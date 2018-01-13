18:38 13 января

Масштабной атаке боевиков не помогли даже турецкие бронемашины

С целью недопущения продвижения сирийских правительственных сил вглубь провинции Идлиб, ряд террористических группировок объявили о своем союзе с Хайят Тахрир аш-Шам, и решили выступить единым фронтом. К боевикам примкнули также подразделения так называемой умеренной оппозиции. В ходе наступления по ряду направлений, террористы применяли армейские бронированные машины производства Турции.

Боевики нанесли свой главный удар западнее авиабазы Абу Духур, и даже взяли под свой контроль несколько мелких населенных пунктов. Однако, противнику не удалось закрепить успех и уже через несколько часов они отступили за свои прежние позиции.

По данным источников, связанных с Хайят Тахрир аш-Шам, боевики убили более 20 солдат сирийской армии, 50 бойцов были захвачены в плен. Им так же удалось захватить один танк САА. Официальный Дамаск не подтвердил эту информацию.




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Комментарии 9

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  1. Egorovich Сегодня, 10:35
    Скоро людоедам все равно полный кирдык наступит. Это последние судорожные трепыхания.
    Egorovich
  2. Vard Сегодня, 10:38
    На самом деле скорее всего как по телику показывают было... постреляли из автоматов высунув их над забором... а они там каменные... и всё... А то что сообщили... так им похоже платят как журналистам... за публикации...
    Vard
  3. svp67 Сегодня, 10:46
    Масштабной атаке боевиков не помогли...
    Читаешь сводки с Сирии и понимаешь, что там все еще только начинается...
    svp67
  4. лысова Сегодня, 10:59
    Или я что то не понял?!!! Заголовок об одном, а текст статьи о противоположном состоянии дел ??? Так кто кого убил и кто взят в плен ?!
    лысова
    1. мерцание Сегодня, 12:55
      Того же мнения.
      Похоже это такой прием, например, заголовок,типа: ВКС и САА громят террористов,
      текст: после мощной артподготовки и массированной бомбардировки ВКС России сирийские войска взяли оливковые сады, террористы понесли огромные потери убиты 3 , ранено 7, подбит танк и 3 танки, искорежено 3 миномета. Не обошлось и без потерь и у САА: убито 20 , 30 попали в плен, подбито 5 танков, 3 бтр 4 рсзо.
      Ну вот какую реакцию вызовет подобная статья? Ну типа, горбатого нам лепят, какие же это победы? Любят у нас врать, держат нас за дураков ... зачем вошли ... второй Афган итд.
      Именно для такой реакции читателя материал преподносится в таком стиле, этакий оксюморон.
      Хотят таким способом, по капле, вытравить из нас позитивное отношение нашего участия в Сирии, чтобы мы со скепсисом относились к своим успехам, а потом и вовсе отказались.

      Так и выше: между заголовоком и текстом явное противоречие. Вот только в видеосюжете сообщают, что практически создан котел на юго-востоке Идлиба, хотя в тексте ни слова.
      мерцание
    2. sabakina Сегодня, 12:59
      Да всё нормально. В огороде бузина, а в Киеве дядька.
      sabakina
      1. мерцание Сегодня, 16:01
        Нормально это наверное когда видиль эти противоречия, а вот если не видишь и принимаешь все за чистую монету, то очень сильно сомневаюсь в нормальности negative
        мерцание
  5. мерцание Сегодня, 11:31
    Масштабной атаке боевиков не помогли даже турецкие бронемашины

    request Заголовок заявляет о неудаче бармалеев, в то время как в тексте вполне себе удачная операция : убиты, захвачены в плен, захвачен танк, организованно отступили. так в чем не помогли ?
    Правда в видео сюжете несколько другая картина, там САА практически создают котел на юго-востоке Идлиба, что выглядит куда важнее наскока бармалеев. request
    мерцание
  6. Иванов ИВ Сегодня, 17:39
    Ситуация в Идлибе уникальна. Необходимо нанести предельно массированный удар ракетами, авиацией (в том числе стратегической), СЗО!!! "Мартышки" и все остальные должны понять, Что Россия здесь. И резко усилит эффективность наступления САА. Пусть турки сидят там, где им укажут. А америкосы пусть смазывают пятки.
    Но, это нам делать нужно прямо сейчас. Позже будет не тот эффект.
    Иванов ИВ
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