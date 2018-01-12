В «Рособоронэкспорте» рассказали о планах на текущий год

В 2018 году делегации "Рособоронэкспорта" посетят 23 мероприятия в различных регионах мира. Особое внимание уделим наиболее перспективным – Азиатско-Тихоокеанскому региону, Ближнему Востоку и Латинской Америке,

В этом году "Рособоронэкспорт" традиционно организует свои экспозиции на форуме "Армия", Международной выставке вертолетной индустрии "МВВИ-2018", "Интерполитех" и впервые представит продвигаемую продукцию на Международном дальневосточном морском салоне "МДМС-2018" во Владивостоке,

Для укрепления получившего стремительный импульс в 2017 году военно-технического сотрудничества с Филиппинами мы впервые организуем российскую экспозицию на Азиатской выставке и конференции по обороне, безопасности, а также средствам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций "ADAS-2018", которая состоится в сентябре в Маниле. Уверен, что наше участие усилит позиции России на высококонкурентном азиатско-тихоокеанском рынке оружия,