"Южмаш" хочет от России 8 млн долларов

Контракт был заключен ещё в 2011 году. Заказано изготовление одной ракеты-носителя «Зенит-2SLБ». Заказчик – ФГУП «Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры», Россия. Для завершения этого контракта Южмаш ожидает получения 8,245 млн долларов США. Это позволит завершить сборку изделия и отгрузить его на космодром Байконур для запуска.

Пресс-служба украинского Южмаша заявила о том, что Россия должна перевести предприятию около 8,25 млн долларов в рамках программы строительства ракеты «Зенит-2SLБ».Из сообщения:Ракета «Зенит-2SLБ» в первую очередь была нужна самой Украине, так как с её помощью планировалось запустить первый украинский спутник «Лебедь» («Лыбидь»).«Лыбидь» - геостационарный телекоммуникационный спутник, который строился по заказу Укркосмоса для создания украинской национальной спутниковой системы вещания. Примечательно, что на сегодняшний день сам «первый украинский спутник» хранится на территории Российской Федерации. Вывод спутника на орбиту должен был состояться в январе 2014 года, но известные события на Украине помешали запуску. Ещё через несколько месяцев в Киеве объявили о разрыве сотрудничества с РФ в ракетно-космической отрасли.