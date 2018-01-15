Пистолеты-пулеметы STA 1922 / 1924 (Франция)



Пистолет-пулемет STA 1924, оснащенный сошкой



Оружие без сошки



Неполная разборка серийного STA 1924



Передняя часть ствольной коробки и приемник магазина



Ствольная коробка, прицел и шейка приклада



На дульной части ствола помещался блок с мушкой и опорой ног сошки

По материалам:

http://smallarmsreview.com/

http://modernfirearms.net/

http://forgottenweapons.com/

Попенкер М.Р., Милчев М.Н. Вторая мировая: война оружейников. – М.: Яуза, Эксмо, 2008

После окончания Первой мировой войны на вооружении французской армии состояло разнообразное стрелковое оружие различных классов. Войска располагали винтовками и пулеметами разных типов, однако пистолеты-пулеметы на тот момент отсутствовали. В начале двадцатых годов командование поняло необходимость подобного вооружения, и инициировало его разработку. Через несколько лет появился первый французский пистолет-пулемет STA 1922.С 1919 года французское командование занималось анализом опыта недавних боев, а также изучало трофейные образцы вооружения. Исследования показали все преимущества существующих пистолетов-пулеметов и оружия некоторых других классов. 11 мая 1921 года военное ведомство издало приказ о разработке ряда новых образцов оружия, в том числе нескольких пулеметов, автоматических пистолетов и пистолетов-пулеметов. Незадолго до появления приказа были сформированы технические задания к перспективному оружию.Военные, изучив существующие образцы, потребовали разработать автоматическое оружие под пистолетный патрон, способное показывать высокую плотность огня на дальностях до 200 м. Следовало обеспечить скорострельность на уровне 400-500 выстрелов в минуту. Оружие должно было использовать отъемные магазины на 25 патронов типа 9х19 мм «Парабеллум». Техническое задание также оговаривало требуемые параметры точности и кучности, конструкцию прицела и т.д. С точки зрения эргономики пистолет-пулемет должен был походить на существующие винтовки. Одновременно с этим следовало использовать сошку наиболее выгодной конструкции.К работам по проекту пистолета-пулемета были привлечены несколько основных организаций французской оружейной промышленности. Свои варианты облика нового оружия должны были представить инженеры Section Technique de l’Artillerie (STA), экспериментальной группы Camp de Satory и завода Manufacture d'armes de Saint-Étienne (MAS). Сравнив несколько перспективных проектов, военные планировали выбрать наиболее удачный. Любопытно, что последовавший выбор армии не вывел «проигравшие» организации из проекта. Так, оружие разработки STA планировалось выпускать на заводе MAS.Следует отметить, что французские оружейники заинтересовались темой пистолетов-пулеметов гораздо раньше, чем военные пожелали получить такое оружие. Специалисты STA начали изучать это направление еще в 1919 году, и к началу новой программы успели выполнить часть предварительных работ. Благодаря этому создание нового проекта, отвечавшего требованиям заказчика, не заняло много времени. Опытный образец для заводских испытаний был собран в октябре 1921 года. В следующем 1922-м несколько подобных изделий были переданы военным для проверок в армии.Первый вариант пистолета-пулемета получил обозначение STA Modèle 1922. Доработанные версии проекта имели свои собственные обозначения, такие как STA 1924, STA 1924 M1 и т.д. Также в названии оружия нередко указывался завод-изготовитель. В таком случае название выглядело как STA / MAS 1924. Тот факт, что в рамках проекта в разное время предлагались опытные образцы отличающегося облика и с разными названиями, может приводить к определенным затруднениям.Оружейники из Section Technique de l’Artillerie, начиная работы в 1919 году, взяли за основу для своего перспективного оружия немецкий пистолет-пулемет MP 18. Таким образом, будущий STA 1922 основывался на заимствованных идеях, а также частично повторял существующую конструкцию. Тем не менее, почти все новые детали были разработаны с нуля, что не позволяет считать французское изделие всего лишь копией немецкого. Многочисленные нововведения того или иного рода, связанные с эргономикой и особенностями эксплуатации, еще больше удаляют французский проект от «базового» немецкого.Новый пистолет-пулемет должен был строиться по традиционной для того времени схеме. Предлагалось использование упрощенной ствольной коробки, установленной на деревянной ложе. Оружие должно было комплектоваться стволом, не оснащенным собственным защитным кожухом. При этом на стволе помещалась сошка. Предлагалось использовать отъемные магазины, конструкция которых частично повторяла одно из зарубежных изделий. В ходе дальнейшего развития проекта подобная архитектура сохранялась, однако отдельные элементы конструкции регулярно дорабатывались.Пистолет-пулемет STA 1922 оснащался нарезным 9-мм стволом длиной 215 мм (24 калибра). Ствол имел цилиндрическую внешнюю поверхность с парой утолщений в дульной и казенной части. Переднее утолщение предназначалось для мушки и сошки. Заднее вмещало патронник, а также обеспечивало соединение ствола со ствольной коробкой. В отличие от многих других образцов своего класса, французский пистолет-пулемет не должен был оснащаться кожухом ствола. Какие-либо средства, облегчающие передачу тепла атмосферному воздуху, так же не предусматривались.Проект предлагал использование простейшей ствольной коробки в виде трубки достаточной длины, сзади закрытой крышкой-пробкой. В ранних вариантах проекта ствольную коробку предлагалось изготавливать из дюралюминия, что позволяло получить требуемую прочность при заметном снижении массы. Ствольная коробка имела несколько окон и пазов. В передней ее части находились приемное окно магазина и окно для выброса гильз. Вдоль правой стенки проходил длинный паз для рукоятки затвора. Ствольная коробка соединялась с ложей при помощи шарнира в передней части и рычага сзади. Для выполнения неполной разборки коробка откидывалась вперед.С определенного времени ствольную коробку дополнили подвижной крышкой, прикрывавшей паз рукоятки затвора. Переведя затвор вперед и переместив его рукоятку, стрелок мог повернуть крышку по часовой стрелке относительно оси оружия. В таком положении крышка защищала продольную прорезь в стенке ствольной коробки, предотвращая попадание грязи внутрь оружия.Оружие получило простейшую автоматику на основе свободного затвора. Собственно затвор представлял собой массивную стальную деталь, форма которой была близка к цилиндрической. Внутри затвора предусматривался канал для подвижного ударника. Возле зеркала имелся паз для установки подпружиненного экстрактора. На правом борту затвора находилось гнездо для монтажа рукоятки взведения.Внутри затвора помещался подвижный ударник, выполненный в виде цилиндрического устройства с игольчатым бойком в передней части. Задним торцом ударник упирался в возвратно-боевую пружину. Последняя располагалась в задней части ствольной коробки. Во избежание смещения относительно требуемого положения пружина надевалась на продольный направляющий стержень. Его выполнили заодно с задней крышкой ствольной коробки.Спусковой механизм отличался крайней простотой, а также не занимал много места. Спусковой крючок с шепталом и собственной пружиной монтировался на небольшой рамке, размещенной под задней частью ствольной коробки. Перед выстрелом затвор находился в крайнем заднем положении и фиксировался шепталом. После нажатия на спусковой крючок затвор с ударником должны были смещаться вперед, досылать патрон и выполнять выстрел.От случайного выстрела изделие STA 1922 защищалось самым простым образом. Паз для рукоятки затвора имел небольшую прорезь в верхней части. Отведя затвор назад, стрелок мог поместить его рукоятку в эту прорезь, что исключало выстрел. В составе УСМ собственные средства блокировки не предусматривались.Отъемный магазин для STA 1922 был разработан на основе аналогичного изделия для итальянского пистолета-пулемета Villar-Perosa Modello 1918. Он отличался изогнутой формой и вмещал 40 патронов «Парабеллум». Для сокращения массы оружия и его боекомплекта магазин должен был изготавливаться из дюралюминия. Магазин помещался в небольшую приемную шахту под передней частью ствольной коробки.Первый французский пистолет-пулемет комплектовался открытым прицелом, позволявшим вести огонь на дальностях от 100 до 600 м. Подстройка прицела осуществлялась путем перемещения целика вместе с его подвижным основанием. В дульной части ствола располагалась мушка, не имевшая возможности подстройки под боковой ветер.Оружие предлагалось оснащать деревянной ложей, частично повторявшей детали для винтовок. Передний срез ложи находился сразу за приемником магазина и оснащался металлическими деталями шарнира. Ложа комплектовалась металлической защитной скобой спускового крючка. Шейка приклада получила пистолетный выступ. Задний срез приклада имел металлический затыльник. На прикладе и на левой стенке ствольной коробки, на уровне приемника магазина, помещались антабки для ремня.В соответствии с требованиями заказчика, конструкторы Section Technique de l’Artillerie оснастили свой пистолет-пулемет сошкой. На дульном срезе ствола закреплялось устройство с парой раздвижных опор. Для транспортировки ноги сошки сводились вместе, скреплялись замком и укладывались под стволом. Предполагалось, что наличие сошки позволит повысить точность и кучность огня при стрельбе с упором. Одновременно с этим сложенная сошка не должна была мешать в иных ситуациях. Известно о существовании нескольких прототипов с одноногой сошкой.Длина пистолета-пулемета STA 1922 составляла 830 мм при массе менее 2,7 кг (без магазина). Техническая скорострельность достигала 600-650 выстрелов в минуту. Прицел позволял стрелять на дистанции до 600 м, однако эффективная дальность огня была в три раза меньше.В начале 1922 года несколько опытных пистолетов-пулеметов разработки организации STA были представлены специалистам военного ведомства. По результатам первых испытаний, разработчики получили несколько рекомендаций по доработке оружия. Дюралюминиевые детали не оправдали себя, оказавшись чрезмерно дорогими и сложными для производства. Прицел для стрельбы на 600 м не имел смысла. Магазин на 40 патронов так же сочли избыточным. В остальном представленное оружие, в целом, устроило заказчика.Доработки исходного проекта заняли некоторое время, и новые опытные образцы были выведены на испытания только к 1924 году. Новый пистолет-пулемет, получивший обозначение STA 1924, имел стальную ствольную коробку и новый прицел. Также были изготовлены стальные магазины на 32 патрона. Для контроля за расходом боеприпасов в задней стенке магазина предусматривались продольные окна. По своим характеристикам новый STA 1924 почти не отличался от базового STA 1922.Работая над развитием существующего проекта, конструкторы из STA предложили несколько новых идей. Оружие можно было оснастить защитной крышкой приемника магазинов, ударно-спусковым механизмом с выбором режима огня, штыком и обновленной фурнитурой. При получении одобрения заказчика эти нововведения могли быть внедрены в конструкцию оружия. Впрочем, военные не заинтересовались таким предложением, и серийные STA 1924 должны были повторять конструкцию опытных изделий.В 1924 году, по результатам сравнительных испытаний нескольких представленных образцов, проект Section Technique de l’Artillerie был признан наиболее удачным. Следствием этого стал заказ на производство сравнительно крупной партии оружия, предназначенного для войсковых испытаний. Заводу Manufacture d'armes из г. Сен-Этьен заказали выпуск 300 пистолетов-пулеметов. Половину планировалось передать для опытной эксплуатации в пехоту. 80 единиц предназначались для артиллерии, 40 для кавалерии и 10 для бронетанковых войск. Еще 10 изделий должны были пройти жесткие проверки на полигоне, а десяток оставшихся STA 1924 являлись резервными.Пистолеты-пулеметы, теперь так же обозначавшиеся как STA / MAS 1924, прошли все необходимые проверки, по результатам которых инженеры вновь получили рекомендации в контексте доработки проекта. Изделие нуждалось в совершенствовании некоторых деталей и улучшении эргономики. После подобных доработок оружие могло быть принято на вооружение и поступить в серию.В 1925 году на испытания вывели пистолет-пулемет STA Modèle 1924 modifié 1 или STA 1924 M1. Он полностью отвечал всем требованиям, и был рекомендован к принятию на вооружение. Это решение было подтверждено приказом от 11 августа. Вскоре завод MAS получил заказ на выпуск 8250 пистолетов-пулеметов новой модели. Первая партия серийных изданий должна была поступить в войска в самое ближайшее время. Пока же завод-изготовитель занимался наладкой производства и готовил производственные мощности.Конструкторы из STA и сотрудники завода MAS продолжали технологическое совершенствование оружия, что, однако, привело к затягиванию работ. К марту 1926 года удалось собрать только 10 серийных изделий, после чего производство было остановлено. Как стало ясно позже, сборку оружия прекратили навсегда. В начале июля командование запустило новую программу разработки стрелкового оружия, в которой не нашлось места для существующего STA 1924. По другим данным, перед появлением нового приказа завод из Сент-Этьена успел собрать несколько сотен пистолетов-пулеметов и довести общую численность всего семейства до 1000 с лишним единиц.По ряду причин, военные изменили одно из основных требований к перспективному пистолету-пулемету. Теперь оружие такого класса должно было использовать патроны калибром 7,65 мм одного из двух предложенных типов. 9-мм пистолет-пулемет от Section Technique de l’Artillerie и Manufacture d'armes de Saint-Étienne не отвечал этим требованиям. Быстрая переработка проекта под новый патрон исключалась. Как следствие, партия изделий STA / MAS 1924 M1, выпущенная к весне 1926 года, оказалась последней.За несколько лет по проектам STA / MAS 1922 / 1924 было собрано не менее 320 пистолетов-пулеметов. Изделия STA 1922 и STA 1924 M1 были самыми малочисленными – около десятка каждого типа. Наибольшее число такого оружия собрали по проекту STA / MAS 1924, и оно предназначалось для войсковых испытаний. Серийные изделия типа «M1», наиболее полно отвечавшие требованиям заказчика, так и не смогли стать массовыми.По известным данным, три с лишним сотни пистолетов-пулеметов нескольких моделей оставались в эксплуатации в течение определенного времени, однако не могли претендовать на ведущую роль в своей нише. Появление более нового оружия в дальнейшем вывело их из игры. Тем не менее, некоторое количество пистолетов-пулеметов STA 1924 смогло попасть на фронт. В 1926-27 годах это оружие использовалось французскими солдатами во время Рифской войны в Северном Марокко.По некоторым данным, часть изделий STA / MAS 1924 сохранялась, как минимум, до начала сороковых годов. Известны упоминания о применении этого оружия отрядами французского Сопротивления. Тем не менее, такая эксплуатация не была массовой, хотя и внесла определенный вклад в дело борьбы с оккупацией.Насколько известно, все произведенные пистолеты-пулеметы первых французских проектов со временем были уничтожены. Часть этих изделий утилизировали за ненадобностью, тогда как другие были утеряны во время боев. Так или иначе, до нашего времени ни одно такое изделие не сохранилось. Можно предположить, что при ином развитии событий сейчас пистолеты-пулеметы STA / MAS 1922 / 1924 представляли бы особый интерес для музеев и коллекционеров.По результатам первой программы разработки пистолетов-пулеметов французское военное ведомство решило отказаться от существующих проектов и в будущем строить подобное оружие под патроны с 7,62-мм пулей. Вскоре началась разработка новых проектов, однако их реальные результаты появились с большим опозданием – только во второй половине тридцатых годов.