06:19 13 января

Российский спецназ уничтожил диверсионную группу, обстрелявшую Хмеймим

Российский спецназ уничтожил группу боевиков, обстрелявших авиабазу Хмеймим в Сирии из минометов 31 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

Российский спецназ уничтожил диверсионную группу, обстрелявшую Хмеймим


На конечном этапе операции группой российских Сил специальных операций было установлено место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб… По прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь"
— говорится в релизе.


Также уничтожено место, где боевики собирали и хранили ударные беспилотники

В операции были задействованы "все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии", отмечает МО РФ.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
313

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 227

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  1. PN Вчера, 17:22
    Вот и чудненько. Мусор, в мусорку.
    PN
    1. Татьяна Вчера, 17:26
      Ай, да МОЛОДЦЫ - наши ребята-спецназовцы! good
      Вместе с сирийцами они тактически очень грамотную ответную операцию провели!
      Таких же успехов желаем всем нашим в Сирии и в дальнейшем!
      Татьяна
      1. КВУ-НСвД Вчера, 17:32
        Чёткая работа . Если это те - то значит местная агентура занимает не последнее место в [quoteсистемы российской военной разведки в Сирии", ][/quote]
        КВУ-НСвД
        1. VANIN Вчера, 17:38
          Цитата: КВУ-НСвД
          Чёткая работа .

          Согласен Молодцы! Вот только командный пункт ИГИЛ существует увы..

          Вот только после этого можно спокойно заявить , что терроризм уничтожен !
          VANIN
          1. КВУ-НСвД Вчера, 17:41
            Тут не "Краснополь" тут надо им "Статус-6" в Чесапикский залив feel
            КВУ-НСвД
            1. Идущий Вчера, 18:31
              В операции были задействованы "все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии", отмечает МО РФ.


              Радует , что у наших с местными хорошие контакты , без них не решить бы этой задачи. Успехов.
              Идущий
              1. pvv113 Вчера, 18:52
                Отрадная новость! Честно скажу - гордость за ребят! good
                pvv113
                1. Тралл Вчера, 19:05
                  Месть - это блюдо, которое нужно подавать холодным, а не остывшим. Это как раз тот случай. Своевременно, продуманно, неотвратимо и беспощадно.
                  Ну, кто ещё хочет отведать русского фирменного блюда?
                  Тралл
                  1. Донской Сегодня, 00:18
                    Цитата: Тралл
                    Месть - это блюдо, которое нужно подавать холодным, а не остывшим. Это как раз тот случай. Своевременно, продуманно, неотвратимо и беспощадно.
                    Ну, кто ещё хочет отведать русского фирменного блюда?

                    детский сад, да и только, ей богу. чему радуемся? тому что МО заявило? если на самом деле убрали, то им зачет. только таких лживых заявлений было уже сотни за эти годы. такие заявления делаются для таких наивных как вы. зарубежные же спецслужбы, которые планировали эту атаку, все знают что к чему и продолжат свое гнусное дело, увы
                    Донской
                    1. стилет Сегодня, 04:35
                      Список лживых заявлений МО с опровержениями - в студию. В противном случае лживые заявления делаете Вы - тролль.
                      стилет
              2. bouncyhunter Вчера, 19:13
                Гы ! "Зажмурились" бармалеи . bully
                bouncyhunter
                1. Inok10 Вчера, 19:18
                  Цитата: bouncyhunter
                  Гы ! "Зажмурились" бармалеи . bully

                  ... Привет Паш ! ... hi ... а, бармалеи ли ? ... что то очень резвые ребята при пересадке и смена машин ... как по учебнику ... wink
                  Inok10
                  1. bouncyhunter Вчера, 19:21
                    Лёша , привет , друже ! hi Так я их по привычке бармалеями зову . wink Бармалеи всякие ведь бывают : одними детей пугают , другие гамбургеры и рождественских индюшек лопают . soldier
                    bouncyhunter
                    1. Inok10 Вчера, 19:25
                      Цитата: bouncyhunter
                      Так я их по привычке бармалеями зову .

                      ... интересно где теперь упадет вертолет или ЧВКашники были ... wink
                      Inok10
                      1. bouncyhunter Вчера, 19:31
                        Точно не в Сирии или поблизости . Вполне допускаю что даже где-то в Матрасии , а о тех кто был на борту просто назовут количество . Если вообще посчитают нужным легендировать гибель . А семьям пачкой баксов рот заткнут . bully
                        bouncyhunter
                  2. Ныробский Вчера, 20:56
                    Цитата: Inok10
                    а, бармалеи ли ? ... что то очень резвые ребята при пересадке и смена машин ... как по учебнику
                    Ага. Ранее была информация о том, что сирийцы нашли позицию с которой был произведён миномётный обстрел, а на позиции были окурки и пустая пачка от английских, очень не дешёвых" сигарет, и прочие приблуды указывающие на то, что "работали" не местные, а представители натовского околотка. Сейчас если Госдеп визжать начнёт по поводу гибели мирных жителей от рук русского спецназа, значит наши точно по ним попали.
                    Ныробский
                    1. bulvas Вчера, 22:10
                      Цитата: Ныробский
                      а на позиции были окурки и пустая пачка от английских, очень не дешёвых" сигарет, и прочие приблуды указывающие на то, что "работали" не местные, а представители натовского околотка.


                      Это какой-то фейк был
                      Помню эту статью, до конца дочитать не смог

                      А то что выходку без ответа не оставили - честь и хвала

                      Надеюсь, планка теперь только подниматься будет, и скоро даже шепотом шутить про Российскую армию перестанут, ну разве что убогие, в соседней стране, их-то не тронут

                      bulvas
                    2. Борис Петрович Сегодня, 02:21
                      А "Дядя Вова" скажет: "Опять прокололись, лучже бы молчали!!!"
                      Борис Петрович
                  3. Мих1974 Сегодня, 03:25
                    Аллах сам отфильтрует праведных от неверных. feel laughing
                    Мих1974
                2. Идущий Вчера, 20:09
                  Цитата: bouncyhunter
                  Точно не в Сирии или поблизости . Вполне допускаю что даже где-то в Матрасии , а о тех кто был на борту просто назовут количество . Если вообще посчитают нужным легендировать гибель . А семьям пачкой баксов рот заткнут . bully

                  Мы о таких вещах не распространяемся , а они пусть решают сами , есть неписанные правила , пусть думают.
                  Идущий
                  1. bouncyhunter Вчера, 20:13
                    Так это понятно , Витя . Мы с Лёшей просто прикинуть варианты пробуем . wink
                    bouncyhunter
                    1. Идущий Вчера, 20:18
                      Так и я рассуждаю , там набор мог быть ещё и Лондон , и Париж , и ...
                      Идущий
                      1. bouncyhunter Вчера, 20:28
                        Тс-с-с , Витя ! Супостат не дремлет ! soldier
                        bouncyhunter
                      2. Inok10 Вчера, 22:05
                        Цитата: Идущий
                        Так и я рассуждаю , там набор мог быть ещё и Лондон , и Париж , и ...

                        ... Добрый Вить ! ... hi ... Лондон свое еще в Алеппо отгреб ... помнишь 140 Душ разных вероисповеданий и национальностей вытащенных из подвалов компактно ?! ... "специалист англицкий" "заблудился" говорят и совсем ... Англичанка по сей день истерику прекратить не может ... wink
                        Цитата: bouncyhunter
                        Тс-с-с , Витя ! Супостат не дремлет !

                        ... ой, то же секрет Полишенеля ... Паш ...
                        Inok10
                    2. Идущий Вчера, 20:31
                      Цитата: bouncyhunter
                      Тс-с-с , Витя ! Супостат не дремлет ! soldier


                      Так я потихоньку , я только намекаю , на широкую географию возможных потерь.
                      Идущий
                      1. bouncyhunter Вчера, 20:35
                        Так там кто угодно может оказаться , в том числе и наши соотечественники . Хватает ведь продажных "псов войны" .
                        bouncyhunter
                      2. poquello Вчера, 20:57
                        Цитата: Идущий
                        Цитата: bouncyhunter
                        Тс-с-с , Витя ! Супостат не дремлет ! soldier


                        Так я потихоньку , я только намекаю , на широкую географию возможных потерь.

                        Привет всем! Ну Вы крутые.
                        poquello
                    3. Идущий Вчера, 20:38
                      Цитата: bouncyhunter
                      Так там кто угодно может оказаться , в том числе и наши соотечественники . Хватает ведь продажных "псов войны" .

                      Естественно , но что то мне подсказывает там были профи штатные , а не просто гуси.
                      Идущий
                      1. bouncyhunter Вчера, 20:43
                        А в матрасные ЧВК простым диким гусям всяко хода нет . bully
                        bouncyhunter
                      2. Inok10 Вчера, 22:08
                        Цитата: Идущий
                        Естественно , но что то мне подсказывает там были профи штатные , а не просто гуси.

                        ... правильнее сказать Профи, но уже Штатские ... день-два от силы ... laughing
                        Inok10
                    4. Идущий Вчера, 20:54
                      Цитата: bouncyhunter
                      А в матрасные ЧВК простым диким гусям всяко хода нет . bully


                      Вот пусть и покушают пирожков с киселем.
                      Идущий
                    5. Идущий Вчера, 21:31
                      poquello
                      Привет всем! Ну Вы крутые.

                      Спасибо за мультик.
                      Идущий
              3. Подрезчик Сегодня, 00:08
                Очень рад за коллег!!! soldier Всегда ребята, в полной "тишине", "аккуратно" и "четко"...
                Подрезчик
              4. ispaniard Сегодня, 01:33
                Такая ненавязчивая реклама "Краснополя"... feel
                ispaniard
                1. Мих1974 Сегодня, 03:29
                  Непохоже, скорее там или КР или вообще дальнобойное. Очень характерный "вытянутый" взрыв.
                  Мих1974
          2. лысова Вчера, 17:54
            Ну зачем душу то травить !!!
            лысова
          3. Foxmara Вчера, 19:30
            Цитата: VANIN
            Согласен Молодцы! Вот только командный пункт ИГИЛ существует увы..

            Я б добавил сюда Лондон. Однозначно прибежище террористов. И. внес бы кандидатуру Израиля.
            Foxmara
            1. VANIN Вчера, 19:45
              Цитата: Foxmara
              Цитата: VANIN
              Согласен Молодцы! Вот только командный пункт ИГИЛ существует увы..

              Я б добавил сюда Лондон. Однозначно прибежище террористов. И. внес бы кандидатуру Израиля.

              Там воры наши сидят из России , их нужно живыми брать ..! Деньги отобрать и кончать потом..)))
              VANIN
              1. Hottabych Вчера, 19:56
                Цитата: VANIN
                Деньги отобрать и кончать потом..)))

                Какие-то бандитские у вас словечки. Мочить их надо.! И все...)))
                Hottabych
                1. VANIN Вчера, 21:34
                  Цитата: Hottabych
                  Цитата: VANIN
                  Деньги отобрать и кончать потом..)))

                  Какие-то бандитские у вас словечки. Мочить их надо.! И все...)))

                  Вы правы в натуре ...)))) Ведь нас все так на западе представляют , вот и приходиться имиджа придерживаться ...Маскируемся , кто как может..! laughing
                  VANIN
        2. bk316 Вчера, 17:49
          значит местная агентура занимает не последнее место

          Это ж арабы в них ничего не держится, не могут не похвастаться.
          bk316
          1. allaykbar Вчера, 18:50
            еще бы видео сняли красивое.

            Ничего, дождусь, даст Бог - с детьми посмотрю через пару десятков лет интересное видео с фактами и делами наших ССО про Сирию.
            allaykbar
            1. Hottabych Вчера, 19:57
              По всем каналам в новостях.
              Hottabych
              1. allaykbar Вчера, 20:55
                я про тематический фильм, а не 10 секундное видео, съемки там много думаю и с земли ведется. И камеры хорошего разрешения.

                Можно по событиям сделать.
                allaykbar
          2. Piramidon Вчера, 19:14
            Цитата: bk316
            Это ж арабы в них ничего не держится, не могут не похвастаться.

            Все покупается и продается. Любая инфа за ваши деньги.
            Piramidon
      2. 11черный Вчера, 19:47
        Цитата: Татьяна
        Ай, да МОЛОДЦЫ - наши ребята-спецназовцы!

        Хорошо вошло - четко!

        Это очень важно - пусть знают, даже если им удается где-то как-то что-то сделать - они выносят себе этим смертный приговор! Важно, чтобы они понимали сей факт.
        11черный
        1. Ююка Вчера, 23:44
          восхищаюсь мастерством спецов, которые пересаживались в микроавтобус! это ж как надо было все четко рассчитать, чтобы успеть к прилету wassat
          Ююка
      3. словак Вчера, 22:14
        это временно. Уничтожать надо, в первую очередь, Пентагон, а не исполнителей
        словак
      4. Scoun Вчера, 23:06
        Цитата: Татьяна
        Ай, да МОЛОДЦЫ - наши ребята-спецназовцы!

        Татьяна, с таким спокойным сердцем и спокойной ... может совестью.. я не плюсовал статьи с уничтожением... уже давно, а тут как отлегло.
        Аминь. И Долгих, счастливых лет бойцам.
        Scoun
        1. Татьяна Сегодня, 02:00
          Цитата: Scoun
          Цитата: Татьяна
          Ай, да МОЛОДЦЫ - наши ребята-спецназовцы!

          Татьяна, с таким спокойным сердцем и спокойной ... может совестью.. я не плюсовал статьи с уничтожением... уже давно, а тут как отлегло.
          Аминь. И Долгих, счастливых лет бойцам.
          Понимаю Вас, Роман! А что делать? На войне, как на войне - а сам стреляй, а то убьют! Да и дело наше в САР правое - всё пока по справедливости делаем!
          Татьяна
    2. Rusland Вчера, 17:34
      Турки похоже умылись.
      Rusland
    3. svp67 Вчера, 17:39
      Цитата: PN
      Вот и чудненько. Мусор, в мусорку.

      Надеюсь, что перед "уборкой" он дал правдивые и чистосердечные показания....
      svp67
      1. bk316 Вчера, 17:44
        Надеюсь, что перед "уборкой" он дал правдивые и чистосердечные показания....

        Зачем? Верховный же сказал, что знает и заказчиков и спонсоров.
        bk316
        1. Pirogov Вчера, 17:48
          Цитата: bk316
          Зачем? Верховный же сказал, что знает и заказчиков и спонсоров.

          Вот бы заказчиков мочкануть........
          Pirogov
        2. svp67 Вчера, 19:32
          Цитата: bk316
          Зачем? Верховный же сказал, что знает и заказчиков и спонсоров.

          А как Вы думаете, КАК он это узнал. Видимо ж какая то часть "мусора" оказалась в меру словоохотлива....
          svp67
      2. dsk Вчера, 19:32
        Здравствуйте Сергей!
        Цитата: svp67
        показания.
        Спасибо большое модераторам за оперативно опубликованную хорошую новость. hi
        dsk
    4. Muvka Вчера, 17:48
      Видео к новости
      Muvka
      1. Buskanov Вчера, 18:05
        За мгновение до удара человечки исчезают, нет? Посмотрите на скорости 0.25. То ли меня уже глючит к концу рабочей недели laughing
        Buskanov
        1. dvina71 Вчера, 18:14
          Цитата: Buskanov
          За мгновение до удара человечки исчезают, нет?

          Процентную строку внизу кадра гляньте.., часть видио вырезано...видимо процесс посадки в авто.
          dvina71
          1. Rec Сегодня, 01:44
            Цитата: dvina71
            Процентную строку внизу кадра гляньте..

            Интересная строка. В момент взрыва показания падают почти до нуля. Затем увеличиваются.
            Может рассеивание луча в пыли? И цифры над прямоугольником очень похожи на дальность.
            Rec
        2. Geisenberg Вчера, 18:15
          Цитата: Buskanov
          За мгновение до удара человечки исчезают, нет? Посмотрите на скорости 0.25. То ли меня уже глючит к концу рабочей недели laughing


          Испаряются, да ...
          Geisenberg
        3. Muvka Вчера, 18:15
          Есть такое. Сократили видео, пока снаряд летел. Но машины обе на месте и люди садились именно в микроавтобус.
          Muvka
        4. voyaka uh Вчера, 18:28
          Я бы назвал видео: уничтожение группы при посадке в заминированный микроавтобус.
          voyaka uh
          1. svp67 Вчера, 19:34
            Цитата: voyaka uh
            Я бы назвал видео: уничтожение группы

            В любом случае здесь ключевое слово "уничтожение"
            svp67
            1. Идущий Вчера, 20:20
              Цитата: voyaka uh
              Я бы назвал видео: уничтожение группы при посадке в заминированный микроавтобус.


              Главное нужный результат достигнут.
              Идущий
          2. Hottabych Вчера, 20:05
            Цитата: voyaka uh
            Я бы назвал видео: уничтожение группы при посадке в заминированный микроавтобус.

            А я бы назвал: хрен вам, а не кадр с какой стороны прилетела ракета! tongue
            Hottabych
      2. алекс-сп Вчера, 18:07
        Да, было бы очень неплохо -53, как сбоку на кадре...
        алекс-сп
      3. Николай Фёдоров Вчера, 19:07
        Цитата: Muvka
        Видео к новости

        Какое-то мутное видео... Непонятен источник, и это явно не официальное видео от МО РФ. Применён какой-то дешёвский халтурный монтаж. Но самое главное - другое. Диверсантов что-то совсем мало. Они в таком количестве не смогли бы осуществить миномётный обстрел так, как это было исполнено 31 декабря. Либо тут не все диверсанты, либо это видео о другом...
        Николай Фёдоров
        1. Muvka Вчера, 19:30
          Цитата: Николай Фёдоров
          Цитата: Muvka
          Видео к новости

          Какое-то мутное видео... Непонятен источник, и это явно не официальное видео от МО РФ. Применён какой-то дешёвский халтурный монтаж. Но самое главное - другое. Диверсантов что-то совсем мало. Они в таком количестве не смогли бы осуществить миномётный обстрел так, как это было исполнено 31 декабря. Либо тут не все диверсанты, либо это видео о другом...

          Сложно нажать на кнопку Youtube в плеере и мягко перейти на оф канал МО на Ютуб? Серьезно?
          Muvka
          1. Смог Вчера, 22:25
            Цитата: Muvka
            Сложно нажать на кнопку Youtube

            Наверное да! Здесь же какнуть на вентилятор гораздо проще.
            Это к
            Николай Фёдоров
            .
            Блин....., почти что колясуренгоя....... wassat
            Смог
            1. Околоточный Сегодня, 01:48
              Костя, привет. Никак о Коли отойти не можешь? Да бог с ним, с пацаном. Сам того не зная предков продал за немецкий грант.
              Околоточный
    5. Маз Вчера, 18:29
      То есть , это отмашка всем желающим партнерам. Мол, Ежели чего, то просто грохнем не считая, не спрашивая гражданства, не проверяя на избранность, особенность и знание иностранных языков. Ну и рядом никому лучче не обниматься с бородатыми супустатами. И не входить в связь, бо отследим. И боеприпасу "Краснополь" - реклама, мол покупайте соседи, вещь проверена в бою. И недорого.
      Маз
    6. антивирус Вчера, 18:51
      только группу -мало, надо и таможенников зацепить, кот-е пропустили "детские" подарки
      антивирус
    7. сибиралт Вчера, 19:10
      Кто-то сдал своих единоверцев с потрохами, bully Там главное деньги заработать. На то она и многоуровневая разведка.
      сибиралт
      1. voyaka uh Вчера, 21:56
        Я тоже так думаю. После обстрела базы объявили денежную награду. Боевики грызутся друг с другом. Кто-то сдал. Мини-автобус заминировали. Когда в него сели боевики, подорвали дистанционно. Чтобы создать картину "как бы снаряд прилетел" , видео подрезали.
        voyaka uh
        1. Мих1974 Сегодня, 03:37
          А вот зданьеце - однозначно КР, видимо с самолета, взрывная волна очень показательная. Тут даже отмазка" по коридорам разогналась" не пройдет - очень длинный и четко выраженный взрывной след.
          Мих1974
  2. Rusland Вчера, 17:23
    Вот это по нашему! Ждали, что и говорить! Молодцы ! Язык нужен ребята, язык!
    Rusland
    1. astepanov Вчера, 17:37
      с низовых "языков" прок скорее всего невелик. Да и рисковать жизнями при взятии "языка" стоит ли? Наверное, операцией руководили очень толковые люди, выбравшие лучший план и реализовавшие наилучший результат.
      astepanov
  3. Жаждущий ветра Вчера, 17:24
    Прилетело, жаль не в сортире. В прочем не имеет значения где...
    Жаждущий ветра
    1. allaykbar Вчера, 17:33
      не важно, об*срались там все, кто успел laughing

      так что это был импровизированный сартир. Но говны испарились думаю или запеклись
      allaykbar
    2. сибиралт Вчера, 19:14
      У мусульман сортир - там где стоишь. lol
      сибиралт
  4. Комментарий был удален.
  5. DMoroz Вчера, 17:24
    Молодцы. Надо на арабском RT рассказать, пусть остальные задумаются
    DMoroz
    1. КВУ-НСвД Вчера, 17:54
      расскажут , покажут , прокомментируют - не сомневайтесь
      КВУ-НСвД
      1. VANIN Вчера, 18:03
        Цитата: КВУ-НСвД
        расскажут , покажут , прокомментируют - не сомневайтесь

        Обязательно !!! Помните как черти любили ролики показывать , как головы режут ..? Как только русские в Сирию рванули и начали мочить , все резко прекратилось ..Мы помним ,что это такое и злоба жуткая у нас в душах ! Пусть не злят нас иначе... soldier negative
        VANIN
  6. Геркулесыч Вчера, 17:28
    А вот нужно было взять языка. Получить сведения о том кто финансировал, кто привез беспилотники, откуда комплектующие. ..Сами выходит, все улики против боевиков и унечтожили. ....
    Геркулесыч
    1. Александр 3 Вчера, 17:32
      Это просто исполнители,главари понятно кто .а спонсоров знают главари.
      Александр 3
  7. Симон Вчера, 17:29
    Ну, молодцы Наши ребята спецназовцы! good Теперь эти твари больше не будут ходить по земному шару. yes
    Симон
  8. 23424636 Вчера, 17:30
    Краснополь -это гуд . БТР сгорел, дерево рядом -зеленое .(Новоекатериновка ).Только не ясно какую группу уложили начали с минометчиков , а завершили дронщиками ,или это одна и та же команда!?
    23424636
    1. udincev Вчера, 17:53
      Цитата: 23424636
      Только не ясно какую группу уложили начали с минометчиков , а завершили дронщиками ,или это одна и та же команда!?

      Так пусть аллах их теперь рассортирует. Важно, чтобы без потерь спецназ вершил свою часть святой работы.
      udincev
    2. bk316 Вчера, 17:59
      Краснополь это чудо, только дорогой сволочь....
      Мне так и не довелось пострелять.
      bk316
      1. san4es Вчера, 18:32
        Цитата: bk316
        Краснополь это чудо, только дорогой сволочь....
        Мне так и не довелось пострелять.
        soldier
        san4es
        1. ШУРУМ -БУРУМ Вчера, 19:01
          А почему изображение так колбасит? Стабилизированной платформы, как у амеров, - у наших нет?
          ШУРУМ -БУРУМ
          1. KOMA Вчера, 20:00
            На большом приближении снято.
            KOMA
            1. san4es Вчера, 20:27
              Цитата: KOMA
              На большом приближении снято.

              ...и возможно, искажения от восходящих потоков тёплого воздуха
              san4es
  9. mitrich Вчера, 17:31
    Значит ребята из ССО выследили а арта современным боеприпасом жахнула. Почти современный стиль боевых действий. Если это сделал бы отечественный ударный БПЛА, вообще бы красота была бы.
    mitrich
  10. Симон Вчера, 17:33
    Цитата: Жаждущий ветра
    Прилетело, жаль не в сортире. В прочем не имеет значения где...

    Просто, это произошло так быстро, что боевики просто не успели сходить в сортир! laughing
    Симон
  11. igorra Вчера, 17:36
    Цитата: Геркулесыч
    А вот нужно было взять языка. Получить сведения о том кто финансировал, кто привез беспилотники, откуда комплектующие. ..Сами выходит, все улики против боевиков и унечтожили. ....

    Какой вы кровожадный - вырезать из оторванной головы язык. Путин сегодня же сказал, мы знаем, кто, за сколько и по чей просьбе. А эти шайтаны понимают и боются только жестокость.
    igorra
  12. iliitchitch Вчера, 17:36
    По сеньке и шапка . Надеюсь , там в свиные шкуры заворачивать нечего было . Ребятам - hi . Чертовски хорошо сработали , молодцы .
    iliitchitch
  13. КОТ БАЮН Вчера, 17:36
    Отличная новость. Вот порадовали парни! Для непонятливых могут и повторить.
    КОТ БАЮН
  14. andrej-shironov Вчера, 17:36
    Я прямо так и вижу на лбу уничтоженных ков татуировку" это мы запустили беспилотники". Думаю необходимо больше инфы, что уничтожена именно та группа, прежде чем петь дифирамбы.
    andrej-shironov
    1. Muvka Вчера, 17:44
      Думаю ее уничтожили уже давно, а нам как раз выложили инфу, когда она подтвердилась.
      Muvka
      1. andrej-shironov Вчера, 17:49
        В сообщении не приведено ни одного факта, подтверждающего сию теорию. Особенно зная фейки от нашего МО и с картами и т.д.
        andrej-shironov
        1. Muvka Вчера, 17:49
          Можно узнать, каким фактам вы бы поверили?
          Muvka
          1. andrej-shironov Вчера, 17:56
            Можно. Тем фактам(фото и видео) где ясно видно что это так. Всё остальное пока не впечатлило. Слова в наше время не имею значения, сужу по нашим врагам.
            andrej-shironov
            1. Muvka Вчера, 18:01

              Пойдет? От МО.
              Muvka
              1. andrej-shironov Вчера, 18:07
                Пойдёт, но только как уничтожение группы террористов, а не уничтожение группы террористов замешанных в атаке дронов на Хмеймим
                andrej-shironov
                1. Muvka Вчера, 18:14
                  Ну я же сказал, вы не поверите доказательствам. Вот теперь скажите мне, что должно быть на этом видео, чтобы вам что-то доказать? На них должны быть куртки с надписью "Я обстреливал Хмеймим"? Даже если бы это так было, вы бы не поверили. Ладно, удачи, смысла вам доказывать нет. Удачи троллик.
                  Muvka
                  1. Голован Джек Вчера, 18:19
                    Цитата: Muvka
                    Удачи троллик

                    Ну, слава... труду laughing
                    Предлагаю не кормить. Я лично с его кормежкой завязал.
                    Голован Джек
                    1. andrej-shironov Вчера, 19:05
                      laughing Завязали Голован, как та корова, которая завязала с кормёжкой из за того что трава начала поедать корову. wink
                      andrej-shironov
                  2. andrej-shironov Вчера, 18:22
                    А что вы ещё можете сказать? НИ-ЧЕ-ГО! Потому как ни я ни все здесь присутствующие не увидели, что данная группа причастна к обстрелу Хмеймима. И кстати вызывает непонимание что это за универсальная террористическая группа и миномётами обстреливает базу и беспилотники запускает? Не просветите. Уровень технологий разный, вы не находите?
                    andrej-shironov
                    1. Комментарий был удален.
                      1. andrej-shironov Вчера, 19:03
                        Ну вот ты сходил и что то изменилось? Ничего, Поход в армию не делает человека ни лучше ни умнее! Я работал и с литературой ДСП в институте, конечно допуска к секретам МО не имею, просто МО надо не после допуска может быть рассказывать, а предлагать неопровержимые доказательства. Реально, на данном этапе всё это выглядит как доказательства США по Сирии.
                        andrej-shironov
                    2. Svarog51 Вчера, 21:10
                      Андрей, hi Вот эта фраза из личного опыта, или со стороны?
                      Поход в армию не делает человека ни лучше ни умнее!

                      Вы требуете доказательств. Каких? Вам лично нужны трупы на опознание и жетонами и досье на каждого в придачу? Вы же всё равно не поверите.
                      Я работал и с литературой ДСП в институте, конечно допуска к секретам МО не имею

                      Сидя в кресле препода в ВУЗе делаете выводы, о которых не имеете ни малейшего представления. Да ещё требуете доказательств. Это Вам не комиссия по присуждению научного звания. Военные говорят, только то, что можно, а не то, что придумали. Я же мультик Вам выкладавал, для ознакомления.
                      Svarog51
                      1. andrej-shironov Вчера, 21:23
                        Сварог, но тогда чем наше МО лучше американского, утверждающего что вы нам верьте на слово? В информационной войне только твёрдые доказательства имеют значение, иначе веры им нет никакой, ну или на глупом ура-патриотизме. Я не требую доказательств но и тогда вы не требуйте чтоб я верил в уничтожение этой группы. Говорю вам как юрист, во всём нужны неопровержимые доказательства, всё остальное от лукавого. Мне было бы интересно, если бы некто заявил в суде что вы виновны в том то и том то и при этом не представил никаких доказательств этого, но суд бы счёл вас виновным основываясь на неких оперативных разработках. Как вы отнеслись бы к этому суду и заявителю?
                        Эта фраза из моего жизненного опыта, общался и общаюсь со многими теми кто служил и теми кто нет, уверяю вас при решении кого выбрать в приятные собеседники, критерий службы в армии не рассматриваю вообще.
                        andrej-shironov
                    3. Svarog51 Вчера, 21:37
                      Андрей, hi ну так то в суде, а тут всего лишь обсуждение новости. С юридической точки зрения, Вы, конечно, правы. Только сайт - "передовая информационной войны". Хотите верьте, хотите - нет.
                      Svarog51
                      1. andrej-shironov Вчера, 21:51
                        Сварог, моё твёрдое убеждение что жизнь наша цепь а пустяки в ней звенья и каждому пустяку нельзя не придавать значения. Тогда рекомендую назвать новость "Уничтожена очередная террористическая группа в Сирии". Это будет правильнее и делает честь нашему МО, а вот та это группа или нет, пусть покажут награды нашим бойцам ССО. Вы согласны? hi
                        andrej-shironov
                    4. Svarog51 Вчера, 22:11
                      Андрей, ну раз уж Вам лень кликнуть мой ник и прочитать имя - представлюсь, меня Сергеем зовут. Теперь по делу, буквально вчера читал новость о награждении бойца ССО звездой Героя России - не наводит на умозаключения? Может Вы и правы с переименованием статьи, Вас даже видео не убеждает. Там же кадры полёта снаряда вырезаны. А вот когда пробиркой с трибуны ООН трясут - это факт? Вы же и по имени и по флагу дислокации - вроде русский, а коменты выдаёте, как адвокат наших "партнёров". Вот где непонятки. request В чём причина то?
                      ЗЫ. На сайте есть ещё один Сварог - Владимир. Это не я. hi
                      Svarog51
                      1. andrej-shironov Вчера, 22:23
                        Сергей, прошу прощения, что не смотрел ваш личный профайл, свято чту тайну личности в отличии от других, даже если кто то не прочь её раскрыть. По поводу видео не мне вам рассказывать как легко монтируется в наше время видео и сколько аппаратного времени необходимо для этого. Награждение звездой героя это уже ближе к делу-спорить не буду. В том то и дело что и пробирка меня не убеждала, это может подтвердить моя жена, мы с ней по этому поводу разговаривали.
                        Сергей, я ничей ни адвокат ни обвинитель, поверьте, сижу здесь не за деньги и интересы наших врагов, но мне претит когда меня пытаются убедить в том чего нет! Скажу честно, я не считаю Путина хорошим президентом для России и на горизонте пока не вижу претендентов, но это не значит что я буду подвывать в унисон сонму голосов ура-крякалок здесь на сайте. Я люблю свою Родину и не позволю никому даже своим под соусом любви к ней (Родине), глумиться тем или иным образом а тем более принести ей вред. Прошу прощения за пафос.
                        andrej-shironov
                    5. Andrew67 Сегодня, 03:25
                      Тезка, какую-то околесицу вечно заправляешь. Видимо совсем салажёнок ещё?
                      Andrew67
              2. region58 Вчера, 18:45
                Цитата: Muvka
                Пойдет? От МО.

                Пойдет. Но есть вопросы. Как так совпало, что снаряд прилетает в ту же секунду как только боевики сели в автомобиль? Либо вырезали из видео кусок. либо считать упреждение нужно. Скорость снаряда не бесконечна. Для примера, Тс - время полета снаряда:

                А как его посчитаешь если неизвестно что в голову боевикам стукнет, может "перекур" под кустом устроят.
                region58
                1. Muvka Вчера, 18:50
                  На видео явно видно, что время, пока снаряд летел к цели - вырезано. Гляньте покадрово.
                  Muvka
                  1. region58 Вчера, 19:01
                    Цитата: Muvka
                    время, пока снаряд летел к цели - вырезано.

                    И я о том же. Для какой цели вырезали? Если вырезали почему об этом не сказано. Понимаю, что не всё показывать можно и нужно, но ведь повод дают для воплей - "монтаж", "неправда", "из игры", и прочих... Лучше бы никакого видео не показывали. Сказали уничтожена - значит уничтожена. И всё.
                    P.S. Народ здесь в основном бывалый, критически ко всему относятся, лапша на ушах мало у кого держится...
                    P.P.S. Сказанное относится к МО, и никоим образом не к Вам лично. С уважением.
                    region58
                    1. Muvka Вчера, 19:21
                      Сократили для того, чтобы видео не было длинным. Это не первое сокращение от МО. Они всегда так делают.
                      Muvka
          2. САИД Вчера, 18:56
            Поверят только по прямой линии оттуда
            САИД
        2. Govorun Вчера, 20:41
          Для тебя лично МО РФ почтой отправит останки этих бородатых "легкоатлетов",а вы там разбирайтесь и копайтесь в фактах....а лучше вам предоставить "экскурсию" за фактами на Сирийскую землю....ах да,вы ведь только сидя на стуле перед монитором специалист по фейкам. ПУСТОМЕЛЯ.
          Govorun
          1. andrej-shironov Вчера, 21:04
            Ну так как и ты так же перед монитором, специалиста по пустомелям. Сам то бывал в сирийской пустыне?
            andrej-shironov
    2. bk316 Вчера, 17:47
      Есть! Слушаюсь!
      Тьфу ты я по коменту подумал что как минимум маршал писал..... belay
      А тут майорчик раскомандовался.
      bk316
      1. ПалБор Вчера, 18:31
        Цитата: bk316
        Есть! Слушаюсь!
        Тьфу ты я по коменту подумал что как минимум маршал писал..... belay
        А тут майорчик раскомандовался.

        good Надо было ещё написать что-то вроде:"Да,сагиб!Как скажете,сагиб!"
        ПалБор
  15. Captain Nemo Вчера, 17:36
    Уже по телику показали оба события
    Captain Nemo
  16. к174ун7 Вчера, 17:40
    Новость замечательная. Однако хотелось бы не только прочитать, но и увидеть.Для наглядности неплохо бы показать. Прибор с которого подсвечивалась цель мог быть совмещен с видеокамерой. А с другой стороны, кто бы сомневался в кристальной правдивости пресс-службы МО.
    к174ун7
    1. Muvka Вчера, 17:45
      А может вам еще местоположение ЯРСов мобильных показать? И пути патрулирования Бореев?
      Muvka
      1. Svarog51 Вчера, 21:15
        А может вам еще местоположение ЯРСов мобильных показать?

        Зёма, особисты Тейковской дивизии РВСН тоже сайт читают. wink hi
        Svarog51
    2. voyaka uh Вчера, 17:55
      Базу же обстреляли в новогоднюю ночь из миномета Василек. Наверняка, его, или его обломки ,захватили при уничтожении группы. Это и дало основания для заявления МО.
      voyaka uh
      1. А. Привалов Вчера, 18:29
        13 (тринадцать!) дней группа боевиков на том самом месте где собирали и хранили ударные беспилотники ожидала. Надоело ждать. Уже и в микроавтобус пересаживались, а тут высокоточный боеприпас "Краснополь" подоспел. К слову, я не совсем понял, кто этот самый высокоточный боеприпас запустил? Спецназ? А миномёт где? Сложновато как-то получилось. Или я что-то не так понял?
        А. Привалов
        1. Muvka Вчера, 18:45
          Давайте для начала определим, что "Краснополь" это управляемый артиллерийский снаряд, с дальностью до 25км. Во вторых, с чего вы решили, что группу уничтожили сегодня, а не 3 января? Где это сказано\написано?
          Muvka
          1. А. Привалов Вчера, 19:03
            Цитата: Muvka
            Давайте для начала определим, что "Краснополь" это управляемый артиллерийский снаряд, с дальностью до 25км. Во вторых, с чего вы решили, что группу уничтожили сегодня, а не 3 января? Где это сказано\написано?

            Да, я помню про дальность и даже про то, что там цель нужно подсвечивать лазерным целеуказателем. Вот и говорю, что как-то сложновато получается. Вы правы, о дате уничтожения не сказано и не написано. Однако будучи чуток знакомым с творчеством пресслужбы МО, смею предположить, если бы группу уничтожили 3 января, они бы об этом уже неделю трубили на каждом углу.
            А. Привалов
            1. Muvka Вчера, 19:07
              Не факт. Инфа об уничтожении лидера ИГ появилась в открытом доступе где-то через месяц, после данного события.
              Muvka
              1. А. Привалов Вчера, 20:03
                Цитата: Muvka
                Не факт. Инфа об уничтожении лидера ИГ появилась в открытом доступе где-то через месяц, после данного события.

                Так и видео не факт. Не удивлюсь, что завтра окажется как в той репризе у Жванецкого:"Оказалось, на вчера, в другом городе и не в кино, а куда-то в планетарий.".
                Вот, как пресс-служба Армии Обороны Израиля подаёт подобные материалы -- дата, место, пояснения, логознак пресслужбы:
                "Пресечение попытки проникновения террористов на территорию в Израиля со стороны моря в районе кибуца ЗикИм."

                "Три террориста Махмуд Валлад, Хазм Балуш и Аллаа Абд ан-Наби ехали в автомобиле по Газе и были уничтожены ракетой, выпущенной ВВС ЦАХАЛа"
                А. Привалов
            2. APASUS Вчера, 20:11
              Цитата: А. Привалов
              если бы группу уничтожили 3 января, они бы об этом уже неделю трубили на каждом углу.

              1 Инфа появиться только после того как группа ликвидаторов окажется на базе
              2 Инфа проверяется из 2 источников минимум,та ли цель уничтожена
              APASUS
              1. А. Привалов Вчера, 20:14
                Цитата: APASUS
                Цитата: А. Привалов
                если бы группу уничтожили 3 января, они бы об этом уже неделю трубили на каждом углу.

                1 Инфа появиться только после того как группа ликвидаторов окажется на базе
                2 Инфа проверяется из 2 источников минимум,та ли цель уничтожена

                Уважаемый, заметьте, я не спорю и не убеждаю вас в чём-то, а лишь делюсь своими сомнениями. hi
                А. Привалов
                1. APASUS Вчера, 20:19
                  Цитата: А. Привалов
                  Цитата: APASUS
                  Цитата: А. Привалов
                  если бы группу уничтожили 3 января, они бы об этом уже неделю трубили на каждом углу.

                  1 Инфа появиться только после того как группа ликвидаторов окажется на базе
                  2 Инфа проверяется из 2 источников минимум,та ли цель уничтожена

                  Уважаемый, заметьте, я не спорю и не убеждаю вас в чём-то, а лишь делюсь своими сомнениями. hi

                  Я с Вами тоже не спорю,просто сказал по чему эта инфа не может появиться раньше
                  APASUS
                2. Викторио Вчера, 23:26
                  Цитата: А. Привалов
                  Цитата: APASUS
                  Цитата: А. Привалов
                  если бы группу уничтожили 3 января, они бы об этом уже неделю трубили на каждом углу.

                  1 Инфа появиться только после того как группа ликвидаторов окажется на базе
                  2 Инфа проверяется из 2 источников минимум,та ли цель уничтожена

                  Уважаемый, заметьте, я не спорю и не убеждаю вас в чём-то, а лишь делюсь своими сомнениями. hi

                  ======
                  верно, вы не спорите, вы гадите, в определенном смысле, конечно
                  Викторио
                  1. А. Привалов Сегодня, 00:54
                    Цитата: Викторио
                    Цитата: А. Привалов
                    Цитата: APASUS
                    Цитата: А. Привалов
                    если бы группу уничтожили 3 января, они бы об этом уже неделю трубили на каждом углу.

                    1 Инфа появиться только после того как группа ликвидаторов окажется на базе
                    2 Инфа проверяется из 2 источников минимум,та ли цель уничтожена

                    Уважаемый, заметьте, я не спорю и не убеждаю вас в чём-то, а лишь делюсь своими сомнениями. hi

                    ======
                    верно, вы не спорите, вы гадите, в определенном смысле, конечно

                    Отнюдь. Я вычищаю. В определённом смысле, конечно. hi
                    А. Привалов
                    1. Викторио Сегодня, 01:09
                      Цитата: А. Привалов
                      Отнюдь. Я вычищаю. В определённом смысле, конечно. hi

                      ====
                      ну-ну, как говорят в одессе - не морочьте мне\всем медебейцелы
                      Викторио
    3. 97110 Вчера, 18:43
      Цитата: к174ун7
      хотелось бы не только прочитать, но и увидеть

      как лиц, похожих на боевиков, заказным письмом приглашают на составление протокола, заслушивают на заседании административной комиссии, вывозят на место, куда прибудет в назначенное время боеприпас "Краснополь". Что там останется от удовлетворённого зрителя, уже не важно, потому как он же лично должен УВИДЕТЬ! Видео же никто не поверит.
      97110
  17. gerkost2012 Вчера, 17:49
    Это хорошо, но еще лучше было бы долбануть эту банду "Краснополем", когда они собирались в автобусе ехать в направлении Хмеймима.
    gerkost2012
  18. Dave36 Вчера, 17:50
    Коасавцы, отомстили за парней!
    Dave36
  19. iliitchitch Вчера, 17:51
    Чего , шайтаны , закапали вам в глаз из пипетки по самые помидоры ? Незабвенное вспомнилось :"Тебя посодют , а ты не воруй .". Или террористы , или мы , варианты есть ?
    iliitchitch
  20. лысова Вчера, 17:51
    Хорошая работа - спасибо.
    лысова
  21. FalconD Вчера, 17:52
    Одни говорилки! Видео где, чтоб другие смотрели и задумывались?? А то МО и фэйк-ньюз уже созвучны становится!!
    А так новость хорошая, жалко что это просто новость(
    FalconD
    1. капрал Вчера, 17:59
      Цитата: FalconD
      Видео где

      Выше смотри, камрад Muvka выложил.
      капрал
      1. FalconD Вчера, 22:05
        Я посмотрел...верить в правдивость нет основания, поэтому я буду надеяться на эту правдивость и честность МО
        FalconD
    2. iliitchitch Вчера, 20:06
      Цитата: FalconD
      А то МО и фэйк-ньюз уже созвучны становится!!

      "Скрипач , прежде чем думать , что ты первый грузинский космонавт и тебе за это орден дадут , верни ложку , которую ты у нищих музыкантов украл ." . Аватарку смени , скрипач , прежде чем умничать . Тут взрослые дядьки ходют , иногда .
      iliitchitch
      1. FalconD Вчера, 22:03
        У Вас аватарка "взрослее" чем у меня))

        Ваше мнение имеет место быть - даже мышь может что-то думать о кошке!)

        Эмпиризм, результат опыта - это объективная истина, это реальность!
        А большинство тут - это идеалисты, которые любую новость готовы принять на веру, т.к. рационализм с их стороны не применим! И Вы относитесь к этому большинству!

        P.S. Признак взрослых дядек не аватарка, Вы заблуждаетесь!)
        FalconD
  22. Архивариус Вася Вчера, 17:52
    Новость хорошая, молодцы ребята. Только может кто-нибудь расскажет подробности минометного обстрела. Ясно что он был и погибло двое наших военных, жаль парней, нежданчик под НГ(((
    А вот что на счет самолетов, есть фото одного СУ-24 с пробитым хвостом и всё? 7 штук типо уничтожено, а где док-во и почему именно 7? Допустим наши замалчивают, но кто-то же из иных источников должен же был добыть реальные доказательства, а не голословные утверждение содранные под копирку одним изданием у другого.
    Может чего упустил я... what
    Архивариус Вася
    1. bk316 Вчера, 19:33
      почему именно 7?

      Это "коммерсант" написал. Какой-то их "эхсперд" соотнес, факт обстрела и то что на базу прибыли 7 су-34. Поэтому и 7.
      bk316
  23. трассер Вчера, 17:53
    Приплыли бородатые . Но меня лично это радует.
    трассер
  24. Михаил Анохин Вчера, 17:56
    Это хорошо!
    Однако еще лучше, просто отлично было бы заблаговременно вскрыть это осиное гнездо!
    Михаил Анохин
    1. VANIN Вчера, 18:05
      Цитата: Михаил Анохин
      Это хорошо!
      Однако еще лучше, просто отлично было бы заблаговременно вскрыть это осиное гнездо!

      Главное гнездо за океаном и филиал ,рядом с Сирией! Пока так по мелочевке приходиться действовать ..Работают над этой проблемой .
      VANIN
  25. Югра Вчера, 17:58
    Что тут сказать...
    Югра
    1. VANIN Вчера, 19:53
      Цитата: Югра
      Что тут сказать...

      Присоединяюсь...! soldier

      Он следит за Россией (один из многих патриотов ..) Прости нас генерал! soldier
      Мы все помним ..
      VANIN
      1. rruvim Вчера, 21:13
        Вечная память генералу Рохлину!
        rruvim
        1. VANIN Вчера, 21:39
          Цитата: rruvim
          Вечная память генералу Рохлину!

          Его убили , но его дело живет..! И нынешняя власть пусть особо не расслабляется .. soldier
          VANIN
  26. Гардамир Вчера, 17:59
    Диверсионная группа, обстрелявшая базу Хмеймим, уничтожена. Об этом заявило российское Минобороны. Ура, конечно, и чепчики в воздух. Но есть закавыка.

    Проблема в том, что версия минометного обстрела Хмеймима в новогоднюю ночь известна нам лишь из сообщений самого Минобороны. Причем весьма туманных. Если про налет дронов нам еще рисовали какие-то карты, расчерчивали линии, показывали какие-т фанерные поделки - то с обстрелом ситуация выглядит совсем загадочной. Ни один журналист так и не опубликовал ни одной воронки от мин, не показал осколки и повреждения, нанесенные минами. Откуда велся обстрел, чем и какими силами - тоже полный мрак.

    При этом ближневосточные СМИ в один голос утверждают, что в период с 31 декабря по 7 января по российским объектам было проведено 4 атаки, и все они - с применением беспилотных аппаратов. 31 декабря - Хмеймим, 2 января - Хомс, 6 января - Хмеймим и Тартус. Про минометный обстрел говорило только минобороны и то крайне вынуждено после публикации неких снимков с некими повреждениями некого самолета. Не будь этих снимков - мы бы никогда и не услышали версию военных.

    Поэтому сомнения в минобороновской версии про обстрел весьма и весьма имеются. А раз так - то непонятно, какую группу уничтожал российский спецназ, если самого обстрела, по всей видимости, не было. При этом военные четко указывают: уничтожена группа, "обстрелявшая" Хмеймим. Других "обстрелов", кроме новогоднего, вроде бы не было.

    Вполне возможно, что нам снова вешают лапшу, но вешают с целью: закрыть вообще тему "обстрела". Все, проехали. Почему - понятно: как раз в Новый год военные, судя по всему, просто прошляпили налет (и по всей видимости, это был как раз воздушный налет). Поэтому информация "Коммерсанта" и присоединившегося к нему Сапонькова, скорее всего, верна, просто минобороны мастерски запутало все вокруг этой истории, да и повторный налет боевиков окончательно замотал всю информационную картину. Ну, а обыватель, понятно, не способен держать в голове всю картину, поэтому теперь у него все хорошо: враг наказан, можно дальше пить пиво.

    Чтобы два раза не вставать, военные отчитались и об уничтоженном складе беспилотников. Представив, как обычно, очень информативное видео, на котором что-то куда-то влетает и взрывается. А подпись под этим кино поясняет, что так нашли свой конец террористы. По кому на самом деле стреляли - да кто ж его знает. Может, и по террористам. Там ведь куда не попадешь - везде только террористы.
    Гардамир
    1. Скоробей Вчера, 20:46
      Ну и зачем делать перепосты уродца мюридки? Адепт антипутинства?
      Скоробей
      1. Гардамир Вчера, 21:33
        Ну и зачем
        Потому что я согласен с Мюридом. И я за Грудинина.
        Гардамир
        1. Скоробей Вчера, 22:57
          Ну так что постить политику на военном обозрении? Про паранджу промолчу.. и про Грудина..
          Скоробей
  27. udincev Вчера, 17:59
    Цитата: andrej-shironov
    Думаю необходимо больше инфы, что уничтожена именно та группа, прежде чем петь дифирамбы

    Информация достаточна. Дифирамбы ни к чему. Просто порадуемся, что зла стало в мире меньше, и оно неизбежно наказуемо.
    udincev
    1. andrej-shironov Вчера, 21:11
      Дело тут не в радости или печали, дело в неотвратимости наказания поэтому как человек привыкший критически мыслить, сомневаюсь что уничтожили тех, кто был причастен.
      andrej-shironov
  28. kunstkammer Вчера, 18:00
    Цитата: Геркулесыч
    А вот нужно было взять языка. Получить сведения о том кто финансировал, кто привез беспилотники, откуда комплектующие.

    мечтать конечно не вредно... а что потом? Назвать пособников терроризма? Полагаю они очень испугаются. В западных СМИ поднимется вой, что это русские сами себя обстреляли... кондиционеры по взрывались. Всё будет как всегда.
    Просто желательно работать на опережение. И не ждать когда твой самолёт собьют партнёры или опять погибнут русские воины.
    Американцам не надо повода, а наши прямо ждут когда произойдёт трагедия. Хорошо, что хоть реально отвечают... а не успокаиваются после выражения "глубокой обеспокоенности".
    kunstkammer
    1. Paranoid50 Вчера, 20:07
      Цитата: kunstkammer
      Просто желательно работать на опережение.

      Да кто бы спорил - конечно,желательно,но... В тамошних реалиях "сработать на опережение" означает выжечь к едрене фене сколько-то тыс. кв.км. различных территорий,включая местных - мирных и не очень. Там же "зона деэскалации",ёпрст... в которых Тахрир на Ахраре и Зинками погоняет, ага. Короче,фарш и винегрет. И то здорово,что в этой "черезполосице"
      Цитата: kunstkammer
      хоть реально отвечают... а не успокаиваются

      А "Краснополь"... Ну,если 152 мм,то из того,что у наших там было,пожалуй,только "Мста-Б". А если 155 мм... то даже не знаю.
      Paranoid50
  29. Дормидонт Вчера, 18:05
    Уничтожение рядовых выродков, конечно , дело хорошее. Но бить надо сердце гадины, а не только щупальца. А грязное сердце гадины за океаном
    Дормидонт
  30. СоветскийСоюз Вчера, 18:08
    Браво. Бис.
    Точно так же надо поступить со всеми предателями Родины. Да и других недругов надо гасить везде.
    СоветскийСоюз
  31. Razvedka_Boem Вчера, 18:09
    Такие новости - лакмусовая бумажка для комментаторов..
    Razvedka_Boem
  32. kozerog Вчера, 18:20
    Эти скоты будут знать - возмездие неизбежно...вернитесь живыми и здоровыми домой...
    kozerog
  33. serezhasoldatow Вчера, 18:27
    Так их убогих!!! И в дальнейшем только так держать!!!
    serezhasoldatow
  34. Волька Вчера, 18:30
    по определению зло не должно быть безнаказанным, теперь по факту зачтено...
    Волька
  35. Маз Вчера, 18:36
    Цитата: Геркулесыч
    А вот нужно было взять языка. Получить сведения о том кто финансировал, кто привез беспилотники, откуда комплектующие. ..Сами выходит, все улики против боевиков и унечтожили. ....

    Геркулесыч, ну языка взяли перед этим, этож понятно. Работали все виды разведки. Хорошая тренировка на слаженность.
    Маз
  36. san4es Вчера, 18:36
    вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь"
    soldier
    san4es
    1. серж сибиряк Вчера, 20:06
      Смотрел беззвука.Сужу по кадрам.Снято в 80х годах. good Но штука сильная. soldier
      серж сибиряк
  37. Маз Вчера, 18:38
    Цитата: Razvedka_Boem
    Такие новости - лакмусовая бумажка для комментаторов..

    Ни Арона, ни профессора, ни вояки, и прочих, наверно оплакивают пионеров.
    Маз
    1. Alber Вчера, 20:54
      Цитата: Маз
      Цитата: Razvedka_Boem
      Такие новости - лакмусовая бумажка для комментаторов..

      Ни Арона, ни профессора, ни вояки, и прочих, наверно оплакивают пионеров.

      ))) это их братья кровные! такая печаль...
      Alber
  38. PValery53 Вчера, 18:41
    "Российский спецназ уничтожил диверсионную группу, обстрелявшую Хмеймим"
    - Они же ж этого и "хотели"...
    PValery53
  39. Zubr Вчера, 18:48
    Вот и ответочка бармалеям. Поздравляю вас спецы ! soldier
    Zubr
  40. rocket757 Вчера, 18:48
    Уничтожили бармалеев – хорошо.
    Опасных и борзых – ещё лучше
    Раскрыли преступную «цепочку» и можете её общипать – а вот это похоже на реальную работу спецов разведки и нормальной связки с военными!!! Так должно быть, это норма.
    Оценка будет по факту, что таких наглых и почти удавшихся нападений будет меньше, а удавшихся СОВСЕМ!!!
    Удачи вам братья, работайте!!! И вернитесь домой!!!!!!!
    rocket757
  41. Esoteric Вчера, 18:50
    Спасибо, что вы есть! soldier
    Esoteric
  42. gukoyan Вчера, 18:50
    Я не сомневался что их настигнет кара))
    gukoyan
  43. Lars971A Вчера, 18:53
    Все правильно око за око, только так их можно и нужно воспитывать....................
    Lars971A
  44. Горный стрелок Вчера, 18:58
    Резко! Вот это четко и оперативно. Надеюсь, когда нибудь посмотреть на этих ребят из ССО в кино... Какие, нафиг, Рембо? Вот о ком кино надо делать!
    Горный стрелок
    1. rocket757 Вчера, 20:22
      Подписываюсь сразу! Мож народную волю\ желание нашим кинематографистам выразить???
      Тем которые Легенду 17 и Движение Вверх сняли ... талантливые ребята однако и по душе нашей снимают!!!
      rocket757
      1. Zubr Вчера, 23:34
        Присоединяюсь ! Такие фильмы очень нужны !
        Zubr
  45. kebeskin Вчера, 19:14
    Вован сказал же, найдем и замочим, так и получилось, на очереди дибилы из кружка авиа моделирования!
    kebeskin
  46. Родимцев Вчера, 19:15
    П..ть не мешки ворочать, после всех ,,молчаний,, и вдруг ,, информационных всплесков,, МО, по поводу этого инцидента с Хмеймим , такая новость напрашивалась еше вчера..
    Родимцев
  47. akm8226 Вчера, 19:15
    Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Так держать!
    akm8226
  48. lexa333 Вчера, 19:23
    Спасибо.Вам ребята.
    lexa333
  49. Incvizitor Вчера, 19:31
    вся диверсионная группа была уничтожена

    Что то радости никакой, там большая фабрика американского террора и пока она работает на каждого уничтоженного террориста будет десяток новых вербоваться.
    Incvizitor
  50. ODERVIT Вчера, 19:50
    Спокойно, без надрыва.
    ODERVIT
  51. серж сибиряк Вчера, 19:55
    Будем считать начало положено.Ждём продолжения,братци.
    серж сибиряк
  52. К-50 Вчера, 19:58
    Отлично сделанная работа!!! Спасибо бойцам ССО!!!!! hi
    К-50
  53. Санче Вчера, 20:05
    Лично я верю что замочили именно этих бармалеев 50:50. Никто же не взял ответственность за это нападение. Поэтому трудно поверить что уничтожена именно эта ДРГ. Хорошо если это так. А так вполне возможно замочили обычных бармалеев, и представили все в выгодном свете. Информационная война....
    Санче
    1. Shahno Вчера, 20:11
      Да и какая разница каких террористов замочили.... А в принципе ход хороший.
      Shahno
  54. Dzafdet Вчера, 20:05
    Матрасники, вы всё ещё в Сирии? Ну тогда мы идём к вам! bully
    Dzafdet
    1. Zubr Вчера, 23:36
      Учить настоящей демократии... bully
      Zubr
  55. Перейра Вчера, 20:09
    Бандерлогам не говорите, огорчатся.
    Перейра
  56. Santor Вчера, 20:09
    Опять вранье.... МО не говорило об обстреле из минометов, опять тянут за уши давнюю ложь. Речь идет о тех кто пытался совершить нападение с помощью беспилотников.

    На сайте МО РФ ноль..... Где ссылка? Я с некоторых пор верю только тем статьям, которые имеют ссылки на первоисточники.
    Santor
    1. Muvka Вчера, 21:04
      Гляньте видео на оф канале МО на Ютубе. Там есть два видео с подписью.
      Muvka
  57. мерцание Вчера, 20:21
    Хотелось сказать без шума и пыли winked но в этом случае лучше сказать: оперативно и профессионально отработано good
    мерцание
  58. Житель Урала Вчера, 20:22
    Где подтверждение что это именно те, которые обстреляли базу?
    Может просто очередные бармалеи, коих там немеряно.
    Но если это и правда те, то супер. Всегда говорил - все враги должны знать - ответка будет всегда, пусть помнят, когда снаряд заряжают, что за ними придут 100 %.
    Больше дела, меньше шума говорильни и пиара, да... и уракряканья. Так и должно работать.
    Житель Урала
  59. groks Вчера, 20:38
    Хорошо, конечно. Но заголовок ... очень срочно надо было застолбить? Предстаёт картина спецназовцев, крадущихся по пустыне с Мстой.
    groks
    1. udincev Вчера, 23:19
      Меняйте стереотипы. Прогресс и развитие. Нормальный заголовок.
      udincev
  60. Пленник Вчера, 20:58
    Кое-кто уже никогда не увидит родной Чикаго или ещё чего там.
    Пленник
  61. rruvim Вчера, 21:05
    Классная фотка! Но насчёт "Краснополя": может журналисты опять что-то перепутали...
    rruvim
  62. NKVD Вчера, 21:12
    Очень быстро произошел взрыв после того как бармалеи пересели в транспорт, как будто наводчик краснополя заранее знал куда сядут террористы и заранее дал добро на выстрел либо выстрелили прямой наводкой. Это видео фэйк, создатель видео упустил из виду что существует подлетное время снаряда.Либо транспортное средство было заранее заминировано а это больше похоже на правду.
    NKVD
    1. Shahno Вчера, 21:16
      Думаю заминировано было... Это не важно. Вопрос почему именно это видео.
      И почему "Краснополь".
      Shahno
      1. Paranoid50 Вчера, 22:26
        Цитата: Shahno
        И почему "Краснополь".

        Ну,рекламу никто не отменял. Почти всё,что туда наши подвезли, так или иначе "засветилось" в медиапространстве,дав пищу для размышлений потенциальным покупателям. Теперь,вот, подошла очередь "Краснополя". Он,ведь,и в варианте 155 мм присутствует,если что. yes
        Paranoid50
    2. Викторио Вчера, 23:37
      Цитата: NKVD
      Очень быстро произошел взрыв после того как бармалеи пересели в транспорт, как будто наводчик краснополя заранее знал куда сядут террористы и заранее дал добро на выстрел либо выстрелили прямой наводкой. Это видео фэйк, создатель видео упустил из виду что существует подлетное время снаряда.Либо транспортное средство было заранее заминировано а это больше похоже на правду.

      -----
      на видео видна прокрутка какого-то времени. место известно (здание), машину вели, расчитано время подлета, да еще и корректировка снаряда в воздухе. неужели непонятно, какого класса профи работают в ссп?!
      Викторио
  63. Самоходчик Вчера, 21:16
    Спасибо за хорошую новость и отличную работу!
    Самоходчик
  64. Влад5307 Вчера, 22:32
    Цитата: Shahno
    Думаю заминировано было... Это не важно. Вопрос почему именно это видео.
    И почему "Краснополь".

    В третий раз уже думаете и никак додумать не можете - это прям зрада какая-то! lol
    Влад5307
  65. Теренин Вчера, 22:35
    Судя по молчанию об этом в зарубежных СМИ, создается впечатление, что они в момент взрыва все находились в уничтоженном сарае...
    Теренин
  66. Тестов Вчера, 22:59
    Shahno, на Ваши вопросы мои предположения можно? Это не ребята из ССО, и не "Краснополь" совсем, возможно и не в Сирии, возможно и не в январе 2018 года. Возможно, эта запись один из маленьких ходов в долгой и сложной шахматной партии, что ведёт СВР РФ, ФСБ или ГРУ. Кому надо увидел эту запись, что-то в головушке своей сварил и отдал приказ после которого бармалеев 30 из одной шайки, запрещённой здравым смыслом и решением Верховного суда РФ, пошли, или поехали, делать гадость гадкую 10 бармалеям из другой шайки, запрещённой здравым смыслом и решением Верховного суда РФ. Ведь не факт, что к записи этой, что мы сегодня увидели и обсуждаем сейчас, не было каких-либо ещё доказательств. Ну, например, рассказ, записанный на магнитофон, о дате, времени и месте погрузки в микроавтобус, да так, что слушающему сразу понятно кто и где его родственников сдал...В Идлипе почему-то несколько дней назад повоевали бармалеи не слабо, несколько населённых пунктов перешли от одних к другим, а ведь жили меж собой более-менее мирно не одну неделю...Похоже СУДЬБА...Похоже всё в руках...Вопрос только кто ручки эти направил в нужное время в нужное место...
    Тестов
  67. Sovetskiy Вчера, 23:07
    ...Российский спецназ уничтожил группу боевиков, обстрелявших авиабазу Хмеймим в Сирии из минометов 31 декабря....

    Ответка должна быть всегда и то что в Сирии она происходит с завидной регулярностью, не может не вдохновлять. Так бы везде! Наконец то у нас со времен горбатых и ельциноидов, во власти начали осознавать что лизоблюдство и утирание плевков к уважению "партнеров" не приводит.
    Участникам операции - good good good
    Sovetskiy
  68. udincev Вчера, 23:12
    Цитата: andrej-shironov
    сомневаюсь что уничтожили тех, кто был причастен

    Количество переходит в качество, т.ч. больше бармалеев крошить - больше шансов, что тех. В идеале - всех: чтобы друг другу не завидовали "на его месте мог быть я..."
    udincev
  69. Шалдон Сегодня, 00:02
    Пора уже нам жесткие ответки делать! Уж слишком раскованно и вольготно они себя чувствуют в Сирии.Почему бы их базу не начать кашмарить руками просирийских боевиков, наслать на них порчу из фанерных дронов и точно также заявить, что эти дроны доступны каждому.
    Шалдон
  70. 452336 Сегодня, 01:03
    Единстенным, кому доверяю, так это релизам МО РФ.
    452336
  71. Evkur Сегодня, 01:09
    Цитата: bouncyhunter
    Гы ! "Зажмурились" бармалеи . bully

    Точнее зажарились))
    Evkur
  72. Evkur Сегодня, 02:17
    Цитата: PN
    Вот и чудненько. Мусор, в мусорку.

    Мусор в топку - так меньше отходов будет!
    Evkur
  73. renics Сегодня, 02:53
    Вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь", при посадке их в автобус, а не спецназом.
    renics
  74. a.s.zzz888 Сегодня, 03:29
    Поскакали на граблях и хватит - в песок и камни их!!! angry
    a.s.zzz888
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