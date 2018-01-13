В Крыму ответили на предложение Гройсмана вернуть Киеву флот и полуостров
Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью RT ответил на предложение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана "вернуть" Крым вместе с военной техникой, оставшейся на полуострове.
По его словам, нынешняя киевская власть не может "выстраивать диалог" и не понимает, что "Крым вошел в состав России и назад никогда не вернется".
Гемпель добавил, что российская сторона готова к диалогу с Украиной и хочет "выстраивать партнерские и дружеские отношения с сопредельным государством". Однако положительной динамики со стороны Киева в этом вопросе не наблюдается.
О том, что Россия готова передать Украине оставшуюся в Крыму ее военную технику, в том числе самолеты и корабли, заявил президент России Владимир Путин 11 января. Он заметил, что она «находится в плачевном состоянии».
Украинский премьер Владимир Гройсман ответил на предложение президента России Владимира Путина вернуть Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма. По его словам, Украина готова принять не только флот и самолеты, но и сам полуостров "в ближайшее время".
Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет. На сегодняшний день, на мой взгляд, на Украине собрались Гройсман и иже с ним люди, которые должны находиться в психбольнице— заявил Гемпель.
По его словам, нынешняя киевская власть не может "выстраивать диалог" и не понимает, что "Крым вошел в состав России и назад никогда не вернется".
Это решение самих граждан, которые проживают на территории полуострова. Обратной дороги быть не может— подчеркнул парламентарий.
Гемпель добавил, что российская сторона готова к диалогу с Украиной и хочет "выстраивать партнерские и дружеские отношения с сопредельным государством". Однако положительной динамики со стороны Киева в этом вопросе не наблюдается.
О том, что Россия готова передать Украине оставшуюся в Крыму ее военную технику, в том числе самолеты и корабли, заявил президент России Владимир Путин 11 января. Он заметил, что она «находится в плачевном состоянии».
Но это уже не наше дело— сказал российский лидер. Он отметил, что корабли могут быть перевезены в Одессу для передачи Киеву.
Украинский премьер Владимир Гройсман ответил на предложение президента России Владимира Путина вернуть Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма. По его словам, Украина готова принять не только флот и самолеты, но и сам полуостров "в ближайшее время".
Использованы фотографии: http://rusvesna.su/
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