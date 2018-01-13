Эстонский премьер пообещал японскому коллеге "сохранять давление" на КНДР
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил о том, что официальный Таллин приложит все усилия со своей стороны, чтобы санкционное давление на КНДР не снижалось. Такое заявление Ратас сделал в ходе своей встречи с председателем правительства Японии Синдзо Абэ в эстонской столице. Эстонские СМИ отмечают, что Абэ призвал Эстонию «совместно усилить давление на северокорейский режим, который продолжает подготовку к ракетно-ядерным испытаниям».
Из заявления Юри Ратаса, которое приводит японская служба информации NHK:
Синдзо Абэ:
На данный момент японский премьер совершает турне по Прибалтийским республикам, которые в первую очередь от визита Абэ ожидают инвестиций. Однако обещаний по инвестициям в экономики стран Балтии японский политический лидер пока не даёт, чем явно разочаровывает прибалтийские власти. Известно, что помимо Эстонии Абэ посетит Латвию, Литву, после чего отправится на юг – в Болгарию, Румынию и Сербию.
Из заявления Юри Ратаса, которое приводит японская служба информации NHK:
Сотрудничество между Эстонией и Японией имеет важное значение для сохранения мирового порядка. Мы обсудили с господином Абэ вопросы информационной и кибербезопасности.
Синдзо Абэ:
В ходе переговоров с моим коллегой мы отметили важность единства мнений по северокорейской проблеме. Мы договорились продолжить диалог не только в формате «Япония-Эстония», но и в более широком формате «Япония - страны Балтии».
На данный момент японский премьер совершает турне по Прибалтийским республикам, которые в первую очередь от визита Абэ ожидают инвестиций. Однако обещаний по инвестициям в экономики стран Балтии японский политический лидер пока не даёт, чем явно разочаровывает прибалтийские власти. Известно, что помимо Эстонии Абэ посетит Латвию, Литву, после чего отправится на юг – в Болгарию, Румынию и Сербию.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/juri.ratas
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