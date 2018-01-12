17:56 12 января

Очередная "пятница гнева" в Палестине

В Палестине сегодня проходят очередные митинги и манифестации против признания Вашингтоном Иерусалима в качестве израильской столицы. Мероприятия традиционно в последнее время проводятся по пятницам и носят название «пятница гнева». В ходе выступлений палестинцев нередким явлением становятся стычки с полицейскими и военнослужащими Израиля, заканчивающиеся кровопролитием с обеих сторон (чаще - с палестинской).

Массовые выступления проходят на Западном берегу реки Иордан и в Газе, где снова жгут покрышки и израильские флаги, одновременно с этим призывая международное сообщество не идти на поводу у США и Израиля и не признавать Иерусалим в качестве столицы государства Израиль.

Наиболее ожесточённые столкновения происходят в районе Шхема, где сегодня утром проходили похороны 16-летнего палестинца, застреленного израильскими силовиками. Похороны вылились в митинг, который завершился нападениями на израильских сотрудников полиции и пограничной службы. Столкновения с силовиками проходят в лагере беженцев Аль-Аруб.


Очередная "пятница гнева" в Палестине


В самой Палестине отмечаются, что столкновения нередко провоцируют жители еврейских поселений.

Полиция применила спецсредства для разгона толпы в районе КПП Бейт-Эль, в Хевроне.

На этом фоне из Египта приходят сообщения, что официальный Каир предпринимает попытки возобновить диалог между палестинскими партиями ФАТХ и ХАМАС.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Krasnodar Сегодня, 16:06
    Очередная пятница гнева. Напоминает пятиминутки ненависти у Оруэла.
    Krasnodar
    1. VANIN Сегодня, 16:22
      официальный Каир предпринимает попытки возобновить диалог между палестинскими партиями ФАТХ и ХАМАС.

      А вот это уже интересно...Зря Израиль и США надеются ,что все само сабой утихнет! Такая наглость не прощается..Тут еще учения совместные намечаются с Египтом.
      Нарвется Израиль рано или поздно!
      VANIN
  2. Арон Заави Сегодня, 16:14
    Да черт с ними.
    Арон Заави
    1. APASUS Сегодня, 16:30
      Цитата: Арон Заави
      Да черт с ними.

      И действительно,это вообще не проблема! Вот если бы Израиль вышибли из Иерусалима,вот тогда ........................дааа!
      APASUS
  3. лысова Сегодня, 16:23
    Очередной конфликт, возникший по вине штатов - будь они прокляты. Им тогда хорошо, когда другие убивают друга, бедствуют и страдают.
    лысова
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:26
      Я уже говорил сегодня (и не только) где матрасам нужен мир . А Израилю и призадуматься бы следовало ...
      bouncyhunter
      1. лысова Сегодня, 16:39
        Добрый вечер Паша. Кака бы мы не относились к Израилю, это ж разумный народ, а с какой мразью водит дружбу. Если Израиль ненавидит нацизм - мы это понимаем и сочувствуем. Но ведь то же самое происходит в мире сейчас - методы только другие - а результат один и тот же - штаты несут смерть всем народам. А Израиль с ними за одно. То есть нацисты уничтожали евреев - это плохо. А Америка уничтожает целые народы - это нормально, нас же не трогают! Абсурд.
        лысова
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:46
          Взаимно , Владимир ! hi Я о том же речь заводил , но почему-то либо обзывали меня антисемитом , либо вовсе мои комментарии удаляли .
          Цитата: лысова
          Абсурд.

          Это мягко сказано .
          bouncyhunter
          1. лысова Сегодня, 17:06
            Боюсь контроль потерять, тема звериная, опять бан влепят и буду недели три только читать. Поэтому выразился скромно. smile
            лысова
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:12
              Я Вас понимаю ... yes
              bouncyhunter
      2. Геркулесыч Сегодня, 16:43
        Павел hi -израильтяне даже во вред себе не отступятся от принятого решения! Неважно, что с соседями переругались, друзей в регионе растеряли -главное, что Трамп им поддакнул! belay
        Геркулесыч
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:49
          Сергей hi Я не хочу да и не буду судить , но разве верно вести себя как последний террорюга , сокрушаясь при этом о том , что их гнобили и гнобят во всём мире ??? Я как-то посоветовал почитать внимательно Вальтера Скотта "Айвенго" , так мне израильтяне ответили что лучше бы я сразу отсылался к труду гитлера ... Вот так ... no
          bouncyhunter
  4. Zomanus Сегодня, 16:32
    Вот что значит жизнь в мягком климате.
    Можно не работать и только гневаться.
    У нас бы такое не прошло.
    Zomanus
    1. Пофиг Сегодня, 16:40
      У них это и есть работа. Как только бюджет на «пятницу» исчерпают, так гнев и закончится. Эти пацаны забесплатно камнями разбрасываться не будут.
      Пофиг
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:40
    Пакрышки жгут зря -экологию нарушают, и лучше бы они из этих покрышек сталицу новую израильтянам построили! wassat
    Геркулесыч
  6. Krasnodar Сегодня, 16:54
    Всем Шабат Шалом, у меня пятница запоя!
    Krasnodar
    1. Shahno Сегодня, 17:14
      Шабат Шалом, печень то одна и не пересаживается...
      Shahno
  7. Mavrikiy Сегодня, 16:58
    В Палестине сегодня проходят очередные митинги и манифестации против признания Вашингтоном Иерусалима в качестве израильской столицы.

    Все предусмотрено.
    Они там, в США, так думают. Израиль начал крутить носом и "нюхать ветер", шалунишки. США подбросили ему марковку, не раньше, не позже, началась возня с Иерусалимом (сколько лет потуг?). В результате Израиль и США "братья на век" . Израиль, карта США в игре за Сирию, что и требовалось, но может оказаться картой не только битой, но и за которую начнут бить и морду лица.
    Попытка США привязать Израиль к своей политике на БВ таким лакомным куском для Израиля, может обернуться ФРОНДОЙ всего БВ против США.
    Привет, "Аналитикам" США и замам разведки в юбках. (у них что, Мак Дональцы закончились?)
    Mavrikiy
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