Кабмин Литвы планирует изменить советский порядок накопления продуктового госрезерва

Мы считаем, что нужно пересмотреть сам порядок формирования (продовольственного запаса). В ближайшие год планируется его пересмотреть по нынешним потребностям и стандартам

Литва вступила в ЕС, а пищевой резерв остался в Советском Союзе (...) Я не могу детализировать, ведь есть отметки секретно на документе, но хотелось и смеяться, и плакать - какие-то критерии накопления запасов сталинских времен. Министерство сельского хозяйства заснуло на уровне 1953-1956 годов

Литовское правительство намерено изменить порядок накопления государством продовольственного резерва, предназначенного на случай войны или чрезвычайных ситуаций. Некоторые члены сейма заявляют, что будучи членом Евросоюза, Литва продолжает накапливать госрезервы по принципам Советского Союза. Они предлагают реформировать формирование запасов продовольствия по стандартам НАТО.Советник премьера Арнолдас Пикжирнис сообщил BNS, что правительство намерено уже в наступившем году провести такую реформу.- заявил А.Пикжирнис после закрытого заседания Комитета сейма по аудиту.На этом заседании рассматривался отчет государственного аудита о готовности государства, муниципалитетов и предприятий к обороне государства. Член Комитета по аудиту Наглис Путейкис утверждает, что парламентарии были возмущены "огромным беспорядком, существующим в этом государственном резерве".- сказал В.Путейкис.Он отметил, что нужно по существу реформировать накопление государственного резерва и пересмотреть его по стандартам НАТО.Согласно закону о государственном резерве, информация о нем является засекреченной. По данным BNS, для накопления одного лишь продовольственного запаса в Литве ежегодно тратится более десяти миллионов евро.