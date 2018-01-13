СМИ: ВС Турции открыли огонь по позициям курдов в Сирии

Вооруженные силы Турции открыли ответный огонь в субботу по позициям сирийских курдов из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС). Об это сообщил телеканал Haberturk.По данным телеканала, огонь был открыт из артиллерийских установок с территории приграничной турецкой провинции Хатай в ответ на обстрел турецкой территории.Президент Тайип Эрдоган в субботу заявил, что если "террористы в Африне не сдадутся, то Турция их уничтожит".Анкара считает СНС и сирийскую партию "Демократический союз" ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. На протяжении последних месяцев Эрдоган неоднократно говорил о возможности проведения военной операции против них в сирийском кантоне Африн.Ранее Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку YPG, которую Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.