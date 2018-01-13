Мореплаватель и полярный исследователь Фердинанд Врангель

Врангель совершил три кругосветных путешествия, исследовал труднодоступные районы Крайнего Севера, утверждал русское присутствие в Америке и вел переговоры с Мексикой о передаче России территорий в КалифорнииБарон Врангель родился в дворянской семье, главным принципом которого было служение Отечеству. «Погибаю, но не сдаюсь!», - этот девиз начертан на фамильном гербе Врангелей. Он определял жизненный путь многих представителей знаменитого немецко-датского рода, вне зависимости от того, какую службу они исполняли.Одним из самых известных представителей рода стал великий мореплаватель и ученый Фердинанд Петрович Врангель. Он родился 29 декабря 1796 (9 января 1797) года в старинном русском городе Пскове. В 10 лет мальчик осиротел и был отправлен родственниками в Морской кадетский корпус Петербурга. Встреча с великим мореплавателем Федором Крузенштерном определила его жизнь. Трижды Врангель ходил в кругосветные путешествия. В первый раз на корабле «Камчатка», под руководством адмирала Василия Головнина. Во втором кругосветном плавании, к берегам Русской Америки, Врангель сам возглавил военный транспорт «Кроткий».Между двумя кругосветными плаваниями Врангель принимал участие в уникальной научной экспедиции по северо-восточному побережью Сибири, в ходе которой были описаны тысячи километров отдаленных территорий России. Через 20 лет именно Фердинанд Врангель стал одним из инициаторов создания Российского Географического Общества.Значительная часть жизни прославленного мореплавателя и исследователя оказалась связана с Русской Америкой. С 1830 по 1835 год Фердинанд Петрович занимал пост главного правителя Русской Америки, а в 1840 годы был директором Российско-Американской компании. На посту губернатора Врангель продолжал заниматься научной работой, он лично исследовал западное североамериканское побережье от Берингова пролива до Калифорнии, создал магнитно-метеорологическую обсерваторию на острове Ситка и внес большой вклад в развитие этнографии.В американских владениях России ему пришлось потрудиться и на государственном, и на церковном поприще вместе с великим миссионером Иннокентием (Вениаминовым). Вместе они строили храмы и школы и проповедовали Евангелие местным жителям.В 1835-1836 годах одним из первых русских он совершил путешествие по незнакомой Мексике, отчет об этой поездке лег в основу его путевого очерка. В нем не только материалы географического или этнографического характера, но интересные зарисовки о мексиканском обществе, о нравах и обычаях мексиканцев, сведения о внешней политике страны. В Мексике как представитель Российско-Американской компании он вел переговоры с мексиканским правительством, у России была реальная возможность закрепиться на этой территории, правительство Мексики в обмен на признание со стороны России Мексики как государства, соглашалось уступить долину реки Славянка, однако Николай I не пошел на это соглашение.В 1867 году земли, открытие и освоение которых сопровождалось большими опасностями, Россия вынуждена была продать Соединенным Штатам. Врангель был против этой сделки. Однако его труд, так же как труд многих других русских первопроходцев не пропал даром, русское православие навсегда осталось на американской земле.