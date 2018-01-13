18:40 13 января

В Крыму ответили на предложение Гройсмана вернуть Киеву флот и полуостров

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью RT ответил на предложение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана "вернуть" Крым вместе с военной техникой, оставшейся на полуострове.

Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет. На сегодняшний день, на мой взгляд, на Украине собрались Гройсман и иже с ним люди, которые должны находиться в психбольнице
— заявил Гемпель.

В Крыму ответили на предложение Гройсмана вернуть Киеву флот и полуостров



По его словам, нынешняя киевская власть не может "выстраивать диалог" и не понимает, что "Крым вошел в состав России и назад никогда не вернется".

Это решение самих граждан, которые проживают на территории полуострова. Обратной дороги быть не может
— подчеркнул парламентарий.

Гемпель добавил, что российская сторона готова к диалогу с Украиной и хочет "выстраивать партнерские и дружеские отношения с сопредельным государством". Однако положительной динамики со стороны Киева в этом вопросе не наблюдается.

О том, что Россия готова передать Украине оставшуюся в Крыму ее военную технику, в том числе самолеты и корабли, заявил президент России Владимир Путин 11 января. Он заметил, что она «находится в плачевном состоянии».

Но это уже не наше дело
— сказал российский лидер. Он отметил, что корабли могут быть перевезены в Одессу для передачи Киеву.

Украинский премьер Владимир Гройсман ответил на предложение президента России Владимира Путина вернуть Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма. По его словам, Украина готова принять не только флот и самолеты, но и сам полуостров "в ближайшее время".

Использованы фотографии: http://rusvesna.su/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 106

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  1. Дормидонт Сегодня, 11:56
    У гройсмана чёрный пояс по боевой хуцпе
    Дормидонт
    1. Rusland Сегодня, 11:59
      Освоился, король рынка, острить начал.
      Rusland
      1. Тралл Сегодня, 12:04
        Сеня-боевик веселее шутил, один забор чего только стоит smile
        Тралл
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:09
          Гройсману до кролика как до Луны пешком , как бы не изощрялся . lol
          bouncyhunter
          1. Соломон Кейн Сегодня, 12:25
            Сразу видны этнические "корни" Гройсмана: "Принимаем вино-водочную посуду! Содержимое можно не сливать!".
            Паша,Салют! hi
            Соломон Кейн
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:26
              Костя , привет и с наступающим ! hi drinks
              Цитата: Соломон Кейн
              "Принимаем вино-водочную посуду! Содержимое можно не сливать!".

              good Что Яйценюх , что Гройсман - к обоим это можно отнести . lol
              bouncyhunter
              1. Соломон Кейн Сегодня, 12:31
                Взаимно, Паш!!! drinks good hi
                Соломон Кейн
              2. хрыч Сегодня, 12:46
                Цитата: bouncyhunter
                Что Яйценюх , что Гройсман - к обоим это можно отнести

                С Наступающим, Брат!!! drinks И всем форумчанам всего наилучшего в Новом Году!!!
                А Сеня по некоторому мнению не кролик вовсе, а пёсик Сенька-Тузик laughing
                хрыч
                1. bouncyhunter Сегодня, 13:06
                  Взаимно , братка Хрыч !!! hi drinks
                  Цитата: хрыч
                  А Сеня по некоторому мнению не кролик вовсе, а пёсик Сенька-Тузик

                  Так этот стеностроитель шифруется не хуже шпиёна . lol
                  bouncyhunter
                2. Orionvit Сегодня, 15:03
                  Цитата: хрыч
                  А Сеня по некоторому мнению не кролик вовсе, а пёсик Сенька-Тузик

                  Аналогия с цуценюком, не уместна. "Сенька -Тузик", вообще то наш был, под прикрытием, которого бандиты зарезали в первой серии.
                  Orionvit
                  1. хрыч Сегодня, 17:48
                    Цитата: Orionvit
                    Аналогия с цуценюком, не уместна. "Сенька -Тузик", вообще то наш был, под прикрытием, которого бандиты зарезали в первой серии.

                    Вот смотрели вы фильм раз 50, но так и не поняли, что Васю Векшина завалили, а Сенька-Тузик есть урка, вербанулся и хотел ввести в банду Векшина, верней познакомить с ее членом.
                    Жиглову и говорит Векшин: "Сенька Тузик звонил! Бандиты назначили встречу!"..
                    Тут цитата про то, как Жеглов (когда он начал вырубаться) все поведал. Сенька детекторные приемники делал. Короче братву за катушку продал.
                    хрыч
                    1. Orionvit Сегодня, 18:17
                      Цитата: хрыч
                      Жиглову и говорит Векшин: "Сенька Тузик звонил! Бандиты назначили встречу!".

                      Я то понятно, 50 раз смотрел, а вот вы наверное ни разу внимательно. Фразу "Сенька-Тузик звонил! Бандиты назначили встречу!", говорил Жеглову не Векшин, а Коля Тараскин, на 4мин. 50сек. фильма. "Сенька-Тузик", это был оперативный псевдоним Векшина. Вы же придумали какого то ссученого урку.
                      Orionvit
                      1. хрыч Сегодня, 18:28
                        Цитата: Orionvit
                        А "Сенька-Тузик", это был оперативный псевдоним Векшина. А вы придумали какого то ссученого урку.

                        Короче посмотрите фильм снова, Вася и Сеня не одно и то же laughing Векшин оперативник под прикрытием, а Сеня урка. Сеня хотел познакомить человека Жеглова (Васю) с членом банды для внедрения. Кому Сеня звонил не принципиально, он осведомитель Жеглова. Вербанул его Жеглов на катушках для детекторного приемника. А Вася Векшин - сотрудник милиции, офицер, как и Шарапов внедрялся в банды. Вот и вся разница. Не милиционера же Жеглов вербанул на катушку wassat Привет Фокс передавал живому, мол приговорен воровским сообществом за сотрудничество с милицией. А Васю давно закололи, причем водила, который был застрелен при аресте Фокса. И не спорьте, а то дальше только позоритесь laughingСмотрим фильм внимательно am
                        хрыч
          2. Владимир16 Сегодня, 12:26
            Рюриковичи создали Русь не оглядываясь на финансы. Не было у них Кудрина. А мож был, но они его на бочку с порохом - пущай полетает laughing
            А сейчас боятся вернуть земли русские. Мол денег не хватит. Так их ( денег) всегда не хватает.Ведь ни чего не поменялось за сотни лет - живущие в Европе воруют у России. На данный момент земли украли. Пора возвращать!!!
            Владимир16
            1. Tusv Сегодня, 12:36
              Цитата: Владимир16
              Рюриковичи создали Русь не оглядываясь на финансы. Не было у них Кудрина. А мож был, но они его на бочку с порохом - пущай полетает

              Темнота. Рюриковичи, были всего лишь наемным войском, коих финансировал обычный думский дьяк laughing Вот когда они прошли горнило Русских жен, они стали царями, а до этого были гопотой подзаборной. Всемирная история от Тусв часть вторая fellow
              Tusv
              1. хрыч Сегодня, 13:09
                Цитата: Tusv
                Темнота. Рюриковичи, были всего лишь наемным войском

                Владимир Мономах, рюрикович, внук Императора Римской Империи, переженил князей и княжен с половецкими ханшами и хануриками. Сделав Русь браками с соседями сверхдежавой по-сути и создав дворянскую элиту, куда вошла и половецкая. Также скрываясь от династии Чингизидов, захвативших Скифию, оставшиеся половцы ушли к ляхам и так появилась шляхта, а народ стал пол-ляхи, т.е. поляки. Половцы конечно были арийского происхождения. Оставшиеся "неосвоенными", после дележа половецких родов элитой Польши, России и Орды, составили Всевеликое Войско Донское. И уже договором между Атаманами и Царями сложилась Российская Империя. Договор поколеблен Пугачевским восстанием, но сохранился до конца династии Романовых.
                хрыч
                1. Tusv Сегодня, 13:22
                  Цитата: хрыч
                  Владимир Мономах, рюрикович, внук Императора Римской Империи, переженил князей и княжен с половецкими ханшами и хануриками

                  Айда ко мне в соавторы. Если Сатирикон переплюнем успех на мульйны баксов laughing
                  Но стоить учесть, что слог там четкий. Выдержка
                  Галлы напали на Рим, но гуси так загоготали, что враги отступили, унося убитых и раненных
                  Tusv
                2. Tusv Сегодня, 13:38
                  Кстати. Организовываем Блог в ЖуЖу. "Всемирная история" и такие перлы туды кидаеи
                  Tusv
                  1. jjj Сегодня, 13:46
                    Жаль спонсор - банк "Империал" - канул в Лету
                    jjj
                    1. Tusv Сегодня, 13:53
                      Цитата: jjj
                      Жаль спонсор - банк "Империал" - канул в Лету

                      Ну повезло им. У нас же выбор не велик Канары,Нары или зубы на полку
                      Tusv
            2. 30 вис Сегодня, 13:39
              Цитата: Владимир16
              На данный момент земли украли. Пора возвращать!!!
              Вот только кровь русскую , лить на землю русскую ,радовать врагов земли нашей не стоит . Пусть сожрут друг друга ,издохнут гройсманы и вальцманы , яценюки и ходорковские .
              30 вис
          3. sabakina Сегодня, 13:52
            Паша, все наши и не наши, с наступающим Старым Новым Годом! Паш, а что бы ты сделал в случае конкретного отказа Украины забрать корабли к себе? У меня есть мыслишка, но сначала хочу твою услышать.
            sabakina
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:07
              Привет , Слава ! Взаимно ! hi drinks
              Цитата: sabakina
              а что бы ты сделал в случае конкретного отказа Украины забрать корабли к себе?

              Честно говоря , как-то не думал об этом . Но , скорее всего , отправил на металлолом . Только сначала отлил бы памятник украинской "хозяйственности" с развёрнутыми пояснениями .
              bouncyhunter
              1. sabakina Сегодня, 14:13
                Ну.....Паш, тут писали, пилить их нерентабельно, топить их, тем более в своих водах не экологично. Я бы отбуксировал их на рейд Одессы и пущай делают с ними что ходят. Их корабли- с их и спрос. А ещё б расставил их так, чтобы матраским Беркли проблематично было плавать...Как тебе такая идея?
                sabakina
                1. bouncyhunter Сегодня, 14:17
                  Идея очень даже , но ведь такую вонь поднимут в обнимку жовто-блакитные и звёздно-полосатые ...
                  bouncyhunter
                  1. sabakina Сегодня, 14:20
                    Да в чём поднимут? Мы им ихнее отдали? Всё! Остальное их проблемы.
                    sabakina
                    1. bouncyhunter Сегодня, 14:24
                      Ну ты же знаешь что они из чего угодно повод для вони слепить могут . wink
                      bouncyhunter
                    2. LSA57 Сегодня, 15:15
                      Цитата: sabakina
                      Да в чём поднимут? Мы им ихнее отдали? Всё! Остальное их проблемы.

                      ну хорошо, корабли сплавили. а остальной хлам куда? там его не меньше кораблей. самолёты уж точно по воздуху не перегонишь, а бронетехника просто не заведётся laughing
                      Привет hi
                      LSA57
                      1. Evgeniy667b Сегодня, 16:21
                        Владимир Владимирович брякнул-не подумавши, а уже волну поднял, которую России и близко то не нужно. Только в металлолом, иначе потом к нам все прилетит. (На Украине уже есть опыт восстановления техники). Зря он так поступил! украинцы что хотят, то и творят, а наши только оправдываются и щеки надувают..
                        Evgeniy667b
              2. Tusv Сегодня, 14:28
                Цитата: bouncyhunter
                Но , скорее всего , отправил на металлолом . Только сначала отлил бы памятник украинской "хозяйственности" с развёрнутыми пояснениями .

                Всему Сябров нада учить drinks. Перво наперво надо найти владельца, затем треба вручить инвойс за хранение металлолома. Нет ответа - металлолом Наш
                У Нас понимаешь другая прблемма. На "Море" Запросто на украинском хламе можно построить три авианосца, но как они через Босфор и Дарданеллы будут проходить recourse
                Tusv
                1. LSA57 Сегодня, 15:18
                  Цитата: Tusv
                  На "Море" Запросто на украинском хламе можно построить три авианосца,

                  ну если только таких laughing

                  и корабли сопровождения laughing
                  LSA57
      2. 210окв Сегодня, 12:10
        Пусть хотя бы возьмут что предлагают..А то уже отморозки начали искать подвох в предложении вернуть металлолом..
        Цитата: Rusland
        Освоился, король рынка, острить начал.
        210окв
        1. Соломон Кейн Сегодня, 12:29
          Я, вот, думаю, может и немцы претензии на свое "железо" инициируют.... wassat
          Соломон Кейн
          1. андрон-30 Сегодня, 13:13
            ывот им Х , а вот за утилизацию нужно спросить , ну не задаром же нам их металлалом плавили , в бою ни как так хоть в миру на пользу .
            андрон-30
        2. LSA57 Сегодня, 12:41
          Цитата: 210окв
          Пусть хотя бы возьмут что предлагают.

          в качестве бонуса, половину правительства отдадим
          LSA57
          1. sabakina Сегодня, 13:59
            Сергей, я предлагаю вместе с Думой в полном составе. И организовать Вече. А то забоярились уж слишком.
            sabakina
            1. LSA57 Сегодня, 15:20
              Цитата: sabakina
              А то забоярились уж слишком.

              а чё "сенаторы" там делают? толк от них какой?
              LSA57
        3. LSA57 Сегодня, 14:56
          Цитата: 210окв
          Пусть хотя бы возьмут что предлагают..А то уже отморозки начали искать подвох в предложении вернуть металлолом..

          этого не жалко laughing
          LSA57
    2. marlin1203 Сегодня, 11:59
      Грустно, когда в стране премьер так глупо и жалко пытается шутить
      marlin1203
      1. ДЕДПИХТО Сегодня, 12:20
        О том, что Россия готова передать Украине оставшуюся в Крыму ее военную технику, в том числе самолеты и корабли, заявил президент России Владимир Путин 11 января. Он заметил, что она «находится в плачевном состоянии».
        Лишь бы не позабыл что парковки в Крыму платные..для уркаины такса как по штрафстоянке winked
        ДЕДПИХТО
        1. Был Мамонт Сегодня, 12:40
          Цитата: ДЕДПИХТО
          Лишь бы не позабыл что парковки в Крыму платные..для уркаины такса как по штрафстоянке winked

          Хорошая идея- "впарить" счет за охрану и хранение!
          Был Мамонт
        2. LSA57 Сегодня, 12:43
          Цитата: ДЕДПИХТО
          Лишь бы не позабыл что парковки в Крыму платные..для уркаины такса как по штрафстоянке

          уже оплатили. место стоянки уже наше
          LSA57
      2. Галактионыч Сегодня, 14:57
        Цитата: marlin1203
        Грустно, когда в стране премьер так глупо и жалко пытается шутить


        Ещё грустнее, когда президент соседней с УКкраиной страны на полном серьёзе просит государство, четвёртый год подряд убивающее русских на Донбассе забрать военную технику...
        Галактионыч
        1. LSA57 Сегодня, 15:22
          Цитата: Галактионыч
          забрать военную технику...

          ТЕХНИКУ?????? см. видео выше. глуп тот президент который согласен хранить на своей территории чужой хлам. уркаина сама её забирать не хочет
          LSA57
    3. Chertt Сегодня, 12:01
      Умеет Путин "нежданчик" подкинуть. Обама в свое время от этого, аж побелел чуток
      Chertt
      1. LSA57 Сегодня, 12:44
        Цитата: Chertt
        Обама в свое время от этого, аж побелел чуток

        да не чуток, жена еле узнала laughing
        LSA57
        1. sabakina Сегодня, 14:02
          Серж, судя по выступу на платье ниже пояса, это не жена, а жён. laughing
          sabakina
          1. LSA57 Сегодня, 15:23
            Цитата: sabakina
            Серж, судя по выступу на платье ниже пояса, это не жена, а жён.

            каждому на свой вкус, сказал индус, натягивая на банан обезьяну laughing
            LSA57
    4. Starover_Z Сегодня, 12:21
      По его словам, Украина готова принять не только флот и самолеты, но и сам полуостров "в ближайшее время".

      Верните, верните наконец Украине Крым !
      В виде советских политических карт, где он был украинским !
      Пусть смотрят и радуются, что он ихний !
      Starover_Z
    5. LSA57 Сегодня, 12:36
      Цитата: Дормидонт
      У гройсмана чёрный пояс по боевой хуцпе

      в дурке, или раде выдали?
      LSA57
  2. Волька Сегодня, 12:03
    укропы свое уже получили, чего еще...
    Волька
  3. Александр 3 Сегодня, 12:04
    Укрофантасты развивают свои мысли с невероятной скоростью,соревноваться с ними никто не решится.Откройте веки этим хероям.
    Александр 3
  4. VANIN Сегодня, 12:04
    У нас помнится Березовский был..А на Украине , там все посты забиты..(меняют иногда )) А бойня продолжается !
    VANIN
  5. Tusv Сегодня, 12:07
    Соглашайся Украина. Так и вижу Украинские новости. Флот возвращается. Буксиры вырезаем, корабли сопровождения РФ кажем украинскими. Это какая армадище то будет. Жуть. Самому вдруг страшно стало drinks
    Tusv
    1. sabakina Сегодня, 14:05
      Ага, и ПЛ "Запорожье" перископом махнула и обернулась новым "Ясенем".....Во, фантазия разыгралась...
      sabakina
      1. Tusv Сегодня, 14:13
        Цитата: sabakina
        Ага, и ПЛ "Запорожье" перископом махнула и обернулась новым "Ясенем".....Во, фантазия разыгралась

        Дык Запорожье, то по дну Русского моря, Парадом, чеканя шаг drinks
        Tusv
      2. LSA57 Сегодня, 15:25
        Цитата: sabakina
        Ага, и ПЛ "Запорожье" перископом махнула и обернулась новым "Ясенем".....Во, фантазия разыгралась...

        и новые ВВС появились....
        LSA57
  6. лысова Сегодня, 12:11
    --- " , Украина готова принять " - Прими лучше на грудь и уйди в туман.
    лысова
    1. LSA57 Сегодня, 15:26
      Цитата: лысова
      Прими лучше на грудь и уйди в туман.

      поэтому петюня и молчит laughing
      LSA57
      1. лысова Сегодня, 17:18
        laughing Хоть бы он там заблудился laughing
        лысова
  7. Теренин Сегодня, 12:18
    В Крыму ответили на предложение Гройсмана вернуть Киеву флот и полуостров Ну, у крымчан терпение и выдержка request ещё стараются отвечать безмозглым клоунам.
    Теренин
    1. kapitan92 Сегодня, 12:27
      Цитата: Теренин
      В Крыму ответили на предложение Гройсмана вернуть Киеву флот и полуостров

      kapitan92
  8. федоров Сегодня, 12:20
    и авиатехнику из Крыма

    На момент возвращения Крыма, там летало только аж три МиГ-29, и то через раз. Все остальное рухлядь под открытым небом. При Ющенко был один МиГ в состоянии подняться в небо. Так может лишенцам действительно отдать на цветмет, классные санки из них получаются. В Харькове зеки клепают.
    Так блин все равно разворуют..
    Да и вообще, все это на Камеди Клаб похоже. wink
    федоров
    1. LSA57 Сегодня, 15:28
      Цитата: федоров
      Так может лишенцам действительно отдать на цветмет, классные санки из них получаются.

      так ВВП им не только флот, вообще всю ихнюю технику
      LSA57
  9. Не либероид Русский Сегодня, 12:21
    да все эти хунтята понимают... только боятся лишний раз пасть открыть, чтоб нацики потом их за это в баки не скинули... да и техника им не нужна в том состоянии неупотребления )))) гривен то ее отремонтировать больше надо чем она стоит
    Не либероид Русский
    1. Alekseits Сегодня, 12:31
      А металлолома у них и так хватает. Один крейсер "Украина" чего стоит. А там и "Гетман Сагайдачный" на подходе... laughing
      Alekseits
  10. Ураган70 Сегодня, 12:27
    Цитата: Дормидонт
    У гройсмана чёрный пояс по боевой хуцпе

    По поеданию мацы у него разряд!
    Ураган70
  11. Геркулесыч Сегодня, 12:29
    Я бы им флот вернул частями по мере погашения долгов! Выплатили 10 процентов -получите ваши ржавые зенитные комплексы, еще 10 процентов заплатили -орудия вернем корабельные. ..Но , правда, за демонтаж вооружения пускай тоже платят! !!
    Геркулесыч
  12. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:32
    Классическая вилка - и забрать технику нельзя и оставить тоже, в любом случае тризубые не поймут и вой подымут.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Офицер запаса Сегодня, 12:39
      Потому и прозвучало предложение - забирайте свой металлолом сами. Откажутся - все в утилизацию.
      Офицер запаса
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:48
        Российский лидер отметил, что корабли могут быть перевезены в Одессу для передачи Киеву.

        Даже с доставкой, а то у Украины как минимум половина затонет при транспортировке laughing
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Офицер запаса Сегодня, 13:02
          С доставкой связываться как-то не хочется. Это же полноценная операция по эвакуации, в копеечку влетит. Да потом и вой начнется - после доставки все пропало! Три портсигара отечественных, три магнитофона, три замшевые куртки. По мне - лучше сразу все порезать, если откажутся.
          Офицер запаса
        2. Галактионыч Сегодня, 14:21
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          Российский лидер отметил, что корабли могут быть перевезены в Одессу для передачи Киеву.


          Вы называете российским лидером человека, который готов передать оружие воюющему против русских государству?
          Галактионыч
          1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:23
            Видел я эту "технику" в Крыму в 2014 году. Ржавый хлам.
            Генерал Песчаных Карьеров
          2. Был Мамонт Сегодня, 14:28
            Цитата: Галактионыч
            Вы называете российским лидером человека, который готов передать оружие воюющему против русских государству?

            Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
            Видел я эту "технику" в Крыму в 2014 году. Ржавый хлам.

            А, я аплодирую. Ведь, это сколько головной боли у них там будет с появлением такой "боевой техники". А нас "площади " освободятся. wink
            Цитата: Ныробский
            Да уж, знатный троллинг от ВВП получился.)))

            wink
            Был Мамонт
    2. Ныробский Сегодня, 12:47
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Классическая вилка - и забрать технику нельзя и оставить тоже, в любом случае тризубые не поймут и вой подымут.
      Да уж, знатный троллинг от ВВП получился.))) Тут не только укропы, тут и матрасы в растерянности. Они четвёртый год убеждают мир в том, что РФ напала на Уркаину, а "агрессор" в край потеряв совесть принуждает "потерпевших" забрать свой недофлот, недоавиацию и недобронетехнику, лишь бы она продуктами окисления экологию не нарушала. Сейчас сидят в Госдепе аналитики и репу чешут, что с этим предложением ВВП делать, когда Джевелины упакованы для борьбы с танками "агрессора". winked
      Ныробский
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:54
        С джавелинами тоже облом получился, хотят TOW поставлять, да и то чтоб комплексы были под надзором самих американцев и не на передке, а то ушлые цеевропейцы мигом все разворуют))
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Галактионыч Сегодня, 14:53
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          С джавелинами тоже облом получился, хотят TOW поставлять, да и то чтоб комплексы были под надзором самих американцев и не на передке, а то ушлые цеевропейцы мигом все разворуют))

          Соединённые штаты поставляют Украине именно "Джавелины". Хотя в перспективе наверное и TOW тоже, они показали свою работоспособность в сирийской войне.

          Трапм проводит последовательную и жесткую линию на вооружение украинской армии современным американским оружием. Американские инструкторы, которые будут сопровождать "Джавелины" - как раз из этой серии. Хотя есть мнение что это не только инструкторы, но и операторы...
          Галактионыч
    3. Галактионыч Сегодня, 14:35
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Классическая вилка - и забрать технику нельзя и оставить тоже, в любом случае тризубые не поймут и вой подымут.


      Ну мы с вами очень боимся непонимания и воя тризубых, правда?

      Вот продолжения смертей дончан, поверивших России и гибнущих каждодневно от украинского оружия мы не боимся. Им ведь никто ничего не обещал.
      Галактионыч
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:44
        Я с Донбасса, и на передке бывал. Меня все устраивает. Есть вопросы?
        Или ты просто молотишь языком, что везде вокруг зрада, даже про нас завернул, не спрашивая разрешения?
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Галактионыч Сегодня, 15:07
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          Я с Донбасса, и на передке бывал. Меня все устраивает. Есть вопросы?
          Или ты просто молотишь языком, что везде вокруг зрада, даже про нас завернул, не спрашивая разрешения?


          Правильно ли я понимаю что эта ваша реплика адресована мне?

          В таком случае хотел уточнить два вопроса:
          1) Вы сейчас живёте в Донбассе?
          2) Вы согласны с мнением Путина о необходимости передачи Донбасса Украине?
          Галактионыч
          1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:13
            1) Живу в Луганске, коренной луганчанин.

            2) Луганск и Донецк не вернутся в состав Украины. Поезд ушел.
            Генерал Песчаных Карьеров
            1. onix757 Сегодня, 17:54
              А в углу фото видимо название сайта, с которого оно было взято. "Fishki. Net" laughing
              onix757
  13. Монархист Сегодня, 12:37
    Цитата: bouncyhunter
    Гройсману до кролика как до Луны пешком , как бы не изощрялся . lol

    Да уж "кролик" был не подражания: чего стоило заявление:" Сталин напал на Украину в 1943".
    У нас в поселке живет бабушка, она в детстве знала отца" кролика" и рассказывала: он из собак. В их селе рассказывали такую историю, когда-то давно жил помещик ярый собачник( типа Троекурова) и как-то он распродал или поменял своих собак на земельный участок и там поселил каких-то чужаков. Они были прислугой в его доме. Все поселенцы были злобные как собаки и при царе и при Союзе они держались особняком, а отец " кролика" и был из этих" собак"
    Монархист
  14. beeFrost Сегодня, 12:37
    Пользуясь случаем хочу спросить ( как коренной житель Алушты) : а кто -нибудь слышал что в Алуште взорвали опору лэпа и в соседнем селе (запрудное) газовую трубу, а также как после этого поймали татарина за изготовлением бомбы? Кто-нибудь слышал что в Симф. Аэропорту взорвалась посылка ? А ещё , кстати , был инцидент с "сушкой" в воздухе над Симф. ...... Слыхали ?
    beeFrost
    1. Галактионыч Сегодня, 14:25
      Цитата: beeFrost
      Пользуясь случаем хочу спросить ( как коренной житель Алушты) : а кто -нибудь слышал что в Алуште взорвали опору лэпа и в соседнем селе (запрудное) газовую трубу, а также как после этого поймали татарина за изготовлением бомбы? Кто-нибудь слышал что в Симф. Аэропорту взорвалась посылка ? А ещё , кстати , был инцидент с "сушкой" в воздухе над Симф. ...... Слыхали ?

      Перестаньте распространять упаднические настроения! Подумашь, что-то взорвали... Как будто с нас убудет.

      Вы бы лучше рассказали как вырос рейтинг нашего Многонационального Лидера, как его уважают и боятся за рубежом, про успехи нашей политики в Сирии...
      Галактионыч
  15. 1536 Сегодня, 12:41
    Понятно, что мысль была, что украинцы пустят передаваемые "корабли и самолеты" на металлолом и хоть как-то заработают, чтобы передать вырученные деньги, например, старикам и инвалидам. Очень гуманно, по-человечески! Но украинцам этого мало. Им подавай "весь полуостров", чтобы продать его за дорого американцам, и еще устроить там каннибализм. А вот это уже посягательство на территориальную целостность РФ и покушение на человечность! Как же можно до такого опуститься? Правда, остается маленькая толика надежды, потому что правят на Украине не украинцы.
    1536
  16. Одиссей Сегодня, 12:52
    По большинству политических вопросов я не согласен с гр Стрелковым,но вот по поводу реакции Украины на предложение гр.Путина отдать майданной Украине военную технику трудно с ним не согласиться.
    Запад (контролирующий бывшую Украину) справедливо расценил это предложение как признак слабости и трусости,как один из признаков желания властей РФ вымолить прощение любой ценой и ответил предсказуемо издевательски.
    Предложив РФ платить и каяться.Прощения трусам не будет.
    Одиссей
    1. Голован Джек Сегодня, 12:59
      Вы себе состояние этой техники хорошо представляете?
      Это металлолом.
      А передан будет, как "военная техника", тем не менее.
      Вполне себе на уровне троллинг "незалежней" и ее, кхм, нынешних правителей.
      А Стрелков... ну, что Стрелков? Ему сейчас любой повод напомнить о себе хорош, а то еще, не дай Б-г, кормить перестанут request
      Голован Джек
      1. Одиссей Сегодня, 13:14
        Цитата: Голован Джек
        Вы себе состояние этой техники хорошо представляете?
        Это металлолом.

        Как минимум, как источник запчастей для авиации и БМП/БТР подойдет.А в них армия майданной Украины испытывает большую нужду. Если же учесть опыт 2014 года,то что-то из переданного они могут отремонтировать и использовать непосредственно на Донбассе.Бесполезен только флот.
        Цитата: Голован Джек
        Вполне себе на уровне троллинг "незалежней" и ее, кхм, нынешних правителей.

        В чем заключается троллинг ? Передавать орудие для убийства тем ,кто собирается тебя убивать ? Боюсь жители Донбасса не оценят юмор.
        И к тому же Запад тут же показал,что тоже умеет "юморить",предложив ,раз уж вы возвращаете военное имущество из Крыма,вернуть и главное их утраченное имущество-сам Крым.
        Одиссей
        1. Голован Джек Сегодня, 15:46
          Цитата: Одиссей
          Как минимум, как источник запчастей для авиации и БМП/БТР подойдет

          Уверены? Я вот нет почему-то...
          Цитата: Одиссей
          что-то из переданного они могут отремонтировать и использовать непосредственно на Донбассе

          У меня нет оснований не верить Верховному: техника
          находится в плачевном состоянии.
          Но это уже не наше дело

          Все прочее - Ваши домыслы.
          Цитата: Одиссей
          И к тому же Запад тут же показал,что тоже умеет "юморить"...

          ... и вот это - тоже yes
          Голован Джек
    2. Галактионыч Сегодня, 14:28
      Цитата: Одиссей
      По большинству политических вопросов я не согласен с гр Стрелковым,но вот по поводу реакции Украины на предложение гр.Путина отдать майданной Украине военную технику трудно с ним не согласиться.
      Запад (контролирующий бывшую Украину) справедливо расценил это предложение как признак слабости и трусости,как один из признаков желания властей РФ вымолить прощение любой ценой и ответил предсказуемо издевательски.
      Предложив РФ платить и каяться.Прощения трусам не будет.


      Ваше несогласие с господином Стрелковым в психологии именуется термином "когнитивный диссонанс". Это ситуация, когда ложная картина реальности ("Путин патриот") вступает в явное противоречие с реальностью "(Путин сдаёт русские интересы по всему миру).
      Галактионыч
  17. изя топ Сегодня, 13:00
    корабли могут быть перевезены в Одессу для передачи Киеву.
    а не будут брать,отключим газ(ц)
    изя топ
    1. Галактионыч Сегодня, 14:31
      Цитата: изя топ
      корабли могут быть перевезены в Одессу для передачи Киеву.
      а не будут брать,отключим газ(ц)

      Это когда вы отключали газ Украине? Я вот не припомню такого.

      Украина часто не платила за российский газ, нередко воровала его, но всегда получала газа столько, сколько нужно.
      Одно дело отключать газ за неоплату российским пенсионерам и совсем другое - уважаемым киевским партнёрам. За последнее можно и по шапке от дяди Трампа получить.
      Галактионыч
  18. pvv113 Сегодня, 13:06
    предложение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана "вернуть" Крым вместе с военной техникой

    А не бухает ли Гройсман на пару с Парашенко? Уж больно бред у них схожий
    pvv113
    1. Галактионыч Сегодня, 14:45
      Цитата: pvv113
      предложение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана "вернуть" Крым вместе с военной техникой

      А не бухает ли Гройсман на пару с Парашенко? Уж больно бред у них схожий


      Помилуйте, но почему же бред?

      Украина уже добилась признания от официального российского руководства своего права на Донбасс, выгнала российских офицеров из Совместного центра по контролю за соблюдением перемирия в Донбассе, переодически проводит вооружённые диверсии в Крыму.

      Где же здесь бред? Налицо вполне рациональная и достаточно успешная политика украинского руководства.
      Галактионыч
      1. pvv113 Сегодня, 16:09
        Скоро выгонит Россию из космоса wink
        pvv113
        1. Ronald Reagan Сегодня, 16:32
          Самое интересное, что уже присутствие России в космосе минимально. laughing
          Ronald Reagan
  19. zloybond Сегодня, 13:13
    Вообще я смотрю Украина очень тяготятся советским наследием... все что касается СССР - у них плохо. Пора им добровольно отказываться раз так сильно этого хотят от всего что им Советы навязали.
    Например: Курская область - Помимо ее нынешней территории, в пределы Курского региона вхходили
    северная часть Белгородской обл., а также окрестности Глухова и Путивльский р-н Сумской обл. Украины.
    отсюда ВЫВОД: Украине необходимо срочно что то предпринять, чтобы как то вернуть Курску его исторические земли....... Ну и так далее... как говорит Шнур.
    zloybond
  20. Вежливый Лось Сегодня, 13:45
    Россия готова передать Украине оставшуюся в Крыму ее военную технику, в том числе самолеты и корабли,

    Для того, чтобы Гемпель смог передать флот Гройсману, нужны будут Лоцман, Штурман и Боцман, и непременно Кацман.
    Вежливый Лось
    1. Галактионыч Сегодня, 14:39
      Цитата: Вежливый Лось
      Россия готова передать Украине оставшуюся в Крыму ее военную технику, в том числе самолеты и корабли,

      Для того, чтобы Гемпель смог передать флот Гройсману, нужны будут Лоцман, Штурман и Боцман, и непременно Кацман.


      Вынужден с вами не согласиться по этому вопросу.

      В целях обеспечения гарантированной передачи кораблей Украине ключевую роль будет играть не Гройсман и даже не Кацман, а Шоломов.
      Галактионыч
  21. Злой 55 Сегодня, 14:11
    Гемпель-Гройсману: брат-брату-"Изя,помяни моё слово-вы на пороге грандиозного шухера"
    Злой 55
  22. Галактионыч Сегодня, 14:17
    "О том, что Россия готова передать Украине оставшуюся в Крыму ее военную технику, в том числе самолеты и корабли, заявил президент России Владимир Путин 11 января."

    О это необыкновенноо сильный ход гениального Наностратега!

    Какой-то уж очень хитрый план, который нас вновь сделает великими и в который уже раз поднимет с колен.

    Ну а безответственным критикам скажу вот что - вы Третьей мировой войны захотели? Сами то воевать пойдёте или на диване лежать продолжите? Крымчанам, кстати, никто ничего не обещал.
    Галактионыч
  23. Лексус Сегодня, 14:23
    По его словам, Украина готова принять

    У сопредседателя "приёмной" комиссии "приход" наступил.
    Лексус
  24. Рябцев Григорий Евгеньевич Сегодня, 15:19
    "Украинский премьер Владимир Гройсман ответил на предложение президента России Владимира Путина вернуть Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма. По его словам, Украина готова принять не только флот и самолеты, но и сам полуостров "в ближайшее время"."
    А морда не треснет? Или надеется, что кастрюля на голове (за неимением шлема) не позволит роже развалиться от предвкушения такой ситуации?
    Рябцев Григорий Евгеньевич
  25. Комментарий был удален.
  26. Комментарий был удален.
  27. aleks700 Сегодня, 18:29
    Гемпель добавил, что российская сторона готова к диалогу с Украиной и хочет "выстраивать партнерские и дружеские отношения с сопредельным государством".
    Отношения с фашистами?
    О том, что Россия готова передать Украине оставшуюся в Крыму ее военную технику, в том числе самолеты и корабли, заявил президент России Владимир Путин 11 января. Он заметил, что она «находится в плачевном состоянии».
    Починят, отремонтируют и используют против России. У неназываемого старческий маразм?
    aleks700
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