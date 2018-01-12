США и еще 16 стран собрались перехватывать суда за нарушение санкций против КНДР

Семнадцать стран, включая США, подтвердили намерение перехватывать суда и грузы, нарушающие санкции против КНДР, следует из соответствующего заявления в поддержку резолюций СБ ООН 2375 и 2397.Страны обязуются проводить инспекции в открытом море, а при необходимости — направлять подозреваемые суда в свои порты. Также данные страны запретят в своей юрисдикции переводить грузы, которые грузились с судов, торгующих с КНДР. Кроме того, они обязались уничтожать любой перехваченный груз, нарушающий санкции ООН.Под заявлением подписались Австралия, Аргентина, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Сингапур, США, Франция, Южная Корея и Япония.СБ ООН неоднократно ужесточал в 2017 году санкции против КНДР из-за ядерной и ракетной программы Пхеньяна. По данным США, под запретом оказалось до 90% северокорейского экспорта.Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР не испытает трудностей, даже если «враги введут санкции на 10 и на 100 лет».