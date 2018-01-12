ВСУ будут готовить операторов американских ПТРК Javelin за границей

Как сообщает украинский военный портал Ukrainian Military Pages, в ВСУ начинают подготовку расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. По информации издания, основной этап подготовки операторов для американского ПТРК пройдет за пределами УкраиныИздание пишет, что обучение кандидатов начнется 15 января на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного. Там соискатели пройдут курсы английского языка, боевому применению ПТРК военных будут учить уже за границей.Напомним, что ранее сообщалось о планах США поставить в Украину 35 пусковых установок ПТРК Javelin и 210 ракет к ним. Также ранее украинские СМИ озвучили информацию о поставках ВСУ вместо ПТРК Javelin ПТРК TOWРоссия неоднократно предостерегала от планов обеспечения Украины оружием, так как этот шаг приведет лишь к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок высказалось большинство европейских политиков.