В ЕС прокомментировали слова Трампа о "последнем шансе Ирана"

В Европейском союзе прокомментировали заявления американских властей по поводу готовности выйти из так называемой ядерной сделки с Ираном. Напомним, что речь идёт о многостороннем соглашении, прогресс по которому достигался в течение несколько лет при участии ЕС, России, а также непосредственно Ирана и США. Тегеран открыл доступ международным экспертам на свои ядерные объекты, одновременно дав обязательства прекращения программы по обогащению урана.В заявлении департамента внешней политики ЕС говорится о том, что Евросоюз продолжает проявлять приверженность продолжению полного и эффективного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий. Также сообщается, что ЕС будет координировать свои шаги, чтобы ситуация окончательно не вышла из-под контроля и не переросла в разряд угроз.Таким образом, в Брюсселе фактически дают понять, что именно действия Соединённых Штатов Америки могут превратить ситуацию с Ираном в угрозу для европейской безопасности. В ЕС понимают, что именно американские провокации могут привести к тому, что Иран вполне может закрыть доступ для иностранных наблюдателей на объекты ядерной отрасли и продолжить обогащение урана.Накануне Вашингтон продлил действие режима приостановки санкций в отношении Ирана. Режим продлён ещё на четыре месяца с оговоркой Трампа о том, что для Ирана это «последний шанс для того, чтобы изменить ситуацию». В пресс-службе Белого дома заявили, что ожидают от европейских партнёров содействия в исправлении «ужасных недостатков» соглашения с Ираном.