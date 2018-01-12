18:01 12 января

ВМС США не будут закупать новые боеприпасы для эсминцев "Замволт"

Эсминцы типа "Замволт" так и не выбрались из серии продолжительных неудач. Официальный представитель военно-морских сил США заявил, что до сих пор не принято решение о том, какими снарядами будут заменять специализированные артиллерийские снаряды LRLAP после того как их стоимость за штуку увеличилась до космической суммы в 800 000 долларов, сообщает Defense News.

ВМС США не будут закупать новые боеприпасы для эсминцев "Замволт"


LRLAP был единственным боеприпасом, разработанным специально для Advanced Gun System, и в настоящее время на флоте их около ста единиц, закупленных еще в 2009 году.


После сокращения количества эсминцев, и уменьшения общего количества заказанных снарядов, его стоимость стала просто астрономической, а по некоторым подсчетам больше, чем у ракеты "Томагавк", способной поразить цели на большем расстоянии.

Кроме того в 2017 году была закрыта программа по разработке рельсотронов, оружия разгоняющего снаряды при помощи электро-магнитного импульса. Таким образом оказалось, что на Zuwalt остались лишь 20 ракетных шахт на 80 ракет "Томагавк" и ПВО комплексы.

Для эсминца себестоимость которого уже перевалила за 3 миллиарда долларов, это очень слабо. Самое интересное, что руководство флота сложившаяся ситуация вроде как вполне устраивает. По их словам они будут следить за последними новинками вооружения, и если заметят что-то интересное обязательно приобретут.

Использованы фотографии: https://svbr.livejournal.com/
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Комментарии 31

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  1. Vard Сегодня, 15:12
    Это по весу дороже чем из золота сделать... Помнится молотки у них были за полторы тысячи долларов... И это хорошо... Жадность их погубит...
    Vard
    1. Тралл Сегодня, 15:20
      На самом деле, бОльшая часть Зумвольта скрыта под водой. Вот что это такое. Плавает на боку и ждет своего часа smile
      Тралл
      1. Spez Сегодня, 16:12
        У нас есть чем ответить
        Spez
    2. Svarog Сегодня, 15:22
      Цитата: Vard
      Это по весу дороже чем из золота сделать... Помнится молотки у них были за полторы тысячи долларов... И это хорошо... Жадность их погубит...

      Это коррупция, она и только она разрушила все великие империи.. Думаю ждать не особо долго осталось..
      Svarog
    3. Starover_Z Сегодня, 17:09
      Цитата: Vard
      Это по весу дороже чем из золота сделать... Помнится молотки у них были за полторы тысячи долларов... И это хорошо... Жадность их погубит...

      Россия не повелась лепить следом аналог и мыльный пузырь лопнул ! А цена мне понравилась - 3 лярда зелёных фантиков это что-то !
      Интересно, что они ещё выдумают ?
      Наверно это :
      Starover_Z
  2. rocket757 Сегодня, 15:13
    Да, да, не так давно, какой то експерт писал, шо утюг, водоплавающий, подойдёт к нашему, не нашему берегу НЕВИДИМЫЙ??? и как накидает нам снарядов, кило так с более 100!!!! и все безответно, и все прям в цель!!!!
    И хде теперь эт експерт???
    rocket757
  3. Rusland Сегодня, 15:13
    Даже якорь решили не ставить. smile
    Rusland
    1. Vik66 Сегодня, 15:17
      А может у него якорь висит ниже ватерлинии ? sad
      Vik66
      1. Rusland Сегодня, 15:27
        Может и водолазам добавится работы (очищать от ракушек).
        Rusland
      2. Лексус Сегодня, 15:30
        Скорее всего, трансгендеры американского флота потребовали, чтобы якорь был сзади. winked
        Лексус
        1. Геркулесыч Сегодня, 15:53
          Лексус hi -якорь будет храниться в каюте капитана, и выдаваться только под роспись министра обороны! lol
          Геркулесыч
          1. Лексус Сегодня, 16:16
            hi Геркулесыч, от этих можно чего угодно ожидать. Потому не удивлюсь, если пиратская хохма: "Якорь мне в бухту!" - в матрасии обретёт новый смысл. lol
            Лексус
  4. viktorch Сегодня, 15:17
    че то хрень какая то в статье написана, не может быть таких циферь,
    более вероятно это цена текущей программы ниокир по снарядам и цена опытной партии, поделенной на сто штук, тогда да - 80млн баксов, реальный ценник для всей программы
    viktorch
    1. Alexey RA Сегодня, 16:18
      Цитата: viktorch
      более вероятно это цена текущей программы ниокир по снарядам и цена опытной партии, поделенной на сто штук, тогда да - 80млн баксов, реальный ценник для всей программы

      800-900 тысяч - это цена за 1 серийный снаряд при заказе партии в 2000 штук.
      ...due to rising costs resulting from the trimming of the Zumwalt-class destroyer fleet to just three ships, raising individual shell cost to $800,000-$1 million, about as much as the Tomahawk cruise missile. About 90 rounds had been secured for testing aboard the three hulls, but a full buy of about 2,000 planned rounds would be about $1.8-$2 billion.

      Причём 800 000 $ за штуку - это не стоимость от производителя, а target price Заказчика. Так что возможны варианты...
      Впрочем, для снаряда с дальностью 190 км, КВО менее 50 м и GPS-наведением - это ещё по-божески. smile
      Alexey RA
    2. Jerk Сегодня, 16:22
      https://www.defensenews.com/breaking-news/2016/11
      /07/new-warships-big-guns-have-no-bullets/
      "$800,000 per round or more"
      Именно такие цифры. В ВМФ США давно уже так пилят. Про Арли Берк слышал? Так их строили как ДЕШЕВУЮ замену Тикондерогам, мол "2/3 функционала Тикондероги за 1/3 цены" Только тикондероги стоят ярд, а Берк - 1,8 ярда))) Там бензопила такая, что никаким хохлам не угнаться с распилом)))
      Jerk
    3. abc_alex Сегодня, 16:25
      Почему же хрень? Если поставить задачу сделать "Томагавк" в калибре 155 мм, разгоняемый артиллерийским выстрелом, то он и будет стоить как "Томагавк". Хренью были изначальные заявления, что такой снаряд будет стоить чуть не 10 долларов мешок.
      abc_alex
  5. Magic Archer Сегодня, 15:17
    Жаль!Такой денежный насос убрали из бюджета...800 т за снаряд!!!Начинка из золота и наконечник видимо бриллиантовый laughing
    Magic Archer
    1. Соломон Кейн Сегодня, 15:42
      Нефига мелочиться - нехай сразу стреляют золотыми слитками из рельсотрона.......
      Соломон Кейн
  6. Zubr Сегодня, 15:18
    Развалился очередной денежный пшик.. winked три миллиарда за штуку, за такие деньги у нас бы и сам авианосец, летать научили. Утрирую конечно, но этих бы денег хватило, чтобы каждому жителю планеты, построить жильё и ещё на развитие личного подсобного хозяйства хватило бы.
    Zubr
    1. Turist1996 Сегодня, 15:41
      Неа, населения - целых 6 млрд на планете. Так что всего по 0,5 $ на человека выходит.. "Маловато будет! Маловато!!!" (с).
      Turist1996
  7. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:27
    Так,что,эсминцы останутся безоружными??))
    Вообще то считал американцев прагматиками)
    Но,не всё потеряно! Удочки и спининги в закупки,и вперёд на рыбалку! tongue laughing
    Сибирский цирюльник
    1. rocket757 Сегодня, 15:37
      От него вся рыба разбегаться будет!!! Ему б на Моби Дика выйти??? Он такой весь сам стра-а-ашный!!!
      rocket757
  8. Геркулесыч Сегодня, 15:51
    Теперь бы его еще и к пирсу приварить, или на дюжину толстых и длинных цепей закрепить, чтобы какая напасть с зумвалтом не случилась! wassat А вообще, нафига они эту тройку перевернутых утюгов строили??? fool
    Геркулесыч
  9. Dimontius Сегодня, 15:54
    По их словам они будут следить за последними новинками вооружения, и если заметят что-то интересное обязательно приобретут.]

    Ну вот и пускай пока погниют постоят.
    Dimontius
  10. APASUS Сегодня, 16:38
    Интересное у американцев ценообразование на свою продукцию в ВПК.В некоторых случая дешевле было забросать противника пачками с деньгами и он перевернется от нагрузки ,чем попасть таким снарядом,а если промах?
    APASUS
    1. jjj Сегодня, 17:09
      Да, закидывать врага деньгами - это стопроцентная победа
      jjj
  11. Zomanus Сегодня, 16:43
    Мне кажется что основная причина в том,
    что корабль проектировался с учетом одних вводных,
    а в текущее время реальное состояние на море очень поменялось.
    И по сути, эти корабли превращаются в очень большие и дорогие мишени.
    Ну зачем вкладываться в корабль, которые очень дорог в обслуживании и
    при этом против сильного противника, в расчете на который он и разрабатывался,
    этот корабль не более чем мишень для отработки стрельб КР или даже гиперзвуковым оружием.
    Zomanus
    1. Alexey RA Сегодня, 17:59
      Цитата: Zomanus
      Мне кажется что основная причина в том,
      что корабль проектировался с учетом одних вводных,
      а в текущее время реальное состояние на море очень поменялось.

      Причина в малосерийности. Изначально планировали 28 "Замволтов" - и для них стоимость БП была бы меньше за счёт большой серии. А для оставшихся после всех сокращений 3-х ЭМ УРО снаряды LRLAP будут действительно по цене "томагавка" - при партии всего в 2000 штук.
      Аналогичная история была с морпеховской БМП: после сокращения количества закупаемых чуть ли не порядок, стоимость одной БМП кратно превысила стоимость "абрама".
      Alexey RA
  12. shans2 Сегодня, 16:44
    с Ф-35 самое интересное еще впереди, когда их будут пытаться применять в боевых условиях)
    shans2
  13. КОТ БАЮН Сегодня, 17:03
    Самое интересное, что руководство флота сложившаяся ситуация вроде как вполне устраивает.

    А почему нет? Они же не свои собственные деньги тратят, а налогоплательщиков. Им вообще по барабану.. Тем более, что эту резаную бумагу напечатать вообще сложностей не представляет.
    КОТ БАЮН
  14. voyaka uh Сегодня, 17:46
    А чего флоту? Они получают три новейших ракетных крейсера с 80 крылатыми ракетами на каждом. Новое поколение ПКР LRASM начинают запускать в серию. И без сверх-дальнобойной артиллерии есть ракетная "длинная рука".
    voyaka uh
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