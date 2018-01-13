18:38 13 января

На судостроительном заводе в Татарстане заложили корвет "Николай Сипягин"

Шестой по счету и пятый в серии корвет проекта 22160 заложен для Военно-морского флота России в субботу на Зеленодольском судостроительном заводе имени М. Горького в Татарстане.

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов уточнил, что проект 22160 был придуман и предложен проектантами для ВМФ для антитеррористических операций и борьбы с пиратством, которое очень распространено, особенно в странах Ближнего Востока.

На судостроительном заводе в Татарстане заложили корвет "Николай Сипягин"



Для того, чтобы не сопровождать гражданские суда и не тратить на это ресурсы морских кораблей, был придуман этот проект, который вполне обеспечивает охрану морей. В вооруженных силах мы шесть таких кораблей заказали
- сказал он.

Корветы разработаны ОАО "Северное проектно- конструкторское бюро", они предназначены в первую очередь для защиты и охраны морской экономической зоны. Патрульные корабли также способны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, выполнять поисково-спасательные функции. Автономность плавания кораблей этого проекта составляет 60 суток. Они способны развивать скорость в 30 узлов. Дальность плавания корабля 6000 морских миль.

Головной корабль данного проекта "Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. На разных этапах постройки находятся корветы "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин", "Сергей Котов" и "Виктор Великий".

Корвет проекта 22160 назван в честь Героя Советского Союза командира дивизиона сторожевых катеров Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны капитана 3 ранга Николая Сипягина, передает ТАСС

Использованы фотографии: © Фото из открытых источников
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Комментарии 76

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  1. Tusv Сегодня, 15:34
    они предназначены в первую очередь для защиты и охраны морской экономической зоны

    Казалось бы, зачем нам Мексиканский залив? Кстати мы его часть купили, простив Кубинский долг
    Tusv
    1. Chertt Сегодня, 15:48
      А вообще, если собрать корветы всех новых проектов, серьезная цифра получится. (точно считать лень) подтвержденных контрактов 45-50 шт
      Chertt
      1. Идущий Сегодня, 16:05
        Цитата: Chertt
        А вообще, если собрать корветы всех новых проектов, серьезная цифра получится. (точно считать лень) подтвержденных контрактов 45-50 шт


        Уже не плохо , особенно по сравнению с началом века.
        Идущий
      2. Tusv Сегодня, 16:07
        Цитата: Chertt
        серьезная цифра получится. (точно считать лень) подтвержденных контрактов 45-50 шт

        Ейто скока в Калибрах? О боже мериканецы не зря укрытия роют
        Tusv
        1. Chertt Сегодня, 16:24
          Цитата: Tusv
          Ейто скока в Калибрах?

          В основном 1бл х 8шт
          Chertt
          1. андрей юрьевич Сегодня, 17:08
            Chertt , Tusv "корвет" который ...не несёт "калибры"...проспитесь ребятки...катер,не путайте с СКР ... laughing ВООРУЖЕНИЕ Артиллерийское оружие: • 1 57-мм артиллерийская установка А-220М Зенитное ракетное оружие: • 1 турельная зенитная ракетная установка «Гибка» • 8 ПЗРК 9К38 «Игла» Дополнительное оружие: • 2 14,5-мм морских тумбовых пулеметных установки Дополнительное вооружение, устанавливаемое по требованию заказчика: • 1 ЗРК «Штиль-1″ с двумя модульными ПУ 3С90Э.1 • 1 интегрированная ракетная система «Калибр-НКЭ» Противодиверсионное вооружение: • 2 гранатометных комплекса ДП-65 • 1 ГАС обнаружения подводных пловцов «Паллада» Радиотехническое вооружение: • 1 РЛС обнаружения воздушных и надводных целей «Позитив-МЭ1″ • 1 НРЛС «Пал-Н» Гидроакустическое вооружение: • 1 ГАК МГК-335ЭМ-03 • 1 ГАС «Виньетка-ЭМ» Средства радиоэлектронного противодействия: • 1 корабельный комплекс радиоэлектронного подавления ТК-25Э • 1 комплекс постановки помех ПК-10 Авиационное вооружение: • Телескопический ангар и взлётно-посадочная площадка со средствами обеспечения взлёта, посадки и обслуживания поисково-спасательного вертолёта массой до 12 тонн типа Ка-27 ПС Источники: ОСК, Северное ПКБ, Зеленодольский завод им. Горького, годовой отчет СПКБ за 2016 г., bmpd.livejournal.com и др.
            Источник: http://bastion-opk.ru/22160/ ОВТ «ОРУЖИЕ ОТЕЧЕСТВА» A.V.Karpenko
            андрей юрьевич
            1. Аристарх Людвигович Сегодня, 17:11
              Цитата: андрей юрьевич
              Chertt , Tusv "корвет" который ...не несёт "калибры"...проспитесь ребятки...катер,не путайте с СКР ... laughing ВООРУЖЕНИЕ Артиллерийское оружие: • 1 57-мм артиллерийская установка А-220М Зенитное ракетное оружие: • 1 турельная зенитная ракетная установка «Гибка» • 8 ПЗРК 9К38 «Игла» Дополнительное оружие: • 2 14,5-мм морских тумбовых пулеметных установки Дополнительное вооружение, устанавливаемое по требованию заказчика: • 1 ЗРК «Штиль-1″ с двумя модульными ПУ 3С90Э.1 • 1 интегрированная ракетная система «Калибр-НКЭ» Противодиверсионное вооружение: • 2 гранатометных комплекса ДП-65 • 1 ГАС обнаружения подводных пловцов «Паллада» Радиотехническое вооружение: • 1 РЛС обнаружения воздушных и надводных целей «Позитив-МЭ1″ • 1 НРЛС «Пал-Н» Гидроакустическое вооружение: • 1 ГАК МГК-335ЭМ-03 • 1 ГАС «Виньетка-ЭМ» Средства радиоэлектронного противодействия: • 1 корабельный комплекс радиоэлектронного подавления ТК-25Э • 1 комплекс постановки помех ПК-10 Авиационное вооружение: • Телескопический ангар и взлётно-посадочная площадка со средствами обеспечения взлёта, посадки и обслуживания поисково-спасательного вертолёта массой до 12 тонн типа Ка-27 ПС Источники: ОСК, Северное ПКБ, Зеленодольский завод им. Горького, годовой отчет СПКБ за 2016 г., bmpd.livejournal.com и др.
              Источник: http://bastion-opk.ru/22160/ ОВТ «ОРУЖИЕ ОТЕЧЕСТВА» A.V.Karpenko

              На самом деле на патрульнике 22160 будет только пушка АК-176М калибра 76 мм и вертолет. И нужен он потому, то ПСКР береговой охраны ФСБ нельзя отправить в Средиземном море и Аденский залив.
              Аристарх Людвигович
              1. Дедкастарый Сегодня, 17:22
                Цитата: Аристарх Людвигович
                На самом деле на патрульнике 22160 будет только пушка АК-176М калибра 76 мм и вертолет. И нужен он потому, то ПСКР береговой охраны ФСБ нельзя отправить в Средиземном море и Аденский залив

                да согласен я,никакого "калибра"... всё правильно,но поражают "патриоты",представляющие,как от этого "корвета" ,6й флот сша ломится на сушу,и "девственницы" словно киты,выбрасываются на отмель... fool
                Дедкастарый
                1. андрей юрьевич Сегодня, 17:29
                  интегрированная ракетная система «Калибр-НКЭ»-нету....
                  андрей юрьевич
                2. Аристарх Людвигович Сегодня, 17:45
                  Цитата: Дедкастарый
                  но поражают "патриоты",представляющие,как от этого "корвета" ,6й флот сша ломится на сушу,и "девственницы" словно киты,выбрасываются на отмель...

                  Тут и не такое напишут, к примеру как 22160 нагибает в одиночку АУГ.
                  андрей юрьевич Сегодня, 17:29 ↑
                  интегрированная ракетная система «Калибр-НКЭ»-нету....

                  Минобороны во всяком случае пока такую комплектацию не заказывало.
                  Аристарх Людвигович
                3. Ботановед Сегодня, 18:16
                  Ну если вы всерьез хотите обсуждать участие патрульников в борьбе с АУГ, вам лучше не на этот форум.
                  И, кстати, а какие еще задачи для флота, окромя борьбы с АУГ на присторах атлантики, имеются в вашей голове?
                  Ботановед
  2. lis-ik Сегодня, 15:34
    Для того, чтобы не сопровождать гражданские суда и не тратить на это ресурсы морских кораблей, был придуман этот проект, который вполне обеспечивает охрану морей. В вооруженных силах мы шесть таких кораблей заказали
    Вот молодец какой! Абсолютно не нужные корабли просто погонять пиратов, а как насчёт сдвигающихся сроков по кораблям первого ранга?
    lis-ik
    1. Tusv Сегодня, 15:38
      Цитата: lis-ik
      нужные корабли просто погонять пиратов,

      Ну вот. Отдадим наши моря на разграбления пиратам. Так чтоля? am
      Tusv
      1. Chertt Сегодня, 15:40
        Цитата: Tusv
        Ну вот. Отдадим наши моря на разграбления пиратам

        Точно точно, Сегодня читал как Новосибирск пираты атакуют, да и в других Российских городах, от морских разбойников продыху нет
        Chertt
        1. Tusv Сегодня, 15:45
          Цитата: Chertt
          Точно точно, Сегодня читал как Новосибирск пираты атакуют, да и в других Российских городах, от морских разбойников продыху нет

          Не ну. Эти, хотят, чтобы наши Этих провожали по Севморпути.
          Господа буржуи на дно за бесплатно, а проводка денег стоит . Мани мани гони, что вам стоит иц э ричмент волд hi
          Tusv
        2. Dart2027 Сегодня, 16:04
          Цитата: Chertt
          Сегодня читал как Новосибирск пираты атакуют

          Вы предлагаете отказаться от торгового флота?
          Dart2027
          1. Chertt Сегодня, 16:15
            Цитата: Dart2027
            Вы предлагаете отказаться от торгового флота?

            Я предлагаю найти капитана Джека воробья и победить его.....А если серьезно 22160 достаточно успешный проект (по крайней мере по ТТХ и отзывам мореманов), Просто на форуме решили посмеяться над "антипиратским" назначением этих корветов
            Chertt
            1. Dart2027 Сегодня, 16:18
              Теперь понятно.
              Dart2027
            2. Дедкастарый Сегодня, 17:40
              Цитата: Chertt
              Я предлагаю найти капитана Джека воробья и победить его...

              база на Тортуге...? где записаться? готов служить ! soldier
              Дедкастарый
            3. Ботановед Сегодня, 18:18
              Цитата: Chertt
              по крайней мере по ТТХ и отзывам мореманов


              Во как. А что, кто-то уже на нем ходил?
              Ботановед
          2. Tusv Сегодня, 16:34
            Цитата: Dart2027
            Вы предлагаете отказаться от торгового флота?

            Бесплатная проводка очьен сильно влияет мое здоровье. Если Торговый флот идет на халяву, то там анландида и бермудский треугольник во всей красе. hi
            Tusv
            1. sabakina Сегодня, 16:47
              Владимир, что такое "анландида"? Не, ну как пили бермудский треугольник во всей красе я видел...
              sabakina
              1. Tusv Сегодня, 16:51
                Слава, ну утопла и фиг с ней. Жалко чтоля
                Tusv
                1. sabakina Сегодня, 17:15
                  Цитата: Tusv
                  Слава, ну утопла и фиг с ней. Жалко чтоля

                  Слав, если ты про грусть-тоску, то и вправду фиг с ней. Нам ли быть в печали? Если про Атлантиду....Есть версия, что мы, русские, оттуда родом...
                  sabakina
                  1. Tusv Сегодня, 17:59
                    Цитата: sabakina
                    Есть версия, что мы, русские, оттуда родом...
                    ова
                    Слава. Это мой старший сын, миня зовут Вова. И Я не фига и ни разу падотаг из Атландиды. Геродот,он честна нас обозвал Гиперборейцы. Ху из супротив тот ху из drinks
                    Tusv
            2. Dart2027 Сегодня, 16:51
              А по-русски?
              Dart2027
              1. sabakina Сегодня, 17:17
                Цитата: Dart2027
                А по-русски?

                Ну, как то так...
                sabakina
      2. lis-ik Сегодня, 15:41
        Цитата: Tusv
        Цитата: lis-ik
        нужные корабли просто погонять пиратов,

        Ну вот. Отдадим наши моря на разграбления пиратам. Так чтоля? am

        А у нас есть пираты из южных морей?
        lis-ik
        1. Tusv Сегодня, 15:48
          Цитата: lis-ik
          А у нас есть пираты из южных морей?

          Да там их мульен и фсе халявой пахнут
          Tusv
          1. lis-ik Сегодня, 15:51
            Цитата: Tusv
            Цитата: lis-ik
            А у нас есть пираты из южных морей?

            Да там их мульен и фсе халявой пахнут

            Откуда
            lis-ik
            1. Tusv Сегодня, 15:59
              Цитата: lis-ik
              Откуда

              Оттуда, как сказал Семен Семеныч Горбунков. Я между прочим верю легендарной личности drinks Хотя отставить. За Юрия Никулина не чекаясь
              Tusv
        2. alexmach Сегодня, 15:56
          Та Господи, в том же самом Черном море отгонять украинские и всякие там перспективные грузинские "волчьи стаи" от платформ?
          Недавно из Арденского залива вернулся "Вицеадмирал Кулаков", зачем-то же его туда гоняли? А ему ведь и на родном северном флоте есть чем заняться.

          А то, что нету кораблей первого ранга - ну печально конечно, но я полагаю уж никак не из-за наличия этого сторожевичка.
          alexmach
          1. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:18
            Из за отсутствия таких патрульников, выбили ресурс в антипиратских миссиях сторожевику Неустрашимый и БПК Чабаненко.
            Аристарх Людвигович
          2. AID.S Сегодня, 18:12
            Цитата: alexmach
            Недавно из Арденского залива вернулся "Вицеадмирал Кулаков",

            Это в Арденнах?
            AID.S
      3. Дедкастарый Сегодня, 17:27
        Цитата: Tusv
        Ну вот. Отдадим наши моря на разграбления пиратам. Так чтоля

        сомалийцы добрались...?
        Дедкастарый
        1. Tusv Сегодня, 18:18
          Цитата: Дедкастарый
          сомалийцы добрались...?

          А ты думаешь льды? Там под парами десятки ледоколов скучают. Фсё из за Сомалийских пиратов
          Tusv
    2. Dart2027 Сегодня, 15:59
      Цитата: lis-ik
      Абсолютно не нужные корабли просто погонять пиратов, а как насчёт сдвигающихся сроков по кораблям первого ранга

      А какое отношение они имеют к этим корветам?
      Dart2027
  3. rocket757 Сегодня, 15:39
    Пиратство эт конечно фантазия, нем и не будет такого в нашей прибрежной зоне, то что есть, погранцы и береговая охрана прикроет.
    Намек на пробежку к далеким берегам??? База нужна, хотя бы пункт МТО, в составе группы с кораблями обеспечения!
    А так, будет шхерится вдоль берега и если вдруг, калибрами или ещё чем шарах!!!
    Нормальная такая доктрина ОБОРОНЫ ...мож и ущербная, но делаем то что можем!
    rocket757
    1. Tusv Сегодня, 15:53
      Цитата: rocket757
      Пиратство эт конечно фантазия,

      Да ладно. Постоянно японских рыбаков на пиратстве ловят
      Tusv
      1. rocket757 Сегодня, 16:51
        Эт есть нарушения пограничного режима, браконьерство и далее по списку ... все из перечня компетенции погранцов, рыб охраны и т.п. ... называть их могут как угодно, но юридически как пиратство это не квалифицируют!!!
        Вопрос - а нафига там корвет??? Катера погран охраны или береговых служб не достаточно???
        Нарушители что, на бронированных лайбах ходят?
        rocket757
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 17:02
          У патрульника 22160 хорошие условия обитания и автономность 60 суток. И отправят его в те края, где наши пограничники не ходят. Пушка, вертолет и обезьянник для пиратов вот и все что ему нужно для выполнения задачи.
          Аристарх Людвигович
          1. Дедкастарый Сегодня, 17:47
            Цитата: Аристарх Людвигович
            обезьянник для пиратов

            их в плен что ли берут...? зачем? в зоопарк???
            Дедкастарый
            1. Аристарх Людвигович Сегодня, 17:51
              Это 300 лет назад пиратов вешали без суда и следствия прям на главной мачте fellow . Сейчас такое уже не практикуют﻿ request
              Аристарх Людвигович
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:41
    Такие нужно строить серией в 40 едениц , не меньше! negative
    Геркулесыч
    1. alexmach Сегодня, 15:57
      Не совсем понятно зачем.
      alexmach
      1. Геркулесыч Сегодня, 16:04
        Пока что мы не можем построить океанский флот, а для обороны наших земель флот нужен большой! Вот это пока что и есть альтернативный вариант!
        Геркулесыч
        1. alexmach Сегодня, 16:11
          Да он как бы для обороны земель почти что бесполезен. Для обороны земель с моря надо в первую очередь ПЛО, ну и ПКР. Кораблю несущему это не помешает и ЗРК. Ни ПЛО ни ЗРК на этом корабле нету, ПКР устанавливаются опционально, в какой-то очень хитрой конфигурации.

          Этот корабль таки заточен на антипиратские операции, почему они для России настолько важны - отдельный вопрос, вот Китай базой ВМФ в Джибути разжился явно не просто так - но тут понятно - ему нужен контроль за торговыми маршрутами. А пираты между прочим давным давно стали инструментом работы всяких там спец-служб.
          40 кораблей для антипиратской деятельности это явно перебор. Тут вот чуть выше lis-ik вообще сомневается, что нам это надо.
          alexmach
          1. Dart2027 Сегодня, 16:19
            Цитата: alexmach
            40 кораблей для антипиратской деятельности это явно перебор

            Вроде планируют 12 - 6 для ЧФ и 6 для ТОФ.
            Dart2027
          2. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:24
            Такие патрульники позволяют освободить от второстепенных задач БПК и сторожевики, которых и так мало. А 6 штук 22160 вполне хватит для работы в Аденском заливе. 60 суток очень неплохая автономность.
            Аристарх Людвигович
            1. alexmach Сегодня, 16:49
              Я вот только в толк не возьму зачем этот Аденский залив дался то России. Торгового флота то у нас нету. Китайскую торговлю охранять собрались что ли?
              alexmach
              1. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:57
                Демонстрация флага. Да и торговый флот там периодически ходит с российскими экипажами. Кстати в 2009 году на борьбу с пиратами в Аденский залив отправили атомный крейсер "Петр Великий." Он смог захватить три лодки с 10 загорелыми обезьянами. Это все равно что забивать гвозди микроскопом.
                Аристарх Людвигович
              2. Dart2027 Сегодня, 18:13
                Цитата: alexmach
                Торгового флота то у нас нету

                Разве? Не такой как хотелось бы, но есть.
                Dart2027
        2. Дедкастарый Сегодня, 17:48
          Цитата: Геркулесыч
          Вот это пока что и есть альтернативный вариант!

          СКРы,как то надёжнее выглядят....
          Дедкастарый
  5. Mavrikiy Сегодня, 15:41
    Да е.п.р.с.т. 9 футов и что положено в предачу, но ....маловато будет....
    Mavrikiy
  6. VANIN Сегодня, 15:48
    Головной корабль данного проекта "Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. На разных этапах постройки находятся корветы "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин", "Сергей Котов" и "Виктор Великий".

    Названия , хорошие! Надеюсь они оправдают свои названия ..Давайте мужики торопитесь ,эти корабли нам очень нужны..! soldier
    VANIN
    1. Дедкастарый Сегодня, 17:49
      Цитата: VANIN
      эти корабли нам очень нужны..!

      вот и "виталька" спалился....давно не видел. вылез из очередного "бана"? проспался хоть ?по "аве"- не очень... laughing
      Дедкастарый
  7. NKT Сегодня, 16:25
    Что мы имеем:

    4-й ранг:
    21630 Буян(М) 500-900т
    21980 - Грачонок 140т
    22800 - Каракурт 800т

    3-й ранг:
    20380 - 2200т
    22160 -1500т

    2-ранг:
    22350 - 5400т
    11356 - 4000т

    1-ранг:
    sad
    NKT
    1. sabakina Сегодня, 16:57
      Вы бы ремень подтянули, когда стоите перед старшим... wink
      sabakina
      1. случайный прохожий Сегодня, 17:07
        Встать, когда с вами разговаривает подпоручик!!! (с)
        случайный прохожий
        1. sabakina Сегодня, 17:30
          Подпоручик, зря Вы встряли в этот разговор!

          Со Старым Новым Годом!
          sabakina
    2. Дедкастарый Сегодня, 17:54
      Цитата: NKT
      1-ранг:

      а "Пётр",а "атланты"...не?ну в ремонте,но не списаны же.
      Дедкастарый
      1. NKT Сегодня, 17:57
        Орланы, Атланты, Сарыч - да, но я про новые корабли.
        NKT
  8. Every Сегодня, 16:34
    Замминистра обороны РФ Юрий Борисов уточнил, что проект 22160 был придуман и предложен проектантами для ВМФ для антитеррористических операций и борьбы с пиратством, которое очень распространено, особенно в странах Ближнего Востока.


    Вооружение корвета:
    НРЛС «Пал-Н»
    РЛСО «Позитив-МЭ1»
    Радиоэлектронное вооружение ГАК МГК-335ЭМ-03
    ГАС «Виньетка-ЭМ»
    ГАС «Паллада»
    комплекс РЭП ТК-25
    комплекс РЭП ПК-10

    Тактическое ударное вооружение
    УВП РК «Калибр-НК»
    Артиллерия 1×1-57мм АУ А-220М
    Ракетное вооружение
    ПКР 3М54 и/или 3М55
    1 × ПУ ЗРК 3М-47 «Гибка»
    2 × ПУ ЗРК «Штиль-1»[1] (опционально)
    Противокорабельными ракетами по пиратам? what Это на чем они там пиратствуют?

    Противолодочное вооружение
    2 гранатомёта ДП-65
    Ракето-торпеды 91Р1 и 91РТ2
    У пиратов оказывается есть и подводные лодки.

    Авиационная группа
    вертолёт массой до 12 тонн (Ка-27, Ка-29, Ка-31)
    или несколько БПЛА

    Что же там за пираты такие?
    И вообще вся серия уйдет в ЧМ, там то пираты откуда взялись?
    А вообще Зеленодользы молодцы, быстро строят. Головной заложили в 2014г. а теперь и 6-й.
    Every
    1. танк66 Сегодня, 16:52
      Чёбы побороть пиратство в корне ,-требуется всего 2-3 Калибра по вот этой лондонской многоэтажке пульнуть. /рынок ллойд/
      Там почти все суденышки страхуют ,а потом штатным "отморозкам" маячат кого и где долбить. Конечно ,свято место пусто не бывает,но на годик чернопопая полундра рассосется...
      танк66
      1. sabakina Сегодня, 17:36
        танк66, о как! Рыбачьи баркасы уже в Лондоне фрактують и страхують? (г-да модераторы, надеюсь. я ничего не нарушил ?)
        sabakina
    2. андрон-30 Сегодня, 17:01
      ВЫ офицер ? и не нам сВами обсуждать наши приказы
      андрон-30
    3. sabakina Сегодня, 17:01
      Every , хватит раскрывать пиратам секреты! Вы ещё про спиннинг расскажите!
      P.S. Пираты нынче не те, а эти, значимо, мочить следует не тех, а этих.
      sabakina
      1. Every Сегодня, 18:21
        Цитата: sabakina
        Every , хватит раскрывать пиратам секреты! Вы ещё про спиннинг расскажите!
        P.S. Пираты нынче не те, а эти, значимо, мочить следует не тех, а этих.

        Те, которые не те, а эти, давным давно все знают.
        Every
    4. Аристарх Людвигович Сегодня, 17:07
      Цитата: Every
      Замминистра обороны РФ Юрий Борисов уточнил, что проект 22160 был придуман и предложен проектантами для ВМФ для антитеррористических операций и борьбы с пиратством, которое очень распространено, особенно в странах Ближнего Востока.


      Вооружение корвета:
      НРЛС «Пал-Н»
      РЛСО «Позитив-МЭ1»
      Радиоэлектронное вооружение ГАК МГК-335ЭМ-03
      ГАС «Виньетка-ЭМ»
      ГАС «Паллада»
      комплекс РЭП ТК-25
      комплекс РЭП ПК-10

      Тактическое ударное вооружение
      УВП РК «Калибр-НК»
      Артиллерия 1×1-57мм АУ А-220М
      Ракетное вооружение
      ПКР 3М54 и/или 3М55
      1 × ПУ ЗРК 3М-47 «Гибка»
      2 × ПУ ЗРК «Штиль-1»[1] (опционально)
      Противокорабельными ракетами по пиратам? what Это на чем они там пиратствуют?

      Противолодочное вооружение
      2 гранатомёта ДП-65
      Ракето-торпеды 91Р1 и 91РТ2
      У пиратов оказывается есть и подводные лодки.

      Авиационная группа
      вертолёт массой до 12 тонн (Ка-27, Ка-29, Ка-31)
      или несколько БПЛА

      Что же там за пираты такие?
      И вообще вся серия уйдет в ЧМ, там то пираты откуда взялись?
      А вообще Зеленодользы молодцы, быстро строят. Головной заложили в 2014г. а теперь и 6-й.

      На 6 патрульниках будет только пушка, вертолет и обезьянник для пиратов. Это бомж версия, которую заказал наш ВМФ. А всякие опции типа штиля, калибра и прочих ништяков есть только в рекламном буклете.
      Аристарх Людвигович
    5. Дедкастарый Сегодня, 17:55
      [quote]УВП РК «Калибр-НК»[/quote вроде как нет их там.]
      Дедкастарый
    6. Ботановед Сегодня, 18:24
      Цитата: Every
      Противокорабельными ракетами по пиратам?


      Откуда там ПКР? Там пушка 76 мм и пулеметы. Читайте, что на проекте ОПЦИОНАЛЬНО, ПО ПОЖЕЛАНИЮ устанавливаются "Штиль" и прочее. На серии для ВМФ этого нет. И не будет.
      Ботановед
  9. next322 Сегодня, 16:49
    Цитата: Every
    А вообще Зеленодользы молодцы, быстро строят. Головной заложили в 2014г. а теперь и 6-й.

    Быков должен быть принят ВМФ в 2017,он еще даже на заводские не выходил,и еще неизвестно когда его примут в 18 или 19.....у всех остальных сдвиг вправо на год соответственно...... и это всего 1500 тонн ,практически без вооружения (одно орудие АК-176) строить 4 года, это нонсенс.....за 2017 не сдали ни одного Буяна.Это быстро строят??
    next322
  10. Волька Сегодня, 16:52
    как игрушечка-кораблик, дай Бог ему долгую жизнь
    Волька
  11. андрон-30 Сегодня, 16:54
    на земле мы сможем обезвредить любого в другой среде проблемы будут , не большие ,
    андрон-30
  12. demo Сегодня, 17:04
    Интересное судно, для борьбы с пиратством.


    Годы постройки с 26 февраля 2014 года
    Запланировано 6, с возможным увеличением до 12 единиц
    Строится 6
    Основные характеристики
    Водоизмещение 1300-1800 т (стандартное)
    Длина 94 м (наибольшая)
    Ширина 14 м
    Осадка 3,4 м
    Двигатели ГЭУ типа CODAG:
    2 маршевых дизеля
    2 форсажных ГТД
    ЭЭУ:
    4 ДГ
    1 аварийно-стояночный ДГ
    Мощность 34000 л.с. (25 МВт) (ГЭУ)
    4 × 300 кВт
    1 × 100 кВт
    Движитель 2 винта
    Скорость хода 30 узлов (полная)
    16 узлов (патрульная)
    Дальность плавания 6000 миль (на 16 узлах)
    Автономность плавания 60 суток
    Экипаж до 80 человек
    Вооружение
    Радиолокационное вооружение НРЛС «Пал-Н»
    РЛСО «Позитив-МЭ1»
    Радиоэлектронное вооружение ГАК МГК-335ЭМ-03
    ГАС «Виньетка-ЭМ»
    ГАС «Паллада»
    комплекс РЭП ТК-25
    комплекс РЭП ПК-10
    Тактическое ударное вооружение УВП РК «Калибр-НК»
    Артиллерия 1×1-57мм АУ А-220М
    Ракетное вооружение ПКР 3М54 и/или 3М55
    1 × ПУ ЗРК 3М-47 «Гибка»
    2 × ПУ ЗРК «Штиль-1»[1] (опционально)
    Противолодочное вооружение 2 гранатомёта ДП-65
    Ракето-торпеды 91Р1 и 91РТ2
    Авиационная группа вертолёт массой до 12 тонн (Ка-27, Ка-29, Ка-31)
    или несколько БПЛА.

    Особенно для пиратов наши "Калибры" нужны.
    demo
  13. Сержант71 Сегодня, 17:55
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Цитата: андрей юрьевич
    Chertt , Tusv "корвет" который ...не несёт "калибры"...проспитесь ребятки...катер,не путайте с СКР ... laughing ВООРУЖЕНИЕ Артиллерийское оружие: • 1 57-мм артиллерийская установка А-220М Зенитное ракетное оружие: • 1 турельная зенитная ракетная установка «Гибка» • 8 ПЗРК 9К38 «Игла» Дополнительное оружие: • 2 14,5-мм морских тумбовых пулеметных установки Дополнительное вооружение, устанавливаемое по требованию заказчика: • 1 ЗРК «Штиль-1″ с двумя модульными ПУ 3С90Э.1 • 1 интегрированная ракетная система «Калибр-НКЭ» Противодиверсионное вооружение: • 2 гранатометных комплекса ДП-65 • 1 ГАС обнаружения подводных пловцов «Паллада» Радиотехническое вооружение: • 1 РЛС обнаружения воздушных и надводных целей «Позитив-МЭ1″ • 1 НРЛС «Пал-Н» Гидроакустическое вооружение: • 1 ГАК МГК-335ЭМ-03 • 1 ГАС «Виньетка-ЭМ» Средства радиоэлектронного противодействия: • 1 корабельный комплекс радиоэлектронного подавления ТК-25Э • 1 комплекс постановки помех ПК-10 Авиационное вооружение: • Телескопический ангар и взлётно-посадочная площадка со средствами обеспечения взлёта, посадки и обслуживания поисково-спасательного вертолёта массой до 12 тонн типа Ка-27 ПС Источники: ОСК, Северное ПКБ, Зеленодольский завод им. Горького, годовой отчет СПКБ за 2016 г., bmpd.livejournal.com и др.
    Источник: http://bastion-opk.ru/22160/ ОВТ «ОРУЖИЕ ОТЕЧЕСТВА» A.V.Karpenko

    На самом деле на патрульнике 22160 будет только пушка АК-176М калибра 76 мм и вертолет. И нужен он потому, то ПСКР береговой охраны ФСБ нельзя отправить в Средиземном море и Аденский залив.

    А откуда взяли про "береговую охрану и ФСБ"? Это патрульный корабль ВМФ и способен нести службу в любом месте. Например, в Средиземье в районе Тартуса. Цитата:
    Патрульные корабли проекта 22160 — российские патрульные корабли модульного типа, дальней морской зоны, разработанные и строящиеся на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького для пополнения корабельного состава Военно-Морского Флота России.
    Предназначены для несения погранично-патрульной службы по охране территориальных вод, патрулирования 200 мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды в мирное время, охранения кораблей и судов на переходе морем, а также военно-морских баз и водных районов с целью предупреждения о нападении различных сил и средств противника — в военное время, а также операций в дальней морской и океанской зонах.
    Сержант71
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