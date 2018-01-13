07:15 14 января

В США бывшие военные призвали ограничить Трампа в праве на ракетный удар

Группа из 17 бывших американских офицеров призвала ограничить право президента США Дональда Трампа на использование ядерного оружия, сообщает CBS.

В США бывшие военные призвали ограничить Трампа в праве на ракетный удар


Военнослужащие, ранее отвечавшие за запуск ядерных ракет, направили в конгресс письмо, в котором заявили, что Трамп "представляет очевидную и настоящую опасность для страны и всего мира".


В документе также упоминаются последние сообщения Трампа в Twitter, в которых он утверждал, что его ядерная кнопка больше, чем у северокорейского лидера Ким Чен Ына. По мнению офицеров, подобные высказывания опасны и чреваты "катастрофическим просчетом".

Экс-военные отметили, что президент США обладает абсолютной властью, для сдерживания которой на сегодняшний день "не существует надежных гарантий".

Ранее конгрессмен Дэвид Сисилайн потребовал обсудить законопроект, запрещающий превентивный ядерный удар по КНДР без одобрения конгресса. По его словам, безответственные заявления Трампа "усугубляют ситуацию" на Корейском полуострове.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 87

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  1. Идущий Вчера, 20:18
    По его словам, безответственные заявления Трампа "усугубляют ситуацию" на Корейском полуострове.


    Это правда и делайте со своей страной что хотите , только к другим не лезьте.
    Идущий
    1. assa67 Вчера, 20:33
      Виктор,с наступающим hi ...17 пенсионеров маразматиков решила наябедничать на на другого неадеквата....вполне демократично...
      assa67
      1. Тралл Вчера, 20:44
        Мой тесть пообещал разобраться с Трампом. Так что угроза миру устранена. Но это не точно. smile
        Тралл
        1. Shurik70 Вчера, 21:41
          Идиoт попросту не сможет занять высокий и денежный пост - его оттеснят умные. А отставные политики-военные доказывают, что на Западе есть не только умные, но и адекватные люди.
          Но Боже мой, какая неадекватность прёт ОТ ДЕЙСТВУЮЩИХ политиков. Нахождение на денежном потоке напрочь отбивает мозги. Адекватные на Западе только "экс" и отставники.
          Сам же Трамп ассоциируется у меня с Хрущёвым. Один в один характер.
          Shurik70
          1. zhekazs Сегодня, 07:14
            Цитата: Shurik70
            Трамп ассоциируется у меня с Хрущёвым.

            Не у Вас одного возникают такие ассоциации. Лет 15-20 назад у них уже начали проявляться признаки маразма как во внешней, так и внутренней политике, подобные мы наблюдали с брежневских времен и до распада СССР. И это стало проявляться настолько явно, что даже на ТВ прямым текстом проводят подобное сравнение. А пафосное высказывание 17-ти отставников, в стиле книжонки Тома Клэнси (Clear and Present Danger), амерзоид-генерала, сравнившего возможную войну с Толстячком с сериалом "Игры престолов" - всё это гнилые кусочки плоти из разлагающегося трупа матраССии. Постигнет ли их судьба СССР? Думаю, что да. Но будет это по другому. Два варианта: либо тихий закат и уход с ведущих мировых ролей, либо громкий развал, со всеми вытекающими - гражданской войной на своей территории.
            zhekazs
      2. Идущий Вчера, 20:44
        Взаимно Андрей! hi drinks , весело у них там , заигрались до такой степени , что скоро страну могут потерять.
        Идущий
        1. bouncyhunter Вчера, 20:48
          Американское шоу "Серпентарий : Последний выживший" продолжается , смотрите на CNN ! lol
          bouncyhunter
          1. assa67 Вчера, 20:53
            Паш,с наступающим hi ....это даже не серпентарий(что ж змеючек обижать).....а сипулькарий laughing ...значение думаю ясней ясного lol
            assa67
            1. bouncyhunter Вчера, 20:56
              Спасибо , взаимно , Андрей ! hi drinks
              Цитата: assa67
              сипулькарий

              Вот и надо их там всех в Матрасии отправить в сипулькарий на сипуление . И без сипульки со свистком пусть не возвращаются ! wassat
              bouncyhunter
              1. assa67 Вчера, 20:59
                laughing ...туда их...вместе с толерантностью....
                assa67
                1. bouncyhunter Вчера, 21:05
                  Во-во , пусть свою либерастную толерастность с собой берут , дровосеки окаянные . wassat
                  bouncyhunter
                  1. assa67 Вчера, 21:20
                    а мы ,варвары,уж как-нибудь без этого проживем....да и без мерикосов тоже drinks
                    assa67
                    1. Идущий Вчера, 21:30
                      Не мы лучше по старинке , проверенным способом все делать будем.
                      Идущий
                      1. assa67 Вчера, 22:02
                        во-во,по-"варварски",как всегда на Руси было.....а радужные сами себя изживут,или по-заразят...туда и дорога....фу,даже обсуждать больше не хочу...брррррррр.слякоть....не будем о плохом laughing
                        assa67
                    2. Идущий Вчера, 22:04
                      Цитата: assa67
                      во-во,по-"варварски",как всегда на Руси было.....а радужные сами себя изживут,или по-заразят...туда и дорога....фу,даже обсуждать больше не хочу...брррррррр.слякоть....не будем о плохом laughing


                      Нам как то это все сподручней , а их нравы и методы нас не волнуют.
                      Идущий
                      1. assa67 Вчера, 22:10
                        Вить,у меня два сына,дочка...два внука и две внучки.....не в пробирках выращены....вот и хочу чтобы и у них такая судьба была....
                        assa67
                2. Идущий Вчера, 22:14
                  Цитата: assa67
                  Вить,у меня два сына,дочка...два внука и две внучки.....не в пробирках выращены....вот и хочу чтобы и у них такая судьба была....


                  Счастья и здоровья тебе и твоим близким и я хочу чтобы наши дети и внуки , и их дети и внуки , и так до бесконечности , оставались верны нашим традициям и культуре.
                  Идущий
          2. Идущий Вчера, 20:55
            Паша , они сейчас находятся в ситуации , когда все против всех , я имею ввиду внутреннюю политику , но пытаются прикрываться Россией.
            Идущий
            1. bouncyhunter Вчера, 21:00
              Цитата: Идущий
              пытаются прикрываться Россией

              Для тамошних ушлёпков Россия вообще универсальный инструмент - что обвинить кого , что прикрыться от кого . Вот убогие - всё за нашу спину ныкаются ... lol
              bouncyhunter
              1. Идущий Вчера, 21:03
                Долго они на этом не протянут , будет весело.
                Идущий
                1. bouncyhunter Вчера, 21:06
                  Цитата: Идущий
                  Долго они на этом не протянут

                  Давно ждём , Витя ! wink
                  Цитата: Идущий
                  будет весело

                  Почему-то не сомневаюсь .
                  bouncyhunter
                  1. Идущий Вчера, 21:21
                    Почему-то не сомневаюсь .


                    Забыл поставить кавычки.
                    Идущий
              2. poquello Вчера, 22:46
                Цитата: bouncyhunter
                Цитата: Идущий
                пытаются прикрываться Россией

                Для тамошних ушлёпков Россия вообще универсальный инструмент - что обвинить кого , что прикрыться от кого . Вот убогие - всё за нашу спину ныкаются ... lol

                наша пропаганда сказала что это их пропаганда
                ЦРУ просило Моби распространять слухи о связях Трампа с Россией

                https://vz.ru/news/2018/1/13/903349.html
                poquello
          3. Tusv Вчера, 20:57
            Цитата: bouncyhunter
            Американское шоу "Серпентарий

            А соломенку ейтому насекомому в зад?
            Захват беглого дона. Скоро. На всех кинотеатрах страны
            Tusv
            1. Идущий Вчера, 22:10
              И надуть его , надуть ...
              Идущий
          4. Монос Вчера, 20:57
            Паша, моё почтение! hi drinks
            Цитата: bouncyhunter
            Американское шоу "Серпентарий : Последний выживший" продолжается , смотрите на CNN ! lol

            В шоу интриги никакой нет. smile Всем известно, что самая большая "ядерная кнопка" у Путина. laughing
            Монос
            1. Masya Masya Вчера, 21:01
              Цитата: Монос
              Всем известно, что самая большая "ядерная кнопка" у Путина

              У него не кнопка... у него рубильник!!! Вырубит, так вырубит! laughing
              Masya Masya
              1. LSA57 Вчера, 21:06
                Цитата: Masya Masya
                У него не кнопка... у него рубильник!!!

                рубильник системы "ТопольМ"? feel надёжный...
                LSA57
              2. Мих1974 Вчера, 23:40
                У него не"рубильник" у него "ластик для глобуса" good lol
                Берет он "ластик" и "стирает" с планеты Земля какую нибудь страну или континент. feel
                Мих1974
                1. Masya Masya Вчера, 23:50
                  Цитата: Мих1974
                  Берет он "ластик" и "стирает" с планеты Земля какую нибудь страну или континент.

                  Мы мирные люди, но.... не угрожаем, но предупреждаем wink
                  Masya Masya
            2. bouncyhunter Вчера, 21:03
              Витя , здоровеньки булы ! hi drinks
              Цитата: Монос
              В шоу интриги никакой нет. smile Всем известно, что самая большая "ядерная кнопка" у Путина. laughing

              Ну вот , спалил всю контору ... А CNN мне ещё гонорар за идею не перечислили ... crying
              bouncyhunter
              1. Masya Masya Вчера, 21:08
                Цитата: bouncyhunter
                А CNN мне ещё гонорар за идею не перечислили ...

                Паша, так ведь обманут, ничего не дадут! wink
                Masya Masya
                1. bouncyhunter Вчера, 21:15
                  А я им ещё сценарий не выслал - я тоже не пальцем делан ! lol
                  bouncyhunter
                  1. Masya Masya Вчера, 21:19
                    Утром- деньги, вечером- стулья... Вечером- деньги, утром- стулья... wink читал, подкованный... lol
                    Masya Masya
                  2. Соломон Кейн Вчера, 22:36
                    Там, Паш, вся страна, как одно медиа пространство....
                    За что не возьмись - телешоу....

                    Помнишь, в детстве игра была 7 игроков и 6 стульчиков, пока музычка играет ребятки весело бегают....Музыка закончилась , все на стульчиках, кому стульчик не достался - ПРОСТИ!
                    Так вот,Паш, там пока музычка ещё играет........ hi
                    Соломон Кейн
              2. Монос Вчера, 21:23
                Цитата: bouncyhunter
                Ну вот , спалил всю контору ... А CNN мне ещё гонорар за идею не перечислили ..

                laughing laughing laughing А я, может быть, завидую, что всё мимо меня....
                Монос
            3. Tusv Вчера, 21:09
              Цитата: Монос
              Всем известно, что самая большая "ядерная кнопка" у Путина.

              А Я лично рад за Ксюху. Из Дом два выгнали но на дискотеку заработала
              Tusv
            4. Соломон Кейн Вчера, 22:13
              Витя, Праздничный салют!!! hi drinks good
              Ни у Вовы, ни у Трампушки, даже у Ына нет кнопки...
              Есть терминал, подтверждающий протокол пуска( "подпись" первого лица в кодированном вид) и то если система сочтет данный статус адекватным, а протокол необходимым....
              А совет начальников штабов у полосатых, даже его(Трампушку) данного статуса лишил....
              Поэтому в СССР и создали, Слава Богу!!!, систему "Периметр", которая не будет ждать, что, кто-то в Кремле будет теребить от страха мошонку в случае опасности, а при необходимости даст команду "Пуск".
              Соломон Кейн
              1. Монос Вчера, 23:17
                Здравствуй, Костя! hi smile drinks
                Цитата: Соломон Кейн
                Ни у Вовы, ни у Трампушки, даже у Ына нет кнопки...

                Эх, дружище, такую величественную картинку размыл!! Президент, с решительным лицом, жмёт кнопку; ракеты фьють, фьють; растут монументальные атомные "грибы"; испуганные американские пейзане мечутся между бомбоубежищами ... laughing
                Монос
        2. assa67 Вчера, 20:55
          вот жду-не дождусь,пусть не негритосы разнесут,так вулкан проснется drinks
          assa67
        3. poquello Вчера, 20:55
          Цитата: Идущий
          Взаимно Андрей! hi drinks , весело у них там , заигрались до такой степени , что скоро страну могут потерять.

          ) Техас будет добрым соседом Вашингтонской губернии Американского автономного округа
          poquello
          1. Идущий Вчера, 20:58
            Что то в этом духе , что они сеют по всему миру то и пожнут.
            Идущий
        4. Чёрный Вчера, 20:58
          В США бывшие военные призвали ограничить Трампа в праве на ракетный удар
          Иными словами , потребовали отобрать у обезьяны гранату laughing
          Чёрный
          1. poquello Вчера, 21:01
            Цитата: Чёрный
            В США бывшие военные призвали ограничить Трампа в праве на ракетный удар
            Иными словами , потребовали отобрать у обезьяны гранату laughing

            нее, обезьяны друг у друга гранату выдирают, вопрос кто за какую часть вцепился
            poquello
      3. Ныробский Вчера, 22:59
        Цитата: assa67
        ...17 пенсионеров маразматиков решила наябедничать на на другого неадеквата....вполне демократично...
        Зря вы так батенька. Быть может, в текущей ситуации, только эти 17"маразматиков" и являются тем последним и здравомыслящим меньшинством в США, желающим удержать мир от полномасштабной войны, которая может начаться исключительно по вине "гегемона".
        Ныробский
    2. сибиралт Вчера, 22:12
      Трампу нужно объединится с Додоном и создать свою партию. У того тоже аналогичные же проблемы.winked
      сибиралт
  2. Masya Masya Вчера, 20:20
    Трамп "представляет очевидную и настоящую опасность для страны и всего мира".

    Смирительная рубашка по нему плачет! laughing
    Masya Masya
    1. Chertt Вчера, 20:29
      Цитата: Masya Masya
      Смирительная рубашка по нему плачет!

      А кто там здоровый? Клинтонша, Маккейн, Уотерс- Лимпопо
      Chertt
    2. LSA57 Вчера, 20:32
      Цитата: Masya Masya
      Смирительная рубашка по нему плачет!

      а жирик за него шампанское пил. рыбак рыбака...
      LSA57
    3. Tusv Вчера, 20:34
      Цитата: Masya Masya
      Смирительная рубашка по нему плачет

      Во первых надо объяснить популярно. по яицам или по морде, а потом смирительная рубашка или закопать на 10 метров. Но мысли правильные hi
      Tusv
  3. Леков Л Вчера, 20:23
    Как уволятся так умнеют!
    Парадокс...
    с уважением.
    hi
    Леков Л
    1. assa67 Вчера, 20:39
      Цитата: Леков Л
      Как уволятся так умнеют!

      думаете?...мне кажется,им просто проплатили,чтобы ограничить полномочия трамплина...не плохая прибавка к пенсии....
      assa67
      1. Леков Л Вчера, 21:17
        Нееет, это мои многолетние наблюдения не только за ними...
        даже не тенденция, закономерность, блин.. yes
        Ваш, Леков.
        Леков Л
        1. assa67 Вчера, 22:18
          не стану спорить...иногда и такое случается smile ....
          assa67
  4. Tusv Вчера, 20:24
    is it true. Не фига всяким ушлепкам выёживаться. На вашем месте должен быть Гор или спец мед трындец
    Tusv
  5. Egorovich Вчера, 20:24
    В стране законченных уродов есть все-таки здравомыслящие люди.
    Egorovich
  6. Горный стрелок Вчера, 20:25
    Ну шоумен обязан эпатировать публику. Это его кредо. Но шоумен в роли презика матрасии с БОЛЬШОЙ ядерной кнопкой под рукой - это что-то покруче негра в Белом доме.
    Горный стрелок
    1. Scoun Вчера, 20:27
      Цитата: Горный стрелок
      Но шоумен в роли презика матрасии с БОЛЬШОЙ ядерной кнопкой под рукой - это что-то покруче негра в Белом доме.

      А Рейган?
      А его "звёздные войны"
      Scoun
      1. poquello Вчера, 20:38
        Цитата: Scoun
        А Рейган?
        А его "звёздные войны"

        логично, все эти призывы - додоновские игры, те желание сохранения власти конгресса демократических мартышек, как-то диссонирует с недавними заявлениями сша о нанесении ядерного удара в ответ на не ядерный удар
        poquello
  7. мерцание Вчера, 20:31
    Ограничить Трампа в праве открывать ракетный удар.
    А наделить этим правом кого ? Клинтон?
    мерцание
  8. Не либероид Русский Вчера, 20:31
    в США все бывшие в большинстве почему то разумными становятся... видать стать там чиновником одешь шапку оглуплялку
    Не либероид Русский
  9. Геркулесыч Вчера, 20:32
    Нет, ну если он будет бомбить цели на территории сша, так наоборот, пускай использует ядерное оружие! lol Пусть хоть половину их запаса потратит! Но, только по целям на территории своей америки! !!
    Геркулесыч
  10. Rusland Вчера, 20:36
    А также запретить бриться и стричься.
    Rusland
  11. Northern warrior Вчера, 20:38
    Рыжий клоун нырнет в бункер на пару лет, а бывшие и действующие военные станут беконом. Ветераны холодной войны по обе стороны океана реально оценивают катастрофические последствия возможной ядерной войны, но глобалисты-сионисты, скорее всего, уже приняли решение о ее начале. Весь вопрос только в сроках и масштабах готовящейся бойни. Трамп ничего не сможет предотвратить, даже если искренне захочет. Судя по новой доктрине, США хотят развязать ограниченную ядерную войну на территории Европы, ЮВА или БВ. Такая война уничтожит конкурентов и держателей американских долгов (ЕС, Япония, РК), но, скорее всего, не приведет к удару по самим США.
    Northern warrior
  12. Altona Вчера, 20:41
    Цитата: assa67
    17 пенсионеров маразматиков решила наябедничать на на другого неадеквата....вполне демократично...

    ----------------------------
    Вообще, можно дать Трампу чемодан-имитацию и пусть нажимает сколько хочет, вытаскивает карточки с кодами, вставляет куда хочет. В общем полный набор-плацебо для сублимации.
    Altona
    1. Masya Masya Вчера, 20:54
      Цитата: Altona
      дать Трампу чемодан-имитацию и пусть нажимает сколько хочет, вытаскивает карточки с кодами, вставляет куда хочет.

      Оргазмирует? recourse feel lol
      Masya Masya
      1. Идущий Вчера, 21:01
        Вот если бы это никого не затрагивало , то пусть делают что и как хотят , но их инсинуации мешают нормальным людям жить , так что брому им прописать надо. lol
        Идущий
        1. Masya Masya Вчера, 21:05
          Цитата: Идущий
          так что брому им прописать надо.

          Да побольше, побольше.... lol
          Masya Masya
          1. Идущий Вчера, 21:23
            Значит утопить в нем. laughing
            Идущий
            1. Masya Masya Вчера, 21:37
              Цитата: Идущий
              Значит утопить в нем

              Зачем изуверства? Сами от жадности захлебнутся... laughing
              Masya Masya
              1. Идущий Вчера, 22:06
                Если сделать хорошую рекламу , точно так и будет.
                Идущий
                1. Masya Masya Вчера, 22:18
                  Цитата: Идущий
                  Если сделать хорошую рекламу , точно так и будет.

                  Жизнь ничто... жажда все!!! laughing
                  Masya Masya
  13. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 20:53
    Предложили бы всех ограничить в праве на ракетный удар в США. Так было бы честнее))
    Генерал Песчаных Карьеров
  14. Victor_B Вчера, 20:57
    В США бывшие военные призвали ограничить Трампа в праве на ракетный удар
    Не Трампа, а президента США! То есть ВСЕХ будущих "Клинтонш".
    И это правильно!
    Victor_B
  15. Altona Вчера, 21:04
    Цитата: Masya Masya
    Оргазмирует?

    ---------------------------
    У него несколько конкурсов красоты есть. Там и так есть с кем оргазмировать. А вообще, можно представить постельную сцену-достает Дональд такой чемоданчик в самый романтичный момент и говорит Меланье:"Oh, sweety. Do you wanna to see my big nuclear button?"(Дорогая, хочешь увидеть мою большую ядерную кнопку?) laughing laughing
    Altona
    1. Masya Masya Вчера, 22:06
      Цитата: Altona
      У него несколько конкурсов красоты есть.

      Это у А.Н. Толстого " гиперболоид инженера Гарина"
      "– На молодых людей это должно действовать, – сказал Роллинг.
      Зоя ответила:
      – Когда женщин так много, то не действует."
      Вот и пробует что- то новенькое... feel
      Masya Masya
  16. demo Вчера, 21:16
    Ранее конгрессмен Дэвид Сисилайн потребовал обсудить законопроект, запрещающий превентивный ядерный удар по КНДР без одобрения конгресса. По его словам, безответственные заявления Трампа "усугубляют ситуацию" на Корейском полуострове.

    А что, разве превентивный ядерный удар не по Северной Корее меняет дело?
    Странная логика у американцев.
    demo
  17. Лексус Вчера, 21:17
    Заявления амерских старпёров - всего лишь заявления. А кому дать право на ракетный удар - Маньякейну? Пора уже перестать тешить себя иллюзиями, что "там" кто-либо думает о мире, и надеяться только на свои разум и силу.
    Лексус
    1. Идущий Вчера, 21:32
      Цитата: Лексус
      Заявления амерских старпёров - всего лишь заявления. А кому дать право на ракетный удар - Маньякейну? .


      Лучше никому , ну можно передать Путину.
      Идущий
      1. Лексус Вчера, 22:02
        Лучше никому , ну можно передать Путину.

        Тогда уж лучше Ыну. "Чучхе" научит фша жить "по средствам".
        Лексус
        1. Идущий Вчера, 22:07
          А что хорошая идея молодой , перспективный ...
          Идущий
  18. лысова Вчера, 21:29
    Похоже, старая армия ещё даст фору нынешней, по крайней мере думать не разучилась.
    лысова
  19. Теренин Вчера, 22:10
    В США бывшие военные призвали ограничить Трампа в праве на ракетный удар. В ответ Трамп, через СМСки объявил о сокращении ядерного арсенала в целях мировой безопасности, а также пообещал предоставить список стран на которые он выпустит эти сокращения.

    ©
    Теренин
    1. Идущий Вчера, 22:17
      Он может объявить что угодно , но похоже он стал пупсиком для игры сенаторов и конгрессменов.
      Идущий
  20. assa67 Вчера, 22:11
    assa67,
    Господь сказал:плодитесь и размножайтесь...а не лазайте под хвостом другу друга laughing
    assa67
  21. Altona Вчера, 22:20
    Цитата: Masya Masya
    Зоя ответила:
    – Когда женщин так много, то не действует."
    Вот и пробует что- то новенькое...

    --------------------------------
    Ты предлагаешь ему в спальню ракету затащить и ею соблазнять? Oh, see it, baby! It's my big nuclear rocket and now it will be start. Не, это уже за гранью добра и зла, и плагиат к тому же. Ракету Никки Хейли за собой всюду таскает, у неё даже бригада дюжих негров есть для этого. И вообще, эти страсти по фаллическим символам. Это что-то по Фрейду уже. Символизмом собственной власти попахивает, ну и прочим подсознательным. laughing laughing laughing
    Altona
  22. туц Вчера, 22:56
    блин я первый раз согласен с американским конгрессом
    туц
  23. Комментарий был удален.
  24. tolmachiev51 Сегодня, 04:40
    Дожили клоуны , сами себя бояться начали !!!
    tolmachiev51
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