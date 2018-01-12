Российский спецназ уничтожил диверсионную группу, обстрелявшую Хмеймим
Российский спецназ уничтожил группу боевиков, обстрелявших авиабазу Хмеймим в Сирии из минометов 31 декабря, сообщили в Минобороны РФ.
Также уничтожено место, где боевики собирали и хранили ударные беспилотники
В операции были задействованы "все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии", отмечает МО РФ.
На конечном этапе операции группой российских Сил специальных операций было установлено место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб… По прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь"— говорится в релизе.
Также уничтожено место, где боевики собирали и хранили ударные беспилотники
В операции были задействованы "все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии", отмечает МО РФ.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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