18:34 13 января

Как Россия финансирует своих врагов

Сегодня уже мало кого удивляет тот факт, что российский Центробанк осуществляет свою деятельность в интересах западных стран. Около 77% активов ЦБ находятся за пределами страны. При этом, львиная доля этих активов приходится на нашего "заклятого друга" - США.

На 31 декабря 2017 года объем золотовалютных резервов России составлял 417 млрд долларов, что на 15 млрд большем, чем годом ранее. При этом, ЦБ активно вкладывается в долговые обязательства западных стран. Доли нашей страны в госдолгах США, Германии, Франции и Великобритании выросли на 2-6%.

Если говорить об иностранных валютах, то команда Набиуллиной отдала свои предпочтения "американцу", полностью отказавшись от "нейтральных" швейцарских франков и существенно сократив вложения в японскую иену и европейский евро. Другими словами, отечественный Центробанк финансирует откровенно русофобские страны, которые со дня на день должны принять очередной пакет ограничений в отношении нашей страны.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 49

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  1. Лексус Сегодня, 11:38
    Главное - выборы! recourse
    Лексус
    1. Стропорез Сегодня, 12:03
      Около 77% активов ЦБ находятся за пределами страны. При этом, львиная доля этих активов приходится на нашего "заклятого друга" - США.

      Цитата: Лексус
      Главное - выборы!

      Вот такие вот выборы.
      Стропорез
      1. vladimirZ Сегодня, 14:00
        А может быть они специально уводят финансовые резервы государства за рубеж, на случай победы на выборах кандидата Левого фронта - Павла Грудинина?
        vladimirZ
        1. Стропорез Сегодня, 14:38
          Цитата: vladimirZ
          А может быть они специально уводят финансовые резервы государства за рубеж, на случай победы на выборах кандидата Левого фронта - Павла Грудинина?

          Они на всё готовы , лишь бы народные деньги не возвращать, не исключены любые варианты.
          Стропорез
        2. Вас Влад Сегодня, 18:12
          Цитата: vladimirZ
          Левого фронта - Павла Грудинина?

          Он скорее не левого, а западного фронта кандидат no !В США уже большие надежды на него возлагают wink
          Вас Влад
  2. Ихрек Сегодня, 11:45
    [quote][/quote] то команда Набиуллиной
    Предатели, а мы хотим чтобы нас уважали в мире. Мы сами себя не уважаем.
    Ихрек
    1. Голован Джек Сегодня, 11:53
      Цитата: Ихрек
      Мы сами себя не уважаем

      А "вы" - это кто?
      Голован Джек
      1. Комментарий был удален.
      2. Комментарий был удален.
      3. Комментарий был удален.
        1. Голован Джек Сегодня, 12:01
          Цитата: Ихрек
          Мы сами себя не уважаем

          Цитата: Ихрек
          Мы это русские

          (лениво): не-е-ее... не русские вы... Русские так... не говорят... no
          Голован Джек
          1. Гардамир Сегодня, 13:23
            Русские так... не говорят.
            а как говорят русские? тявкают, как голован?
            Гардамир
            1. Голован Джек Сегодня, 13:31
              Цитата: Гардамир
              а как говорят русские?

              По-разному yes
              Но всегда - за себя, за других у нас говорить... не принято.
              Цитата: Гардамир
              тявкают, как голован?

              Заезжайте в гости, познакомлю с Джеком. Заодно и увидите, как он "тявкает" laughing
              Голован Джек
              1. Гардамир Сегодня, 14:13
                познакомлю с Джеком
                можно с ружжом?
                Гардамир
                1. Голован Джек Сегодня, 16:10
                  Цитата: Гардамир
                  познакомлю с Джеком
                  можно с ружжом?

                  То есть без ружжа - заслаби́ло?
                  Пра-а-авильно... вот ведь, умеете же мозгами шевелить. Следовательно, еще не безнадежны laughing
                  Голован Джек
                  1. Гардамир Сегодня, 16:14
                    умеете же мозгами шевелить
                    Не только, поверьте стреляю тоже хорошо.
                    Вы предлагаете, чтоб я покусал вашего джека, лучше вы его вооружите и устроим дуэль.
                    Гардамир
                    1. Голован Джек Сегодня, 16:20
                      Цитата: Гардамир
                      Вы предлагаете, чтоб я покусал вашего джека

                      У вас галлюцинации...
                      Цитата: Гардамир
                      лучше вы его вооружите и устроим дуэль

                      Для этого Джек мне не нужен laughing
                      Цитата: Гардамир
                      стреляю тоже хорошо

                      В интернете? wink
                      Все, Градамир... утихомирьтесь уже. А то я ща тоже расскажу, как стреляю belay
                      Голован Джек
                      1. Гардамир Сегодня, 17:37
                        У вас галлюцинации..Для этого Джек мне не нужен. А то я ща тоже расскажу, как стреляю

                        Даа троллизм ваше всё! hi Неужели за умение нести всякую чушь, вам дали прыгнуть с полковника до генерал-полковника. Или и такие нужны?
                        Гардамир
      4. Ихрек Сегодня, 12:05
        Да вы сударь я смотрю на ваш профиль вообще безбожник stop Мне с вами больше не о чем разговаривать.
        Ихрек
        1. Гардамир Сегодня, 13:24
          безбожник
          это вы мягко высказались. Он тролль причём на содержании у государства.
          Гардамир
  3. василий50 Сегодня, 11:48
    Вообще то это старая традиция тИлигентов и тех кто себя относит к тИлигенции быть обязательно против РОССИИ и конечно против РУССКОГО НАРОДА.
    Во время РУССКО японской войны представители тИлигенции отправляли поздравительные телеграммы японскому императору в честь побед над РУССКОЙ армией. Куда менее известно что РУССКИМ пограничникам и таможенникам на РУССКОМ Дальнем Востоке запрещалось противодействовать японским торговцам и рыбакам.
    РОССИЙСКИЕ власти предоставляли японцам возможность торговать и ловить рыбу по всему Дальнему Востоку не взирая на войну которую развязали японцы против РОССИИ.
    василий50
    1. Монархист Сегодня, 12:16
      Василий, я Вам скажу больше: "передовая интелегенция",а точнее революционеры сотрудничали с японской разведкой. Об этом можно прочесть:"Японский шпионаж в царской России" Османов
      Монархист
  4. Комментарий был удален.
  5. ИмПерц Сегодня, 12:00
    При этом, ЦБ активно вкладывается в долговые обязательства западных стран. Доли нашей страны в госдолгах США, Германии, Франции и Великобритании выросли на 2-6%.

    Это последствия Вашингтонского консенсуса.
    Посмотрим как пойдут нефтеюани, это реальная возможность соскочить с долларовой иглы и печатного станка ФРС. Но это может привести к серьёзным мировым катаклизмам.
    ИмПерц
    1. Голован Джек Сегодня, 12:14
      Цитата: ИмПерц
      Это последствия Вашингтонского консенсуса

      Что такое Вашингтонский консенсус?
      Когда РФ погасила задолженность перед МВФ?
      Спасибо yes
      Голован Джек
      1. ИмПерц Сегодня, 12:26
        Цитата: Голован Джек
        Что такое Вашингтонский консенсус?

        «Вашингтонский консенсус» – это свод экономических предписаний макроэкономической политики, изложенных английским экономистом Джоном Уильямсоном в 1989 году. Они предназначались в качестве базовых указаний странам, нуждавшимся в помощи со стороны таких международных экономических организаций, как Всемирный банк и Международный валютный фонд. Основной акцент делался на важность макроэкономической стабильности и интеграции в мировую экономику, другими словами, неолиберальное представление о глобализации. Однако он привел к ограниченным результатам, после того как был применен в странах, испытывавших экономические кризисы.
        Цитата: Голован Джек
        Когда РФ погасила задолженность перед МВФ?

        По первоначальному графику долг МВФ Россия должна была погашать до 2008 года. В реалии это случилось до февраля 2005 г. На процентах удалось съэкономить 204 млн у.е.
        Цитата: Голован Джек
        Спасибо

        Пожалуйста hi
        ИмПерц
        1. Голован Джек Сегодня, 12:51
          Цитата: ИмПерц
          Пожалуйста

          Благодарю за исчерпывающий ответ hi
          Голован Джек
  6. лысова Сегодня, 12:02
    Ну и кто после этого главный враг народа?! Проворачивая махинации, якобы для нашей пользы,нас уже продали ( соответственно обворовали своих - выходит пригрели крыс?
    лысова
  7. Монархист Сегодня, 12:02
    Вообще-то это обычная практика в современном мире: когда деньги вкладываются в американские доллары. Об этом сообщалось в советской прессе и даже Советский Союз вкладывал средства в западные бумаги, но тогда ЦБ придерживался мудрого правила:" не класть все яйца в одну корзину" ,а сейчас забыли эту мудрость
    Монархист
    1. Стропорез Сегодня, 12:10
      Цитата: Монархист
      даже Советский Союз вкладывал средства в западные бумаги, но тогда ЦБ придерживался мудрого правила:" не класть все яйца в одну корзину" ,а сейчас забыли эту мудрость

      Коллега, тогда не было ЦБ !
      Государственный банк СССР представлял собой единую централизованную систему, подотчётную, в соответствии с Законом СССР от 11 декабря 1990 года, Верховному Совету СССР и независимую от исполнительных и распорядительных органов государственной власти[3]. До принятия этого закона, в соответствии с Уставами Государственного банка СССР от 29 октября 1960 года, 18 декабря 1980 года и 1 сентября 1988 года, он был непосредственно подчинён советскому правительству — Совету Министров СССР.
      Стропорез
  8. tchoni Сегодня, 12:06
    Элита в стране не живет. Отсюда и проблемы)))
    tchoni
    1. Стропорез Сегодня, 12:15
      Цитата: tchoni
      Элита в стране не живет. Отсюда и проблемы)))

      Стропорез
      1. ИмПерц Сегодня, 12:35
        И 5.000.000.000 в ценных бумагах за рубежом (это про Грудинина). Он мне уже начинает напоминать Навального. Тому справки о доходах на предприятии родителей делали, надо же было объяснить иностранной таможне откуда деньги растут.
        ИмПерц
        1. Комментарий был удален.
        2. Стропорез Сегодня, 13:13
          Цитата: ИмПерц
          И 5.000.000.000 в ценных бумагах за рубежом (это про Грудинина).

          Коллега, посмотрите видео избиркома, там всё про деньги Грудинина. На канале Нейромир всё есть hi
          Стропорез
          1. ИмПерц Сегодня, 13:36
            Вы про это?
            "О том, что у кандидата в президенты России от КПРФ и предпринимателя Павла Грудинина были счета в иностранных банках сообщили в Центризбиркоме.
            По словам члена комиссии ЦИК Бориса Эбзеева, за несколько дней до окончания регистрации кандидатов бизнесмен внес изменения в сведения о себе. Кандидат указал, что у него было пять счетов в австрийском банке, о которых он забыл сообщить ранее. При этом в ЦИК отметили, что на сегодня все счета закрыты, а остаток на одном из них превысил 16 млн рублей.
            Также Эбзеев сообщил, что у Грудинина есть ценные бумаги — они хранятся в том же австрийском банке. Однако во время подачи декларации в избирком накануне выборов в Госдуму летом 2016 года предприниматель заявлял, что у него нет никаких ценных бумаг, кроме акций «Совхоза имени Ленина»...".
            https://www.gazeta.ru/politics/2018/01/12_a_11610
            848.shtml
            Я именно это имел в виду.
            По поводу канала "Нейромир". Проскользнуло как-то, что его спонсирует Сорос, но больше нигде я про это не встречал. Хотя Эль-Мюрида, что там часто бывает, я не переношу.
            ИмПерц
            1. Стропорез Сегодня, 13:39
              Цитата: ИмПерц
              Кандидат указал, что у него было пять счетов в австрийском банке, о которых он забыл сообщить ранее.

              Коллега, совершенно очевидна трактовка журналюххх,как только его утвердил съезд ПДС НПСР, а затем и съезд КПРФ, Грудинин заявил, что счета в ин.банках закроет в соответствии с законом о выборах., что он и сделал. hi
              Стропорез
              1. ИмПерц Сегодня, 13:58
                Напрягает не то, что у него счета были, а:
                Цитата: ИмПерц
                Также Эбзеев сообщил, что у Грудинина есть ценные бумаги — они хранятся в том же австрийском банке. Однако во время подачи декларации в избирком накануне выборов в Госдуму летом 2016 года предприниматель заявлял, что у него нет никаких ценных бумаг, кроме акций «Совхоза имени Ленина»...

                Именно из-за таких мелочей, я считаю его не каким-то мессией, а отличным пиар-ходом АП.
                Вот пара цитат:
                1)
                2) ... Соглашение о разделе продукции

                Одна из тем, которую регулярно поднимает в своих выступлениях г-н Болдырев – это процесс протаскивания через Думу Соглашения о разделе продукции (СРП).

                Вот как характеризует сейчас СРП сам Болдерев: «Это была попытка сдать все наши природные ресурсы оптом нашему стратегическому конкуренту/противнику через механизм Соглашения о разделе продукции».

                Он даже книжку написал «Похищение Евразии», где рассказывает свою версию событий, где выставляет себя белым и пушистым – типа он был не при чём, и даже сопротивлялся принятию этого соглашения. Якобы даже вышел из «Яблока» в знак протеста.

                Я не знаю, что Болдырев не поделил с Явлинским на самом деле, но СРП тут точно не при чём.

                Потому что (внимание!) г-н Болдырев из «Яблока» вышел, но при этом ОСТАЛСЯ главой согласительной комиссии (СК) по разработке этого соглашения. И изо всех сил протаскивал его через Думу...
                https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-eshhyo-raz
                -pro-boldyireva-i-grudinina/
                В общем и целом это большой цирк.
                Вполне возможна ситуация, когда Путин станет президентом, а Грудинину предложат пост вице-премьера по социальным вопросам.
                ПМ я вижу Кириенко, он Росатом удержал, премьер-министром был.
                А так...
                Посмотрим.
                ИмПерц
                1. Стропорез Сегодня, 14:44
                  Цитата: ИмПерц
                  Именно из-за таких мелочей, я считаю его не каким-то мессией, а отличным пиар-ходом АП.

                  Сейчас много помоев польётся.
                  Но при этом, биография Грудинина совершенно прозрачна и уж точно связей с собчаком у него не было и эбн его приемником не назначал.
                  Стропорез
                  1. ИмПерц Сегодня, 15:00
                    Цитата: Стропорез
                    Но при этом, биография Грудинина совершенно прозрачна

                    Это пока копать не начнут. Я поэтому и сравнил его с А. Навальным. Тот тоже хорошо начинал, особенно на защите интересов миноритариев в крупных компаниях.
                    Цитата: Стропорез
                    и уж точно связей с собчаком у него не было

                    Примаков и Маслюков ходили под Ельциным, а я их с благодарностью вспоминаю, в армии начали платить деньги. Регулярно.
                    Цитата: Стропорез
                    и эбн его приемником не назначал

                    А мог бы и Касьянова назначить. Или Немцова.
                    Непоказательно это.
                    Если бы Путину так необходимо было бы прожить эти все годы в спокойствии, то отсидел бы 2 срока, распродал бы всё и спокойно бы принимал благодарности от благотворителей и благодарных...
                    Что-то вроде этого:
                    ИмПерц
                    1. Стропорез Сегодня, 15:06
                      Цитата: ИмПерц
                      Примаков и Маслюков ходили под Ельциным, а я их с благодарностью вспоминаю, в армии начали платить деньги. Регулярно.

                      пвв их сразу и подвинул и началось...., в т.ч. приватизация РАО ЕЭС.
                      Цитата: ИмПерц
                      Если бы Путину так необходимо было бы прожить эти все годы в спокойствии, то отсидел бы 2 срока,

                      Всё идёт по сценарию, о котором дерипаска говорил ещё в 2006 году.Почитайте на досуге, "Байкал пусть защищают маргиналы интеллигенты" и "Утилизация России". Всё идёт , как по писанному.
                      Стропорез
                      1. ИмПерц Сегодня, 15:29
                        Цитата: Стропорез
                        приватизация РАО ЕЭС

                        Указ Президента РФ от 5 ноября 1992 г. N 1334
                        "О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента
                        Российской Федерации от 14 августа 1992 г. N 922 "Об особенностях
                        преобразования государственных предприятий, объединений, организаций
                        топливно-энергетического комплекса в акционерные общества"
                        ИмПерц
      2. Вас Влад Сегодня, 16:58
        Тут на видео грудинин на немцова похож или кажется what общие еврейские корни?Или контора одна?
        Вас Влад
    2. Vard Сегодня, 15:09
      Нет у нас элиты... Один гумусс...
      Vard
  9. Голован Джек Сегодня, 12:12
    Около 77% активов ЦБ находятся за пределами страны...

    Да ла-а-ааадно... фигня это все...
    Я вам больше скажу - они там просто по улицам разбросаны... поверите?
    Правда, почему-то никто не подобрал до сих пор... шар-рада, однако recourse
    Голован Джек
    1. Гардамир Сегодня, 13:27
      Я вам больше скажу - они там просто по улицам разбросаны... поверите?
      троллизм наше фсё. Да здравствует Путин и голован его!
      Гардамир
      1. Голован Джек Сегодня, 13:28
        Цитата: Гардамир
        троллизм наше фсё

        В зеркало, Гардамир, в зеркало yes
        Про танк Т-62-МБ расскажите лучше laughing
        Голован Джек
        1. Гардамир Сегодня, 13:32
          В зеркало,
          вы для меня зеркало у вас учусь искусству троллить и не отвечать за слова.
          кстати о танках. Так за какие заслуги голован из полковников в генерал полковники перепрыгнул?
          Гардамир
          1. Голован Джек Сегодня, 13:35
            Цитата: Гардамир
            вы для меня зеркало у вас учусь искусству троллить и не отвечать за слова

            ГЫЫЫ laughing laughing laughing
            Не наговаривайте на себя - вы все перечисленное давно уже умеете?
            Цитата: Гардамир
            за какие заслуги голован из полковников в генерал полковники перепрыгнул?

            Мне добрые люди помогли.
            Хотя, по-чесноку, оно мне... плоскопараллельно yes
            ЗЫ: так что там про Т-62МБ "на вооружении ВС РФ"? wink
            Голован Джек
            1. Гардамир Сегодня, 14:15
              Мне добрые люди помогли.
              Может и мне помогут?
              Танк? а вы сначала переписку читали или просто троллить несмотря ни на что?
              Гардамир
      2. axxenm Сегодня, 13:56
        Цитата: Гардамир
        Я вам больше скажу - они там просто по улицам разбросаны... поверите?
        троллизм наше фсё. Да здравствует Путин и голован его!

        видя что деньги компрадоров и их хозяев идут на таких тусклых бездарных пропагандистов как голован джек - появляется уже не надежда ,а уверенность на скорое падение колониального режима рф.
        axxenm
  10. vladimirvn Сегодня, 12:15
    Изменений не предвидится. Все идет по накатанной. Нам же сказали: "Скучно, девочки!"
    Берем попкорн, и смотрим, какие налоги будут введены в 2018 году.
    vladimirvn
  11. seacap Сегодня, 14:48
    А что еще можно было ожидать от выпускницы Йельской учебки,и конторы,работающей на МВФ(Ротшильдов) и обслуживающих интересы "партнеров"по невиданному в истории человечества разграблению,доставшейся по причине предательства национальной т.н.элиты собственной страны и народа,самой большой и богатейшей колонии за всю историю колонизации.Для этого и убили страну,взрастили и лелеяли упырей-олигархов,холопов для своих целей,для этого и убивают науку и культуру с образованием,чтобы вырастить поколения быдла для работы и свести на нет существование древнейшей славянской цивилизации,с помощью наших либерастов и демокрастов,брызгающих вонючей слюной на каждом углу и с каждого экрана,с поощрения наших таких же чиновников,озабоченных только личным обогащением.
    seacap
  12. seacap Сегодня, 14:51
    Цитата: vladimirvn
    Изменений не предвидится. Все идет по накатанной. Нам же сказали: "Скучно, девочки!"
    Берем попкорн, и смотрим, какие налоги будут введены в 2018 году.

    Ладно налоги,какие дополнительные подзаконные платежи,типа как за капремонт или проверку счетчиков,вот еще где целина не паханная,да борьба с табаком и водкой,исключительно путем повышения цен,тот еще вопрос.
    seacap
  13. ИмПерц Сегодня, 15:17
    Цитата: Стропорез
    пвв их сразу и подвинул и началось...., в т.ч. приватизация РАО ЕЭС.

    Приватизация ЕЭС России была начата до появления Путина на большой политической арене.
    Цитата: Стропорез
    Почитайте на досуге, "Байкал пусть защищают маргиналы интеллигенты" и "Утилизация России". Всё идёт , как по писанному.

    В русскоязычной сети активно пиарится интервью бывшей жены Путина газете die Welt: "... Моего мужа, к сожалению, уже давно нет в живых. Я вынуждена признаться в этом публично, потому что не могу больше видеть, что творится от его имени. Это страшные люди. Они не перед чем не остановятся. Я боюсь, что теперь они убьют меня и дочерей также, как убили его...".
    Давайте определяться, Путен настоящий? Или нет?
    Что же Асмолов до сих пор книгу не выпустил? Крым бы не случился, В Сирии как положено бы Асада сместили. Кавказ бы отделился для создания с Азией Халифата.
    ИмПерц
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