Генерал Яков Слащёв – на службе России

Слащёв успел повоевать на фронтах Первой мировой войны, стать одним из лидеров Белого движения, и завершил жизнь преподавателем красноармейских офицерских курсахЯков Александрович Слащёв, родившийся 10 января 1886 года, один из самых ярких генералов Белого движения. Блестящий стратег и тактик, он был награжден семью орденами Российской империи, в том числе орденом святого Георгия IV степени. Эти ордена, Золотое оружие «За храбрость» и пять ранений, являются итогами Первой мировой войны для полковника Слащёва.В декабре 1917 года он вступил в Добровольческую армию, служил под началом генерала Михаила Алексеева, затем полковника Андрея Шкуро, вместе с которым освобождал от красных Ставрополь, Николаев, Одессу и всю Правобережную Украину.В августе 1920 года за оборону Крыма он получил высшее признание русской армии. Генерал Врангель издал приказ: «…дорогому сердцу русских воинов генералу Слащёву именоваться впредь — Слащёв-Крымский!»Яков Александрович стал одним из немногих генералов, получивших почетную приставку к своей фамилии, как это было принято в русской императорской армии: Суворов-Рымникский, Муравьёв-Амурский, Паскевич-Эриванский и др. За всю историю России почетного титула «Крымский» были удостоены два человека: Василий Долгоруков, покоривший Крым в русско-турецкую войну 1768–1774 годов, и генерал Слащёв, в течение года удерживавший Крым в Гражданскую войну (отметим также Григория Потёмкина-Таврического).Красноармейцы трижды захватывали Сальковский и Перекопский перешейки, проникали вглубь полуострова, и трижды Слащёв их отбрасывал, возглавляя части, лишь на бумаге именовавшиеся корпусом. Численность красных в десять раз была больше численности белых, но тактика, избранная Слащёвым, давала неожиданные результаты. Операции, разработанные им, тщательно изучались в штабах красных командиров на самом высоком уровне.После поражения белых в Крыму Яков Слащёв эмигрировал в Константинополь. Но русский генерал не мог жить без России. Впоследствии он напишет, что «очень хотел вернуться в свое Отечество». Он находился в разладе с Врангелем, занятия садоводством на турецком берегу не приносило удовлетворения, к тому же он высоко оценил поступок Дзержинского, когда тот его арестованную супругу, не расстрелял, а отправил к мужу. Поэтому он принял предложение красных и в ноябре 1921 года вернулся на родину.Слащёв возглавил высшую стрелковую школу командного состава РККА «Выстрел». Его учениками были будущие маршалы Василевский, Малиновский и Толбухин. Между вчерашними непримиримыми врагами теперь разгорались кабинетные баталии, переходившие в дружеские чаепития и попойки.Но не все прощали Слащёву обиды. Известен случай, когда на курсовых занятиях при разборе «польского похода» Красной Армии генерал вскрыл ошибки командования. Одним из слушателей был участник похода, легендарный командующий Первой Конной армией Семён Будённый. Вскочив и выхватив из кобуры оружие, Будённый начал стрелять в докладчика. Не дрогнув, Слащёв остался на кафедре, а когда у командарма отобрали оружие, сказал: «Как Вы стреляете, так Вы и воевали».Конец его жизни был трагическим, бывшего белого генерала 11 ноября 1929 года застрелил Лазарь Коленберг. Официальная версия следствия гласила, что мотивом убийства стала месть. Коленберг отомстил за родного брата, который был повешен в Крыму по приказу Слащёва. Генерал очень жестко пресекал случаи нарушения закона.Если бы не эта смерть, богатейший опыт Якова Слащёва, без сомнения оказался бы востребован в годы Великой Отечественной войны.