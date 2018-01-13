Украинская гривна показала исторический антирекорд стоимости

Верю в то, что многие наши враги заинтересованы в дестабилизации Украины, и они постоянно выдвигают проблему коррупции в нашей стране. Они постоянно повторяют, что коррупция очень распространена. И они делают это везде, в том числе за границей. Я считаю, что это преувеличением.

Национальный банк Украины зафиксировал исторический минимум стоимости национальной валюты по отношению к евро и рублю. Так, гривна пробила психологический порог в 2 рубля за единицу и к выходным торговалась на отметке 1,98 руб. Перешагнула украинская валюта и через другую психологическую отметку – 34 единицы за евро. Официальный курс Нацбанка – 34,18 грн. за единицу европейской валюты.Между тем, в Нацбанке Украины заявили, что падение курса гривны «находится под полным контролем и имеет сезонный характер». По словам замглавы НБУ, «в начале года снижаются поступления иностранной валюты на фоне роста спроса», что выражается в «девальвационном давлении на курс гривны».Экономические эксперты считают, что основная причина антирекордов курса гривны связана с тем, что реально украинская экономика продолжает сжиматься. Украинские товары не находят для себя новых рынков, потеряв старые. Один небольшой пример: годовая квота на поставку мёда и сока в Евросоюз Украиной была исчерпана за первые 10 дней 2018 года.На этом фоне обращает на себя внимание заявление председателя правительства Украины Владимира Гройсмана, который заявил, что на самом деле коррупции на Украине «практически нет». Из заявления украинского премьера: