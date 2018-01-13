"Ил" приступает к модернизации Ан-124, имеющихся на вооружении ВКС РФ

Эти самолеты выполняют очень ответственные работы, и сирийские события показали, что такие машины очень значимы для ВКС, поэтому сейчас мы поддерживаем их техническое состояние и приступаем к модернизации, потому что ряд оборудования выходит из строя. Приходится искать аналоги украинским комплектующим, но эти самолеты наиболее близки по многим составляющим с Ил-76, что нам немного облегчает задачу

Компания "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина" начинает модернизацию тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124, имеющихся на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом в интервью ТАСС сообщил главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов.- сказал Таликов.По его словам, самолеты, которые используются авиакомпанией "Волга-Днепр", Украина поддерживает, а военные самолеты России они поддерживать не хотят, поэтому функции по их сопровождению государство передало "Авиационному комплексу им. С. В. Ильюшина", передает ТАСС