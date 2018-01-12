17:54 12 января

В «Рособоронэкспорте» рассказали о планах на текущий год

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») в 2018 году проведет активную выставочную работу, расширив географию экспозиций российского ОПК до 23 выставок, передает РИА Новости сообщение гендиректора компании Александра Михеева.

В «Рособоронэкспорте» рассказали о планах на текущий год


В 2018 году делегации "Рособоронэкспорта" посетят 23 мероприятия в различных регионах мира. Особое внимание уделим наиболее перспективным – Азиатско-Тихоокеанскому региону, Ближнему Востоку и Латинской Америке,
рассказал Михеев.


Он отметил, что приоритетными и самыми продуктивными остаются выставки, проводимые в России.

В этом году "Рособоронэкспорт" традиционно организует свои экспозиции на форуме "Армия", Международной выставке вертолетной индустрии "МВВИ-2018", "Интерполитех" и впервые представит продвигаемую продукцию на Международном дальневосточном морском салоне "МДМС-2018" во Владивостоке,
сказал гендиректор.

Михеев подчеркнул, что компания «постоянно работает над развитием военно-технического сотрудничества с новыми странами-партнерами и наращиванием своего присутствия в различных регионах мира». Для выполнения этих задач «Рособоронэкспорт» дебютирует и на новых для себя выставочных площадках.

Для укрепления получившего стремительный импульс в 2017 году военно-технического сотрудничества с Филиппинами мы впервые организуем российскую экспозицию на Азиатской выставке и конференции по обороне, безопасности, а также средствам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций "ADAS-2018", которая состоится в сентябре в Маниле. Уверен, что наше участие усилит позиции России на высококонкурентном азиатско-тихоокеанском рынке оружия,
добавил гендиректор.

Использованы фотографии: Марина Лысцева/ТАСС
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Комментарии 7

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  1. Rusland Сегодня, 14:50
    В Европе уже довыставлялись.
    Rusland
  2. kepmor Сегодня, 14:54
    хочешь рассмешить Бога - расскажи о своих планах...
    kepmor
  3. iliitchitch Сегодня, 15:06
    Если не тормозить , то потихоньку-полегоньку можно по сегментику .. не увлекаясь , впрочем . Оружием сыт не будешь . Но если пассажиры очень интересуются , то , как у Булгакова :"В очередь , сукины дети.".
    iliitchitch
  4. павлентий Сегодня, 15:43
    В Европе на хрен выставляться не нужно, там у нас никто ничего не купит
    павлентий
    1. Chertt Сегодня, 15:51
      Французы у нас самолеты точно не купят, так что нам в Ле Бурже свой класс не показывать. Европейцы не купят, другие увидят и заинтересуются
      Chertt
    2. iliitchitch Сегодня, 17:12
      Цитата: павлентий
      В Европе на хрен выставляться не нужно, там у нас никто ничего не купит

      Там рынок-то .. тьфу . утюгами в сапогах "тайфунами" пока ещё сами себя упаковать могут . Плюс большой брат нелетающих пингвинов подгоняет в промышленных масштабах . Определённо , тут никакое ВТО не поможет и нечего там ловить , кроме геморроя .
      Слева по глобусу - Враг , какая ещё , к чёрту , торговля ?? Пусть шипят , чё хотят , по факту - оттуда много больше гадости вылезло , чем от справа по глобусу .
      iliitchitch
  5. Evgeniy667b Сегодня, 16:53
    Самое оптимальное для "Рособоронэкспорта"-заявить о самоликвидации!!! Это пиявка на "теле" вооруженных сил России!
    Evgeniy667b
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