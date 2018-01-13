18:36 13 января

В ЕС прокомментировали слова Трампа о "последнем шансе Ирана"

В Европейском союзе прокомментировали заявления американских властей по поводу готовности выйти из так называемой ядерной сделки с Ираном. Напомним, что речь идёт о многостороннем соглашении, прогресс по которому достигался в течение несколько лет при участии ЕС, России, а также непосредственно Ирана и США. Тегеран открыл доступ международным экспертам на свои ядерные объекты, одновременно дав обязательства прекращения программы по обогащению урана.

В заявлении департамента внешней политики ЕС говорится о том, что Евросоюз продолжает проявлять приверженность продолжению полного и эффективного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий. Также сообщается, что ЕС будет координировать свои шаги, чтобы ситуация окончательно не вышла из-под контроля и не переросла в разряд угроз.

В ЕС прокомментировали слова Трампа о "последнем шансе Ирана"



Таким образом, в Брюсселе фактически дают понять, что именно действия Соединённых Штатов Америки могут превратить ситуацию с Ираном в угрозу для европейской безопасности. В ЕС понимают, что именно американские провокации могут привести к тому, что Иран вполне может закрыть доступ для иностранных наблюдателей на объекты ядерной отрасли и продолжить обогащение урана.

Накануне Вашингтон продлил действие режима приостановки санкций в отношении Ирана. Режим продлён ещё на четыре месяца с оговоркой Трампа о том, что для Ирана это «последний шанс для того, чтобы изменить ситуацию». В пресс-службе Белого дома заявили, что ожидают от европейских партнёров содействия в исправлении «ужасных недостатков» соглашения с Ираном.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. 210окв Сегодня, 06:59
    Заштатники несут угрозу всему миру..А не только ЕС.... yes
    210окв
    1. Татьяна Сегодня, 07:07
      Цитата: 210окв
      Заштатники несут угрозу всему миру..А не только ЕС.... yes

      Что верно - то верно! Именно так! Или в противном случае Трамп - просто помело худое!
      Татьяна
    2. Chertt Сегодня, 07:07
      Америка, может нормально, по пунктам сформулировать свои претензии к Ирану 7. А то мы, пока слышим. какое то невнятное недовольство, угрозы. какой то "дух соглашения" Ноль конкретики
      Chertt
      1. Идущий Сегодня, 08:29
        Надо Израиль спрашивать , ветер оттуда.
        Идущий
        1. Stranger03 Сегодня, 08:37
          Только что-то вы не то обсуждаете. Я понимаю, что Израиль, США. В статье речь по ЕС, который совсем недавно заявлял, что сделка с Ираном останется прежней. Сейчас риторика меняется, когда босс сказал свое последнее слово. Вообщем, ЕС как была проституткой под США, так и осталась. Ни своего мнения, ни своей политики, ни своего руководства.
          Stranger03
        2. VANIN Сегодня, 08:54
          Цитата: Идущий
          Надо Израиль спрашивать , ветер оттуда.

          Все верно, они Иран и Сирию в покое не оставят..Не мытьем, так катаньем !
          Все рычаги политики находятся в Израиле! Не спроста там русские военную базу создали..
          В самый критический момент, можем надавить, опасно конечно, но страховка..
          не помешает! (сейчас пинать начнут и жаловаться, но я высказал свое мнение..) soldier
          VANIN
    3. Vard Сегодня, 07:07
      Все просто... КНДР... Это от Европы далеко... Не долетит... И это не устраивает США... Типа как же так... Нас достанут а эта старая жирная Европа проскочит... Так что надо создать государство по типу КНДР с ядерным оружием что бы и европейцам было чего боятся...
      Vard
    4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:09
      Трамп хочет изменить сделку с ИРАНОМ...президент США как настоящий МАЧО ...слово дал...хе хе слово взял ...обратно.Вот и договаривайся с такими дешевками.
      Тот же ЛЕХА
    5. сибиралт Сегодня, 07:19
      Американцам плевать на ядерную программу Ирана. Иран им конкурент в нефтедобыче. Бизнес и ничего личного.
      сибиралт
      1. dsk Сегодня, 08:02
        Здравствуйте Олег!
        Цитата: сибиралт
        на ядерную программу Ирана
        Израиль - "заказчик" Ирана, у них давние счёты, Хакеры "накопали", что израильское лобби помогло Трампу через его зятя Куршнера. Сейчас Трамп "отрабатывает" должок. Да и "сделка" Абамы не сработала, выброс на рынок иранской нефти не удержал ценник на 30$, и Россия не "развалилась". Старым друзьям "нефтяника" Тиллерсона нужна нефть за 100$, они же не зря его в администрацию продвинули. Вот планы и "перекраивают". hi
        dsk
        1. oldzek Сегодня, 10:42
          а по моему это предупреждение не столько Ирану,сколько ЕС.мол следуйте в русле моих а не ваших интересов.соглашение многостороннее,а возражает главнюк....
          oldzek
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:14
    Батюшки, Европа еще не совсем потеряна для человечества lol , осознают что Трамп не совсем в себе -общепланетный пироманьяк, впрочем, как и все прочие призерводенты сша! !! sad
    Геркулесыч
    1. Котище Сегодня, 07:31
      Я думаю, если бы не "русские хакеры", ятоб сейчас бабуська-Клинтешна вытворяла? Да ребята поторопились - такой цирк пропустили.
      Котище
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:16
    То, что ЕС пытается отстаивать свою точку зрения это конечно хорошо и минус для Сша. Но
    ЕС будет координировать свои шаги, чтобы ситуация окончательно не вышла из-под контроля и не переросла в разряд угроз
    С кем и как? Когда ЕС, что-то мог держать под контролем находясь под давлением Сша и показывая свою беззубость практически во всем (кроме санкций против России)?
    rotmistr60
  4. Симон Сегодня, 07:32
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Трамп хочет изменить сделку с ИРАНОМ...президент США как настоящий МАЧО ...слово дал...хе хе слово взял ...обратно.Вот и договаривайся с такими дешевками.

    Так, они же себя считают воротилами мира, вот и делают все, что захотят.
    Симон
  5. Rusland Сегодня, 07:43
    Не забыли американцы о старой дружбе с Ираном и выгодном соседством уже с Россией. Да и нефть покоя не даёт, короче лакомый кусочек. А остальное пыль в глаза, даже своим союзникам.
    Rusland
  6. андрон-30 Сегодня, 07:50
    вот штатная мракобесная политика , Иран идёт на условия ЕС ,что нужно сша , да смена власти в Иране .
    андрон-30
  7. Пленник Сегодня, 08:07
    Уж Ын то наверное как угорает от этого "последнего" шанса.
    Пленник
  8. лысова Сегодня, 08:29
    --- " Накануне Вашингтон продлил действие режима приостановки санкций в отношении Ирана." --- Как это понимать?!!! Если Гондурас предъявит России санкции, мы это ещё поймём smile Но какого хрена, штаты кидают санкции против другого государства ?!!! Засуньте их себе туда, чем,вы, пытаетесь думать.
    лысова
  9. нивасандер Сегодня, 08:49
    Фильм "День Независимости" повествует о том как добрые и сердобольные инопланетяне пытались спасти мир от США
    нивасандер
  10. Дормидонт Сегодня, 11:54
    В точку. Последний шанс Ирана раздавить общечеловеческую гадину. Другого может не быть
    Дормидонт
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