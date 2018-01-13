Большая Олимпийская война на подходе

Параллельно с публично высказанными намерениями провести прямые переговоры с КНДР, Трамп отправляет стратегическую авиацию на "задний двор" северокорейцев.



Несколько дней назад три стелс-бомбардировщика B-2 приземлились на авиабазе ВВС США на Гуаме. Они "сменили на посту" сверхзвуковые В-1. Как полагают эксперты, "Спириты" больше подходят под задачи, которые скорее всего придется решать в КНДР, ведь эти самолеты способны нести новейшие бомбы, пробивающие до 20 метров армированного бетона.



Видя американскую игру мускул, руководство Китая тоже решило не отставать. Выступая перед несколькими дивизиями НОАК, председатель Си Цзиньпин заявил, что китайская армия должна быть готова к войне, а солдаты не должны бояться "ни трудностей, ни смерти". Глава Китая назвал НОАК "элитной силой", способной победить любого врага.











