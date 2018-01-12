Туск: Если Польша перестанет получать деньги от ЕС, она объявит о выходе

Для правящих элит в Польше членство страны в Евросоюзе сводится лишь к получению денег. Их вообще не интересуют общеевропейские ценности, а также преимущества, которые даёт членство в Евросоюзе. Правящей польской партии (а это партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского) не дела до общего рынка, соблюдения правопорядка, гарантий безопасности.

Я легко могу себе представить, как эта элита сделает всё, чтобы Польша не оказалась в числе доноров Евросоюза. Как только выплаты из казны закончатся, они спросят у поляков, хотят ли они остаться в ЕС. И всё будет сделано так, что поляки скажут Евросоюзу: «Прощай!»