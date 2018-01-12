06:17 13 января

"Южмаш" хочет от России 8 млн долларов

Пресс-служба украинского Южмаша заявила о том, что Россия должна перевести предприятию около 8,25 млн долларов в рамках программы строительства ракеты «Зенит-2SLБ».

Из сообщения:
Контракт был заключен ещё в 2011 году. Заказано изготовление одной ракеты-носителя «Зенит-2SLБ». Заказчик – ФГУП «Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры», Россия. Для завершения этого контракта Южмаш ожидает получения 8,245 млн долларов США. Это позволит завершить сборку изделия и отгрузить его на космодром Байконур для запуска.


Ракета «Зенит-2SLБ» в первую очередь была нужна самой Украине, так как с её помощью планировалось запустить первый украинский спутник «Лебедь» («Лыбидь»).


"Южмаш" хочет от России 8 млн долларов


«Лыбидь» - геостационарный телекоммуникационный спутник, который строился по заказу Укркосмоса для создания украинской национальной спутниковой системы вещания. Примечательно, что на сегодняшний день сам «первый украинский спутник» хранится на территории Российской Федерации. Вывод спутника на орбиту должен был состояться в январе 2014 года, но известные события на Украине помешали запуску. Ещё через несколько месяцев в Киеве объявили о разрыве сотрудничества с РФ в ракетно-космической отрасли.

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 134

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  1. Наблюдатель2014 Вчера, 17:25
    но известные события на Украине помешали запуску. Ещё через несколько месяцев в Киеве объявили о разрыве сотрудничества с РФ в ракетно-космической отрасли.
    "Южмаш" давай до свидания. laughing
    Наблюдатель2014
    1. Muvka Вчера, 17:31
      Укркосмос, даже звучит нелепо...
      Muvka
      1. электроОлег Вчера, 17:33
        А "Лыбидь" не нелепо? laughing По мне -- так это тот, кто постоянно лыбится lol
        электроОлег
        1. Muvka Вчера, 17:34
          Ну лыбидью последние несколько лет в меня каждый день не тыкают, а вот древних укров - сколько угодно.
          Muvka
          1. Татьяна Вчера, 17:49
            на сегодняшний день сам «первый украинский спутник» хранится на территории Российской Федерации. Вывод спутника на орбиту должен был состояться в январе 2014 года, но известные события на Украине помешали запуску. Ещё через несколько месяцев в Киеве объявили о разрыве сотрудничества с РФ в ракетно-космической отрасли.
            Вернуть Украине их украинский спутник - да и закрыть эту тему для разговоров вообще!
            А то, видишь ли, сам спутник украинцы обратно вернуть себе не требуют, а требуют у России просто деньги! А России-то их спутник нужен? Нет, не нужен!

            Украинский спутник вообще нужно было России не хранить, а сразу вернуть Украине, как только Украиной в 2014 году был расторгнут договор о его запуске с помощью РФ.
            Татьяна
            1. kapitan92 Вчера, 18:02
              Цитата: Татьяна
              Вернуть Украине их украинский спутник - да и закрыть эту тему для разговоров вообще!

              Цитата: Татьяна
              Украинский спутник вообще нужно было России не хранить, а сразу вернуть Украине, как только Украиной в 2014 году был расторгнут договор о его запуске с помощью РФ.

              Татьяна! А проплаченные деньги по контракту на поставку ГТУ хохломаны вернули?
              kapitan92
              1. Татьяна Вчера, 18:13
                kapitan92
                А проплаченные деньги по контракту на поставку ГТУ хохломаны вернули?
                Этих тонкостей, к сожалению, я не знаю. В случае чего, ГТУ себе оставим. ГТУ нам и самим ещё пригодится.
                Скорее всего, украинцы ГТУ России не оплатили, раз РФ украинский спутник до сих пор хранит. Я-то подумала, что Россия хранит у себя украинский спутник из дружественных соображений к судьбе Украины и её народов. А то ведь верни спутник украинцам - они его воровски по запчастям и разберут на криминальную продажу.
                Татьяна
                1. kapitan92 Вчера, 18:38
                  Цитата: Татьяна
                  Этих тонкостей, к сожалению, я не знаю. В случае чего, ГТУ себе оставим. ГТУ нам и самим ещё пригодится.
                  Скорее всего, украинцы ГТУ России не оплатили, раз РФ украинский спутник до сих пор хранит. Я-то подумала, что Россия хранит у себя украинский спутник из дружественных соображений к судьбе Украины и её народов. А то ведь верни спутник украинцам - они его воровски по запчастям и разберут на криминальную продажу.

                  Татьяна! Вы немного не разобрались. Мы оплатили газотурбиные установки для нашего ВМФ. Окраина ввела санкции и наши 3 эсминца остались без "пламенного мотора". Нет возврата денег, нет поставки готовых изделий.
                  Хрен им , а не спутник!
                  kapitan92
                  1. Татьяна Вчера, 19:17
                    kapitan92
                    Татьяна! Вы немного не разобрались. Мы оплатили газотурбиные установки для нашего ВМФ. Окраина ввела санкции и наши 3 эсминца остались без "пламенного мотора". Нет возврата денег, нет поставки готовых изделий.
                    Хрен им , а не спутник!
                    Коли действительно это так, то я тогда тоже только "за"!
                    Пусть украинский спутник у нас полежит! Если что, то мы его и сами разберём на запчасти и на продажу!
                    Татьяна
                  2. Yngvar Вчера, 19:39
                    Во-во! Щека лопнет!
                    Yngvar
                2. СРЦ П-15 Вчера, 18:38
                  «Лыбидь» - геостационарный телекоммуникационный спутник,

                  "Лыбидь" - прочтите это слово справа на лево. yes
                  СРЦ П-15
                  1. spech Вчера, 18:44
                    то "Гробик", то "Дибыл" карма однако good
                    spech
                3. активатор Вчера, 18:41
                  Цитата: Татьяна
                  Этих тонкостей, к сожалению, я не знаю. В случае чего, ГТУ себе оставим. ГТУ нам и самим ещё пригодится.

                  wassat Ой мамочки...
                  активатор
            2. 97110 Вчера, 19:11
              Цитата: Татьяна
              Вернуть Украине их украинский спутник - да и закрыть эту тему для разговоров вообще!

              Аж обалдел... Это что за коммунистический подход? В капиталистическом обществе, чай, живём! Пусть оплатят хранение, после оплаты могут забрать самовывозом. Если просрочат, не отдавать - пусть опять платят! Там ставки на хранение за 3 года должны вырасти раз в 30! Всё наше будет! На металлолом сдадим! А ихние запросы оспорить! Нет там ихнего уже ничего!
              97110
            3. тол100в Вчера, 19:29
              Цитата: Татьяна
              Украинский спутник вообще нужно было России не хранить, а сразу вернуть Украине, как только Украиной в 2014 году был расторгнут договор о его запуске с помощью РФ.

              Есть серьезные подозрения, что его производство не было оплачено! Иначе вой давно бы стоял!
              тол100в
        2. alexmach Вчера, 17:51
          Во первых нелепо это смеятся над языком, которого не понимаешь. Нелепо и хамовато.
          Во вторых
          «Лебедь» («Лыбидь»).

          Лыбидь это, блин, ниразу не лебедь, с легендарная соосновательница Киева.
          alexmach
          1. Spez Вчера, 18:05
            Лыбидь (рус. Лебедь) — разновидность летающих ящеров, описанных в романе украинского писателя-фантаста Александра Шакилова «Война кротов».
            Spez
            1. alexmach Вчера, 18:20
              Кто такой этот писатель и какое влияние имеет его роман на формирование Украинского языка?
              Лебедь по-украински звучит как ЛЭБИДЬ (пишу русскими буквами). Это я вам как носитель языка заявляю.
              alexmach
              1. Spez Вчера, 18:31
                Т.е. и птица лебедь по-украински звучит и пишется совсем по другому, и вы утверждаете, что легендарная княжна оказала огромное влияние на формирование украинского языка?
                Кстати. если уж вы начали эту тему сами, то и спутник в итоге, получив это имя, оказался никому не нужным, и лежит сейчас "за речкой". Печально.
                Spez
                1. alexmach Вчера, 18:43
                  Я утверждаю, что цитата ваша насчет какого-то там фантаста абсолютно не верна. И ещё я утверждаю что
                  название это на Украине последние лет 100 полулярное и "своё"

                  И что смеятся над ним это то же самое что смеятся надо всеми украинцами (ну разве что не считаю канадских украинцев, им наверное все равно) вместе взятыми, а это 1 - не умно 2 - прямо скажем вредно.
                  alexmach
                  1. Spez Вчера, 19:04
                    Фантаст не мой, а вполне себе киевский, и если спутник назвали в честь княжны, то это означает, что в Укркосмосе своих петросянов хватает. Соглашусь лишь в том, что смеяться над другими языками не умно и вредно. иногда даже для здоровья.
                    Spez
                  2. Смог Вчера, 19:19
                    Цитата: alexmach
                    смеятся надо

                    Наверное надо....., особенно смеяться ,......над всеми.......9 и не только украинцами). Это так, к слову......
                    Смог
              2. Смог Вчера, 19:04
                Цитата: alexmach
                Кто такой этот писатель и какое влияние имеет его роман на формирование Украинского языка?

                А это вопрос не к нам и даже не к фантастам. Это напрямки к фарион. Если что то не ясно, иришка объяснит......Не, можно еще к древним шумерам......
                Смог
              3. eugraphus Сегодня, 02:08
                -Синепупенко, дивысь яка смешна фамилия - Воробьёв!
                eugraphus
          2. NordUral Вчера, 18:23
            К языку, дружок, все это не имеет отношения, скорее к истории, больше даже к легендам. Лыбидь - легендарная сестра легендарных основателей Киева. И только. Жаль, что наша история растащена по хуторам и перелицовывается в угоду уж точно не народу.
            NordUral
            1. alexmach Вчера, 18:27
              Я знаю, дружок. Только вот название это на Украине последние лет 100 полулярное и "своё", а для вас - дружков- чужое. Бросаясь в него оскорблениями и наспешками - ты и твой дружок выше провоцируете не что иное как рознь на национальной почве.
              alexmach
              1. mihey Вчера, 18:57
                В России оно тоже свое - этому еще в начальных классах начинают учить, как и тому, что Киев - мать городов русских. Если кто-то забыл - значит так учился. Поводов для взаимных оскорблений нет, и просто указать на ошибку вполне достаточно.
                mihey
              2. 97110 Вчера, 19:18
                Цитата: alexmach
                провоцируете не что иное как рознь на национальной почве.

                А нам на вас, носителей, уже одинаково. Надежды, что вернётся к "носителям" человеческий облик, нет ни малейшей.
                97110
                1. Mestny Вчера, 19:52
                  Спокойно. Это потомок древних укров вылез погулять. Угрожает нам, что мы не верим в основание Киева украинцами.
                  Эти разнообразные сорта действительно - и разбирать не хочется, и времени на это нет.
                  Так что пока - гомерических хохот. Но дубина однако рядом, чтоб сразу по рылу.
                  Mestny
                2. alexmach Вчера, 21:58
                  Это вы мне сейчас свой человеческий облик продемонстрировали надо понимать?
                  alexmach
              3. Смог Вчера, 19:34
                Цитата: alexmach
                Только вот название это на Украине последние лет 100 полулярное и "своё",

                Ой! А в России ну совсем "чужое". А я то думаю и зачем это Александр Сергеич еще в 1831году (заметьте, это более чем сто лет) сказку написал. Название полное назвать?
                Пожалуйста.
                «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (укороченный вариант названия — «Сказка о царе Салтане») .А случилось сие событие аж, не даже страшно подумать, в 1831 году. А Вы 100 лет, 100 лет. А Римский-корсаков в 1900 году оперу на эту тему написал и поставил. И тоже гораздо больше 100 лет упомянутых Вами с тех пор минуло. А Врубель, нет Вы только подумайте Врубель даже картину на эту тему написал.Ох, уж эти древние украинцы.........древней шумеров.......И какое же оно это название для них свое?????? Плагиат...., чистейшей воды
                Смог
                1. alexmach Вчера, 19:49
                  Ещё раз, последний, для непонятливых. Лыбидь это имя собственное а не лебедь. Во всяком случае в современном языке. Так что произведение Александра Сергеевича - мимо кассы.
                  alexmach
                  1. Комментарий был удален.
                  2. Смог Вчера, 20:01
                    Цитата: alexmach
                    Лыбидь это имя собственное а не лебедь.

                    Дык для царевны это тоже вроде как собственное имя то. Царевна же она. Лебедь....... Так Что АС ...., пляшет и не мимо кассы. А как по поводу Римского-Корсакова и Врубеля???? Че, тоже не того? Не пляшут.....????? Ай,яй,яй.....Ой печалька то какая. Не , Вам точно к фарион надо......
                    Ну и еще... Из бессмертного-
                    О, сколько нам открытий чудных
                    Готовят просвещенья дух,
                    И опыт, сын ошибок трудных,
                    И гений, парадоксов друг,
                    Дерзайте, и слава миколы галычанина настигнет Вас......
                    Смог
                    1. Svarog51 Вчера, 22:44
                      Костя, моё почтение hi Хоть тут тебя застал. Будет время - дай знать. Дело есть. drinks
                      Svarog51
              4. purple Вчера, 21:07
                Ну вот не зная истории нахватавшись по верхам "юкраинского" начинается какой то бред. Какое оно там свое ? Во Владимире к примеру стадион есть с названием Лыбедь..
                Мы то Русские свою историю знаем... нам нет нужды выдумавыть фантазии и выдавать это за историю.
                purple
                1. alexmach Вчера, 22:05
                  Я нахватался по верхам? А Вы с комментаторами выше типа того на который я ответил наверно только что глубину сових познаний продемонстрировали?
                  Цитата: электроОлег
                  А "Лыбидь" не нелепо? По мне -- так это тот, кто постоянно лыбится


                  Какое оно там свое ? Во Владимире к примеру стадион есть с названием Лыбедь..
                  Мы то Русские свою историю знаем... нам нет нужды выдумавыть фантазии и выдавать это за историю.

                  Точно? Тогда проведите ка умственный эксперимент, Вы, "русские", "знающие" свою историю, и задумайтесь куда это вы под дружное "хи-хи" только что наплевали.
                  alexmach
                  1. Vlad.by Вчера, 23:09
                    Вообще то один внимательный человек отметил интересную особенность прочтения слова наоборот. Собственно причем здесь украинский язык?
                    Может не стоит рвать тельняшку на груди? Ну носитель Вы языка или не носитель - ни Вас лично, ни украинцев огульно и конкретно никто не собирался обижать. Как пример приведу историю с переименование реношного авто Калос. Никому ведь во Франции не пришло в голову рвать глотку на тему неверного толкования названия. Просто по тиху взяли и переименовали для русского рынка.
                    Vlad.by
              5. eugraphus Сегодня, 02:16
                -Мыкола, дивысь як москали пыво называют - ПИ-ИВО!!! Ух вбыв бы!
                Просто анекдоты, а у вас - провокация по разжиганию национальной розни.
                eugraphus
            2. ротмистр Вчера, 18:29
              Бедная Россия, всем должна, всем мешает, везде виден ее след и ее агрессивность. Во ребята на Западе монстра вырастили! Читаю и поневоле гордость начинает распирать. Кому мы в Мире не должны и кого не обижали?
              ротмистр
          3. активатор Вчера, 18:37
            Цитата: alexmach
            Лыбидь это, блин, ниразу не лебедь, с легендарная соосновательница Киева

            Да, совершенно верно Лыбидь это сестра Кия, Щека и хорива .
            активатор
            1. Удав КАА Сегодня, 02:10
              Цитата: активатор
              Да, совершенно верно Лыбидь это сестра Кия, Щека и хорива .

              Есть и еще одна версия: Лыбидь -- дочь Кия. И из-за ее переборчивости в женихах она осталась в старых девах. После смерти отца была вынуждена переселиться в простую избу на окраине городища, где и закончила свои дни. Если были в Киеве, то эту историю рассказывали в свое время гиды у Десятичной церкви верхнего города. Вернее у остатков фундамента этого легендарного строения...Но тогда мы были братьями, тогда было советское время...Теперь "братья" стали врагами, но не народы --русский и украинский. Уверен, история все расставит по своим местам, со временем...
              ИМХО.
              Удав КАА
          4. KaPToC Вчера, 20:53
            Цитата: alexmach
            Во первых нелепо это смеятся над языком, которого не понимаешь. Нелепо и хамовато.

            От того ка каком языке вы говорите зависит многое. Это как продвинутая операционная система для компьютера или вы загрузили в свой компьютер простенький МС-док? Перейти с развитого продвинутого языка на примитивный диалект - это нелепо и хамовато.
            KaPToC
            1. alexmach Вчера, 22:15
              Это вы вот этим своим сообщением на русский и украинский языки намекаете? Это Украинский язык примитивный диалект? Слушайте, а в законах страны, в которой вы живете нету уголовной статьи насчет разжигания межнациональной розни?
              alexmach
              1. KaPToC Вчера, 23:15
                Цитата: alexmach
                Слушайте, а в законах страны, в которой вы живете нету уголовной статьи насчет разжигания межнациональной розни?

                Закон о разжигании межнациональной розни есть, но тут есть два но.
                Во первых - разжигание межнациональной розни внутри страны, "розниться" с нациями других государств можно сколько угодно.
                Во вторых нет никакой межнациональной розни если менее развитый язык назвать менее развитым. Украинский язык отпочковался от русского и является его боковой ветвью, только он уступает русском во многом. Украинский язык долгое время был просто диалектом русского. Заметьте, я не пытаюсь опорочить украинский язык, но и не пытаюсь приукрасить.
                KaPToC
          5. домохозяйка Вчера, 21:15
            Ну, основательница. И её имя означает - лебедь. И что? Кстати, по-русски и мужского рода и женского эта птица пишется одинаково. Белый лебедь. Белая лебедь. И, конечно, никто бы не смеялся, была бы страна нормальная.
            домохозяйка
        3. ПалБор Вчера, 18:05
          Цитата: электроОлег
          А "Лыбидь" не нелепо? laughing По мне -- так это тот, кто постоянно лыбится lol

          Действительно:"Лыбидь",Укуркосмос request
          ПалБор
        4. Чёрный Вчера, 18:08
          Отдайте денеХХХ изверги.....
          Чёрный
        5. sanja.grw Вчера, 18:59
          За то коту в Крыму повезло
          sanja.grw
        6. GradusHuK Вчера, 22:48
          Спой мне, лебедь, птица белая,
          Как его я люблю.
          Спой мне птица-лебедь белая,
          Как его я люблю.
          Улетел он птицей-лебедем, кого я так люблю.
          Белым снегом, белым лебедем, кого я так люблю.
          GradusHuK
      2. Проксима Вчера, 17:49
        Цитата: Muvka
        Укркосмос, даже звучит нелепо...
        . Нелепы амбиции Южмаша! belay практически все комплектующие из России. Я уже про двигатели не говорю - первой ступени, второй, разгонный блок.. Нельзя конечно говорить, что в Днепропетровске собирают ракету, как вьетнамцы в подвале шьют пуховики, но совесть то все равно надо иметь sad
        Проксима
        1. Orionvit Вчера, 18:40
          Цитата: Проксима
          но совесть то все равно надо иметь

          Какая совесть?
          в Киеве объявили о разрыве сотрудничества с РФ в ракетно-космической отрасли.
          Кораблик уже уплыл, за что боролись на то и напоролись.
          Orionvit
      3. Комментарий был удален.
      4. sgazeev Вчера, 18:36
        Цитата: Muvka
        Укркосмос, даже звучит нелепо...

        Нищеброды,отдать им весь хлам из Крыма вместе со спутником.
        sgazeev
      5. Alex20042004 Вчера, 18:40
        Согласен.
        А это первый украинский космонаФт:
        Alex20042004
        1. домохозяйка Вчера, 21:16
          То есть, их ракета - чёрт? Оно и видно...
          домохозяйка
        2. Nikolaevich I Сегодня, 06:06
          Цитата: Alex20042004
          А это первый украинский космонаФт:

          А движок-то импортный ! Милляр !
          Nikolaevich I
      6. антивирус Вчера, 18:48
        укроморе --вот креативно
        сами выкопали, сами и крепко стоят на его берегу( не смея плавать(?)
        а укркосмос --продать НАН , будет Казкосмос
        антивирус
      7. Комментарий был удален.
      8. Esoteric Вчера, 18:55
        Цитата: Muvka
        Укркосмос, даже звучит нелепо...

        Лепо звучит: "УКРОСОСМОС"... lol
        Esoteric
      9. Ныробский Вчера, 21:28
        Цитата: Muvka
        Укркосмос, даже звучит нелепо...

        И не говорите yes
        Ныробский
      10. Ююка Вчера, 23:04
        Цитата: Muvka
        Укркосмос, даже звучит нелепо...


        почему же? по моему даже символично winked "украинец" с чем ни соединяй все равно ассоциации одни и те же...
        Ююка
      11. Nikolaevich I Сегодня, 06:11
        Цитата: Muvka
        Укркосмос, даже звучит нелепо.

        Ну,почему же ? Весьма созвучно с Кукрыниксы !
        Nikolaevich I
    2. volodya Вчера, 17:33
      Цитата: Наблюдатель2014
      но известные события на Украине помешали запуску. Ещё через несколько месяцев в Киеве объявили о разрыве сотрудничества с РФ в ракетно-космической отрасли.

      volodya
      1. КВУ-НСвД Вчера, 17:35
        Ага нашли дураков на четыре сольдо lol
        КВУ-НСвД
        1. КВУ-НСвД Вчера, 17:38
          А Лыбедь на бочку с порохом - пущщай полетает laughing
          КВУ-НСвД
          1. д^Амир Вчера, 17:41
            ыменна!!!!
            д^Амир
        2. Starover_Z Вчера, 17:48
          Цитата: КВУ-НСвД
          Ага нашли дураков на четыре сольдо lol

          Именно ! Дай им денег, для достройки ИХ ракеты для запуска ИХ спутника с арендуемого НАМИ космодрома ! Нифига себе запросы ! Может ещё ключи дать, от банка с золотым запасом ?!
          Starover_Z
          1. Vlad.by Вчера, 23:19
            Так ведь достроив ракету (гипотетически), Южмаш вполне конкретно, уже сейчас знает, что передать ее России не может чисто юридически. Законы-с Украины запрещают.
            Ди и после невозвращенных ГТУ - кто с таким партнером на одном поле, т.с. по нужде сядет? Ну, озвучили отелки, повеселили народ, себя подогрели ожиданиями манны небесной. Усе, хватит.
            Vlad.by
    3. Маз Вчера, 18:18
      Странно, что не 80 мульёнов запросили, по израильским банкам и меркам: штраф , плюс проценты за три года, за кожный день не оплаты.
      Маз
      1. Удав КАА Сегодня, 02:30
        Цитата: Маз
        Странно, что не 80 мульёнов запросили,
        Даааа... Тут небратья крупного маху дали!!! А еще кичатся -- "Украина -- це Европа!" МЕлковато для Европы-то...Вон Евросоюз за некупленную нами свинину требуют озолотить их аж на 1,5 млрд. евро...Вот "це -- Европа!"....Однако...
        Цитата: Маз
        по израильским банкам и меркам: штраф , плюс проценты за три года, за кожный день не оплаты.
        А вот здесь лучше этого "шаржа" и не скажешь!
        Воистину -- еврей = дважды хохол!
        Удав КАА
    4. сибиралт Вчера, 18:55
      Все от России чего-то "хочут". А хотелки не отвалятся? lol
      сибиралт
  2. Magic Archer Вчера, 17:29
    Хрен им а не доллары.А спутник себе забрать или продать кому угодно.Разорвали отношения?!Запускайте из рогатки!
    Magic Archer
  3. Rusland Вчера, 17:30
    Пожалуй не завершат, тем более обещают привезти её на Байконур, противные.
    Rusland
  4. Vasya_Piterskiy Вчера, 17:32
    Прос..ли вы хлопцы и Лыбидя и все остальное...
    Vasya_Piterskiy
  5. Геркулесыч Вчера, 17:33
    Да выкиньте вы эту "лябядь " к щукам и раку в прорубь -пущщай там они втроем воз поищут wassat !А укроине 8 миллионов долларов пускай госдеп платит -содержанка деньги должна просить у хозяина, а не у "ахрессара " wassat !
    Геркулесыч
  6. Дормидонт Вчера, 17:33
    Лыбидь...а более матерного названья на мовне не нашлось?
    Дормидонт
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      2. урман Вчера, 17:50
        laughing Да всё правильно , написал ( andrej-shironov )
        Украина же це гейропа.
        Тот же евросоюз требует оплату за свинину а про свои санкции не вспоминают.
        Типа а нас то за что. Наглость для них второе я. Не мы первые начали, пусть теперь хлебают то что сами заварили.
        урман
    2. домохозяйка Вчера, 21:18
      Так оне контракты разорвали! И вдруг додумались!
      домохозяйка
  8. mitrich Вчера, 17:34
    Умерла так умерла. В топку не только Южмаш, но и всю укропитекию.
    mitrich
  9. Captain Nemo Вчера, 17:35
    Чтоооо????? Это уже верх цинизма...
    Captain Nemo
  10. изя топ Вчера, 17:37
    усё как всегда-дайте грошей request
    изя топ
  11. Невский_ЗУ Вчера, 17:38
    "Южмаш" хочет от России 8 млн долларов


    А как же "остаточне прощэвай"?! belay recourse
    Невский_ЗУ
  12. Rokossovsky Вчера, 17:39
    Южмаш ожидает получения 8,245 млн долларов США. Это позволит завершить сборку изделия и отгрузить его на космодром Байконур для запуска

    Ответить следует примерно так:
    ПСЗ "Янтарь" ожидает получения ГТУ для фрегатов пр.11356. Это позволит завершить постройку кораблей и передать их на Черноморский флот для прохождения службы.
    Rokossovsky
  13. Симон Вчера, 17:39
    Фигу им в нос! Еще и предъявить им счет, за хранение ихнего спутника у нас на складе! fool
    Симон
  14. КОТ БАЮН Вчера, 17:42
    На Лыбидь требуют 8 с хвостом лямов. Сколько , интересно, будут стоить украинские фантазии с названиями Кий и Щек и Хорив. Забавно, но такое ощущение, что даже если им кто-то и перечислит деньги, то это чудо так до Байконура и не доедет. более того - с завода не выедет.
    КОТ БАЮН
    1. assa67 Вчера, 18:07
      Василий hi ....а транзит какой дорогой ...дадим косматым 8 лямов,за доставку возьмем 10 laughing ...хотя,лучше им через забор перебросить,пусть гниет....
      assa67
      1. КОТ БАЮН Вчера, 22:29
        Доброго времени суток, Андрей.
        Сколько стоит запуск - я не знаю (не копал тему), но я уверен, что только свяжись с этими.... проблемными товарищами и неприятностей навалится выше крыши. И никакие два (три , пять, да хоть двадцать пять!) лямов не покроют имиджевых потерь, случись что с этим чудо-спутником. А то, что случится - можно не сомневаться. Люди и кормящиеся при предприятии изголодались. Они половину стырят, половина уйдет на погашение долгов по з/п, а остальное испарится в неизвестном направлении. И будет ситуация:
        Наша Лыбидь упала в болото
        Кая зарплата - такая работа.
        А будет виновата во всем Россия.
        КОТ БАЮН
        1. tsvetkov1274 Вчера, 23:44
          он в плачевном состоянии в ИСС им.Решетнева,Красн.край
          tsvetkov1274
        2. assa67 Сегодня, 01:19
          согласен....из укро эпоса" мы пыпыски воротыли и на попе вовсынки плоскбубцами дэргалы"
          assa67
  15. VANIN Вчера, 17:48
    Пресс-служба украинского Южмаша заявила

    Смело...! Я так понимаю от предприятия Южмаш , только пресс-служба осталась ?
    «Лыбидь» вас таки за ногу и раскудрит ту самую в....на .. и т.д. ..))))
    Я все сказал вроде..!
    VANIN
  16. Монархист Вчера, 17:49
    А кому деньги не нужны? Решили в"Южмаше"
    Монархист
  17. Слон Вчера, 18:00
    Надо выставить счет украм за хранение их спутника или разобрать на запчасти.
    Слон
  18. ded100 Вчера, 18:00
    Хохлы бог подаст! am
    ded100
  19. григорьевич Вчера, 18:07
    Ага,щясь принесем,на тарелочке с голубой каемочкой tongue
    григорьевич
  20. Geisenberg Вчера, 18:12
    Можно им спутник тоже вернуть )))
    Geisenberg
    1. Идущий Вчера, 18:51
      Цитата: Geisenberg
      Можно им спутник тоже вернуть )))


      Так и спутник сделан по моему Канадой.
      Идущий
  21. ustinov.yuri Вчера, 18:13
    Попытаюсь систематизировать: ракета собрана из наших комплектующих, за сборку они хотят денег. Спутник сделан нами, платить за него они не собираются, сам спутник не просят, космодрома для запуска не имеют. Проблема в чем ? Заплатить им за ракету, отдадут или нет (ракету) - большой вопрос. Далее: оплаченная нами ракета должна запустить с нашего космодрома не оплаченный их спутник? За каким буем? Чо курит их начальство?
    ustinov.yuri
  22. Волька Вчера, 18:26
    теперь только уши им от дохлого осла...
    Волька
  23. iliitchitch Вчера, 18:32
    А чего не 8 триллионов-то ? Мелковато как-то . Чего , блин , уже на корпоратив денег нету , что ли ? южмаш , патон , ёлки-палки , где оно всё ? Да катапультируйтесь вы , недоумки , в ЧОРНУЮ ДЫРУ , а ? Вместе со своими йулями , мишиками , иущинками , алкашами и проч. фашистами . Изыди , сатана , в нынешнем году .
    iliitchitch
  24. gukoyan Вчера, 18:41
    Ну раз Украина разорвала отношения, пусть идёт лесом. Опомнились через пол года, с эстонцами подружились?)
    gukoyan
  25. Идущий Вчера, 18:46
    Вывод спутника на орбиту должен был состояться в январе 2014 года, но известные события на Украине помешали запуску. Ещё через несколько месяцев в Киеве объявили о разрыве сотрудничества с РФ в ракетно-космической отрасли.


    Видимо совсем дела плохи , сначала все рвут , а теперь вдруг вспомнили - артисты.
    Идущий
    1. 97110 Вчера, 19:37
      Цитата: Идущий
      Видимо совсем дела плохи , сначала все рвут , а теперь вдруг вспомнили - артисты.

      Писал как то уже. В момент наступления самостийности ВДРП (Волго-Донское речное пароходство, г. Ростов-на-Дону) получило из Макеевки ехидную телеграмму, что вам фиг, москали, а не граншлак (вольный перевод с русского текста телеграммы). Ну фиг, так фиг. Граншлак шёл на Волгу, если помню, в Яблоновый Овраг. Перестали мы возить, вроде стали волгари граншлак в Черепке брать. Года через три-четыре скромно напомнила нам Макеевка, что почему то мы у них граншлак не берём. И выразила надежду на плодотворное сотрудничество. Нашим ответом было молчание.
      97110
      1. Идущий Вчера, 20:15
        Очень красочный пример... , в данном случае Украина должна была заплатить России около сотни млн. дол. , из которых Россия бы заплатила Южмашу , дальше не о чем говорить...
        Идущий
    2. iliitchitch Вчера, 20:44
      Цитата: Идущий
      Видимо совсем дела плохи

      Жопень там полная , а не дела плохи . Подумалось мне вот - а недоразумению дале грибаускайте счеток выкатить ? А Назарбаеву за целину ? Этим 404-м даже за ДнепроГЭС вообще не расплатиться . Да вот только глупо это , мы и не дёргаемся . Полёт норм. Чего взять-то с убогих , даже укусить им страшно .
      iliitchitch
      1. Идущий Вчера, 20:57
        Только нам от этого не легче , это все у наших ворот.
        Идущий
      2. Ююка Вчера, 23:13
        Цитата: iliitchitch
        Цитата: Идущий
        Видимо совсем дела плохи

        Жопень там полная , а не дела плохи . Подумалось мне вот - а недоразумению дале грибаускайте счеток выкатить ? А Назарбаеву за целину ? Этим 404-м даже за ДнепроГЭС вообще не расплатиться . Да вот только глупо это , мы и не дёргаемся . Полёт норм. Чего взять-то с убогих , даже укусить им страшно .


        а зачем тут портрет Порошенко?? belay не, ну понятно праздники... но зачем президента фоткать-то??
        Ююка
  26. prior Вчера, 18:50
    3 "лярда" зажучили, а 8 "лимонов" требуют ?!?!
    Интересная у каклов арифметика.
    prior
    1. 97110 Вчера, 19:39
      Цитата: prior
      3 "лярда" зажучили, а 8 "лимонов" требуют ?!?!
      Интересная у каклов арифметика.

      Разные юридические лица. Вы же не отвечаете по долгам соседей и однофамильцев. Хотя в общем Вы правы.
      97110
  27. Грубиян Вчера, 19:20
    «Лыбидь»


    Ну надо же так красивое слово "Лебедь" испоганить! Кот (по украинец. кит) отдыхает.
    Грубиян
  28. Михаил м Вчера, 19:31
    "Южмаш" хочет от России 8 млн долларов

    В медицине, и не только в медицине, тому, кто хочет, но не может, имеется вполне определённое название.
    Михаил м
    1. Vlad.by Вчера, 23:28
      Это Важняк?
      Vlad.by
  29. ODERVIT Вчера, 19:51
    Соседям должен весь мир.
    ODERVIT
  30. Berkut24 Вчера, 19:52
    Вывод спутника на орбиту должен был состояться в январе 2014 года, но известные события на Украине помешали запуску.

    Проясню суть проблемы. "Лыбить" был построен по заказу Украины на территории России российским предприятием. Но Украина за спутник до сих пор не заплатила. Сейчас уже вышел срок хранения спутника и нужна замена некоторых компонентов. Но и на это Украина тоже денег не даёт. Так что вопрос кто кому должен на самом деле из разряда "здесь помню, а здесь не помню".
    Berkut24
  31. Azazelo Вчера, 19:53
    Хохлы в конец охренели !!!( модеры вы конечно можете меня забанить, новую учётку заведу)
    Azazelo
  32. Комментарий был удален.
  33. Dzafdet Вчера, 20:02
    Цитата: Грубиян
    «Лыбидь»


    Ну надо же так красивое слово "Лебедь" испоганить! Кот (по украинец. кит) отдыхает.

    Если бы вы знали как по-украински слово табуретка! lol
    Dzafdet
    1. домохозяйка Вчера, 21:22
      Ой, не надо! wassat Кстати, кот по -украински - кит, от этого происходит наше слово "киса", а кит по украински - кыт. Если не ошибаюсь. Украинцы тут есть? Подскажите.
      домохозяйка
      1. Svarog51 Сегодня, 00:12
        Ирина, hi Так уж получилось, интересовался словом "пищак" - сказали "кот" по украински. За достоверность не ручаюсь. request
        Svarog51
      2. Антарес Сегодня, 00:46
        Цитата: домохозяйка
        Если не ошибаюсь. Украинцы тут есть? Подскажите.

        если я скажу что вы правы-думаете поможет? Для великодержавных россиян-все что не понятно то достойно лишь насмешек...некоторые украинцы точь-в-точь "великодержавнi"..так что тут паритет.
        Антарес
    2. Ююка Вчера, 23:15
      Цитата: Dzafdet
      Цитата: Грубиян
      «Лыбидь»


      Ну надо же так красивое слово "Лебедь" испоганить! Кот (по украинец. кит) отдыхает.

      Если бы вы знали как по-украински слово табуретка! lol


      мне в детстве сказали... "пидсрачник" winked я поверил...
      Ююка
    3. eugraphus Сегодня, 02:39
      Украинских "языков" множество. У нас на Донбассе говорили - табурэтка, стiльчик.
      Сейчас западенцы пытаются из украинского языка повыкидывать слова похожие на русские и заменить их. Например - было "вчитель"(учитель), стало "освiтник"
      eugraphus
  34. groks Вчера, 20:06
    С журнашлюшеского на человеческий если перевести, то получится наверное так. РФ заказала Южмашу ракету. Южмаш ракету делает и для завершения изготовления нужно вон сколько денег.
    Чтобы делать какие-то выводы, надо хоть немного знать, что там в договорах. А то ведь я тоже хочу денег, если кому что делаю. И желание это нормальное.
    groks
    1. Metallurg_2 Вчера, 20:18
      Помнится, как царскому правительству какая-то американская контора предложила продать крупную партию тракторов и попросила аванс за товар. Но как быстро выяснилось, на полученные деньги фирма собиралась построить завод, где и производить означенные тракторы)))
      "Мне нужно для завершения исследования еще 5 лет и 5 миллионов долларов, но я уже построил математическую модель сферического коня в вакууме" (с)
      Metallurg_2
      1. groks Вчера, 20:30
        Вроде у Галковского было про паровозы из Швеции. Скорее всего вариант отката. Но может тот откат был нужен для выживания.
        Не зная конкретики можно всякого напридумывать.
        groks
  35. Metallurg_2 Вчера, 20:20
    Ребята, попросите означенную сумму из золота Полуботка, когда англосаксы соизволят вам вернуть его с процентами за 300 лет)))
    Metallurg_2
  36. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 21:18
    Если
    в Киеве объявили о разрыве сотрудничества с РФ в ракетно-космической отрасли
    то о каких деньгах вообще речь идет? Давай досвидания, дырку вам от бублика в одно место.
    Генерал Песчаных Карьеров
  37. Глеб Молчанов Вчера, 21:33
    Выставить обратный счет за хранение.
    Глеб Молчанов
  38. Bulrumeb Вчера, 22:09
    Россия должна перевести предприятию около 8,25 млн долларов

    что у каклов, что у пшеков вечное чувство что все им что-то должны, скоро других "особенных" и "богоизбранных" переплюнут
    Bulrumeb
  39. Anchonsha Вчера, 22:37
    Отдайте за просто так 8,25 млн долларов для Пети Вальцмана. Это же надо такими умными быть...
    Anchonsha
  40. Теренин Вчера, 23:16
    "Южмаш" хочет от России 8 млн долларов да судя по вашему непредсказуемому поведению и фантазии, просите уж 80 млн. долл.
    Теренин
  41. Nord2015 Вчера, 23:26
    Пусть сначала оплатят предполагаемый запуск, из этих денег и выплатить Южмашу. В общем то данная ситуация для 404 привычная - денег давай. Вспоминается попытка Украины взимать плату за проход кораблей из Азовского моря в Черное в 2003 году.
    Nord2015
  42. Сержант71 Вчера, 23:45
    Отдать можно. Но только в обмен на погашение суверенного долга Украины перед РФ wassat
    Сержант71
  43. kriwo.alek Вчера, 23:49
    Много хотят-мало получат. Умерла так умерла.
    kriwo.alek
  44. AID.S Сегодня, 00:04
    «первый украинский спутник» хранится на территории Российской Федерации.

    Проолифить и покрасить надо в желто-блакитный цвет масляной краской.
    AID.S
  45. Антарес Сегодня, 00:56
    изготовитель - российское предприятие "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени академика Решетнева, с тех пор более четырех лет Украина платит за его консервацию и хранение на складах в РФ. Вероятнее всего, Киев остался должен и за сам аппарат – спутники ИСС производит из деталей, заказываемых из-за рубежа за свой счет. Но такие контракты засекречены, и просчитать точную экономику проекта невозможно", - отмечает специалист....

    Украинская компания Южмаш на своем сайте разместила планы на 2018 год, один из пунктов – запуск первого телекоммуникационного спутника "Лыбидь" на орбиту. Контракт был заключен еще в "нулевых" годах. "Заказано изготовление одной ракеты-носителя "Зенит-2SLБ". Заказчик - ФГУП "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры". Для завершения этого контракта "Южмаш" ожидает получения $8,245 млн, это позволит завершить сборку изделия, а также отгрузить его на космодром Байконур для запуска", - сказано в сообщении.

    "Эти деньги должно выделить украинское правительство – если они найдутся, спутник можно будет запустить. Сам конкретный спутник по проекту "привязан" к определенному типу ракеты, менять тип носителя нежелательно и потребует дополнительных вложений. Но, насколько известно, у Роскосмоса в запасе есть одна ракета "Зенит", который можно использовать для выполнения контракта.

    С другой стороны, спутник можно продать – как на земле, так и после вывода на орбиту. Хотя сомнительно, чтобы на столь специфичный продукт нашелся покупатель. Роскосмос заинтересован в выполнении контракта – это его прямая прибыль. Но в крайнем случае контракт можно и разорвать, тем более, что у каждого соглашения есть гарантийные сроки, а у каждого аппарата - сроки хранения. Сейчас ситуация Киев "подвесил в воздухе" – видимо, до принятия политических и финансовых решений", - подчеркивает специалист....
    В конце декабря 2017 года канадская компания MDA прекратила сотрудничество с Украиной по запуску телекоммуникационного спутника "Лыбидь" – именно она выделяла в 2011 году 292 млн долларов под гарантии украинского правительства на проектировку, создание и запуск спутника. В процессе перевода средств Киев использовал офшорную компанию Briklin Limited, при переводе через которую исчезли 8 миллионов долларов – деньги "Южмашу" так и не поступили...
    нужно выполнить несколько условий. Во-первых, конечно, Киеву придется найти деньги для завершения проекта. Второе – придется провести аудит заключенного с РФ в изначально контракта, чтобы выяснить, сколько Киев остался должен по итогам четырех лет ИСС Решетнева – очень возможно, что не все обязательства урегулированы. Есть еще вопросы страховок и другие пункты сложного контракта, по которым тоже применяются финансовые взыскания....
    ФБА "Экономика сегодня" -руководитель Института космической политики Иван Моисеев....
    Антарес
    1. Мих1974 Сегодня, 01:34
      laughing good Так оказывается история еще смешнее чем в статье тут сказано - прокинули на бабло Канадцев, Мы вообще не при делах, спокойно сидим и ждем когда эти скакуны свою ракету доделают, счетчик за хранение - тикает и все более и более "ставит на бабка" скакунов. И вот эти умники под этот коленкор решили с России срубить по судам бабла laughing laughing . Я такой хохмы только от задорнова (почившего) мог ожидать, но что бы в реале от юр лиц - это "войдет в аналы"
      Мих1974
  46. akm8226 Сегодня, 01:02
    Хотеть то он хочет...да кто ж ему даст?)))
    akm8226
  47. a.s.zzz888 Сегодня, 03:24
    "Южмаш" хочет от России 8 млн долларов

    Таки Россия не хочет!!! laughing
    a.s.zzz888
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