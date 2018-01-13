Доблестная 9-я рота

Реальная история подвига советских десантников, оборонявших высоту 3234Ровно 30 лет назад на востоке Афганистана начался бой за высоту 3234 Джадранского хребта. Российский обыватель наслышан о подвиге десантников 9-й роты 345-го гвардейского парашютно-десантного полка ВДВ по фильму Федора Бондарчука «Девятая рота» (2005). В реальности подобных сражений в период войны в Афганистане (1979-1989) были сотни. Однако крайне редко в одном небольшом подразделении появлялось сразу два Героя Советского Союза.О подвиге 9-й роты невозможно рассказать без предыстории. У Москвы был крайне ненадежный союзник в Афганистане. Слабая мотивация местных просоветских сил и их откровенная безграмотность в военном деле приводили к перенапряжению ресурсов дислоцированной в республике 40-й армии. Как вспоминал Герой Советского Союза генерал-полковник Борис Громов, война в Афганистане многому научила советские войска, но уже в первые годы кампании стало понятно, что она приобрела затяжной и бессмысленный для СССР характер.«Незакрепление итогов операций в первые годы приводило к тому, что в одни и те же районы мы вынуждены были возвращаться по несколько раз. Местное афганское руководство, несмотря на просоветские настроения, не было заинтересовано в том, чтобы боевые действия проводились нами с максимальной эффективностью. Лишь немногие из них в «очищенных» уездах пытались закрепить свою власть и руководить. Очевидно, они понимали, что рано или поздно война закончится, и, кроме них, ответ держать будет некому», — рассказывал Громов.В конце 1987 года советские войска были вынуждены начать операцию «Магистраль» по обеспечению переброски войск и техники к афгано-пакистанской границе. Повторилась та ситуация, о которой как раз говорил Громов. Проправительственные силы вновь утратили контроль над восточными провинциями, и моджахеды, получая подкрепление из Пакистана, собирались основать там новый центр сопротивления.В декабре 1987 года советские войска заняли господствующие высоты вблизи ключевой в регионе дороги Гардез — Хост. Контроль над автотрассами имел огромное значение в афганской кампании. Душманы фактически вели партизанскую войну, устраивая засады на колонны с военной техникой и продовольствием. Кроме того, боевики прекрасно ориентировались на местности.Громов, например, признает, что в горах (особенно на высоте свыше трех тысяч метров), куда не могла подняться тяжелая техника, моджахеды по своим возможностям фактически сравнивались с более подготовленными советскими подразделениями.«Каждый солдат, сержант и офицер шел в горы, неся на своих плечах по 40-60 кг. С таким огромным весом, да еще под палящим солнцем, не каждый сможет просто подняться на вершину, не говоря уже о том, чтобы после этого принять бой. Поэтому командиры иногда смотрели, как говорится, сквозь пальцы на то, что некоторые солдаты перед выходом в горы оставляли в казарме тяжелое снаряжение — бронежилеты и каски. С собой брали только самое необходимое, без чего, как подсказывал опыт, обойтись невозможно», — пишет Громов.На вооружении 9-й роты находились два пулемета: крупнокалиберный станковый НСВ-12,7 «Утес», прикрывавший основные позиции, и ручной пулемет Калашникова калибра 7,62-мм. Десантники за несколько дней возвели на высоте 3234 укрепления из камней, которыми богата афганская земля. Судя по рассказам очевидцев о нехватке боеприпасов, к интенсивному бою военнослужащие либо не готовились, либо сыграл тот самый «фактор высоты», когда было просто невозможно поднять все необходимое.Первая атака душманов началась 7 января 1988 года, предположительно, в 15:00. По позициям советских войск моджахеды выпустили около 300 ракет и мин. После артподготовки боевики в полный рост пошли на штурм. Плотность боя была невероятной, достигая на отдельных участках 5-10 метров. По словам десантников, в каждой атаке участвовали 200-300 боевиков.«Духи уже подошли на 20-25 метров. Мы вели по ним огонь почти в упор. Но мы даже не подозревали, что они подползут еще ближе на расстояние 5-6 метров и оттуда станут закидывать нас гранатами… Везде было много крови, видимо, у них были большие потери. Все деревья и камни были изрешечены, не видно живого места. В деревьях торчали хвостовики от «граников» (гранатометов)», — вспоминал сержант Сергей Борисов.Моджахеды рассчитывали на скоротечный бой и, видимо, были уверены, что сопротивление «гарнизона» высоты 3234 будет сломлено в первых двух-трех атаках. В реальности душманы совершили около дюжины попыток взять высоту с использованием минометов и гранатометов. Сражение продолжалось до раннего утра, и закончилось отступлением боевиков.В фильме Бондарчука нарисована иная картина: душманы прорвали оборону и в ходе рукопашного боя практически взяли высоту, но были рассеяны огнем неожиданно появившихся советских вертолетов. Согласно киноленте, десантники оказались в блокаде и были лишены помощи извне. Дескать, именно поэтому из «гарнизона» чудом выжил только один солдат. На самом деле из 39 бойцов 9-й роты погибли шесть человек.За такую драматизацию реальных событий Бондарчук не зря удостоился критики. Положение десантников действительно было очень тяжелым, но огромную поддержку обороняющимся оказывала артиллерия. По позициям душманов вблизи высоты работали буксируемые гаубицы Д-30 и самоходные установки «Акация». Корректировку огня вел старший лейтенант Иван Бабенко.Кроме того, советская артиллерия предотвратила дальнейшую переброску моджахедов из Пакистана, которые собственно и атаковали советских воинов. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» уничтожили скопления живой силы противника и несколько пакистанских вертолетов.Однако даже с учетом поддержки артиллерии «гарнизон» не смог бы продержаться без прихода подкрепления. В ночь на 8 января к защитникам высоты прорвались четыре небольших группы, состоявших из разведчиков и десантников-однополчан.«В 23:10 началась пятая, одна из самых ожесточенных атак на высоту. Используя мертвые пространства, деревья, под плотным огнем душманы подошли к склонам высоты с трех направлений. В том числе — со стороны установленного минного поля. Проходы в нем проделывали передовые отряды смертников. По их мертвым телам мятежникам удалось приблизиться на расстояние 50 метров, а на отдельных участках — на бросок гранаты», — говорится в политдонесении.«Утром вся гора была усеяна их трупами... Еще бы одна-две атаки, и конец, нас бы не было. Боеприпасов практически не осталось: все гранаты перекидали и даже камни бросали... Наших — и убитых, и раненых — мы стаскивали в одну кучу, не разбираясь. Помню, как под утро, в перерывах между атаками, мы, оставшиеся в живых пацаны, позавидовали мертвым... Им уже не было страшно, их уже не убьют и в плен не возьмут...», — рассказывал в 2005 году «Комсомольской правде» сержант Владимир Щиголев.Неоценимый вклад в оборону высоты внес расчет пулемета «Утес», в который входили младший сержант Вячеслав Александров и рядовой Андрей Мельников. Оба были удостоены звания Героя Советского Союза посмертно. Профессионализм и отвага пулеметчиков не позволили душманам переступить через укрепления.«Шквальным пулеметным огнем встретил противника гвардии младший сержант (Вячеслав) Александров, решительные действия которого дали возможность его товарищам выйти из-под обстрела и занять более удобные позиции. Вячеслав приказал двум своим помощникам отойти и вызвал огонь на себя. Стрелял до тех пор, пока его пулемет, пробитый пулями, не заклинило», — указывается в тексте политдонесения.На сайте проекта «Герои страны» о подвиге Мельникова говорится следующее: «Прицельным огнем с частой сменой позиций Андрею Мельникову долгое время удавалось отражать многочисленные атаки врага. Когда пулемет вышел из строя, раненый советский воин успел бросить в гущу боевиков гранату, но и сам погиб от разрыва вражеской мины». По воспоминаниям Борисова, после сражения от «Утеса» остался «кусок металлолома».***Из достоверных источников следует, что успешная оборона высоты 3234 была обеспечена благодаря профессионализму и мужеству советских воинов. На шесть погибших десантников пришлось как минимум десятки убитых душманов. «Гарнизон» высоты не оставили (и не могли оставить) на произвол судьбы. Описываемые в фильме Бондарчука события не отражают реальной картины, хотя без сомнения режиссер подчеркнул героизм советских солдат.7-8 января 1988 года высоту 3234 защищали офицеры: Иван Бабенко, Виктор Гагарин, Виталий Матрук, Сергей Рожков, Сергей Ткачев, прапорщик Василий Козлов.Сержанты и рядовые: Вячеслав Александров, Сергей Бобко, Сергей Борисов, Владимир Борисов, Владимир Веригин, Андреи Демин, Рустам Каримов, Аркадий Копырин, Владимир Криштопенко, Анатолий Кузнецов, Андрей Кузнецов, Сергей Коровин, Сергеи Лащ, Андрей Мельников, Зураб Ментешашвили, Нурматджон Мурадов, Андрей Медведев, Николай Огнев, Сергеи Объедков, Виктор Передельский, Сергей Пужаев, Юрий Саламаха, Юрий Сафронов, Николай Сухогузов, Игорь Тихоненко, Павел Трутнев, Владимир Щиголев, Андрей Федотов, Олег Федоронко, Николай Фадин, Андрей Цветков и Евгений Яцук.Смертью храбрых погибли Вячеслав Александров, Владимир Криштопенко, Анатолий Кузнецов, Андрей Мельников, Андрей Федотов, Андрей Цветков (скончался в госпитале). Все 39 защитников высоты были награждены орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Александров и Мельников посмертно удостоены золотых звезд Героя Советского Союза.