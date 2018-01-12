"Российский спецназ уничтожил диверсионную группу, обстрелявшую Хмеймим"

На конечном этапе операции группой российских Сил специальных операций было установлено место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб… По прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь"

Российский спецназ уничтожил группу боевиков, обстрелявших авиабазу Хмеймим в Сирии из минометов 31 декабря, сообщили в Минобороны РФ.— говорится в релизе.Также уничтожено место, где боевики собирали и хранили ударные беспилотникиВ операции были задействованы "все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии", отмечает МО РФ.