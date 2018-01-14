19:39 14 января

Зачем русские моряки американцев протаранили?

В 80-е годы прошлого столетия СССР переживал внутренний экономический и политический кризисы, чем охотно пользовались его стратегические противники. Советский Союз постепенно терял статус глобальной державы, способной активно противостоять мировому капитализму.

В те времена резко выросло число провокаций со стороны блока НАТО и США. Так, 13 марта 1986 года американские крейсер "Йорктаун" и эскадренный миноносец "Кэрон" вошли в территориальные воды СССР в южной части Крыма. При этом, боевые корабли шли с включенными РЛС, выполняя разведывательные задачи.

После этого случая в руководстве страны задумались о разработке плана противодействия подобным провокациям американцев.


Через два года, в феврале 1988-го, те же корабли из состава 6-го флота США вошли в Черное море и легли на курс к границам Советского государства.



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Комментарии 2

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  1. svp67 Сегодня, 10:37
    Зачем русские моряки американцев протаранили?
    Для того, что бы НЕ НАГЛЕЛИ....
    svp67
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:42
    Представьте как бы изменилась история.Да и судьба Горбачёва с его бандой .Если бы вместо навала применили против этих гадов оружие и утопили их в наших водах .
    Наблюдатель2014
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