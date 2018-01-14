19:38 14 января

Минздрав Украины назвал основную причину психических расстройств у сограждан

Психические расстройства украинцев в большинстве случаев вызваны употреблением алкоголя и наркотиков, передает РИА Новости сообщение телеканала «Громадьске».

Минздрав Украины назвал основную причину психических расстройств у сограждан


По данным канала, ссылающегося на Минздрав Украины, в 2016 году по этой причине к врачам вынуждены были обратиться 694 928 человек. Как пояснили в министерстве, «речь идет о таких заболеваниях, как, например, синдром зависимости, амнестический синдром, психотическое расстройство и другие».


На втором месте оказались заболевания, связанные с «травмами мозга или церебральной дисфункцией». К таким расстройствам относится, в частности, болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция. В 2016 году Минздрав зарегистрировал 268 646 пациентов из этой категории.

Третьей причиной по количеству обращений стала умственная отсталость всех степеней – 227 392 человек.

На четвертой и пятой строках – больные шизофренией (173 157 человек) и пациенты, страдающие от депрессий, фобий и тревоги (126 221).

В ведомстве подчеркнули, что в статистической выкладке учитываются только люди, «проходившие амбулаторное или стационарное лечение, а также получавшие консультации врачей в медицинских учреждениях».

Ранее сообщалось, что Украина занимает первое место в Европе по количеству людей, страдающих от психических расстройств. Как отмечало министерство социальной политики страны, с такими проблемами сталкивались более трех процентов граждан (1,2 млн. человек).

Использованы фотографии: http://666-a.ru
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Комментарии 58

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  1. rapid turtle Сегодня, 11:11
    Так остатки разума растрясли, на майданах прыгая.
    rapid turtle
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 11:14
      Ну проблема алкоголизма есть и в России. Сколько погибло от боярышника в прошлом году в Иркутске.
      Аристарх Людвигович
      1. Rusland Сегодня, 11:18
        Да, больная тема и для нас она актуальна.
        Rusland
        1. 210окв Сегодня, 11:30
          Согласен.Только это сайт не для наркологов и психиатров..
          Цитата: Rusland
          Да, больная тема и для нас она актуальна.
          210окв
          1. хрыч Сегодня, 11:43
            Цитата: 210окв
            Согласен.Только это сайт не для наркологов и психиатров..

            Ну, почему же, когда президент алкозависим, люди скачут с кострюлями на головах, Парубий со справкой из психушки, а пастор по-жизни не в себе, да мэр Киева просто УО, то именно на ВО и разбираться. Они войну развязали так-то. И посмотрите в очи Фарион, да она просто сумасшедшая belay
            хрыч
            1. 210окв Сегодня, 11:47
              Все они там...малахольные...
              Цитата: хрыч
              Цитата: 210окв
              Согласен.Только это сайт не для наркологов и психиатров..

              Ну, почему же, когда президент алкозависим, люди скачут с кострюлями на головах, Парубий со справкой из психушки, а пастор по-жизни не в себе, да мэр Киева просто УО, то именно на ВО и разбираться. Они войну развязали так-то. И посмотрите в очи Фарион, да она просто сумасшедшая belay
              210окв
              1. хрыч Сегодня, 12:02
                Цитата: 210окв
                Все они там...малахольные...

                разные фобии - психическая болезнь
                и пациенты, страдающие от депрессий, фобий и тревоги (126 221).

                русофобы просто больны и их надо лечить
                хрыч
          2. Orionvit Сегодня, 11:58
            Цитата: 210окв
            Только это сайт не для наркологов и психиатров

            Наркологи и психиатры, это пол беды (кстати, в штатах на душу населения, их больше всего), главное что бы не для наркоманов и психов.
            Orionvit
        2. dsk Сегодня, 12:01
          Цитата: Rusland
          больная тема

          Психические расстройства украинцев в большинстве случаев вызваны употреблением алкоголя и наркотиков, сообщение телеканала «Громадьске».
          Когда бесплатный сыр заканчивается, мышеловки захлопываются и пойманных мышек начинают травить - "Греческие власти намерены заняться промышленным производством марихуаны. Власти Греции сообщили о планах заработать на изготовлении каннабиса. В стране может быть налажено массовое промышленное производство. Законопроекты будут внесены в парламент в ближайшее время. Замминистра сельского хозяйства страны Яннис Циронис рассказал, что Греция имеет идеальный климат для выращивания каннабиса. Поэтому такой бизнес планируется сделать частью деловой активности страны." (Телеканал "Царьград" 16:23.,13.01.18)
          dsk
        3. Hammerlock Сегодня, 12:20
          для меня эта тема не больная и не актуальная
          Hammerlock
        4. Geisenberg Сегодня, 14:06
          Цитата: Rusland
          Да, больная тема и для нас она актуальна.


          Просто надо перестать всякую гадость в рот таскать ...
          Geisenberg
      2. Геркулесыч Сегодня, 11:21
        Аристарх Людвигович -может быть от настойки боярышника? ?? negative Или у вас кусты боярышника на прохожих кидаются и терзают несчастных до смерти? ?? belay
        Геркулесыч
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 11:24
          Цитата: Геркулесыч
          Аристарх Людвигович -может быть от настойки боярышника? ?? negative Или у вас кусты боярышника на прохожих кидаются и терзают несчастных до смерти? ?? belay

          А Вы в параллельной реальности живете. Не знаете на каком пойле барыги делают сумасшедшие деньги, спаивая население? От концентрата для ванн "Боярышник" погибло 76 человек в Иркутске только за новогодние праздники 2017 года.
          Аристарх Людвигович
        2. Vard Сегодня, 11:25
          У меня коллега Укроинец... Родственникам деньги регулярно туда посылает...когда все началось... Ему предьявили что он нерукопожатый... Ну и деньги он придержал... Теперь мир дружба жвачка и Путин хороший...лишь бы деньги присылал...
          Vard
          1. словак Сегодня, 16:26
            Это же стандартное поведение украинцев.
            словак
      3. Шура пермский Сегодня, 11:32
        Губит людей не пиво,губит людей вода…
        Шура пермский
      4. VANIN Сегодня, 14:56
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Ну проблема алкоголизма есть и в России. Сколько погибло от боярышника в прошлом году в Иркутске.

        Вы лично считали..?
        А вообще Россия гуляет и имеет право..!
        Я вот за интернет заплатил и еще на пивас осталось... wassat tongue

        Шутка конечно, но Россия непобедима !
        VANIN
        1. Балу Сегодня, 16:25
          Я вот за интернет заплатил и еще на пивас осталось...


          А есть видео после 2х литров антигрустина? smile
          Балу
      5. svp67 Сегодня, 17:48
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Ну проблема алкоголизма есть и в России. Сколько погибло от боярышника в прошлом году в Иркутске.

        Это то все знают, в том числе и благодаря украинцам и их СМИ, а вот Вы знаете, сколько в тот же период погибло на Украине в Харькове, Кривом Рогу и Запорожье?
        svp67
    2. Балу Сегодня, 12:40
      Цитата: rapid turtle
      Так остатки разума растрясли, на майданах прыгая.

      Не только. Что отличает алкоголика от нормального мужчины или женщины? Кроме генетики-повышенный уровень тревожности. Именно ее они и глушат. Украинцам бандерлоги под руководством американцев создали образ врага-Россию. Яйценюх с киевской ОПГ разрушили экономику Украины. Не от веселой жизни эта проблема, в отличие от московских мажоров и шоуменов.
      Заявление о планах использовать дроны с херсонской области по крымскому мосту-бравада ли?
      Посейдон и амерские БПЛА регулярно облетывают ЛДНР, и вокруг Крыма. Ищут слабое место в противоракетной обороне? Возможно.
      Психи были всегда. Жириновский псих? Нет, артист разговорного жанра. Соловьев псих? Нет, тоже артист разговорного жанра. А эти три медийные курицы и примкнувшая к ним актриса фильмов для взрослых , сожители Дома-2? А этот депутат, который пытался ввести налог на навоз?
      Все относительно. Главное не тявкать в год собаки и не собачиться с близкими. А хороший антгрустин-это же почти лекарство. drinks lol Душевного равновесия, терпения, всем здоровья, благополучия. А от алкоголизма, психозов и фобий есть испытанное средство-хобби, увлечение, страсть. Когда у человека есть что-то позитивное ради чего нужно жить-ему не до глупостей, или я опять рассуждаю. как идеалист? belay
      Балу
      1. Дедкастарый Сегодня, 13:44
        а кстати...почему у нас в магазинах,есть алкоголь, с сомнительным происхождением: медофф,хортица..первач тот же...? украинский...? про "рошен"-молчу,там видимо всё схвачено.
        Дедкастарый
        1. Антарес Сегодня, 17:30
          Цитата: Дедкастарый
          почему у нас в магазинах,есть алкоголь, с сомнительным происхождением: медофф,хортица..первач тот же...? украинский...? про "рошен"-молчу,там видимо всё схвачено.

          да у нас российского немало-от Невской косметики и Кимберли, до банальных стаканов, война то в головах.
          Антарес
      2. Irokez Сегодня, 15:19
        Цитата: rapid turtle
        А от алкоголизма, психозов и фобий есть испытанное средство-хобби, увлечение, страсть. Когда у человека есть что-то позитивное ради чего нужно жить-ему не до глупостей, или я опять рассуждаю. как идеалист?


        Ну до идеалиста Вам далеко, а вот сказали Вы всё правильно. Оно как в армии: - "Чтоб солдат не дурил и не занимался чем не надо его надо всегда чем-то занять". Понимаете ЗАНЯТЬ. Так вот у кого есть ум, разум и голова, тот занимается сам правильными, развивающими и полезными делами, а у кого нет ни ума, ни разума, то им управляют умные и разумные и направляют этих безумных в нужное русло, чтоб не дурил.

        Цитата: Дедкастарый
        а кстати...почему у нас в магазинах,есть алкоголь, с сомнительным происхождением: медофф,хортица..первач тот же...? украинский...?

        Кстати первач не так уж и плох по сравнению с нашими же марками. Ну может конечно сама бутылка дюже хороша и оригинальна. На экспорт всё же получше выпускают чем для своих, не знаю.
        Irokez
    3. словак Сегодня, 16:25
      В бутылке №4, видимо не первак, а вторичка? Для крайних, когда уже не спасти. Остается последнее- отправить депутатом в Раду
      словак
  2. bouncyhunter Сегодня, 11:12
    "В больной стране не может быть здоровых граждан" (с)
    bouncyhunter
    1. rapid turtle Сегодня, 11:15
      Цитата: bouncyhunter
      В больной стране

      Может верней в больной недостране????? Здрав будь, боярин! soldier drinks
      rapid turtle
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:34
        Цитата: rapid turtle
        Здрав будь, боярин!

        Взаимно ! soldier drinks
        Цитата: rapid turtle
        Может верней в больной недостране?

        Послушать укропов , так Украина цэ сверхдержава ! lol
        bouncyhunter
        1. rapid turtle Сегодня, 11:43
          Цитата: bouncyhunter
          Послушать укропов , так Украина цэ сверхдержава !

          Мыкола галичанец ышо и не такое придумает. lol
          rapid turtle
          1. Идущий Сегодня, 12:06
            Цитата: bouncyhunter
            "В больной стране не может быть здоровых граждан" (с)


            Паша , доброе утро ! hi больна вся страна и рецепта пока не наблюдается , а кое кого это вполне устраивает.
            Идущий
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:48
              Привет , Витя ! hi Я скажу больше : кое-кто прилагает усилия чтобы рецепт не был найден .
              bouncyhunter
    2. oldseaman1957 Сегодня, 11:18
      Цитата: bouncyhunter
      "В больной стране не может быть здоровых граждан"
      - Обидно, что обе наши страны больны. Мы - поменьше, Украина - под завязку. Мы - с невнятной идеологией, с руководством, боящимся прижать зажравшихся олигархов. Украина - как сама себя высекшая унтер-офицерская вдова, обожравшаяся "самостийности" с мухоморами.
      oldseaman1957
    3. san4es Сегодня, 11:19
      Цитата: bouncyhunter
      "В больной стране не может быть здоровых граждан" (с)

      ...Ага Основную причину забыли. am

      san4es
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:35
        Саня , привет ! hi Не в одном Поросе дело ...
        bouncyhunter
        1. Идущий Сегодня, 12:08
          Там полно желающих само - обманываться.
          Идущий
    4. Orionvit Сегодня, 12:02
      Цитата: bouncyhunter
      В больной стране

      В больной стране, ещё далеко не все заболели "майданом головного мозга", или попросту украинством, хотя наверное большинство. Всё таки ещё есть нормальные люди.
      Orionvit
      1. Дедкастарый Сегодня, 13:59
        Цитата: bouncyhunter
        Послушать укропов , так Украина цэ сверхдержава !

        Цитата: oldseaman1957
        - Обидно, что обе наши страны больны. Мы - поменьше, Украина - под завязку.

        вот,"старый моряк" сказал правду."не лучше ль, на себя,кума оборотиться..." у нас,немногим лучше,но нам, лучше "стебаться" над больным соседом.
        Дедкастарый
  3. Геркулесыч Сегодня, 11:17
    А "сидром ЕС" у какого количества освавшигося вна укроине проявляется еще? Или только алкоголь, и все что с ним связано? Хотя, еще в армии убедился, что 90 процентов укроинцев не умеют нормально пить, и остоватся после выпивки адекватными -они начинают искать на свои головы преключения, а находят их на свою зад -ницу! !! fool
    Геркулесыч
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:21
    Психические расстройства украинцев в большинстве случаев вызваны употреблением алкоголя и наркотиков
    Ай не придумывайте глупости.Нам бы то что пьют в/на за счастье.Можете хоть до у паду спорить но их спиртное в разы качественней нашего Для широкой публики так сказать. laughing Тут дело в другом.Людей "на части рвёт" этот мерзкий раздел.Эта мерзость просто убивает.
    Наблюдатель2014
    1. sabakina Сегодня, 11:33
      Да, тут кто-то на днях приводил цитату, что горилка качественнее нашей водки. Надо было зацитировать.
      sabakina
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:35
        sabakina hi Славик привет!
        Наблюдатель2014
        1. sabakina Сегодня, 11:38
          Сергей, сердечно hi !
          sabakina
  5. изя топ Сегодня, 11:27
    большинство расстройств вызвано местом обитания,где всякие супрун детей от кори вылечить не могут am
    изя топ
    1. Балу Сегодня, 12:29
      Цитата: изя топ
      большинство расстройств вызвано местом обитания,где всякие супрун детей от кори вылечить не могут am

      Корь у взрослых протекает тяжелее. Прививки надо делать вовремя всем, если нет противопоказаний.
      Вспышки кори на территориях СНГ и России-тревожный сигнал о плохом состоянии с прививками.
      Балу
  6. VANIN Сегодня, 11:27
    Чаек им на майдане хороший подавали ...Вот ломки сейчас начинаются! Очнулись , а страна разграблена и в кровавом экстази..А еще русские ,как то подозрительно злобно смотрят ,сжимая кулаки и зубами скрепя..
    Не виноватая я
    поздно уже кричать ... request
    VANIN
    1. Геркулесыч Сегодня, 11:35
      Виталий, благо, что мы таких "чаепитий "не проводили в нашей России! Хотя, и нас в 90е годы массово спаивали всякой заморской дрянью!Одни только "ликеры "ядовитых цветов на тот свет тысячи человек отправили, как и спиртосодержащая жидкость "Ройял " , что у нам под видом спирта питьевого продавали! Много чего пережили! А соседи то из нашего прошлого для себя выводы не сделали!
      Геркулесыч
      1. VANIN Сегодня, 14:05
        Цитата: Геркулесыч
        Виталий, благо, что мы таких "чаепитий "не проводили в нашей России!

        Попытки были и не раз...)))
        Цитата: Геркулесыч
        как и спиртосодержащая жидкость "Ройял "

        Это святое ..! Не богохульствуйте..хе хе
        Цитата: Геркулесыч
        ! Много чего пережили! А соседи то из нашего прошлого для себя выводы не сделали!

        А вот здесь согласен, полностью..! Будем опять воспитывать их Родину любить ..Судьба такая у России! soldier
        VANIN
  7. dedBoroded Сегодня, 11:36
    По наличию людей с психическими аномалиями в органах высшей власти 1 место Украина занимает прочно.
    dedBoroded
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 11:54
    Украина занимает первое место в Европе по количеству людей, страдающих от психических расстройств.
    А может это происходит когда то , что тебе каждый день вещают из всех утюгов , входит в непреодолимый диссонанс с подсознательными установками и генетической памятью ? Перепрограммирование этноса - дело опасное для мозгов этого самого этноса , да ещё и на фоне традиций повышенного уровня пития
    КВУ-НСвД
  9. zloybond Сегодня, 12:19
    к тому же актуальна тема хренового алкоголя! Это как утро с нескафе - поганое утро и хреновый кофе.......
    выбирайте правильные напитки и пейте в меру.
    zloybond
  10. САША СТАРЫЙ Сегодня, 12:47
    кастрюльная чума гуляет в тех краях
    САША СТАРЫЙ
  11. лысова Сегодня, 13:04
    Не мудрено, занимать первое место по психическим расстройствам, государству подверженному общему психозу и число пострадавших будет только увеличиваться. Государство идёт в разнос, без всякого контроля и положительных перспектив на будущее не предвидится - отсюда поголовная пьянка и наркомания в армии ( если вообще армией это можно назвать). Прискорбно.
    лысова
    1. Дормидонт Сегодня, 16:09
      Разного рода имбецилы, дегенератыиидиоты - кадровый резерв окраины
      Дормидонт
  12. Дормидонт Сегодня, 16:08
    В России наступил 2018 год - год золотой собаки. А на окраине - год песца
    Дормидонт
  13. Дмитрий_24rus Сегодня, 16:31
    Статья-отстой какой то. Сразу пишите Украина. Г.овно. и куча ура- патриотов сразу разберут на анализы. ВОен. Обозр. Это Цензор такой, уровень ниже плинтуса. Раньше читали семьёй,...
    Дмитрий_24rus
    1. Дмитрий_24rus Сегодня, 16:33
      Кто то сможет откомпилировать? Или Украине все равно писец и фото Путина в снегах и верхом на медведе?
      Дмитрий_24rus
      1. Дмитрий_24rus Сегодня, 16:38
        Предлагаю обсуждать ни как хреново в соседней стране, а наши достижения.
        Дмитрий_24rus
  14. Шурале Сегодня, 16:54
    Большее количество обращавшихся к врачу людей на Украине говорит только о том, что там больше людей хотят вылечиться, в остальных странах этим заболеванием наслаждаются и лечится не хотят...
    Шурале
  15. pafegosoff Сегодня, 19:30
    Раздвоение сознания жителей Украины.
    pafegosoff
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