07:15 14 января

Запашный предложил написать «СССР» на форме российских олимпийцев

Народный артист России, директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный предложил сделать надпись «СССР» на форме российских спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Меня, как и многих из вас, раздражает, что Россия поедет на Олимпийские игры под нейтральным флагом
– обратился Запашный к своим подписчикам в Instagram.

Запашный предложил написать «СССР» на форме российских олимпийцев



Мое предложение: давайте напишем на форме «СССР». Ведь страны такой нет, придраться не к чему. Это будет просто символика
– пояснил он.

Запашный напомнил, что Россия является правопреемницей Советского Союза.

И самое главное – больше, чем современную Россию, в нашей цивилизации боялись только Советского Союза. Так и пускай дрожат дальше, пускай боятся! Пускай наши пацаны и девчонки выйдут с гордой надписью «СССР» и разорвут там всех нафиг
- заявил Эдгар

Напомним, 5 декабря МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде из-за скандала с допингом, но разрешил ей выступление в нейтральном статусе.

Использованы фотографии: http://sportkadr.ru/
96

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 144

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  1. Комментарий был удален.
    1. Тралл Вчера, 19:01
      Тот случай, когда идея нравится больше, чем тот кто ее озвучил.
      Пусть для начала на своих костюмах для выступлений(особенно за рубежом) опробует эту надпись PR-щик тигровый.
      Тралл
      1. bouncyhunter Вчера, 19:15
        Запашный предложил написать «СССР» на форме российских олимпийцев

        Лень лопатить , но кто-то из коллег уже предлагал такой вариант , причём сразу после новости о том что российские олимпийцы будут в форме без символики выступать , так что Запашный - банальный плагиатор .
        bouncyhunter
        1. Аристарх Людвигович Вчера, 19:18
          Запашный ничего нового не придумал. И при СССР такого позорища не было, пусть не примазываются. И форму пусть шьют в Корею для нейтральных спортсменов с ширинкой сзади.
          Аристарх Людвигович
          1. Владимир16 Вчера, 19:43
            На счет ширинки сзади верное решение!!! good
            Только плевать на самом деле где у этих клоунов будет ширинка. Они не русские. Русские не ссат поднять свой флаг. И флаги над Берлином и Парижем тому пример.
            Владимир16
            1. Идущий Вчера, 20:15
              Цитата: bouncyhunter
              Запашный предложил написать «СССР» на форме российских олимпийцев

              Лень лопатить , но кто-то из коллег уже предлагал такой вариант , причём сразу после новости о том что российские олимпийцы будут в форме без символики выступать , так что Запашный - банальный плагиатор .


              Он далеко не первый и зачем это так преподносить.
              Идущий
              1. Piramidon Вчера, 21:42
                Цитата: Идущий
                Он далеко не первый и зачем это так преподносить.

                Ну, дык, тут же ни кто нибудь, а аж целый ЗАПАШНЫЙ предложил. wassat
                Piramidon
                1. Идущий Вчера, 22:02
                  Пусть занимается своими тиграми и цирком.
                  Идущий
                  1. nikon7717 Сегодня, 00:08
                    гражданин Идущий, напомните, когда Вы последний раз лично заходили в клетку к тиграм или львам? Да даже просто на лошадь, (жеребца, кобылу) приходилось самостоятельно удила надеть? Вы вообще в курсе с какой стороны к лошади, а с какой к корове подходить и почему?
                    Судя по заявлению "занимается своим... цирком" Вы явно имеете бесподобный организаторский опыт и под Вашим началом находится ну не менее 1000 человек и Вы бесподобно организуете их работу, с прибылью, и отменным контролем всех финансовых потоков!
                    Брависссииимооо! и когда Вы только успели такие погоны заслужить?
                    nikon7717
                2. Leeds Вчера, 22:40
                  Интересно мнение с самого популярного спортивного портала. Никто не замечал у вскормленных в сытые нулевые, как ненависть к действующей власти переросла в ненавистей к своей стране. Путь в пропасть...

                  Leeds
          2. Комментарий был удален.
          3. faiver Вчера, 21:01
            т.е. спортсмены в угоду вашему ура-патриотизму должны выкинуть годы тренировок на помойку? читать противно
            faiver
            1. dauria Вчера, 22:31
              т.е. спортсмены в угоду вашему ура-патриотизму должны выкинуть годы тренировок на помойку?


              Не, никто их не заставляет "выкидывать". Но и меня никто не заставит считать их "нашими спортсменами". Они как хотят поступают, я как хочу, так к ним и отношусь. Мне на них плевать. И на их победы , и на их проигрыш. Солдат без страны - убийца и бандит. Спортсмен без страны - коммерсант .
              dauria
              1. nikon7717 Сегодня, 00:23
                Цитата: dauria
                Солдат без страны - убийца и бандит. .

                dauria! т.е. Вы считаете, зеленых человечков в Крыму - убийцами и бандитами? Они мир в Крым не принесли после референдума?
                а солдаты сил спецопераций идущие на задание без знаков различия и документов - тогда кто по Вашему? убийца и бандит? или солдаты по приказу отстаивающие интересы страны?
                Сравните риски! Лично мое мнение. Спортсмены сейчас как раз должны выйти на соревнования командой, пусть и не дают одеть национальную форму, но разве какая-то другая страна будет в такой форме? РАЗВЕ остальные конкуренты и страны не будут понимать какая страна под этим "нейтральным" флагом? и за чью славу и честь будут биться эти спортсмены.
                Пусть им эти ограничения только дополнительный дух, силу и волю к победе дадут, Чтобы все знали РУССКИЕ идут! И говорить они будут по РУССКИ и объявлять будут имена из команды РОССИИ и все это знают!
                Удачи нашим на олимпиаде!
                а за таких как Вы честно стыдно...
                nikon7717
            2. Ныробский Вчера, 22:52
              Цитата: faiver
              т.е. спортсмены в угоду вашему ура-патриотизму должны выкинуть годы тренировок на помойку? читать противно
              Ну и не читай.
              Ныробский
            3. KaPToC Вчера, 23:37
              Цитата: faiver
              т.е. спортсмены в угоду вашему ура-патриотизму должны выкинуть годы тренировок на помойку?

              Ага, они же готовились всю жизнь, мечтали. А о чем мечтали военные пилоты? Чтоб их сбили в Сирии! А Матрос Кошка по вашему мечтал амбразуру грудью закрыть?
              Цитата: faiver
              читать противно
              KaPToC
            4. Voker74 Сегодня, 04:12
              не на помойку а прям в топку...
              Voker74
            5. zyzx Сегодня, 05:50
              знаешь почему в США спортсмен может спокойно ехать на любые турниры,да потому,что готовятся за свой счет. А у нас за счет государства,вот деньги за подготовку вернут и едут.
              zyzx
            6. каштак Сегодня, 06:42
              Цитата: faiver
              т.е. спортсмены в угоду вашему ура-патриотизму должны выкинуть годы тренировок на помойку? читать противно

              Что так? Во первых не ура, а патриотизму. Во вторых угода слово недопустимое, никто не требует чтобы ему угождали. В третьих сложившаяся ситуация не инициатива патриотов России, претензия не по адресу. В четвёртых, почему на помойку? Достигнутый уровень мастерства останется при спортсменах. В пятых есть разница где личные интересы, а где общегосударственные. Не надо их путать.
              каштак
          4. Дирижер Вчера, 22:41
            Хорошая песня , особенно нравится , что Наши в ногу идут .
            Дирижер
        2. Egorovich Вчера, 19:43
          Паша, добрый вечер! Про надпись на форме сборной России, написать СССР, предложил первым Зюганов. А Олимпийский чемпион, бобслеист Воевода предложил сделать форму с Георгиевской лентой и выходить с Георгиевским флагом. Это гораздо круче.
          Egorovich
          1. bouncyhunter Вчера, 19:49
            Егорыч , привет и с наступающим ! hi Среди политиков - вполне в духе Зюганова . Но я точно помню что кто-то из коллег-форумчан такое предложение вносил , мне лень лопатить страницы новостей .
            Цитата: Egorovich
            бобслеист Воевода предложил сделать форму с Георгиевской лентой и выходить с Георгиевским флагом. Это гораздо круче.

            Такую идею очень многие поддерживают - я в том числе ! good Пусть бы сборная Укрорейха поплевалась ядом . lol
            bouncyhunter
            1. Egorovich Вчера, 19:56
              И тебя с наступающим! А мне кажется, там многим бы Георгиевская лента "понравилась", не только укропитекам.
              Egorovich
              1. bouncyhunter Вчера, 19:59
                Я в этом не сомневаюсь . Но укропитекам - особенно . Только у них Георгиевская лента запрещена законодательно . Вот убогие ... fool
                bouncyhunter
          2. Хаос Вчера, 20:35
            а еще круче ЕГОРОВИЧ по русски написать.
            Хаос
          3. ДЕДПИХТО Сегодня, 05:35
            Цитата: Egorovich
            Олимпийский чемпион, бобслеист Воевода предложил сделать форму с Георгиевской лентой и выходить с Георгиевским флагом. Это гораздо круче.

            Исторически Георгиевской лентой награждали особо отличившихся солдат,т.е.победивших.Авансом,что-ли,Воевода предлагает наградить спортсменов ,которые поедут на ОИ ? request А ну как некоторые из них проиграют на играх,да не один или двое?-палки в колеса нашим спортсменам по-любому будут вставлять,можно не сомневаться Тогда кроме обвинений,что русские без допинга слабаки,,,доброжелатели,, на весь мир будут верещать,что Георгиевская ленточка-символ поражения и позора.Нет,это уж слишком am ..пусть лучше едут с ширинкой сзади,ежели ехать охота
            ДЕДПИХТО
          4. каштак Сегодня, 07:08
            Цитата: Egorovich
            чемпион, бобслеист Воевода предложил сделать форму с Георгяиевской лентой и выходить с Георгиевским флагом. Это гораздо круче.

            Имхо идея вполне приемлима для будущих соревнований. В той или иной форме.цвета георгиевской ленты получше абстрактных узоров . и формально запретить их не могут. Нет?
            каштак
        3. sabakina Вчера, 21:05
          Паш, я не предлагал, но первое, что мыслилось, была такая же мысль. Всё же роднее, чем Лимпопо...
          sabakina
          1. bouncyhunter Вчера, 21:09
            Слава , я уверен что многим эта мысль в голову пришла , но мне вот просто интересно кто её выложил на ВО . Я бы поискал , но жду команды "К столу !" , потому и не начинаю поиск . drinks
            bouncyhunter
            1. sabakina Вчера, 21:12
              Пашка, друг, товарищ и брат! У меня нет слов, только слёзы! Пока мы живы- мы непобедимы! drinks
              sabakina
              1. bouncyhunter Вчера, 21:14
                Цитата: sabakina
                Пока мы живы- мы непобедимы!

                Это не обсуждается ! drinks drinks drinks
                bouncyhunter
                1. sabakina Вчера, 21:31
                  Паш. трижды drinks drinks drinks по drinks drinks drinks .
                  Что интересно, когда иноземцы к нам приходят, улыбаются, когда уходят, плачут...
                  Псы. Честно говоря, я и сам тогда плакал....Такой виртуоз был и без компьютерной техники...

                  Он улетел, но обещал вернутся...
                  sabakina
      2. макс702 Вчера, 19:22
        Да пофиг что там нарисуют.. Нет России - Нет Олимпийских Игр !
        макс702
        1. starogil Вчера, 19:36
          Гарант - физкультурник уже благословил желающих потусоваться в КНР на деньги
          российских налогоплательщиков.
          starogil
          1. Владимир16 Вчера, 19:48
            Не звезди. ВВП сказал, что теперь (после решения МОК) это дело не государственное, а личное, лично каждый спортсмен принимает решение ехать ему или нет.
            А вот Жуков с друзьями продолжили дербанить бюджет. Им похеру под каким флагом деньги осваивать. Не русские они... одно слово румын laughing
            Владимир16
          2. Dr. David Livesey Вчера, 20:13
            А можно ссылку на ресурс, где именно гарант-физкультурник благословил желающих потусоваться в КНР на деньги российских налогоплательщиков???? КНР - это, наверное, Китай? Гарант, я, так понимаю, это Президент России?
            Я очень жалею, что сейчас не 37-й год, лично выдернул бы Ваш длинный язык и сломал бы Ваши пальцы, стучащие по клавиатуре, если нажрались водяры в 19.36, ложитесь спать, ну, или, жену отмудохайте, пусть вызовут ВНГ и вас успокоят, с Наступающим!!!
            Dr. David Livesey
            1. Хаос Вчера, 20:37
              Я бы ему тоже добавил!
              Хаос
              1. stas Вчера, 21:10
                Ты чё как ...а, мультик Маугли посмотри, там есть твой прототип.
                stas
            2. stas Вчера, 21:08
              Давид а у тебя давилка то выросла что бы пальцы человеку ломать. Можно и на обратку нарваться. Ну ошибся человек вместо Ю. Кореи назвал КНР. Бесчестие власти от этого не стало меньше. Эх ты херой 37 года, такие патриоты как ты России точно не нужны.
              Жуй дальше свою псевдопатриотичность.
              stas
              1. Dr. David Livesey Вчера, 21:43
                Человеку бухать нужно поменьше в субботу, чтобы хрень не писать, с обраткой своих соседей по гаражу завтра попугаете перед работой, когда все потухнут. Сейчас каждый полуграмотный шакал может тявкать на страну, на Президента, поэтому и порядка нет.
                Dr. David Livesey
              2. Dr. David Livesey Вчера, 22:13
                А именно троллю, гавкающему с дивана про обратку, я бы в 37 году не пожалел собственные хромачи, один сверху, в глотку, второй снизу, навстречу верхнему, своих заказчиков сдали бы сразу, еще на заходя в хату к Людям...
                Dr. David Livesey
                1. Curious Сегодня, 00:03
                  Вы прямо ужас, летящий на крыльях ночи.
                  Curious
          3. Аристарх Людвигович Вчера, 20:20
            Цитата: starogil
            Гарант - физкультурник уже благословил желающих потусоваться в КНР на деньги

            Захотелось ляпнуть, но не знаете где олимпиада проходит. Или методичку с 2008 года со времен олимпиады в Пекине не меняли?
            Аристарх Людвигович
      3. Комментарий был удален.
      4. Dr. David Livesey Вчера, 19:43
        Не нужно завидовать людям с мировым именем, Запашные знают весь мир, и весь мир знает Запашных, всю их династию, они "звезды" первой величины. А Вы, уважаемый, никто, и звать Вас "Никак", ну, так, здесь, на ресурсе "лысого" погоняете, расскажите пару небылиц о своей службе, поужинаете с самогоночкой и спать. Удачи в своих фантазиях!!!
        Dr. David Livesey
      5. Геркулесыч Вчера, 20:29
        Всем , кто будет выступать якобы от России, а ее самом деле, от самих себя, наколоть татуировку "не забуду МОК зас-раный, и мерзавцев ВАДАшных! !! wassat
        Геркулесыч
        1. stas Вчера, 20:52
          Есть слова в легендарном военном марше "Прощание славянки"
          За честь, Родину и Знамя
          Не жалей ни себя ни врагов.
          Наш гарант без чести, без Родины и без Знамени России послал борзых за медальками в Корею.
          Где крейсер Варяг покорил весь мир своей преданностью Родине и Знамени.
          Слов нет, есть только грубый русский мат, что делает наша власть. Эта власть бесчестия.
          stas
          1. Голован Джек Вчера, 21:04
            Цитата: stas
            Наш гарант без чести, без Родины и без Знамени России послал борзых за медальками в Корею

            "Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие [в Олимпиаде], если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве", - сказал президент России, выступая перед рабочими завода ГАЗ в Нижнем Новгороде

            Стасик, если это называется "послал", то... я вас тоже сейчас пошлю, внимание:
            Если уж что-то пишете, постарайтесь так явно не врать.
            Народ тут, в большинстве своем, вполне адекватный, и вранье от правды... отличает, вы удивитесь.
            Жаль, минусы отменили - вы бы уже были на ежика похожи laughing
            Голован Джек
            1. stas Вчера, 21:20
              Джек неуловимый очнись, мне твоё посылание как ежику голая .опа. А на ГАЗе и произошел великий обман. Тот рабочий который умолял Царя самовыдвинутся, оказался не рабочим а лицедеем местного ТЮЗа.
              Рабочие умоляют Царя остаться Царём - картина маслом. Когда нибудь по этому факту снимут кинокомедию "" Как ВВ не хотел менять профессию". Сценариста только надо подобрать, жаль Гайдая нет.
              stas
              1. Голован Джек Вчера, 21:22
                Цитата: stas
                Тот рабочий который умолял Царя само выдвинулся, оказался не рабочим а лицедеем местного ТЮЗа

                Опять, небось, врете...
                Все. Лесом, полем да торфяником путь твой лежит yes
                Голован Джек
                1. stas Вчера, 21:24
                  Джек есть видео в Ютубе с его подтверждением.
                  stas
                  1. assa67 Вчера, 21:44
                    вот и оставались бы в ютубе,искали бы "подтверждения" дальнейшие....что здесь-то слюной брызгать?
                    assa67
                    1. stas Вчера, 21:54
                      А тебе чё, правда глаза колет. Ты тоже херой -аля-патриот.
                      stas
                      1. assa67 Вчера, 21:57
                        полупочтеннийший,я вам не тыкал...флаг смените на укроповский,родной свой
                        assa67
                2. Гардамир Вчера, 21:44
                  Опять, небось, врете...
                  Все. Лесом, полем да торфяником путь твой лежит
                  тролль за работой, а по делу есть что сказать?
                  Гардамир
            2. Гардамир Вчера, 21:45
              "послал", то.
              а ведь послал а вам лгать не привыкать.
              Гардамир
      6. Hitrovan07 Вчера, 21:43
        А свое предложить уже не можешь, критик хренов.
        Hitrovan07
      7. Андрей Фукс Сегодня, 04:46
        Зёма,просто вопрос???? Чё с ними не так??? Я родился в Кричеве.
        Андрей Фукс
      8. Андрей Фукс Сегодня, 04:50
        А идея-то и правда супер! Будут болеть все,кто родился в том государстве!
        Андрей Фукс
  2. Аристарх Людвигович Вчера, 19:00
    Тогда пусть пишут РСФСР. Но так то форма готова.
    Аристарх Людвигович
    1. l7yzo Вчера, 19:07
      такая страна до сих пор юридически существует )
      l7yzo
    2. Рагоз Вчера, 20:17
      Серость и есть серость!
      Рагоз
      1. Аристарх Людвигович Вчера, 20:25
        Цитата: Рагоз
        Серость и есть серость!

        Форма мышиного цвета с генеральскими лампасами.
        Аристарх Людвигович
  3. 210окв Вчера, 19:00
    Запашный-идеалист.Те ..."спортсмены"кои сподобилась поехать не достоины носить на форме наименование Великой Страны..
    210окв
    1. Комментарий был удален.
    2. Starover_Z Вчера, 19:53
      А ничего, что Олимпийские Игры проходят раз в 4 года ?! Насколько долог век спортсмена, до скольки лет он может тренироваться и выступать ?! Западники просто напросто выбивают наших спортсменов ! Люди тренировались, готовились, для некоторых это последняя Олимпиада, а тут их в "чёрный список" ! И что им после этого делать ?!
      Если так судить, то скорее надо разогнать сборную России по футболу, команду, которая позорит страну и не стесняясь получает немерянные деньги !
      Starover_Z
      1. 210окв Вчера, 20:36
        А ничего!Люди,служащие своей Родине и ставищие выше собственной выгоды и эгоизма зачастую рискуют жизнью во имя чести и славы Отчизны.Эти озабочены потраченными силенками и баблом потраченным на подготовку.Чести для них нет.
        Цитата: Starover_Z
        А ничего, что Олимпийские Игры проходят раз в 4 года ?! Насколько долог век спортсмена, до скольки лет он может тренироваться и выступать ?! Западники просто напросто выбивают наших спортсменов ! Люди тренировались, готовились, для некоторых это последняя Олимпиада, а тут их в "чёрный список" ! И что им после этого делать ?!
        Если так судить, то скорее надо разогнать сборную России по футболу, команду, которая позорит страну и не стесняясь получает немерянные деньги !
        210окв
      2. Per se. Вчера, 20:39
        Цитата: Starover_Z
        А ничего, что Олимпийские Игры проходят раз в 4 года ?! Насколько долог век спортсмена, до скольки лет он может тренироваться и выступать ?!
        В таком случае надо проводить альтернативные игры, и фиксировать результаты, и, это дело государства. Что до спортсменов, они не должны становится гастарбайтерами от спорта, не уважая себя и свою страну.
        Per se.
  4. AID.S Вчера, 19:01
    Запашный предложил написать «СССР» на форме российских олимпийцев

    Конкурс эрудитов-остряков продолжается?
    Скорее " ОST" заставят написать.
    AID.S
  5. майор Юрик Вчера, 19:02
    Давно и многие предлагают эту мысль, по- сути очень верную и правильную! Но, думаю,как всегда будем заботится,чтобы "партнёры" не обиделись, а то обтолерантятся с перепугу! am
    майор Юрик
  6. Горный стрелок Вчера, 19:03
    Да, это было бы просто супертроллинг. А почему нет? Не свастику же. laughing
    Горный стрелок
  7. Дормидонт Вчера, 19:05
    А ещё можно всем "российским" олимпийцам на лоб наколоть двуглавого орла. Чтоб снять и стереть не могли. И память на всю жизнь
    Дормидонт
  8. bubalik Вчера, 19:06
    ,,,надписи на кириллице ,по решению МОК ,запрещены,,
    bubalik
    1. рюрикович Вчера, 19:08
      На латинице пусть пишут USSR laughing
      рюрикович
      1. bubalik Вчера, 19:16
        В списке, состоящем из 13 пунктов, отмечается, что на форме и инвентаре российских спортсменов может быть указана только надпись «Олимпийский спортсмен из России» или ее аббревиатура на английском языке – OAR.

        Форма также не может содержать герб России, эмблему Олимпийского комитета России (ОКР), а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг.

        Также МОК представил логотип для российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Эмблема выполнена в форме белого круга, в котором красными буквами вписано: Olympic Athlete From Russia.
        crying
        bubalik
        1. рюрикович Вчера, 19:19
          Ну пусть на красного цвета форме с гербом СССР напишут OAUSSR feel
          рюрикович
      2. трактористъ Вчера, 19:16
        Лучше на латинице пусть пишут CCCP ! laughing
        трактористъ
        1. мыслитель Вчера, 20:05
          Михаил Задорнов 1992 год
          МЫ ВСЕ ИЗ ЧИ-ЧИ-ЧИ-ПИ
          yes
          мыслитель
  9. NKT Вчера, 19:09

    Мое предложение: давайте напишем на форме «СССР». Ведь страны такой нет, придраться не к чему. Это будет просто символика
    – пояснил он.


    Для Запада - это будет как красная тряпка для быка. Будут крики и сопли wink
    NKT
    1. Tusv Вчера, 19:19
      Цитата: NKT
      Для Запада - это будет как красная тряпка для быка. Будут крики и сопли

      Да по мне что Киевская Русь, Что Империя, Что СССР, что РФ едина. Бери любой флаг и шинкуй соперника на люляки баб если сможешь
      Tusv
    2. Pax tecum Вчера, 19:43
      ...и фантомные ощущения - сильный болевой синдром от воспоминаний...
      Pax tecum
  10. Rusland Вчера, 19:09
    Только всё притихло, так нет приехал клоун с гастролей.
    Rusland
  11. Masya Masya Вчера, 19:13
    И самое главное – больше, чем современную Россию, в нашей цивилизации боялись только Советского Союза.

    А может, все- таки, начать стремится к тому, что бы сегодняшнюю Россию боялись больше, чем кого- то ни было? а не использовать былые заслуги...
    Masya Masya
  12. demo Вчера, 19:13
    самое главное – больше, чем современную Россию, в нашей цивилизации боялись только Советского Союза. Так и пускай дрожат дальше, пускай боятся! Пускай наши пацаны и девчонки выйдут с гордой надписью «СССР» и разорвут там всех нафиг
    - заявил Эдгар.

    Сразу видно укротителя тигров. Разорвать!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Для того чтобы одеть майку с надписью СССР надо соответствовать.
    К сожалению, с моей точки зрения, нынешние спортсмены не соответствуют!
    По многим критериям.
    demo
  13. Кося Ферзь Вчера, 19:15
    Точняк. И логотипы на форму спереди и сзади.
    Кося Ферзь
  14. Михаил55 Вчера, 19:15
    Не смешно! Вчера "3 секунды" показывали по России - про тот баскетбольный матч! Какая была многонациональная сборная СССР!!! БРАТЬЯ! Бог дал посмотреть матч в прямом эфире, хотя и не увлекался баскетболом. И ЭТИМ написать СССР...а они достойны подобного? Биться за страну, не замечая травмы, "любовь" судей и не думать о компенсации...Пора уже завязывать оправдывать людей, которые примут участие в не нашем Празднике. Люди едут сшибать бабки, наше то какое дело? Бог им судья!
    Михаил55
  15. san4es Вчера, 19:20
    Запашный предложил написать «СССР» на форме российских олимпийцев

    ...А на спине татуху выбить

    san4es
  16. Теренин Вчера, 19:20
    [quote=Тралл]Тот случай, когда идея нравится больше, чем тот кто ее озвучил.
    А меня в этой публикации, офигенно порадовало фото нашего советского спортсмена! good Сколько тогда им зарплату платили?
    Теренин
  17. Громобой Вчера, 19:22
    "Владимирская Русь" пусть оттиснут на своих олимпийках!)))
    Но,вообще,тема несерьёзная.Это он у себя в цирке может на своём костюме что душе угодно написать,а в Корее за нас решают "кто мы и откуда",так-что милое и трогательное предложение,но больше на клоунаду смахивает.
    Громобой
  18. sir_obs Вчера, 19:24
    Нечего там воббще делать.
    В обязательную программу, кстати, входят публичные извинения нашей команды за употребление допинга. и это будут транслировать по всем каналам, которые будут вещать про олимпиаду.
    И это не самая унизительная процедура, которую предстоит поойти желающим поехать.
    sir_obs
    1. helmi8 Вчера, 19:36
      Цитата: sir_obs
      В обязательную программу, кстати, входят публичные извинения нашей команды за употребление допинга. и это будут транслировать по всем каналам, которые будут вещать про олимпиаду.

      Уже озвучили, что это фейк...
      helmi8
      1. sir_obs Вчера, 19:47
        Может и так, но дыма без огня не бывает. Зная , этих подлюг, может быть все, что уголно.
        sir_obs
  19. Лексус Вчера, 19:28
    Запашный предложил написать «СССР» на форме российских олимпийцев

    Ассоциировать предателей с ВЕЛИКОЙ СТРАНОЙ, в которой я родился? Нет уж, избавьте! Пусть BOSCO для них полосатые робы пошлёт с номерами, и на лбу "нейтральной" зелёнкой мишени нарисуют себе. Или где в другом месте.
    Лексус
  20. shura7782 Вчера, 19:30
    Мне нравится. Отличная идея. Сиряя форма, СССР или USSR уже не важно. Гимн Советского Союза. Мы ничего не нарушили и вышли из положения.
    shura7782
  21. Игорь В Вчера, 19:38
    Эдгард высказал своё мнение, и я его за это уважаю. А тут начали его равнять и строить, молчи, мол, в тряпочку. Правильно он сказал, проблема только в том, что тот, кто поедет, больше любит колбасу, чем свою страну.
    Игорь В
  22. oldzek Вчера, 19:39
    что бы мы не хотели,что бы не делали,как бы мы не назывались -нас будут или бояться или унижать!ИМХО
    oldzek
  23. Pax tecum Вчера, 19:44
    Цитата: NKT

    Мое предложение: давайте напишем на форме «СССР». Ведь страны такой нет, придраться не к чему. Это будет просто символика
    – пояснил он.


    Для Запада - это будет как красная тряпка для быка. Будут крики и сопли wink

    ...и фантомные ощущения - сильный болевой синдром от воспоминаний...
    Pax tecum
  24. Strategia Вчера, 20:10
    Мое предложение: давайте напишем на форме «СССР». Ведь страны такой нет, придраться не к чему. Это будет просто символика
    Просто символика?!
    Пускай наши пацаны и девчонки выйдут с гордой надписью «СССР»
    НАШИ пацаны и девчонки на эту олимпиаду не поехали!
    Strategia
  25. senima56 Вчера, 20:17
    Ну да, написать "СССР" одеть в эту форму МуДко и Жукова, дать им в руки олимпийский флаг и пусть представляют "атлетов из России"!
    senima56
  26. Rostislav Вчера, 20:17
    Где там автор увидел российских олимпийцев? Такой заголовок - еще один плевок в душу.
    Rostislav
  27. Не либероид Русский Вчера, 20:29
    тролль 80 лвл ))))
    Не либероид Русский
  28. обыватель Вчера, 20:37
    Я так понимаю, спортсмены из России будут выступать под флагом МОК? Т.е. это будет сборная МОК. А теперь заголовки в газетах (и не только). "Сборную международного олимпийского комитета поселили в тюрьме.". Или "Сборную МОК в столовой кормят отбросами". После сегодняшнего этапа по биатлону навеяло. "Сборная МОК по биатлону заняла в женской эстафете 10+ место. Ну и как вишенка к торту, "Сборная Международного олимпийского комитета заняла по медалям почетное предпоследнее место." И на хрена нам такой МОК?
    обыватель
    1. albert Вчера, 22:51
      Так теперь спортсмены исповедуют главный олимпийский принцип, главное не победа , а участие(бабло).
      albert
  29. Гардамир Вчера, 20:41
    Как интересно и логично, сверху вниз. Начали с Красного флага, перешли на саксонские полоски, и закончили власовским
    Гардамир
  30. alex86 Вчера, 20:41
    Цитата: demo
    самое главное – больше, чем современную Россию, в нашей цивилизации боялись только Советского Союза
    - мне думается, что страх - это не то же, что и уважение или зависть. Вот если бы уважали или завидовали - а так то шпану в подворотне тоже боятся...
    alex86
  31. NKVD Вчера, 20:42
    Двумя руками ЗА!!!!! Все таки Советский Союз боятся больше чем Россию.А лучше бы еще изображение Сталина,что б помнили под чьим руководством сломали хребет Фашизму. Хороший будет ладан для Западных чертей.
    NKVD
    1. Ronald Reagan Сегодня, 00:54
      Оставьте труп в покое.
      Ronald Reagan
  32. rocket757 Вчера, 20:45
    Обидно и противно .... ностальгия эт такое ощущение которое не помогает нигде и никому.
    Получается так, чиновники, спортфункционеры или воры или хуже ворога, гарант ... чего он там гарант, поди пойми, что остаётся ... примитивная, простая злость на всё это поганство.
    rocket757
  33. московский десант Вчера, 20:50
    Не принципиально, под каким флагом выступать, профессиональных атлетов это не беспокоит. А вот отсутствие коктейлей Родченкова и повышенный интерес допинг-службы существенно снизит результат нашей сборной.
    московский десант
  34. Altona Вчера, 21:05
    Цитата: Владимир16
    На счет ширинки сзади верное решение!!!

    -----------------------------
    А не жирно им будет на камеру каяться с надписью "СССР"?????
    Altona
  35. vladimirvn Вчера, 21:07
    Сочувствует. Ведь завтра и он может оказаться в подобной ситуации. Продажные..
    vladimirvn
  36. faiver Вчера, 21:12
    Я как погляжу тут большинство накинулось на спортсменов и Запашного, вы бы лучше так на власть имущих накидывались которые допустили что спортсменов в унитаз спустили...
    faiver
  37. Bort Radist Вчера, 21:20
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Форма мышиного цвета с генеральскими лампасами.

    Будем считать, что это разведка боем, задача - вызвать огонь на себя. Исполнители - без документов, без знаков различия и наград. Но враг знает, кто они и откуда.
    Bort Radist
  38. Bort Radist Вчера, 21:23
    Со Старым Новым годом всех! Англоязычные такого словосочетания никогда не поймут.
    Bort Radist
  39. Altona Вчера, 21:37
    Цитата: Bort Radist
    Со Старым Новым годом всех! Англоязычные такого словосочетания никогда не поймут.

    ----------------------------
    Happy New Old-styled Year! Why not? wink
    Altona
  40. faterdom Вчера, 21:46
    Цитата: faiver
    т.е. спортсмены в угоду вашему ура-патриотизму должны выкинуть годы тренировок на помойку? читать противно

    Не нашему, а своему. Патриотизм, он у них или есть, или его нет. Если этот "наш спортсмен" меня лично, мой город, мою область и мою страну не представляет, то в угоду его эгоизму я не обязан его смотреть, а, соответсвенно, рекламодатель не будет видеть выгоды в рекламировании этим "артистом" его товаров. И , тем более, я тогда против бюджетных затрат на подготовку этих "наших спортсменов", оплату этих "наших тренеров" и прочих медиков-массажистов, а уж тем более нашего олимпийского комитета и г-на Жукова лично.
    Он, кстати, почему не перед нами извиняться удумал? А перед макларенами и прочими там бахами? Он не знает, кто его содержит? И их, кстати, тоже?
    faterdom
  41. stas Вчера, 22:02
    assa67,
    Асса, а ты что голубых кровей. На ВЫ начинаются нехорошие слова в русском языке; Вы-гоню, Вы-ставлю, Вы..у, и еще много разных. И сразу в кусты спрятался херой, блокорованием.
    stas
  42. Sovetskiy Вчера, 22:16
    Вопрос №1. Северо-Корейская олимпийская сборная едет на Олимпиаду от государства КНДР, как официальная сборная страны?
    Вопрос №2. Северная Корея сотрудничает с ВАДА и является другом США?
    Вопрос№3. Почему МОК молчит вместе с коллективным Западом относительно априори "не правильного" спорта в КНДР, по тому как там нет западной демократии, а есть коммунистический "тоталитаризм", который пугает Запад ядерным ударом?
    Вопрос №4. Главный. Сколько еще будем жевать сопли и не пора менять руководящую и направляющую роль либеральной идеологии внутри страны, на идеологию КНДР или КНР, раз сами отучились атрофированным ст.13 ОЗ РФ придумывать что то своё?
    Вопрос №5. Не главный. Не стыдно за наш легальный спорт, смотря на КНДР, а великая держава?
    Sovetskiy
    1. rocket757 Вчера, 23:06
      Для большей части народа эта рана не заживёт никогда. Власть в очередной раз кинула нас.
      Написать что это наша власть? наверняка эт неправда.
      Вечный вопрос - что делать? .... ответа никак не получить. никто не отвечает. не знают или просто боятся отвечать.
      rocket757
  43. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 22:31
    Вариантов с символикой много, можно и СССР, можно серп и молот, можно георгиевскую ленту...
    А можно и под флагами ЛНР и ДНР)))
    Генерал Песчаных Карьеров
  44. Bort Radist Вчера, 22:39
    Цитата: Altona
    Цитата: Bort Radist
    Со Старым Новым годом всех! Англоязычные такого словосочетания никогда не поймут.

    ----------------------------
    Happy New Old-styled Year! Why not? wink

    Счастливый и стиль убираем и прагматические мозги в осадке. drinks
    Bort Radist
  45. Дирижер Вчера, 22:46
    Да , кроме Олимпиады слов нет ,
    Дирижер
  46. Алексий Вчера, 23:15
    Ерунда это всё.
    Мне кажется форма должна быть цвета хаки. Лучше камуфляж - окрас.
    Думаю, это заставит задуматься некоторых партнёров
    Алексий
  47. Radikal Вчера, 23:24
    Мое предложение: давайте напишем на форме «СССР». Ведь страны такой нет, придраться не к чему. Это будет просто символика.
    Страны нет - люди (пока) живы! soldier
    Radikal
  48. Radikal Вчера, 23:28
    Цитата: faiver
    т.е. спортсмены в угоду вашему ура-патриотизму должны выкинуть годы тренировок на помойку? читать противно

    Если противно, может сайт сменить? wassat
    Radikal
    1. rocket757 Сегодня, 00:21
      Не дорастёшь до генералиссимуса, образ не в трэнде!
      Тут без верных соратников, последователей заклюют однако.
      Такое время, таковы правила.
      rocket757
  49. colotun Сегодня, 00:17
    Уборщица случайно уничтожила все допинг-пробы спортсменов США
    Автор: Редакция "ГОСНОВОСТИ" | 26.07.2016 |
    «неуклюжая» уборщица случайно разбила все (!) пробы американских спортсменов с 1990 по 2016 год. Цирк приехал, друзья, усаживаемся поудобнее = из-за неосторожных действий сотрудницы клининговой компании, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишилось всех образцов проб американских спортсменов.
    задет был именно американский стеллаж, и именно на нем стояли не подписанные пробирки, так что все что уцелело «идентификации не подлежит». Смешно. Более того, оказалось, что утеряны и свежие образцы, потому что именно в момент уборки их было решено «временно» перенести к пробам 1990 года:
    «Американский архив проб был изъят из специальных холодильных камер, в связи с их внеплановым ремонтом, и помещен на обыкновенные стеллажи. Работы должны были занять не более 1-2 дней, после чего пробы должны были вернуться на место».
    Сколько совпадений. Прямо-таки сказка какая-то.
    Думаю, никого уже не удивит тот факт, что инцидент произошел накануне визита в офис WADA делегации австро-российских микробиологов, которые и должны были сравнить пробы американских «атлетов» и российских спортсменов. Горе-то, какое, не будет теперь сравнительного анализа.
    Руководство Всемирного антидопингового агентства заверило, что расторгло контракт с клининговым агентством. Что ж, судя по всему, уборщицу уже заждались в Вашингтоне с наградами и премией.
    Самое интересное, что эту инфу не хотят у нас обсуждать и тихо так замалчивают .
    colotun
    1. rocket757 Сегодня, 00:26
      Во первых - а суслик то есть?
      Во вторых - а что от этого измениться?
      В третьих - у нас ВВП а не Ким!
      В четвёртых - нам всё поф, потому что есть пункт третий!
      rocket757
  50. ваняватный Сегодня, 00:22
    ДА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ваняватный
  51. Челдон Сегодня, 00:35
    Это правильно,за редкий исключением ,мы все из Союза.
    Челдон
    1. rocket757 Сегодня, 00:45
      Спорное утверждение!
      Я лично родом из СССР.
      Общий выбор сделали за нас, а персональный выбор от совка до не пойми чего.
      rocket757
      1. Челдон Сегодня, 02:11
        Цитата: rocket757
        Спорное утверждение!
        Я лично родом из СССР.
        Общий выбор сделали за нас, а персональный выбор от совка до не пойми чего.

        Уважаемый,конкретизируйте.Я упустил суть Вашего высказывания hi
        Челдон
  52. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 00:45
    Позорище!
    Это у Сталина и Брежнева фаберже были стальными, а сейчас Михалкову опять надо гимн переписывать – типа:
    Россия — нейтральная наша держава,
    Россия — нейтральная наша страна.
    нейтральная воля, нейтральная слава —
    Нейтральность твоя на все времена!
    Славься, Отечество наше нейтральное,
    Братских народов нейтральный союз,
    Предками данная мудрость нейтральная!
    Славься нейтральная, нейтралим с тобой!

    Впрочим, а что ждали, если у богатых - тренд - рожать в Маймами
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. rocket757 Сегодня, 00:49
      Какая власть, такие и фабержэ!
      rocket757
      1. Sovetskiy Сегодня, 01:11
        Цитата: rocket757
        Какая власть, такие и фабержэ!

        За стабильность этих самих "Фаберже" мы и проголосуем все дружно еще на шесть лет. Госдуму уже ведь освоили, чего же останавливаться на пол пути? Задница должна быть полной и главное, стабильной!)
        Sovetskiy
        1. rocket757 Сегодня, 01:34
          Кроме этих фабержэ других у нас нет!
          Такая селяви.
          rocket757
          1. Sovetskiy Сегодня, 01:59
            Цитата: rocket757
            Кроме этих фабержэ других у нас нет!
            Такая селяви.

            Есть. Только награбленное ими жертвовать не комильфо, и это главное. По этому в этой стране без крови никак не обойтись, это показано что в 17-м, что в 91-м.
            К всеобщему сожалению противоположных сторон.
            Sovetskiy
            1. Голован Джек Сегодня, 02:12
              Цитата: Sovetskiy
              в этой стране без крови никак не обойтись, это показано что в 17-м, что в 91-м

              Площадь Тянаньмэнь предрекаете?
              Ню-ню...
              * "По этому" - вместе.
              Голован Джек
              1. Sovetskiy Сегодня, 02:24
                Цитата: Голован Джек
                Цитата: Sovetskiy
                в этой стране без крови никак не обойтись, это показано что в 17-м, что в 91-м

                Площадь Тяньаньмэнь предрекаете?
                Ню-ню...
                * "По этому" - вместе.

                Какие люди! И без охраны?) Тяньаньмэнь вы какой из систем предрекли, обобщающий вы наш!?)
                Sovetskiy
                1. Голован Джек Сегодня, 02:27
                  Цитата: Sovetskiy
                  Тяньаньмэнь вы какой из систем предрекли...

                  Не я, а вы... а уж "какой из систем" - то очевидно, КМК request
                  Голован Джек
                  1. Sovetskiy Сегодня, 02:32
                    Цитата: Голован Джек
                    Не я, а вы... а уж "какой из систем" - то очевидно, КМК

                    Что по вашему : "Ху из КМК"? Я в новом навязываемом СМИ со всех сторон проамериканском сленге, не ориентируюсь.
                    Sovetskiy
                    1. Голован Джек Сегодня, 02:43
                      Цитата: Sovetskiy
                      Что по вашему : "Ху из КМК"?

                      КМК - сокращенное Как Мне Кажется yes
                      "Англоориентированный" аналог - ИМХО, IMHO, In My Humble Opinion, По Моему Скромному Мнению.
                      Цитата: Sovetskiy
                      Я в новом навязываемом СМИ со всех сторон проамериканском сленге, не ориентируюсь

                      Все-то вам, того... черти мерещатся... laughing
                      Голован Джек
  53. VeteranVSSSR Сегодня, 01:31
    Цитата: Михаил55
    Не смешно! Вчера "3 секунды" показывали по России - про тот баскетбольный матч! Какая была многонациональная сборная СССР!!! БРАТЬЯ! Бог дал посмотреть матч в прямом эфире, хотя и не увлекался баскетболом. И ЭТИМ написать СССР...а они достойны подобного? Биться за страну, не замечая травмы, "любовь" судей и не думать о компенсации...Пора уже завязывать оправдывать людей, которые примут участие в не нашем Празднике. Люди едут сшибать бабки, наше то какое дело? Бог им судья!

    Спасибо,за правильные слова.Сам свидетель того матча,а фильм говно..,наверное как и сам Запашный?!,
    июнь 1977 года: ,,я,гражданин Союза Советских Социалистических Республик,принимаю присягу и торжественно клянусь...''
    ...и самое главное-весьМир сцал и трепетал,а Вы мне Запашный сказал/предложил.
    И,что теперь делать?,ведь целый запашнОй сказал!!!
    ,,...и если я нарушу...'',как жаль,что эти слова многие забыли.
    VeteranVSSSR
    1. rocket757 Сегодня, 01:39
      Кого то просто не научили, а некоторые правда забыли. Как ни банально, рыба сгнила с головы и ..... рыбы и нет давно, а запах травит нас о сих пор!
      rocket757
  54. Radikal Сегодня, 01:54
    Цитата: rocket757
    Кого то просто не научили, а некоторые правда забыли. Как ни банально, рыба сгнила с головы и ..... рыбы и нет давно, а запах травит нас о сих пор!

    "Рыба" всегда есть! Только она другого вида, и гниёт по-другому, да ещё так, что заражает всё вокруг! sad
    Radikal
  55. weddu Сегодня, 03:14
    Человек высказал своё мнение и предложение, авторство которого он себе не приписывает. Любой из нас может выступить с таким же или иным предложением, только Запашного услышат сотни тысяч, а тутошних генералов пара корешей, остальные будут сомневаться, пойти ли с такими генералами в разведку.., или в соседний ларёк за пивом...
    weddu
  56. Челдон Сегодня, 05:06
    Ребята!Мальчишки и девчонки! Вы же русские,даже если по национальности и не русичи. Вы лучшие! Подононки будут пытаться Вас унижать,! Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя! Мы свою в Вас вложили. Не посрамите,под символами СССР Вы будете лучшими!,это не требует доказательств!
    Челдон
  57. trut3078 Сегодня, 05:47
    отличная идея! умница!
    trut3078
  58. апро Сегодня, 06:46
    На заборе напианно ...уй .а там дрова...
    Форма без содержания.обман самого себя.
    апро
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