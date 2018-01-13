Эстонский премьер пообещал японскому коллеге "сохранять давление" на КНДР

Сотрудничество между Эстонией и Японией имеет важное значение для сохранения мирового порядка. Мы обсудили с господином Абэ вопросы информационной и кибербезопасности.

В ходе переговоров с моим коллегой мы отметили важность единства мнений по северокорейской проблеме. Мы договорились продолжить диалог не только в формате «Япония-Эстония», но и в более широком формате «Япония - страны Балтии».