18:37 13 января

Кабмин Литвы планирует изменить советский порядок накопления продуктового госрезерва

Литовское правительство намерено изменить порядок накопления государством продовольственного резерва, предназначенного на случай войны или чрезвычайных ситуаций. Некоторые члены сейма заявляют, что будучи членом Евросоюза, Литва продолжает накапливать госрезервы по принципам Советского Союза. Они предлагают реформировать формирование запасов продовольствия по стандартам НАТО.

Кабмин Литвы планирует изменить советский порядок накопления продуктового госрезерва


Советник премьера Арнолдас Пикжирнис сообщил BNS, что правительство намерено уже в наступившем году провести такую реформу.


Мы считаем, что нужно пересмотреть сам порядок формирования (продовольственного запаса). В ближайшие год планируется его пересмотреть по нынешним потребностям и стандартам
- заявил А.Пикжирнис после закрытого заседания Комитета сейма по аудиту.

На этом заседании рассматривался отчет государственного аудита о готовности государства, муниципалитетов и предприятий к обороне государства. Член Комитета по аудиту Наглис Путейкис утверждает, что парламентарии были возмущены "огромным беспорядком, существующим в этом государственном резерве".

Литва вступила в ЕС, а пищевой резерв остался в Советском Союзе (...) Я не могу детализировать, ведь есть отметки секретно на документе, но хотелось и смеяться, и плакать - какие-то критерии накопления запасов сталинских времен. Министерство сельского хозяйства заснуло на уровне 1953-1956 годов
- сказал В.Путейкис.

Он отметил, что нужно по существу реформировать накопление государственного резерва и пересмотреть его по стандартам НАТО.

Согласно закону о государственном резерве, информация о нем является засекреченной. По данным BNS, для накопления одного лишь продовольственного запаса в Литве ежегодно тратится более десяти миллионов евро.

Использованы фотографии: https://www.obzor.lt/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 77

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  1. Тралл Сегодня, 12:11
    И смывать воду в унитазах литовских тоже надо по стандартам НАТО.
    Не 9 литрами, как в СССР, а 6.
    Тралл
    1. Starover_Z Сегодня, 12:17
      Член Комитета по аудиту Наглис Путейкис утверждает, что парламентарии были возмущены "огромным беспорядком, существующим в этом государственном резерве".

      Парламентарии возмущены, что их загребущие ручки ещё не добрались до складов госрезерва ?
      Неудивительно, при таких затратах сколько добра там находится и обновляется, и всё мимо них !
      Ай-яй-яй ! Ни-зя-а так !
      Starover_Z
      1. Идущий Сегодня, 13:02
        Скучно им , больше заняться не чем.
        Идущий
    2. VANIN Сегодня, 12:30
      Цитата: Тралл
      И смывать воду в унитазах литовских тоже надо по стандартам НАТО.
      Не 9 литрами, как в СССР, а 6.

      Откуда такие познания .? .))) Я воду не считаю , лью сколько льется Гулять так гулять хе хе fellow
      VANIN
      1. Тралл Сегодня, 12:42
        Вот и СССР мог себе позволить не экономить на еде и средствах удаления её производных smile
        Тралл
      2. Игорь В Сегодня, 13:01
        В СССР был ГОСТ, который определял ёмкость бачка компакт-унитаза. Точно не помню, но где-то 8-9 литров. Мы на своём предприятии сделали прессформы на бачок и все комплектующие, в качестве ТНП( товары народного потребления), то есть неплановая продукция. Их охотно брали строительные организации города. Всё бы хорошо, но вдруг приехала комиссия Госстандарта, нашла, что ёмкость нашего бачка меньше ГОСТа, и вопрос стоял об остановке работы всего комбината, хоть и было нарушение ТНП. Пришлось срочно переделывать прессформу! smile
        На многих ГОСТах была надпись:"несоблюдение ГОСТа преследуется по закону"! smile
        Игорь В
        1. jjj Сегодня, 13:36
          В Европе именно 6 литров - норма, которую они хотели снизить еще. Для этого изменили конструкцию унитазов. Вспомним советский унитаз. У него предметы дефекации вначале попадали на горизонтальную "полочку", с которой смывались потоком воды. Потом появились унитазы в которых испражнения оказывались сразу в "устье". На смыв уже уходило меньше воды. А потом появились унитазы, где "устье" меньшего диаметра. Воды стало расходоваться совсем мало. Но таких унитазов в наших магазинах почему-то увидишь редко.

          1. Старый унитаз (советский)


          2. Унитаз экономного типа выпуска
          jjj
          1. LSA57 Сегодня, 13:48
            Цитата: jjj
            2. Унитаз экономного типа выпуска

            новейшая разработка наших.... тсссс, тайна! laughing
            LSA57
          2. Игорь В Сегодня, 13:50
            В наших( калининградских) магазинах можно найти всё. Отец моего свояка, пожилой человек, когда потребовалась замена унитаза, выбрал недорогой, но симпатичный. Оказалось - китайский и сделан под китайцев, низкий. И этот пожилой человек, сам высокий и стройный, теперь мучается, не может на него сесть. Я теперь всех предупреждаю, если разговор зайдёт, меряйте перед покупкой высоту. smile
            Игорь В
          3. ШУРУМ -БУРУМ Сегодня, 14:14
            Вспомним советский унитаз. У него предметы дефекации вначале попадали на горизонтальную "полочку",
            А в эвропейских, отходы шлепаются прямо в лужу и все брызги летят в обратном направлении. Остается только начисто утереться по всему периметру))). Вот только в конце прошлого года обсуждали эту тему в супермаркете OBI, собралась аж толпа зевак между мной и продавцом и вся толпа дружно гоготала, представляя себе процесс.
            ШУРУМ -БУРУМ
          4. Перейра Сегодня, 14:39
            Любопытнейшая тема.
            Есть и третий тип унитаза с наклонной полочкой, по которой продукт съезжает как корабль при спуске на воду.
            Перейра
    3. lis-ik Сегодня, 13:08
      Цитата: Тралл
      И смывать воду в унитазах литовских тоже надо по стандартам НАТО.
      Не 9 литрами, как в СССР, а 6.

      Если есть в бачке пол чашки, мы смываем лишь какашки!
      lis-ik
      1. marlin1203 Сегодня, 13:19
        Все отнять и поделить!..
        marlin1203
        1. андрей юрьевич Сегодня, 17:18
          Кабмин Литвы планирует изменить советский порядок накопления продуктового госрезерва
          понял так: нахрен "говядину тушёную В/С"- даёшь-шпроты...
          андрей юрьевич
  2. 210окв Сегодня, 12:13
    Я удивляюсь что там от СССР что то ещё осталось..
    210окв
    1. Тралл Сегодня, 12:15
      Цитата: 210окв
      Я удивляюсь что там от СССР что то ещё осталось..

      Зависть, злоба, комплекс неполноценности и президентша с пониженной соцответственностью smile
      Тралл
      1. 210окв Сегодня, 12:28
        Ну это "добро"не от Советского Союза...Это они...доморощенные.
        Цитата: Тралл
        Цитата: 210окв
        Я удивляюсь что там от СССР что то ещё осталось..

        Зависть, злоба, комплекс неполноценности и президентша с пониженной соцответственностью smile
        210окв
        1. Тралл Сегодня, 12:43
          Скорее - из-за smile
          Тралл
        2. Монархист Сегодня, 12:55
          Уважаемый ОКВ, ;" зависть, злоба и комплекс неполноценности,,"* это подарок сатаны, когда змей искуситель подбил прародительницу Еву на кражу яблока( в детстве смотрел театр кукол С.Образцова"Адам и Ева" и там это было), он предварительно поплевал на яблоко. Так,что это то сатаны еще идет
          Монархист
      2. VANIN Сегодня, 12:34
        Цитата: Тралл
        Цитата: 210окв
        Я удивляюсь что там от СССР что то ещё осталось..

        Зависть, злоба, комплекс неполноценности и президентша с пониженной соцответственностью smile

        Это у них в крови ..Я помню их злобные взгляды . еще с детства!
        Теперь все будет по другому , у нас капитализм в России и эти нам кланяться будут ..Мы придем к ним ,но уже в другом качестве! (я точно приеду , специально..)
        VANIN
      3. LSA57 Сегодня, 12:48
        Цитата: Тралл
        Зависть, злоба, комплекс неполноценности и президентша с пониженной соцответственностью

        последнего в СССР небыло smile
        LSA57
        1. 210окв Сегодня, 13:03
          Как и секса... wassat
          Цитата: LSA57
          Цитата: Тралл
          Зависть, злоба, комплекс неполноценности и президентша с пониженной соцответственностью

          последнего в СССР небыло smile
          210окв
          1. LSA57 Сегодня, 13:33
            Цитата: 210окв
            последнего в СССР небыло

            я про президента. небыло там такого поста
            LSA57
            1. Тралл Сегодня, 13:48
              А как же инвалютная комсомолка Даля? smile
              Тралл
              1. LSA57 Сегодня, 14:33
                Цитата: Тралл
                А как же инвалютная комсомолка Даля?

                даля в СССР президент? belay эт горбычёв щас там рулит? belay фигасе laughing
                LSA57
            2. 210окв Сегодня, 13:50
              А меченный?Тьфу,пришлось вспомнить..
              Цитата: LSA57
              Цитата: 210окв
              последнего в СССР небыло

              я про президента. небыло там такого поста
              210окв
              1. LSA57 Сегодня, 14:34
                Цитата: 210окв
                я про президента. небыло там такого поста

                ну не дури. хорошо ведь понимаешь, что я сказал про президента литвы
                LSA57
    2. Orionvit Сегодня, 15:12
      Цитата: 210окв
      Я удивляюсь что там от СССР что то ещё осталось..

      Хитрят хитросделанные прибалты. Весь посыл в том, что "данные о госрезерве", засекречены. Но тут же говорится
      Литва вступила в ЕС, а пищевой резерв остался в Советском Союзе
      Очередной плачь перед Евросоюзом, о том, какие они бедные, и о том, что тоталитарный мордор, после распада, оставил их "нищими" и "голыми". Кстати, очередной "повод", потребовать от России компенсации, теперь уже и за "пищевой резерв". wink
      Orionvit
  3. Александр 3 Сегодня, 12:15
    Шариков им бы подсказал-Надо взять и всё поделить.
    Александр 3
  4. Смог Сегодня, 12:16
    Как!? Прибалтийский тиггггррррр до сих пор применяет советский порядок накопления продуктового госрезерва? Не верю!!!!!! Не может быть!!!!! Срочно исправить!! Даешь НАТОвские стандарты!!!!!! Кока-колу и чипсы в паек!!!!!! Ну, до кучи можно еще и склады гос.резерва взорвать. Они же русским духом пропитались........
    Смог
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:29
      Костя , приветос и с наступающим !!! soldier drinks
      Цитата: Смог
      Кока-колу и чипсы в паек!!!

      А презервативы ? feel
      bouncyhunter
      1. Смог Сегодня, 12:34
        Цитата: bouncyhunter
        А презервативы ?

        Паша! После колы? Презики? Трансгендерам???? А на хрена? Токо подгузники......
        Ураааааааааа!!!!!!!!!
        Смог
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:00
          Дык это - вместо жевачки . lol
          bouncyhunter
          1. Идущий Сегодня, 13:04
            Главное памперсы не забывать и памятку вырубить на каждом дереве.
            Идущий
            1. Смог Сегодня, 13:11
              Цитата: Идущий
              памятку вырубить на каждом дереве.

              Витя! Будь здрав! drinks soldier Лучше на лбу!!!!!!!
              Смог
              1. Идущий Сегодня, 15:42
                Приветствую Костя ! hi laughing , так и я говорю на деревянном лбу. lol
                Идущий
          2. Смог Сегодня, 13:10
            Цитата: bouncyhunter
            вместо жевачки

            С вкусом.....кулубнички.....хе,хе,хе.....??????? lol
            Смог
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:14
              Обойдутся ! Со вкусом горчицы и красного перца ! good
              bouncyhunter
              1. Идущий Сегодня, 15:43
                Ничего им не поможет , вымирают , но похоже до них ещё не доходит или им все равно.
                Идущий
            2. LSA57 Сегодня, 13:56
              Цитата: Смог
              С вкусом.....кулубнички.....хе,хе,хе....

              было это лет эдак 15 назад. на работе приносит мне знакомый, молодой парень, магнитофон. сломался. я разобрал, порвался пассик. иди говорю, купи презерватив. из ободка прекрасный пассик получается. приносит импортный. я беру ножницы и отрезаю ободок. тот аж в крик
              -ты, что делаешь?
              -магнитофон тебе чиню
              -я думал тебе для дела, самый дорогой купил, с запахом яблок
              действительно, яблоками попахивало в комнате несколько дней
              LSA57
      2. LSA57 Сегодня, 12:53
        Цитата: bouncyhunter
        А презервативы ?

        а памперсы feel
        LSA57
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:01
          А памперсы пусть сами себе покупают , или вместо табачного довольствия . wassat
          bouncyhunter
          1. LSA57 Сегодня, 13:35
            Цитата: bouncyhunter
            А памперсы пусть сами себе покупают , или вместо табачного довольствия .

            и тёплые туалеты????? belay
            обороноспособность упала wassat
            LSA57
            1. Александр 3 Сегодня, 13:41
              Недавно прочитал что проститутка подавилась презервативом и умерла.Наверно попробовала их сух пай.Наверно просроченный был.
              Александр 3
              1. LSA57 Сегодня, 14:35
                Цитата: Александр 3
                Наверно попробовала их сух пай.Наверно просроченный был.

                скорее всего б.у. wassat
                LSA57
  5. лысова Сегодня, 12:17
    Убожеству не предела (оказывается и тут есть шкала). Реформируйте по любым стандартам - жратвы от этого не прибавится.
    лысова
  6. Ураган70 Сегодня, 12:23
    Отменить советский? Ну ну... Уж что что, а со стратегическим запасом у нас строго было... Лучше тушонка с хлебом, чем арахисовое масло с джемом... Все же стратегический запас, а не склад надушенных заднеприводных...ИМХО
    Ураган70
    1. lis-ik Сегодня, 13:11
      Цитата: Ураган70
      Отменить советский? Ну ну... Уж что что, а со стратегическим запасом у нас строго было... Лучше тушонка с хлебом, чем арахисовое масло с джемом... Все же стратегический запас, а не склад надушенных заднеприводных...ИМХО

      При СССР в магазины поступала тушёнка из Госрезерва (когда сроки подходили), а в резерв завозилась новая.
      lis-ik
      1. LSA57 Сегодня, 13:37
        Цитата: lis-ik
        При СССР в магазины поступала тушёнка из Госрезерва

        и не только в магазины. я служил в СА в середине 70х, нам тоже выдавали тушёнку изготовления 50х
        LSA57
  7. Геркулесыч Сегодня, 12:24
    Еще не все Советское наследие ликвидировано? negative Выводы делайте, недалекие по уму, хотел еще грубее написать, сдержался с трудом!
    Геркулесыч
  8. Maksim_ms Сегодня, 12:24
    Конечно, памперсов с колой по советским стандартам в резерве нет, а вдруг война.
    Maksim_ms
    1. Ныробский Сегодня, 12:52
      Цитата: Maksim_ms
      Конечно, памперсов с колой по советским стандартам в резерве нет, а вдруг война.

      А по стандарту НАТО, для недогосударств больше ничего и не надо, потому как в натовских планах население этих стран числится в графе -"сопутствующие потери".
      Ныробский
  9. Ураган70 Сегодня, 12:25
    Цитата: лысова
    Убожеству не предела (оказывается и тут есть шкала). Реформируйте по любым стандартам - жратвы от этого не прибавится.

    Дешевле будет- все геномодифицированное, без животных жиров, на суррогатах... Но передохнут быстрее в разы!
    Ураган70
  10. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:27
    Как раз таки критерии накопления запасов сталинских времен были отличные, одни из лучших в мире.

    А трибалтика скоро пукать будет по стандартам НАТО.
    Генерал Песчаных Карьеров
  11. 1536 Сегодня, 12:30
    После этого решения окончательно эти прибалты оголодают и полезут через границу грабить приграничные районы России. А войска НАТО, оккупировавшие Прибалтику, не будут этому препятствовать.
    1536
  12. Dzafdet Сегодня, 12:37
    Цитата: VANIN
    Цитата: Тралл
    И смывать воду в унитазах литовских тоже надо по стандартам НАТО.
    Не 9 литрами, как в СССР, а 6.

    Откуда такие познания .? .))) Я воду не считаю , лью сколько льется Гулять так гулять хе хе fellow

    А объём бачка подсчитать слабо? laughing tongue wassat
    Dzafdet
  13. Strashila Сегодня, 12:39
    Доели остатки запасов от СССР... пришло время вскрыли новые запасы... видно качество "нового" не фонтан... по сравнению с эпохой СССР, что самим есть не хочется... вот и решили за чем деньги тратить на бяку.
    Strashila
  14. федоров Сегодня, 12:42
    А я то думаю recourse почему население "тает" с каждым годом.
    Видимо не верят в госзапас - бегут. Сталин блин виноват.
    Прокладки гребаные am
    Но наших там жаль, тяжело им там.
    федоров
  15. Комментарий был удален.
  16. Монархист Сегодня, 13:00
    Камрады, со старым Новым годом! Только в России отмечают два Новых года,а почему? А потому,что мы народ веселый: работать так с песней, гулять так от всей души
    Монархист
    1. sabakina Сегодня, 14:41
      Тёзка, причём тут народ? Просто Новый Год принимает дела от Старого Нового Года. Как заканчивает 13 января передавать, так мы его и провожаем. Это не их Санта, который тайно (!) приходит на один день понюхать чужие носки и на халяву пожрать и "нажраться"! А у нас всё по Божьему!
      sabakina
  17. Пленник Сегодня, 13:12
    Видать по советский уже кишка тонка. Будут накапливать не для всех, а для избранных.
    Пленник
  18. Смог Сегодня, 13:12
    Цитата: bouncyhunter
    вместо табачного довольствия

    Какой ты жестокий!!!!!!! Жуть!!!!
    Смог
  19. Теренин Сегодня, 13:16
    Кабмин Литвы планирует изменить советский порядок накопления продуктового госрезерва... ну это формулировка для ЕС, а по русски это звучит так: сожрать все советское и попросить всё немецкое yes
    Теренин
  20. Langf Сегодня, 13:16
    Ароматизаторов побольше, чупа-чупсов, полителенового риса из Китая. Ещё минуснуть, снять с пайка, потенциальных "непатриотов" Литвы, подозрительно сочувствующих здравомыслию и не верящие в завтрашнюю "оккупацию". Ещё минус тысячи объявленных в нынешний прогрессивный и просвещенный век недограждан (ласкательно–толерастное от нацистского "унтерменш")... В общем на всех расчитывать не обязательно – люди взрослые, уж сами как-нибудь в случае чего: хошь потопа, хошь смены полюсов. Все там будем, а посему достаточно сотню-другую сберечь, чтоб, так сказать, из пепла, чтоб цвет и бохатство нации. Хорошо простым, они-то в могиле отдыхать будут, а тут трудись, живи во благо. В общем всё как всегда по-честному.
    Langf
  21. Смог Сегодня, 13:45
    Цитата: Александр 3
    Наверно просроченный был.

    Недоварила............
    Смог
  22. Вежливый Лось Сегодня, 13:48
    Кабмин Литвы планирует изменить советский порядок накопления продуктового госрезерва

    Предлагают всё сожрать, что-ли?
    Вежливый Лось
  23. Дормидонт Сегодня, 14:06
    Перейдут на консервацию обьедков с барского стола
    Дормидонт
  24. Дирижер Сегодня, 14:09
    Расчет госререзва делался из надобностей , а не всяких там , европутов . Как то слабо верится , что таже Германия , допустит до определения предела госрезерва Младо прибов .
    Дирижер
  25. Alex-a832 Сегодня, 14:13
    Похоже, что держать госрезерв по стандартам СССР, стало им накладно, а на ликвидации и освежении росрезерва при переходе на новый стандарт можно недурно навариться. Да и население подсократилось, но это называть, как причину - не политесно.
    Alex-a832
  26. Лексус Сегодня, 14:15
    Кабмин Литвы планирует изменить советский порядок накопления продуктового госрезерва

    Наверное, Палата 404 решила своим "опытом" поделиться.
    Лексус
  27. sabakina Сегодня, 14:31
    пересмотреть его по стандартам НАТО.

    Статье минус уже за то, что так и не написали, как в НАТО делают госрезерв продовольствия! Мы ставим вдоль, а они поперёк?
    sabakina
  28. Piramidon Сегодня, 14:33
    Нуачо? Шпрот у них сейчас МОРЕ. Пусть и просроченных.
    Piramidon
    1. Идущий Сегодня, 15:46
      Цитата: Piramidon
      Пусть и просроченных.


      Это уже ОМП.
      Идущий
  29. HMR333 Сегодня, 14:47
    комики причем тут Сталин или СССР ?))) это экономические расчеты запасов рассчитанные на необходимость с случае чего! а суть подобных заявлений в том что хотят разворовать половину запасов под предлогом реформ))) классика ! ибо что по ес цифры другие или пишутся как то иначе)))
    HMR333
  30. Evgenijus Сегодня, 15:36
    Думаю, что речь идет о интересе разных структур Литвы наладить свой бизнес в этой сфере. На смех можно поднять руководство этими резервами, а не их "советскую" систему. Советская система госрезервов показала свою эффективность в годы Второй мировой войны. Если бы не было этой системы, то потеря хлебного поля Украины в первый год войны стала бы катастрофой для армии СССР и всего государства. А этого не произошло.
    Произошла банальная утечка информации о госрезервах Литвы в сферы бизнеса, руководимые теми же парламентариями.
    "Пилите, Шура, пилите.. . Они золотые... "
    Evgenijus
  31. Волька Сегодня, 17:02
    по НАТОвски это как, типа что не съем, то закусаю на зависть мышам и крысам...
    Волька
  32. ugrums1961 Сегодня, 17:44
    Про унитазы я думаю это шутки.А вот госрезерв для стран Прибалтики это уже роскошь. Если армии нет ,значить госрезерв не нужен ,американцы и Наты защищают значит и кормить должны ато Россия близко и защититься Европе Прибалтикой не получиться.
    ugrums1961
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