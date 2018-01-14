В центре Европы – на островах Британии Гернси произошло убийство бойца 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии Мика (Mick Alps), бывшего добровольцем в составе батальона в течение последних двух лет. Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, в которой Мик вез амуницию для военных нужд батальона,

Литовский волонтер Микус Альпс, который воевал в составе «Украинской добровольческой армии» (УДА, организация запрещена в РФ), а затем помогал ей, убит на британском острове Гернси, передает РИА Новости В сообщении сослуживца Альпса на странице в «Фейсбуке» говорится, что 33-летний волонтер «два года состоял в 8-м отдельном батальоне УДА, а в последнее время занимался доставкой автомобилей и амуниции для украинских добровольческих формирований».Сослуживец утверждает, что труп Альпса сожгли в собственной машине.говорится в сообщении.По данным УДА, в машине Альпса находились бронежилеты и термобелье.Ранее в полиции Гернси сообщили об обнаружении сгоревшей машины, в которой находился труп. Отмечалось, что личность погибшего устанавливает экспертиза.