07:17 14 января

СМИ: ВС Турции открыли огонь по позициям курдов в Сирии

Вооруженные силы Турции открыли ответный огонь в субботу по позициям сирийских курдов из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС). Об это сообщил телеканал Haberturk.

СМИ: ВС Турции открыли огонь по позициям курдов в Сирии


По данным телеканала, огонь был открыт из артиллерийских установок с территории приграничной турецкой провинции Хатай в ответ на обстрел турецкой территории.


Президент Тайип Эрдоган в субботу заявил, что если "террористы в Африне не сдадутся, то Турция их уничтожит".

Анкара считает СНС и сирийскую партию "Демократический союз" ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. На протяжении последних месяцев Эрдоган неоднократно говорил о возможности проведения военной операции против них в сирийском кантоне Африн.

Ранее Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку YPG, которую Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Использованы фотографии: https://informator.news/
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Комментарии 53

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  1. pilot69 Вчера, 18:30
    Да, туркам курды это даже не заноза в ...опе, это полноценный ятаган в спине. Нашим властьимущим сейчас бы курдскую карту разыграть по полной программе, но не получится. Слишком много времени упустили, раньше надо было заниматься. Сейчас там слишком много игроков тусуется.
    pilot69
    1. 210окв Вчера, 18:40
      Ничего удивительного.Турки предсказуемы по отношению у курдам.И к нам они ещё не раз нож в спину всадят.Но в Кремле это считают не важным.Газопровод главнее..
      Цитата: pilot69
      Да, туркам курды это даже не заноза в ...опе, это полноценный ятаган в спине. Нашим властьимущим сейчас бы курдскую карту разыграть по полной программе, но не получится. Слишком много времени упустили, раньше надо было заниматься. Сейчас там слишком много игроков тусуется.
      210окв
      1. Тралл Вчера, 18:55
        Скоро турки поедут к цыганам smile
        Не нужно быть мега-аналитиком, чтобы понять, что в ответ на попытки стравить Россию и Турцию в Сирии пострадают друзья американцев.
        Тралл
        1. Shurik70 Вчера, 19:15
          Вообще-то вдарить в ответ - это нормально для любой страны.
          По крайней мере турки долбят по тем, кто долбит по ним, а не как евреи - в ответ на удары террористов долбят по тем, кто борется с террористами.
          И нет в курдо-турецком вопросе адекватного решения. Либо война будет тлеть, либо закончится тем, что одна или обе стороны останутся недовольны.
          Турки нам враги-соседи. Как с соседями, желательно жить с ними мирно (жить дружно с ними нельзя, но хотя бы мирно). Как с врагами, желаю успеха курдам.
          Shurik70
      2. pilot69 Вчера, 19:07
        Турки вообще предсказуемы, столетиями. А Кремлю еще не раз аукнется такое поведение - не два, не полтора. Не любят на Востоке такое поведение, за слабость принимают. А помирить турок и курдов невозможно от слова никак. Исключение - совместный бизнес, но это так, до поры до времени, пока деньги идут.
        pilot69
      3. хрыч Вчера, 19:08
        Цитата: 210окв
        И к нам они ещё не раз нож в спину всадят.

        Ну. курдская проблема и у нас с Асадом, тут туркоманские и курдские противоречия льют на нашу мельницу. Но есть главное - разлад турок и американцев в этом вопросе, плюс к Гюлену и кемалистам. Противоречия настолько серьезные, особенно после переворота, как и после оставленных турок один на один с РФ, после сбитого самолета, что членство Турции в НАТО стало условным, а изгнание немецких и американских контингентов совсем не за горами.
        хрыч
      4. Ныробский Вчера, 22:39
        Цитата: 210окв
        Ничего удивительного.Турки предсказуемы по отношению у курдам.И к нам они ещё не раз нож в спину всадят.Но в Кремле это считают не важным.Газопровод главнее..
        Время покажет. А газопровод - это просто средство для продажи того, чего у нас завались. Ну вот гоним мы в Германию газ по газопроводу "Дружба" с 80-х годов, которая пользуется нашим газом и причастна к нападению на СССР в 1941 году. Развалили у нас практически всю европейскую часть России, вынудили перевозить заводы в глубь страны, уничтожили 20 млн. наших сограждан.... Мы им сильно верим? Нет! От них ждём нож в спину? Да ежедневно! Санкции тому в пример. С другой стороны, если есть возможность поставить своего врага в зависимость от поставок газа, то почему бы не воспользоваться такой малостью, и к тому же получить от них живые деньги? Если в походах на нас участвовали практически все страны Европы, и тюркские народы, то может быть надо от всех отгородиться, сжигать газ в факелах и довольствоваться своей правдой.? Войны начинаются и оканчиваются, правительства и политика меняются, а газопроводы останутся...
        Ныробский
    2. Vard Вчера, 18:40
      На востоке есть пословица... Сиди на берегу реки опустив ноги в воду и мимо тебя пронескт труп твоего врага... Это к тому что суетится не надо... Там и без нас желающих хватает...
      Vard
      1. хрыч Вчера, 19:02
        Цитата: Vard
        мимо тебя пронескт труп твоего врага...

        Все китайские мудрости настолько тупые, что дальше некуда. Вот китайцы и сидели, ждали труп ... то динлинов, то чжурчженей, то сянбийцев, то манчжур, то японцев, в это время правда сидеть на бережку то не приходилось, а приходилось в..пахать на захватчиков, а они бухали, отрезали китайцам носы и брали дев для развлечения. И если бы не СССР и не русский солдат, то в Нанкине самураи закаляли бы мечи в китайцах, ну и так рубили башку ради развлечения.
        хрыч
        1. Тралл Вчера, 19:12
          Цитата: хрыч
          Все китайские мудрости настолько тупые, что дальше некуда.

          В субботний вечер подобные заявления это норма. Мой тесть однажды после бани в субботу войну США объявил, а под утро её ещё и выйграл, но я этого уже не помню drinks
          Тралл
          1. хрыч Вчера, 19:19
            Цитата: Тралл
            после бани в субботу войну США объявил

            wassat Умоляю, только не читайте "Искуство войны" Сунь-цзы, а то китайцы, как начитались, то до сих пор не выиграли ни разу, включая последнюю войну, где им вьетнамцы дали по зубам laughing
            drinks
            хрыч
          2. Sam_gosling Вчера, 21:17
            Ваш тесть Иди Амин? Прелестная публика на во сидит.
            Sam_gosling
    3. demo Вчера, 19:09
      Турция останется главным игроком. Рядом живут. КРП - запрещенная в Турции. Любое упоминание о курдах - серпом по яйцам.
      Турки будут давить курдов, до последнего.
      Наш интерес- создать тренд для курдов. Автономия в составе Сирии. В противном случае - абзац.
      Полный.
      На америкосов надеяться не стоит.
      Эрдоган не прогнется. Тут уж точно.
      demo
  2. pvv113 Вчера, 18:33
    Турки случайно не задели заокеанских советников?
    pvv113
    1. Идущий Вчера, 18:43
      Владимир , приветствую! hi рано или поздно это может произойти или будет провокация , но тогда США придется оттуда ноги уносить , что выгодно нам и Сирии.
      Идущий
      1. pvv113 Вчера, 19:01
        Доброго вечера, Виктор! Вот я тоже жду стычки интересов США и Турции. Пока они имеют разные виды на курдов. Но эта часть балета пока проходит мирно. А хочется интриги wink
        pvv113
        1. bouncyhunter Вчера, 19:07
          Володя hi
          Цитата: pvv113
          Но эта часть балета пока проходит мирно. А хочется интриги

          Брось ты эти обтекаемо-вежливые формулировки ! lol Хочется увидеть реальный замес между матрасами и османами ! angry good
          bouncyhunter
          1. pvv113 Вчера, 19:23
            Паша, ну ты просто прямолинеен! Но все равно хочется интриги lol
            pvv113
            1. bouncyhunter Вчера, 19:25
              Так в бою интриги тоже хватает ! soldier
              bouncyhunter
              1. pvv113 Вчера, 19:27
                Так вот в этом и интрига - встреча на поле боя союзников по НАТО!!!
                pvv113
                1. bouncyhunter Вчера, 19:30
                  А , ну так бы и сказал , а то я уж подумал что ты стал не в меру сентиментален . lol
                  bouncyhunter
                  1. Идущий Вчера, 19:57
                    Цитата: pvv113
                    Так вот в этом и интрига - встреча на поле боя союзников по НАТО!!!


                    Похоже мы можем это увидеть.
                    Идущий
                    1. pvv113 Вчера, 20:01
                      Ждем с нетерпением! wink
                      pvv113
                      1. bouncyhunter Вчера, 20:04
                        Кто последний в очереди за билетами на это шоу ? bully
                        bouncyhunter
                      2. Идущий Вчера, 20:04
                        Увидим , как США поджав хвост убежит , но злобу на Турцию возведет в ранг приоритета на раздавление.
                        Идущий
                  2. pvv113 Вчера, 20:00
                    Если это произойдет, то я расчувствуюсь crying
                    pvv113
                    1. Идущий Вчера, 20:05
                      Мы все всплакнем и пожелаем скорейшего перемирия.
                      Идущий
                      1. pvv113 Вчера, 20:24
                        Вот так хором всплакнем и пожелаем wink
                        pvv113
                  3. Идущий Вчера, 20:30
                    Цитата: bouncyhunter
                    Кто последний в очереди за билетами на это шоу ? bully


                    Все бесплатно , но мест осталось мало.
                    Идущий
                    1. bouncyhunter Вчера, 20:32
                      Вить , мы - протолкнёмся в первые ряды . yes
                      bouncyhunter
                      1. Идущий Вчера, 20:42
                        Ни разу не сомневаюсь , особенно на такие мероприятия.
                        Идущий
    2. avt Вчера, 19:01
      Цитата: pvv113
      Турки случайно не задели заокеанских советников?

      Карту смотрите
      "террористы в Африне не сдадутся, то Турция их уничтожит".
      Где Африн, а где Заефратье.
      avt
      1. pvv113 Вчера, 19:24
        А что, это американцев останавливало когда-нибудь? Они как тараканы появляются везде, где только можно
        pvv113
  3. vatrpas Вчера, 18:35
    Цитата: pvv113
    Турки случайно не задели заокеанских советников?

    Тут самое главное реакция США.
    vatrpas
    1. Vard Вчера, 18:42
      А что США... Уже сейчас ясно... У них там ни чего не получилось... Но гадить будут до последней возможности...
      Vard
    2. pvv113 Вчера, 19:03
      На реакцию штатов хотелось бы посмотреть, если бы турки разбомбили бы или накрыли артиллерией позиции американских вояк
      pvv113
  4. лысова Вчера, 18:46
    Похоже это начало полномасштабных действий. Штаты, последним обстрелом приграничных территорий отрядами СНС, добились своего. Может и хрен с ним, пускай долбят друг- друга, с другой стороны, штаты окопаются там на долго. Кантон Африн, это только начало, полыхнёт аж до Ирака.
    лысова
  5. Лексус Вчера, 18:50
    Пора уже курдам за ум браться и с Асадом мириться. "Подматрасниками" очень накладно быть.
    Лексус
  6. Горный стрелок Вчера, 18:51
    Вот и посмотрим, будут самолеты США бомбить турок так же смело, как бомбили сирийцев? Защищая любимых курдов... А если не будут? Курды обидятся. И с американскими инструкторами может случится что-то нехорошее wassat
    Горный стрелок
  7. Rusland Вчера, 18:55
    Что-то сомнительно, что по туркам первые открыли огонь курды, уж больно мощная информационная компания была развернута в последнее время.
    Rusland
  8. Anchonsha Вчера, 19:13
    Боюсь того, что нам придется защищать турков ( а они точно начнут войну с курдами) от мериканов. И придется нам совсем закрывать вскоре небо от США потому что и Сирия не удержится от восковых операций против тех же курдов, вооружаемых и опекаемых мериканами.
    Anchonsha
  9. Дратуй Вчера, 19:22
    Цитата: demo
    Турция останется главным игроком. Рядом живут. КРП - запрещенная в Турции. Любое упоминание о курдах - серпом по яйцам.
    Турки будут давить курдов, до последнего.
    Наш интерес- создать тренд для курдов. Автономия в составе Сирии. В противном случае - абзац.
    Полный.
    На америкосов надеяться не стоит.
    Эрдоган не прогнется. Тут уж точно.

    Создали,, тренд,, Израиль называется! wassat
    Дратуй
  10. Rusland Вчера, 19:23
    Рука руку греет, не будет никакого замеса.
    Rusland
  11. Волька Вчера, 19:40
    странная однако война получается, воюют между собой интервенты на чужой территории, тренд однако...
    Волька
  12. мерцание Вчера, 19:47
    Курды все пытались вытащить счастливый билет независимости, гадали, гадали в итоге бросились в обьятия матрасников - но похоже не угадали.
    А счастье казалось было так близко, так близко - в Абу- Кемали.
    мерцание
  13. pvv113 Вчера, 20:23
    bouncyhunter,
    У меня проездной laughing
    pvv113
    1. Идущий Вчера, 20:31
      Мест больше нет , если только стоя.
      Идущий
      1. pvv113 Вчера, 20:41
        Да ради такого зрелища можно любые неудобства вытерпеть
        pvv113
  14. Теренин Вчера, 20:25
    Президент Тайип Эрдоган в субботу заявил, что если "террористы в Африне не сдадутся, то Турция их уничтожит", Ну, сейчас начнутся выражения, как в фильме "Место встречи изменить нельзя" -Кто это там гавкает? - С тобой, свинья, не гавкает, а разговаривает капитан Жеглов... angry
    Теренин
  15. pvv113 Вчера, 20:25
    Идущий,
    Вот именно - поджав хвост. belay
    pvv113
    1. Идущий Вчера, 20:32
      Турки это серьезная армия и США не будут с ними воевать.
      Идущий
      1. pvv113 Вчера, 20:43
        И я так же думаю. Слишком серьезная армия, чтобы американцы осмелились с ней воевать, ибо турки сдачу легко дадут
        pvv113
        1. Идущий Вчера, 20:52
          Да , США может воевать только с племенами.
          Идущий
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