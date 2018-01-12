Атака дронов на базу Хмеймим: кто хотел подставить Эрдогана?

11 января президента России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Согласно сообщениям СМИ, президенты обсудили ситуацию в Сирии. Что послужило причиной звонка?



Как полагает военный эксперт Владислав Шурыгин, главной причиной этого разговора стал налет беспилотников террористов на российскую авиабазу Хмеймим. Атака проходила с территории, которая в миротворческом плане подконтрольна Турции, что стало неприятным сюрпризом для Эрдогана. Сегодня Турция заинтересована в близких партнерских отношениях с Россией.



С одной стороны, игра с Путиным позволяет турецкому президенту оказывать давление на Запад, который боится потерять турков как своих стратегических военных союзников. С другой - с нашей страной Турцию связывают серьезные экономические проекты - это и природной газ, и мирный атом.





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