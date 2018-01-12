Порошенко записан в окружение Януковича

Мы приняли решение о засекречивании этого приговора не для того, чтобы прикрыть кого-то из должностных лиц или какие-то коммерческие структуры — их сотни. Мы мотивировали своё решение тем, что в отношении подавляющего большинства компаний идут активные следственные действия, в том числе в иностранных юрисдикциях посредством каналов международно-правовой помощи.

Телеканал Al-Jazeera публикует материал, в котором говорится о засекреченных украинской прокуратурой решений Краматорского городского суда. Речь идёт о решениях по конфискации средств у окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича. Ранее суд постановил взыскать в общей сложности полтора миллиарда долларов с лиц, «близких к Януковичу».Информация, как сообщают СМИ и международные правозащитные организации, оказалась засекреченной по той причине, что в деле о выводе средств в офшоры фигурируют отнюдь не только фамилии тех людей, которые считаются сегодня окружением Януковича. Как сообщается «Аль-Джазирой» есть там и данные о действующих высокопоставленных украинских чиновниках. Мало того, расследование позволяет установить факты связей между бывшими и нынешними властями Украины.В украинской Генпрокуратуре пытаются отрицать факт того, что дело решили засекретить по причине наличия в нём информации о преступлениях нынешних политических элит. RT приводит заявление заместителя генерального прокурора Евгений Енина:В материалах Al-Jazeera, в частности, фигурирует название организации ICU, которая причастна к выводу средств из украинского бюджета за пределы страны. Основателем этой структуры является Валерия Гонтарева, которая после победы «революции гидности» возглавила Нацбанк Украины. Однако Гонтарева уже экс-чиновник. А есть в материале и имена людей, которые напрямую связаны с действующими руководителями страны – в частности, с президентом Украины Петром Порошенко, а также в своё время были связаны с президентом Януковичем.Напомним, что ранее Пётр Порошенко занимал пост министра экономического развития и торговли в период нахождения Януковича у власти в качестве президента.