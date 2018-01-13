18:37 13 января

"14 пунктов Вильсона" на новый лад

Во введении к своим «Лекциям по философии истории» немецкий философ Георг Гегель написал: «Опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не научались из истории и не действовали согласно урокам, которые из нее можно было бы извлечь». Эта фраза приходит в голову, когда начинаешь анализировать сегодняшние события на фоне прошлых, исторических.

"14 пунктов Вильсона" на новый лад


ТЕЗИСЫ ПРЕЗИДЕНТА


Ровно 100 лет назад, 8 января 1918 года, президент США Вудро Вильсон обратился к Конгрессу с речью, в которой изложил свое видение Первой мировой войны и ее целей. Эта речь осталась в истории как знаменитые «14 пунктов Вильсона» – тезисы, которые легли затем в основу проекта Версальского мирного договора 1919 года. Коротко суть документа сводится к следующему.

Первым пунктом декларировалась всесторонняя открытость мирных переговоров. Какие-либо тайные, закулисные межгосударственные соглашения и дипломатические договоренности категорически не допускались.

Вторым пунктом предусматривалось ничем не ограниченное морское судоходство как во времена мира, так и войны с определенными оговорками.

Третьим условием документа стало устранение любых возможных барьеров для равноправной международной торговли.

Четвертый пункт предполагал всеобщее разоружение в пределах национальной безопасности.

Пятый пункт предусматривал уничтожение колониализма как такового.

Шестой, посвященный России, объявлял о необходимости освобождения Германией всех оккупированных русских территорий и предоставление нашей стране права на выбор политического развития, а «сообществу свободных наций» вменялся «радушный прием» России в свои ряды.

Седьмым пунктом оговаривалось полное освобождение и восстановление Бельгии.

Восьмой пункт декларировал снятие оккупации со всех французских территорий и возвращение ей Эльзас-Лотарингии, которой Пруссия владела 50 лет.

Установлению четких границ Италии был посвящен девятый пункт.

Десятым предусматривалась широкая автономия народов Австро-Венгерской империи.

Не обошел стороной этот документ и Балканы – освобождение Румынии, Черногории и Сербии декларировалось одиннадцатым пунктом.

В двенадцатом вслед за развалом Австро-Венгрии разрушалась Османская империя, а также предусматривалась полная автономия народам, в нее входящим, и передача Дарданелл под международную юрисдикцию.

Создание свободной и независимой Польши декларировалось тринадцатым пунктом.

Последний пункт посвящался созданию равноправной общности объединенных наций.

«ХАРТИЯ МИРА» ИЛИ УТОПИЯ

Речь к Конгрессу была произнесена в то время, когда США принимали решение об участии в войне, мотивируя это якобы возникшей опасностью для страны. Соединенные Штаты устами своего президента заявляли, что суть «14 пунктов» – это американская программа мирного урегулирования и что они имеют право на установление нового миропорядка.

«14 пунктов Вильсона» опирались на убеждение, что существующая система миропорядка не устраивает большинство жителей планеты и «яд большевизма», захватывающий страны, является не чем иным, как протестом против нее. Но на деле «14 пунктов Вильсона», представленные как «хартия мира», оказались утопией, как охарактеризовали их премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж и премьер-министр Франции Жорж Клемансо.

Можно прочитать и восторженные высказывания по поводу этого документа, которому приписывают даже создание благоприятной среды международных отношений. Но большинство исследователей из разных стран считают, что «программа мира» прикрывала желание США установить свою гегемонию в международной политике, а каждый пункт преследовал определенную цель по ослаблению сильных международных игроков, таких как Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия.

Ведущие европейские державы были убеждены в том, что истинная цель США, завуалированная «борьбой за мир», – это всегдашнее желание заокеанской державы быть глобальным лидером путем устранения конкурентов любыми способами. А в советской политической литературе эта речь была названа «лицемерной». Все, в чем заключались «14 пунктов» Вильсона, – это установление Соединенными Штатами собственного мирового господства при более чем удачном использовании бед стран, вовлеченных в Первую мировую войну. Установление нового мирового порядка или однополярного мира, где главным вершителем судеб всех стран будут США, – только на это были направлены «14 пунктов Вильсона», анализ которых приводит к одному-единственному выводу: они призваны были служить маскировкой агрессивной политики Штатов. А необходима им была такая политика в первую очередь из-за победы Октябрьской революции в России.

ПЕРЕМЕН К ЛУЧШЕМУ – НЕТ

Практически ничего не изменилось во внешней политике Соединенных Штатов и 100 лет спустя. В ноябре 2016 года на президентских выборах победил Дональд Трамп. Его главным лозунгом в ходе предвыборной кампании стала фраза «Сделаем Америку снова великой». В частности, он пообещал, что в будущем государство «вновь станет богатым и безопасным». И подтвердил это в записи накануне нового 2018 года в своем Twitter, подчеркнув, что «Америка становится великой гораздо быстрее, чем кто-либо мог ожидать». Что касается России, то доброжелательная риторика нынешнего президента США маскирует, по замечанию многих наблюдателей, антироссийский по существу курс администрации Белого дома.

А из представленной 18 декабря 2017 года Стратегии национальной безопасности можно услышать даже воинственные заявления типа «Мы вступаем в новую эру соревнования… Государство, не способное выиграть войну, не способно защитить себя… Америка – снова в игре, и Америка намерена выиграть».

Говорят, время лечит, но, похоже, не американцев. Пора нашим партнерам понять, что они уже не могут «единолично командовать парадом во всех уголках планеты». Точнее, не «не могут», а им не позволит мировое сообщество во главе с Россией. Признание этого геополитического факта и становится главной составляющей новой зарождающейся системы международных отношений.

Многополярный мир – это идея тех, кому не нравится однополярный мир США. Как мы понимаем, ни одна держава не будет рада, если эра ее абсолютного господства закончится. Конечно, можно допустить мысль, что заявления и Вудро Вильсона, и Дональда Трампа делались от всей души, с верой в их правоту и осуществимость. Но после того, как Сенат США отказался ратифицировать Версальский мирный договор 1919 года, автор «14 пунктов» резко ушел из политики. И здесь уместно напомнить еще одну фразу, но уже русского историка Василия Ключевского: «История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков».
Автор: Владимир Винокуров
Первоисточник: http://nvo.ng.ru/realty/2018-01-12/1_979_usa.html


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Комментарии 7

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  1. ИмПерц Сегодня, 15:08
    Вот в этот момент, когда мир стал подстраиваться под эти тезисы, стал формироваться новый облик миропорядка. До ВМВ США ещё не могли сломить Британскую империю, но смогли её потеснить. После ВМВ Pax Britanica окончательно сдала позиции Pax Americana и перешла на орбиту сателлита.
    Теперь можно прикинуть, сколько потребуется времени для формирования нового мира, даже с учётом ускоряющих коэффициентов в виде глобализации и интернетизации.
    ИмПерц
  2. Лексус Сегодня, 15:22
    Наивно пытаться урезонить "мирового гопника", играя по его правилам. Нужно писать свои, а для общения с "гегемоном" использовать универсальный язык - язык силы.
    Лексус
  3. parusnik Сегодня, 16:26
    14 пунктов Вильсона были альтернативой разработанному В.И.Лениным Декрету о мире, который был куда менее приемлемым для западных держав. "Яд большевизма только потому получил такое распространение, что является протестом против системы, управляющей миром. Теперь очередь за нами"-Вудро Вильсон.
    parusnik
  4. Сотник Сегодня, 16:31
    Вильсон - величайший политик ХХ века. Никто в этом веке так грамотно и умело не сумел воспользоваться возникшей по вине и глупости других деятелей политической ситуацией в мире как он. А в результате его гениальной политики выиграла вся страна. Не США начали первую мировую войну, но именно американский капитализм нажился на ней более всего. Манна небесная полилась сразу. Уже 30 июля 1914 г. началось невиданное повышение цен на нью-йоркской фондовой бирже. А 31 июля биржу пришлось закрыть: не хватило денег для покупки акций. Конгресс в пожарном порядке принял закон Олдрича-Вриленда о дополнительной эмиссии. К 10 сентября было выпущено 256 миллионов долларов «экстренных денег». В 1910 г. государственный долг США составлял 2,6 миллиарда долларов. К 1914 г. он становится ещё больше и доходит до 7,2 миллиарда долларов. А после войны все союзники уже были должны Америке около 10 миллиардов долларов. К июню 1919 г. долг, вместе с процентами, достиг 24,262 миллиарда долларов. При этом за годы войны национальное богатство США выросло на 40%, доля в мировом производстве превысила 50%. Кроме того, в США оказалась сосредоточена половина мирового золотого запаса, а доллар стал главной денежной единицей. Никогда еще мир не видел такого быстрого обогащения одного государства.
    Вступив в войну в завершающей стадии, США отхватили себе не только солидную долю лавров победителей, но и жирный кусок репараций и контрибуций с побеждённых. Это был звёздный час Америки. Лишь менее столетия назад президент США Монро провозгласил доктрину «Америка для американцев», и США вступили в упорную и беспощадную борьбу за выдавливание европейских колониальных держав с американского континента. Но уже после Версальского мира ни одна держава не могла ничего предпринять в Западном полушарии без разрешения США. Это был триумф дальновидной стратегии и решительный шаг на пути к мировому господству. На этой войне неплохо нажились и окрепли ещё ряд региональных держав (Австралия, Аргентина, Канада, Япония), правда дальнейшая их судьба оказалась очень различной. А вот Европа оказалась на грани банкротства, что касалось как побежденных, так и победителей.
    Виновники войны, как правило, остаются побеждёнными. Германия и Австро-Венгрия стали таковыми и все расходы по восстановлению военных разрушений были возложены на них. По условиям Версальского мира Германия должна была уплатить союзникам 360 миллиардов франков и восстановить все разрушенные войной провинции Франции. Тяжёлая контрибуция была наложена на германских союзников, Болгарию и Турцию. Австро-Венгрия была разделена на мелкие национальные государства, часть её территории была присоединена к Сербии и Польше. Сербия, зачинщик войны, также оказалась в числе наиболее пострадавших. Её потери составили 1 264 000 человек (28% населения). Кроме того, 58% мужского населения страны остались инвалидами.
    Россия также активно потворствовала поджигателям войны (как внутренним, так и внешним), хотя весомых причин для вступления в европейскую войну не имела. К тому времени территория России уже существенно превысила границы ареала обитания русского этноса и в дальнейшем расширении не нуждалась. Страна хорошо развивалась во всех направлениях и нуждалась не в войне, а в мире. Причины вступления в войну лежали не в материальной плоскости, а в духовной, сугубо идеалистической сфере и базировались на эфемерных и виртуальных идеях панславянизма, «славянского братства» и прочих подобных дифинициях и производных от того великого бедлама, который в изобилии ещё задолго до войны существовал в головах правящих и образованных классов империи. Материальные потери от участия в войне также были немалыми. Часть территории империи была оккупирована, а людские потери России историк Головин Н.Н. оценивал так: 1 300 000 убиты, 4 200 000 ранено, из них 350 000 умерли, 2 400 000 попали в плен. Общие потери – 7 900 000, т.е. около половины общего числа мобилизованных. Сон разума, как известно, рождает чудовищ, и эти чудовища рождались непрерывно. Как только мыльные пузыри «братства славянских народов» лопнули, больными мозгами завладели новые, теперь уже революционные, «тараканы». В итоге длительного военного напряжения Россия не выдержала и накануне окончания войны, из-за революции, вышла из этого международного конфликта. Но из-за наступившей анархии и смуты ввергла себя в гораздо более разрушительную Гражданскую войну и лишена была возможности присутствовать на мирном конгрессе в Версале. Революция и Гражданская война были божьей карой за тот великий бедлам, который ещё задолго до войны прочно поселился в головах образованных и правящих классов империи, который Достоевский называл «бесовщиной», а нынешние классики политкорректно называют «солнечный удар».
    Франция получила назад Эльзас и Лотарингию, Англия, уничтожив флот Германии, сохранила господство на морях и в колониальной политике. Вторичным последствием Первой мировой войны была ещё более разрушительная, жертвенная и продолжительная Вторая мировая война. Некоторые историки и политики эти войны даже не разделяют. Так ещё в 1919 г. французский маршал Фош сказал: «Это не мир. Это перемирие на 20 лет», и он ошибся… лишь на несколько месяцев.
    Сотник
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:50
      Сотник hi
      Полностью согласен с вашим комментарием.
      Тот же ЛЕХА
  5. Серж72 Сегодня, 17:50
    Планы Вильсона и Маршалла...
    Этапы к порабощению Европы
    А теперь еще и захламить ее надо афро-азами - чтоб максимально на США походила
    Серж72
  6. Синий Мент Сегодня, 18:23
    Политик сильный, что говорить
    Тот кто сохранил больше сил к "шапочному разбору" - тот и на коне
    Новый кредитор мира
    Синий Мент
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