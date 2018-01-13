07:21 14 января

Ракетный эсминец ВМС США "Карни" (USS Carney DDG64) покинул Черное море

Американский ракетный эсминец "Карни" (USS Carney DDG64), после восьмидневного пребывания покинул акваторию Черного моря, сообщили турецкие информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.

Ракетный эсминец ВМС США "Карни" (USS Carney DDG64) покинул Черное море


Как ранее сообщалось, корабль ВМС США, несущий помимо противоракет "Стандарт-2" также 56 крылатых ракет "Томагавк", 5 января зашел в Черное море. В ходе пребывания там он с 8 по 11 января посетил с визитом Одессу.


За время нахождения в акватории Черного моря экипаж эсминца провел тренировочные занятия с авиацией ВМС ВСУ, в результате которых два вертолета украинских ВМС Ка-27пч и Ка-27пр осуществили несколько посадок на борт корабля. По сообщению пресс-центра командования ВМС ВСУ, этими действиями Украина подтвердила соответствие своих сил стандартам НАТО.

Последний раз эсминец "Карни" посещал Черное море в июле прошлого года вместе с ракетным крейсером ВМС США "Хью Сити" (USS Hue City CG 66) для участия в американо-украинских военных учениях "Си Бриз" (Sea Breeze 2017).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 70

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  1. хрыч Вчера, 19:38
    Скатертью дорога, семь мелей под килем wassat
    хрыч
    1. Rusland Вчера, 19:51
      И вертолётный винт им под замену.
      Rusland
      1. Shurik70 Вчера, 21:52
        два вертолета украинских ВМС Ка-27пч и Ка-27пр осуществили несколько посадок на борт корабля. По сообщению пресс-центра командования ВМС ВСУ, этими действиями Украина подтвердила соответствие своих сил стандартам НАТО

        Целых ДВА экипажа вертолёта смогли сесть на подготовленную вертолётную площадку.
        Ну всё, ВСУ к вступлению в НАТО готово. Только НАТО не готово ...
        Shurik70
    2. 73bor Вчера, 19:58
      Так-же наверное и обратно крался вдоль берега, как древние аргонавты теперь ходят! laughing
      73bor
      1. хрыч Вчера, 20:03
        Цитата: 73bor
        как древние аргонавты теперь ходят!

        Ясон их побери laughing
        хрыч
        1. 73bor Вчера, 20:09
          Осталось в след послать радиограмму- "А чего приходил-то?"
          73bor
    3. Tusv Вчера, 20:05
      Это .У меня американец спросил, как по Русски Good Fly. Ты ж меня креатива лишил am Теперь буду переводить Фанера над Парижем drinks
      Tusv
      1. midivan Вчера, 22:10
        Цитата: Tusv
        Это .У меня американец спросил, как по Русски Good Fly.

        Хорошая муха? Для амера "ЦЦ" laughing Был как то участником и свидетелем забавной ситуации- несколько лет назад к нам приехал америкос уму разуму учить, покупали у них багги и первое т.о они проводили сами и нас как бы учили, было дело летом, жарааа , послали меня за запчастями ну думаю надо амера угостить нашим квасом, а то хлещет эту колу смотреть больно, ну привез я значит, а меня опять в магазин, приезжаю и наблюдаю такую картину- амер, шеф и еще один работяга листают словарик аж дым стоит, спрашиваю, что за проблема возникла, оказалось ищут как перевести наш "Квас", так и не нашли, после чего пришлось объяснить амеру, что это Рашин Кола laughing
        midivan
        1. Tusv Вчера, 22:19
          Цитата: midiva
          Хорошая муха? Для амера "ЦЦ"

          Понимаешь. У нас з резинки из трусов уничтожается половина авиационнного парка США
          Ф- 16 это комар, А - 10 это таракан hi
          Хочешь супротив нас полетать. Это не американские горки. Чик и небеса ближе. Как говорят янки. Эйт майлс хай
          Tusv
          1. midivan Вчера, 22:25
            Цитата: Tusv
            Понимаешь. У нас з резинки из трусов уничтожается половина авиационнного парка США
            Ф- 16 это комар, А - 10 это таракан

            Уж простите, совсем ни чего не понимаю, гражданский я, пиджак по вашему хотя и не имею такого наряда laughing hi
            midivan
            1. Tusv Вчера, 22:34
              Цитата: midivan
              Уж простите, совсем ни чего не понимаю, гражданский я,

              Да сам не понимаю. ПВОшные летчики америкосов лупили в хвост и в гриву, теперь называются ВКС. А эти Что Реально не видмые Так их можно лупить
              Tusv
              1. midivan Вчера, 22:42
                Цитата: Tusv
                Да сам не понимаю.

                Дааа, мы друг друга не понимаем laughing я вроде всего лишь малость накотил за праздник. а вы видимо не успели? Мне непонятно это - Понимаешь. У нас з резинки из трусов уничтожается половина авиационнного парка США- что за резинка?Ф- 16 это комар, А - 10 это таракан Я правильно понял, что "резинка" это вид оружия которое предназначенное для ф-16 и А-10, что за оружие и почему только два самолета (понимаю что старенькие уже).
                midivan
              2. Hanokem Сегодня, 01:53
                TUSV, если здоровье и жизнь твоей любимой племяшки тебе дороги, ты должен очень надеяться на ТТХ Ф-35, которые будут защищать мирное израильское небо над ее светлой головой...
                Hanokem
        2. Masya Masya Сегодня, 00:07
          Цитата: midivan
          оказалось ищут как перевести наш "Квас",

          "Baikal"!!! laughing laughing laughing
          Masya Masya
  2. 210окв Вчера, 19:39
    Сплавало?Посмотрело?Попутного ветра в корму..
    210окв
    1. Лексус Вчера, 20:10
      И своего "Орка-2" навстречу! winked
      Лексус
  3. starogil Вчера, 19:39
    И почему то рядом с ним не оказалось ни скотовоза, ни сухогруза сомалийского.....так и ушёл не помятым.....
    starogil
    1. рюрикович Вчера, 20:01
      Цитата: starogil
      И почему то рядом с ним не оказалось ни скотовоза, ни сухогруза сомалийского.

      Маяка, в конце концов, какого-нибудь feel
      рюрикович
  4. Перейра Вчера, 19:40
    Теперь я спокоен. Угроза миновала.
    Перейра
    1. Ныробский Вчера, 22:48
      Цитата: Перейра
      Теперь я спокоен. Угроза миновала.

      Снова по морю плывёт посудина матрасная, Ну и пусть болтается покуда не опасная laughing
      Ныробский
      1. Masya Masya Вчера, 23:34
        Цитата: Ныробский
        Снова по морю плывёт посудина матрасная, Ну и пусть болтается покуда не опасная

        Я так понимаю... пАскуда... не опасная... wink
        Masya Masya
        1. Ныробский Вчера, 23:53
          Цитата: Masya Masya
          Я так понимаю... пАскуда... не опасная...

          Пожалуй ДА...так будет звучать лучше yes
          Ныробский
          1. Masya Masya Сегодня, 00:01
            Цитата: Ныробский
            так будет звучать лучше

            Мне думается, главное не звук... смысл wink
            Masya Masya
  5. Masya Masya Вчера, 19:46
    Ну, и не скатертью им дорога... семь футов под килем не желаю... пусть валит...
    Нам праздновать надо! laughing

    Мои поздравления,Всем! love
    Masya Masya
    1. рюрикович Вчера, 19:59
      Цитата: Masya Masya
      Нам праздновать надо!

      И они празднуют в это время.... уход с прицелов авиации и ПЛ ЧФ wink laughing
      рюрикович
      1. Masya Masya Вчера, 20:02
        Пинка им для скорости... wink
        Masya Masya
        1. рюрикович Вчера, 20:07
          Цитата: Masya Masya
          Пинка им для скорости...

          Да уже где-то в Средиземном выдохнули... laughing
          С праздником,Витальевна!!! drinks love
          рюрикович
          1. Masya Masya Вчера, 20:13
            Андрей, спасибо! love
            И со старым!!! love
            drinks
            Masya Masya
    2. bouncyhunter Вчера, 20:02
      Мариша , привет ! love Спасибо за поздравления и тебя - с наступающим Старым Новым Годом !!! drinks А матрасному эсминцу - семь футов над мачтой ! soldier
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Вчера, 20:08
        Паша, приветик! love
        Цитата: bouncyhunter
        А матрасному эсминцу - семь футов над мачтой !

        Поддерживаю! Думаешь сам справится? Может поможет кто? recourse маяк например? laughing
        Masya Masya
        1. bouncyhunter Вчера, 20:13
          Цитата: Masya Masya
          Думаешь сам справится?

          Вряд ли - помочь надобно . wink
          Цитата: Masya Masya
          маяк например?

          Вполне , а выше коллега starogil сетует что рядом ни сухогруза , ни скотовоза никакого не оказалось . До чего же у нас чуткие и отзывчивые люди - так переживают что "Карни" никто булькнуть не помог ! lol good
          bouncyhunter
          1. Masya Masya Вчера, 20:24
            Цитата: bouncyhunter
            До чего же у нас чуткие и отзывчивые люди - так переживают что "Карни" никто булькнуть не помог !

            Да, не черствые... я так еще и платочком вслед помашу... wink
            Masya Masya
            1. bouncyhunter Вчера, 20:29
              Цитата: Masya Masya
              я так еще и платочком вслед помашу...

              Если этот эсминец по Белорусскому морю проплывать будет , я ему вслед отсалютую из береговой батареи , но не холостыми ... feel
              bouncyhunter
              1. Masya Masya Вчера, 20:39
                Цитата: bouncyhunter
                Если этот эсминец по Белорусскому морю проплывать будет

                Не, не рискнет мимо тебя пройти! laughing смерти подобно! laughing
                Masya Masya
              2. assa67 Вчера, 21:13
                эх,жаль Сушка снова не пролетела над матрасней..что б снова посписались на берег....или еще лучше,на палубу навалили и затопили lol
                assa67
                1. Svarog51 Вчера, 23:18
                  Андрей, приветствую hi Поздравляю со Старым Новым Годом! drinks
                  эх,жаль Сушка снова не пролетела над матрасней

                  Подплав, в этот раз, тренировку проходил. hi
                  Svarog51
    3. sabakina Вчера, 21:48
      Мариночка! love love love Это я сегодня Паше предложил вывести украинский флот из Крыма на рейд Одессы и пусть они с ним делают, что хотят. Даже "Карни" сбежал, прочитав это. Марин, может я оракул? belay
      sabakina
      1. Masya Masya Вчера, 22:14
        Вячеслав, приветик! love
        Цитата: sabakina
        может я оракул?

        скорее- ведун! wink
        love
        Masya Masya
  6. Борис Томаров_2 Вчера, 19:47
    Испугались морозов, а то встрянут в лед и зимовать пришлось бы.
    Борис Томаров_2
  7. helmi8 Вчера, 19:48
    два вертолета украинских ВМС Ка-27пч и Ка-27пр осуществили несколько посадок на борт корабля. По сообщению пресс-центра командования ВМС ВСУ, этими действиями Украина подтвердила соответствие своих сил стандартам НАТО.

    Ну теперь кроме Джевелинов начнут и корабли для флота клянчить. Чем черт не шутит - а вдруг с барского плеча дадут пару списанных посудин, Маккейн посодействует...
    helmi8
    1. san4es Вчера, 19:56
      Цитата: helmi8
      ... а вдруг с барского плеча дадут пару списанных посудин,.

      ...Пускай сначала из Севастополя свои обмылки заберут...
      san4es
    2. рюрикович Вчера, 19:57
      Цитата: helmi8
      а вдруг с барского плеча дадут пару списанных посудин

      Не дадут, а продадут lol
      рюрикович
      1. Идущий Вчера, 20:01
        По цене новых. laughing
        Идущий
    3. Masya Masya Вчера, 20:05
      Цитата: helmi8
      Чем черт не шутит - а вдруг с барского плеча дадут пару списанных посудин,

      Это которые- резиновые изделия? В смысле лодки... laughing
      Masya Masya
      1. лысова Вчера, 21:22
        Те те самые, три, правда одной так и не досчитались.
        лысова
  8. Идущий Вчера, 20:00
    По сообщению пресс-центра командования ВМС ВСУ, этими действиями Украина подтвердила соответствие своих сил стандартам НАТО.


    Мрийщики совсем съехали умом.
    Идущий
  9. polpot Вчера, 20:05
    Чао Буратины
    polpot
  10. Rusland Вчера, 20:05
    Цитата: Перейра
    Теперь я спокоен. Угроза миновала.

    Глаз остался целым. drinks
    Rusland
  11. senima56 Вчера, 20:09
    Ну что, хохлы? Поцеловали америкосов в дупу?
    senima56
  12. Теренин Вчера, 20:17
    Ракетный эсминец ВМС США "Карни" (USS Carney DDG64) покинул Черное море, а теперь откройте пошире проливы Босфор и Дарданеллы,надо проветрить море, сильно навоняли lol
    Теренин
  13. Горный стрелок Вчера, 20:21
    Неуютно ему в Черном море. Не зря в старину оно называлось Русским морем. Все время ощущать себя мишенью... Нет, Крым - это серьёзный аргумент в Черноморье. Аргуменьтище. Глотайте слюну, полосатоухие...
    Горный стрелок
  14. 7gor Вчера, 20:33
    У Укров своих палуб сажать ветолеты нету wassat бедолаги wink
    7gor
    1. SANCHES332 Вчера, 20:36
      На балкон у себя сажаешь?
      SANCHES332
  15. леонидыч Вчера, 20:33
    Сдох бобик. А что ещё делать когда находишься под постоянным колпаком Российских ракет.
    леонидыч
    1. SANCHES332 Вчера, 20:37
      Прям ...с трясущимися руками от колпаков бежали))
      SANCHES332
    2. SANCHES332 Вчера, 20:42
      Ты в пехоте служил? Коппачник?
      SANCHES332
  16. SANCHES332 Вчера, 20:34
    laughing laughing Патриоты тапками закидали
    SANCHES332
  17. Геркулесыч Вчера, 20:35
    Американцам надоело, что их -ч ,м ,о-рят на Топваре lol , вот они от греха подальше и решили, покинуть Русское море! lol Пока эти коварные Русские их вообще ниже плинтуса не опустили! !! wassat
    Геркулесыч
  18. SANCHES332 Вчера, 20:35
    Диванная армия прогнала)))
    SANCHES332
  19. Alex Nevs Вчера, 20:43
    Дро...ить в черном море вроде и не запрещають
    Alex Nevs
  20. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 20:57
    Мутят что-то американцы... И это явно не тренировочные занятия, это и козе понятно.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. assa67 Вчера, 21:27
      ну а что...может дронов привезли для атаки на Мост,а вертушки перевозили на берег...смесь бандерлогов и матрасов плохо пахнет по определению
      assa67
    2. Антарес Вчера, 23:32
      Совместные тренировки типа PASSEX уже стандартны , корабли стран партнеров постоянно и организация (passing exercise – беглая тренировка,) подобных учений не являться тайной..
      Антарес
  21. demo Вчера, 21:13
    За время нахождения в акватории Черного моря экипаж эсминца провел тренировочные занятия с авиацией ВМС ВСУ, в результате которых два вертолета украинских ВМС Ка-27пч и Ка-27пр осуществили несколько посадок на борт корабля. По сообщению пресс-центра командования ВМС ВСУ, этими действиями Украина подтвердила соответствие своих сил стандартам НАТО.

    Или с.екс-туризм в Украину американских моряков, или тренировка перед эвакуацией Петра Порошенко с компанией.
    Пока в известном слове точку не поставил текст считается не допустимым. Что-то не то в консерватории. Начали пугаться слова се.... ? Такого слова!!!!!!!!
    demo
    1. Антарес Вчера, 23:33
      Цитата: demo
      Или с.екс-туризм в Украину американских моряков, или тренировка перед эвакуацией Петра Порошенко с компанией.

      если я сообщу что ни один американский моряк не прошел в город дальше территории Морвокзала и ни один "Порошенко" не пострадал-это как то что то поменяет? smile
      Антарес
  22. лысова Вчера, 21:15
    Это Эстонцам можно повесить лапши, мол провели тренировки, посадки вертолётов на корабль. Истинная цель другая и она есть однозначно. Это то, что не желательно светить через сухопутную границу. Например ПТРК и ракеты к ним, ну ещё до кучи, инструктора.
    лысова
  23. московский десант Вчера, 21:18
    Черное море заколдованное. Хорошо, что спокойно ушел, а не как с нашим Лиманом.
    московский десант
  24. ASG7 Вчера, 21:58
    Только от одной мысли, что он мог бы в Севастополе "ехидно ухмыляться своими томагавками", в озноб бросает; но Слава Богу теперь весь американский флот в Черном море просто импотент.
    ASG7
  25. Мафусаил Вчера, 22:18
    эх, жалко то как, что перевелось пенное братство, потомки Лаэрта Садовника
    Мафусаил
  26. Антарес Вчера, 23:35
    обычному приходу эсминца "уважаемых партнеров" посвящено три статьи(Как он прошел Босфор, как он провел тренировку с ВМС Украины, как он убыл через Босфор). Таких кораблей достаточно много заходит в Одессу(Варну, КОнстанцу) -значит диванная армия будет в восторге "выгонять" вражеские корабли из Черного моря.
    Антарес
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