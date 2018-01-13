Ракетный эсминец ВМС США "Карни" (USS Carney DDG64) покинул Черное море

Американский ракетный эсминец "Карни" (USS Carney DDG64), после восьмидневного пребывания покинул акваторию Черного моря, сообщили турецкие информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.Как ранее сообщалось, корабль ВМС США, несущий помимо противоракет "Стандарт-2" также 56 крылатых ракет "Томагавк", 5 января зашел в Черное море. В ходе пребывания там он с 8 по 11 января посетил с визитом Одессу.За время нахождения в акватории Черного моря экипаж эсминца провел тренировочные занятия с авиацией ВМС ВСУ, в результате которых два вертолета украинских ВМС Ка-27пч и Ка-27пр осуществили несколько посадок на борт корабля. По сообщению пресс-центра командования ВМС ВСУ, этими действиями Украина подтвердила соответствие своих сил стандартам НАТО.Последний раз эсминец "Карни" посещал Черное море в июле прошлого года вместе с ракетным крейсером ВМС США "Хью Сити" (USS Hue City CG 66) для участия в американо-украинских военных учениях "Си Бриз" (Sea Breeze 2017).