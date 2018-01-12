Туск: Если Польша перестанет получать деньги от ЕС, она объявит о выходе
Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил о том, что Польша может покинуть Европейский союз. По словам Туска, официальная Варшава вполне может пойти на такой шаг, как только перестанет получать денежные средства из общеевропейской казны. При этом глава Евросовета дал понять, что польские власти в таком случае проведут референдум, причём приложат все усилия, чтобы большинство поляков проголосовало именно за выход Польши из состава ЕС.
Дональда Туска, которого постоянно критикуют нынешние польские власти, цитирует британское издание The Telegraph:
Дональд Туск продолжил:
Напомним, что ранее Туск сам занимал пост главы польского правительства. Теперь он говорит о том, что в Европе Польшу в последние годы стали воспринимать как страну, вносящую раскол в ряды Евросоюза.
Дональда Туска, которого постоянно критикуют нынешние польские власти, цитирует британское издание The Telegraph:
Для правящих элит в Польше членство страны в Евросоюзе сводится лишь к получению денег. Их вообще не интересуют общеевропейские ценности, а также преимущества, которые даёт членство в Евросоюзе. Правящей польской партии (а это партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского) не дела до общего рынка, соблюдения правопорядка, гарантий безопасности.
Дональд Туск продолжил:
Я легко могу себе представить, как эта элита сделает всё, чтобы Польша не оказалась в числе доноров Евросоюза. Как только выплаты из казны закончатся, они спросят у поляков, хотят ли они остаться в ЕС. И всё будет сделано так, что поляки скажут Евросоюзу: «Прощай!»
Напомним, что ранее Туск сам занимал пост главы польского правительства. Теперь он говорит о том, что в Европе Польшу в последние годы стали воспринимать как страну, вносящую раскол в ряды Евросоюза.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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