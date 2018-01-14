Минздрав Украины назвал основную причину психических расстройств у сограждан
Психические расстройства украинцев в большинстве случаев вызваны употреблением алкоголя и наркотиков, передает РИА Новости сообщение телеканала «Громадьске».
По данным канала, ссылающегося на Минздрав Украины, в 2016 году по этой причине к врачам вынуждены были обратиться 694 928 человек. Как пояснили в министерстве, «речь идет о таких заболеваниях, как, например, синдром зависимости, амнестический синдром, психотическое расстройство и другие».
На втором месте оказались заболевания, связанные с «травмами мозга или церебральной дисфункцией». К таким расстройствам относится, в частности, болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция. В 2016 году Минздрав зарегистрировал 268 646 пациентов из этой категории.
Третьей причиной по количеству обращений стала умственная отсталость всех степеней – 227 392 человек.
На четвертой и пятой строках – больные шизофренией (173 157 человек) и пациенты, страдающие от депрессий, фобий и тревоги (126 221).
В ведомстве подчеркнули, что в статистической выкладке учитываются только люди, «проходившие амбулаторное или стационарное лечение, а также получавшие консультации врачей в медицинских учреждениях».
Ранее сообщалось, что Украина занимает первое место в Европе по количеству людей, страдающих от психических расстройств. Как отмечало министерство социальной политики страны, с такими проблемами сталкивались более трех процентов граждан (1,2 млн. человек).
По данным канала, ссылающегося на Минздрав Украины, в 2016 году по этой причине к врачам вынуждены были обратиться 694 928 человек. Как пояснили в министерстве, «речь идет о таких заболеваниях, как, например, синдром зависимости, амнестический синдром, психотическое расстройство и другие».
На втором месте оказались заболевания, связанные с «травмами мозга или церебральной дисфункцией». К таким расстройствам относится, в частности, болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция. В 2016 году Минздрав зарегистрировал 268 646 пациентов из этой категории.
Третьей причиной по количеству обращений стала умственная отсталость всех степеней – 227 392 человек.
На четвертой и пятой строках – больные шизофренией (173 157 человек) и пациенты, страдающие от депрессий, фобий и тревоги (126 221).
В ведомстве подчеркнули, что в статистической выкладке учитываются только люди, «проходившие амбулаторное или стационарное лечение, а также получавшие консультации врачей в медицинских учреждениях».
Ранее сообщалось, что Украина занимает первое место в Европе по количеству людей, страдающих от психических расстройств. Как отмечало министерство социальной политики страны, с такими проблемами сталкивались более трех процентов граждан (1,2 млн. человек).
Использованы фотографии: http://666-a.ru
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