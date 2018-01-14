Атака на базы РФ в Сирии открыла ящик Пандоры

В ночь с 5 на 6 января боевики неопределенной террористической группировки осуществили дерзкую попытку атаки на российский контингент войск в сирийском Хмеймиме, а также на пункт ПМТО в прибрежном Тартусе. Для этого был задействованы беспилотные летательные аппараты с подвешенными бомбами. Атака был пресечена: средство ПВО успешно обнаружили и уничтожили вражеские объекты на безопасном расстоянии.



Несколько БПЛА были перехвачены средствами РЭБ и посажены на удалении от авиабазы Хмеймим. Это позволило досконально изучить устройство аппаратов и сделать определенные выводы об их происхождении.



Как сообщили в Минобороны, несмотря на кустарный метод производства данных беспилотников, используемые в них технологии наводят на ряд подозрений. Дроны были собраны по классической схеме, при этом, площадь крыльев была значительно увеличена, что позволило взять больше полезной нагрузки. БПЛА имели довольно сложный программный код и наводились автономно по GPS сигналу.











