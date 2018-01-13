США в Идлибе предприняли попытку вбить клин между Россией и Турцией

В лентах социальных сетей, где отметились боевики, можно увидеть фотографии представителей террористических группировок на фоне турецкой военной техники и оружия. Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб считает, что это продуманная информационная операция западных спецслужб, конечно целью которой являются попытки вновь вбить клин в отношения между Москвой и Анкарой.Речь идёт о публикациях из провинции Идлиб, где ранее была создана так называемая зона деэскалации и в которой присутствуют турецкие военные, призванные вести контроль соблюдения режима прекращения огня.В материале утверждается, что США снабдили протурецкие силы в Идлибе оружием ещё до того, как в этой сирийской провинции оказались сами турецкие военнослужащие. Для этого использовалась схема оружейных поставок якобы курдским отрядам. В итоге курды остались без львиной доли техники, которую им изначально обещали поставить Штаты. Именно по этой, как отмечено, причине, в США активно поддержали создание зоны деэскалации в Идлибе с турецким участием. Протурецкие силы после поставок из США, по понятным причинам, были готовы к выполнению заданий, которые были поставлены перед ними американскими партнёрами.Напомним, что именно с территории Идлиба были осуществлены известные атаки на российскую авиабазу «Хмеймим» в провинции Латакия. Ранее МО РФ распространило информацию о том, что спецназ ликвидировал боевиков, причастных к атаке на «Хмеймим» и полностью уничтожил мощности по производству ударных дронов.