ОБСЕ: В Донбассе началась фаза эскалации

После договорённости о перемирии на праздники установился относительный мир. Но не было ни одного дня без нарушений. Стороны не полностью выполняют взятые на себя обязательства. Сейчас можно сказать, что началась фаза эскалации. Об этом свидетельствуют 2 тыс. нарушений, которые наши наблюдатели зафиксировали с 17.00 вторника по 17.00 среды на этой неделе

Все эти перемирия имели позитивные последствия. Местные жители получали возможность передохнуть от обстрелов. Но эти периоды длились недолго

Мы, СММ ОБСЕ, не можем обеспечить установление мира, это могут сделать лишь стороны конфликта, лишь они могут прекратить боевые действия и обеспечить устойчивый мир путем отвода вооружения и проведения разминирования

Обстановка в прифронтовой зоне в Донбассе накаляется, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует увеличение количества обстрелов.- заявил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в пятницу в Киеве.Он напомнил, что аналогичные договорённости уже были: так называемые пасхальное, школьное, хлебное перемирия, и все они проходили по одной схеме: резкое прекращение огня, затем постепенное увеличение количества обстрелов.- отметил Хуг.Первый замглавы миссии также проинформировал, что за 2017 год наблюдатели зафиксировали 401 тыс. 336 нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Для сравнения: в 2016 году было 320 тыс. 130 случаев.- подчеркнул Хуг