Легендарный «Ильюшин» поднимет в небо новые самолеты

Сегодня КБ Ильюшина загружено на более, чем на 100%. За последние несколько лет в КБ начали подготовку у выпуску новых самолетов. Один из них - потомок легендарного транспортника Ил-76.



Внешне Ил-76МД-90А похож на своего предшественника. Однако, помимо новых систем связи и пилотажно-навигационного комплекса, на нем установлены и более современные двигатели. За счет этого увеличились дальность полета и грузоподъемность - до 60 тонн. По контракту Министерство обороны России должно получить 39 этих военных транспортников.



На подходе находится и перспективный транспортный самолет легкого класса Ил-112В. Двигатели для него уже проходят испытания на базе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.





Развивают на Ильюшине и гражданские проекты. Это Ил-96-400М - новое поколение широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров, а небольшой Ил-114 призван обслуживать региональные линии.









