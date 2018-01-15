Опытный вездеход ЗИС-Э134 «Макет №2»



Вездеход ЗИС-Э134 "Макет 2" без тентов. Фото Denisovets.ru



Прототип с тентами. Фото Russoauto.ru



Кинематическая схема машины: 1 - двигатель; 2 - гидротрансформатор; 3, 8 - карданная передача; 4 - коробка передач; 5 - раздаточная коробка; 6 - КОМ на раздаточной коробке; 7 - стояночный тормоз; 9, 16 - коробка отбора мощности; 10 - цепная передача привода водомета; 11 - промопора ЗИС-151; 12 - водомет; 13 - главная передача; 14 - задний ведущий мост; 15 - колесо; 17 - полуось с поворотным кулаком; 18 - передний ведущий мост. Рисунок Ser-sarajkin.narod2.ru



Макетный образец переезжает траншею. Фото Trucksplanet.com



Подъем на препятствие. Фото Trucksplanet.com



Спуск. Фото Trucksplanet.com



"Макет №2" с переработанной ходовой частью. Фото Drive2.com

По материалам:

http://denisovets.ru/

http://avtohistor.ru/

http://russoauto.ru/

https://trucksplanet.com/

http://strangernn.livejournal.com/

Кочнев Е.Д. Секретные автомобили Советской Армии. – М.: Яуза, Эксмо, 2011.

В середине 1954 года ведущие предприятия советской автомобильной промышленности получили задание на разработку перспективного колесного автомобиля сверхвысокой проходимости, пригодного для использования в армии. Специальное конструкторское бюро московского Завода им. Сталина прорабатывало облик такой машины в рамках проекта ЗИС-Э134. Сперва был создан и проверен на полигоне опытный образец под названием «Макет №1». За ним последовал второй прототип с похожим обозначением.Осенью 1955 года начались испытания первой версии вездехода ЗИС-Э134. Это была полноприводная четырехосная машина с колесами большого диаметра, способная перевозить до 3 т груза и буксировать 6-тонный прицеп. Характерной чертой «Макета №1» являлось широчайшее использование готовых узлов и агрегатов, заимствованных у серийной техники. При этом с применением существующих компонентов удалось реализовать несколько принципиально новых идей. В ходе испытаний прототип должен был подтвердить или опровергнуть жизнеспособность примененных решений.В ходе испытаний машины ЗИС-Э134 было установлено, что предложенные силовая установка и трансмиссия соответствуют предъявляемым требованиям и позволяют получить желаемые возможности. Одновременно с этим определили, что ходовая часть, показывая требуемые характеристики, оказалась неоправданно сложной. Крупные шины со сравнительно низким давлением правильно реагировали на неровности местности и буквально оставляли без работы рессорную подвеску. Ввиду определенных особенностей конструкции «Макет 1» мог пересекать водные преграды только вброд.В конце 1955 года, получив первые результаты испытаний первого опытного образца, конструкторы СКБ ЗИС во главе с В.А. Грачевым приступили к разработке новой версии перспективного транспортного средства. В новом экспериментальном проекте планировалось использовать некоторые уже опробованные наработки. Их предлагалось соединить с некоторыми новыми идеями. В результате этого второй вариант проекта ЗИС-Э134 должен был самым заметным образом отличаться от первого. При этом, ввиду экспериментального характера работ, новый проект не стали переименовывать и сохранили прежнее название.Чтобы отличать две опытные машины разного облика, второй прототип обозначили как «Макет №2». Согласно некоторым источникам, в документах министерства обороны этот опытный вездеход значился под названием ЗИС-134Э2. Наличие дополнительных обозначений при сохранении общего названия позволяет избежать возможной путаницы, хотя и не исключает ее полностью. Также не следует забывать, что в рамках проекта ЗИС-Э134 были построены еще два макетных образца, которые тоже отличались от предыдущей техники.Вездеход ЗИС-Э134 «Макет №2» предлагалось сделать плавающим, из-за чего конструкторам пришлось отказаться от сохранения массы черт первого опытного образца. Так, вместо рамной конструкции следовало использовать герметичный несущий корпус. По результатам испытаний первого прототипа, решили отказаться от упругих элементов в составе подвески. Наконец, требовалась определенная перекомпоновка внутренних объемов корпуса. Как результат, два макетных образца имели минимальное внешнее и внутреннее сходство.Первый макет строился на основе металлической рамы, но в новом проекте решили использовать водоизмещающий несущий корпус особой формы, способный превратить сухопутный вездеход в амфибию. Интересен тот факт, что обводы и компоновка корпуса, примененные в машине ЗИС-134Э2, впоследствии использовались в ряде новых проектов. Такая конструкция хорошо показала себя и подтвердила свой потенциал.Все основные агрегаты машины помещалась в крупной нижней части корпуса. Она имела изогнутые нижние детали в передней и задней части. По бокам от них располагались вертикальные борта с узлами крепления колес. Использовалось горизонтальное днище. Сверху спереди на таком корпусе устанавливался капот средних размеров, отличавшийся нестандартной формой. Для защиты двигателя и корпуса от заливания забортной водой решетки радиаторов были перенесены не борта корпуса и смещены назад. На лобовом листе появилась конструкция из металлических полос, повышавшая жесткость капота. На уровне радиаторов находилась открытая кабина упрощенной конструкции. Вся средняя и задняя часть корпуса образовывали крупную грузовую площадку.В передней части корпуса помещался бензиновый двигатель ЗИС-121А, оснащенный алюминиевой головкой блока цилиндров. Примененный двигатель развивал мощность до 120 л.с. Как и на «Макете №1», с двигателем соединялась трехступенчатая автоматическая гидропередача, изначально разработанная для автобуса ЗИС-155А. Подобная гидропередача / гидротрансформатор должна была решать сразу несколько задач. Она позволяла защитить двигатель от остановки при превышении нагрузки, в несколько раз повышала крутящий момент при начале движения и автоматически переключала передачи, облегчая работу водителя. Наличие встроенного реверса упрощало «раскачку» застрявшего вездехода.От гидротрансформатора мощность передавалась пятиступенчатой коробке передач, взятой у грузовика ЗИС-150. Далее следовала двухступенчатая (обе передачи понижающие) раздаточная коробка, соединенная с двумя коробками отбора мощности. Эти три устройства были серийными и выпускались для бронетранспортеров БТР-152В. От коробок отбора мощности отходили карданные валы, соединенные с осевыми самоблокирующимися дифференциалами. В ходе одной из последующих доработок в трансмиссии появился отбор мощности для кормового водометного движителя.В обновленном проекте ЗИС-Э134 была сохранена четырехосная архитектура ходовой части, но отдельные ее агрегаты были переработаны. Прежде всего, СКБ ЗИС отказалось от упругой подвески. «Макет №1» показал возможность использования шин низкого давления в качестве средства амортизации, и поэтому на «Макете №2» полуоси закреплялись на корпусе жестко. В отличие от предыдущей машины, было решено устанавливать оси с разными промежутками. Так, центры первого и второго колеса были разнесены на 1400 мм, второго и третьего – на 1595 мм. Третий промежуток был уменьшен до 1395 мм.Неразрезные мосты с дифференциалами были заимствованы у бронемашины БТР-152В и незначительно изменены для некоторого увеличения колеи. Были применены шины шестислойной конструкции. Колеса соединялись с централизованной системой подкачки, позволявшей изменять давление от 3,5 кг/кв.см до 0,5 кг/кв.см. Подобно предшественнику, новый макетный образец получил гидроусилитель руля, построенный на готовых комплектующих. С его помощью водитель мог контролировать положение четырех передних колес. На практике было показано, что две управляемые оси позволяют значительно улучшить маневренность машины на любых поверхностях.Изначально конструкторы решили, что амфибия ЗИС-Э134 «Макет №2» будет плавать за счет проворачивания колес. Тем не менее, после первых подобных испытаний ее решили оснастить водометным движителем. Это изделие заимствовали у плавающего танка ПТ-76. В отличие от последнего, имевшего два водомета, вездеход комплектовался только одним подобным устройством. По этой причине для управления по курсу водомет пришлось дополнить поворотной цилиндрической насадкой, управляющей вектором тяги.На случай проблем на трассе полигона опытный образец оснастили собственной лебедкой для самовытаскивания. Привод этого устройства осуществлялся за счет отдельного карданного вала, отходящего от трансмиссии.Характерной особенностью второго прототипа ЗИС-Э134 являлась открытая кабина упрощенной конструкции, заимствованная у опытной амфибии ЗИС-485. Она располагалась непосредственно за моторным отсеком и над некоторыми устройствами трансмиссии. Над капотом закреплялась рама с лобовым стеклом, дополненным небольшими боковыми элементами. Крыша отсутствовала, но на ее месте имелись дуги для установки тента. Рабочее место водителя находилось в левой части кабины. Справа от поста управления поместили различную аппаратуру и второе сиденье, установленное боком по ходу движения. Третье рабочее место испытателя находилось позади водителя. Попадать в машину предлагалось через невысокий борт кабины.Вся средняя и задняя части корпуса были отданы под бортовой кузов. Он представлял собой сравнительно длинную площадку, огороженную невысокими бортами. Имелись узлы для установки дуг, на которые предлагалось натягивать тент. Для большего удобства кабина и кузов закрывались двумя отдельными тентами.По своим габаритам «Макет №2» был похож на предыдущий «Макет №1». Часть основных характеристик двух машин так же находилась на одном уровне, соответствуя требованиям заказчика. Длина второго прототипа достигала 6,8 м, ширина – около 2,2 м. Высота по дугам тентов приближалась к 2,5 м. Клиренс вездехода, определявшийся днищем нового корпуса, сократился до 345 мм. Отказ от ряда комплектующих привел к резкому сокращению веса конструкции. Снаряженная масса составляла 6,518 т. Вездеход мог взять на борт полезную нагрузку весом до 1312 кг. При этом его полная масса достигала 7,83 т. Сохранялась теоретическая возможность буксировки прицепа.Строительство опытного автомобиля ЗИС-Э134 «Макет №2» завершилось в начале апреля 1956 года. Вскоре машину вывели на полигон для обкатки и определения основных характеристик. Было установлено, что кардинальная переработка конструкции не оказала негативного влияния на характеристики подвижности. Так, скорость машины на суше достигала 58 км/ч. На пересеченной местности максимальная скорость падала почти вдвое. Вездеход подтвердил возможность подъема на стенку высотой 1 м или пересечения рва шириной 1,5 м. Он мог подниматься на склон крутизной 35° и двигаться с креном до 25°.Характеристики на воде при использовании колес оказались недостаточными. Машина держалась на воде, но скорость движения оставляла желать лучшего. Вследствие этого была проведена небольшая модернизация макета, предусматривавшая установку водометного движителя. Теперь, спустившись на воду и включив новый водомет, вездеход развивал скорость до 6 км/ч.В течение нескольких месяцев специалисты Завода им. Сталина и министерства обороны проводили испытания построенного «Макета №2» / ЗИС-134Э2, собирая необходимые данные о работе отдельных агрегатов и машины в целом. Машина подтвердила расчетные характеристики и показала положительные стороны примененных нововведений. На практике были продемонстрированы преимущества вездехода с водоизмещающим корпусом. В отличие от предшественника, новый макетный образец мог двигаться не только по суше или бродам.В августе 1956 года на один из полигонов вышли обе построенные опытные машины. На этот раз завод-изготовитель и военное ведомство собирались проверить их в рамках сравнительных испытаний. Собранная ранее информация позволяла делать определенные предположения, но для подтверждения предварительных выводов требовались новые проверки. «Макет №2» ожидаемо показал свои характерные особенности и подтвердил преимущества перед более старым «Макетом №1».После сравнительных испытаний опытный вездеход второй модели вернулся на предприятие-изготовитель, к этому времени получившее новое имя «Завод им. Лихачева». Развивая идеи, лежавшие в основе проекта, конструкторы СКБ ЗИЛ предложили перестроить ходовую часть и значительно доработать трансмиссию. Первый и четвертый мосты при помощи специальных кронштейнов вынесли вперед и назад соответственно за пределы исходных бортов, а промежуток между центральными осями уменьшился. Расчеты показывали, что такая компоновка ходовой части позволит оптимизировать распределение нагрузки на грунт.В течение нескольких следующих месяцев перестроенный макетный образец №2 обкатывался на полигоне с целью определения реальных преимуществ обновленной ходовой части. Было установлено, что размещение колес с разными интервалами действительно имеет смысл и обеспечивает некоторые преимущества перед исходной конфигурацией. Эти выводы были учтены при создании новой специальной техники.По разным данным, испытания обновленного «Макета №2» продолжались до 1957 года. После этого опытный образец был отправлен на площадку для хранения. Собранные в ходе испытаний сведения вскоре были использованы при разработке новых вездеходов различного назначения. Первым образцом техники, при создании которого использовались наработки по ЗИС-134Э2, стало специальное шасси ЗИЛ-135. От экспериментального образца к нему перешли водоизмещающий корпус, а также четырехосное шасси с жесткой подвеской и особым расположением мостов. Впоследствии проект ЗИЛ-135 получил развитие, и машины ряда модификаций нашли применение в разных областях.Второй проект семейства ЗИС-Э134 разрабатывался с целью проверки ряда новых идей, способных повысить проходимость техники и расширить сферы ее применения. Новый корпус и перестроенная ходовая часть оправдали себя и вскоре перешли в новые проекты техники, уже предназначавшейся для использования на практике. Тем не менее, исследования тематики автомобилей сверхвысокой проходимости не прекратились. В том же 1956 году на полигон вышли макетные образцы №0 и №3, так же созданные в рамках проекта ЗИС-Э134.