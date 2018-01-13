18:37 13 января

Второй дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму

Боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" заступили на дежурство по противовоздушной обороне на мысе Фиолент под Севастополем, передает РИА Новости.

Командующий армией генерал-лейтенант Виктор Севостьянов вручил соответствующий приказ командиру зенитно-ракетного полка соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Второй дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму



Боевые расчеты выдвинулись на позиции, развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности и начали обнаружение и отслеживание целей.

По словам Севастьянова, время развертывания комплекса в боевое положение составляет менее пяти минут. Его постановка на боевое дежурство значительно повысит эффективность всей крымской ПВО, отметил он.

С этой минуты вы оснащены этим мощным оружием, заступаете на боевое дежурство по противовоздушной обороне. Вы будете обеспечивать защиту с воздуха населения Крыма, особо важных административных, промышленных и транспортных объектов не только на нашем российском полуострове, но и на значительной части территории Краснодарского края
— сказал командующий на торжественной церемонии заступления расчета на дежурство.

Новый дивизион в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной, сообщал источник в силовых структурах Крыма.

Первый дивизион С-400 развернули год назад в районе Феодосии. С 2015 года Российская армия получила 16 полков, вооруженных ЗРК "Триумф", в 2018 году на вооружение поступит еще 10 дивизионов.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 38

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  1. Лексус Сегодня, 14:34
    Привет НАТО и укролюфтваффе! angry
    Лексус
    1. Владыка Ситх Сегодня, 15:07
      А была ж новость уже 3 дня назад
      https://topwar.ru/133440-vtoroy-divizion-s-400-za
      stupaet-na-boevoe-dezhurstvo-na-krymskom-poluostr
      ove.html
      Владыка Ситх
      1. Rusland Сегодня, 15:49
        Цитата: Владыка Ситх
        А была ж новость уже 3 дня назад
        https://topwar.ru/133440-vtoroy-divizion-s-400-za
        stupaet-na-boevoe-dezhurstvo-na-krymskom-poluostr
        ove.html

        Сегодня заступили на БД.
        Rusland
    2. VANIN Сегодня, 15:13
      Ну Крым и так прикрыт не плохо..А лишнее не помешает, скоро Керченский мост введут в эксплуатацию и пойдет поток.)))
      VANIN
      1. андрей юрьевич Сегодня, 17:13
        Андрей К Сегодня, 14:35 Новый
        Вот и гарантированный "зонтик" над Крымским мостом
        это-стратеги, а Хмеймим показал,что нужно ждать "мелких" дронов,-это серьёзнее и труднее отражаемо.
        андрей юрьевич
  2. Андрей К Сегодня, 14:35
    Вот и гарантированный "зонтик" над Крымским мостом good
    Андрей К
  3. 210окв Сегодня, 14:35
    Лоперамид в Киев бочками?Если тара не устроит можно россыпью полувагонами..
    210окв
    1. Андрей К Сегодня, 14:40
      Цитата: 210окв
      ...Лоперамид в Киев бочками?Если тара не устроит можно россыпью полувагонами...

      Прописанный Вами препарат будет лучше усвоен с применением рауш-наркоза laughing
      Андрей К
    2. Лексус Сегодня, 14:41
      И галоперидол тогда уж.
      Лексус
  4. Tusv Сегодня, 14:38
    Кто бэ сомневался. ПВО нумбер ту, апосля стратегов
    Будем вас кусить, бить и обижать. Не ходите дети под ДКП погулять drinks
    Tusv
  5. Laksamana Besar Сегодня, 14:42
    ....................
    Laksamana Besar
    1. Bongo Сегодня, 16:12
      Цитата: Laksamana Besar
      ....................

      По ряду признаков, на видео С-300П.
      Цитата: NKT
      Они на видео видны - один на батарею

      Вы наверное хотели сказать на дивизион? Батареи в ПВО СВ.
      Bongo
  6. iliitchitch Сегодня, 14:42
    Хорошая такая почесалка . Глядишь , у турецкоподданного хотелок и поубавится . А эти слева по Глобусу вообще пусть вешаются .
    Где сообщение о "Панцирях" , которые по определению в комплекте должны быть упакованы ?
    iliitchitch
    1. NKT Сегодня, 14:51
      Они на видео видны - один на батарею
      NKT
  7. лысова Сегодня, 14:46
    Эх ещё б стрельнуть - мишеньку бы какую - Натовскую.
    лысова
  8. максим1987 Сегодня, 14:53
    сколько уже можно эту новость мусолить
    максим1987
  9. Egorovich Сегодня, 14:58
    Непотопляемый авианосец России вооружился на полную катушку. "Приходите в гости" супостаты!!!
    Egorovich
    1. VANIN Сегодня, 15:16
      Цитата: Egorovich
      Непотопляемый авианосец России вооружился на полную катушку. "Приходите в гости" супостаты!!!

      Ох как вы здорово высказались ..!!! Я бы так сказал Россия погибнет, а Крым будет сопротивляться !!!!
      VANIN
  10. sabakina Сегодня, 15:11
    Я чё то не понял, где с-400? Это с нашего сайта:

    Это с видео:

    Так сколько колёс у С-400?
    sabakina
    1. Muvka Сегодня, 15:33
      Насколько я знаю, года 2 как С-400 на базе БАЗа производится. А раньше что-то Белорусское было. Но я могу ошибаться.
      Muvka
      1. sabakina Сегодня, 15:35
        В лубом случае, судя по моей верхней картинке, С-400 на четырёхмостовое шасси не влазит.
        sabakina
        1. Muvka Сегодня, 15:41
          А посмотрите, как на новом шасси контейнеры выдаются за пределы назад. Просто изменили компоновку. За 10 то лет вполне могли.
          Muvka
        2. Equalized Сегодня, 15:41
          С-400 это просто проапгрейженный С-300ПМУ/ПМ с новым маркетинговым названием с индексом 400. Я не говорю что это плохо, просто система не отличается радикально от семейки 300-ок Пшных. Так что нет никаких проблем в том, чтоб использовать старое шасси от С-300.

          Ракеты там одинаковых габаритов, в отличии от тяжелых С-300 семейства "В". Вот эти будут по серьезнее П-шек и требуют тяжелых шасси.
          Equalized
          1. sabakina Сегодня, 15:46
            На верхнем фото я насчитал 11 колец на контейнере, на нижнем 9. Верхний контейнер как минимум длиннее.
            sabakina
            1. Muvka Сегодня, 15:49
              10 лет прошло. Изменилась компоновка, вполне и контейнеры могли изменить. Что в этом такого?
              Muvka
    2. андрон-30 Сегодня, 15:57
      а кая разница сколько и у какой машины колес ? если она сделает залп , ты что колёса будеш считать или в землю зарываться , лично я выберу второе ( не когда не любил перебортовывать колёса)
      андрон-30
      1. sabakina Сегодня, 16:33
        Цитата: андрон-30
        ( не когда не любил перебортовывать колёса)

        Боялись, что стопорное кольцо в лоб постучит? wink
        sabakina
    3. Laksamana Besar Сегодня, 15:59
      Пусковая установка 5П85Т2 ЗРС С-400 "Триумф":
      Laksamana Besar
      1. Laksamana Besar Сегодня, 16:00
        Пусковая установка 5П85СМ2 ЗРС С-400 "Триумф":
        Laksamana Besar
        1. sabakina Сегодня, 16:29
          Ну, вообщем понятно, что ничего не понятно. Я просто спрашиваю с точки зрения водителя. Всё таки одно дело, когда однорамное шасси, другое, когда полуприцеп.
          sabakina
    4. Комментарий был удален.
  11. Сомневающийся Сегодня, 15:14
    Цитата: Андрей К
    Вот и гарантированный "зонтик" над Крымским мостом good

    Ага, в Сирии мы тоже всё гарантировали laughing
    Сомневающийся
    1. Muvka Сегодня, 15:34
      И ни один беспилотник и снаряд РСЗО не пробил этот зонтик. Ни один.
      Muvka
    2. андрон-30 Сегодня, 16:13
      а что мост не построен ?
      андрон-30
  12. андрон-30 Сегодня, 15:30
    вот так тихо соседа будем под прицелом , ну а куда деться если сосед мягко говоря не в себе .
    андрон-30
  13. _Jack_ Сегодня, 16:04
    Судя по видео всего 1 панцирь прикрывает дивизион, маловато.
    _Jack_
    1. Muvka Сегодня, 16:24
      В одном дивизионе 8 ПУ. На видео только 4 фигурирует. Значит не все показали. Вам такая мысль в голову не приходит?
      Muvka
  14. Комментарий был удален.
  15. Алена767 Сегодня, 16:25
    Медленно ракеты уплывают вдаль,
    Встречи с ними ты уже не жди.
    И хотя Америку немного жаль,
    У Европы это впереди.

    Ядерный фугас летит, качается,
    От него хорошего не жди,
    Даже если в землю закопаешься,
    От волны ударной не уйти.

    =)))) там много разных куплетов =)))

    На осадном положеньи Тель-Авив,
    Очень рано выключают свет
    Укрощён шовинистический порыв
    Залпом баллистических ракет

    Колизей окутал ядовитый дым
    Воды Тибра льются в котелки
    Ты прости нас бывший вечный город Рим:
    В такт шагам поют мотострелки

    Водородным солнцем выжжена трава,
    Кенгуру мутируют в собак
    Вновь аборигены обрели права:
    Над Канберрой вьётся красный флаг

    На восток уходит краснозвёздный МиГ,
    В Лувре разгорается пожар.
    Эйфелевой башни проржавевший пик
    С корнем вырвал ядерный удар

    Наш министр обороны очень рад:
    Мы достигли западных морей.
    Пал уже последний НАТовский солдат
    Под пером сибирских батарей
    Алена767
  16. Волька Сегодня, 16:56
    зачетно, но после массированной атаки дронов в Сирии, следует подумать о защите Крыма от москитных атак дронов, в том числе микродронов...
    Волька
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