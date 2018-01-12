«Краснополь» в действии: видео уничтожения обстрелявших Хмеймим боевиков

Террористы, виновные в обстреле российской авиабазы в Хмеймиме 31 декабря прошлого года, уничтожены. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.



Согласно официальному заявлению военного ведомства, благодаря задействованию всех видов многоуровневой разведки, удалось установить место нахождения диверсионной группы противника. При посадке боевиков в автобус возле объекта их базирования, был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь". Вся группа была уничтожена.



Также в провинции Идлиб разведкой была обнаружена производственная мастерская, занимающаяся изготовлением беспилотных летательных аппаратов. Подобные БПЛА совершили попытку атаковать объекты российской армии на авиабазе Хмеймим в ночь с 5 на 6 января. После подтверждения информации, фабрика была уничтожена высокоточным снарядом.





Минобороны РФ опубликовало видеосъемку ликвидации группы террористов и мастерской.













