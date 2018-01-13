18:39 13 января

"Ил" приступает к модернизации Ан-124, имеющихся на вооружении ВКС РФ

Компания "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина" начинает модернизацию тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124, имеющихся на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом в интервью ТАСС сообщил главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов.

"Ил" приступает к модернизации Ан-124, имеющихся на вооружении ВКС РФ


Эти самолеты выполняют очень ответственные работы, и сирийские события показали, что такие машины очень значимы для ВКС, поэтому сейчас мы поддерживаем их техническое состояние и приступаем к модернизации, потому что ряд оборудования выходит из строя. Приходится искать аналоги украинским комплектующим, но эти самолеты наиболее близки по многим составляющим с Ил-76, что нам немного облегчает задачу
- сказал Таликов.


По его словам, самолеты, которые используются авиакомпанией "Волга-Днепр", Украина поддерживает, а военные самолеты России они поддерживать не хотят, поэтому функции по их сопровождению государство передало "Авиационному комплексу им. С. В. Ильюшина", передает ТАСС

Использованы фотографии: https://twitter.com/news_iru
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Комментарии 41

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  1. Geisenberg Сегодня, 13:39
    Волга-Днепр тоже надо поддерживать. Нечего фашистов кормить.
    Geisenberg
    1. Комментарий был удален.
    2. 210окв Сегодня, 13:47
      Они летают по всему миру и без сертификата их стопудово не пустят за бугор.А венные-это другая песня.
      Цитата: Geisenberg
      Волга-Днепр тоже надо поддерживать. Нечего фашистов кормить.
      210окв
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:50
        Компания "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина" начинает модернизацию тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124

        У скакуасов новый повод для воплей .
        bouncyhunter
        1. Офицер запаса Сегодня, 14:12
          Привет, Паша! Чувствую, что явно напрашивается Постановление Правительства России о возврате ОКБ им. Антонова обратно в Новосибирск. И возрождение Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова. Не как сейчас, филиал ОАО «Компания «Сухой», а как раньше – в качестве самостоятельной авиастроительной компании.
          Офицер запаса
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:27
            Лёша , привет и с наступающим ! hi drinks Согласен , это будет самым правильным ! А то эти свидомозавры уже задолбали своим "Сам не гам - и другому не дам !" .
            bouncyhunter
            1. Офицер запаса Сегодня, 14:29
              И тебя, Паша, с наступающим Старым Новым годом! И всех наших друзей-форумчан!
              Офицер запаса
              1. красноярск Сегодня, 17:20
                Цитата: Офицер запаса
                И тебя, Паша, с наступающим Старым Новым годом! И всех наших друзей-форумчан!

                Все таки, согласитесь мужики, здорово звучит - Старый Новый Год! Такого праздника нигде (может я ошибаюсь?) в мире нет. Именно поэтому я присоединяюсь и поздравляю всех причастных к ВО с этим удивительным праздником!
                При этом стоит помнить, что даже умеренное употребление алкоголя, в неограниченных количествах, приводит к поломкам организма и нарушениям в его жизнедеятельности. С наступающим!!!
                красноярск
          2. kapitan92 Сегодня, 15:44
            Цитата: Офицер запаса
            Чувствую, что явно напрашивается Постановление Правительства России о возврате ОКБ им. Антонова обратно в Новосибирск. И возрождение Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова.

            Алексей, hi ! Это все здорово и вероятно нечто подобное "родится". А сейчас надо искать выход из непростой ситуации. На вооружении ВКС России осталось девять таких самолетов, а 12 используется авиакомпанией «Волга-Днепр».
            Основной проблемой является двигатель, который выпускается на окраине. В России двигателей с тягой до 35тн не выпускаются. Есть предложения от наших конструкторов, но до поставки в серию лет этак 8-10.
            "Ермак" обещают поставить в серию с 2024г, но скорее сроки сдвинутся вправо года на 3-4.
            Главный вопрос звучит так: успеют ли авиапроизводители создать новый сверхтяжелый транспортный самолет к тому моменту, когда в авиачастях и авиакомпаниях больше не останется «Русланов»?

            "Русланы" будут "уходить на пенсию" по-разному. Быстрее это произойдет в гражданской авиации, медленнее - в воинских частях из-за менее интенсивного использования.
            У всех военных самолетов "Руслан" ресурс разный, но можно говорить о том, что им осталось летать около 10- 15 лет. Этого времени должно хватить для создания самолета им на замену и поставить на серию.
            Какой то компромисс с каклами надо будет находить. Можно предположить, что «Русланы» в отсутствии поставок запчастей начнут «поедать» друг друга, а число летающих бортов станет постепенно сокращаться. hi
            kapitan92
            1. Офицер запаса Сегодня, 16:15
              Приветствую, Вячеслав! Компромисс с ними вряд-ли достижим. Украина просто недоговороспособна. Им же все должны, а вот их собственные обязанности по договорам нарушаются постоянно. Поэтому любой вариант сотрудничества с ними - потеря времени и средств.
              Скорее всего через лет 10, действительно, начнется сокращение бортов и перестановка работоспособных узлов на летающие борты. Но, с другой стороны, этого времени достаточно для создания собственных производств. Если, конечно, этим заниматься.
              Офицер запаса
            2. красноярск Сегодня, 17:29
              Цитата: kapitan92

              Какой то компромисс с каклами надо будет находить. hi

              Можно подумать, что Вы не знаете какой. Надо входить в состав Украины, с переименованием последней в Малороссию.
              красноярск
              1. kapitan92 Сегодня, 18:27
                Цитата: красноярск
                Цитата: kapitan92

                Какой то компромисс с каклами надо будет находить. hi

                Можно подумать, что Вы не знаете какой. Надо входить в состав Украины, с переименованием последней в Малороссию.

                А зачем они нужны с голой задницей и угробленной промышленностью? В очередной раз наступать на грабли.
                Ценю Ваш юмор. hi
                kapitan92
        2. poquello Сегодня, 14:31
          Цитата: bouncyhunter
          У скакуасов новый повод для воплей .

          Приветствую, веселят скакуасы.
          Украина заподозрила Владимира Путина, Сергея Шойгу и других российских руководителей в том, что они - роботы и требует проверить их подлинность!pic.twitter.com/Hz5HdNmAX7

          Источник: http://rusnext.ru/news/1515833715
          poquello
      2. ИмПерц Сегодня, 14:05
        Цитата: 210окв
        Они летают по всему миру и без сертификата их стопудово не пустят за бугор.

        Украинское государственное предприятие «Антонов» ответило на сообщения о закрытых переговорах с российской авиакомпанией «Волга-Днепр» по продлению летной годности самолетов Ан-124–100 «Руслан». В заявлении «Антонова» говорится, что предприятие выполнит работы по оценке технического состояния самолета Ан-124–100 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр».

        «Именно с целью соблюдения своих обязательств, по межведомственному согласованию с полномочными министерствами и ведомствами Украины, в соответствии с письмом — разъяснением Госэкспортконтроля Украины, на договорной основе специалисты ГП «Антонов» выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан-124−100 «Руслан» «Авиакомпании «Волга−Днепр», которая не входит в перечень компаний, к которым согласно решению СНБО Украины применяются санкции», — говорится в заявлении, опубликованном на странице компании в Facebook.
        Подробнее на РБК:
        https://www.rbc.ru/politics/03/11/2017/59fc6c1e9a
        79476c93ca9c3d

        Иначе:
        Невыполнение «Антоновым» и Украиной своих обязанностей, обусловленных международными правилами и отечественным законодательством, приведут к применению международных санкций. «Невыполнение своих прямых обязанностей поддерживать гражданские самолеты марки «Ан» приведет к потерям лицензий разработчика, разрешений на авиаперевозки и потерям рынков», — подчеркивается в заявлении.

        Подробнее на РБК:
        https://www.rbc.ru/politics/03/11/2017/59fc6c1e9a
        79476c93ca9c3d
        ИмПерц
      3. Лексус Сегодня, 14:06
        Они летают по всему миру и без сертификата их стопудово не пустят за бугор

        Как-то же решили вопрос с российской "реинкарнацией АН-2"... "Руслан" создавался в СССР - уверен, что есть лазейки на этот случай. Ещё в нём российских комплектующих - более 60%. Так что и укров ждёт множество сюрпризов.
        Лексус
      4. фигвам Сегодня, 14:07
        Цитата: 210окв
        Они летают по всему миру и без сертификата их стопудово не пустят за бугор.А венные-это другая песня.

        ВТА тоже летает за границу.
        фигвам
        1. askort154 Сегодня, 14:36
          фигвам....ВТА тоже летает за границу.

          Военной авиатехники международная сертификация не нужна. Это относится только к гражданским ВС используемых по правилам ИКАО. Межгосударственные полёты военных ВС осуществляются по предварительному согласованию. Ан -124 - "Дон Авиа" - гражданский перевозчик. Ан -124 - ВТА - военный.
          askort154
      5. Geisenberg Сегодня, 16:14
        Цитата: 210окв
        Они летают по всему миру и без сертификата их стопудово не пустят за бугор.А венные-это другая песня.
        Цитата: Geisenberg
        Волга-Днепр тоже надо поддерживать. Нечего фашистов кормить.


        Их так или иначе тоже посадят и сертификата лишат. Не надо думать, что если коммерческое предприятие то оно не попадёт под антироссийскую раздачу. Кто там с украинской стороны владелец ? А не важно. Скоро и его декоммунизируют или вдруг в коррупционером окажется.
        Geisenberg
    3. donavi49 Сегодня, 13:52
      ВКС не нужен признанный сертификат (за исключением визитов в другие страны - но это можно провести литерным и исключением).

      Комерсам нужны документы. Держатель Антонов. Если будут чинить коммерческие самолеты без одобрения Антонова - последний вправе отозвать сертификат годности, для таких самолетов, которые прошли не сертифицированную процедуру ремонта. То есть - ни одна страна не пустит такой самолет к себе, не одна компания не заключит сделку перевозки под такой самолет.
      donavi49
      1. poquello Сегодня, 14:04
        Цитата: donavi49
        ВКС не нужен признанный сертификат (за исключением визитов в другие страны - но это можно провести литерным и исключением).

        Комерсам нужны документы. Держатель Антонов. Если будут чинить коммерческие самолеты без одобрения Антонова - последний вправе отозвать сертификат годности, для таких самолетов, которые прошли не сертифицированную процедуру ремонта. То есть - ни одна страна не пустит такой самолет к себе, не одна компания не заключит сделку перевозки под такой самолет.

        какой-то подход некитайский, перебили бы на своё название и свой сертификат выпустили )
        poquello
        1. Владимир16 Сегодня, 14:08
          А ежели украинский АН - сдох, то??? Что с сертификатами? Как в этом случае? Ежели от украинского АН остались лишь сертификаты, а спецов нет и реально качественно регламентные работы они провести не могут, что делать?
          Фуфло всё это. Именно по этому всех нас на аэрбасы и боинги пересадили. Полный контроль над авиапарком в России. Именно над парком самолетов в России, а не русским авиапарком (его по тихому прикончили).
          Время выскакивать из этой кабалы.
          Владимир16
          1. 210окв Сегодня, 14:13
            А он разве сдох?Просто поменялась вывеска.А спецы и производство есть и являются правоприемниками.
            Цитата: Владимир16
            А ежели украинский АН - сдох, то??? Что с сертификатами? Как в этом случае? Ежели от украинского АН остались лишь сертификаты, а спецов нет и реально качественно регламентные работы они провести не могут, что делать?
            Фуфло всё это. Именно по этому всех нас на аэрбасы и боинги пересадили. Полный контроль над авиапарком в России. Именно над парком самолетов в России, а не русским авиапарком (его по тихому прикончили).
            Время выскакивать из этой кабалы.
            210окв
            1. Владимир16 Сегодня, 14:28
              Сдох. Только вывеска. Предприятие на половину как минимум зависело от российских производителей.
              Так, что не понятно, что прикрутит украинский рабочий к самолету выпущенному в СССР. А сертификат не является гарантией жизни экипажу после ремонта самолета в современной украине.
              Это понимают в боинге и аэрбасе и они с радостью добьют укравиапром дабы убрать АНы с рынка.
              Владимир16
            2. красноярск Сегодня, 18:28
              [quote=210окв]А он разве сдох .[/quote][/quote]
              Ну, если и жив, то на последнем дыхании. Дело в том, что наличие управленцев и конструкторов еще ни о чем не говорит. При отсутствии высококвалифицированных рабочих. Ну, если упрощенно - конструктор без токаря самолета не построит, то же самое и наоборот. А притока новых квалифицированных кадров, имею в виду именно рабочих, на "Антонов" не наблюдается. Отсюда - делайте выводы, господа.
              красноярск
  2. Проксима Сегодня, 13:40
    Что значит советская унификация деталей!
    Проксима
    1. Tusv Сегодня, 13:59
      Цитата: Проксима
      Что значит советская унификация деталей!

      Дык в мире есть Советская и Американская. Еще немного французкая. Остальные тырят или покупают
      Tusv
  3. Piramidon Сегодня, 13:45
    По его словам, самолеты, которые используются авиакомпанией "Волга-Днепр", Украина поддерживает, а военные самолеты России они поддерживать не хотят

    Очень интересно, в чем именно они поддерживают? В том, что кричат СУГС?
    Piramidon
  4. Dzafdet Сегодня, 13:47
    Надо свой сделать Про такую страну Украина надо забыть НАВСЕГДА!
    Dzafdet
    1. Piramidon Сегодня, 14:04
      Цитата: Dzafdet
      Надо свой сделать Про такую страну Украина надо забыть НАВСЕГДА!

      Сколько лет нужно, чтобы спроектировать и построить такой отличный самолет, на который украинцы свои гнилые пасти разевают? Причем он нисколько не украинский, а СССР-ский и строился в Ульяновске. А вот отжать всякие "международные лицензии" Украины на его постройку (которая его не может строить) - " наша задача" (как говорил В.И.Ульянов-Ленин)
      Пы.Сы. Кстати. На внутренних перевозках эта "лицензия" и нахнеупала. А в случае нашего десанта в ЕС - тем более.
      Piramidon
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 13:48
    Позитивная новость ибо самолёт критически нужный для ВКС и к сожалению по многим параметрам импортонезамещаемый ( надеюсь пока )
    КВУ-НСвД
  6. Макаров Сегодня, 13:54
    Хотелось бы по подробнее в чем именно эти самолеты "близки" с Илами...кроме того что они гп?
    Макаров
    1. VANIN Сегодня, 14:05
      Цитата: Макаров
      Хотелось бы по подробнее в чем именно эти самолеты "близки" с Илами...кроме того что они гп?

      Спецы с ваших окраин к нам прибыли и разработки ведут !!! И не только в самолетостроении...Не все вы китайцам и т.д. распродали .
      VANIN
  7. Лексус Сегодня, 14:00
    Основная сложность - движки. Скорей бы ПД-35 запустили в производство.
    Лексус
    1. dvvv Сегодня, 15:24
      думаю лет через 10 запустят
      dvvv
  8. VANIN Сегодня, 14:01
    Эти самолеты выполняют очень ответственные работы, и сирийские события показали, что такие машины очень значимы для ВКС,

    Вот и все Украина , вам даже сало запретили солить ЕС ..А Россия развивается и без вас (очень жаль..))) Слушайте своих западненцев и дальше скачите ..!
    VANIN
  9. dvvv Сегодня, 14:29
    и что будут делать с двигунами? может тихой сапой с " Волга-Днепровских" переставлять? Типа много летают такая... и всем будут хорошо...
    dvvv
    1. RoTTor Сегодня, 17:22
      ПЕРМСКИЕ движки поставят, тем более, что "МоторСич" накрылась медным унитазом - что осталось китайцы выкупили.
      Надо спецов оттуда забирать, пока в КНР не сманили
      RoTTor
  10. iliitchitch Сегодня, 14:33
    украину - в жопень , чтобы духу их не было возле того , что летает . Чтобы эти даже двигатели и пердячки для мух-дрозофилл не поставляли , потому что это НАШИ мухи . Обойдёмся без геморроя .
    iliitchitch
  11. onix757 Сегодня, 14:39
    Ну вот, и под Рогозина младшего деньги дали. В успехе дела можно более не сомневаться.
    onix757
  12. Suhow Сегодня, 16:23
    Обидно что по вине ............ иуд пришедщих к власти рушится то что создавалось десятилетиями и за это страдают не те кто в этом виновен....
    Suhow
  13. ugrums1961 Сегодня, 16:54
    Я думаю что наша российская приемственнось или потомственность им, хотя это гадко звучит , а хотя природа на детях Олега должна ттдыхаты
    ugrums1961
  14. RoTTor Сегодня, 17:20
    Давно пора. Опыт есть это и Ту-4 и Ли-2, о китайском опыте и говорить не приходится.
    Поставить один винт с левой резьбой в самолётный и переименовать в "ИлАн - "Святогор", тем более и сам О.К, Антонов и его КБ переведены были в Киев из Новосибирска.
    И вообще, это СОВЕТСКИЙ, никак не украиниский самолёт!
    Великие украинцы на такое не способны
    RoTTor
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