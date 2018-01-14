19:35 14 января

В Британии убит волонтер, помогавший украинским силовикам

Литовский волонтер Микус Альпс, который воевал в составе «Украинской добровольческой армии» (УДА, организация запрещена в РФ), а затем помогал ей, убит на британском острове Гернси, передает РИА Новости.



В сообщении сослуживца Альпса на странице в «Фейсбуке» говорится, что 33-летний волонтер «два года состоял в 8-м отдельном батальоне УДА, а в последнее время занимался доставкой автомобилей и амуниции для украинских добровольческих формирований».


Сослуживец утверждает, что труп Альпса сожгли в собственной машине.

В центре Европы – на островах Британии Гернси произошло убийство бойца 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии Мика (Mick Alps), бывшего добровольцем в составе батальона в течение последних двух лет. Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, в которой Мик вез амуницию для военных нужд батальона,
говорится в сообщении.

По данным УДА, в машине Альпса находились бронежилеты и термобелье.

В Британии убит волонтер, помогавший украинским силовикам


Ранее в полиции Гернси сообщили об обнаружении сгоревшей машины, в которой находился труп. Отмечалось, что личность погибшего устанавливает экспертиза.

Использованы фотографии: twitter.com/JEPnews, www.facebook.com/guernseypolice
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 97

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 08:20
    Видимо прозвище ! И скорее всего накосячил !
    ФЕОДОР
    1. 210окв Сегодня, 08:27
      Пальцы наверное гнул бандера конченный..
      Цитата: ФЕОДОР
      Видимо прозвище ! И скорее всего накосячил !
      210окв
      1. Тралл Сегодня, 08:40
        Свои же мочканули. Слишком много себе оставлял.
        Тралл
        1. хрыч Сегодня, 08:59
          надо говорить не Альпс, а согласно перевода - Алес, ибо Микус чёта приуныл am
          хрыч
          1. Тралл Сегодня, 09:06
            Официально он пропал без вести ещё рано утром в понедельник. То, что на водительском месте сгоревшего Вольво находятся его останки не доказано. Если выяснится, что это останки человека, то на остров на следующей неделе прибудет паталогоанатом. Англичане вообще пишут, что он из Латвии, а не Литвы и жил с семьёй на этом острове.
            Тралл
            1. хрыч Сегодня, 09:13
              Цитата: Тралл
              сгоревшего Вольво находятся его останки не доказано

              То есть, возможно, Микус показал всем фикус? Будем ждать разгадки тайны века - исчезновения Микуса.
              хрыч
            2. svp67 Сегодня, 09:27
              Цитата: Тралл
              То, что на водительском месте сгоревшего Вольво находятся его останки не доказано.

              А как они УЖЕ УЗНАЛИ, что его "пытали"?
              svp67
              1. Furious Bambr Сегодня, 10:03
                Паяльник на сиденье остался
                Furious Bambr
                1. svp67 Сегодня, 10:13
                  Цитата: Furious Bambr
                  Паяльник на сиденье остался

                  Вот тут все уточнение, паяльник НА сиденье или в....в....в....в том, на чем сидят?
                  svp67
              2. askort154 Сегодня, 10:03
                svp67....А как они УЖЕ УЗНАЛИ, что его "пытали"?


                Элементарно, Ватсон. Методом дедукции ! bully Уверенно произнёс, Шерлок Холмс. hi
                askort154
                1. svp67 Сегодня, 10:14
                  Цитата: askort154
                  Методом дедукции

                  Это больше на "гадание на кофейной гуще" похоже...
                  svp67
              3. 97110 Сегодня, 12:24
                Цитата: svp67
                А как они УЖЕ УЗНАЛИ, что его "пытали"?

                Ну, это просто. Померили расстояние от центра Европы до восточного края и до западного, сравнили полученные конкретные цифры и сделали выводы...
                В центре Европы – на островах Британии Гернси
                97110
                1. svp67 Сегодня, 17:51
                  Цитата: 97110
                  и сделали выводы...

                  Тут видимо стоит уточнить, что на основании косвенных улик и очень "секретных сведений"
                  svp67
              4. словак Сегодня, 16:30
                К бабушке не ходи, скоро английские специалисты обвинят ВВП и ФСБ.
                словак
                1. svp67 Сегодня, 17:52
                  Цитата: словак
                  К бабушке не ходи, скоро английские специалисты обвинят ВВП и ФСБ

                  Ну если не на прямую, то точно намекнут...
                  svp67
        2. BABAY22 Сегодня, 13:39
          Говорят, что британская полиция уже нашла возле машины 5 случайно обраненных удостоверений сотрудников КГБ России... :)
          BABAY22
        3. Geisenberg Сегодня, 14:09
          Цитата: Тралл
          Свои же мочканули. Слишком много себе оставлял.


          А вот это скорее всего. В любом случае туда ему и дорога.
          Geisenberg
      2. bouncyhunter Сегодня, 08:51
        Очередная награда нашла своего "хэроя" . Почаще бы так . Дима , привет ! hi
        bouncyhunter
        1. Тралл Сегодня, 08:57
          А "награждать" есть за что. 8 батальон УДА(ранее УДК) - это переименовавшиеся правосеки.
          Тралл
        2. Pete Mitchell Сегодня, 09:58
          hi Паша. Все по классике: любое доброе деяние, не должно остаться безнаказанным
          Pete Mitchell
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:05
            Привет , друже ! hi drinks Каждому "благодетелю" - по МОН-50 ! soldier
            bouncyhunter
            1. Geisenberg Сегодня, 14:11
              Цитата: bouncyhunter
              Привет , друже ! hi drinks Каждому "благодетелю" - по МОН-50 ! soldier


              В жoпу не влезет. Но мысль в целом хорошая.
              Geisenberg
              1. Svarog51 Сегодня, 17:49
                Можно, конечно, подобрать что-нибудь подходящего диаметра. Только потом, вместо тушки, будут ошмётки по ближайшим кустам развешены.
                Но мысль в целом хорошая.
                good
                Svarog51
                1. Лексус Сегодня, 19:19
                  Можно, конечно, подобрать что-нибудь подходящего диаметра.

                  Думаю, этого вполне хватит (даже Ляшко).
                  Лексус
                  1. Svarog51 Сегодня, 19:25
                    Думаю, этого вполне хватит

                    Мне Ваша идея нравится, только успеть свалить, пока замедлитель горит. good drinks
                    Svarog51
        3. pvv113 Сегодня, 10:08
          Привет, Паша! С Новым годом по-старому! Первая новость в этом году и хорошая! Пусть и год таким же будет!
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:10
            Доброутрик , Володя ! hi
            Цитата: pvv113
            Первая новость в этом году и хорошая! Пусть и год таким же будет!

            Очень хочется на это надеяться . wink
            bouncyhunter
            1. pvv113 Сегодня, 10:49
              Будем надеяться и на то, что это не последняя хорошая новость wink
              pvv113
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:04
                Как и любой год , наступивший принесёт нам массу как хороших , так и не очень новостей . А вот за правильное процентное соотношение новостей можно и рюмочку ! drinks
                bouncyhunter
                1. pvv113 Сегодня, 11:59
                  И тебя с правильными процентами! drinks
                  pvv113
      3. Шура пермский Сегодня, 11:35
        Сто в гору проворовался,вот и наказали…
        Шура пермский
      4. ЮБОРГ Сегодня, 12:07
        Может и в этот раз- на сайте опять найдутся упыри желающие высказать сожаление о безвременной кончине "человека"?

        Моё мнение, туда ему и дорого и всем подобным ему, пусть варится в аду!
        ЮБОРГ
        1. домохозяйка Сегодня, 13:09
          Я высказываю сожаление о гибели человека. Этот человек погиб тогда, когда стал упырём.
          домохозяйка
    2. сибиралт Сегодня, 08:30
      Когда был убит Арсений Павлов (Моторолла), в этом подозревали наемников из Прибалтики. Возможно, что в этих новостях есть какая то связь с теми событиями. winked
      сибиралт
      1. Sharky Сегодня, 08:35
        Сейчас начнётся известная песня про агентов/руку Кремля.
        Sharky
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:38
        Скорее всего украл у своих побратимов крупную сумму денег...пытали значит чтоб сказал куда спрятал...типичная разборка в стиле братков 90-х годов.
        Тот же ЛЕХА
        1. 210окв Сегодня, 08:40
          Меня лично не интересует что возможно он стырил.То что ушел к сатане-это главное..
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Скорее всего украл у своих побратимов крупную сумму денег...пытали значит чтоб сказал куда спрятал...типичная разборка в стиле братков 90-х годов.
          210окв
          1. Vard Сегодня, 08:41
            Туда ему и дорога.. Надеюсь черти будут ему рады...
            Vard
        2. Кот_Кузя Сегодня, 09:49
          Да, на 99% вероятность причины столь жестокого убийства - это попытка крысятничества у своих.
          Кот_Кузя
      3. onix757 Сегодня, 09:50
        Когда убили Мозгового, подозревали нож в спину. Да и сам он в своих интервью намекал на неудобство своей персоны для элит и элиток.
        onix757
        1. 72jora72 Сегодня, 10:26
          Когда убили Мозгового, подозревали нож в спину. Да и сам он в своих интервью намекал на неудобство своей персоны для элит и элиток.
          Когда убили Мозгового ,ни он ,ни его отряд(который к тому времени практически полностью разбежался) не имел ни политической ни тем более военной силы,,,,,
          72jora72
          1. onix757 Сегодня, 10:36
            не имел ни политической ни тем более военной силы,,,,

            И поэтому его решили убить? Глупости не говорите, отряд был боеспособной единицей. Другое дело что ему снабжение периодически зажимали, но это не отражалось на качестве выполнения поставленных задач.
            Интересно, что вы еще отожгете, насчет боеспособности отрядов Дремова, Беднова, Гиви и др.
            onix757
            1. 72jora72 Сегодня, 16:20
              И поэтому его решили убить?
              Уважаемый мой собиратель информации из тырнета и телевизора,Алексея Борисыча(а называть так я имею личное право,видимо в отличии от вас) убили за то что он был знаковой фигурой..............но вы же точно знаете кто где и кого убил.
              72jora72
    3. sgazeev Сегодня, 09:12
      Цитата: ФЕОДОР
      Видимо прозвище ! И скорее всего накосячил !

      Воздух чище будет.
      sgazeev
    4. Alexkorzun Сегодня, 11:26
      Путин, стопудово. Велел Кадырову, тот метнулся и мочканул !
      Alexkorzun
  2. Дратуй Сегодня, 08:20
    Допрыгался... good
    Дратуй
  3. Антон Болдаков Сегодня, 08:26
    И опять скажут - "длинные руки Москвы"...
    Антон Болдаков
    1. rotmistr60 Сегодня, 08:32
      Уже обвинили Россию и сказали, что коварнее Москвы в мире нет ни кого и ни чего.
      rotmistr60
      1. Tusv Сегодня, 08:59
        Цитата: rotmistr60
        Уже обвинили Россию и сказали, что коварнее Москвы в мире нет ни кого и ни чего.

        Клевета.Напраслина на длинную руку am Это не наши методы. hi За дырявое термобелье с брониками набитыми опилками его бы нашли в районе Верхоянска в поставляемой форме
        Tusv
        1. 97110 Сегодня, 12:30
          Цитата: Tusv
          его бы нашли в районе Верхоянска

          Нижнеянск ближе к центру Европы.
          97110
      2. Alexkorzun Сегодня, 11:31
        коллега, в вашем звании следует знать, что никого и ничего пишется слитно

        а то, что рука (или паяльник) Москвы - это безусловно
        Alexkorzun
  4. VANIN Сегодня, 08:27
    Не жалко...
    VANIN
  5. Не либероид Русский Сегодня, 08:28
    надеюсь в аду ему пятки хорощшо прожарят
    Не либероид Русский
  6. Alex-a832 Сегодня, 08:28
    Видимо его волонтёрство включало и наркотрафик. Где-то кого-то кинул на наркоте или занял у укромафиози. Почерк бандитский. Подобное к подобному, как говорится.
    Alex-a832
  7. Lyton Сегодня, 08:34
    Скрысил наверное что нибудь вот его товарищи и пришили, в любом случае награда нашла хероя, туда и дорога.
    Lyton
  8. Злой 55 Сегодня, 08:35
    Вовремя остановили бандерлога хорошие люди...
    Злой 55
  9. Ирек Сегодня, 08:38
    Пукнул в закрытой машине после самогона невзначай а обвинили уже...
    Ирек
    1. Дирижер Сегодня, 08:42
      А водка где? Что за медведь без водки.
      Дирижер
      1. Tusv Сегодня, 09:33
        Цитата: Дирижер
        А водка где? Что за медведь без водки.

        Так то же хаккер, а мы водкой не питаемся. Главное балалайка и комп hi
        Tusv
      2. домохозяйка Сегодня, 13:11
        Водка уже внутри, наверное.
        домохозяйка
  10. yay Сегодня, 08:38
    Собаке собачья смерть!
    yay
  11. Дирижер Сегодня, 08:41
    Волонтер , помогающий силовикам !!! Нонсенс!!!
    Дирижер
    1. Alexkorzun Сегодня, 11:37
      а СМСками собирать деньги на лечение больным детям в великой и могучей России, миллиардами долларов списывающей долги всяким разным "друзьям", это не НОНСЕНС ?
      Alexkorzun
  12. Дед Махно Сегодня, 08:41
    туда ему и дорога
    Дед Махно
  13. tihonmarine Сегодня, 08:43
    Никто не забыт и ничто не забыто.
    tihonmarine
  14. к174ун7 Сегодня, 08:57
    Страшная сила эти кондиционеры. Достанут где угодно, хоть бы и Великій Британії.
    к174ун7
  15. Геркулесыч Сегодня, 08:57
    На одного черта на планете меньше стало! am Туда ему и дорога!
    Геркулесыч
  16. antiamerikan Сегодня, 09:03
    надеюсь это наши его

    чтоб другим укробандеро-гаденышам был пример
    antiamerikan
  17. KCA Сегодня, 09:07
    А теперь наш специальный репортаж из Британии - награда нашла "героя"
    KCA
  18. лысова Сегодня, 09:18
    Вроди и доброта во мне есть, и о покойниках плохо нельзя - блин согрешу - собаке собачья смерть - и ему подобных этого желаю.
    лысова
  19. onix757 Сегодня, 09:26
    Командиров ополчения Донбасса тоже по большей части в автомобилях уничтожали.
    onix757
  20. федоров Сегодня, 09:41
    Не знаю кому - свои или чужие, но почет и уважуха в данном случае ! hi
    Вот если бы такое в серию пошло...Я был бы в восторге.
    Хотя уши думаю из Донецка торчат.
    федоров
  21. mavrus Сегодня, 09:47
    Ща вони в о смях будет...
    Рука Кремля... Путин лично замочил и сжёг. Ждём новый виток санкций.
    mavrus
    1. onix757 Сегодня, 09:56
      Скорее всего игил насолил
      onix757
    2. Alexkorzun Сегодня, 11:39
      не, не сам, Кадыров.

      и еще - на сайте администрации ... ну вы знаете, размещен тендер на ЛЕДОРУБЫ, 10 000 штук
      Alexkorzun
  22. Могучий- Ка Сегодня, 09:47
    Не убит ,а уничтожен, этих свидомитых мра-зей истребляют по всему миру.
    Могучий- Ка
  23. Кот_Кузя Сегодня, 09:50
    Отличная новость! Теперь ждем подобного известия про Пашинского laughing
    Кот_Кузя
  24. Rusland Сегодня, 09:55
    Чисто английское убийство, что-то связано с пэрством.
    Rusland
  25. федоров Сегодня, 10:05
    У нас много подобных. Самые примитивные ходят с банками и табличками по базарам - пожертвуйте на АТО, били мы их простите,появляются новые, ноги ломали,все равно как грибы выростают. Думаю, что львиная доля типа помощи, у кого-то в кармане остается.
    Знаю и тех.кто реально помощь собирает и шлет - масхалаты и т.п. , но блин до этого мы вместе детей крестили к примеру, и как быть не знаю. Весь прикол,что и они знают,что я типа сепаратист. request Но почему-то не сдают. Показывает мне "кикимору" для отправки на АТО, а потом с моим бойцом из Славянска едем на Днепр бухать и пострелять( типа рыбалка) - парадокс какой-то.
    федоров
  26. silver169 Сегодня, 10:16
    Литовской собаке - собачья смерть!
    silver169
  27. Roma-1977 Сегодня, 11:05
    "Больной перед смертью сильно потел..." (с)
    Roma-1977
    1. Alexkorzun Сегодня, 11:41
      "...это хорошо,хорошо..." (с)
      Alexkorzun
  28. Dart2027 Сегодня, 11:09
    ...Грешно говорить, а только доброе дело тот сделал, кто Людоеда в замке спалил...

    М. Семёнова "Волкодав"
    Dart2027
  29. AwaZ Сегодня, 11:10
    не первый раз же на альбионе , те кто чуток пытаются гнуть пальцы, по быстрому склеивают ласты. Английские спецслужбы знают свое дело.
    AwaZ
  30. Mavrikiy Сегодня, 12:01
    В центре Европы – на островах Британии Гернси произошло убийство бойца 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии Мика (Mick Alps),

    Так и знал. Он не литовец, а британец, Гернси - родина. Грохнули свои, похоже гнилой был человечик.
    бывшего добровольцем в составе батальона в течение последних двух лет. Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, в которой Мик вез амуницию для военных нужд батальона,

    Почему сразу - пытали, просто здоровое желание замучить негодяя.
    Ничего личного. Собаке и смерть соответствующая (простите собаки, но так говорится)
    Убийство на островах, где население менее 70 тыс., откуда трудно быстро убежать, где все знают друг друга – это резонансное событие", – говорится в сообщении.
    "Сицилийская мафия – детский сад по сравнению с теми методами, которые использует Кремль для реализации своих имперских целей. Для них нет разницы где убивать – или на востоке Украины или в центре Европы", – говорится на странице батальона.

    Еще одно подтверждение, что его грохнули свои, "за дела" давние.
    Mavrikiy
  31. Mavrikiy Сегодня, 12:18
    https://soundcloud.com/mick-alps
    Уже и место себе подготовил и нести не далеко.
    Mavrikiy
  32. GABALIS Сегодня, 12:53
    Микус Альпс, не литовское имя, скорее латыш.
    GABALIS
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 15:09
      А какая разница? Фашист, или им сочувствующий - однозначно вражина. Туда ему и дорога.
      Чёрный Полковник
  33. Roma-1977 Сегодня, 13:01
    А вот машину жалко...
    Roma-1977
  34. Weyland Сегодня, 14:08
    Мелочь, а приятно... Побольше бы таких новостей!
    Weyland
  35. tolmachiev51 Сегодня, 14:10
    Что за чепуха ??? -расписали ,казнили ,пытали , даже назвали ,но личность устанавливается. Слишком много подобной хренотени появляется на сайте!!!
    tolmachiev51
  36. Теренин Сегодня, 14:31
    Цитата: svp67
    Цитата: Тралл
    То, что на водительском месте сгоревшего Вольво находятся его останки не доказано.

    А как они УЖЕ УЗНАЛИ, что его "пытали"?

    В "Вечернем Курьере" в одной из заметок об происшествиях было написано: "Найден труп без головы со следами насильственной смерти" yes Как вам?
    Теренин
  37. Оверлок Сегодня, 15:05
    награда нашла "своего героя"
    Оверлок
  38. Чёрный Полковник Сегодня, 15:06
    А что же вы хотели, господа?
    La guerre est la guerre.
    Чёрный Полковник
  39. iouris Сегодня, 15:25
    Сам подорвался.
    iouris
  40. WapentakeLokki Сегодня, 17:40
    Ага термо-белье и заодно наркота волонтер м-я
    WapentakeLokki
  41. Naputeon Bonaput Сегодня, 19:19
    Скорее всего работа местного криминалитета. Товар взял, заплатить забыл.
    Naputeon Bonaput
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