Очередная "пятница гнева" в Палестине

В Палестине сегодня проходят очередные митинги и манифестации против признания Вашингтоном Иерусалима в качестве израильской столицы. Мероприятия традиционно в последнее время проводятся по пятницам и носят название «пятница гнева». В ходе выступлений палестинцев нередким явлением становятся стычки с полицейскими и военнослужащими Израиля, заканчивающиеся кровопролитием с обеих сторон (чаще - с палестинской).Массовые выступления проходят на Западном берегу реки Иордан и в Газе, где снова жгут покрышки и израильские флаги, одновременно с этим призывая международное сообщество не идти на поводу у США и Израиля и не признавать Иерусалим в качестве столицы государства Израиль.Наиболее ожесточённые столкновения происходят в районе Шхема, где сегодня утром проходили похороны 16-летнего палестинца, застреленного израильскими силовиками. Похороны вылились в митинг, который завершился нападениями на израильских сотрудников полиции и пограничной службы. Столкновения с силовиками проходят в лагере беженцев Аль-Аруб.В самой Палестине отмечаются, что столкновения нередко провоцируют жители еврейских поселений.Полиция применила спецсредства для разгона толпы в районе КПП Бейт-Эль, в Хевроне.На этом фоне из Египта приходят сообщения, что официальный Каир предпринимает попытки возобновить диалог между палестинскими партиями ФАТХ и ХАМАС.