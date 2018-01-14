19:32 14 января

Губернатор штата Гавайи объяснил причину ложной ракетной тревоги

Ложное сообщение с предупреждением о баллистической ракете, летящей в сторону американского штата Гавайи, вызвано человеческой ошибкой, передает РИА Новости заявление губернатора штата Дэвида Айджа.



Ранее в субботу на Гавайях было распространено сообщение о ракетной угрозе. Жителей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога.


Губернатор штата Гавайи объяснил причину ложной ракетной тревоги


Сообщение было разослано на мобильные телефоны граждан в начале девятого утра. Опровержение на сообщение последовало примерно через 40 минут. Как отметил губернатор, военным и чиновникам надо было сначала разобраться в том, «было ли первое сообщение реальным или мнимым». Затем необходимо было получить разрешение на опровержение от федеральных властей.

Можно только предполагать, что за эти 40 минут пережили обыватели.

Ошибка была допущена в ходе стандартной процедуры при заступлении на службу новой смены. Один из сотрудников нажал не ту кнопку. Я приношу глубочайшие извинения за то беспокойство и горе, что мы причинили сегодня,
сказал Айдж.

Опять это ошибка человека. Ведь есть экран, который говорит, "Вы уверены, что хотите сделать это?". И он (сотрудник) всё равно сделал это,
добавил губернатор.

Айдж сообщил также, что «государство уже начало расследование, чтобы определить, что пошло не так». Если виновата программа, то необходимо как можно скорее внести в нее исправления, добавил он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, twitter.com/TulsiGabbard
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Комментарии 38

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  1. svp67 Сегодня, 09:38
    Опровержение на сообщение последовало примерно через 40 минут.
    И сколько народу успело за это время в личных бомбоубежищах спрятаться и сколько из них уже поднялось обратно? Это успели подсчитать?
    svp67
    1. Тралл Сегодня, 09:42
      Счёт предъявят России. А может и санкции новые влепят smile
      Тралл
      1. svp67 Сегодня, 09:44
        Цитата: Тралл
        Счёт предъявят России. А может и санкции новые влепя

        А как же ш...есть же "секретные сведения", что эти "кнопки" "подменили" "русские хакеры"
        svp67
        1. Тралл Сегодня, 09:48
          Было бы эпично, если после опровержения на Гавайи упала бы учебная северокорейская ракета, прямо в бассейн у дома губернатораsmile
          Тралл
          1. хрыч Сегодня, 10:01
            Цитата: Тралл
            прямо в бассейн у дома губернатора

            хрыч
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:06
              Фууу...какая гадость..Хрыч перед обедом такое не публикуйте...еда в глотку не лезет. belay
              Тот же ЛЕХА
              1. хрыч Сегодня, 10:09
                Приходите на ВО после трапезы wassat
                хрыч
      2. Vita VKO Сегодня, 10:35
        Цитата: Тралл
        Счёт предъявят России. А может и санкции новые влепят

        Тот кто нажал кнопку явно в душе русский - решил отметить Старый новый год и "порадовать" жителей, объяснив им на пальца, что они являются заложниками в руках американских военных.
        Vita VKO
      3. Weyland Сегодня, 14:15
        Почему России? Они же с нами пока не на грани войны, чтобы поверить в такую новость. Поверили-то потому, Гавайи - зона досягаемости ракет товарища Ына! laughing
        Weyland
    2. Rusland Сегодня, 09:48
      Исключено, что эта кнопка в открытом доступе, как минимум под колпаком или в отдельном боксе под ключ. Это привет Ыну или поднятие духа у населения, ничего святого.
      Rusland
      1. Тралл Сегодня, 09:51
        По указанию Трампа кнопки увеличены и не помещаются под защитные колпаки smile
        Тралл
    3. Alex_Rarog Сегодня, 09:51
      Блин а это ж реально очково) щас надо по домам ходить народ из бункеров доставать)
      Alex_Rarog
    4. 73bor Сегодня, 14:12
      Так-"Кто бросил валенок на пульт?" Вспомнил старый советский анекдот. laughing
      73bor
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:38
    Кнопки перепутали...как подумал так вздрогнул... а если в следующий раз не перепутают belay
    Ын на этом фоне истерии американцев просто школьник...

    Тот же ЛЕХА
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:50
      hi
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Кнопки перепутали..

      bouncyhunter
  3. Tusv Сегодня, 09:41
    Что это было? Мистер Ын сказал ик или пук? Ну да ладно АНБ разбереца
    Tusv
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:42
      Мистер Ын сказал ик или пук?
      smile

      Тот же ЛЕХА
      1. Tusv Сегодня, 09:51
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Шах и Мат

        Если так бояться Ына, может быть и нам по фулюганить Русским Матом легонько? Научного экперемента ради. Уйдет америка под землю или только на гавайях feel
        Tusv
  4. VANIN Сегодня, 09:43
    Что то вспомнилась " шутка" Рейгана в прямом эфире " Я отдал приказ о начале бомбардировки СССР.." Сейчас все тоже самое, антироссийская истерия набирает обороты..
    VANIN
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 09:48
    Зашугали мерикатосы сами себя. Пусть благодарят свои же власти. laughing
    a.s.zzz888
  6. изя топ Сегодня, 09:52
    так эти дэбилы,получается,и с натуральным пуском могут ошибиться what
    изя топ
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 10:23
      Действительно what ...ну тогда нехай после этой тревоги так и остаются, в позе мериканского орла,на всякий случай smile
      ДЕДПИХТО
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:54
    Можно только предполагать, что за эти 40 минут пережили обыватели
    Да положительно наплевать.Я бы их каждый день на Западе дрессировал до упаду.Пока НАТО не сожмакнут до 80х годов.Спать бы им не давал.А то в благородных и умных с ними играть .Себе дороже.
    Наблюдатель2014
    1. Vard Сегодня, 10:00
      "Все умные люди совершают одну и ту же ошибку. Им, почему-то, кажется, что все вокруг думают так же, как и они. Умным даже к голову не приходит, какими невероятными путями ходит мысль у дураков. И к каким невероятным выводам те приходят, вопреки очевидности".
      Vard
  8. Геркулесыч Сегодня, 10:00
    А когда будет настоящая тревога, в бункеры никто не побежит, как в сказке, про мальчика и волков! fool
    Геркулесыч
    1. лысова Сегодня, 10:25
      А это только первый раз - можно ещё второй - а уж потом... good
      лысова
  9. APASUS Сегодня, 10:01
    Провели учения как можно ближе к боевой обстановке,ну а спихнули все на оленя который набрал всем СМС одним нажатием локтя
    APASUS
  10. лысова Сегодня, 10:23
    lol Вообще то Айджу спасибо сказать надо. Провёл конкретно, внеплановые учения по гражданской обороне, приближенные к боевой и ни какой подготовки - класс. Ну а население и туристы пускай простят - он же и их полечил, прочистил желудочно кишечный тракт. good
    лысова
  11. Ураган70 Сегодня, 10:26
    Зто что за " нажал не на ту кнопку"? А некоторые страдальцы на ВО Ына обзывали... Вот где реальные обезьяны с гранатами!!! Один не на ту кнопку нажал, другой его соплеменник обделался и случайно нажал на ответку! Да за это сажать надо... Что за упыри, то боеприпас потеряют, то сибирскую язву не туда отправят, то на подводной лодке посклоняют друг друга к сожительству, то кнопки перепутают!!! Это хваленая америгская военщина?
    Ураган70
  12. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:36
    Да конечно, ошибка, как говорил Станиславский - "Не верю".
    Генерал Песчаных Карьеров
  13. Громобой Сегодня, 10:46
    Сообщение было разослано на мобильные телефоны граждан в начале девятого утра.
    На одни мобилы не стоит полагаться,а нужно обязательно дублировать подобные смс-ки рёвом сирен.
    Громобой
  14. Теренин Сегодня, 11:51
    На одни мобилы не стоит полагаться,а нужно обязательно дублировать подобные смс-ки рёвом сирен.[/quote]
    Вот, как раз сейчас губернатор Гавайи своим ревом их и дублирует fellow
    Теренин
  15. san4es Сегодня, 11:59
    Ошибка была допущена в ходе стандартной процедуры при заступлении на службу новой смены. Один из сотрудников нажал не ту кнопку.

    ...Похоже сотрудник пранкером оказался laughing
    san4es
  16. Теренин Сегодня, 12:09
    [quote=Rusland]Исключено, что эта кнопка в открытом доступе, как минимум под колпаком или в отдельном боксе под ключ.
    Мы же помнит на Украине в начале 2015 года: ...согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, Юрий Кравченко застрелился двумя выстрелами в голову. Одним из первых версию о самоубийстве Кравченко двумя выстрелами в голову озвучил тогдашний глава Службы безопасности Украины Александр Турчинов.
    Теренин
    1. Weyland Сегодня, 14:26
      Цитата: Теренин
      Юрий Кравченко застрелился двумя выстрелами в голову.

      Экс-мэр Алматы Заманбек Нуркадилов был найден у себя дома мёртвым с тремя огнестрельными ранениями, причём два выстрела были сделаны в грудь и один в голову. Официальная версия происшедшего — самоубийство. Так что до Казахстана украм еще дорасти надо!
      Weyland
      1. Теренин Сегодня, 14:42
        Полагаю, долго ждать подобного от хохлов не придется. Там выражения типа "а-ля Кличко" только успевай записывать yes
        Теренин
  17. БАРХАН Сегодня, 13:04
    Как интересно получается...самому себя до усрачки напугать..а потом со страху разнести весь мир...
    БАРХАН
  18. Cap.Nemo58rus Сегодня, 14:35
    Это мелочь.Ну попугали обывателей.Вот в1979,по-моему,(если дату не путаю)когда НОРАД показал пуск 2000 русских ракет в сторону США,вот это было страшно.А причиной то какая-то деталюшка стоимостью в половину доллара.
    Cap.Nemo58rus
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