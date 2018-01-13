Севастополь воссоздает артиллерию

Сама матушка-природа разделила укрепления Севастополя на две части – укрепления Северной стороны и Южной. В настоящем материале мы расскажем о береговых батареях, сооруженных на Северной стороне, рассматривая их в порядке нумерации.Следует сразу указать на весьма примечательную историю батарей № 1 и № 2, которые фактически представляли собой одну батарею, поэтому до 1902 года в отношении этих двух батарей зачастую использовали обозначение «батарея № 1/2», а в 1902 году их объединили в одну под номером 1.Данные батареи вплотную примыкали друг к другу, причем батарея № 1 была направлена под углом к побережью для противодействия высадкам десантов в устье Бельбека. Действуя совместно с мортирной батареей № 7, она должна была прикрывать сухопутные подступы к Северной стороне Севастополя.Батарея № 1/2 расположена над обрывом у самого моря. Высота орудий над уровнем моря, а точнее, высота линии огня орудий над уровнем моря составляет 39,5 м. Данная батарея была построена в 1886 году и поначалу прикрывалась земляными брустверами. Двенадцать 9-дюймовых пушек образца 1867 года были установлены на каменном основании в отдельных двориках. Обстрел – круговой. Дворики траверсами не разделялись. В период с 1888 по 1893 год возводятся бетонные массивы сначала батареи № 1, а затем и № 2. В связи с этим с 1889 по 1893 год в готовности находилось только шесть орудий. С 1893 по 1898 год батарея находилась в строю в полном вооружении.Схема расположения батареи была следующей. Большой фланговый погреб – два орудийных дворика – маленькое снаряжательное помещение – два орудийных дворика – большой погреб и т.д. Таким образом, батарея имела четыре больших бетонных погреба общей емкостью 520 снарядов и зарядов и три малых снаряжательных помещения. Фланговые погреба были чуть меньшего размера. Размер основного погреба – 4х2 сажени (около 8х4 м). Размер снаряжательного помещения – 2х1 сажени (4х2 м). Высота батареи над уровнем моря – 18,5 сажени (39,5 м). Батарея представляла собой сплошной бутобетонный бруствер толщиной 1 сажень (2,13 м), земляной бруствер толщиной 6 саженей (12,8 м). В бетонный бруствер слегка врезаны круглые дворики орудий, между которыми находились небольшие снаряжательные помещения и ниши первых выстрелов, расположенные по обе стороны от входа в него. Конструкция больших погребов схожа с конструкцией погребов на 7-й мортирной батарее. Они были двухъярусными, вход был без сквозника (сквозник – короткая сквозная галерея перед входом в каземат для защиты входных дверей от ударной волны и осколков).На правом фланге батареи № 1 в 1902 году был построен ложемент на две 57-мм береговые пушки Норденфельда, представлявший собой бетонный окоп (яму). Однако на 1906 год 57-мм пушки в ложементе еще установлены не были.До 1902 года батареи, как уже отмечалось, имели раздельные номера, а в 1902 году их объединили в одну батарею № 1. При этом в 1892 году батарею разоружили для замены станков Семенова на станки «большого вертикального обстрела» системы Дурляхера, которые однако прибыли на батарею лишь в 1902 году. В итоге снаряд закаленного чугуна весом 126,1 кг при угле возвышения 15 градусов имел дальность стрельбы 6,4 км, при угле 40 градусов – 11,7 км. 9-дюймовые пушки были демонтированы с батареи № 1 в 1911 году.В июле 1942 года в районе батареи № 1 шли упорные бои с немцами. Во время оккупации Севастополя на старом массиве батареи находилась немецкая четырехорудийная батарея, орудия которой установили на поворотные платформы в старых орудийных двориках. Для этого старые фундаменты орудий, возвышающиеся над двориком на 40 см, были сбиты, установочные штыри загнуты, а поверх них по всей площади дворика был уложен слой бетона.В настоящее время на укреплении находятся дачные участки, и лишь на двух заброшенных участках можно отыскать остатки батареи, на остальных же ее сооружения использовали как фундаменты для строительства домов. Правый фланг батареи находится в районе спуска к пляжу базы отдыха «Севастополь», левый – на пересечении улиц Симонка и Загордянского у садоводческого кооператива «Чайка» (более подробно можно ознакомиться в путеводителе А.В. Неменко «Севастополь. Тени великого прошлого»).В свою очередь, строительство батареи № 2 началось в августе 1904 года. Она была первой в Севастопольской крепости, оснащенной 6-дюймовыми (152-мм) пушками Канэ. Батарея была размещена между батареей № 1/2 и мортирной батареей № 3. Строительство батареи было завершено к 1 ноября 1905 года. Четыре 152/45-мм пушки Канэ были установлены на отдельных бетонных основаниях. За счет этого удалось увеличить расстояние между орудиями до 12 саженей (25,6 м). Угол горизонтального обстрела – 130 градусов. Толщина земляного бруствера – 5 саженей (10,67 м). Между бруствером и основанием орудия расположен бетонный погреб на 360 патронов. Заряжание, как и у других 6/45-дюймовых сухопутных пушек, – унитарное. Подача патронов – через подачные окна ручными талями. Орудийный дворик был как бы врезан в патронный погреб, а орудие прикрыто с фронта и частично с фланга траверсом и погребом. С тыла орудия бетонного укрытия не имели. Орудия прикрывались призматическим щитом, защищавшим прислугу спереди.Фундамент орудия представлял собой конусовидный барабан с диаметром в нижней части около 2,5 м (по внешнему диаметру фланца). Погреб имел два входа, прикрытые бронедверями. Сквозник отсутствовал, но основное хранилище погреба отделили от входов тамбурами со вторыми бронедверями. Поход к орудию осуществлялся по двум трапам из пяти ступеней, которые располагались с двух сторон.Строительство шло поэтапно: по одному орудию в отдельных орудийных двориках, не связанных общим массивом. Это позволяло увеличить расстояние между орудиями без дополнительных затрат, плюс к тому в процессе строительства три остальных орудия постоянно находились в боеготовности. На флангах батареи стояли дальномерные павильоны. Конструкция батареи для своего времени являлась передовой и позволяла разместить пушки на значительном расстоянии друг от друга, что увеличивало живучесть батареи. Эта компоновка была применена и при строительстве батарей советского времени. Причем погреба батареи были оборудованы электрическим освещением, видимо, электропроводка уже была предусмотрена проектом, но где находился генератор – не ясно.В ноябре-декабре 1941 года на фундаментах старой батареи установили 152-мм орудия Канэ бывшей учебной батареи училища береговой обороны. А в феврале 1942 года один из двориков бывшей батареи № 2 был перестроен под 130-мм орудие Б-13 береговой батареи № 12, которой командовал М.В. Матушенко. В районе батареи 20–21 июня 1942 года шли тяжелые бои. Вокруг орудия № 1 заняли оборону остатки личного состава батареи № 12, бойцы 95-й дивизии и тыловых частей 4-го сектора. Сопротивление на этом участке продолжалось до 22 июня 1942 года. Все четыре дворика батареи изрешечены снарядами и пулями. В советское время орудийные дворики использовались как склады воинской части, а затем отданы под дачное строительство.«Большая часть орудийных двориков для обследования недоступна, так как стала фундаментами вновь возведенных домов, планировка которых повторяет очертание орудийных двориков, – читаем в упомянутом путеводителе А.В. Неменко. – Ее первый дворик находился на территории современного частного домовладения в кооперативе «Чайка». К сожалению, в 2008 году последний правофланговый дворик батареи был перестроен хозяином участка. Остальные три дворика, имевшие аналогичную конструкцию, были перестроены хозяевами участков еще ранее. До 2005 года оставался еще не застроенным третий дворик батареи, в 1942 году перестроенный под 130-мм орудие батареи № 12».По той дачной улице, где располагалась батарея № 2, смыкаясь с ней флангом, была расположена и батарея № 3 с восемью 11-дюймовыми мортирами образца 1877 года. Батарея сходна по конструкции с батареей № 12 Южной группы, построена в 1893–1895 годы, но в отличие от 12-й батареи в торцах траверсов между орудиями располагались не ниши первых выстрелов, а снаряжательные помещения. Бруствер – бетонный, обстрел – круговой. Орудия устанавливались в одиночных двориках: четыре мортиры – на станках системы Рассказова, четыре – на станках системы Кокорина. Расстояние между мортирами правой половины бруствера (орудия на станках Рассказова) – 12 саженей (25,6 м), а левой – 14 саженей (29,9 м).Между орудиями располагались четыре зарядных и пять снарядных погребов (704 снаряда), которые размещались в два уровня, в траверсах, по одному на два орудия. Выходы из погребов – в торцах траверсов. Загрузка боезапаса производилась на нижний уровень, через бронедверь последнего, а подача – через выходы к орудиям по наклонным аппарелям механическими подъемниками с ручным приводом. В торцах четырех траверсов располагались выходы из погребов к орудиям, в остальных – снаряжательные помещения. На флангах батареи – дальномерные павильоны.В 1902 году у правого фланга батареи № 3 был построен ложемент на две 57-мм береговые пушки Норденфельда, но на 1 января 1906 года пушки установлены не были. В 1907 году на батарее планировалось установить четыре 10/45-дюймовые пушки, но план этот реализован не был. Равно как не реализовали решение заменить в 1916 году у 11-дюймовых мортир станки Кокорина на станки системы Дурляхера. Фундаменты для станков Кокорина сохранились до настоящего времени. В 1918 году все мортиры оставались на своих местах, а к 1920 году орудий на батарее уже не было.В 1935 году на массиве батареи были установлены два 152-мм орудия Канэ с батареи береговой обороны № 12. После отправки батареи № 12 на Перекоп в августе 1941 года погреба батареи использовались для хранения боезапаса. По воспоминаниям ветеранов, в октябре-ноябре 1941 года на массиве батареи стояли два 152-мм орудия Канэ, но непонятно, к какой батарее они относились. В январе 1941 года орудий на массиве уже не было.В марте 1942 года на позициях бывшей батареи № 3 оборудуется новая батарея № 12 второго формирования. В двориках разместили два 130-мм орудия Б-13, еще одно орудие установили в перестроенном дворике дореволюционной батареи № 2. 12 марта 1942 года новая береговая батарея вошла в строй. Чтобы уменьшить вероятность попадания в погреба боезапаса, батарея перестраивается. Во время перестройки засыпаются нижние входы в погреба (для загрузки 11-дюймовых снарядов), снимаются ручные подъемники для снарядов. Вместо них выбиваются небольшие подачные окна. Орудийные дворики, в которых были установлены 130-мм орудия, также перестроены под новые орудия. Для установки последних поднимается уровень двориков (почти на метр), оборудуются трапы для подъема. Вокруг каждого дворика с тыльной стороны, не прикрытой бруствером, строится невысокий полукольцевой парапет. В конце июня 1942 года два погреба боезапаса были взорваны, а орудия 12-й батареи повреждены. Однако и вокруг этих укреплений в 20-х числах июня шли ожесточенные бои.После войны на левом фланге батареи строится КП артдивизиона береговой обороны. В 1960-х годах бетонные батареи № 1, 2, 3 и 4 были взорваны по приказу командования Черноморского флота. Цель – получить строительные материалы для возведения своих объектов. Территория бывших батарей отдана под дачи.Интересно, что батарей № 4 на Северной стороне существовало две – «старая» и «новая». «Старая» находилась в глубине Севастопольской бухты, на берегу бухты Северная недалеко от причала, где сейчас швартуется паром, связывающий Северную и Артиллерийскую бухты. Со времен Крымской войны здесь сохранились добротно построенные казармы, горжевая (горжа (фр. gorge – шея, горло) – это тыльная часть укрепления) оборонительная стена, погреба боезапаса. Батарею планировалось вооружить сначала 6-дюймовыми мортирами образца 1867 года, а затем 6-дюймовыми пушками в 190 пудов, под которые началось строительство шести отдельных двориков. Но в ходе пожара 30 мая 1889 года на артскладах в Лабораторной балке 6-дюймовые пушки, предназначавшиеся батарее, были испорчены. Поэтому с 1891 по 1905 год на батарее стояли 10 полевых орудий. Впоследствии, к 1905 году, такие пушки, судя по всему, все же установили на батарее, но на станках от 9-дюймовых легких мортир. Последние не состояли на вооружении береговых батарей крепости, но находились в «особом запасе». Угол горизонтального наведения станков 9-дюймовых легких мортир зависел от типа платформы и составлял 30 или 180 градусов.В 1906 году батарею перевооружили 75/50-мм пушками Канэ, для чего были перестроены дворики. Дворики имели две ниши первых выстрелов, расположенные по сторонам от позиции орудия. Земляной вал, облицованный камнем толщиной 6 саженей (около 13 м), надежно защищал орудия с фронта. Батарея имела большой казарменный городок, расположенный неподалеку, и горжевую оборонительную позицию.В июне 1942 года вокруг казарменного городка и батареи шли ожесточенные бои. Территория старой батареи стала как бы опорным пунктом обороны на Северной стороне. До настоящего времени батарея в значительной мере сохранилась. За валом, облицованным крымбальским известняком, видны следы четырех орудийных двориков, еще два были засыпаны в ходе перестройки батареи, сохранился въезд на батарею, казармы и пороховые погреба, построенные перед Крымской войной. Горжевая оборонительная стена разрушена и почти не видна. В настоящее время «старая» батарея № 4 для осмотра недоступна: ранее там находилась украинская, а с 2014 года – российская воинская часть.Строительство «новой» батареи № 4 началось в 1904 году на левом фланге третьей мортирной батареи, она получила четыре 152/45-мм пушки Канэ. Высота орудий над уровнем моря – 13,4 сажени (28,6 м). Назначение, устройство и размеры сооружения – те же, что и на батарее № 2. К 1 января 1906 года на батарее имелось три бетонных и одно временное деревянное основания с установленными на них 152-мм пушками СА системы Канэ. Все орудия были готовы к действию. В 1907 году построили бетонное основание к последней пушке. Причем из-за недостатка места пришлось орудия размещать уступом: два правофланговых – выше и чуть впереди, в один ряд, а два других – ниже по склону холма и чуть позади, уступом (одно чуть позади другого).В 1914 году орудия с батарей № 2 и № 4 демонтировали и отправили в Одессу. В 1920 году на батареях Северной стороны орудий не было. Но уже к 1925 году для защиты Севастополя восстановили батарею № 4, на которой установили 6-дюймовые пушки Канэ с разоружаемых крейсеров, идущих на слом. 152-мм орудия Канэ МА, установленные на батарее, отличались лишь тем, что были скрепленными до дула и имели раздельное заряжание. Внешнее характерное отличие – на казеннике выбито СА (сухопутная артиллерия) или МА (морская артиллерия). В новой нумерации батарея становится № 3 и включается в 1-й дивизион, КП которого находился на бывшей батарее № 7.В 1927 году она получает новый номер № 12. Орудия на батарее простояли до августа 1941 года, после чего были демонтированы для отправки на Перекоп. В ноябре 1941 года на месте бывшей батареи № 12 восстановили батарею № 2 (второго формирования), вооруженную 100-мм пушками Б-24БМ на временных деревянных основаниях. Их расположение позволило вести по морским и сухопутным целям. По состоянию на январь 1942 года на батарее числилось два орудия вместо четырех, а к июню 1942 года было четыре орудия, но на массиве батареи стояло только одно, а второе орудие стояло на левом фланге бывшей батареи № 3 (еще два орудия находились на других позициях). Перед оставлением батарея № 2, на которой еще оставался боезапас, была взорвана.«На бетонном массиве взорванной батареи немцами в 1942–1943 годах возводится НП полевой 105-мм батареи, расположенной неподалеку, – указывает А.В. Неменко в путеводителе «Севастополь. Тени великого прошлого». – Позднее, после освобождения Севастополя, рядом с немецким НП в 50-х годах ХХ века строится стандартное КП артдивизиона 50-х годов. Найти остатки батареи можно, поднявшись по металлической лестнице от пляжа рядом с в/ч на мысу Константиновский (с внешней стороны мыса). Ориентиром могут служить два круглых бетонных колпака в конце подъема, но они более поздней постройки и были построены на остатках взорванного дворика № 2. Дворик № 1 сейчас застроен, еще два взорванных массива находятся среди брошенных дач, слева от металлической лестницы».Следующая батарея, о которой мы расскажем, батарея № 5, располагалась в начале мыса Константиновского. Строительство земляной батареи для четырех 11-дюймовых пушек образца 1867 года завершилось к лету 1885 года, но уже в конце 1885 года пушки с батареи сняли и отправили во Владивосток. Вместо же старой земляной батареи была построена новая долговременная под орудия той же системы. Для ее оснащения в 1889 году из Очаковской крепости поступили три 11-дюймовые пушки образца 1867 года. И в 1891 году начинается строительство укрепления. На новой бетонной батарее в 1896 году установили три 11-дюймоые пушки образца 1867 года на станках Семенова образца 1870 года. Бетонный массив был построен под четыре орудия, но на фотографиях видны только три. Очевидно, четвертое орудие, поступившее позже из Батумской крепости, установлено не было, хотя и числилось на складах крепости. Вооружена батарея была недолго: с 1896-го по 1898 год. В 1898 году пушки с батареи демонтируют для модернизации станков. С 1898-го по 1908 год батарея простояла без орудий.Высота орудий над уровнем моря – 6 саженей (12,8 м). Обстрел – круговой. Расстояние между орудиями – 10,5 сажени (22,4 м). Бетонный бруствер – толщиной 1,43 сажени (3,1 м), земляной бруствер – 6 саженей (12,8 м). Между орудиями – три погреба боезапаса, а на флангах – укрытия для личного состава. Два погреба – двухуровневые, остальные помещения – одноуровневые. Боезапас хранился на нижнем уровне и подавался наверх двумя ручными подъемниками, расположенными по обе стороны от помещения погреба (из-за этого траверсы батареи – Т-образной формы). При модернизации массива батареи в 1902 году вход на нижний ярус перестроили, прикрыв его сквозником (первоначально сквозников не было). В каждом погребе хранилось по 360 снарядов. Конструкция батареи во многом сходна с конструкцией батареи № 9 на Южной стороне.В 1906 году перед фронтом батареи установили четыре 75-мм пушки Канэ. В советское время на ее бруствере находилась 357-я батарея 37-мм зенитных автоматов. В ноябре 1941 года батарею демонтируют и отправляют на Кавказ. Вместо нее прямо на крыше Константиновского укрепления установили 37-мм зенитные автоматы 70К с потопленного эсминца и одну опытную 37-мм спаренную установку 66К, предназначавшуюся для строившихся в Николаеве крейсеров проекта 68.На самом массиве батареи стояли две 100-мм пушки Б-24 БМ советской батареи № 2. После демонтажа орудий в октябре 1941 года массив не использовался до марта 1942 года, когда на нем установили одну пушку батареи Б-2бис. В ходе боевых действий батарея много раз подвергалась атакам германской авиации. При одном из налетов щит одного из орудий взрывом был сброшен к воде, но потерь личного состава, укрытого в казематах, не было. В июне 1942 года орудия батареи Б-2бис демонтировали и перенесли на Южную сторону.«Сейчас массив батареи сильно поврежден. Правофланговое укрытие было взорвано в 1942 году, и после войны правый фланг батареи был перестроен. Укрепление имеет множественные повреждения от пуль и снарядов. Один из двориков (4-е орудие) засыпан. Казематы батареи в июне 1942 года стали одним из рубежей обороны Константиновского опорного пункта. Рядом с массивом батареи находится КП зенитного дивизиона, на котором установлена мемориальная доска, говорящая о том, что на этом месте были расстреляны организаторы восстания на крейсере «Прут». На самом деле расстреляны участники восстания были у стены Константиновского форта, а КП был построен только в 1941 году», – указывает исследователь А.В. Неменко.Батарея № 6 была построена в 1893–1894 годах на мысе Константиновский почти вплотную с Константиновской батареей, построенной еще в 1840 году и уже к 1877 году потерявшей всякое боевое значение, а потому использовавшейся в 1876–1917 годы как склад.Батарею вооружили тремя 11-дюймовыми пушками Круппа образца 1877 года, установленными на бетонных основаниях. Между орудиями – три снарядных погреба: два крайних – на 202 снаряда, а средний – на 303 снаряда. Расстояние между орудиями значительно больше, чем на аналогичных батареях этого времени. Пушки были установлены на станках Круппа «второй поставки» с максимальным углом возвышения 20 градусов. С получением в 1889 году трех орудий для батареи № 5 из Очаковской крепости и установкой их в 1891 году на батарею № 5 появляется возможность начать работы по возведению долговременной батареи № 6, которая защищала вход в бухту с 1894-го по 1898 год. В 1898 году батарею разоружили для модернизации станков. В том же году началась ее перестройка. В 1902 году там установили три 11-дюймовые пушки из Либавской крепости, но спустя три года батарея № 6 была разоружена.В 1939 году в районе бывшей батареи № 6 установили две 100-мм универсальные пушки Б-24БМ с трехорудийной батареи № 2. В сентябре 1941 года орудия с батареи сняли и отправили на сухопутные рубежи Севастополя. В декабре 1941 года батарею снова вооружили новыми 100-мм пушками, но установили их выше, на массиве бывшей батареи № 2. К маю 1942 года на месте батареи была восстановлена батарея 2бис, но уже в июне 1942 года орудия батареи перенесли на Южную сторону. В последние дни обороны в районе Константиновского форта и старых батарей шли ожесточенные бои.Для снабжения боезапасом береговых батарей Северной стороны были сооружены большие подземные погреба, такие же, как и в Карантинной балке и на батарее № 13. Конструкция тоннельных погребов была полностью идентичной погребам на Южной стороне. Погреба начали строить еще до Крымской войны, и после их достройки они получили неофициальное наименование Нахимовских погребов.Снабжение батарей боезапасом осуществлялось с помощью узкоколейной железной дороги Деконвиля, проходившей вокруг болота и разделявшейся на две ветки: одна – к батареям № 5 и № 6, вторая – к батареям № 3, 4, 1/2 и 7. Входы в погреба находятся в склоне глинистого холма, слева от Михайловского равелина, если стоять к нему лицом. В настоящее время один из погребов полностью затоплен, второй засыпан, третий оказался на территории частного владения. Погреба использовались по прямому назначению до 1920 года. Позже узкоколейную дорогу разобрали и использовали при строительстве советской береговой батареи № 10. Во время войны во втором погребе находился боезапас 112-й береговой батареи, а в 1-м и 2-м – склады имущества оборудованного неподалеку гидроаэродрома.В заключение следует отметить, что до 2014 года район Константиновской батареи, включая бетонные массивы батарей № 6 и № 5, находились на территории воинской части Черноморского флота и для посещения были недоступны. На массиве батареи № 6 установлены три универсальных 85-мм орудия 90К и три 45-мм орудия 21К.В 2015 году севастопольские СМИ пестрели благостными вестями о судьбе знаменитой Константиновской батареи. Вот сообщение от 14 июня 2015 года: «В Севастополе на территории Константиновской батареи создадут масштабную музейную экспозицию площадью более 2 тыс. кв. м».И вот 7 сентября 2015 года автор двинулся на новый объект Географического общества. Однако оказалось, что он окружен несколькими рядами колючки. Я представился начальнику охраны и попросил разрешения пройти и осмотреть Константиновскую батарею или хотя бы еще более интересный объект – бетонную батарею № 6. Военные отказали мне в довольно грубой форме: «Какое тут Географическое общество? Начитались Интернета? Идите отсюда к... Здесь военный объект».На батарее построены три вертолетные площадки, два хорошо оборудованных причала с красивыми дорогими фонарями. Явно, что это место для роскошных яхт, а не для боевых кораблей. Судя по всему, из трех крайне интересных для историков береговых батарей сделали «путевой дворец» для VIP-персон. Ну а знающие севастопольцы, просившие не называть их имен и должностей, пояснили мне, что на батарее действительно будет присутствовать Географические общество, которое помимо приема VIP-персон будет заниматься наладкой гидроакустической аппаратуры для работы в акватории Черного моря.Судя по всему, губернатора и VIP-персон, для которых предназначается «путевой дворец» на Константиновской батарее, мало интересуют бетонные массивы батарей № 5 и № 6. Об их судьбе не упоминается в планах переделки Константиновской батареи, и, судя по всему, объекты батарей № 5 и № 6 будут частично взорваны, а частично засыпаны.