В «Рособоронэкспорте» рассказали о планах на текущий год
«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») в 2018 году проведет активную выставочную работу, расширив географию экспозиций российского ОПК до 23 выставок, передает РИА Новости сообщение гендиректора компании Александра Михеева.
Он отметил, что приоритетными и самыми продуктивными остаются выставки, проводимые в России.
Михеев подчеркнул, что компания «постоянно работает над развитием военно-технического сотрудничества с новыми странами-партнерами и наращиванием своего присутствия в различных регионах мира». Для выполнения этих задач «Рособоронэкспорт» дебютирует и на новых для себя выставочных площадках.
В 2018 году делегации "Рособоронэкспорта" посетят 23 мероприятия в различных регионах мира. Особое внимание уделим наиболее перспективным – Азиатско-Тихоокеанскому региону, Ближнему Востоку и Латинской Америке,рассказал Михеев.
Он отметил, что приоритетными и самыми продуктивными остаются выставки, проводимые в России.
В этом году "Рособоронэкспорт" традиционно организует свои экспозиции на форуме "Армия", Международной выставке вертолетной индустрии "МВВИ-2018", "Интерполитех" и впервые представит продвигаемую продукцию на Международном дальневосточном морском салоне "МДМС-2018" во Владивостоке,сказал гендиректор.
Михеев подчеркнул, что компания «постоянно работает над развитием военно-технического сотрудничества с новыми странами-партнерами и наращиванием своего присутствия в различных регионах мира». Для выполнения этих задач «Рособоронэкспорт» дебютирует и на новых для себя выставочных площадках.
Для укрепления получившего стремительный импульс в 2017 году военно-технического сотрудничества с Филиппинами мы впервые организуем российскую экспозицию на Азиатской выставке и конференции по обороне, безопасности, а также средствам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций "ADAS-2018", которая состоится в сентябре в Маниле. Уверен, что наше участие усилит позиции России на высококонкурентном азиатско-тихоокеанском рынке оружия,добавил гендиректор.
Использованы фотографии: Марина Лысцева/ТАСС
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