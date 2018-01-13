18:40 13 января

Украинская гривна показала исторический антирекорд стоимости

Национальный банк Украины зафиксировал исторический минимум стоимости национальной валюты по отношению к евро и рублю. Так, гривна пробила психологический порог в 2 рубля за единицу и к выходным торговалась на отметке 1,98 руб. Перешагнула украинская валюта и через другую психологическую отметку – 34 единицы за евро. Официальный курс Нацбанка – 34,18 грн. за единицу европейской валюты.

Между тем, в Нацбанке Украины заявили, что падение курса гривны «находится под полным контролем и имеет сезонный характер». По словам замглавы НБУ, «в начале года снижаются поступления иностранной валюты на фоне роста спроса», что выражается в «девальвационном давлении на курс гривны».

Украинская гривна показала исторический антирекорд стоимости



Экономические эксперты считают, что основная причина антирекордов курса гривны связана с тем, что реально украинская экономика продолжает сжиматься. Украинские товары не находят для себя новых рынков, потеряв старые. Один небольшой пример: годовая квота на поставку мёда и сока в Евросоюз Украиной была исчерпана за первые 10 дней 2018 года.

На этом фоне обращает на себя внимание заявление председателя правительства Украины Владимира Гройсмана, который заявил, что на самом деле коррупции на Украине «практически нет». Из заявления украинского премьера:
Верю в то, что многие наши враги заинтересованы в дестабилизации Украины, и они постоянно выдвигают проблему коррупции в нашей стране. Они постоянно повторяют, что коррупция очень распространена. И они делают это везде, в том числе за границей. Я считаю, что это преувеличением.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 102

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  1. 210окв Сегодня, 06:41
    Да и нехай..Они утверждают что это все к "лучшему"..
    210окв
    1. Татьяна Сегодня, 06:47
      Гройсман - "сказочник" ещё тот! Он американцев обмануть старается! Только так ему и поверили в Вашингтоне! Разбежался!
      Татьяна
      1. oldseaman1957 Сегодня, 08:16
        ...годовая квота на поставку мёда и сока в Евросоюз Украиной была исчерпана за первые 10 дней 2018 года.
        - В Европу - как рожей об асфальт!
        oldseaman1957
        1. Stas157 Сегодня, 08:54
          Украинская гривна показала исторический антирекорд стоимости

          Было бы кому заявлять! Рубль что, когда то крепкостью отличался? Да гривне еще в два раза нужно упасть, для того чтобы с российским коллегой сравняться.
          Кстати нефть уже до 70 долл. взлетела! Почему рубль по 56,6 торгуется, а не по 40-45 при таких котировках?? Нас что обманывали, когда со всех экранов падение деревянного связывали с падением нефти? Почему это работает только в одну сторону, а в обратную нет? Это как бензин что ли - рост только в одну сторону, независимо нефть дешевеет или дорожает. Как мне спросить это у нашего правительства? Похоже рассеян надули в очередной раз!
          Stas157
          1. Muvka Сегодня, 09:01
            Цитата: Stas157
            Украинская гривна показала исторический антирекорд стоимости

            Было бы кому заявлять! Рубль что, когда то крепкостью отличался? Да гривне еще в два раза нужно упасть, для того чтобы с российским коллегой сравняться.
            Кстати нефть уже до 70 долл. взлетела! Почему рубль по 56,6 торгуется, а не по 40-45 при таких котировках?? Нас что обманывали, когда со всех экранов падение деревянного связывали с падением нефти? Почему это работает только в одну сторону, а в обратную нет? Это как бензин что ли - рост только в одну сторону, независимо нефть дешевеет или дорожает. Как мне спросить это у нашего правительства? Похоже рассеян надули в очередной раз!

            Проблема в том, что до 14 года отношение гривны к рублю было 1 к 4. А сейчас 1 к 2. Про это в новости и сказано. Т.е. наша валюта обесценилась в 1,5 раза, а Украинская - в 3.
            Muvka
            1. bulvas Сегодня, 11:15
              Экономические эксперты считают, что основная причина антирекордов курса гривны связана с тем, что реально украинская экономика продолжает сжиматься. Украинские товары не находят для себя новых рынков, потеряв старые. Один небольшой пример: годовая квота на поставку мёда и сока в Евросоюз Украиной была исчерпана за первые 10 дней 2018 года.


              Чудес не бывает

              Потеряли огромный российский рынок, а в замен .... квота
              Смысловой ряд:
              российский рынок - на квоту
              Крым и Донбасс - на печенюшки и попрыгать

              Нее, рановато еще "братьев" в свободное плаванье отпускать, рановато ...

              bulvas
              1. LSA57 Сегодня, 12:04
                Цитата: bulvas
                Нее, рановато еще "братьев" в свободное плаванье отпускать, рановато ..

                но и сопли им вытирать не надо. пусть сами скачут
                LSA57
          2. Астория Сегодня, 09:01
            рассеян надули
            Селюков видно за версту, какова цена отсечения нефти была в бюджете РФ на 17 год.
            Астория
          3. Piramidon Сегодня, 11:31
            Никогда курс валюты не отражал её покупательную способность и стоимость. Все решают биржевые спекулянты, а не цены на энергоносители.
            Piramidon
          4. Кот_Кузя Сегодня, 14:32
            А ничего что пенсия на 404 1500 гривней? В рублях это меньше 3000 рублей. А в 2013 г когда курс был 1:4, то в рублях это было 6000 рублей.
            Кот_Кузя
            1. Piramidon Сегодня, 14:38
              Цитата: Кот_Кузя
              А ничего что пенсия на 404 1500 гривней?

              Это что за цифирь? Все укропенсы миллионеры, что ли? Круто!!!
              Piramidon
              1. Кот_Кузя Сегодня, 14:42
                В стране 404 пенсия 1500 гривней. Так понятно?
                Кот_Кузя
                1. Piramidon Сегодня, 14:52
                  Цитата: Кот_Кузя
                  В стране 404 пенсия 1500 гривней. Так понятно?

                  Так намного понятнее. До это была какая то шифровка, типа Юстас-Алексу? Я вначале понял, что в нэзалэжной пенсия больше 4-х лимонов (404 1500 гривней). laughing Хотя бы страну (404) от суммы пенсии запятой отделили, что ли. А то я уж было обзавидовался. belay
                  Piramidon
          5. Serg Koma Сегодня, 17:36
            Цитата: Stas157
            Было бы кому заявлять!

            А тем временем - USD 28.52 EUR 34.77
            Цитата: Stas157
            Да гривне еще в два раза нужно упасть, для того чтобы с российским коллегой сравняться.

            Исторический график курса российского рубля к украинской гривне:

            На графике показана динамика курса российского рубля RUB к украинской гривне UAH (за 10 шт.) в период с 2005 по 2017 год.

            Цитата: Stas157
            Похоже рассеян надули в очередной раз!

            Рабочие места в России для укроарбайтов уже "лакомый кусочек". С "Севера", где сейчас глубоко (по отношению с "нэнькой") глубоко за минус - палкой не выгнать laughing
            14.01.2000 1 Доллар США (USD) 5,3888 Евро (EUR)5,5375 Российский рубль (RUR) 0,188
            14.01.2013 1 Доллар США (USD) 7,993 Евро (EUR)10,6099 Российский рубль (RUR)0,264
            Цитата: Stas157
            для того чтобы с российским коллегой сравняться

            Из за ЭТОГО плакать надо, а не с Россией "ровняться". Проскакали гривну - Россия виновата? Пока виноватых ищите - ниже плинтуса упадёт.
            Serg Koma
        2. Шура пермский Сегодня, 11:42
          Да и фиг с этими хлопцами,сами себе ямку роют
          Шура пермский
      2. LSA57 Сегодня, 10:32
        Цитата: Татьяна
        Он американцев обмануть старается!

        да не столько фашингтон, сколько гейропу
        LSA57
    2. dsk Сегодня, 06:47
      Здравствуйте Дмитрий!
      Цитата: 210окв
      утверждают

      В соцсетях подвергли жесткой критике украинского премьера Владимира Гройсмана за его хвалебные речи о своих достижениях на посту премьер-министра. Гройсману посоветовали найти один патрон и застрелиться. На своей странице в Facebook глава кабмина Украины разместил свое интервью. В нем Гройсман заявляет, что его работа - это проявление "божьей воли". Также глава кабмина говорит о том, что коррупция не так распространена в стране, как об этом говорят. Эту тему, мол, развивают "враги Украины". Украинскому премьеру посоветовали не позорить Украину, а застрелиться. Также премьеру посоветовали общаться больше с людьми, а не с желтой прессой. (Телеканал "Царьград" 00:38.,13.01.18)
      dsk
      1. 210окв Сегодня, 06:54
        Сергей,доброе утро. hi Из всей промышленности которую удалось хоть немного поднять вна являются предприятия ВПК.Да и это количество невелико.Про коррупцию вообще умолчу.
        Цитата: dsk
        Здравствуйте Дмитрий!
        Цитата: 210окв
        утверждают

        В соцсетях подвергли жесткой критике украинского премьера Владимира Гройсмана за его хвалебные речи о своих достижениях на посту премьер-министра. Гройсману посоветовали найти один патрон и застрелиться. На своей странице в Facebook глава кабмина Украины разместил свое интервью. В нем Гройсман заявляет, что его работа - это проявление "божьей воли". Также глава кабмина говорит о том, что коррупция не так распространена в стране, как об этом говорят. Эту тему, мол, развивают "враги Украины". Украинскому премьеру посоветовали не позорить Украину, а застрелиться, чтобы такие мысли больше не звучали на информресурсах. Также премьеру посоветовали общаться больше с людьми, а не с желтой прессой. (Телеканал "Царьград" 00:38.,13.01.18)
        210окв
        1. Дедкастарый Сегодня, 06:58
          Украинская гривна показала исторический антирекорд стоимости
          - что нам, на ВО, с ЭТИМ делать ??? belay
          Дедкастарый
          1. LSA57 Сегодня, 10:34
            Цитата: Дедкастарый
            - что нам, на ВО, с ЭТИМ делать ???

            нечего сказать, пройти мимо
            LSA57
        2. German Titov Сегодня, 09:56
          Коррупция-основной вид промышленности.
          German Titov
    3. Chertt Сегодня, 07:10
      "Верю в то, что многие наши враги заинтересованы в дестабилизации Украины, (с) Гройсман"
      А кто самый главный враг украины ? Даже самые упоротые понимают, что это Правители Нэзалэжной
      Chertt
    4. сибиралт Сегодня, 07:13
      Если заврта нефть подешевеет, то и гривна "психологически" поправится. winked А если они свой ржавый флот в утиль сдадут, то и ВВП резко подскочит. lol
      сибиралт
    5. LSA57 Сегодня, 10:30
      Цитата: 210окв
      Да и нехай..Они утверждают что это все к "лучшему"..

      даже когда будут сидеть по самые уши в навозе, всё равно будут всем доказывать, что принимают лечебные ванны
      LSA57
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:45
    Читаю такие статьи и думаю рынок УКРАИНЫ зачищен от национальной промышленности для товаров из США и ГЕРМАНИИ и КИТАЯ...в подоплеке всей этой майданной истории лежала чистая экономика...теперь острие акул дикого капитализма ЗАПАДА поворачивается в сторону РОССИИ. Начинается на наших глазах новый ДРАНГ НАХ ОСТЕН ...уже новыми способами и методами...цель правда осталась прежняя со времен походов тевтонских рыцарей на Русь...территории и ресурсы...народ будет либо порабощен либо уничтожен...что полностью будет зависеть от нашей способности сопротивляться этому в новых реалиях времени.
    Тот же ЛЕХА
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:59
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      цель правда осталась прежняя со времен походов тевтонских рыцарей на Русь...территории и ресурсы.

      говорят Трамп-потомок тамплиеров...
      Дедкастарый
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:05
        говорят Трамп-потомок тамплиеров...

        smile
        Гитлер тоже считал себя потомком ариев...высшая нация ...исключительность затмила глаза как ему так и элите США.
        Лечение только одно...на бескрайних просторах РОССИИ развешиваем их на березах для просушки мозгов когда они пойдут в очередной ДРАНГ НАХ ОСТЕН...дело к этому идет.
        Тот же ЛЕХА
        1. андрей юрьевич Сегодня, 07:24
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          развешиваем их на березах для просушки мозгов

          Лёха, мой дед писал в дневнике,что таких не на берёзах,а на танковых пушках развешивали...копчёных уже.
          андрей юрьевич
      2. LSA57 Сегодня, 12:08
        Цитата: Дедкастарый
        говорят Трамп-потомок тамплиеров...

        а украинцы уже не украинцы, а шумеры
        LSA57
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:45
    Один небольшой пример: годовая квота на поставку мёда и сока в Евросоюз Украиной была исчерпана за первые 10 дней 2018 года.

    Однако наторговались мёдом укрокаклы... Ну так ещё поскачат, и всё будет опаньки! wassat
    a.s.zzz888
  4. Koronik Сегодня, 06:49
    "Экономические эксперты считают, что основная причина антирекордов курса гривны связана с тем, что реально украинская экономика продолжает сжиматься. Украинские товары не находят для себя новых рынков, потеряв старые." Опаньки,а вот и прозрение.Доскакались.
    Koronik
  5. фа2998 Сегодня, 06:53
    Ну , ладно, как нам говорят и пишут, что украинской экономике- трындец.Но как наш рубль поживает? Нефть котируется за 60-70 баксов, помнится несколько лет назад она так стоила, но рубль был за 30 за бакс.А теперь? Думаю поглядывать через забор нам рановато, сначала давайте в нашей стране порядок наведем! hi
    фа2998
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:01
      Все у порядке-наибулина за базар отвечает wink ...по понятиям а не по Конституции
      ДЕДПИХТО
    2. Горный стрелок Сегодня, 07:19
      А вы какой порядок хотите? У нас только-только свои товары и своё продовольствие Российский рынок захватили. При стоимости 30 р/$ ничего этого бы не было. Один импорт, оплачиваемый нефтедолларами. Потом нефть "роняют" до тридцати... И мы кладём зубья на полку?
      Горный стрелок
      1. Stas157 Сегодня, 10:28
        Цитата: Горный стрелок
        Потом нефть "роняют" до тридцати... И мы кладём зубья на полку?

        То есть вы связываете успехи в нашей экономике и промышленности целиком со слабым рублем, а не с модернизацией производства? Тогда давайте, как в Зимбвабве, рубль до 2,5 млн. за доллар уроним - во промышленность заработает!
        В Европах отчего экономика хорошо работает? У них же Евро дорогой! Почему мы в 14 году лучше жили, чем сей час, когда доллар 30 рублей стоил, а "не клали зубы на полку", чем вы пугаете?
        Stas157
    3. NKT Сегодня, 08:17
      А вот непонятно что с ним происходит. Прямая корреляция рубль-нефть пропала. ЦБ и Минфин скупают валюту, чтобы не допустить укрепления рубля, а он так тихонько укрепляется.
      NKT
    4. Muvka Сегодня, 09:03
      Ну давно было сказано, что рубль от нефти отвязали. Хотя, как по мне, чтобы и нашим и вашим, вполне можно было бы рубль держать в пределах 45-48 рублей. Чтобы и производители не страдали и обычные люди. Ниже и не надо.
      Muvka
    5. Астория Сегодня, 09:04
      но рубль был за 30 за бакс.
      - возьмите отправную точку года скажем с 2005 и сравните темп инфляции в Штатах и РФ, думаю , что Вы без труда увидите почему курса по 30 за доллар быть не может без серьезных проблем для экономики.
      Астория
      1. Stas157 Сегодня, 10:40
        Цитата: Астория
        сравните темп инфляции в Штатах и РФ, думаю , что Вы без труда увидите почему курса по 30 за доллар быть не может без серьезных проблем для экономики.

        Так за инфляцию у нас Набиулина отвечает с ЦБ, и экономический блок правительства, не? Все не ладно в датском королевстве! И инфляция, и девальвация... да, кто ж за все это отвечать то будет? Давайте спишем все на инфляцию. Она виновата! Правительство здесь не при чем!
        Stas157
        1. Астория Сегодня, 10:51
          1) Ни Путина, ни правительство, ни экономический блок в частности никто не выгораживает.
          2) Набиулина как бы не с 2000х возглавляет ЦБ.
          3) Инфляция всегда сопровождает девальвацию, ну это как бы экономика.
          4)
          Давайте спишем все на инфляцию.
          Если валюта А, обесценивается в течение десятилетия быстрее валюты Б, рано или поздно наступает расплата и курс выравнивается.
          Астория
          1. Stas157 Сегодня, 11:13
            Цитата: Астория
            2) Набиулина как бы не с 2000х возглавляет ЦБ.

            С 2000х Путин возглавляет Россию. И он же Набиулину поставил.
            Цитата: Астория
            3) Инфляция всегда сопровождает девальвацию, ну это как бы экономика.

            Не всегда. В нулевых у нас инфляция была, а девальвации почти не было.
            Цитата: Астория
            Если валюта А, обесценивается в течение десятилетия быстрее валюты Б, рано или поздно наступает расплата и курс выравнивается.

            То есть за Зимбабве можно по радоваться? Там американский доллар стоит 2,5 млн. зимбабвийских долларов. Скоро можно ожидать выравнивание курса?
            Stas157
            1. Астория Сегодня, 11:18
              1)
              С 2000х Путин возглавляет Россию. И он же Набиулину поставил.
              И что с того, Набиулина с какого года ?
              2)
              Инфляция всегда сопровождает девальвацию,
              , а не наоборот
              3) При чем здесь Зимбабве, инфляция начала 2000х далеко не всегда была монетарной, то есть не зависела от действий ЦБ. Если совершаются экономические ошибки - за них нужно платить.
              Астория
              1. Stas157 Сегодня, 11:41
                Цитата: Астория
                И что с того, Набиулина с какого года ?

                Конечно Путин здесь совершенно не при чем! Он Набиулину только поставил. К нему то какие вопросы!
                Цитата: Астория
                инфляция начала 2000х далеко не всегда была монетарной, то есть не зависела от действий ЦБ.

                А от экономического блока правительства инфляция тоже не зависела? Великий финансист Кудрин же тогда с нею боролся, изо всех сил, высушивал экономику, выводил "лишние" рубли в баксы... Старался человек! Но, она почему то побеждала.
                Stas157
                1. Астория Сегодня, 14:33
                  Стас, мне на Путина и Набиулину до барабана, это во первых.

                  Во-вторых основное накопление инфляции пришлось не на время руководства ЦБ Набиулиной, это факт, можете даже убиться об стену, но она к этому отношения не имела.

                  В третьих, Вам черным по белому говорят, что инфляция начала 2000х далеко не всегда была монетарной, то есть не всегда зависела от действий ЦБ. Не монетарную инфляцию нельзя победить монетарными методами, если каждый раз в конце года поднимать все тарифы на 10-15% - глупо не ждать инфляционного скачка, но отношение ЦБ к этому не имел, у ЦБ своих ошибок была куча, но это другой разговор.
                  Астория
    6. Ныробский Сегодня, 11:21
      Цитата: фа2998
      Ну , ладно, как нам говорят и пишут, что украинской экономике- трындец.Но как наш рубль поживает? Нефть котируется за 60-70 баксов, помнится несколько лет назад она так стоила, но рубль был за 30 за бакс.А теперь? Думаю поглядывать через забор нам рановато, сначала давайте в нашей стране порядок наведем!
      Вы в финансово-экономические дебри не лезьте, всё равно это вам, как и многим из нас не подвластно. Слабый рубль выгоден для нашей экономики. То что рубль шагнул с 30 до 60, не потянуло за собой повальное увеличение цен в два раза. Буханка хлеба не подорожала с 30 до 60 рублей, так же как все остальные не импортные товары. Стали меньше закупать там, и больше производить здесь. А для ясности картины есть такие показатели - ЗВР России оцениваются в сумму более 450 млрд.долларов, а ЗВР Уркаины оцениваются в 18,8 млрд.долларов(при Януковиче 24,6). До 2020 года Уркаина должна выплатить кредиторам примерно столько же! При этом у Уркаины сильно сократились источники валютных поступлений, которые уже в 2019 году будут урезаны ещё на 2 млрд.долларов от потери газового транзита. Имеющийся официальный курс гривны не соответствует действительности и удерживается искусственно. Если взять условный триллион гривен находящийся в обороте и разделить на 18 млрд долларов имеющихся в запасе, то получится курс более 50 гривен за доллар.
      Ныробский
      1. NKT Сегодня, 17:12

        Если взять условный триллион гривен находящийся в обороте и разделить на 18 млрд долларов имеющихся в запасе, то получится курс более 50 гривен за доллар.


        У нас тогда курс 87 должен быть, так как денежная масса 39 трл.руб, а резервы 450 млрд.$
        NKT
    7. Дядя Ваня Сусанин Сегодня, 12:45
      Злые языки поговаривают, что за один рубль дают аж две японские йены , срочно сообщите в правительство Японии , что у них усе плохо с экономикой !!!!
      Дядя Ваня Сусанин
  6. Симон Сегодня, 07:00
    Ой! То ли еще будет! Порошенко со своим управленческим сбродом, Украину еще не до этого доведет! fool
    Симон
  7. Геркулесыч Сегодня, 07:08
    Корпупции вна укроине нету -есть тотальное взяточничничество, и разваровывание всего и всеми, кто хоть какую то власть имеет! : lol
    Геркулесыч
  8. Горный стрелок Сегодня, 07:10
    Радоваться пожару у соседа не стоило бы... Да это такой сосед, что и позлорадствовать - не грех.
    Короче, эксперимент "Украина" пора заканчивать...
    Горный стрелок
    1. Лелёк Сегодня, 09:17
      Цитата: Горный стрелок
      Короче, эксперимент "Украина" пора заканчивать...

      hi
      И как это сделать? Гангрена 3-й стадии не лечится, а именно в таком состоянии торгово-промышленные дела незалежной. Без валютной капельницы ей свистец, а спонсировать полутруп никто не хочет. Кроме того по заявлению Гройсмана "врагами" Руины фактически объявлены США и ЕС, а этот укус дорого ей (Руине) обойдётся. В общем - всё хреново.

      В заключение: с наступающим "Старым" Новым Годом всех форумчан.
      Лелёк
  9. Геркулесыч Сегодня, 07:11
    Поздравляю всех со Старым Новым Годом! !! drinks good drinks Чтобы елось и пилось, чтоб хотелось и моглось! ! good drinks С Праздником всех нас от моего имени! !! drinks good drinks Уррра мне!!!! (Крайняя фраза шутка! ) .
    Геркулесыч
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:18
      drinks Праздник,не праздник-Геркулесыч с утра на работе(тоже шутка) wink ...Молодца!!! good
      ДЕДПИХТО
  10. Fitter65 Сегодня, 07:14
    Украинская гривна показала исторический антирекорд стоимости

    Да-а-а,а у нас за доллар 57 рублей вчера торговали и что.Вот честное слово как то меня больше волнуют проблемы своей страны и моей семьи....
    Fitter65
    1. Muvka Сегодня, 09:05
      56, не врите. А как можно говорить о проблеме слабости рубля, если последние пол года он практически стабилен и даже чуть чуть рос?
      Muvka
      1. Stas157 Сегодня, 10:44
        Цитата: Muvka
        56, не врите.

        56,6 не врите.))
        Цитата: Muvka
        А как можно говорить о проблеме слабости рубля, если последние пол года он практически стабилен и даже чуть чуть рос?

        Да за последнюю неделю, так вообще самая крепкая валюта в мире! Об этом надо говорить. Больше позитива!
        Stas157
    2. shura7782 Сегодня, 09:21
      К великому сожалению Вы правы. В статье замени слова Украина на Россия, гривна на рубль, Гройсмана на Медведева и т.д. Во многом, что на выходе получится?
      Тоже самое, только вид с боку. То, что то у кого то немного хуже - очень слабое утешение. Почему то приводят всё время худшие примеры. Правильней было бы сравнивать Россию , например, с Китаем. Глядишь и подтянемся за лучшими.
      shura7782
      1. Антарес Сегодня, 12:23
        Цитата: shura7782
        Правильней было бы сравнивать Россию , например, с Китаем. Глядишь и подтянемся за лучшими.

        нельзя, для этого только Украина есть, там всегда хуже, поэтому и публикуют. lol
        Антарес
        1. shura7782 Сегодня, 12:41
          Интересные у Вас координаты. Рядом с островом Кабо Верде. К чему бы это?
          shura7782
    3. Tusv Сегодня, 10:31
      Цитата: Fitter65
      Да-а-а,а у нас за доллар 57 рублей вчера торговали и что.Вот честное слово как то меня больше волнуют проблемы своей страны и моей семьи....

      Ни чего Вы не понимаете в валютных обрезках и парадоксах Зенона bully
      В канун 2015 года доллар стоил под сто, гривна - трешку. Сейчас бакс равен 57, гривна пару рублей. Не сложный математический расчет и гривна выросла в глазах рубля. Цэ перемога fellow
      Tusv
  11. Симон Сегодня, 07:17
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Читаю такие статьи и думаю рынок УКРАИНЫ зачищен от национальной промышленности для товаров из США и ГЕРМАНИИ и КИТАЯ...в подоплеке всей этой майданной истории лежала чистая экономика...теперь острие акул дикого капитализма ЗАПАДА поворачивается в сторону РОССИИ. Начинается на наших глазах новый ДРАНГ НАХ ОСТЕН ...уже новыми способами и методами...цель правда осталась прежняя со времен походов тевтонских рыцарей на Русь...территории и ресурсы...народ будет либо порабощен либо уничтожен...что полностью будет зависеть от нашей способности сопротивляться этому в новых реалиях времени.

    Согласен! Но для этого нам нужен хороший предводитель, который уважаемый народом и себя оправдал, то есть такой, как Александр Невский. Думаю, что Володя Путин, это заслуживает, и фамилия говорящая - путёвый и путь. Станет снова президентом - правильной дорогой пойдем друзья! good drinks
    Симон
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:36
      Приставку ,,не,, к хвамилии добавить и будет самое оно... laughing tongue
      ДЕДПИХТО
    2. shura7782 Сегодня, 09:28
      Станет снова президентом - правильной дорогой пойдем друзья!
      18 лет корабли лавировали, лавировали, так и не вылавировали. laughing
      Лучше, Пётр Алексеевич. good good good
      shura7782
  12. Симон Сегодня, 07:18
    Цитата: 210окв
    Да и нехай..Они утверждают что это все к "лучшему"..

    Так у них все, что хуже - это "лучше"! Все на оборот! laughing
    Симон
  13. Симон Сегодня, 07:20
    Цитата: Koronik
    "Экономические эксперты считают, что основная причина антирекордов курса гривны связана с тем, что реально украинская экономика продолжает сжиматься. Украинские товары не находят для себя новых рынков, потеряв старые." Опаньки,а вот и прозрение.Доскакались.

    Так, они сами от этих рынков отказываются, ради своих амбиций! fool
    Симон
  14. rotmistr60 Сегодня, 07:20
    «в начале года снижаются поступления иностранной валюты на фоне роста спроса»
    Правильно, ЕС не дал 600 млн. вот поступления и снизились. Зато как патриотично бьются головой о стенку украинские патриоты доказывая, что у них не только все хорошо, но и на большом подъеме.
    rotmistr60
  15. EvgTan Сегодня, 07:47
    Ну а наш рубль, разве крепчает? Даже эта гривна крепче рубля 2 к 1. Для нас почему-то падение рубля благо, а для украины падение гривны катастрофа. И где логика таких статей?
    EvgTan
    1. NKT Сегодня, 08:24
      По вашей методике, рубль крепче йены во сколько раз ? wink
      NKT
    2. БЛОНДИН Сегодня, 08:40
      Даже эта гривна крепче рубля 2 к 1

      Это Вы о чём? (в 2014-м я менял 3 к 1)
      В 1998 году в России рубли старого образца были обменены на рубли нового образца с коэфф. 1000:1

      Напоминаю "старый" рупь и карбованец украинский стартовали от советского рубля...
      в 1996 году на Украине карбованцы меняли на гривню с кэфф. 100000:1

      Вот рупь то просел... Так что ли?
      БЛОНДИН
    3. Tusv Сегодня, 09:06
      Цитата: EvgTan
      Даже эта гривна крепче рубля 2 к 1.

      А до майдана была 4 к одному. Вот не пойму, толи рубль крепчает, толи гривна падает recourse
      Tusv
    4. Muvka Сегодня, 09:07
      Цитата: EvgTan
      Ну а наш рубль, разве крепчает? Даже эта гривна крепче рубля 2 к 1. Для нас почему-то падение рубля благо, а для украины падение гривны катастрофа. И где логика таких статей?

      Именно. Крепчает. Хоть и медленно, но крепчает. Будем посмотреть, что весной будет. При такой то цене на нефть.
      Muvka
    5. Астория Сегодня, 09:08
      Не совсем катастрофа, но в 404 отрицательный торговый баланс (энергоносители и удобрения + все что не производит 404 ( дожили, сало и то польское ), чем дороже импорт тем больше проблем во внутренней экономике.
      Астория
      1. Антарес Сегодня, 12:28
        Цитата: Астория
        отрицательный торговый баланс

        в 2017 да, в общем то он всегда колеблется от +3 млрд до минуса 1.2..что тоже проблема.
        Антарес
  16. Rusland Сегодня, 08:02
    Цитата: Дедкастарый
    Украинская гривна показала исторический антирекорд стоимости
    - что нам, на ВО, с ЭТИМ делать ??? belay

    Айкью нам повышают.
    Rusland
  17. лысова Сегодня, 08:10
    Самовнушение тут не поможет, да и в виртуальной реальности долго не прожить, жрать то надо.
    лысова
  18. мыслитель Сегодня, 08:58
    Верю в то, что многие наши враги заинтересованы в дестабилизации Украины, и они постоянно выдвигают проблему коррупции в нашей стране.

    Ай молодца, так и ЕС уже во врагах yes
    По словам главы представительства Евросоюза в Украине Хьюга Мингарелли, на сегодняшний день коррупция остается очень серьезной болезнью, "от которой страдает все украинское общество".

    https://rian.com.ua/politics/20180111/1031199914/
    mingarelli-antikorrupcionnyi-sud.html
    мыслитель
  19. нивасандер Сегодня, 08:59
    рубль и гривна встретятся на отметке 50 за бакс
    нивасандер
  20. фа2998 Сегодня, 09:02
    Цитата: Горный стрелок
    А вы какой порядок хотите?

    А я хочу, чтобы бешеные доходы с нефти и газа как то обогащали рядовых граждан(даже с использование личных счетов), и направлялись на развитие нашей экономики, а не прятались в зарубежных кубышках. А на деле -жиреют единицы.И все кубышки опустеют, если не создаем что то новое.Лучше не нефтегазовой, хотя можно успешно развивать глубокую переработку, нефте- газовую химию, пользуясь нашими преимуществами- газ и нефть все таки наши. hi
    фа2998
    1. NKT Сегодня, 10:10
      Ну это будет примерно (если брать газ и нефть) 14тр на каждого человека в месяц. При условии, что добыча осуществляется бесплатно. Считайте, много это или мало.
      NKT
      1. фа2998 Сегодня, 10:57
        Для Москвы и Подмосковья это конечно ерунда, а наши власти даже такую прибавку не заметят (получают миллионы), но рядовая семья которая имеют доход в 30-40 тыс.(из которых 5-7 тыс.забирает коммуналка), будут рады и меньшему.По вашим расчетам, на семью из 4 чел.-почти 60 тыс (!) Хотя бы установили льготные тарифы на газ, бензин, что многие добывающие страны делают.Это конкуретный плюс экономики, и облегчение на семейный бюджет.В общем, не надо все перечислено, ГЛАВНОЕ-ЧАСТЬ ПРИБЫЛИ ДАТЬ ЧЕЛОВЕКУ, ГРАЖДАНИНУ.В ЛЮБОЙ ФОРМЕ, а не драть с него постоянно! hi
        фа2998
        1. dauria Сегодня, 12:51
          ГЛАВНОЕ-ЧАСТЬ ПРИБЫЛИ ДАТЬ ЧЕЛОВЕКУ, ГРАЖДАНИНУ.В ЛЮБОЙ ФОРМЕ


          "Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли — того ни в сказке сказать, ни пером описать!
          Однако, и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!" wink
          dauria
        2. Дядя Ваня Сусанин Сегодня, 12:57
          Прошу меня простить , но эта идея - доходы от нефти и газа разделить между всеми гражданами, дурно пахнет если и не идиотизмом , то инфантилизмом точно ! Это все равно , что в организме человека всю ту глюкозу, которую потребляет мозг , отнять и поделить между всеми клетками тела , сможет ли такой человек остаться Человеком ???? Сомневаюсь !!! Так же и про государство !
          Дядя Ваня Сусанин
          1. Кот_Кузя Сегодня, 14:38
            Некоторые рассуждают как Шариков: отнять все да поделить wassat
            Кот_Кузя
  21. Лелёк Сегодня, 09:07
    Верю в то, что многие наши враги заинтересованы в дестабилизации Украины, и они постоянно выдвигают проблему коррупции в нашей стране. Они постоянно повторяют, что коррупция очень распространена. И они делают это везде, в том числе за границей. Я считаю, что это преувеличением.
    Лихо. Это значит, что врагами незалежной Руины являются США и ЕС, которые ежедневно требуют усиления борьбы с коррупцией и принятия антикоррупционных законов. Руина кусает руки хозяевам? Ай-яй-яй!. request
    Лелёк
  22. afrikanez Сегодня, 09:24
    Судя по статье, цена гривны целиком зависит от продажи мёда в ЕС! lol
    afrikanez
  23. Сомневающийся Сегодня, 09:48
    Гривна что, дороже рубля??? belay
    Мы миллиардами кубов газ торгуем, а какая-то гривна дороже рубля, как так?
    Сомневающийся
    1. Дядя Ваня Сусанин Сегодня, 13:00
      А Японская йена дешевле рубля , как-то так
      Дядя Ваня Сусанин
    2. Кот_Кузя Сегодня, 14:40
      Но при этом средняя украинская пенсия 1500 гривней, а российская 15000 рублей. Средняя зарплата на Украине 3000 гривней, а в России 30000 рублей. Так какая валюта крепче?
      Кот_Кузя
  24. onix757 Сегодня, 09:51
    Экономические эксперты считают, что основная причина антирекордов курса гривны связана с тем, что реально украинская экономика продолжает сжиматься.
    А потом, как окончательно сожмется, украинцы поймут как были не правы и пойдут в сторону Москвы на поклон. Видимо этого от них ждут.
    onix757
  25. Дормидонт Сегодня, 10:08
    С художественной точки зрения эти фантики не представляют никакой ценности. Их даже печатать себе в убыток
    Дормидонт
  26. Zomanus Сегодня, 10:27
    Падение очередное и не последнее.
    Падение производства в отсутствии экспорта потянет за собой вниз
    и все остальные отрасли. Да и вообще ведет к общей деградации, упрощению.
    Сейчас ждем начала продаж леса-кругляка и земли.
    И вот тогда реально капец будет.
    Zomanus
  27. демос1111 Сегодня, 10:55
    Цитата: Stas157
    Украинская гривна показала исторический антирекорд стоимости

    Было бы кому заявлять! Рубль что, когда то крепкостью отличался? Да гривне еще в два раза нужно упасть, для того чтобы с российским коллегой сравняться.
    Кстати нефть уже до 70 долл. взлетела! Почему рубль по 56,6 торгуется, а не по 40-45 при таких котировках?? Нас что обманывали, когда со всех экранов падение деревянного связывали с падением нефти? Почему это работает только в одну сторону, а в обратную нет? Это как бензин что ли - рост только в одну сторону, независимо нефть дешевеет или дорожает. Как мне спросить это у нашего правительства? Похоже рассеян надули в очередной раз!

    Ни кто в России курс рубля не поднимет. Не аыгодно экспортерам. Вообще для стран, которые имеют свои ресурсы выгодна денежная валюта как можно более дешовая. Доходы от продажи сырья и дешовых товаров позволят купить импортные комплектующие, а дешовый рубль очистит свой рынок от импорта.
    Для хохлов же все имеет другой оборот. Им даже уголь, не говоря уде о нефти и газе за валюту покупать надо. А после все это предприятиям отдать, а у предприятить в связи с обвалом, покупательская способность рухнула. Сложно им. Очень. Наука будет на поколения вперед. Моло их останется.
    демос1111
    1. Астория Сегодня, 11:23
      Не аыгодно экспортерам. Вообще для стран, которые имеют свои ресурсы выгодна денежная валюта как можно более дешовая.
      - дешевая валюта в принципе выгода всем экспортерам, не только ресурсным.
      А после все это предприятиям отдать
      - каким предприятиям - коммунальщикам, ну дык конечные потребители и так расчитываются по мировым ценам.
      Астория
    2. ando_bor Сегодня, 11:35
      Цитата: демос1111
      Ни кто в России курс рубля не поднимет.

      На днях рубль вверх попер, вслед за нефтью, Центробанк не пустил, - всю валюту скупил, что бы не допустить укрепление рубля, это для многих отраслей в нынешних условиях губительно.
      ando_bor
  28. ando_bor Сегодня, 11:32
    Здесь я с украинским премьером согласен
    Коррупции нет, вернее она номинальная, лапку все тянут, а не дают, давать нечего, я давно это вижу.
    Поэтому многие запаниковали и переобуваются.
    Украинцы все что от Союза досталось пpocpaли, нового ничего не создали, папуасы уже богаче:
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_b
    y_GDP_(nominal)_per_capita
    а в отличии от папуасов украинцам кроме жратвы еще и одежда и отопление нужны,
    но пока ведь массово не вымирают, бегут только.
    И если раньше уровень ВВП на душу можно было по ППСу смотреть, он у них выше, то сейчас МВФ
    своими требованиями их на номинал выгнал.
    ando_bor
  29. vladimirvn Сегодня, 12:12

    Жмите последнюю кнопку.
    vladimirvn
  30. Антарес Сегодня, 12:35
    "Факторами давления на гривню остаются сезонная умеренная активность экспортеров на фоне повышенного спроса со стороны импортеров и наличного рынка, а также наличие гривневого ресурса для спекулятивных игр "на повышение". Кроме того, на курсовые тренды будет влиять позиция Нацбанка в отношении проведения открытых аукционов по продаже доллара для нивелирования пиков волатильности"
    , – прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
    Нацбанковцы в пятницу поддержали гривню тем, что они называют "вербальными интервенциям", сообщает UBR. Заместитель председателя НБУ Олег Чурий в официальном сообщении объяснил текущую девальвацию гривни сезонными факторами: по его версии, отечественные импортеры сейчас делают товарные запасы (возможно имеются в виду нефтетрейдеры), в то время как аграрии-экспортеры не могут их обеспечить нужным объемом доллара – зарабатывают меньше из-за спада деловой активности в начале года. Временно.
    По моим наблюдения -зима, время когда гривна ВСЕГДА падает. Напомню что исторический максимум падения был "черный вторник" февраля..там к 50 чуть ли не ушло...даже торговать не знали как.
    Так что зима традиционно снижение.
    Впрочем курс заранее был заложен к 30. А интервенции были всего 34 млн. НБУ-это его работа следить за курсом.
    Антарес
  31. Alekseits Сегодня, 13:11
    Цитата: Tusv
    Цитата: EvgTan
    Даже эта гривна крепче рубля 2 к 1.

    А до майдана была 4 к одному. Вот не пойму, толи рубль крепчает, толи гривна падает recourse

    И то, и другое.. wink
    Alekseits
  32. mashinist Сегодня, 13:47
    Нет этот показатель именно отражает начало года! И кроме квот они продают в Европу товары прекрасно ,ЕС какие то поблажки сделал погуглите. Экономика сжалась но как живущий в Одессе убеждаю у нас очень богатый стал город, мэр хороший пришел... Т.е. уровень бедных стал хуже но машин новых количество не уменьшается.
    mashinist
  33. Moskovit Сегодня, 14:07
    Очень напоминает историю с 98 годом. Более менее курс держался за счет кредитов и пирамиды гко. А потом жарким авгУстовским днем все рухнуло. Смотрели на сообщения центробанка как на сводки информбюро в 41 году. В результате тяжелых боев рубль оставил отметку в 15 по отношению к доллару. Украине это еще придется пережить. Догнать и перегнать Россию хотя бы в курсе гривны к доллару.
    Moskovit
  34. Кося Ферзь Сегодня, 14:40
    Ну а фигли, территория свободного подскока.
    Кося Ферзь
  35. opus Сегодня, 15:31
    Украинская гривна показала исторический антирекорд стоимости

    О своей валюте (рубле) надо печься.
    Что нам до гривны, да ещё на ВОЕННОМ ( fool ) ОБОЗРЕНИИ?
    Цитата: Stas157
    Почему рубль по 56,6 торгуется, а не по 40-45 при таких котировках??

    opus
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