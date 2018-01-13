18:29 13 января

Легендарный «Ильюшин» поднимет в небо новые самолеты

Сегодня КБ Ильюшина загружено на более, чем на 100%. За последние несколько лет в КБ начали подготовку у выпуску новых самолетов. Один из них - потомок легендарного транспортника Ил-76.

Внешне Ил-76МД-90А похож на своего предшественника. Однако, помимо новых систем связи и пилотажно-навигационного комплекса, на нем установлены и более современные двигатели. За счет этого увеличились дальность полета и грузоподъемность - до 60 тонн. По контракту Министерство обороны России должно получить 39 этих военных транспортников.

На подходе находится и перспективный транспортный самолет легкого класса Ил-112В. Двигатели для него уже проходят испытания на базе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.


Развивают на Ильюшине и гражданские проекты. Это Ил-96-400М - новое поколение широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров, а небольшой Ил-114 призван обслуживать региональные линии.



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Комментарии 6

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  1. ИмПерц Сегодня, 14:11
    Новость позитивная. Каждый раз читая такие новости думаешь, наконец-то, случилось! Посмотрим. МС-среднемагистральный, как и Суперджет. Дальнемагистральный - Ил. Короткие регулярные расстояния, я так понимаю, тоже будет закрывать Ил. Теперь нужна замена Ан-2.
    ИмПерц
    1. антивирус Сегодня, 14:19
      только ликвидация отставания-провалов.
      достижения -- выход на мировой рынок- Лат Америка, Африка+ Азия
      антивирус
    2. Лексус Сегодня, 14:37
      Теперь нужна замена Ан-2.

      Сделано!
      Лексус
      1. ИмПерц Сегодня, 14:47
        Цитата: Лексус
        Сделано!

        Интересный плакат на стене за самолётом)))
        М.б., но практичность Ан-2 легендарна. Будем надеяться, что ТВС-2ДТ в этом плане будет таким же.
        Меня смущают композиты. Это увеличивает стоимость производства и ограничивает объёмы производства.
        ИмПерц
        1. Лексус Сегодня, 15:12
          Меня смущают композиты. Это увеличивает стоимость производства и ограничивает объёмы производства.

          Полотняное крыло уже никуда не годится. А композиты имеют свойство дешеветь.
          В любом случае обойдётся не дороже "Цессн" и "Бомбардьеров".
          Лексус
  2. Лексус Сегодня, 14:31
    Ил-96 - замечательная машина. Можно получить на его базе современнейший лайнер. Композитное крыло, ремоторизация под два ПД-35, современная авионика. Дёшево и сердито.
    Лексус
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