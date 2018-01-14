19:30 14 января

Генерал Яков Слащёв – на службе России

Генерал Яков Слащёв – на службе России


Слащёв успел повоевать на фронтах Первой мировой войны, стать одним из лидеров Белого движения, и завершил жизнь преподавателем красноармейских офицерских курсах

Яков Александрович Слащёв, родившийся 10 января 1886 года, один из самых ярких генералов Белого движения. Блестящий стратег и тактик, он был награжден семью орденами Российской империи, в том числе орденом святого Георгия IV степени. Эти ордена, Золотое оружие «За храбрость» и пять ранений, являются итогами Первой мировой войны для полковника Слащёва.


В декабре 1917 года он вступил в Добровольческую армию, служил под началом генерала Михаила Алексеева, затем полковника Андрея Шкуро, вместе с которым освобождал от красных Ставрополь, Николаев, Одессу и всю Правобережную Украину.

В августе 1920 года за оборону Крыма он получил высшее признание русской армии. Генерал Врангель издал приказ: «…дорогому сердцу русских воинов генералу Слащёву именоваться впредь — Слащёв-Крымский!»

Яков Александрович стал одним из немногих генералов, получивших почетную приставку к своей фамилии, как это было принято в русской императорской армии: Суворов-Рымникский, Муравьёв-Амурский, Паскевич-Эриванский и др. За всю историю России почетного титула «Крымский» были удостоены два человека: Василий Долгоруков, покоривший Крым в русско-турецкую войну 1768–1774 годов, и генерал Слащёв, в течение года удерживавший Крым в Гражданскую войну (отметим также Григория Потёмкина-Таврического).

Красноармейцы трижды захватывали Сальковский и Перекопский перешейки, проникали вглубь полуострова, и трижды Слащёв их отбрасывал, возглавляя части, лишь на бумаге именовавшиеся корпусом. Численность красных в десять раз была больше численности белых, но тактика, избранная Слащёвым, давала неожиданные результаты. Операции, разработанные им, тщательно изучались в штабах красных командиров на самом высоком уровне.

После поражения белых в Крыму Яков Слащёв эмигрировал в Константинополь. Но русский генерал не мог жить без России. Впоследствии он напишет, что «очень хотел вернуться в свое Отечество». Он находился в разладе с Врангелем, занятия садоводством на турецком берегу не приносило удовлетворения, к тому же он высоко оценил поступок Дзержинского, когда тот его арестованную супругу, не расстрелял, а отправил к мужу. Поэтому он принял предложение красных и в ноябре 1921 года вернулся на родину.

Слащёв возглавил высшую стрелковую школу командного состава РККА «Выстрел». Его учениками были будущие маршалы Василевский, Малиновский и Толбухин. Между вчерашними непримиримыми врагами теперь разгорались кабинетные баталии, переходившие в дружеские чаепития и попойки.

Но не все прощали Слащёву обиды. Известен случай, когда на курсовых занятиях при разборе «польского похода» Красной Армии генерал вскрыл ошибки командования. Одним из слушателей был участник похода, легендарный командующий Первой Конной армией Семён Будённый. Вскочив и выхватив из кобуры оружие, Будённый начал стрелять в докладчика. Не дрогнув, Слащёв остался на кафедре, а когда у командарма отобрали оружие, сказал: «Как Вы стреляете, так Вы и воевали».

Конец его жизни был трагическим, бывшего белого генерала 11 ноября 1929 года застрелил Лазарь Коленберг. Официальная версия следствия гласила, что мотивом убийства стала месть. Коленберг отомстил за родного брата, который был повешен в Крыму по приказу Слащёва. Генерал очень жестко пресекал случаи нарушения закона.

Если бы не эта смерть, богатейший опыт Якова Слащёва, без сомнения оказался бы востребован в годы Великой Отечественной войны.
Автор: Кирилл Брагин
Первоисточник: http://rusplt.ru/wins/general-yakov-slaschev-32130.html


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Комментарии 21

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  1. Васся Вассин Сегодня, 15:05
    в 1 раз слышу эту фамилию, и не верю что Буденый стрелять не умел!
    Васся Вассин
    1. iouris Сегодня, 15:19
      Цитата: Васся Вассин
      в 1 раз слышу эту фамилию

      Ваше образование?
      25 лет командирской учёбы. А-а-а, пиши: неграмотный!
      iouris
    2. dzuar saubarag Сегодня, 15:31
      Генерал Слащёв стал праобразом генерала Хлудова, которого великолепно сыграл Владислав Дворжецкий в фильме "Бег". Интересный нюанс: Слащов несколько раз попадал в поле зрения компетентных органов (ОГПУ) - поводом были вечера проводившиеся в его доме. Однако следственные мероприятия были прекращены ввиду отсутствия состава преступления: по агентурным данным на этих вечерах царило "невероятное пьянство", что полностью исключало контрреволюционную деятельность. Личность действительно была незаурядная и очень грамотный специалист. О его качествах военачальника свидетельствует Врангель (который его откровенно недолюбливал): "Хороший строевой офицер, генерал Слащёв имея сборные случайные войска, отлично справлялся со своей задачей. С горстью людей, среди общего развала, он отстоял Крым".
      dzuar saubarag
    3. василий50 Сегодня, 15:55
      васе
      Анекдот про стрельбу С М БУДЁННЫМ в Я А СЛАЩЁВА был озвучен со слов собутыльников вроде как очевидцев сего действия гораздо позже убийства Я А СЛАЩЁВА.
      василий50
    4. svp67 Сегодня, 17:38
      Цитата: Васся Вассин
      в 1 раз слышу эту фамилию, и не верю что Буденый стрелять не умел!

      В том то и наша БЕДА, что знаем отлично Буденного, Ворошилова, но очень плохо знаем настоящих героев той стороны, а то что Слащев был именно таким героем и мало того настоящим патриотом России, в этом сомнений нет. И очень жаль, что его карьера в РККА так быстро прервалась... И к слову Буденный отлично умел стрелять, но он отлично понимал, чем для него мог этот выстрел закончится. Ведь не просто так разрешили Слащеву вернуться в СССР и мало того приняли в КАДРЫ РККА, хотя многих заслуженных красных командиров в тот же период демобилизовали.
      svp67
    5. Weyland Сегодня, 18:21
      Цитата: Васся Вассин
      в 1 раз слышу эту фамилию

      Ваши проблемы. Один из лучших полководцев той эпохи.
      Цитата: Васся Вассин
      не верю что Буденый стрелять не умел!

      рубакой он был отменным, и не удивлюсь,если из винтовки стрелял хорошо - но для пистолета нужны совсем другие навыки!
      Weyland
      1. svp67 Сегодня, 19:19
        Цитата: Weyland
        рубакой он был отменным, и не удивлюсь,если из винтовки стрелял хорошо - но для пистолета нужны совсем другие навыки!

        Любопытна и история о том, как маршал С.М. Буденный, возглавлявший приёмную комиссию, испытывал шлем образца 1940 года. Один из разработчиков новой каски, М. Корюков, вспоминал: «Буденный внимательно осмотрел изготовленный сотрудниками лаборатории шлем и… взялся за шашку. Удивлённый выбором оружия, я усмехнулся. Заметив это, Семён Михайлович пояснил, что шашкой хороший кавалерист разрубит врага от плеча до пояса, - пуля такой силы не имеет. Конечно, Буденный был опытный «рубака», и клинок из закалённой златоустовской стали, подаренный ему рабочими, был сильным испытательным оружием в его руках. Но тут, если можно так выразиться, коса нашла на камень. Свистнул рассекаемый шашкой воздух – и тут же звякнул шлем. Буденный с удивлением осмотрел место удара: «Скажи, пожалуйста, ему хоть бы что!», и он взялся за наган. Стрелял Семён Михайлович сначала с двадцати пяти метров, затем – с десяти, почти в упор. После каждого выстрела шлем подскакивал, пули рикошетили, и я очень боялся, как бы они не попали в Буденного. За судьбу шлема я был спокоен и не волновался. «Молодцы! – сказал, наконец, маршал, - хорошо поработали».Силуэт русского солдата в этом шлеме стал образом воина-победителя на многие годы.
        svp67
  2. konus Сегодня, 15:19
    Якову Слащёву не дали бы дожить. Расстреляли бы как и многих других русских генералов, ставших служить Отечеству в Красной Армии, еще в 1937 - 1938 годах.
    konus
    1. давно в запасе. Сегодня, 16:10
      вы вангуете или у вас есть доказательства?
      давно в запасе.
    2. Шалтай Сегодня, 16:30
      Чепуху несете . Рекомендую ознакомиться с биографией Баграмяна . Про Шапошникова и Фёдорова можете еще для кругозора .
      Цитата: dzuar saubarag
      Генерал Слащёв стал праобразом генерала Хлудова, которого великолепно сыграл Владислав Дворжецкий в фильме "Бег".

      + Но к сожалению многие не читают , не смотрят и не узнают .
      Шалтай
      1. svp67 Сегодня, 17:40
        Цитата: Шалтай
        Рекомендую ознакомиться с биографией Баграмяна . Про Шапошникова и Фёдорова

        Можно и Игнатьева добавить и Малиновского... Много, очень много
        svp67
    3. Weyland Сегодня, 18:22
      Цитата: konus
      еще в 1937 - 1938 годах.

      как бы не раньше - Тухачевский (вот уж кого не жалко!) активно избавлялся от возможных конкурентов еще в середине 30х
      Weyland
  3. Эней Сегодня, 15:44
    та вроде не Буденный стрелял, а товарищ Жлоба.
    Эней
  4. давно в запасе. Сегодня, 16:14
    Слащев Яков Александрович -Требую суда общества и гласности. Оборона и сдача Крыма. любителям похрустеть булкой настоятельно советую почитать.многое откроется с неожиданной стороны.
    давно в запасе.
  5. parusnik Сегодня, 16:25
    Если честно, статья ..поверхностная..
    к тому же он высоко оценил поступок Дзержинского, когда тот его арестованную супругу, не расстрелял, а отправил к мужу.
    ...В 1918 году Слащев познакомился с симпатичным юнкером Нечволодовым, который был у него в ординарцах. Неожиданно выяснилось, что под этим именем скрывается 18-летняя Нина Нечволодова, по иронии судьбы родная племянница начальника артиллерии РККА. Но любовь сильнее родственных чувств. Три года Гражданской войны Ниночка не покидала своего полковника ,а потом генерала, была несколько раз ранена, и только в 1920 году они официально оформили свои отношения.Вместе вернулись в Советскую Россию.
    Поэтому он принял предложение красных и в ноябре 1921 года вернулся на родину.
    ...Не поэтому...Слащева его сторонники знакомят с текстом тайного соглашения Врангеля с Антантой.Оказывается, тот столько пообещал Парижу и Лондону, что от "великой, неделимой России", в случае победы белых, остались бы только рожки да ножки. И,Слащёв открыто высказывает своё мнение:"Красные – мои враги, но они сделали главное – моё дело: возродили великую Россию! А как они её назвали – мне на это плевать!"
    parusnik
  6. polpot Сегодня, 16:38
    Слащев это легенда ,боевой офицер ,человек большого мужества и военного таланта .
    polpot
  7. ротмистр Сегодня, 16:45
    За статью спасибо. Мы должны знать историю своей страны и ее героев.
    ротмистр
  8. voyaka uh Сегодня, 16:59
    Про его личную храбрость и умелое командование - правда.
    Но и умалчвать, что он с 1919 года постоянно был на морфии (как обезболивающее
    после незаживающих ранений) и на кокаине (как тонизирующее) тоже нельзя.
    И массовые растрелы симпатизирующих красным он тоже периодически устаивал.
    В белой армии у него была репутация "буйного" офицера.
    voyaka uh
    1. Weyland Сегодня, 18:28
      Цитата: voyaka uh
      И массовые растрелы симпатизирующих красным он тоже периодически устаивал.

      чаще даже повешения (что я, к слову, вполне приветствую). У Булгакова в "Беге" (где он выведен под именем Хлудова) это прекрасно показано - а на морфий толсто намекается (кстати,Булгаков-то тоже был морфинистом).
      Weyland
      1. voyaka uh Сегодня, 18:34
        Приветствовать расправы с населением не нужно никогда. Ни расправам
        чекистов, ни расправам белых я бы не аплодировал.
        Барон Врангель, кстати, всячески старался репрессий избегать и налаживал
        контакты и с рабочими и со всеми сословиями населения Крыма. Поэтому Слащева
        не любил.
        voyaka uh
  9. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 17:34
    Хоть бы фотографию правильно разместили, а не шиворот - на выворот
    Viktor.N.Aleksandrov.
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