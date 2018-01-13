"14 пунктов Вильсона" на новый лад

Во введении к своим «Лекциям по философии истории» немецкий философ Георг Гегель написал: «Опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не научались из истории и не действовали согласно урокам, которые из нее можно было бы извлечь». Эта фраза приходит в голову, когда начинаешь анализировать сегодняшние события на фоне прошлых, исторических.Ровно 100 лет назад, 8 января 1918 года, президент США Вудро Вильсон обратился к Конгрессу с речью, в которой изложил свое видение Первой мировой войны и ее целей. Эта речь осталась в истории как знаменитые «14 пунктов Вильсона» – тезисы, которые легли затем в основу проекта Версальского мирного договора 1919 года. Коротко суть документа сводится к следующему.Первым пунктом декларировалась всесторонняя открытость мирных переговоров. Какие-либо тайные, закулисные межгосударственные соглашения и дипломатические договоренности категорически не допускались.Вторым пунктом предусматривалось ничем не ограниченное морское судоходство как во времена мира, так и войны с определенными оговорками.Третьим условием документа стало устранение любых возможных барьеров для равноправной международной торговли.Четвертый пункт предполагал всеобщее разоружение в пределах национальной безопасности.Пятый пункт предусматривал уничтожение колониализма как такового.Шестой, посвященный России, объявлял о необходимости освобождения Германией всех оккупированных русских территорий и предоставление нашей стране права на выбор политического развития, а «сообществу свободных наций» вменялся «радушный прием» России в свои ряды.Седьмым пунктом оговаривалось полное освобождение и восстановление Бельгии.Восьмой пункт декларировал снятие оккупации со всех французских территорий и возвращение ей Эльзас-Лотарингии, которой Пруссия владела 50 лет.Установлению четких границ Италии был посвящен девятый пункт.Десятым предусматривалась широкая автономия народов Австро-Венгерской империи.Не обошел стороной этот документ и Балканы – освобождение Румынии, Черногории и Сербии декларировалось одиннадцатым пунктом.В двенадцатом вслед за развалом Австро-Венгрии разрушалась Османская империя, а также предусматривалась полная автономия народам, в нее входящим, и передача Дарданелл под международную юрисдикцию.Создание свободной и независимой Польши декларировалось тринадцатым пунктом.Последний пункт посвящался созданию равноправной общности объединенных наций.Речь к Конгрессу была произнесена в то время, когда США принимали решение об участии в войне, мотивируя это якобы возникшей опасностью для страны. Соединенные Штаты устами своего президента заявляли, что суть «14 пунктов» – это американская программа мирного урегулирования и что они имеют право на установление нового миропорядка.«14 пунктов Вильсона» опирались на убеждение, что существующая система миропорядка не устраивает большинство жителей планеты и «яд большевизма», захватывающий страны, является не чем иным, как протестом против нее. Но на деле «14 пунктов Вильсона», представленные как «хартия мира», оказались утопией, как охарактеризовали их премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж и премьер-министр Франции Жорж Клемансо.Можно прочитать и восторженные высказывания по поводу этого документа, которому приписывают даже создание благоприятной среды международных отношений. Но большинство исследователей из разных стран считают, что «программа мира» прикрывала желание США установить свою гегемонию в международной политике, а каждый пункт преследовал определенную цель по ослаблению сильных международных игроков, таких как Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия.Ведущие европейские державы были убеждены в том, что истинная цель США, завуалированная «борьбой за мир», – это всегдашнее желание заокеанской державы быть глобальным лидером путем устранения конкурентов любыми способами. А в советской политической литературе эта речь была названа «лицемерной». Все, в чем заключались «14 пунктов» Вильсона, – это установление Соединенными Штатами собственного мирового господства при более чем удачном использовании бед стран, вовлеченных в Первую мировую войну. Установление нового мирового порядка или однополярного мира, где главным вершителем судеб всех стран будут США, – только на это были направлены «14 пунктов Вильсона», анализ которых приводит к одному-единственному выводу: они призваны были служить маскировкой агрессивной политики Штатов. А необходима им была такая политика в первую очередь из-за победы Октябрьской революции в России.Практически ничего не изменилось во внешней политике Соединенных Штатов и 100 лет спустя. В ноябре 2016 года на президентских выборах победил Дональд Трамп. Его главным лозунгом в ходе предвыборной кампании стала фраза «Сделаем Америку снова великой». В частности, он пообещал, что в будущем государство «вновь станет богатым и безопасным». И подтвердил это в записи накануне нового 2018 года в своем Twitter, подчеркнув, что «Америка становится великой гораздо быстрее, чем кто-либо мог ожидать». Что касается России, то доброжелательная риторика нынешнего президента США маскирует, по замечанию многих наблюдателей, антироссийский по существу курс администрации Белого дома.А из представленной 18 декабря 2017 года Стратегии национальной безопасности можно услышать даже воинственные заявления типа «Мы вступаем в новую эру соревнования… Государство, не способное выиграть войну, не способно защитить себя… Америка – снова в игре, и Америка намерена выиграть».Говорят, время лечит, но, похоже, не американцев. Пора нашим партнерам понять, что они уже не могут «единолично командовать парадом во всех уголках планеты». Точнее, не «не могут», а им не позволит мировое сообщество во главе с Россией. Признание этого геополитического факта и становится главной составляющей новой зарождающейся системы международных отношений.Многополярный мир – это идея тех, кому не нравится однополярный мир США. Как мы понимаем, ни одна держава не будет рада, если эра ее абсолютного господства закончится. Конечно, можно допустить мысль, что заявления и Вудро Вильсона, и Дональда Трампа делались от всей души, с верой в их правоту и осуществимость. Но после того, как Сенат США отказался ратифицировать Версальский мирный договор 1919 года, автор «14 пунктов» резко ушел из политики. И здесь уместно напомнить еще одну фразу, но уже русского историка Василия Ключевского: «История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков».