это, по сути дела, 5я колонна Евросоюза. Если между США и ЕС возникнут какие либо терки, а всё потихоньку к этому идёт, то вышеупомянутые будут на стороне США, однозначно. Им не впервой кусать кормящую руку.
      shubin
  16. Piramidon Сегодня, 15:01
    Если Польша перестанет получать деньги от ЕС, она объявит о выходе

    Мне вот интересно, кто этих пшеков-халявщиков на прокорм к себе возьмет?
    Piramidon
    1. Bosch Сегодня, 15:07
      Может быть хохлы?
      Bosch
    2. Vlad.by Сегодня, 16:50
      Интересно другое - кто их выпустит за просто так?
      Vlad.by
  17. Bosch Сегодня, 15:06
    Польша всегда вела себя, как девушка с низкой социальной ответственностью.
    Bosch
  18. myrzilka Сегодня, 15:09
    Ну захотите выйти из ЕС. Сумму отступных уже прикинули? wassat Англичане 40 миллиардов заплатить согласились. А поляки, не удивлюсь, захотят яблоками отдать
    myrzilka
  19. Hariton Laptev Сегодня, 15:14
    а не из за лужи ли эта борзость растет и не американцы ли раскол вносят??? для них стабильная Европа как гвоздь в одном месте. Они себя уютно только там чувствуют где бардак и бес предел.
    Hariton Laptev
  20. Alex-a832 Сегодня, 15:19
    Вот тоже секрет Полишинеля открыл. Кто бы мог подумать?! Мы-то "искренне полагали", что польские политические элиты идейные, ан нет - валютные гражданки и граждане с отсутствующей социальной ответственностью!
    Alex-a832
  21. rruvim Сегодня, 15:43
    Один мой знакомый, широко известный в узких кругах поэт Евгений Головин говорил в 70-х: "во всём виноваты ж-ды, масоны, студенты и интеллигенты". А другой товарищ, известный Московский протоиерей добавлял: "...и поляки!". fellow
    rruvim
  22. Коллега Сегодня, 15:57
    Все правильно:- если не платить проститутке то она и не даст .......
    Коллега
    1. мерцание Сегодня, 16:41
      Ага, это вначале, а потом, когда выйдет в тираж, еще сама доплачивать будет . fellow
      мерцание
  23. мерцание Сегодня, 16:02
    Туск: Если Польша перестанет получать деньги от ЕС, она объявит о выходе

    Это он так поляков пугает? winked
    мерцание
  24. Ярик76 Сегодня, 16:20
    Польша это гиена Европы - один англичанин сказал !
    Ярик76
  25. Vlad.by Сегодня, 16:48
    Цитата: Silkway0026
    Сейчас у Германии такая же ситуация, как и у РСФСР перед развалом СССР - Германия кормит всех.

    И закончится это одинаково...
    Vlad.by
  26. Горный стрелок Сегодня, 16:48
    И это и есть знаменитые польские красавицы ( читай - шлюхи). Любовь за гроши...
    Горный стрелок
  27. Zomanus Сегодня, 16:50
    Короче Польша в своем репертуаре-американская проститутка и динамщица.
    В общем вполне нормальное поведение с ее стороны.
    А Украина наверное вообще войной грозить скоро будет.)))
    Zomanus
    1. САМ Сегодня, 17:18
      да скоро клофелинщецой станет..
      САМ
  28. КОТ БАЮН Сегодня, 16:55
    Если Польша перестанет получать деньги от ЕС, она объявит о выходе

    Ну так объявляйте и выходите. Зачем угрожать, если вы такие крутые поленья? Нагните евросоюз! laughing
    КОТ БАЮН
  29. APASUS Сегодня, 17:02
    Для правящих элит в Польше членство страны в Евросоюзе сводится лишь к получению денег. Их вообще не интересуют общеевропейские ценности, а также преимущества, которые даёт членство в Евросоюзе. Правящей польской партии (а это партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского) не дела до общего рынка, соблюдения правопорядка, гарантий безопасности.

    Вот это я понимаю позиция реформаторов!
    Смотрю дела в ЕС не чем не лучше ,чем в СЭВ? Как только пропадет финансирование ,сразу и интерес погас .Хотя этого и стоило ожидать ,проституция для некоторых стран - это вековое наследие!
    APASUS
  30. Дормидонт Сегодня, 17:48
    Даже если польша перестанет получать 30 серебренников от ЕС, она не перестанет тявкать на Россию
    Дормидонт
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