Зачем русские моряки американцев протаранили?

В 80-е годы прошлого столетия СССР переживал внутренний экономический и политический кризисы, чем охотно пользовались его стратегические противники. Советский Союз постепенно терял статус глобальной державы, способной активно противостоять мировому капитализму.



В те времена резко выросло число провокаций со стороны блока НАТО и США. Так, 13 марта 1986 года американские крейсер "Йорктаун" и эскадренный миноносец "Кэрон" вошли в территориальные воды СССР в южной части Крыма. При этом, боевые корабли шли с включенными РЛС, выполняя разведывательные задачи.



После этого случая в руководстве страны задумались о разработке плана противодействия подобным провокациям американцев.





Через два года, в феврале 1988-го, те же корабли из состава 6-го флота США вошли в Черное море и легли на курс к границам Советского государства.









