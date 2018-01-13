18:30 13 января

Эстонский премьер пообещал японскому коллеге "сохранять давление" на КНДР

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил о том, что официальный Таллин приложит все усилия со своей стороны, чтобы санкционное давление на КНДР не снижалось. Такое заявление Ратас сделал в ходе своей встречи с председателем правительства Японии Синдзо Абэ в эстонской столице. Эстонские СМИ отмечают, что Абэ призвал Эстонию «совместно усилить давление на северокорейский режим, который продолжает подготовку к ракетно-ядерным испытаниям».

Из заявления Юри Ратаса, которое приводит японская служба информации NHK:
Сотрудничество между Эстонией и Японией имеет важное значение для сохранения мирового порядка. Мы обсудили с господином Абэ вопросы информационной и кибербезопасности.


Эстонский премьер пообещал японскому коллеге "сохранять давление" на КНДР



Синдзо Абэ:
В ходе переговоров с моим коллегой мы отметили важность единства мнений по северокорейской проблеме. Мы договорились продолжить диалог не только в формате «Япония-Эстония», но и в более широком формате «Япония - страны Балтии».


На данный момент японский премьер совершает турне по Прибалтийским республикам, которые в первую очередь от визита Абэ ожидают инвестиций. Однако обещаний по инвестициям в экономики стран Балтии японский политический лидер пока не даёт, чем явно разочаровывает прибалтийские власти. Известно, что помимо Эстонии Абэ посетит Латвию, Литву, после чего отправится на юг – в Болгарию, Румынию и Сербию.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/juri.ratas
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Комментарии 86

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  1. rotmistr60 Сегодня, 07:48
    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил о том, что официальный Таллин приложит все усилия со своей стороны, чтобы санкционное давление на КНДР не снижалось
    И все это, как я понял, на полном серьезе и от официальных лиц. Ну это полный абзац, который, я надеюсь, понимают и в ЕС. Сша пасует перед КНДР, но тут вмешалась "великая" Эстония и задавила КНДР. Самим не смешно, что у вас такие премьеры?
    rotmistr60
    1. oldseaman1957 Сегодня, 08:02
      Цитата: rotmistr60
      но тут вмешалась "великая" Эстония

      Эстонннское казачество восстало!
      oldseaman1957
      1. Татьяна Сегодня, 08:08
        Странно, что Абэ вообще в Эстонии появился. Что ему нужно от бедных стран Балтии?
        Уж не собирается ли милитаризирующая Япония открыть там свой "второй - западный - фронт" против России с учётом застопоренного реваншистского процесса урегулирования между Японией и Россий вопроса о принадлежности спорных Курильских островов?!!!
        Татьяна
        1. Teberii Сегодня, 08:15
          Может они вспомнили о том ,что Калининград их территория да и самураи Кенигсберг основали.
          Teberii
          1. Татьяна Сегодня, 08:20
            Цитата: Teberii
            Может они вспомнили о том ,что Калининград их территория да и самураи Кенигсберг основали.
            Да нет, не так! Просто перед горячей ТМВ у агрессоров стайный инстинкт в подготовке ими к войне против жертвы агрессии срабатывает!
            Татьяна
          2. Идущий Сегодня, 08:22
            Хитрый Абе решил попутешествовать , по экзотическим странам , за государственный счет , другого смысла не видно.
            Идущий
            1. Svarog51 Сегодня, 08:50
              Виктор, приветствую hi С наступающим Старым Новым годом! drinks
              Мы обсудили с господином Абэ вопросы информационной и кибербезопасности.

              А это ну их министра ноут из дома "увели"? lol
              Svarog51
              1. bouncyhunter Сегодня, 08:55
                Все привет ! hi
                Эстонский премьер пообещал японскому коллеге "сохранять давление" на КНДР

                Ржач с утра : блохи пообещали затоптать дракона . wassat
                bouncyhunter
                1. Svarog51 Сегодня, 09:02
                  Паша, доброго утречка, друже hi С наступающим тебя! hi
                  блохи пообещали затоптать дракона

                  У драконов чешуя. "Рыба - это такое животное, покрытое чешуёй, а вот если бы они были покрыты мехом, то там бы водились блохи" из анекдота про студента-биолога.
                  Svarog51
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:05
                    Серёга , и тебя с наступающим взаимно ! drinks Я этот анекдот знаю , потому и привёл аллегорию с блохами и драконом . wink А эстонцам спасибо - они сделали мне день ! good
                    bouncyhunter
                    1. Идущий Сегодня, 09:09
                      Паша , Сергей, доброго утра ! hi drinks сейчас этот "мощный" покажет всему миру , как надо вести себя с КНДР. laughing
                      Идущий
                      1. bouncyhunter Сегодня, 09:11
                        Витя hi drinks
                        Цитата: Идущий
                        сейчас этот "мощный" покажет всему миру , как надо вести себя с КНДР

                        Если не лопнет от собственной "мощности" . lol
                        bouncyhunter
                    2. LSA57 Сегодня, 10:43
                      Цитата: bouncyhunter
                      А эстонцам спасибо - они сделали мне день !

                      а если подключатся латыши с литовцами, тогда неделю? wink
                      Привет Павел hi
                      LSA57
                      1. bouncyhunter Сегодня, 10:45
                        Сергей , здравствуй ! hi
                        Цитата: LSA57
                        тогда неделю?

                        Всем колхозом они и на месяц потянут . lol
                        bouncyhunter
                    3. Pete Mitchell Сегодня, 14:41
                      Паша, Сергей и все hi эсты кажется всем сделали день, кроме северных корейцев: они кинулись выяснять - это что такое вообще и хде lol
                      Pete Mitchell
                      1. Идущий Сегодня, 15:49
                        Видимо так и не нашли , нет такого иероглифа . laughing
                        Идущий
                2. Идущий Сегодня, 09:14
                  Цитата: bouncyhunter
                  Витя hi drinks
                  Цитата: Идущий
                  сейчас этот "мощный" покажет всему миру , как надо вести себя с КНДР

                  Если не лопнет от собственной "мощности" . lol


                  Зато с утра повеселили , я вот только до сих пор понять не могу ,чего Абе туда поперся.
                  Идущий
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:21
                    Цитата: Идущий
                    Зато с утра повеселили

                    Мягко сказано . laughing
                    Цитата: Идущий
                    чего Абе туда поперся.

                    А пёс его знает , чего ему в Ниппоне не сидится .
                    bouncyhunter
                    1. Идущий Сегодня, 12:51
                      Эти ребята просто так ничего не делают , чего то удумали.
                      Идущий
                      1. bouncyhunter Сегодня, 13:08
                        Ну да , восточную хитрость ещё никто не отменял .
                        bouncyhunter
                  2. Tusv Сегодня, 10:06
                    Цитата: Идущий
                    чего Абе туда поперся.

                    За живцами. Бывало закинешь удочку с эстонцем и северокорейская подлодка в котелке
                    Tusv
                    1. Идущий Сегодня, 12:52
                      Если только на крокодилов тогда согласен , да и то вялые они живцы. lol
                      Идущий
                  3. LSA57 Сегодня, 10:44
                    Цитата: Идущий
                    Зато с утра повеселили , я вот только до сих пор понять не могу ,чего Абе туда поперся.

                    наверное пообещали рецепт изготовления шпрот
                    LSA57
                    1. Тралл Сегодня, 11:25
                      Так Ын узнал о существовании Эстонии smile
                      Тралл
            2. Tusv Сегодня, 09:53
              Цитата: Идущий
              Хитрый Абе решил попутешествовать , по экзотическим странам , за государственный счет , другого смысла не видно.

              Могу предложить вариатаф:
              Японцы любят рыбу, рыбаки закончились, Эстонцы любят ловить, рыбы нет. Взаимовыгодное сотрудничество
              Японцы собрались арестовывать суда, своих моряков жалко, а эстонцами за пару йен можно рискнутьdrinks
              Tusv
              1. Pirogov Сегодня, 10:11
                Цитата: Tusv
                Японцы собрались арестовывать суда, своих моряков жалко, а эстонцами за пару йен можно рискнуть

                Да как поедут ВСЕ ТРИ эстонца как по арестовывают все суда вокруг КНДР. Короче ДУРДОМ...........
                Pirogov
                1. Tusv Сегодня, 10:17
                  Дык не жалко Абе трех эстонцев. Злой он. А исчо в литве и латвии парочку на дыбает drinks
                  Tusv
          3. LSA57 Сегодня, 10:40
            Цитата: Teberii
            Может они вспомнили о том ,что Калининград их территория да и самураи Кенигсберг основали.

            а Курилы случайно не они насыпали? belay lol
            LSA57
        2. самый главный Сегодня, 14:07
          [quote=Татьяна]Странно, что Абэ вообще в Эстонии появился. Что ему нужно от бедных стран Балтии?
          В Берлине был туман... вот и пришлось приземлится, а новую речь не успели написать, пришлось просто страну заменить в старой речи. fool
          самый главный
      2. 210окв Сегодня, 08:15
        Ай моська!Знать она сильна!рука хозяина видна!
        210окв
    2. Комментарий был удален.
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:11
        Как я понимаю японцы устроят вояж по странам, которые громче всех с хрипотой в голосе орут против России. Этакий "самурайский" ход - больше визга от самых вонючих стран ЕС (Прибалтика, Польша, может битая Германия что-то вякнет) в свою пользу. Голый номер и не на пользу Японии.
        rotmistr60
    3. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:12
      Даже если на карту взглянуть,где Эстония относительно КНДР находится,то уже смешно.А с премьером караул не только у тормозов..
      ДЕДПИХТО
    4. антивирус Сегодня, 08:39
      напрасно Вы так--естонский райком имеет решающий голос во всех мировых делах
      не видно суслика , а он есть --и решения естонцев всегда правильны и воплощаются в жисть
      антивирус
      1. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:53
        Цитата: антивирус
        напрасно Вы так--естонский райком имеет решающий голос во всех мировых делах
        не видно суслика , а он есть --и решения естонцев всегда правильны и воплощаются в жисть

        Мы шо,ракетное топливо у эстов забыли? belay ..тады да,суслик везде lol
        ДЕДПИХТО
    5. sgazeev Сегодня, 10:13
      Цитата: rotmistr60
      Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил о том, что официальный Таллин приложит все усилия со своей стороны, чтобы санкционное давление на КНДР не снижалось
      И все это, как я понял, на полном серьезе и от официальных лиц. Ну это полный абзац, который, я надеюсь, понимают и в ЕС. Сша пасует перед КНДР, но тут вмешалась "великая" Эстония и задавила КНДР. Самим не смешно, что у вас такие премьеры?

      Эстония есть главный элемент в тормозной системе ЕС. fool
      sgazeev
    6. Ныробский Сегодня, 10:29
      Цитата: rotmistr60
      И все это, как я понял, на полном серьезе и от официальных лиц. Ну это полный абзац, который, я надеюсь, понимают и в ЕС. Сша пасует перед КНДР, но тут вмешалась "великая" Эстония и задавила КНДР. Самим не смешно, что у вас такие премьеры?
      После сделанного эстонцами заявления, Ким Чен Ын нахмурился, поднялся с кресла и нервно заходил по кабинету. Подойдя к карте мира, он хотел было закурить, но тут же смяв сигарету и отшвырнув её в сторону решительно направился к рабочему столу и вытащил из ящика лупу. Эстония?-задумчиво произнёс Ын. ..... Через 15 минут из кабинета раздался гомерический смех Ына и ракета "Пуккыксон-3" покинув пусковую шахту ушла в небесную синь. Через день власти Латвии и Литвы сделали заявление о том, что они никогда не любили Японию...
      Ныробский
  2. сибиралт Сегодня, 07:48
    Если Ын посылает Трампа куда подальше, то может он испугается эстонского премьера? lol Ну, ну!
    сибиралт
    1. VANIN Сегодня, 07:55
      Цитата: сибиралт
      Если Ын посылает Трампа куда подальше, то может он испугается эстонского премьера? lol Ну, ну!

      Ну все Ыну придется сдаваться, сама ЭСТОНИЯ вступает в бой..))))
      VANIN
  3. skylare Сегодня, 07:49
    А, простите, каким местом Эстония давит на северокорейский режим? Или уже просто не знают, как свою значимость выпятить?
    skylare
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:50
    Ратас показывает на карте японцу как он этому ЫНу окажет давление... smile и смех и грех...детский сад...а та та.
    Тот же ЛЕХА
    1. victorsh Сегодня, 07:55
      Нет.Он ему показал ГДЕ находится великая Эстония.
      victorsh
      1. igordok Сегодня, 08:08
        Он бы рад помочь, да только Эстонско-Корейская граница, чего-то мешает.
        igordok
    2. БЛОНДИН Сегодня, 08:15
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Ратас показывает на карте японцу как он этому ЫНу окажет давление... smile и смех и грех...детский сад...а та та.

      Нет, нет...
      Он рекламирует эстонские камины, работают от российского газа или на дровах. При покупке двух штук связка берёзовых поленьев (так же из России) в подарок. laughing
      БЛОНДИН
  5. Rusland Сегодня, 07:50
    Магнитофоны Сони завезут, если не забудут.
    Rusland
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:45
      Такие? lol ..то что кассетниками уже не пользуемся,до тормозов еще вряд-ли дошло
      ДЕДПИХТО
      1. Paranoid50 Сегодня, 13:09
        Цитата: ДЕДПИХТО
        кассетниками уже не пользуемся,

        Дык,что характерно, первый советский CD-проигрыватель был произведён ... да,там yes Что сейчас? А сейчас вся территория Прибалтики(Лат,Лит,Эст),учитывая темпы исчезновения коренного населения, вполне пригодна для заселения японцами в случае,если Ким таки низвергнет в океан "четыре неказистых острова"(с). Только нужно будет приучить японских макак к житью в эстонских болотах.
        Paranoid50
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:50
    Там вся страна - как один район Москвы. Крутые давильщики wassat
    Горный стрелок
  7. Геркулесыч Сегодня, 07:53
    Это анекдот такой -эстонцы пообещали в обозримом будущем -через пять -семь тысяч лет, стать на планете супердержавой номер 6, ибо просто шестерками на поводке у сша им ходить не камильфо! wassat
    Геркулесыч
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 07:54
    Лучше пообещал бы содействие в возврате Курил - над святым японцы хоть не ржали бы
    КВУ-НСвД
  9. askort154 Сегодня, 07:54
    Мир стал четырёх-полярным ! Россия, Китай, США, Эстония. belay
    askort154
    1. Геркулесыч Сегодня, 08:06
      За отсутствие в вашем списке Израиля, форумные израильтяне устроят вам "баню "! wassat Они везде wassat , будьте внимательны! !! wassat
      Геркулесыч
      1. askort154 Сегодня, 09:27
        Геркулесыч....За отсутствие в вашем списке Израиля, форумные израильтяне устроят вам "баню "! Они везде , будьте внимательны! !!

        Есть одно место на планете, где их нет - Еврейская автономная республика РФ. yes drinks
        askort154
    2. БЛОНДИН Сегодня, 08:17
      Цитата: askort154
      Мир стал четырёх-полярным ! Россия, Китай, США, Эстония. belay

      После этого ДВОЕ (Фша и Компас) сошли с ума! laughing
      БЛОНДИН
  10. Симон Сегодня, 08:12
    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил о том, что официальный Таллин приложит все усилия со своей стороны, чтобы санкционное давление на КНДР не снижалось --- А вообще, кто она такая Эстония в ЕС и в НАТО - пешка, её имеют там как хотят вассалы заокеанского хозяина и что хозяин скажет, так оно и будет.
    Симон
  11. Симон Сегодня, 08:22
    Цитата: Геркулесыч
    Это анекдот такой -эстонцы пообещали в обозримом будущем -через пять -семь тысяч лет, стать на планете супердержавой номер 6, ибо просто шестерками на поводке у сша им ходить не камильфо! wassat

    Да, они через несколько лет исчезнут с лица земли, как государство! laughing
    Симон
  12. nsws3 Сегодня, 08:24
    Численность ВС КНДР по данным той же вики: 1115000, население Эстонии 1315635 человек. Хороший анекдот от тааармааазооов!!!
    nsws3
  13. федоров Сегодня, 08:25
    Голодранцы и жополизы всех стран объединяйтесь !
    Странно, что еще Украина не решила оказывать давление на КНДР. request
    федоров
    1. Пленник Сегодня, 08:37
      Ей пока некогда. Есть дела поважнее. Она Европу и весь "свободный" мир от ВВП "защищает".
      Пленник
  14. Пленник Сегодня, 08:34
    Они такие забавные эти прибалтийские политики. "Сотрудничество между Эстонией и Японией имеет важное значение для сохранения мирового порядка...". Хранители понимаешь ли мирового порядка. Что бы всерьез такое говорить, не улыбнувшись ни разу, надо быть идиотом или эстонским политиком.
    Пленник
  15. Лекс. Сегодня, 08:50
    Кто такая эта Эстония деловая как 3 копейки
    Лекс.
    1. Tusv Сегодня, 11:57
      Цитата: Лекс
      Кто такая эта Эстония деловая как 3 копейки

      Между прочим лидер по добыче сланцевой нефти с более чем вековой традицией. Американские шпинёы пошли давно на сделку. Как?
      Tusv
  16. Дирижер Сегодня, 08:50
    Сеня только 13 января , До весеннего обострения далеко, вроде.
    Дирижер
  17. Alex-a832 Сегодня, 09:00
    Может мы напрасно иронизируем, вдруг у них имеется шамашский спецназ с боевыми бубнами - скачут вокруг костров, жгут чучело Ына, короче - реально угрожают безопасности КНДР. А ещё поднапрягутся и в северокорейских ядерных зарядах цепную реакцию остановят. О как! Весь мир трепещет в страхе!
    Alex-a832
    1. Вольнопёр Сегодня, 10:15
      Цитата: Alex-a832
      Может мы напрасно иронизируем, вдруг у них имеется шамашский спецназ с боевыми бубнами - реально угрожают безопасности КНДР. А ещё поднапрягутся и в северокорейских ядерных зарядах цепную реакцию остановят. О как! Весь мир трепещет в страхе!

      Не сомневайтесь, имеется.


      Напомню, что известная программа-мессенджер Scype это эстонская разработка.
      Вольнопёр
      1. Alex-a832 Сегодня, 11:48
        У Ына на этот вид "шаманства" иммунитет - нет Интернета - нет проблем.
        Alex-a832
        1. Вольнопёр Сегодня, 12:16
          Цитата: Alex-a832
          У Ына на этот вид "шаманства" иммунитет - нет Интернета - нет проблем.

          В КНДР имеется ограниченный доступ в Интернет для ряда организаций, получающих для этого официальное разрешение. На 2013 год количество IP-адресов, выходящих в сеть, оценивалось в 1200.
          Доступ имеют партийные деятели, пропагандисты Чучхе внешнему миру, МИД, иностранные представительства, некоторые научно-технические организации, в том числе Корейский компьютерный центр, субъекты внешнеэкономической деятельности, включая совместные предприятия и производства, выпускающие товары на экспорт, некоторые столичные университеты, служба безопасности. / вики /

          Как видите, несмотря на небольшое количество потенциальных объектов для атаки и вследствие этого их повышенную защищённость, "взлом" любой из этих "целей" будет иметь весьма серьёзные последствия
          Вольнопёр
  18. prior Сегодня, 09:02
    Как плющит Северную Корею от литовского давления видно даже невооружённым глазом.
    Ким с микроскопом пытается найти Эстонию на карте, чтобы понять откуда давит.
    prior
  19. Не либероид Русский Сегодня, 09:16
    ухахахахаха... вот лизнул так лизнул.... интересно в КНДР страшно стало от таких заявлений или они подтерлись ими ? торговля если и есть то около ноля скорее все... а отношения - ну какие могут быть отношения с шавкой
    Не либероид Русский
  20. лысова Сегодня, 09:19
    lol Плохи дела для Ына, ведь это же Эстония! --- " . Мы договорились продолжить диалог не только в формате «Япония-Эстония», но и в формате " Эстония - Япония ". Много общего - у обеих стран море есть - рыбами будут меняться. А премьер Японии, приехал убедиться, что там ничего нет, разве, что порт с терминалом купить.
    лысова
  21. АнпеЛ Сегодня, 09:26
    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил о том, что официальный Таллин приложит все усилия со своей стороны, чтобы санкционное давление на КНДР не снижалось.

    ну да, как еще великим эстонам себя любимых не потешить своей геополитической важностью
    Мы договорились продолжить диалог не только в формате «Япония-Эстония», но и в более широком формате «Япония - страны Балтии»

    ну прибалтовские страны все вместе это уже явно международное, даже глобальное влияние на всё и вся
    АнпеЛ
  22. Вольнопёр Сегодня, 09:58
    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил о том, что официальный Таллин приложит все усилия со своей стороны, чтобы санкционное давление на КНДР не снижалось. Такое заявление Ратас сделал в ходе своей встречи с председателем правительства Японии Синдзо Абэ в эстонской столице. Эстонские СМИ отмечают, что Абэ призвал Эстонию «совместно усилить давление на северокорейский режим, который продолжает подготовку к ракетно-ядерным испытаниям».
    Из заявления Юри Ратаса, которое приводит японская служба информации NHK:
    Сотрудничество между Эстонией и Японией имеет важное значение для сохранения мирового порядка. Мы обсудили с господином Абэ вопросы информационной и кибербезопасности.

    Японию интересует не сама Эстония, как таковая, а в большей степени лишний голос в пользу своих интересов на Ген.Ассамблее ООН. К тому же Эстония стремиться стать непостоянным членом Сов.Без ООН в 2020-2021 гг.
    А так как у КНДР помимо ракет и ЯО есть неплохие "хакеры", то японцев в не меньшей степени интересует членство в расположенном в Эстонии киберцентре НАТО.
    Япония присоединится к киберцентру НАТО в Таллинне
    Япония в самом скором времени присоединится к работе центра компетенции кибер-обороны НАТО, действующему в Таллинне.
    «Я рад сообщить, что Япония в самом скором времени приступит к сотрудничеству в центре компетенции кибер-обороны НАТО, действующем в Таллинне», - сказал в пятницу премьер-министр Эстонии Юри Ратас после состоявшейся в Таллинне встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
    Эту информацию подтвердил и руководитель правительства Японии.
    На сегодняшний день к работе Центра компетенции НАТО по кибер-обороне присоединились уже 20 стран.

    https://rus.postimees.ee/4373849/yaponiya-prisoed
    initsya-k-kibercentru-nato-v-tallinne#comments
    Вольнопёр
  23. Berkut24 Сегодня, 10:13
    Эстонский премьер пообещал японскому коллеге "сохранять давление" на КНДР

    Может я ошибаюсь, но мне кажется что на нейтральной полосе между границами великой Эстонии и Императорской Японией затесалось ещё какое-то государство, через которое приходится перекрикиваться этим странам.
    Berkut24
  24. мерцание Сегодня, 10:55
    Эстонский премьер пообещал японскому коллеге "сохранять давление" на КНДР

    Сохранять (и даже усилить) давление эстонский премьер может только на канализационные трубы Эстонии.
    мерцание
  25. ustinov.yuri Сегодня, 11:00
    Ужас! Чешуя от шпрот рулит мировой политикой.
    ustinov.yuri
  26. Лесс Сегодня, 11:14
    Насмешил так насмешил)
    Лесс
  27. Piramidon Сегодня, 11:17
    "Ай, Моська..."
    Piramidon
  28. pvv113 Сегодня, 11:20
    официальный Таллин приложит все усилия со своей стороны, чтобы санкционное давление на КНДР не снижалось

    Это новый анекдот?
    pvv113
  29. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:34
    Мдаа, они это серьезно? Страна размером с дачный сортир и армией в три с половиной калеки грозит ядерной державе?
    Генерал Песчаных Карьеров
  30. Аспид 57 Сегодня, 11:47
    Интерсено , а в какой микроскоп Пхеньян может разглядеть Эстонию?
    Аспид 57
  31. Дормидонт Сегодня, 11:58
    Как тольков в КНДР узнают, что есть "эстония", тут же сдудутся им на милость
    Дормидонт
  32. mikh-korsakov Сегодня, 13:19
    Официальный Таллин заявил, что Эстония приложит все усилия чтобы КНДР не увиливала от санкций. Ну Ын, ну погоди.
    mikh-korsakov
  33. DPN Сегодня, 13:58
    КНДР член ложит на США ,что ей какая то шавка в виде Эстонии которая наверняка даже не знает где находится КНДР которая просто уничтожит эту шавку.
    DPN
  34. pafegosoff Сегодня, 16:03
    Забавно. А еще Эстония вложилась в постройку нового авианосца...США. Целых десять евро!
    И Луна. Кратер Ломоносова они переименовали в кратер унтершарфюрера СС Харальда Нугисекса.
    И вообще, Добавил эстонский лидер, "было время, когда Япония и дружественный Эстонии 3-й Рейх были союзниками! Ура Хирохито!"
    pafegosoff
    1. Metallurg_2 Сегодня, 16:43
      А еще Эстония вложилась в постройку нового авианосца...США. Целых десять евро.

      Да и те, если присмотреться - из дотаций Брюсселя)))
      Metallurg_2
  35. Metallurg_2 Сегодня, 16:42
    Эстония продолжит давить... Видать тяжелая, прямо тяжеловес мировой политики)))
    Metallurg_2
  36. WapentakeLokki Сегодня, 18:27
    Да-а-а галантерейщик и кардинал это СиЛа
    WapentakeLokki
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