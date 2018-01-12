06:13 13 января

Атака дронов на базу Хмеймим: кто хотел подставить Эрдогана?

11 января президента России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Согласно сообщениям СМИ, президенты обсудили ситуацию в Сирии. Что послужило причиной звонка?

Как полагает военный эксперт Владислав Шурыгин, главной причиной этого разговора стал налет беспилотников террористов на российскую авиабазу Хмеймим. Атака проходила с территории, которая в миротворческом плане подконтрольна Турции, что стало неприятным сюрпризом для Эрдогана. Сегодня Турция заинтересована в близких партнерских отношениях с Россией.

С одной стороны, игра с Путиным позволяет турецкому президенту оказывать давление на Запад, который боится потерять турков как своих стратегических военных союзников. С другой - с нашей страной Турцию связывают серьезные экономические проекты - это и природной газ, и мирный атом.


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Комментарии 8

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  1. assa67 Вчера, 20:43
    с виду,элементарная трех=ходовка...РФ "обижается на турков"....турки на курдов...матрасы -на всех......или как-то иначе..задача на выходе-.не допустить разрешения мирным образом процесса урегулирования в Сирии....почему в оон не озадачились выводом коалиции матрасной????????? через месяц все было бы спокойно...
    assa67
    1. Голован Джек Вчера, 20:49
      Цитата: assa67
      почему в оон не озадачились выводом коалиции матрасной????????? через месяц все было бы спокойно...

      1. Поинтересуйтесь долями стран в финансировании ООН. Есть везде.
      2. А зачем ООН надо, чтобы в Сирии было спокойно? Их там и так неплохо кормят (с)
      Голован Джек
      1. assa67 Вчера, 20:58
        об этом и речь....оон изжила себя ,как пасе и пр...кто пытается идти против матрасной политики попадают под санкции.или судебные иски...РФ отказалась от частичного финансирования,так завыли сразу....
        assa67
        1. Громобой Вчера, 21:34
          Цитата: assa67
          с виду,элементарная трех=ходовка...

          3ходовка,говорите,а как вам вот такая информация?
          10 января 23:43
          Турция выразила недовольство быстрым наступлением сирийской правительственной армии в самой густонаселенной зоне деэскалации «Идлиб» на своей границе. «Силы режима продвигаются вперед в Идлибе, Россия и Иран должны исполнить свои обязательства и остановить их», – заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (цитата по агентству Anadolu). Он добавил, что турецкая армия начала размещать четвертый наблюдательный пункт в самом большом районе провинции Идлиб, находящемся под контролем умеренной сирийской оппозиции.

          В ответ Минобороны России сообщило, что беспилотники, атаковавшие российские базы в ночь на 6 января, были запущены из юго-западной части зоны «Идлиб», контролируемой умеренной оппозицией. В связи с этим Минобороны направило письма начальнику генштаба и директору разведки Турции, указав на необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по контролю за перемирием и «активизации работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации «Идлиб» с целью пресечения подобных атак»https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2
          018/01/11/747413-turtsiya-siriiskim-nastupleniem
          Громобой
          1. assa67 Сегодня, 01:31
            позвольте заметить,риторика не изменилась:по прежнему называется "режимом",как в России"режим Путина"....а Ваша информация кажется взята из собственных снов,или
            Цитата: Громобой
            ttps://www.vedomosti.ru/politics/articles/2
            018/01/11/747413-turtsiya-siriiskim-nastupleniem

            матрасных сми контролируемых ими же
            assa67
  2. polpot Вчера, 20:56
    Там уже давно все против всех , подлости можно ждать от каждого ,для того и разведка нужна ,всех видеть и слышать и знать каждому цену , Путин в данном случае самый информированный участник событий
    polpot
    1. собаковод Вчера, 21:09
      Путин, благодаря своим навыкам и природному уму, а так же упёртости, не смотря на жалкое, по сравнению с США, финансирование и постоянное предательство российского алигархата, сумел построить конкурентное государство с мощным потенциалом. А ещё, он честен, в отношении других "партнёров".Все остальные главы государств на его фоне игрушечные.
      собаковод
  3. Николай Прохожий Вчера, 21:48
    Эрдогана никто не подставляет. Это его месть Кремлю, за то что всыпали про-турецким боевикам недавно. Поэтому российского и иранского посла вызывали в турецкий МИД "на ковёр"... Нападения на российскую авиабазу, из той-же серии что и сбитие российского самолёта турецким истребителем. Вот и сейчас, как только в СМИ заговорили о турецком следе в нападениях на авиабазу, состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Путиным. Путин после этого разговора дал установку для СМИ о "третьей силе", чтобы заглушить конфликт с Эрдоганом, дескать - это не Эрдоган виноват... Идёт игра вокруг строительства газопровода, где Эрдоган шантажирует Кремль. Кремлю приходится делать вид, что он верит турецкому партнёру...
    Николай Прохожий
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