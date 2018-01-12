18:01 12 января

ОБСЕ: В Донбассе началась фаза эскалации

Обстановка в прифронтовой зоне в Донбассе накаляется, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует увеличение количества обстрелов.

ОБСЕ: В Донбассе началась фаза эскалации


После договорённости о перемирии на праздники установился относительный мир. Но не было ни одного дня без нарушений. Стороны не полностью выполняют взятые на себя обязательства. Сейчас можно сказать, что началась фаза эскалации. Об этом свидетельствуют 2 тыс. нарушений, которые наши наблюдатели зафиксировали с 17.00 вторника по 17.00 среды на этой неделе
- заявил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в пятницу в Киеве.


Он напомнил, что аналогичные договорённости уже были: так называемые пасхальное, школьное, хлебное перемирия, и все они проходили по одной схеме: резкое прекращение огня, затем постепенное увеличение количества обстрелов.

Все эти перемирия имели позитивные последствия. Местные жители получали возможность передохнуть от обстрелов. Но эти периоды длились недолго
- отметил Хуг.

Первый замглавы миссии также проинформировал, что за 2017 год наблюдатели зафиксировали 401 тыс. 336 нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Для сравнения: в 2016 году было 320 тыс. 130 случаев.

Мы, СММ ОБСЕ, не можем обеспечить установление мира, это могут сделать лишь стороны конфликта, лишь они могут прекратить боевые действия и обеспечить устойчивый мир путем отвода вооружения и проведения разминирования
- подчеркнул Хуг

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 24

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  1. Magic Archer Сегодня, 15:51
    Я вот не кровожадный,но так иногда хочется чтобы Вас,гады ,накрыли укропы!Может тогда с вас слепота и тупость сойдёт?!Неужели не видно и нельзя открыто сказать кто эту эскалацию начал?!!!Мрази...
    Magic Archer
    1. Тралл Сегодня, 15:52
      первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг

      На самом деле, фамилия этого удота отцензурирована и оканчивается немного не так.
      Тралл
      1. Комментарий был удален.
    2. Logall Сегодня, 15:54
      Зато я знаю кто это может закончить! Вот только не торопится совсем...
      Выборы!
      Logall
      1. LSA57 Сегодня, 16:10
        Цитата: Logall
        Зато я знаю кто это может закончить!

        да вали всё на него. мужик здоровый, две страны потянет. только мне эта уркаина на шее нафиг не нужна
        LSA57
    3. Rusland Сегодня, 15:55
      Поэтому этим козам мужского рода и нет доверия.
      Rusland
  2. Идущий Сегодня, 15:58
    Первый замглавы миссии также проинформировал, что за 2017 год наблюдатели зафиксировали 401 тыс. 336 нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Для сравнения: в 2016 году было 320 тыс. 130 случаев.


    Это получается более тысячи в день .
    Идущий
  3. svp67 Сегодня, 16:00
    ОБСЕ: В Донбассе началась фаза эскалации
    Можно подумать, что ни кто этого не предвидел...Другое дело, что ни кто ничего для приведения ситуации в нормальное русло делать не желает, в том числе и эта миссия.
    svp67
    1. LSA57 Сегодня, 16:13
      Цитата: svp67
      в том числе и эта миссия.

      а что они могут сделать? они наблюдатели. их дело смотреть где и, что. другое дело как смотреть. всё в руках гарантов подписантов. а вот они молчат как рыба об лёд
      LSA57
      1. svp67 Сегодня, 16:30
        Цитата: LSA57
        а что они могут сделать?

        Честно выполнять свои обязанности, а не так как сейчас
        svp67
        1. LSA57 Сегодня, 16:33
          Цитата: svp67
          Честно выполнять свои обязанности, а не так как сейчас

          ну посчитают они по другому, дальше, что? думаете эти их отчёты кто читает?
          LSA57
          1. svp67 Сегодня, 16:34
            Цитата: LSA57
            думаете эти их отчёты кто читает?

            Ну я например... Глава ОБСЕ, в ООН их читают... и много еще где
            svp67
            1. LSA57 Сегодня, 16:38
              Цитата: svp67
              Ну я например... Глава ОБСЕ, в ООН их читают... и много еще где

              прочитали, дальше? они четвёртый год их читают, дело хоть на миллиметр сдвинулось? парашкина кто на ковёр вызвал? кулаком кто по столу грохнул? нееет,оружие им поставляют
              LSA57
  4. Alex-a832 Сегодня, 16:01
    Чего это ОБСЕшники голос подали? Разбудил кто что-ли?
    Alex-a832
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:02
    Он бы поехал в киев, и потребовал отвести своих вооруженных бандитов на оговоренные позиции. А если ничего сделать не может, то пускай со своей миссией канает с Донбасса домой.
    Геркулесыч
  6. rruvim Сегодня, 16:06
    Хуг испуган... Видать был под обстрелом. Напишет доклад: "Я за ввод миротворцев!".
    rruvim
  7. Rusland Сегодня, 16:33
    Мишень больно крупная, никак в него не попадут.
    Rusland
  8. APASUS Сегодня, 16:33
    Олицетворение мирового порядка,вот интересно трудно претворятся слепым?
    APASUS
    1. БМП-2 Сегодня, 16:57
      У них для этого жёсткий отбор и их специально этому обучают! laughing
      БМП-2
      1. APASUS Сегодня, 17:10
        Мне кажется что лицемерие для европейских чиновников вполне нормальное состояние,лишь выйдя в отставку они начинают строчить мемуары и у них просыпаются отголоски совести.
        Вспомнить хотя бы книгу Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity's Worst Criminals
        Карла дель Понте
        APASUS
        1. БМП-2 Сегодня, 17:27
          Это да. Единственное, в чём сомневаюсь - так это в том, что у них к старости просыпается совесть. Мне кажется, это просто связанное со старением снижение самоконтроля речи! laughing
          БМП-2
          1. APASUS Сегодня, 17:56
            И такой вариант возможен.Тут мне еще один вариант в голову пришел с тем что это попытка заработать немного денег на сенсации,на старость.
            APASUS
  9. komrad buh Сегодня, 17:02
    Походу что-то будет
    komrad buh
  10. Дормидонт Сегодня, 17:40
    Обстрелов все больше. Только вот жаль, что за четыре года бравым фашистам из обсе так и не удалось установить откуда стреляют. Ну, а виновата в этом, безусловно, только Россия.
    Дормидонт
  11. КОТ БАЮН Сегодня, 17:44
    Главный слепой на Донбассе.... Очередное заявление ни о чем, только подтверждающее, что Юкрейн успокаиваться не собирается.
    КОТ БАЮН
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