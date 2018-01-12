06:16 13 января

«Краснополь» в действии: видео уничтожения обстрелявших Хмеймим боевиков

Террористы, виновные в обстреле российской авиабазы в Хмеймиме 31 декабря прошлого года, уничтожены. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Согласно официальному заявлению военного ведомства, благодаря задействованию всех видов многоуровневой разведки, удалось установить место нахождения диверсионной группы противника. При посадке боевиков в автобус возле объекта их базирования, был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь". Вся группа была уничтожена.

Также в провинции Идлиб разведкой была обнаружена производственная мастерская, занимающаяся изготовлением беспилотных летательных аппаратов. Подобные БПЛА совершили попытку атаковать объекты российской армии на авиабазе Хмеймим в ночь с 5 на 6 января. После подтверждения информации, фабрика была уничтожена высокоточным снарядом.


Минобороны РФ опубликовало видеосъемку ликвидации группы террористов и мастерской.





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Комментарии 22

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  1. Татьяна Вчера, 20:26
    На видео точным попаданием уничтожены 6 человек в составе вражьей диверсионной группы и "+" те, кто был в их эвакуационном автобусе!
    Татьяна
  2. assa67 Вчера, 20:31
    КРАСОТА!.....еще бы бдительности прибавить,дабы не повторились "новогодние" ЧП.....
    assa67
    1. Татьяна Вчера, 20:43
      Цитата: assa67
      КРАСОТА!.....еще бы бдительности прибавить, дабы не повторились "новогодние" ЧП.....

      Нашим военнослужащим из ВКС РФ в Сирии нужно вспомнить, усвоить заново и применить афганский боевой опыт охраны советских военных объектов ВС СССР по борьбы с партизанскими диверсиями радикальных боевиков в Афганистане.
      Татьяна
      1. Shahno Вчера, 20:49
        Тут я с вами полностью согласен.
        А не пытаться оправдаться уничтожением якобы причастной банды боевиков.
        Shahno
    2. Артек Вчера, 22:35
      почему такое разрешение поганое,что скрывают?
      Артек
  3. Shahno Вчера, 20:37
    Хорошо что уничтожены. Но связи с боевиками, которые базу обстреляли это не доказывает. Это понятно. И ваше МО не могло этого не понимать. Где доказательство связи, если уж такие смелые заявления?
    Shahno
    1. Dym71 Вчера, 20:48
      Цитата: Shahno
      Где доказательство связи, если уж такие смелые заявления?

      Какие доказательства убедят Вас? Как это делается например в Израиле?
      (прошу учесть, что верить ничему не буду, даже глазам своим, буду утверждать, что израильтяне лихие иллюзионисты wassat )
      Вот как этот например:
      Dym71
    2. Наблюдатель2014 Вчера, 20:48
      Shahno
      Хорошо что уничтожены. Но связи с боевиками, которые базу обстреляли это не доказывает. Это понятно. И ваше МО не могло этого не понимать. Где доказательство связи, если уж такие смелые заявления?
      У вас научились.Нужны доказательства, иди и собери там что осталось.
      Наблюдатель2014
      1. Shahno Вчера, 20:54
        Вижу что учитесь.
        Shahno
    3. собаковод Вчера, 20:49
      Не видел с вашей стороны доказательств по разного рода вашим успешным атакам или опровержения успешных атак по вашим объектам.
      собаковод
      1. Shahno Вчера, 20:58
        Но ЦАХАЛь никогда не дает конкретики без доказательств.
        Shahno
    4. Татьяна Вчера, 20:50
      Павел! В таком деле не всякие доказательства можно приводить. Ведь за этими доказательствами конкретные люди стоят - свои информационно-разведывательная агентура среди местных жителей! Кто ж их имена выдавать-то на всеобщее обозрение будет?!
      Татьяна
      1. Shahno Вчера, 20:53
        Прекрасно понимаю. Тогда лучше вообще ничего говорить.
        Shahno
        1. Татьяна Вчера, 21:00
          Shahno
          Прекрасно понимаю. Тогда лучше вообще ничего говорить.

          Павел! Вы не правы.
          Во-первых. В МО РФ знают это распрекрасно точно, поэтому так и говорят! И зря в данном случае Вы заявлению МО РФ не верите! Очень даже зря!
          А во-вторых, говорить надо об этом обязательно! Чтобы другим неповадно было!
          Татьяна
          1. Shahno Вчера, 21:12
            Хорошо. Поддержу Вас. Пусть будет неповадно. Но не верю. Время покажет...
            Shahno
  4. polpot Вчера, 20:52
    Найдем и убьем такой наш ответ террористам
    polpot
  5. assa67 Вчера, 21:07
    Цитата: polpot
    Найдем и убьем такой наш ответ террористам

    вот согласен...может,под горячую руку и те самые попадут...."мочим в сортирах".... soldier ....остальным туда и дорога
    assa67
  6. gorgo Вчера, 22:28
    А есть тут какие-нибудь спецы с опытом, кто может объяснить? Ну вот как обычно такое происходит? Несколько дней назад некие БПЛА прилетели, разбомбили... Их сбили. Нет, я просто интересуюсь. Это просто аппарат в небе. Ну допустим, какие-то средства позволяют обнаружить место, откуда велось его пилотирование (какие?)... Что, какая-то оперативная группа немедленно выдвинулась на то место? Кого-то засекли? Или там внедрены какие-то агенты в среду боевиков? Или местные жители просекли, кто это мог сделать? Каким образом можно было определить, кто конкретно и откуда вел эту диверсию, теоретически?
    То что разбомбили краснополем - я рад, правда. Но вот... Эдак можно показать такое видео и прокомментировать, что это уничтожение ... кого угодно.
    Прошу прощения, но как-то очень уж похоже на то, что это просто попытка замылить ошибку в обороне базы Хмеймим, пропустившей ту атаку. Вот мы, мол, отквитались... Ну это - без обид.
    gorgo
    1. assa67 Сегодня, 01:38
      думаю,подождем немного....надо инструкторов передать за лужу....пока гробики доплывут
      assa67
    2. Вадим Курбатов Сегодня, 05:30
      Ну написано многоуровневая разведка по этому не исключено что по мимо прослушки частот боевиков внедренных агентов и мелкий подкуп тех и иных раздолбаев из среды террористов а в плане БПЛА то возможно наши с помощью плюшек различных смогли отследить откуда управлялись леталки эти
      Вадим Курбатов
  7. 452336 Вчера, 22:52
    Красиво. Снайперское попадание.
    Вопросы.
    В какой части света было снято видео?
    Почему нет кирилицы на мониторе?
    Чем пресс-служба МО РФ лучше желтого Коммерсантъ?
    Доколе нас будут держать за лохов?
    452336
    1. 73petia Сегодня, 03:00
      Внимательнее. Кириллица на мониторе как раз есть.
      73petia
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