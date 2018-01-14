Как американцы авианосец на мель посадили

Американские атомные многоцелевые авианосцы (АВМА), имеющие полное водоизмещение под 100 тыс. т, хоть и господствуют на просторах Мирового океана, обладая боевым потенциалом, дающим возможность уничтожать неприятельские флоты и даже целые государства, но являются не менее уязвимыми перед силами природы, чем обычные баржи. В апреле 1983 года, возвращаясь с очередной боевой службы, первый в мире атомный авианосец, американский «Энтерпрайз» (USS Enterprise, CVN-65) продемонстрировал справедливость этого утверждения самым наглядным образом. Корабль сел на песчаную банку всего в полумиле от берега, где и просидел на виду у многочисленных встречающих более пяти часов, пока ему на помощь не подоспел прилив.«Происшествие с точки зрения подрыва репутации стало одним из самых худших в истории флота, – пишет пользователь одного из американских военно-морских форумов по имени Гарри Мерфи. – Еще бы, ведь его участником стал самый величественный и самый крупный боевой корабль ВМС США, являвшийся флагманом ВМС и тем бриллиантом в короне флота, которому ни одна другая страна в мире не могла ничего противопоставить. Многочисленные корреспонденты и телевизионщики, а также тысячи родственников и зрителей, собравшиеся посмотреть, как этот корабль будет величественно, по-королевски выполнять заход в гавань Аламеды (также иногда Аламида. – В.Щ.), наблюдали, как он неожиданно остановился, глубоко увязнув в илистой песчаной банке. И вот то, что не могла сделать с этим кораблем ни одна страна в мире, запросто сделала Мать Природа. Флот испытал величайший позор, а флотское начальство от стыда в буквальном смысле хотело спрятать свои головы в песок этой самой банки. Это было все равно, как если бы они спустили свои портки у всех на виду. Вот насколько позорным было то происшествие».При этом посадка на мель едва не привела к выходу из строя атомной энергетической установки (АЭУ) авианосца. По воспоминаниям очевидцев, в реакторном отсеке ситуация была близка к критической: поскольку через расположенные в нижней части корпуса корабля устройства забора воды стала поступать илистая жижа вперемешку с песком, система охлаждения реакторов носовой группы вышла из строя, и специалистам реакторной боевой части корабля пришлось срочно приступить к глушению данных реакторов, чтобы избежать еще более тяжелых последствий (почти аналогичная ситуация возникла на «Энтерпрайзе» в 1969 году в Перл-Харборе).В официальном отчете о действиях АВМА «Энтерпрайз» за 1983 год события, произошедшие в тот день, описываются весьма скупо. «Во время следования по заключительному участку внутреннего канала, примерно в 3 милях от пирса «Энтерпрайз» сел на мель и находился в таком положении около пяти часов, пока начавшийся прилив и действия буксиров не помогли освободить корабль, чтобы он смог завершить свою боевую службу, на которую он отправился 1 сентября 1982 года». При этом отметим, что в других источниках, включая воспоминания членов экипажа, бывших в тот момент на борту авианосца, отмечается, что злополучная песчаная банка оказалась на расстоянии всего около полумили от пирса. Более того, судя по сообщениям в американской военно-морской литературе и местной прессе, данная песчаная банка была известна морякам и послужила «местом посадки» отнюдь не для одного корабля и судна. Просто «Энтерпрайз» оказался самым знаменитым из них.Впрочем, скупость официального отчета была с лихвой компенсирована тем, что в тот день на борту авианосца оказалась группа местных журналистов, которые либо сами, либо через своих коллег по перу не преминули донести до читателей подробности этого без сомнения «уникального» события. В результате уже на следующий день, в пятницу 29 апреля, в газете Contra Costa Times округа Контра-Коста штата Калифорния, расположенного в районе Сан-Франциско, на первой полосе выходят сразу две статьи: «Mud ahoy!», что можно перевести примерно как «Грязь (или ил) на палубе!», и «Enterprise runs aground», то есть «Энтерпрайз» сел на мель».В первой ее автор Рик Рэйдин описывал события, происходившие на борту атомного многоцелевого авианосца «Энтерпрайз», со слов фотографа издания Дэна Розенштрауха, которого вместе с другими девятью журналистами местных СМИ доставили на борт авианосца на вертолете в тот момент, когда корабль уже шел по направлению к мосту Золотые ворота. «К сожалению, происшедшие затем события внесли свои коррективы, превратив захватывающую командировку Розенштрауха и других репортеров и фотографов, находившихся на борту, в настоящее испытание на прочность», – указывал автор заметки.«Когда дело стало дрянь, они совершенно не знали, что с нами делать, – отмечал сам Розенштраух. – Когда мы только прибыли на корабль, они просто сияли от счастья. Однако когда корабль остановился, стало понятно, что только нас им тут и не хватало. Они заперли нас в грузовом отсеке где-то под палубой, за большими дверями, где не было на чем присесть. И нам запретили передвигаться по кораблю… Мы спрашивали «Что происходит?», но команда не была настроена отвечать на вопросы».В закрытом помещении журналисты простояли четыре часа – с 9.30 до 13.30, а затем их пригласили в кают-кампанию и накормили. Но потом их вновь отвели назад в «камеру», где они простояли еще два часа – с 14.30 до 16.30. В конечном итоге после того, как авианосец наконец-то сняли с мели, фотографам разрешили вновь произвести фотосъемку, но теперь к каждому из них приставили отдельного сопровождающего.Во второй же статье ситуация была описана глазами отдельных членов команды «Энтерпрайза» и собравшихся на пирсе встречающих, а также «звездного пассажира» авианосца – актера Джорджа Такеи, прибывшего на корабль незадолго до происшествия (Такеи сыграл в сериале «Звездный путь» роль Хикару Сулу – одного из офицеров экипажа космического корабля «Энтерпрайз»). Приводились в статье также комментарии представителей американского флота.«В четверг всего в миле от дома после восьми месяцев в море атомный авианосец «Энтерпрайз» сел в заливе Сан-Франциско на песчаную отмель, и только начавшийся прилив и буксиры смогли помочь ему освободиться, – читаем мы в статье. – После более чем пяти часов, проведенных в объятиях песка и ила, в 3.12 после полудня корабль освободился и примерно через час был ошвартован у пирса – к радости многочисленных встречающих, некоторые из которых находились тут с четырех часов утра».«В результате происшествия и возникшего бардака сотни намеченных свиданий просто не состоялись. Потекшая под моросящим дождем тушь и безвольно развевающиеся наряды – вот та картина, которая сопровождала ожидание задержавшегося корабля на причале почти тысяча встречающими, среди которых было много жен моряков. К тому времени как корабль ошвартовался к пирсу дождик кончился, но толпа выросла уже по меньшей мере до 3 тыс. человек», – саркастически писали журналисты.«С корабля нам сообщили, что он остановится у ближайшего бара, и так оно и случилось», – приводились в статье слова Энди Лонг из Риверсайда, приехавшего встретить своего сына – моряка с 16-летним стажем. В данном случае стала уместной игра слов, поскольку слово «bar» на английском означает не только «бар», то есть заведение соответствующего назначения, но также и «банку» как навигационную опасность.Отметился в этом плане и журнал Time, в котором 9 мая вышла статья «Отклонился от курса» («Off Course»), в которой, в частности, не без юмора указывалось:«Одиннадцать буксиров, словно пытающаяся сдвинуть с места кита мелкая рыбешка, толкали авианосец или пытались сдвинуть его при помощи буксирных тросов, но «Энтерпрайз» даже и не двигался с места. В попытке сделать хоть что-то команде был отдан приказ собраться на левом борту – как если бы надо было спрямить накренившуюся шлюпку. Совокупная масса членов экипажа вместе с массой перекачиваемой воды в балластных цистернах должна была, как надеялись моряки, спрямить корабль и помочь стащить его с места. Однако корпус корабля, которому для безопасного плавания требовалось обычно не менее 36 футов глубины (около 11 метров. – прим. В.Щ.), по-прежнему оставался на месте…Более пяти часов огромный авианосец стыдливо сидел в спокойных водах залива, завязнув в его иле. 3500 морякам оставалось только бессильно смотреть через ставшую непреодолимой дистанцию на почти 3 тыс. своих друзей и родственников, разочарованно ожидавших их на причале военно-морской авиабазы Аламеда – родном порту авианосца. А тем временем начавший моросить дождик свел на нет все замечательные прически женщин, стоявших на берегу в ожидании свидания».Особо следует отметить тот факт, что во время посадки гигантского «плавучего аэродрома» на мель управление кораблем осуществлял сам его командир – кэптен Роберт Дж. Келли. Что он и подтвердил в ходе пресс-конференции, собранной сразу после того, как корабль ошвартовался у пирса. Прибывший же, как положено, на корабль местный гражданский лоцман находился рядом в качестве советника.«Он командовал одним из самых крупных боевых кораблей, которые когда либо выходили в море, в течение восьми месяцев и прошел за это время без каких-либо происшествий 46 500 миль. Внезапно кэптен Роберт Дж. Келли, стоявший во главе авианосца «Энтерпрайз» и находившийся в заливе Сан-Франциско всего в 1700 ярдах от последней точки своего маршрута, почувствовал, как у него «сильно засосало под ложечкой». Его атомный авианосец, имевший длину 1123 фута и водоизмещение 75 700 т, вышел за границы фарватера глубиной 42 фута и встал на глубине всего 29 футов, – указывалось в упомянутой выше статье «Отклонился от курса». – Примечательно, что кэптен Келли, командовавший кораблем 3,5 года, буквально недавно узнал, что одобрено его производство в коммодоры. Когда же гражданский лоцман во время входа в гавань стал давать Келли советы по маневрированию, тот ответил: «Я полностью несу ответственность за все, что случится». Так что начатое ВМС расследование должно определить – увязла ли в иле наряду с гордостью заслуженного корабля и новая широкая нарукавная нашивка Келли».Так и вспоминаются слова одного из героев мультфильма «Остров сокровищ»: «Вы крепко сели на мель, капитан!» Впрочем, «широкая нарукавная нашивка» командира прославившегося печальным образом авианосца увязла в песке отнюдь ненадолго.Личный состав «Энтерпрайза» по вполне понятной причине не распространялся о данном событии. Да и ежегодные отчеты о деятельности авианосца появились в открытом доступе значительно позже. Однако постепенно пелена секретности с событий 28 апреля 1983 года стала спадать, и спустя определенное количество лет на различных форумах появились и откровения бывших моряков из команды «Энтерпрайза», которые в тот день находились на борту корабля. Одно из таких воспоминаний, размещенное под названием «The Grounding!» на сайте www.mooj.com (форум проходивших службу на «Энтерпрайзе»), является поистине уникальным и позволяет пролить свет на истинные причины случившегося.Автор данного материала, судя по его содержанию, входил в состав боевого расчета, обслуживавшего главный турбозубчатый агрегат (ГТЗА) второго эшелона главной энергоустановки авианосца (каждый из четырех таких эшелонов включал два ядерных реактора, одну паровую турбину и один главный турбозубчатый агрегат). В частности, он указывает, что, поскольку ограничение по скорости в заливе Сан-Франциско составляет 5 узлов, а главная турбина их ГТЗА немного барахлила из-за «проблемы с поддержанием вакуума», из центрального поста корабля поступил приказ на 10 узлах выключить главный циркуляционный насос.«Я передал данный приказ моему сменщику, Майку Йонтсу, и вахтенному офицеру лейтенанту «Wo_ey» (его истинное имя будет указано далее. – «НВО»), сменился с дежурства и отправился на полетную палубу посмотреть, как мы будем проходить под мостом и причалы Сан-Франциско, – пишет моряк. – День был весьма облачный, а когда мы миновали порт Сан-Франциско, начался ливень. Дождь лил словно из ведра. Все бросились в укрытие, причем морские пехотинцы двинулись СТРОЕМ! СТРОЕМ!!! Тогда я спустился вниз в свой кубрик и стал ждать, когда же мне посчастливится сойти с корабля».Далее в материале следует подробное описание самого происшествия, которое целесообразно привести целиком, без купюр, но с небольшими пояснениями:«Внезапно примерно в 9.30 сработала сигнализация о падении вакуума на главном двигателе № 2 (речь об упомянутой выше главной турбине. – В.Щ.). Вакуум упал до 17 дюймов или около того, прежде чем ситуация стабилизировалась. Естественно, что валопровод № 2 перешел в свободное вращение. Майки не заметил этого, и «Wo_ey» не заметил... Проблема с валопроводом не была бы столь значительной, если бы не большое количество дождей той зимой. Глубина фарватера должна была быть 42 фута (около 12,8 м. – «НВО»), но в результате того, что из-за сильных дождей в залив вынесло много осадков, глубина фарватера была только 36 футов (около 11 м. – «НВО»).Итак, нас начало сносить в сторону, а затем у нас заклинило гребной винт № 1. Я услышал непонятный шум, а парень, который убирал наш кубрик, заметил: «Что-то не так». Я сказал ему, что все в порядке, и мы просто разворачиваемся, предполагая, что шум шел от расположенных в корме двигателей. Затем наступила тишина, а потом – вновь грохот. Затем опять тишина. И тут этот парень из реакторной боевой части стал переходить с правого борта на левый, причем шел он ПОД УКЛОН! Тогда он сказал, что мы только что сели на мель. Я ответил, что это полная ерунда. Мы побежали наверх и увидели, что правый борт корабля приподнялся на 25–30 футов (7,6–9,1 м. – В.Щ.). Дьявол, мы действительно СЕЛИ НА МЕЛЬ! Я вернулся назад в кубрик. По трансляции прозвучало: «Личному составу ремонтной группы механического дивизиона прибыть к установке № 4 и установке № 1». Тогда я сказал, что пойду спать, и попросил разбудить меня, когда это все закончится…Прошло три с половиной часа, а мы все еще были на том же месте, причем теперь в теплообменник из-за борта поступала не вода, а ил. Если я помню правильно, то нашим спецам пришлось аварийно глушить носовые реакторы. Они даже звонили специалистам по атомным энергоустановкам в Вашингтон. Становилось реально страшно… То, что эти парни полностью не потеряли контроль над реакторами, – настоящее чудо.Где-то около 5.30 (имеется в виду 17.30. – «НВО») начался прилив, который снял нас с мели и около 6.00 мы уже были у причала. Я сошел с корабля, только чтобы сказать «Привет!» моему брату, его жене и ее родителям, обнять их, после чего вернулся назад... Я так и не покинул причал в первый день».По приведенной автором данного материала информации, упомянутые в тексте Майки и «Wo_ey» попали под расследование. «Для лейтенанта («Wo_ey») карьера на атомном флоте на этом завершилась, – указывает при этом автор воспоминаний. – Вскоре он покинул службу». «Они проигнорировали центральный пост, когда оттуда прозвучало «скорость корабля менее 10 узлов», – написал бывший моряк с «Энтерпрайза» в постскриптуме. – Я помню, что «Wo_ey» был каким-то не от мира сего офицером. И я не думаю, что они вообще выключали насос».Автор приведенного поста пожелал остаться неизвестным, указав лишь свое имя – Тони. Фамилию «лейтенанта» он также не указал. Однако мне удалось, как представляется, восстановить ее. Во-первых, «Тони» указал в тексте имя и фамилию реального члена экипажа – старшины 3 класса – машиниста Майка Йонтса, служившего в то время в механическом дивизионе реакторной боевой части АВМА «Энтерпрайз» (Reactor Mechanical Division, Reactor Department), а во-вторых, в других постах на данном форуме были озвучены некоторые другие данные по этому офицеру, в частности, инициалы и его реальное воинское звание.В итоге, тщательно изучив памятную книгу, посвященную боевой службе АВМА «Энтепрайз» за 1982–1983 годы, в разделе «Реакторная БЧ» в списке личного состава ее инженерного дивизиона был найден энсин К.П. Вулей (ENS K.P. Wooley; воинское звание «энсин» является первичным офицерским званием в ВМС США и в целом соответствует российскому воинскому званию «лейтенант»). Таким образом, можно считать, что нами выявлены все лица, «причастные» к столь «веселому» завершению очередной боевой службы первого в мире атомного авианосца, прослужившего в американском флоте более полувека и в конце 2013 года ушедшего «в отставку».Что же касается командира корабля кэптена Роберта Дж. Келли, то посадка атомного авианосца на мель стоила ему лишь незначительного замедления в получении первой адмиральской звездочки, но затем он дослужился до полного, «четырехзвездного» адмирала и 15 февраля 1991 года стал командующим Тихоокеанским флотом ВМС США. Оставил он эту должность 6 августа 1994 года (более подробно с его биографией можно ознакомиться в прилагаемой врезке).Для сравнения, когда 2 февраля 1963 года в этом же районе на мель сел авианосец «Коралл Си» (USS Coral Sea, CV-43) типа «Мидуэй», его командир, кэптен Роберт Мартин Элдер, был снят с должности и в том же году уволен в отставку. Тогда «плавучий аэродром» во время следования к пирсу № 3 военно-морской авиабазы Аламеда в сильном тумане сел на мель в устье Оклендского эстуария – небольшого пролива, разделяющего Окленд и Аламеду и впадающего в залив Сан-Франциско в западной своей оконечности и в залив Сан-Леандро – в восточной своей части. На мели корабль провел более 9 часов, сойдя на чистую воду при помощи 10 буксиров. В случае же с командиром атомного многоцелевого авианосца «Энтерпрайз» такой конфуз обернулся только лишь замедлением с получением адмиральского звания. Среди равных, как водится, есть те, кто существенно равнее…