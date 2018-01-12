17:53 12 января

Порошенко записан в окружение Януковича

Телеканал Al-Jazeera публикует материал, в котором говорится о засекреченных украинской прокуратурой решений Краматорского городского суда. Речь идёт о решениях по конфискации средств у окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича. Ранее суд постановил взыскать в общей сложности полтора миллиарда долларов с лиц, «близких к Януковичу».

Информация, как сообщают СМИ и международные правозащитные организации, оказалась засекреченной по той причине, что в деле о выводе средств в офшоры фигурируют отнюдь не только фамилии тех людей, которые считаются сегодня окружением Януковича. Как сообщается «Аль-Джазирой» есть там и данные о действующих высокопоставленных украинских чиновниках. Мало того, расследование позволяет установить факты связей между бывшими и нынешними властями Украины.




В украинской Генпрокуратуре пытаются отрицать факт того, что дело решили засекретить по причине наличия в нём информации о преступлениях нынешних политических элит. RT приводит заявление заместителя генерального прокурора Евгений Енина:
Мы приняли решение о засекречивании этого приговора не для того, чтобы прикрыть кого-то из должностных лиц или какие-то коммерческие структуры — их сотни. Мы мотивировали своё решение тем, что в отношении подавляющего большинства компаний идут активные следственные действия, в том числе в иностранных юрисдикциях посредством каналов международно-правовой помощи.


В материалах Al-Jazeera, в частности, фигурирует название организации ICU, которая причастна к выводу средств из украинского бюджета за пределы страны. Основателем этой структуры является Валерия Гонтарева, которая после победы «революции гидности» возглавила Нацбанк Украины. Однако Гонтарева уже экс-чиновник. А есть в материале и имена людей, которые напрямую связаны с действующими руководителями страны – в частности, с президентом Украины Петром Порошенко, а также в своё время были связаны с президентом Януковичем.

Напомним, что ранее Пётр Порошенко занимал пост министра экономического развития и торговли в период нахождения Януковича у власти в качестве президента.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 17

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  1. Vard Сегодня, 15:00
    Агент Кремля Порошенко погубит Украину...
    Vard
    1. Хагалаз Сегодня, 15:06
      Не, агент Кремля Порошенко погубил агента Кремля Януковича. Агент Порошенко будет погублен другим агентом Кремля Саакашвили при помощи других агентов Кремля.
      Хагалаз
      1. LSA57 Сегодня, 15:19
        Цитата: Хагалаз
        Не, агент Кремля Порошенко погубил агента Кремля Януковича. Агент Порошенко будет погублен другим агентом Кремля Саакашвили при помощи других агентов Кремля.

        belay как всё у этих агентов запутано belay
        LSA57
        1. Лексус Сегодня, 15:36
          Думаю, в Ростове, который папа, всё встанет на свои места. Ждём видеообращения из гостиничного номера с жёлтыми обоями.
          Лексус
          1. NEOZ Сегодня, 15:41
            Ростов то НЕ РЕЗИНОВЫЙ !!!!!!!!!!
            NEOZ
    2. LSA57 Сегодня, 15:18
      Цитата: Vard
      Агент Кремля Порошенко погубит Украину...

      двойной агент. Кремля и белого дома. поэтому уркаину и делит laughing
      LSA57
    3. Dimontius Сегодня, 16:03
      Какие же украинцы кастрюлеголовые! Вышли на майдан из-за социально-экономической стагнации и коррупции. А сами выбрали перзидентом министра экономики, в чьем блоке основная коррупция и была. Ну вот вообще не жалко ни их молодежь, ни тем более людей в возрасте и пенсионеров, которые таращатся в ящик и выбирают Порошенко(опять же зная его из ящика и как его страна живет в соц.-экон. плане), да и к тому же сами нарожали бандер! А тот кто мне расскажет про то что это всего лишь часть населения, не поленитесь, посмотрите 95 квартал на ютубе, посмотрите кто там смеется в зале и над какими шутками. кастрюльня
      Dimontius
  2. Vik66 Сегодня, 15:04
    Беги, Пеця, беги... laughing
    Vik66
    1. лысова Сегодня, 16:55
      Обождите, вон то ещё можно продать и вон то, как же добра столько оставлять, может ещё какой траншик подкинут.
      лысова
  3. Alex-a832 Сегодня, 15:24
    Ну что укронацики, слабо порося люстрировать и в мусорном баке прокатить. Он-то точно приказа стрелять по "мирным демонстрантам" не отдаст, он же последователь "западных демократических ценностей"!
    Alex-a832
  4. _TANKIST_ Сегодня, 15:26
    Ну так то на фото Петина рожа "фотошопомм приклеена", трудно не заметить.
    _TANKIST_
  5. svp67 Сегодня, 15:28
    Фото то явный грубый монтаж...Но пока по Порошенко не "топтался" только ленивый...а он все слушает и богатеет, действуя по принципу: "Олигархов нам не надо, олигархом буду я"
    svp67
    1. Александр 3 Сегодня, 15:36
      Курочка по зёрнышку весь двор в гавне.
      Александр 3
  6. Turist1996 Сегодня, 15:49
    Как будто это новость.. Зато прыгали, друг друга стреляли, в грудь себя били: "Украина - цэ Эвропа!".
    "А оно вон че, Михалыч!".
    Короче: "Дебилы, б..дь!" (с) С.В. Лавров.
    Turist1996
  7. Геркулесыч Сегодня, 15:55
    Нужно им выслать овоща, нефиг ему здесь ныкаться! Профукал власть -иди , бери оружие, и отвоевывай свой трон назад.
    Геркулесыч
  8. БМП-2 Сегодня, 16:50
    Так а что там записывать то? belay У Порошенко давние связи с "преступной пандой": они с Януковичем были создателями "Партии Регионов".
    БМП-2
  9. APASUS Сегодня, 16:56
    Нет даже доли сомнения,что после бегства Потрошенко ,его бывшие соратники обвинят его во всех грехах ,а имущество будет разграблено.В этом есть вся сущность "дороги славы " на Украине! Взлет и падение ,
    до первой звезды!
    Надеюсь в Ростове все отели будут заняты..........................
    APASUS
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