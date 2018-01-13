В Крыму ответили на предложение Гройсмана вернуть Киеву флот и полуостров

Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет. На сегодняшний день, на мой взгляд, на Украине собрались Гройсман и иже с ним люди, которые должны находиться в психбольнице

Это решение самих граждан, которые проживают на территории полуострова. Обратной дороги быть не может

Но это уже не наше дело

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью RT ответил на предложение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана "вернуть" Крым вместе с военной техникой, оставшейся на полуострове.— заявил Гемпель.По его словам, нынешняя киевская власть не может "выстраивать диалог" и не понимает, что "Крым вошел в состав России и назад никогда не вернется".— подчеркнул парламентарий.Гемпель добавил, что российская сторона готова к диалогу с Украиной и хочет "выстраивать партнерские и дружеские отношения с сопредельным государством". Однако положительной динамики со стороны Киева в этом вопросе не наблюдается.О том, что Россия готова передать Украине оставшуюся в Крыму ее военную технику, в том числе самолеты и корабли, заявил президент России Владимир Путин 11 января. Он заметил, что она «находится в плачевном состоянии».— сказал российский лидер. Он отметил, что корабли могут быть перевезены в Одессу для передачи Киеву.Украинский премьер Владимир Гройсман ответил на предложение президента России Владимира Путина вернуть Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма. По его словам, Украина готова принять не только флот и самолеты, но и сам полуостров "в ближайшее время".