17:55 12 января

Летчики ЮВО отработают в Ростовской области посадку на автомагистраль

Оперативно-тактическая авиация соединения 4-й армии ВВС и ПВО приступила к первым в году учебным полетам на аэродромах Кубани и Ростовской области, в ходе учений пилотам предстоит отработать посадку на автомагистраль Ростовской области, сообщил в пятницу глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Летчики ЮВО отработают в Ростовской области посадку на автомагистраль


На следующей неделе пилотам предстоят учения в составе смешанного авиационного соединения ВВС и ПВО. Одним из элементов учений станет посадка самолетов на одну из автомагистралей Ростовской области - сказал он.


Также Астафьев рассказал, что более 40 экипажей истребителей Су-30СМ, Су-27 и бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО в течение трех дней отработают задачи по прикрытию бомбардировщиков во время бомбометания, а истребители продемонстрируют фигуры высшего пилотажа.

Использованы фотографии: TUT.BY
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Комментарии 21

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  1. kvm Сегодня, 16:05
    Очень нужное дело. Любой кусок дороги в нужном состоянии достаточной длины - уже аэродром.
    kvm
    1. svp67 Сегодня, 16:08
      Цитата: kvm
      Любой кусок дороги в нужном состоянии достаточной длины - уже аэродром.

      К сожалению не любой... Но дело действительно очень нужное. И в этом аспекте очень ценен опыт эксплуатации самолетов СВВП
      svp67
      1. VANIN Сегодня, 16:59
        Цитата: svp67
        К сожалению не любой...

        Эти участки с особопрочным покрытием и ориентацией и чаще всего засекречены ..Очень удобно!
        VANIN
    2. bk316 Сегодня, 16:20
      К сожалению не любой. Разделительное ограждение делает посадку невозможной.
      Вокруг Москвы была куча участков специально спроектированных по 2-3 км длинной, сейчас на них не сядешь.
      bk316
      1. dauria Сегодня, 17:02
        К сожалению не любой. Разделительное ограждение делает посадку невозможной.


        Эти участки на этапе проектирования дороги закладывали со времён СССР. А не абы какой. Там и
        рельеф, и прочность покрытия, и высота строений по трассе подхода и железная дорога для снабжения топливом и остальным. Даже преобладающие ветра учитывались и возможности маскировки и рассредоточения, и будущее размещение РТС . Даже для вертолётов площадка подскока - серьёзный геморрой. А тут "свистки"
        dauria
    3. 1vlad19 Сегодня, 16:52
      У нас на трасе Хабаровск-Комсомольск на Амуре есть участок, имитацию посадки и взлета СУ-27 делают каждое лето, зимой проблемы, снега много и накат от машин.
      1vlad19
  2. Геркулесыч Сегодня, 16:06
    Написали бы где в каком районе области, я бы оттуда прямой репортаж для сайта вел бы! !! good А вообще, молодцы, в жизни то оно всякое бывает, давно нужно было по всей стране отработать посадки на трассы! И народу приятно -вживую такое увидеть, навсегда запомнишь! !!
    Геркулесыч
    1. VANIN Сегодня, 17:00
      Цитата: Геркулесыч
      Написали бы где в каком районе области, я бы оттуда прямой репортаж для сайта вел бы! !!

      А вот это не стоит делать, если врагу не хотите помочь ..
      Здесь на сайте очень много "любопытных" развелось со своими "невинными " вроде вопросами и т.д..
      VANIN
  3. Magic Archer Сегодня, 16:07
    Смотрел видео как Гриппен садится и взлетает с шоссе.Очень нужное умение.В военное время аэродромы приоритетная цель!Так что тренируйтесь и чтобы количество взлётов было равно количеству посадок soldier
    Magic Archer
    1. Horst78 Сегодня, 16:58
      Цитата: Magic Archer
      Смотрел видео как Гриппен садится и взлетает с шоссе.Очень нужное умение.

      Так в Швеции и шоссе и самолеты делают из расчета возможности взлета/посадки вместо аэродромов (на случай ихнего уничтожения). Когда то карта Швеции попалась с сетью стоянок самолетов около шоссе. Очень развитая сеть.
      Horst78
  4. Hariton Laptev Сегодня, 16:08
    Нужное дело! Еще бы подходящих дорог побольше было бы!
    Hariton Laptev
  5. VANIN Сегодня, 16:15
    На Украине думаю тоже должны быть остаться такие взлетно-посадочные полосы на участках автодорог..Видал я такие участки в Белоруссии , идеально ровные и особопрочное покрытие(внешне ничем не отличишь от других участков..
    VANIN
    1. Alexey RA Сегодня, 16:23
      Цитата: VANIN
      Видал я такие участки в Белоруссии , идеально ровные и особопрочное покрытие(внешне ничем не отличишь от других участков..

      Так в Белоруссии учения с фактическими взлётами и посадками самолётов на автотрассы проводятся регулярно. Я так понимаю, что фото в статье - как раз оттуда.
      Вот ещё:
      Alexey RA
  6. Rusland Сегодня, 16:16
    На платные могут не разрешить.
    Rusland
    1. Ююка Сегодня, 16:24
      Цитата: Rusland
      На платные могут не разрешить.


      интересно, а как? feel ты туда не садись, ты сюда садись wassat а если серьезно - надо будет, никто и слова не скажет супротив... главное в целесообразности и необходимости hi
      Ююка
      1. dzvero Сегодня, 16:54
        Раз ето проходит на дороге общего назначения, пилот должен предъявить инспектору ГАИ ОСАГО, техосмотр, аптечку, запаску, домкрат, трос для вытягивания, резервные лампочки габаритов и ближнего света... да, и еще, самолет должен быт обут в липучке а не в шипованной да и номер должен быть подсвечен smile
        dzvero
        1. kirgiz58 Сегодня, 17:17
          Цитата: dzvero
          Раз ето проходит на дороге общего назначения, пилот должен предъявить инспектору ГАИ ОСАГО, техосмотр, аптечку, запаску, домкрат, трос для вытягивания, резервные лампочки габаритов и ближнего света... да, и еще, самолет должен быт обут в липучке а не в шипованной да и номер должен быть подсвечен

          По моему комплект бортового вооружения легко заменит все вами названное. smile
          kirgiz58
    2. Alexey RA Сегодня, 16:24
      Цитата: Rusland
      На платные могут не разрешить.

      Разрешат после предоплаты. smile
      Alexey RA
      1. DMoroz Сегодня, 16:42
        с учетом "Плутона"... hi lol
        DMoroz
  7. APASUS Сегодня, 16:25
    Все говорит о том что мы готовимся к войне,уж больно это специфические навыки для ВВС.Это не просто посадка на дорожное полотно ,а организация по решению целого комплекса инженерных проблем в жатые сроки , светотехники ,локаторов ,генераторов ,ГСМ,логистики вооружения и боеприпасов на неподготовленной местности.Хотя такие места в мирное время выбирали заранее
    APASUS
  8. Mavrikiy Сегодня, 16:43
    Летчики ЮВО отработают в Ростовской области посадку на автомагистраль

    Героев дали? Пора, пора....(Эх, дороги...)
    Mavrikiy
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