17:53 12 января

ВСУ будут готовить операторов американских ПТРК Javelin за границей

Как сообщает украинский военный портал Ukrainian Military Pages, в ВСУ начинают подготовку расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. По информации издания, основной этап подготовки операторов для американского ПТРК пройдет за пределами Украины

ВСУ будут готовить операторов американских ПТРК Javelin за границей


Издание пишет, что обучение кандидатов начнется 15 января на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного. Там соискатели пройдут курсы английского языка, боевому применению ПТРК военных будут учить уже за границей.


Напомним, что ранее сообщалось о планах США поставить в Украину 35 пусковых установок ПТРК Javelin и 210 ракет к ним. Также ранее украинские СМИ озвучили информацию о поставках ВСУ вместо ПТРК Javelin ПТРК TOW

Россия неоднократно предостерегала от планов обеспечения Украины оружием, так как этот шаг приведет лишь к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок высказалось большинство европейских политиков.

Использованы фотографии: commons.wikimedia.org
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Комментарии 26

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  1. iliitchitch Сегодня, 16:24
    А джавелины разве ещё на продажу не выставлены ? А , с расчётами подороже , в этом всё дело .
    iliitchitch
    1. opus Сегодня, 16:33
      Цитата: iliitchitch
      А джавелины разве ещё на продажу не выставлены


      opus
      1. Владимир16 Сегодня, 16:47
        этап подготовки операторов для американского ПТРК пройдет за пределами Украины

        Хохлов, которым не терпиться матрасы к бабаям в ИГ отправят учиться. И воевать там же будут, под черными флагами. Мясо am
        Владимир16
        1. Татьяна Сегодня, 16:52
          Россия неоднократно предостерегала от планов обеспечения Украины оружием, так как этот шаг приведет лишь к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок высказалось большинство европейских политиков.
          stop Когда это колонизатор - тем более за лужей, как США - слушал оппонирующее мнение туземных политиков из своих колоний? no Да, никогда в истории такого не было! Тем более, если дело решалось о прокси-войне на чужой территории в интересах колонизатора.
          Татьяна
          1. Татьяна Сегодня, 16:58
            Цитата: Владимир16
            этап подготовки операторов для американского ПТРК пройдет за пределами Украины

            Хохлов, которым не терпиться матрасы к бабаям в ИГ отправят учиться. И воевать там же будут, под черными флагами. Мясо am
            Кстати, Владимир, я тоже точно так же подумала. Что диверсионную практику эти ВСУшники будут проходить именно в Сирии против ВКС РФ и ВС САР.
            Татьяна
          2. bouncyhunter Сегодня, 17:00
            Таня , привет , с прошедшими и наступающим Старым Новым Годом ! love love love
            Всё просто , как мычание : матрасы обучат расчёты ПТРК "Джавелин" , а дадут ПТРК TOW . А за чей счёт переучивание будет , а ? wink Как и первоначальное обучение ? lol "Это наша корова - мы её доим !" (с)
            bouncyhunter
            1. Татьяна Сегодня, 17:14
              С Новым годом, Павел! drinks Счастья Вам и мирной жизни! yes
              Цитата: bouncyhunter

              А за чей счёт переучивание будет , а ? wink Как и первоначальное обучение ? lol "Это наша корова - мы её доим !" (с)

              Да, Украина уже и без этого вся в долгу, как в шелку! crying
              Украина - это страна-банкрот на иностранноё подкормке, как собака в будке у злого хозяина на цепи.
              Татьяна
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:49
                Спасибо большое , Танечка ! love

                Цитата: Татьяна
                Украина - это страна-банкрот на иностранноё подкормке, как собака в будке у злого хозяина на цепи.

                Вот только собака беззубая , потому хозяин на неё не обращает внимания ...
                bouncyhunter
      2. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
      1. Тралл Сегодня, 16:43
        Цитата: iliitchitch
        А джавелины разве ещё на продажу не выставлены?

        Тралл
    3. Черный_Ватник Сегодня, 16:48
      Раньше у них была мулька - ЕС. Прокакали
      Потом у них была мулька - против России весь мир. Тоже не срослось
      Теперь вокруг эти джавелинов носятся, словно именно их для победы и не хватало)
      Черный_Ватник
  2. Ратник-80 Сегодня, 16:27
    Вчера же была новость что ни кто им джевелины не даст , спихнут старые тоу , прыгуны как всегда перемогу делают, пусть тогда и пилотов для F- 35 и рапторов готовят и состав на авианосец набирают
    Ратник-80
    1. Rusland Сегодня, 16:31
      Что вы, это для них как в космос слетать, обзавидуемся.
      Rusland
    2. VANIN Сегодня, 16:35
      Цитата: Ратник-80
      пусть тогда и пилотов для F- 35 и рапторов готовят

      wassat wassat Браво насмешили , отличный подкол...!
      VANIN
    3. профессор Сегодня, 17:14
      Цитата: Ратник-80
      Вчера же была новость что ни кто им джевелины не даст , спихнут старые тоу , прыгуны как всегда перемогу делают, пусть тогда и пилотов для F- 35 и рапторов готовят и состав на авианосец набирают

      1. ТОУ тоже не из дешевых.
      2. Старых ТОУ уже нет в природе.
      3. Курдам дали Джавелины...
      профессор
  3. svp67 Сегодня, 16:28
    По информации издания, основной этап подготовки операторов для американского ПТРК пройдет за пределами Украины
    Дайте я попытаюсь угадать место подготовки. Это будет в Грузии, где с украинцами и грузинов готовить будут
    svp67
    1. Magic Archer Сегодня, 16:31
      Я тоже думаю или в Грузии или в Прибалтике.
      Magic Archer
      1. svp67 Сегодня, 16:32
        Цитата: Magic Archer
        Я тоже думаю или в Грузии или в Прибалтике.

        К слову может и Прибалтика, но учить будут вместе...
        svp67
  4. Zomanus Сегодня, 16:30
    Новость интересная...
    Возможно что массово комплексы на вооружение ВСУ не поступят,
    но вот единичные использования в составе РДГ возможны.
    При том не против республик, а против РФ.
    Так что я бы здесь не очень смеялся.
    Zomanus
    1. mihey Сегодня, 17:03
      РДГ? Сомневаюсь, может БТГ?
      mihey
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 16:33
    Какой-то цирк - поставим но не дадим , хранить будем в Яворово под своей охраной , обучать будем за границей , сначала кандидатов по- аглицки спикать научим . Возникает вопрос - а будет-ли мальчик ? На Донбассе заждались образцы для изучения "темикоготамнет"
    КВУ-НСвД
    1. alstr Сегодня, 17:19
      Вспоминается по этому поводу две вещи:.
      1. Американцы любят продавать оружие, но хранить его у себя (это про Тайвань)
      2. анекдот про обучение английскому:
      Перед олимпиадой 80 идет занятие по инглишу у киевских милиционеров.
      Сержант ведет занятие:
      - Рядовой Петренко. Хау ду ю ду?
      - ЧТО?
      - Сидай 3
      - Рядовой Нечепоренко. Хау ду ю ду?
      - ЧТО?
      - Сидай 3.

      и т далее

      - рядовой Иванов. Хау ду ю ду?
      - Ай м файн.
      - Что?
      alstr
  6. Геркулесыч Сегодня, 16:37
    А мы тогда подготовим для "Хризантем "операторов в Донецке и Луганске! soldier Хотя, только этим нам себя ограничевать нету смысла -помощь будет обширной, если вна укроине всплывут джавелины.
    Геркулесыч
  7. shans2 Сегодня, 16:41
    Этим фейком укросми еще полгода кормить своих лохлов будут) США даже ТОУ на дают, ибо эти тоу окажутся в Афганистане и будут жечь америкосов... или в другом месте...
    shans2
  8. лысова Сегодня, 17:02
    А что там учиться - наливай да пей. После учёбы - магистрами станут, тьфу блин.
    лысова
  9. профессор Сегодня, 17:12
    ВСУ будут готовить операторов американских ПТРК Javelin за границей

    Подготовка делится на 5 этапов:
    1. Начальная подготовка.
    2. Подготовка для закрепления профессиональных навыков
    3. Коллективная подготовка.
    4. Боевая подготовка на двусторонних войсковых учениях
    5. Подготовка командного состава

    Итого 10 дней (80 часов)

    профессор
  10. Дормидонт Сегодня, 17:37
    Готовиться операторы будут за границей. А подыхать на Донбассе.
    Дормидонт
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