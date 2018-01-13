Запашный предложил написать «СССР» на форме российских олимпийцев
Народный артист России, директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный предложил сделать надпись «СССР» на форме российских спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Запашный напомнил, что Россия является правопреемницей Советского Союза.
Напомним, 5 декабря МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде из-за скандала с допингом, но разрешил ей выступление в нейтральном статусе.
Меня, как и многих из вас, раздражает, что Россия поедет на Олимпийские игры под нейтральным флагом– обратился Запашный к своим подписчикам в Instagram.
Мое предложение: давайте напишем на форме «СССР». Ведь страны такой нет, придраться не к чему. Это будет просто символика– пояснил он.
Запашный напомнил, что Россия является правопреемницей Советского Союза.
И самое главное – больше, чем современную Россию, в нашей цивилизации боялись только Советского Союза. Так и пускай дрожат дальше, пускай боятся! Пускай наши пацаны и девчонки выйдут с гордой надписью «СССР» и разорвут там всех нафиг- заявил Эдгар
Напомним, 5 декабря МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде из-за скандала с допингом, но разрешил ей выступление в нейтральном статусе.
Использованы фотографии: http://sportkadr.ru/
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