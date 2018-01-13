18:33 13 января

Большая Олимпийская война на подходе

Параллельно с публично высказанными намерениями провести прямые переговоры с КНДР, Трамп отправляет стратегическую авиацию на "задний двор" северокорейцев.

Несколько дней назад три стелс-бомбардировщика B-2 приземлились на авиабазе ВВС США на Гуаме. Они "сменили на посту" сверхзвуковые В-1. Как полагают эксперты, "Спириты" больше подходят под задачи, которые скорее всего придется решать в КНДР, ведь эти самолеты способны нести новейшие бомбы, пробивающие до 20 метров армированного бетона.

Видя американскую игру мускул, руководство Китая тоже решило не отставать. Выступая перед несколькими дивизиями НОАК, председатель Си Цзиньпин заявил, что китайская армия должна быть готова к войне, а солдаты не должны бояться "ни трудностей, ни смерти". Глава Китая назвал НОАК "элитной силой", способной победить любого врага.




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Комментарии 11

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  1. svp67 Сегодня, 11:03
    Бомбардировщики, дивизии сухопутных войск...все это устрашающе, но главное, что Китай так и не отвел от корейской границы свои силы специального назначения, причем многочисленные, а значит готов к любым "олимпийским соревнованиям, во всех дисциплинах..."
    svp67
    1. Ихрек Сегодня, 11:47
      Усваивание денег по американски.
      Ихрек
    2. ИмПерц Сегодня, 12:19
      Цитата: svp67
      Бомбардировщики, дивизии сухопутных войск...все это устрашающе,

      Параллельно с публично высказанными намерениями провести прямые переговоры с КНДР, Трамп отправляет стратегическую авиацию на "задний двор" северокорейцев.

      Как всё знакомо:
      ИмПерц
      1. Смог Сегодня, 12:23
        Цитата: ИмПерц
        Как всё знакомо:

        Да!
        Смог
  2. Комментарий был удален.
  3. Лексус Сегодня, 11:52
    2,3 млн. китайских "спортсменов" к сдаче допинг-проб готовы! soldier
    Лексус
    1. Смог Сегодня, 12:09
      Цитата: Лексус
      2,3 млн. китайских "спортсменов" к сдаче допинг-проб готовы! soldier

      Ага! Причем очередями........ laughing
      Смог
      1. Лексус Сегодня, 12:22
        Ага! Причем очередями........

        Главное - пробирки не поцарапать! laughing
        Лексус
        1. Смог Сегодня, 12:24
          Цитата: Лексус
          Главное - пробирки не поцарапать!

          Нууууу, уж это как получится......... fellow laughing
          Смог
          1. Лексус Сегодня, 13:14
            Нууууу, уж это как получится.........

            Я бы на месте МОК и WADA уже бы начал поиски потомков Ноя в Армении... А то вдруг китайцы решат "спонтанным наливом" непосредственно на их штаб-квартиры анализы сдавать - спасательными жилетами и надувными лодками под белым флагом тут точно не отделаешься! wassat
            Лексус
            1. Смог Сегодня, 13:44
              Цитата: Лексус
              китайцы решат "спонтанным наливом" н

              good laughing
              Смог
  4. MegaMarcel Сегодня, 15:02
    Вообще ковбои народ . Могут и разбомбить Кима обпившись виски. Силы и средства для этого есть. Уж на корейцев южных и северных штатам пофиг. Главное поддержать статус мирового жандарма. А в этом деле все средства хороши.
    MegaMarcel
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