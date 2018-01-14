Губернатор штата Гавайи объяснил причину ложной ракетной тревоги

Ошибка была допущена в ходе стандартной процедуры при заступлении на службу новой смены. Один из сотрудников нажал не ту кнопку. Я приношу глубочайшие извинения за то беспокойство и горе, что мы причинили сегодня,

Опять это ошибка человека. Ведь есть экран, который говорит, "Вы уверены, что хотите сделать это?". И он (сотрудник) всё равно сделал это,