Масштабной атаке боевиков не помогли даже турецкие бронемашины

С целью недопущения продвижения сирийских правительственных сил вглубь провинции Идлиб, ряд террористических группировок объявили о своем союзе с Хайят Тахрир аш-Шам, и решили выступить единым фронтом. К боевикам примкнули также подразделения так называемой умеренной оппозиции. В ходе наступления по ряду направлений, террористы применяли армейские бронированные машины производства Турции.



Боевики нанесли свой главный удар западнее авиабазы Абу Духур, и даже взяли под свой контроль несколько мелких населенных пунктов. Однако, противнику не удалось закрепить успех и уже через несколько часов они отступили за свои прежние позиции.



По данным источников, связанных с Хайят Тахрир аш-Шам, боевики убили более 20 солдат сирийской армии, 50 бойцов были захвачены в плен. Им так же удалось захватить один танк САА. Официальный Дамаск не подтвердил эту информацию.











