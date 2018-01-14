Губернатор штата Гавайи объяснил причину ложной ракетной тревоги
Ложное сообщение с предупреждением о баллистической ракете, летящей в сторону американского штата Гавайи, вызвано человеческой ошибкой, передает РИА Новости заявление губернатора штата Дэвида Айджа.
Ранее в субботу на Гавайях было распространено сообщение о ракетной угрозе. Жителей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога.
Сообщение было разослано на мобильные телефоны граждан в начале девятого утра. Опровержение на сообщение последовало примерно через 40 минут. Как отметил губернатор, военным и чиновникам надо было сначала разобраться в том, «было ли первое сообщение реальным или мнимым». Затем необходимо было получить разрешение на опровержение от федеральных властей.
Можно только предполагать, что за эти 40 минут пережили обыватели.
Айдж сообщил также, что «государство уже начало расследование, чтобы определить, что пошло не так». Если виновата программа, то необходимо как можно скорее внести в нее исправления, добавил он.
Ранее в субботу на Гавайях было распространено сообщение о ракетной угрозе. Жителей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога.
Сообщение было разослано на мобильные телефоны граждан в начале девятого утра. Опровержение на сообщение последовало примерно через 40 минут. Как отметил губернатор, военным и чиновникам надо было сначала разобраться в том, «было ли первое сообщение реальным или мнимым». Затем необходимо было получить разрешение на опровержение от федеральных властей.
Можно только предполагать, что за эти 40 минут пережили обыватели.
Ошибка была допущена в ходе стандартной процедуры при заступлении на службу новой смены. Один из сотрудников нажал не ту кнопку. Я приношу глубочайшие извинения за то беспокойство и горе, что мы причинили сегодня,сказал Айдж.
Опять это ошибка человека. Ведь есть экран, который говорит, "Вы уверены, что хотите сделать это?". И он (сотрудник) всё равно сделал это,добавил губернатор.
Айдж сообщил также, что «государство уже начало расследование, чтобы определить, что пошло не так». Если виновата программа, то необходимо как можно скорее внести в нее исправления, добавил он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, twitter.com/TulsiGabbard
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