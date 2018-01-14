Во главе армии и флота

Петр I, вступивший на российский престол в 1682 г., в начале XVIII века начал реформировать всю систему управления государством. Коснулось это и органов центрального военного управления. Его реформа проводилась в условиях идущей Северной войны 1700–1721 годов со Швецией за выход России к Балтийскому морю и возвращение древних новгородских земель на берегах Финского залива.Военная реформа проходила в постоянном поиске самой удачной на то время формы военного управления. Так, 18 (28) февраля 1700 г., в результате преобразования Иноземного и Рейтарского приказов был образован Военный приказ[1], названный позднее Приказом военных дел. Военный приказ имел в составе действующей армии свои походные органы военного управления – военные шатры (шатры комиссарских дел) со штатом комиссаров – дьяков и подьячих.Мобилизационные задачи, которые решал приказ, менялись со временем. Если на первом этапе в 1701–1705 гг. он ведал комплектованием частей зарождающейся регулярной армии и формированием полков; заведовал командным составом армии; занимался военно-техническим снабжением армии, то уже в 1705 г. рекрутские наборы (призыв новобранцев) отошли к Поместному приказу. К концу 1710 г. комплектование частей перешло в ведение губернаторов, а снабжение – к полевым органам армии.В связи с учреждением в 1711 г. Правительствующего Сената[2] система управления вооруженными силами вновь меняется. Приказ военных дел упраздняется. Сенат стал ведать комплектованием армии, а образованный при нем Комиссариат – финансированием войск, снабжением их вооружением, провиантом и обмундированием.В 1717–1721 гг. была проведена реформа исполнительных органов управления[3]. В результате система приказов, которых на тот период уже насчитывалось около сотни, причем с весьма расплывчатыми функциями и дублированием друг друга, была заменена 12 коллегиями. Это были предшественники министерств, высших органов государственного управления, существующих по сегодняшний день. Важнейшими, «государственными», являлись коллегии, ведавшие иностранными и военными (отдельно армией и флотом) делами.Так в петровской России появились новые высшие органы руководства сухопутными и морскими силами, которые просуществовали почти столетие. Они получили названия Военной коллегии, которая ведала армейскими делами, и Адмиралтейств-коллегии, которая занималась делами военного флота.Структура Военной коллегии определялась петровским указом от 3(14) июня 1719 г.[iv] Ее деятельность началась 1 (12) января 1720 г. Возглавлял Военную коллегию президент (первый – светлейший князь А.Д. Меншиков, ближайший соратник Петра I и будущий генералиссимус). Назначались также вице-президент и несколько членов (их число постоянным не было) из высшего генералитета, обладавшие богатым опытом нахождения на высших армейских должностях и участия в войнах.Порядок производства дел в Военной коллегии определялся генеральным регламентом 1720 г. Впоследствии генеральный регламент неоднократно подвергался изменениям и дополнениям, изложенных в высочайших о том указах.Военная коллегия, по замыслу царя Петра должна была заниматься всеми военными делами государства. Кроме того, на нее возлагалось наблюдение за деятельностью Артиллерийской канцелярии, находившейся в ведении генерал-фельдцейхмейстера. Военная коллегия имела в Москве три конторы: артиллерийскую, мундирную и счетную.В конце царствования Петра Великого основные структурные подразделения Военной коллегии (равно как и Адмиралтейств-коллегии) стали переводиться из первопрестольной Москвы в новую, «северную» столицу Российской империи город Санкт-Петербург.Вскоре Военная коллегия стала делиться на три самостоятельные экспедиции: а) армейскую (пехота и кавалерия), б) гарнизонную и в) артиллерийскую и фортификационную. Мобилизационные вопросы в большей степени находились в ведении гарнизонной экспедиции, так как сбор призывного контингента проводился по губерниям. Начиная с 20-х годов XVIII в., полки получили свои округа и стали пополняться по территориальному признаку. Затем рекруты поступали в распоряжение полковых командиров и те распределяли их по своему усмотрению.В 1724 г. произошли новые изменения в структурах Военной коллегии и Адмиралтейств-коллегии, которые продолжали находиться в прямом подчинении Правительствующего Сената, который во всем был ответственен перед государем императором. Все постановления и законоположения, разрабатываемые в коллегиях, утверждались государем и только после этого получали законную силу.Военная коллегия стала состоять теперь из четырех самостоятельных структурных формирований, которые возглавляли: генерал-кригс-комиссар, директор Военной канцелярии, генерал-провиантмейстер и генерал-фельдцейхмейстер. При Военной коллегии состоял (военный) прокурор, находившийся в прямом подчинении ее президента.Служба генерал-кригс-комиссара (ведал денежным и вещевым довольствием армейских войск) состояла из:комиссариата (Москва),кригс-комиссариатской конторы (Санкт-Петербург),казначейской конторы (Санкт-Петербург).Военная канцелярия коллегии состояла из четырех экспедиций (контор), которые подчинялись ее директору:по инфантерии (пехоте, армейской и гвардии),по кавалерии (армейской и гвардии),по артиллерии и фортификации,ведения журнала и походных дел; в ее состав входили главный судья, архивариус, переводчик.Служба генерал-провиантмейстера (провиантская контора, которая занималась продовольствием и фуражом) состояла из:управлений в Москве, Выборге, Нарве, Кронштадте, Ревеле, Балтийском порту и Риге.провиантских магазинов в Смоленске, Астрахани, на реках Днестр, Десна и Дон.Служба генерал-фельдцейхмейстера состояла из двух канцелярий:артиллерийской канцелярии,канцелярии фортификации (военных инженеров).Как бы там ни было, но в таком виде централизация военного руководства в России первые шестнадцать лет существования коллегии по разным причинам оставалась неполной, что не могло сказываться на жизни и деятельности Русской Императорской армии. Так продолжалось до 1736 г., когда президентом Военной коллегии стал генерал-фельдмаршал Б.Х. Миних, осуществивший ряд преобразований[5].С 1736 г. Военной коллегии были подчинены все лица и учреждения высшего военного управления в России. Исполнительными органами Военной коллегии теперь являлись:Главная канцелярия, ведавшая комплектованием, устройством, инспектированием и службой сухопутных войск, вопросами производства и увольнения офицеров, делами ландмилиции и казачьих войск.Особое повытье[6] и соответствующие конторы (переименованные позже в экспедиции), занимавшиеся остальными вопросами военного руководства.Особое повытье решало вопросы приема на военную службу дворянских недорослей, отставки престарелых солдат и разбирало дела о дезертирах.Положительная сторона централизации состояла в единстве управления и контроля над всеми делами военного ведомства. Но так как Военная коллегия находилась в Санкт-Петербурге, а ее конторы – в Москве, это затрудняло управление и лишало его оперативности. Чтобы устранить этот недостаток, в 1736 г. в Санкт-Петербурге открыли Военную контору, которая была связана с другими органами управления и таким образом осуществляла контроль за выполнением указов Военной коллегии.Последующее переустройство Военной коллегии при императрице Елизавете Петровне привело к тому, что она в 1742 г., по существу, распалась на независимые друг от друга ведомства. Дело дошло до того, что в 1746–1760 гг. пост президента Военной коллегии оставался вакантным и мер для заполнения этого должностного вакуума не принималось.В 40-х гг. в органах центрального военного управления произошли крупные изменения: из отдельных контор – генерал-кригс-комиссариатской, аммуничной и обер-цалмейстерской был образован Главный комиссариат, подчиненный непосредственно Правительствующему Сенату.Провиантские дела также были отделены от Военной коллегии и сосредоточены в Провиантской канцелярии. Контора фортификации была упразднена, а ее дела перешли в ведение Канцелярии главной артиллерии и фортификации, являвшейся самостоятельным органом, подчиненным Правительствующему Сенату.Возрождение Военной коллегии, как высшего центрального органа военного управления, началось в начале царствования императрицы Екатерины II. В 70-е годы XVIII в. коллегия претерпела ряд преобразований. В итоге к 1791 г. она вновь объединила все органы военного управления Российской империи. Все это было связано с именем генерал-фельдмаршала светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического, который с 1784 г. являлся президентом Военной коллегии.В 1798 г. новая реорганизация Военной коллегии приблизила ее к структуре Военного министерства (министерства военно-сухопутных сил) царствования Александра I. Оно постепенно, в 1802–12 гг., полностью заменило собой коллегию. Ее упразднение было связано, в первую очередь, с именем первого военного министра России генерала от инфантерии С.К. Вязьмитинова.Высший орган военно-морского управления России был учрежден указом Петра I от 11 (22) декабря 1717 г.[7] Действовать Адмиралтейств-коллегия начала с 4 (15) апреля 1718 г. Она объединила в себе образованный в 1715 г. в Санкт-Петербурге Морской комиссариат и существовавшую до этого в старой российской столице Московскую адмиралтейскую контору. Их объединяла тогда Военная морского флота канцелярия.Адмиралтейств-коллегия имела, как говорилось в высочайшем указе, «верхнюю дирекцию над людьми, строениями и прочими делами, к Адмиралтейству подлежащими».Она ведала строительством, финансированием и снабжением флота, постройкой и вооружением кораблей, сооружением и оборудованием портов, верфей и каналов, полотняными и канатными заводами, комплектованием личным составом, военно-морским образованием, разработкой уставов и наставлений, гидрографическо-навигационным обеспечением мореплавания, организацией морских экспедиций.Состояла Адмиралтейств-коллегия из президента (председателя), вице-президента и пяти-семи наиболее опытных высших морских начальников. Президент коллегии непосредственно подчинялся императору и первоначально являлся членом Правительствующего Сената. Первым президентом Адмиралтейств-коллегии стал Ф.М. Апраксин, генерал-адмирал русского флота, член Правительствующего Сената, один из сподвижников Петра Великого, руководивший коллегией до 1728 г.Адмиралтейств-коллегия имела исполнительные, функциональные органы – канцелярии, конторы, правления, экспедиции. В первые годы коллегия еще не имела четкой функциональной структуры, но опыт ее подсказывал необходимость структурного усовершенствования.После реорганизации Военной коллегии серьезные изменения претерпела и Адмиралтейств-коллегия, которая в 1726 г. (по замыслу ушедшего из жизни в предыдущем году императора Петра Великого) состояла из службы генерал-квартирмейстера и шести самостоятельных контор.Генерал-квартирмейстерская часть состояла из шести контор: кригс-комиссариатской, подрядной, провиантской, казначейской, цалмейстерской (финансовой) и мундирной.Самостоятельными конторами являлись:Московская адмиралтейская,Обер-сарваевская (судостроительная),Вальдмейстерская (ведавшая строевым лесом, его заготовкой и транспортировкой),Контрольная,Адмиралтейская (ведавшая верфями и оборудованием рейдов),Артиллерийская.В самом начале своего существования Адмиралтейств-коллегия разработала ряд уставов и наставлений, которые регламентировали флотскую жизнь. Среди них: в 1720 г. – собрание военно-морских правил «Книга Устав морской о всем, что касается доброму управлению в бытность флота на море»[8]. В 1722 г. – свод морских адмиралтейских законов «Регламент о управлении адмиралтейств и верфи и о должностях коллегии адмиралтейской и прочих всех чинов при адмиралтействе обретающихся»[9].Свод петровских адмиралтейских законов действовал более сорока лет, до августа 1765 г., когда был утвержден новый «Регламент о управлении адмиралтейств и флота»[10]. Функции и организация Адмиралтейств-коллегии со временем менялись. В 1802 г. она вошла в состав Министерства военных морских сил (Морского министерства) как совещательный орган при министре. Адмиралтейств-коллегия была упразднена 1 января 1828 г. в связи с образованием Адмиралтейств-совета.Созданные Петром Великим высшие органы центрального военного управления – Военная коллегия и Адмиралтейств-коллегия – в истории Российской империи сыграли важную роль. Она выразилась, прежде всего, в победах русского оружия на суше и на море во многих войнах XVIII в. В начале следующего столетия эти коллегии стали основой при создании двух министерств – Военного и Морского.