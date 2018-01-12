06:17 13 января

США и еще 16 стран собрались перехватывать суда за нарушение санкций против КНДР

Семнадцать стран, включая США, подтвердили намерение перехватывать суда и грузы, нарушающие санкции против КНДР, следует из соответствующего заявления в поддержку резолюций СБ ООН 2375 и 2397.

США и еще 16 стран собрались перехватывать суда за нарушение санкций против КНДР


Страны обязуются проводить инспекции в открытом море, а при необходимости — направлять подозреваемые суда в свои порты. Также данные страны запретят в своей юрисдикции переводить грузы, которые грузились с судов, торгующих с КНДР. Кроме того, они обязались уничтожать любой перехваченный груз, нарушающий санкции ООН.


Под заявлением подписались Австралия, Аргентина, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Сингапур, США, Франция, Южная Корея и Япония.

СБ ООН неоднократно ужесточал в 2017 году санкции против КНДР из-за ядерной и ракетной программы Пхеньяна. По данным США, под запретом оказалось до 90% северокорейского экспорта.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР не испытает трудностей, даже если «враги введут санкции на 10 и на 100 лет».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 119

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  1. СРЦ П-15 Вчера, 18:47
    Что-то мне подсказывает, что эти суда будут сопровождать северокорейские подлодки.
    СРЦ П-15
    1. Черный_Ватник Вчера, 18:49
      Чую, запахло новыми испытаниями Ыновских игрушек)

      Чисто риторический вопрос. у Греции горючки хватит, чтобы свои перехватывалки к берегам КНДР отправить?)
      Черный_Ватник
      1. фигвам Вчера, 18:54
        Под заявлением подписались Австралия, Аргентина, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Сингапур, США, Франция, Южная Корея и Япония.

        Прозападная кодла в полном составе.
        фигвам
        1. СРЦ П-15 Вчера, 18:58
          Цитата: фигвам
          Прозападная кодла в полном составе.

          Пора Ыну перенаправить полёт своих ракет в сторону Европы!
          СРЦ П-15
          1. Татьяна Вчера, 19:00
            Кроме того, они обязались УНИЧТОЖАТЬ любой перехваченный груз, нарушающий санкции ООН.
            Вот в это мне не верится! Просто под лавочку ООН с его решением против КНДР эти страны
            Австралия, Аргентина, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Сингапур, США, Франция, Южная Корея и Япония.
            просто будут по-пиратски грабить КНДР и прочие страны. И при этом они только войдут во вкус!
            Ну, например, кто это будет из этих стран захваченные для КНДР нефть и газ реально уничтожать?!! Да НИКТО!

            ИТОГО. Ни о каком политическом урегулировании с их стороны этих стран в таком случае с КНДР на может быть и речи! Правильно об этом по данному поводу - о неэффективности экономических санкций против ЕНДР - заявили в ООН Россия и Китай!

            СПРАВКА
            Согласно принятой резолюции новые ограничения ООН включают:
            — запрет на закупку северокорейского текстиля;
            запрет на поставки в КНДР газовых конденсатов;
            — ограничения на экспорт в КНДР нефти и продуктов ее переработки             (объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев).
            — запрет на выдачу новых разрешения на работу для граждан Северной Кореи
            досмотр в открытом море кораблей, подозреваемых в нарушении эмбарго, действующего в отношении КНДР.
            Татьяна
            1. bouncyhunter Вчера, 19:26
              Цитата: Татьяна
              просто будут по-пиратски грабить КНДР и прочие страны.

              Каперское свидетельство за подписью и печатью ООН , а ? wink
              bouncyhunter
              1. Татьяна Вчера, 19:35
                Цитата: bouncyhunter
                Цитата: Татьяна
                просто будут по-пиратски грабить КНДР и прочие страны.

                Каперское свидетельство за подписью и печатью ООН , а ? wink

                Точно, Павел! Недаром эти санкции в ООН именно англосаксы в лице США и продвигали!!!
                Татьяна
                1. bouncyhunter Вчера, 19:39
                  Ну так мы же историю не только проходили в школе , мы её помним . yes Наглосаксы , похоже - тоже . По крайней мере , что касается бандитского ремесла их предков .
                  bouncyhunter
                  1. Идущий Вчера, 20:24
                    Одно ясно , все рассчитывают с этого поиметь свой гешефт.
                    Идущий
                    1. bouncyhunter Вчера, 20:26
                      Падальщики всегда не прочь поживиться . negative
                      bouncyhunter
                      1. Идущий Вчера, 20:34
                        Ну да и вернуть по сути пиратство , нормально ?
                        Идущий
                    2. bouncyhunter Вчера, 20:38
                      Цитата: Идущий
                      Ну да и вернуть по сути пиратство , нормально ?

                      А наглосаксов не интересуют вопросы морали . Я недаром выше вспомнил про бандитское прошлое многих именитых родов Мелкобритании . А уже их отпрыски нашли благодатную почву для продолжения семейного ремесла в Северной Америке и Австралии .
                      bouncyhunter
                      1. Идущий Вчера, 20:40
                        Далеко пойдем такой дорогою , потом искоренит будет трудно.
                        Идущий
                      2. MadCat Вчера, 21:09
                        Цитата: bouncyhunter
                        А наглосаксов не интересуют вопросы морали . Я недаром выше вспомнил про бандитское прошлое многих именитых родов Мелкобритании . А уже их отпрыски нашли благодатную почву для продолжения семейного ремесла в Северной Америке и Австралии .

                        Забавно, соблюдение резолюции ООН под которым подписалась Россия "аморально", ага.
                        MadCat
                  2. bouncyhunter Вчера, 20:45
                    Цитата: Идущий
                    Далеко пойдем такой дорогою , потом искоренит будет трудно.

                    Витя , а от этих исключительных и так нехилые авгиевы конюшни ...
                    bouncyhunter
                    1. Идущий Вчера, 20:51
                      И опять все нам разгребать.
                      Идущий
                  3. Чёрный Вчера, 21:19
                    Был бы у свидомых свой флот, они бы тоже подписались. wassat ....А так...эх, незадача не удалось нерабам дядюшке Сэму подлизнуть laughing
                    Чёрный
                    1. самый главный Сегодня, 00:27
                      Цитата: Чёрный
                      Был бы у свидомых свой флот, они бы тоже подписались. ....А так...эх, незадача не удалось нерабам дядюшке Сэму подлизнуть

                      Было бы там сало, они бы примчались на весельных лодках его топить...
                      самый главный
              2. Смог Вчера, 19:50
                Цитата: bouncyhunter
                Каперское свидетельство за подписью и печатью ООН

                Паша! Ты прикинь . Они Эдуарда I перещеголяли.........Поневоле вспоминается поговорка- все новое, это хорошо забытое старое.....
                Смог
                1. bouncyhunter Вчера, 19:56
                  Костя , да многие романтики ножа и топора от зависти в гробах волчками крутятся . yes
                  bouncyhunter
                  1. Смог Вчера, 20:08
                    Паша! Лиза IВаще в ауте......
                    Смог
              3. Ратник-80 Вчера, 23:46
                Вот скажите мне честно вы на зарплате у сайта или просто фанат, не хочу вас обидить просто вы везде и всегда
                Ратник-80
              4. ДЕДПИХТО Сегодня, 05:47
                Цитата: bouncyhunter
                Цитата: Татьяна
                просто будут по-пиратски грабить КНДР и прочие страны.

                Каперское свидетельство за подписью и печатью ООН , а ? wink

                В Сомали следует ожидать гостей,поедут пиратский опыт перенимать..свой подрастеряли за века,да и проелись походу.. lol
                ДЕДПИХТО
            2. mig29mks Вчера, 20:23
              запрет на выдачу новых разрешения на работу для граждан Северной Кореи ; то есть в данном случае рабочие из КНДР будут счетатся грузом подлежащим уничтожению?
              mig29mks
            3. Мих1974 Сегодня, 00:59
              У меня бы прям руки часались показательно под камеру проводить пару нефтеналивных танкеров в КНДР в сопровождении какого нибудь из наших ударных кораблей ( и побольше побольше) good feel .
              И репортаж бы по ТВ зарядить что то вроде "Россия прорывает блокады КНДР как когда то СССР прорвал блокаду Кубы" laughing good
              Мих1974
          2. Комментарий был удален.
          3. MadCat Вчера, 21:12
            Цитата: СРЦ П-15
            Пора Ыну перенаправить полёт своих ракет в сторону Европы!

            Скоро там кроме этих ракет и жрать то нечего будет, а к его закидонам уже все привыкли и мало кого пугают. Ын же не совсем дурачек, прекрасно знает что в случае чего его в пыль сотрут.
            MadCat
            1. tolmachiev51 Сегодня, 04:35
              это вы как-то зря !!! главный "стиральщик " дернулся , но понял ,что сам может огрести по полной, а этого они больше всего и бояться !!! Это не Ирак и Ливия с продажными верхушками , корейцев за бабло не купишь.
              tolmachiev51
        2. olegglin Вчера, 19:05
          Патент на пиратство.
          olegglin
          1. Смог Вчера, 20:09
            Цитата: olegglin
            Патент на пиратство.

            Толерантные французы это каперством назвали.
            Смог
            1. Идущий Вчера, 20:25
              Как бы это им всем не аукнулось. Костя hi
              Идущий
              1. Смог Вчера, 23:03
                Цитата: Идущий
                Как бы это им всем не аукнулось

                Витя, думаешь Ынушка может ракетки то свои в другую сторону нацелить? А че, чай в Швейцарии учился. Знает как с буржуинами себя вести
                Смог
                1. Подрезчик Вчера, 23:59
                  hi hi hi Ан нет, джентльмены! hi Ын хитрован, сделал "под шумок" свою ядерную программу, а теперь "мириться" ...НО теперь его ракеты с ЯБ достанут почти любую точку США... ВОТ ВАМ и Ын! Теперь давай проводить Олимпийские Игры, когда у меня есть ядерная дубинка !!!! feel Что касаеться безопасности, есть ощущение-не дергай хвост льва...не получишь назад удар ЛАПОЙ!!!!
                  Подрезчик
        3. iliitchitch Вчера, 19:07
          Цитата: фигвам
          Прозападная кодла в полном составе.

          Ну по чужим карманам-то ох как охота пошарить . Бэд Бой там чего , плутоний возит , а ? Его ему самолётами предоставят . Чтобы у вас , контрацептивов , пистон на заднице был . Муха в супе , кнопка канцелярская на табуретке - это всё он , Ыня . Вы нам хохлов , мы вам потомка Великого Кормчего . И это ещё благородно с нашей стороны .
          iliitchitch
        4. mihey Вчера, 19:10
          не в полном: прибалтов с украми не хватает, как минимум.
          mihey
          1. фигвам Вчера, 19:17
            mihey

            Их не стали брать, чтоб не пугали своей морской мощью.
            фигвам
            1. Metallurg_2 Вчера, 20:31
              И грызунов забыли)))
              Metallurg_2
        5. Pirogov Вчера, 19:17
          Цитата: фигвам
          Прозападная кодла в полном составе.

          Клуб гиен . Самое плохое ,что Россия в этом вопросе им помогает . поддерживая санкции в КНДР.
          Pirogov
          1. Orionvit Сегодня, 02:35
            Цитата: Pirogov
            Самое плохое ,что Россия в этом вопросе им помогает . поддерживая санкции в КНДР.

            Россия поддерживает санкции, только в области не распространения ядерного оружия. По остальным санкционным вопросам, Россия не подписывалась и не поддерживает.
            Orionvit
        6. universe1 Вчера, 21:44
          Украины не хватает.
          universe1
        7. словак Вчера, 22:11
          Россия граничит с С.Кореей и имеют общие территориальные воды, где могут ходить только их суда, и где можно уничтожить любое чужое. Как и кто сможет остановить и что- то досмотреть? Или "Бастионы" не работают?
          словак
          1. Orionvit Сегодня, 02:39
            Цитата: словак
            Как и кто сможет остановить и что- то досмотреть?

            А вот так, с них станется. Вот только сдаётся мне, что остановить судно, идущее под нейтральным флагом, изъять груз, даже с санкции какой то там ООН, это откровенное пиратство. Хотят надавить на Северную Корею, пусть объявляют войну, так нет, кишка тонка. Шакалы одним словом.
            Orionvit
        8. игорка357 Вчера, 23:49
          Верно,кодла.. среди всех этих шавок только две что-то значили в истории планеты..германия со своим третим рейхом и Британия..!
          игорка357
        9. Orionvit Сегодня, 02:32
          Цитата: фигвам
          Прозападная кодла в полном составе.

          Первыми должны были подписаться украина и недостраны прибалтии. Странно, обычно штаты не успеют озвучить свою позицию, как эти услужливые зайцы, тут как тут. Эх, такую возможность прогнуться перед хозяином упустили.
          Orionvit
        10. Ren Сегодня, 05:52
          Цитата: фигвам
          Прозападная кодла в полном составе.

          Да это просто прихвостни сша, или проще:
          Германия,
          Австралия,
          Великобритания,
          Норвегия,
          Южная корея,
          Канада,
          Италия lol
          Ren
      2. 210окв Вчера, 19:08
        Горючки не хватит.Но выразить щенячью верность своему хозяину в самый раз.Главное что там нас нет..
        Цитата: Черный_Ватник
        Чую, запахло новыми испытаниями Ыновских игрушек)

        Чисто риторический вопрос. у Греции горючки хватит, чтобы свои перехватывалки к берегам КНДР отправить?)
        210окв
      3. Кент0001 Вчера, 20:57
        ...на пидалях пойдут. ДБ. Ладно, амерами прогиб греков и прочей братии засчитан. Представляю, как греческие педальные лодки будут перехватывать китайский танкер..ну или наш.
        Кент0001
      4. Geisenberg Вчера, 21:12
        Цитата: Черный_Ватник
        Чую, запахло новыми испытаниями Ыновских игрушек)

        Чисто риторический вопрос. у Греции горючки хватит, чтобы свои перехватывалки к берегам КНДР отправить?)


        Греция хотя бы имеет давние мореходные традиции ) А вот польша то куда лезет ??? Или Нидерланды ? ))))
        Geisenberg
        1. Orionvit Сегодня, 02:42
          Цитата: Geisenberg
          Греция хотя бы имеет давние мореходные традиции

          Ага, не дальше Средиземного моря, а то и вообще ближе, Эгейского. laughing То же мне, покорители мирового океана.
          Orionvit
      5. игорка357 Вчера, 23:46
        У Греции точно хватит,а если что им мы предоставим,так как Греция наш союзник..и не надо мне тут про НАТу нести..!
        игорка357
      6. Brylevsky Сегодня, 05:12
        От Средиземного моря до Японского, нет, не хватит. А зачем? Бункер для греческого фрегата вполне нормально можно взять в Сингапуре, потом пополнить в Пусане...к чему ваша ирония? Если государство решит отправить свой корабль к чужим берегам, оно найдет способ это сделать. В крайнем случае корабль возьмёт топливо с судна- снабженца одной из стран НАТО, коих в мировом океане достаточно. Как и морских портов, где можно это сделать.
        Brylevsky
    2. Смог Вчера, 18:51
      И исходя из этого постулата
      Цитата: СРЦ П-15
      эти суда будут сопровождать северокорейские подлодки.

      еще не ясно, кто "уничтожать" груза будет..... Вопрос ,....
      Смог
      1. Идущий Вчера, 20:26
        Уничтожать через продажу по новым документам , это даже дети понимают.
        Идущий
    3. Esoteric Вчера, 18:54
      Цитата: СРЦ П-15
      Что-то мне подсказывает, что эти суда будут сопровождать северокорейские подлодки.

      Что-то мне подсказывает, пора проводить учения по слаженности МРК КЗ ТФ .
      Esoteric
    4. сибиралт Вчера, 18:54
      Перехватывать суда бесполезный номер. В пограничную зону они не сунутся, а флаг на корыте поменять без проблем. lol
      сибиралт
      1. Rusland Вчера, 19:14
        Аргентину то что занесло в этот гадюшник.
        Rusland
      2. Brylevsky Сегодня, 05:40
        Товарищ, вы имеете представление о чем говорите? Что в вашем понимании "поменять флаг"? Заменить полотнище на флагштоке с одного, на другое? Ну так я вас разочарую: все обстоит не совсем так. Точнее, все обстоит совсем не так. Если бы на судне можно было менять "знамёна" так же легко, как вы меняете свои носки, то у судовладельца в принципе бы не существовало такой геморройной процедуры, как "процедура перефлагирования судна". У вас машина есть? Вы по поддельным документам долго сможете на ней проездить? Как говорит Киселев: "Не думаю". С судном все сложнее. Хотя бы потому, что существует единая мировая база данных по всем коммерческим судам, доступ к которой имеют все государства. Прежде чем зайти в какой-либо порт, капитан любого судна отправляет туда по электронной почте полный расклад о судне, груза и экипаже. Среди всего прочего там есть инфа и о флаге судна. Администрация портала захода проверяет всю информацию по базе данных, и горе будет капитану, если они обнаружат в его непосредственное ошибку.
        Brylevsky
        1. Brylevsky Сегодня, 05:46
          Этот т9 меня доканает: читать "администрация порта захода" и "горе будет капитану, если они обнаружат в его репорте ошибку".
          Brylevsky
    5. VANIN Вчера, 19:20
      Цитата: СРЦ П-15
      Что-то мне подсказывает, что эти суда будут сопровождать северокорейские подлодки.

      Смысла нет этого..КНДР никто не тронет, но вся эта шумиха началась в США по поводу угрозы их "дойных коров " Южной кореи и Японии! Ведь эти страны (очень богатые) фактически рабы США , они роботы , штамповщики, бесправные полностью в отличии от "бедных" и гордых Северных корейцев , которые уже скоро в космосе будут и имеют все для этого (да не богато живут, но зато независимо ))) Вот за это Ына уважаю и корейский народ КНДР!
      VANIN
    6. kirgiz58 Вчера, 22:09
      Цитата: СРЦ П-15
      Что-то мне подсказывает, что эти суда будут сопровождать северокорейские подлодки.

      А зачем их сопровождать? Все суда из Владика в территориальных водах России и сразу в территориальные воды С.Кореи. Кто в эти воды посторонний зайдет? Чуть-чуть логистику подправить. Ну и второй аспект; У Китая конкурентов меньше станет в торговле с С.Кореей - железку никто шерстить не сможет. Дороже корейцам выйдет, но за жизненно важные вещи придется переплатить.
      kirgiz58
  2. Rusland Вчера, 18:47
    По суше всё идёт. Нашли себе занятие по душе.
    Rusland
    1. КВУ-НСвД Вчера, 18:55
      Китайские контрабандисты по этому случаю приняли на себя повышенные соцобязательства , российские на радостях порвали два баяна ! laughing
      КВУ-НСвД
      1. Вежливый Лось Вчера, 19:45
        Цитата: КВУ-НСвД
        Китайские контрабандисты по этому случаю приняли на себя повышенные соцобязательства , российские на радостях порвали два баяна !

        Скорее, не контрабандисты, а оптовики, железнодорожники, дальнобойщики и челноки. Все перейдут на круглосуточный график работы.
        Китай - основной торговый партнер СК. Морской границы практически нет. Весь грузопоток пойдет посуху. У нас аналогично. Чьи корабли собрались перехватывать эти ДБ?(по С.В.Лаврову). Монгольские, что ли?
        Вежливый Лось
        1. Metallurg_2 Вчера, 20:33
          Ты таки будешь смеяться, но Монголия, не имея выхода к морю, предоставляет услуги по регистрации судов под своим флагом))) Гугли "Удобные флаги".
          Metallurg_2
          1. Orionvit Сегодня, 02:47
            Монголия, не имея выхода к морю, предоставляет услуги по регистрации судов под своим флагом
            Скоро начнёт оказывать услуги с портами приписки. laughing
            Orionvit
    2. oldzek Вчера, 19:06
      ну наша РЖД на этом заработает.
      oldzek
    3. MadCat Вчера, 21:15
      Цитата: Rusland
      По суше всё идёт. Нашли себе занятие по душе.

      Китай закрывает границу, с Ю.К. торговли нет уже давно. ЫН реально всех достал своими ржавыми рокетами...
      MadCat
  3. Наблюдатель2014 Вчера, 18:47
    Ын в ответку наведи ракету на Берлин и Лондон. laughing Во там обделаются.
    На Париж не наводи.Там и так полная опа.Парижане не французы lol
    Наблюдатель2014
    1. Черный_Ватник Вчера, 18:50
      Так и берлиняне давно уже на турецком, да на фарсе лапочут)
      Черный_Ватник
      1. Наблюдатель2014 Вчера, 18:51
        Черный_Ватник
        Так и берлиняне давно уже на на турецком, да на фарсе лапочут
        Берлиняне косяков налепили к нам в последнее время.Так что Ын в топку их am
        Наблюдатель2014
        1. Мих1974 Сегодня, 01:08
          Вот честно - мне этот "цирк" все больше начинает нравится good уже хочется что бы там кого то "обыскали" или кого то утопили. Тем более хочется что бы американцы дурканули и "для острастки" бомбанули Ына, а он в ответ (со всей дури) разрядил бы по ним, по ю.Корее и по Джапии lol . А мы тут в сторонке посидим, похахочем. (а если в это Китай впишется - вообще сказка получится).
          Мих1974
    2. Rusland Вчера, 18:53
      Пусть не расходуется, туда Иран уже направил свои ракеты, свято место пусто не бывает.
      Rusland
    3. Piramidon Вчера, 19:01
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ын в ответку наведи ракету на Берлин и Лондон. laughing Во там обделаются.
      На Париж не наводи.Там и так полная опа.Парижане не французы lol

      Зачем так далеко? Там рядом есть Токио, Сеул. А то вдруг не долетит и в Сибири грохнется.
      Piramidon
  4. максим1987 Вчера, 18:49
    а великая морская держава Уркаина почему не подписалась?
    максим1987
    1. Rusland Вчера, 18:55
      Прозевали, готовили ответ по возврату своего флота.
      Rusland
    2. lis-ik Вчера, 19:26
      Цитата: максим1987
      а великая морская держава Уркаина почему не подписалась?

      Им перехватывать нечем, теперь локти кусают, халява мимо проходит.
      lis-ik
      1. Piramidon Вчера, 20:34
        Цитата: lis-ik
        Им перехватывать нечем, теперь локти кусают, халява мимо проходит.

        Что, резиновые лодки и вёсла тоже пропили?
        Piramidon
  5. onix757 Вчера, 18:50
    Все принципиальные требования России к тексту американского проекта резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР были учтены. Об этом, как передает ТАСС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
    "За короткий срок работы над резолюцией, которая соавторами задумывалась как инструмент удушения граждан КНДР, удалось снять абсолютно неприемлемые пункты, - отметила Захарова. - Все принципиальные требования России к резолюции были учтены в тексте". "Наши красные линии соавторы не перешли", - подчеркнула дипломат.
    Из резолюции исчезли требования о силовом перехвате и досмотре судов в открытом море, таким образом, "эта часть документа была приведена в соответствие с международным морским правом". Также были приведены в соответствие с процедурами санкционного комитета положения о расширении списка товаров двойного назначения. Из текста убрали положения о нефтяном эмбарго, пункт о депортации трудовых мигрантов, противоречащий гуманитарным нормам. Кроме того, удалось добиться изъятия из санкционного режима совместного российско-северокорейского предприятия в Раджине.
    ____________________________________________

    Все как и раньше. Главный по стране играет с партнерами в поддавки, те кивают и поступают по своему. Зато у РФ по периметру друзей все меньше и меньше а войн больше
    onix757
    1. Маз Вчера, 20:11
      Есть еще один. Способ. Наши подводные лодки под американскими досмотровщиками, российские(прим. Для избранных) 2. Ннаши АПЛ под судами с товарами. В таком случае морского права все пространство под и над АПЛ является российским, и ежели кто начнет в него входить, то по закону получит по зубам. Как ежели пересекли госграницу РФ . Угу. Или лодка всплывет в кабельтове. 10000 тонн как выскочит рядом, или восемь, или семь, то фрегат швыряет как мячик от ракетки, та и крейсеру мало не покажется. Моряки поправят если ошибся. И вообще, кто отменил сухопутну границу с Китаем, и границу Китая с РФ ? И с СК?
      Маз
  6. assa67 Вчера, 18:53
    совсем хотят задушить СК.....что ж,поездами погоним помощь,раз оон не видит,практически,гуманитарной катастрофы в Корее....какая гуманность-заморить голодом целый народ,чтобы обеспечить собственную безопасность,наплевав на весь мир....и заметим-матрасы и их лакеи и холопы(странно как укропы не выехали на пиратство на лодках)....и не уничтожать груз собираются,а себе прибирать...чистой воды патент на пиратство выдали сами себе
    assa67
  7. Комментарий был удален.
  8. demo Вчера, 19:01
    Под заявлением подписались Австралия, Аргентина, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Сингапур, США, Франция, Южная Корея и Япония.

    Ну а куда Великая Морская Держава - Польша, лезет то?
    Не хватает трех балтийский тигров -Эстонии, Латвии и Литвы.
    Тогда бы точно Ын от страха свое ядреное оружие уничтожил бы.
    demo
    1. VANIN Вчера, 19:08
      Цитата: demo
      Ну а куда Великая Морская Держава - Польша, лезет то?

      Ну как без них , там ведь Россию будут ловить !))))
      А КНДР под защитой Китая и России всегда были..Зря вы это господа затеяли..! Опять обложитесь..хе хе
      VANIN
      1. Геркулесыч Вчера, 19:15
        ВАНИН -не хехекай, Виталий, wassat палишся! !! fool Ты стиль смени, тогда тебе никто не вычеслит! !! good
        Геркулесыч
        1. VANIN Вчера, 20:52
          Цитата: Геркулесыч
          ВАНИН -не хехекай, Виталий, wassat палишся! !! fool Ты стиль смени, тогда тебе никто не вычеслит! !! good

          Может быть ...Не в моих правилах отступать мужики! хе хе

          Мгновения и за это спасибо ВСЕМ!
          МИХАНА нужно простить и разбанить.. soldier
          VANIN
      2. onix757 Вчера, 19:21
        Сирия тоже была под защитой, тока вот в руинах лежит и расчлененная. Кому такая защита нужна. Ын это понимает и надеется только на себя и близкий по идеологии Китай.
        onix757
        1. VANIN Вчера, 21:16
          Цитата: onix757
          Сирия тоже была под защитой, тока вот в руинах лежит и расчлененная. Кому такая защита нужна. Ын это понимает и надеется только на себя и близкий по идеологии Китай.

          А Ирак и Ливия ..? Сирия практически территорию вернула под свой контроль. Ассад их лидер был и остался..! Да Россия помогла , но наземные операции сирийцы с отрядами Хесболлы осуществляли! И это огромный плюс им , население их поддерживает..
          VANIN
  9. Геркулесыч Вчера, 19:13
    Не вижу подписи укроины! lol А поляки явно яблок перекурили, шавки, как и все кто подписал эту постыдную бумаженку!Ыну советую вооружить весь свой торговый флот! good И гонять по океану силами пяти сейнеров авианосную группировку сша! !! good wassat
    Геркулесыч
  10. Михаил м Вчера, 19:15
    А на принцип экстерриториальности морских судов этой стае шакалов наплевать? Сдаётся мне, это верный шаг к объявлению войны.
    Михаил м
    1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 20:21
      Вот то-то и оно, нарушение всех немыслимых законов.
      Генерал Песчаных Карьеров
    2. Metallurg_2 Вчера, 20:36
      Во-во, пусть объявят войну КНР. И желательно сделать это 11 сентября.
      Metallurg_2
  11. APASUS Вчера, 19:25
    Американцы не теряют надежды на то что С Корея сорвется на американской провокации и сама начнет войну?
    APASUS
    1. Мих1974 Сегодня, 01:13
      Так я выше уже написал - давайте в паре с нашим крейсером туда сюда гонять нефтеналивные танкеры и под "камеру", под "камеру" и на ВЕСЬ Мир и про Кубу вспомнить которую америкасы тогда пытались блочить. good Пусть американцы от злобы свои "кепки" сожрут (берут пример с сукашшвили).
      Мих1974
  12. tralmaster. Вчера, 19:29
    Ну вот вам и НАТО на Дальнем Востоке под нашими берегами. Китаю тоже наверное это не понравится. Это же целая армада будет плавать в Золотом и Японском морях. Знакомство с возможным театром боевых действий.
    tralmaster.
  13. Лексус Вчера, 19:30
    США и еще 16 стран собрались перехватывать суда за нарушение санкций против КНДР

    Корейцы переведут свои корабли под китайский флаг, и тогда мы все дружно похохочем над этими "горе-перехватчиками".
    Лексус
  14. mavrus Вчера, 19:33
    Цитата: Черный_Ватник
    Чую, запахло новыми испытаниями Ыновских игрушек)

    Чисто риторический вопрос. у Греции горючки хватит, чтобы свои перехватывалки к берегам КНДР отправить?)

    Греция хоть в НАТО, могли и надавить... А Аргентина на кой туда лезет? Подлодки некуда девать?
    mavrus
    1. m.cempbell Вчера, 20:13
      А Аргентина на кой туда лезет?

      Кучерявые мачо давно под дудку матрасов пляшут
      m.cempbell
      1. Metallurg_2 Вчера, 20:37
        Ну а как ты хотел, если их после дефолта 2001 года Ротшильды держат за причинное место?
        Metallurg_2
    2. Metallurg_2 Вчера, 20:28
      А та которая потонула - не последняя была случайно?
      Metallurg_2
  15. Дормидонт Вчера, 19:44
    Решили значит перехватить. Ким мужик сурьезный. Могут и отхватить
    Дормидонт
  16. Макаров Вчера, 19:55
    Я все понимаю, но....Польша?!))))
    Макаров
    1. Metallurg_2 Вчера, 20:38
      Polska od morza do morza - слышал такое?
      Видимо понимать следует: от Атлантического океана до Тихого)))
      Metallurg_2
      1. Голован Джек Вчера, 20:55
        От моржа до моржа...

        Бедная, бедная Польша crying
        Голован Джек
  17. Azazelo Вчера, 19:56
    Надо нам СК свой Эсминец отправить....посмотрим кто его сможет задержать...
    Azazelo
  18. Маз Вчера, 20:07
    Цитата: СРЦ П-15
    Что-то мне подсказывает, что эти суда будут сопровождать северокорейские подлодки.

    Недолго музыка играла и Трамп нам мир пообещал,
    Тото Китай авианосец так быстро строил, и ваял
    Собрались страны бить корейцев, что севернее чем Сеул
    И ясный пень, что заколбасит опять ракету Ким чен ын.
    Маз
  19. m.cempbell Вчера, 20:12
    Под заявлением подписались Австралия, Аргентина, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Сингапур, США, Франция, Южная Корея и Япония.

    Вот вам список легализованных пиратских группировок, а то сомалийцы...
    Думается мне что отныне суда будут боевые корабли сопровождать.
    m.cempbell
  20. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 20:20
    Надо учитывать внушительный подводный флот у КНДР))
    Генерал Песчаных Карьеров
  21. Metallurg_2 Вчера, 20:23
    Цитата:
    "Под заявлением подписались Австралия, Аргентина, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Сингапур, США, Франция, Южная Корея и Япония".
    Конец цитаты.

    А где же в списке такие гиганты мировой политики как Украина, Грузия, Эстония, Латвия и Литва?
    Metallurg_2
    1. КОТ БАЮН Вчера, 22:37
      С языка сняли :) Но уже прокомментировал....
      Я вот то же задумался- а где эти великие оплоты демократии? laughing
      КОТ БАЮН
  22. fedor13 Вчера, 20:35
    СТКашки захватывать,это верх цинизма. Их в музее ждут:):):)
    fedor13
  23. шурави Вчера, 21:05
    Короче, порты Находки и Владивостока работать больше будут.
    шурави
  24. МИМО ПРОХОДИЛ Вчера, 21:20
    Со стороны КНР в КНДР упирается 8-полосный хай-вей.
    Чихали они на санкции.
    КНР свой испытательный полигон уж хотя бы по минимуму обеспечит
    МИМО ПРОХОДИЛ
  25. Сергей956 Вчера, 22:13
    И это Штатовское решило собраться в Японском и Восточно-Китайском морях? Наверное Ын устроит внеочередные учения, чтобы не успели разбежаться.
    Сергей956
  26. КОТ БАЮН Вчера, 22:36
    Под заявлением подписались Австралия, Аргентина, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Сингапур, США, Франция, Южная Корея и Япония.

    Навязла в зубах уже украинская тема, но почему Юкрейн не в деле?! Без них-то - ну никак!!!! Без флота Юкрейн вся операция к чертям летит!! laughing
    КОТ БАЮН
  27. Alex-a832 Вчера, 22:37
    Ну с гражданскими судами всё понятно. А если под подозрение попадет, к примеру крейсер, БДК или авианосец с сопровождением из не особо дружной с наглосаксами страны (Китая, например)? Ну так, чисто гипотетически. Как они его перехватывать и досматривать станут?
    Alex-a832
    1. КОТ БАЮН Вчера, 22:48
      Как они его перехватывать и досматривать станут?

      Никак. Но трындеть - это ж не мешки ворочать.
      Но отвратительно и то, что эта вся шушера вообще позволяет себе делать такие заявления. Я в надежде, что они единожды нарвутся как положено и успокоятся.
      Но не исключен вариант намеренного провоцирования Ына.
      КОТ БАЮН
  28. Curious Сегодня, 00:19
    Читая комментарии, удивляешься проницательности некоторых людей. Для примера - «Моление Даниила Заточника» древнерусского писателя и просветителя Даниила Заточника (XII - XIII вв): "Безумных бо ни орют, не сеют, но сами ся рожают".
    Curious
  29. a.s.zzz888 Сегодня, 03:19
    Под заявлением подписались Австралия, Аргентина, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Сингапур, США, Франция, Южная Корея и Япония.

    А почему нет ненужной? Ведь там самый большой состав адмиралов, да и лодки резиновые есть! Непорядок!!! laughing wassat
    a.s.zzz888
  30. ul_vitalii Сегодня, 03:30
    Цитата: MadCat
    Цитата: Rusland
    По суше всё идёт. Нашли себе занятие по душе.

    Китай закрывает границу, с Ю.К. торговли нет уже давно. ЫН реально всех достал своими ржавыми рокетами...

    А причем здесь Ю. К.? Вы вообще в теме? Дуйте в штаты, там "рокеты не ржавые" hi
    ul_vitalii
  31. tolmachiev51 Сегодня, 04:40
    Что-то наши свидомые /великая морская держава/не успели отличиться ,думал в списке будут первыми, "Гетман Сагайдачный" уже на плаву или навечно у стенки.
    tolmachiev51
  32. Михаил Анохин Сегодня, 05:41
    Пираты 21 века!
    На рею пиратов!
    Михаил Анохин
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