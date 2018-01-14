19:40 14 января

Атака на базы РФ в Сирии открыла ящик Пандоры

В ночь с 5 на 6 января боевики неопределенной террористической группировки осуществили дерзкую попытку атаки на российский контингент войск в сирийском Хмеймиме, а также на пункт ПМТО в прибрежном Тартусе. Для этого был задействованы беспилотные летательные аппараты с подвешенными бомбами. Атака был пресечена: средство ПВО успешно обнаружили и уничтожили вражеские объекты на безопасном расстоянии.

Несколько БПЛА были перехвачены средствами РЭБ и посажены на удалении от авиабазы Хмеймим. Это позволило досконально изучить устройство аппаратов и сделать определенные выводы об их происхождении.

Как сообщили в Минобороны, несмотря на кустарный метод производства данных беспилотников, используемые в них технологии наводят на ряд подозрений. Дроны были собраны по классической схеме, при этом, площадь крыльев была значительно увеличена, что позволило взять больше полезной нагрузки. БПЛА имели довольно сложный программный код и наводились автономно по GPS сигналу.




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Комментарии 13

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  1. Vard Сегодня, 11:20
    На то она и война... На ней стреляют... Отбились... Молодцы... Только вот оборона не лучший способ ведения войны ... Хорошо бы что бы в ответ кое кому прилитело...
    Vard
  2. sabakina Сегодня, 11:44
    Ну вот, теперь не надо угонять грузовики и направлять их на толпу, таскать тяжелое оружие в номер отеля и открывать стрельбу по массовому скоплению людей на концерте. Просто купил десяток самолётиков, фугасики прилепил и лети...
    sabakina
  3. m.cempbell Сегодня, 12:51
    Я не знаю кто это писал, но если наше МО, т о очень грустно за такие релизы и заголовки. Какой ящик Пандоры?! Кто открыл?! fool
    Ну ладно если они сбили несколько (якобы), но
    Несколько БПЛА были перехвачены средствами РЭБ и посажены на удалении от авиабазы Хмеймим

    и тут же
    БПЛА имели довольно сложный программный код и наводились автономно по GPS сигналу.

    Так вы перехватили управление или все-таки они автономно летели???
    Если автономно летели, то так и напишите - мол поставили GPS-глушилки на пути следования БПЛА, они сбились с курса и упали на удалении от базы и впоследствии были подобраны и изучены.
    Кстати если поставили РЭБ на пути следования БПЛА, то откуда сведения о направлении атаки? Или все-таки не было БПЛА?
    m.cempbell
    1. Shahno Сегодня, 18:33
      Уважаемый, просто в кучу все собрали. Не берите в голову. МО просто надо дать четкую правильную информацию, чтобы спецы их на обмане постоянно не ловили.
      Мое мнение. Никто не перехватывал управление. Просто глушили, а перехват ну для красоты, часть упали, сдетонировали, часть не ликвидировались. Вопрос, почему, если работали спецслужбы развитых стран?
      Shahno
  4. алтынбай Сегодня, 13:31
    Недавно на ВО была статья БЕспилотники атакуют роем. Там говорилось о маленьких беспилотниках которые печатают на 3Д принтере. они автономны в управлении и скидываются с самолета контейнером. Последние опыты около 1тысячи беспилотников скинули с Ф16 и они летали сами по себе без управления извне сами определяли цель и атаковали ее. благодаря автономному ИИ
    алтынбай
    1. Urs Сегодня, 18:23
      Да хорош чудить то,ВЫБИРАЮТ ЦЕЛЬ ПО УКАЗАНИЮ ИИ.
      А если этот Ф16 заставят сбросить контейнер над своими и че тогда???????? одни ПИ ПИ только и услышим.
      Не достаточно развитие микроэлектроники и миниатюрных хранителей инфы.
      Пока это не реализуемо без связи с кораблем маткой типа АВАКС или ему подобных.
      Конечно если мочить по принципу ВСЕ ШО ШЕВЕЛИТСЯ И ПОЛЗАЕТ то ИИ тут не нужен, это вполне реализуемо
      Urs
    2. прохожий5 Сегодня, 18:59
      про это видео даже было. там не атакуют-а создают тучу ложных целей
      прохожий5
  5. Urs Сегодня, 18:35
    Вообще судя по всему как и мы так и наш вероятный противник в САр откатывает свое оружие друг на друге.
    Стратегия роя беспилотников с зарядами ВВ и поражающими элементами давно муссируется в кругах оборонки и не только нашей.Сейчас опробовали на нас на предмет готовности к возможной атаке и как мы ее отразим,а также возможные изьяны в системах управления дроном.
    Тот факт что есть перехваченные дроны уже говорит о том что наши средства РЭБ в какойто степени готовы к такому напдению и достаточно сильны,а по сему вывод использовать дроны с ситемой стороннего управления уже не стоит.
    Далее вывод нужно сделать уклон в сторону более гибкого управления из вне на определенном этапе и полную самостоятельность на этапе глиссады бомбометания.Со всеми вытекающими по элементной базе и источника питания и позиционирования БПЛА а также источника базы целей или алгоритм их распознания.
    Ну вот как то так
    Urs
    1. Shahno Сегодня, 18:50
      Да вы правы. У нас существует опытные образцы... Полностью автономные, с привязкой к местности. Причем как низколетящие. Так и свободнопадающие дроны. Камикадзе, как их называют. И это не секрет. При массированной атаке пока не применялись. Так для хамасовцев, или хизболы.
      Shahno
  6. Леонид Хар Сегодня, 18:49
    Подождем, пока дроны из открытого ящика, не атакуют гражданские объекты в Европе и США. Кстати наркобароны могут использовать дроны для ввоза наркотиков через границы в ту же США.
    Леонид Хар
    1. прохожий5 Сегодня, 19:02
      вот и сказано-ящик пандоры. что дальше, как применить - в плохих целях..вот в чем зерно
      прохожий5
  7. АлНиколаич Сегодня, 19:10
    А вот, ребята. Чертежи ФАУ-1 есть в сети свободно. Что мешает создать крылатую ракету уровня третьего рейха? Системы наведения и управления есть, причём нормального уровня...
    Что далее? Аналог томагавка от бородастых?
    АлНиколаич
    1. Razvedka_Boem Сегодня, 19:22
      А вот, ребята. Чертежи ФАУ-1 есть в сети свободно. Что мешает создать крылатую ракету уровня третьего рейха?

      Как сделать ядерную бомбу тоже известно. Но попробуйте сделать..)
      Технология достаточно сложна.
      Так же и с упомянутой вами ФАУ, нужно топливо для ракеты, нужны сплавы и еще многое другое. Это не считая того, что такую ракету, современные средства ПВО будут сбивать как на учениях.
      Опасность небольших дронов - как раз в их малозаметности и достаточно легкой доступности.
      Цель терроризма - посеять страх, именно поэтому, деструктивные элементы не будут стремится построить что-то громоздкое. Им нужно создать атмосферу постоянной угрозы, чтобы обыватель не чувствовал себя в безопасности.
      Так что, с большой долей вероятности можно предположить, что следующая волна атак подобных дронов будет в густонаселенных городах.
      Razvedka_Boem
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