Второй дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму

С этой минуты вы оснащены этим мощным оружием, заступаете на боевое дежурство по противовоздушной обороне. Вы будете обеспечивать защиту с воздуха населения Крыма, особо важных административных, промышленных и транспортных объектов не только на нашем российском полуострове, но и на значительной части территории Краснодарского края

Боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" заступили на дежурство по противовоздушной обороне на мысе Фиолент под Севастополем, передает РИА Новости Командующий армией генерал-лейтенант Виктор Севостьянов вручил соответствующий приказ командиру зенитно-ракетного полка соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа.Боевые расчеты выдвинулись на позиции, развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности и начали обнаружение и отслеживание целей.По словам Севастьянова, время развертывания комплекса в боевое положение составляет менее пяти минут. Его постановка на боевое дежурство значительно повысит эффективность всей крымской ПВО, отметил он.— сказал командующий на торжественной церемонии заступления расчета на дежурство.Новый дивизион в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной, сообщал источник в силовых структурах Крыма.Первый дивизион С-400 развернули год назад в районе Феодосии. С 2015 года Российская армия получила 16 полков, вооруженных ЗРК "Триумф", в 2018 году на вооружение поступит еще 10 дивизионов.