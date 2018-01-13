18:32 13 января

США в Идлибе предприняли попытку вбить клин между Россией и Турцией

В лентах социальных сетей, где отметились боевики, можно увидеть фотографии представителей террористических группировок на фоне турецкой военной техники и оружия. Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб считает, что это продуманная информационная операция западных спецслужб, конечно целью которой являются попытки вновь вбить клин в отношения между Москвой и Анкарой.

Речь идёт о публикациях из провинции Идлиб, где ранее была создана так называемая зона деэскалации и в которой присутствуют турецкие военные, призванные вести контроль соблюдения режима прекращения огня.




В материале утверждается, что США снабдили протурецкие силы в Идлибе оружием ещё до того, как в этой сирийской провинции оказались сами турецкие военнослужащие. Для этого использовалась схема оружейных поставок якобы курдским отрядам. В итоге курды остались без львиной доли техники, которую им изначально обещали поставить Штаты. Именно по этой, как отмечено, причине, в США активно поддержали создание зоны деэскалации в Идлибе с турецким участием. Протурецкие силы после поставок из США, по понятным причинам, были готовы к выполнению заданий, которые были поставлены перед ними американскими партнёрами.

Напомним, что именно с территории Идлиба были осуществлены известные атаки на российскую авиабазу «Хмеймим» в провинции Латакия. Ранее МО РФ распространило информацию о том, что спецназ ликвидировал боевиков, причастных к атаке на «Хмеймим» и полностью уничтожил мощности по производству ударных дронов.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия)

Использованы фотографии: фото из архива автора
44

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Комментарии 45

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  1. rotmistr60 Сегодня, 09:06
    фотографии представителей террористических группировок на фоне турецкой военной техники и оружия
    Понятно, что и западные спецслужбы не упустят этого. Но и Турция преследует свои цели и ей по большому счету наплевать на Россию. Не удивлюсь если турки преподненсут нам очередной сюрприз.
    rotmistr60
    1. Идущий Сегодня, 09:17
      Там надо стоять спина к спине и никому не верить.
      Идущий
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:24
        Там только с армией САР можно спина-к-спине . Остальным доверять - себя не уважать .
        bouncyhunter
        1. Pirogov Сегодня, 10:15
          Цитата: bouncyhunter
          Там только с армией САР можно спина-к-спине . Остальным доверять - себя не уважать

          Доброе утро . Да и с САР спина к спине как то стремновато и не в предательстве дело , хотя и этого исключать нельзя .
          Pirogov
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:20
            Андрей , взаимно ! hi Во всяком случае , от САР меньше всех "игроков" в Сирии можно ждать удара в спину . Пока не забудут действия России по сохранению Сирии как таковой .
            bouncyhunter
            1. Идущий Сегодня, 12:59
              Там молодежь , да и не только , сейчас горой за Россию.
              Идущий
              1. bouncyhunter Сегодня, 13:03
                Это да , я надеюсь у сирийцев память окажется не такой короткой , как у некоторых бывших республик СССР .
                bouncyhunter
                1. Идущий Сегодня, 13:06
                  К сожалению , может быть всякое , но если мы сохраним свое присутствие , то и память будет в норме.
                  Идущий
                  1. bouncyhunter Сегодня, 13:10
                    Полностью согласен . Уходить из Сирии России не следует .
                    bouncyhunter
                    1. Идущий Сегодня, 15:52
                      Нам там надо расширятся , включая север Африки и это можно и нужно делать , при этом получая прибыль.
                      Идущий
    2. Ныробский Сегодня, 09:59
      Цитата: rotmistr60
      Понятно, что и западные спецслужбы не упустят этого. Но и Турция преследует свои цели и ей по большому счету наплевать на Россию. Не удивлюсь если турки преподненсут нам очередной сюрприз.

      А смысл? Турки(как и Ирак, Сирия и Иран), сегодня больше заинтересованы в том, что бы сорвать планы США по созданию независимого Курдистана, чем в том, что бы бодаться с Россией. Естественно, там есть куча вопросов которые каждый хочет решить в свою пользу, но все едины в одном - курды могут получить свои автономии, но не независимость, что их всех и объединяет против действий США. Ну, а что бы это единство не было очень тесным, США устраивают провокации, дабы столкнуть лбами своих противников.
      Ныробский
    3. Лелёк Сегодня, 10:00
      Цитата: rotmistr60
      Понятно, что и западные спецслужбы не упустят этого.

      hi , Геннадий.
      США в Сирии нарастили кучу баз не для того, чтобы выращивать финики и оливки, а чтобы готовить на них "мясо" против Асада и России. Значит будут подлянки по афганскому варианту и к этому надо быть готовыми.
      Лелёк
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:03
        не для того, чтобы выращивать финики и оливки
        В этом полностью согласен.
        rotmistr60
      2. Deadушка Сегодня, 11:56
        Цитата: Лелёк
        Значит будут подлянки

        Вот ведь...

        ...нехорошие люди
        Deadушка
    4. Chertt Сегодня, 10:07
      Вбивать клинья, это старая англосаксонская забава. И будут они этим заниматься до тех пор, пока им в гроб кол не вобьют
      Chertt
    5. Shelest2000 Сегодня, 15:02
      Петр I был прав.
      "Троим не верь: бабе не верь, турку не верь, непьющему не верь."
      Shelest2000
  2. Alex-a832 Сегодня, 09:10
    Может простого обывателя такие вбросы и заденут, но в разведку не идиотов набирают - разберутся. А по поводу клина - между нами и турцией дружбы нет и не было, только временное взаимовыгодное сотрудничество. Клиньев между нами предостаточно. Вбивая один, можно случайно другой выбить.
    Alex-a832
    1. Громобой Сегодня, 11:27
      Просто Эрдоган в очередной раз своих "умеренных" на Асада послал и от их напора даже нашей базе достаётся.А здесь преподносят,что он договороспособный друг,но просто американцы воду мутят.Курды отдельно,а протурецкие районы Сирии тоже отдельно.Он там уже пять лет волну гонит,но у него сильная позиция:
      -чувствительные для нас проливы под его контролем.
      -Турция в таком состоянии ,что им легче привлекать армейские части в Сирийской войне и мы видим это постоянно,что они не колеблясь перебрасывают в приграничье и вводят в бой столько сколько необходимо,прикрывая эти развёртывания мощным усилением со своей территории и наличием резервов.А Россия не может себе позволить перебросить и ввести в бой полновесную армейскую группировку.Поэтому "умеренные" за тылы свои не беспокоятся и это им позволяет почти на равных воевать с ослабленным Асадом.Поэтому там так всё зыбко.
      Громобой
      1. Alex-a832 Сегодня, 11:42
        Я не согласен, что нам "рикошетом" досталось. Это была хорошо подготовленная и спланированная акция, которая преследует несколько целей:
        1. Месть, 2. Проверка боеспособности наших ЗРК по малозаметным целям, 3. Проверка тактики нападения на наши объекты множеством малозаметнах беспилотников, 4. Почва для заявлений нашей, так называемой "внесистемной оппозиции"о том, что Путин опять" всё слил" перед выборами, 5 ну и дискредитировать заявление Путина, что при российской поддержке ИГИЛ накрылся. По совокупности целей я предполагаю, что акция проведена по заказу и при поддержке полосатых "партнёров".
        Alex-a832
        1. Громобой Сегодня, 11:52
          Из доказательств вашей версии у нас есть только то,что атаки осуществили вскормленные Турцией силы с подконтрольной ей же территории.И это ничем не замажешь,а вам везде США мерещится.Вот,вчера выкладывал глубокой ночью,но и сейчас не потеряло актуальности.Но у нас на сайте "табу" обвинять Эрдогана ,ведь наше руководство с ним дела ведёт,поэтому легче всего всё свалить на Омерику.
          10 января 23:43
          Турция выразила недовольство быстрым наступлением сирийской правительственной армии в самой густонаселенной зоне деэскалации «Идлиб» на своей границе. «Силы режима продвигаются вперед в Идлибе, Россия и Иран должны исполнить свои обязательства и остановить их», – заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (цитата по агентству Anadolu). Он добавил, что турецкая армия начала размещать четвертый наблюдательный пункт в самом большом районе провинции Идлиб, находящемся под контролем умеренной сирийской оппозиции.
          В ответ Минобороны России сообщило, что беспилотники, атаковавшие российские базы в ночь на 6 января, были запущены из юго-западной части зоны «Идлиб», контролируемой умеренной оппозицией. В связи с этим Минобороны направило письма начальнику генштаба и директору разведки Турции, указав на необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по контролю за перемирием и «активизации работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации «Идлиб» с целью пресечения подобных атак»https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2
          018/01/11/747413-turtsiya-siriiskim-nastupleniem
          Громобой
          1. Alex-a832 Сегодня, 13:26
            Не понимаю, с чего вы решили, что я выгораживаю турцию. Турция для нас никогда дружественной не была. Сейчас между нами нейтралитет, хотя интересы в Сирии у нас противоположные. Те обстоятельства, что я вижу, говорят о матрасной провокации. То, что они использовали для нападения территорию, которая в какой-то мере подконтрольна туркам - логично - не такие они неумные люди, чтобы в открытую с нами на военный конфликт нарываться. А Туркам еще не раз боком выйдет, что они нам в Сирии гадили. Кто тут Эрдагана защищает? Он такой же вражина - в любой момент в спину выстрелит, но ещё не время - нет весомого аргумента.
            Alex-a832
  3. Моль Сегодня, 09:15
    Забористая там трава!
    Америку увидели в протурецких боевиках и, возможно, турецких солдатах.
    Моль
  4. Мар.Тира Сегодня, 09:18
    Цитата: rotmistr60
    фотографии представителей террористических группировок на фоне турецкой военной техники и оружия
    Понятно, что и западные спецслужбы не упустят этого. Но и Турция преследует свои цели и ей по большому счету наплевать на Россию. Не удивлюсь если турки преподненсут нам очередной сюрприз.

    Согласен!Там все хотят поиметь свою выгоду,И турки там не самые мирная сторона конфликта.И от создания османской империи они ни когда не отказывались.
    Мар.Тира
  5. VANIN Сегодня, 09:19
    Стравить Россию и Турцию, попытка номер два называется...Представьте мужики, если бы конфликт разгорелся ,как бы радовались США и Израиль , обделывали бы свои пакостные делишки на БВ и т.д.
    Не дождетесь господа! Мы Турцию оторвем от НАТО и это будет начало конца , всем ростовщикам мировым..
    VANIN
  6. Горный стрелок Сегодня, 09:25
    Клинья какие то... Атака на наш бомбардировщик - это был "клинике", который забили глубоко и надолго... И никто об этом не забывает. Политика - это искусство возможного. А не как у амеров - что хочу, то и ворочу. Вот и наворотили... Турцию "отрывает" от Европы и НАТО ( считай, США), и вовсе никого не обманывают улыбки и объятия турок. "Турецкий поток" - это палка о двух концах. Турцию подсаживают на "газовую иглу". А в случае "неправильного поведения" - вентиль "вжик"... Та же самая система - с атомной электростанцией. Рубильник то у нас остаётся. Надолго.
    Горный стрелок
  7. Hottabych Сегодня, 09:35
    После нападения на нашу базу, МО быстро сориентировалось по ситуации. Продвинулись в Идлибе, даже аэродром взяли, если не ошибаюсь, имея, так сказать, полное моральное право на контратаку. Чтобы не было никаких разногласий, президент заявил, что понимает всю ситуацию и происки врагов.) Откусили кусок - отгрызи два! Все нормально.
    Только, ребят погибших жалко.
    Hottabych
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 09:52
      В Идлибе сейчас тяжело. Потери высокие. За последние дни Тигры потеряли лучших полевых командиров Али Хассан и Wisam Jahjah. Вчера был убит бригадный генерал САА Ezzaldin Yaghi (Abu Shuayb). Боевики утверждают что последние дни убили свыше 200 солдат САА и столько же пленных. Так же Тиграм передали новую бронетехнику.
      Viktor.12.71
      1. Viktor.12.71 Сегодня, 10:08
        Вот еще броня.
        Viktor.12.71
  8. hotrod Сегодня, 09:44
    спецназ ликвидировал боевиков, причастных к атаке на «Хмеймим» и полностью уничтожил мощности по производству ударных дронов

    Так держать soldier
    hotrod
  9. askort154 Сегодня, 09:50
    Судя по тому, что Эрдоган позвонил Путину , когда он был на встрече с представителями наших СМИ, в "Комсомольской правде", звонок был важный.
    Полагаю, Эрдоган сообщил о результате "своего" расследования по атаке на "Хмеймим". Атака имела две цели - унизить ПВО РФ и вбить очередной клин между РФ и Турцией. Это продолжение "цепочки" работы ЦРУ - сбитый Су-24 и убийство нашего посла Андрея Карлова. Сближение Турции с Россией - большой геморрой для США.
    askort154
  10. onix757 Сегодня, 09:55
    Какой может быть клин между лучшими друзьями. Члены наты периодически тыкающие ножики в спину никогда не подведут smile
    onix757
    1. askort154 Сегодня, 10:04
      onix757....Какой может быть клин между лучшими друзьями. Члены наты периодически тыкающие ножики в спину никогда не подведут .

      Тогда обоснуйте, зачем туркам всё это надо? Они только за сбитый наш Су- 24 потеряли несколько миллиардов. Турция не США, своего печатного станка по производству "зелени" у них нет. Вы будите бить стёкла своему соседу, чтобы потом вставить пластиковые за свой счёт ?! recourse
      askort154
      1. onix757 Сегодня, 10:16
        Смотрите шире, РФ им такие преференции в торговле предоставила, что любой "порядошный" осман не сможет устоять
        onix757
        1. askort154 Сегодня, 12:40
          onix757...Смотрите шире, РФ им такие преференции в торговле предоставила, что любой "порядошный" осман не сможет устоять


          Шире вашей логике - либо похмелье, либо шизофрения. hi
          Или ещё раз прочитайте свой пост. hi
          askort154
  11. Livonetc Сегодня, 10:10
    Зрдоган капризничать еще будет.
    Но выбора у него нет.
    Только Россия.
    США ему не простят собственной воли.
    Свалят при первой возможности.
    Он это прекрасно понимает.
    Livonetc
  12. мерцание Сегодня, 10:11
    полностью уничтожил мощности по производству ударных дронов.

    "Мощности" это, надо полагать, двуногие существа what
    мерцание
  13. garnik Сегодня, 10:18
    Мухафаз Идлиб практически весь заселен туркоманами, в последнее время несколько поселков заселены уйгурами. Очень слабо верится что представители тюркского этноса предадут интересы турции и пойдут на поводу штатовцев. Скорее у Гаранта нет выбора ,как оправдывать эрдогаша. Как говорят утопающий хватается за соломинку,только турция скорее булыжник.
    garnik
  14. андрон-30 Сегодня, 10:40
    то что без матрасни здесь не обошлось это к бабке не ходи , вот только турецкому спецназу, одному из лучших следовало бы свернуть пару другую голов тем кто устроил атаку и повод проверить наши ПВО , а нам не мешало бы и пару другую ударов по " оппозиции" на нести ,что бы знали кто рулит в Сирии .
    андрон-30
    1. Николай Прохожий Сегодня, 14:05
      Цитата: андрон-30
      вот только турецкому спецназу, одному из лучших следовало бы свернуть пару другую голов тем кто устроил атаку и повод проверить наши ПВО

      Тогда им придётся самим себе головы свернуть... Хе-хе-хе-хе... Турки ведут свою политику в Сирии, и сами хорошо, без матрасни обходятся.
      Цитата: андрон-30
      а нам не мешало бы и пару другую ударов по " оппозиции" на нести ,что бы знали кто рулит в Сирии .

      Нанесли уже, только это про-турецкая "оппозиция" оказалась. Вот Эрдоган и попытался отомстить нашим военным... Кремлю не выгодно обострять конфликт с турками, приходится терпеть и валить всё на американцев, делая вид что верят Эрдогану...
      Николай Прохожий
  15. мерцание Сегодня, 10:51
    Наши недруги из кожи вон лезут, лишь бы как то поменять существующий расклад сил в Сирии: то поддерживают волнения в Иране, чтобы ослабить их активность, то пытаются осуществить (частично осуществляют) диверсии на наши базы (в канун Нового Года и Рождества Христова), с одной стороны, в надежде вызвать негативную реакцию у населения России в адрес МО, с другой - пытаются эти диверсии увязать с еще одним союзником (пускай и ситуативным).
    К счастью, своих целей им не удалось добиться - напротив, их злобный облик вырисовываться еще четче, на словах они против террористов на деле они союзники.
    Разочарование и уныние их нынешние приятели - в их мыслях, в их словах - и все большая агрессия в готовящихся и осуществляемых провокациях, а их истинная сущность это уже секрет полишинеля.
    мерцание
  16. a.s.zzz888 Сегодня, 10:55
    Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб считает, что это продуманная информационная операция западных спецслужб, конечно целью которой являются попытки вновь вбить клин в отношения между Москвой и Анкарой.

    Об этом же и заявил Темнейший, и похоже это имеет под собой самые веские основания. ВВП, на просто так говорящего, совсем не похож.
    a.s.zzz888
  17. Маз Сегодня, 12:57
    Турки и ударные роящиеся беспилотники, это как туареги и космическая станция в облаке метеоров.
    Маз
  18. Пленник Сегодня, 13:08
    А что там вбивать-то и что пытаться? С турками у России не было дружбы и быть не может, как показывает история. Разве что нейтралитет и то на время.
    Пленник
  19. Маз Сегодня, 13:09
    Цитата: Мар.Тира
    Цитата: rotmistr60
    фотографии представителей террористических группировок на фоне турецкой военной техники и оружия
    Понятно, что и западные спецслужбы не упустят этого. Но и Турция преследует свои цели и ей по большому счету наплевать на Россию. Не удивлюсь если турки преподненсут нам очередной сюрприз.

    Согласен!Там все хотят поиметь свою выгоду,И турки там не самые мирная сторона конфликта.И от создания османской империи они ни когда не отказывались.

    Лучше империя османов, чем империя рокфеллеров и вандербильтов. С османами хоть можно договориться по помидорам, туризму, картошке...с-400.
    Маз
  20. Николай Прохожий Сегодня, 13:53
    Турция. как и Иран никак и никогда не могут быть друзьями России. Лишь на определённое время - попутчики. Кремль делает вид что затупился, и выгораживает Эрдогана. Всё дело в будущем газопроводе, поэтому ставки в этой игре так высоки, что Кремлю приходится терпеть выходки Эрдогана... В скором времени также будет и с Ираном. А на американцев просто удобно всё валить, они привыкшие к этому и лениво огрызаются в ответ...
    Николай Прохожий
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