19:37 14 января

«Ильюшино чудо»: на что способен новый транспортник Ил-112

В России отмечается 85 лет со дня основания КБ Ильюшина - гордости авиастроительной отрасли нашей страны. Легендарные Ил-2 прошли через Великую Отечественную войну, сея страх в рядах нацистским захватчиков. "Горбатые" Ил-76 стали одними из самых популярных транспортных самолетов, а с огромными Ил-96 до сих пор мало кто может сравниться в надежности.

Сегодня "Ильюшин" не останавливается на достигнутом. КБ готовится к серийного производству своего очередного "чуда" - легкого транспортного самолета Ил-112, который должен прийти на смену Ан-26. Новый самолет почти в два раза превосходит по показателям доживающий свой век Ан.

Первые фюзеляжи Ил-112 уже готовы, осталось дождаться окончания испытаний нового двигателя ТВ7-117 и самолет пойдет в серию - 10 машин в год. В юбилейный для КБ год это станет лучшим подарком.




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Комментарии 6

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  1. Теренин Сегодня, 14:48
    В России отмечается 85 лет со дня основания КБ Ильюшина
    Поздравляем весь коллектив Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина с юбилеем и желаем дальнейших успехов!
    Теренин
  2. polpot Сегодня, 14:52
    С Юбилеем, поздравляю как бывший пассажир ИЛ 76, машина действительно прекрасная .
    polpot
  3. ротмистр Сегодня, 16:47
    Удачи Вам мужики, во всем и всегда.
    ротмистр
  4. шурави Сегодня, 17:26
    Странно, если судить по этим фото, то двигатели на первый экземпляр уже смонтированы.



    шурави
    1. svp67 Сегодня, 17:45
      Цитата: шурави
      то двигатели на первый экземпляр уже смонтированы.

      Надо посмотреть какого года это фото. В первой половине 2017 очень спешили его запустить в первый полет, даже без испытаний новых двигателей, была инфа, что движки привезли на предприятие и уже устанавливали, но потом здравый смысл взял верх, их сняли и отправили на испытания...
      svp67
  5. svp67 Сегодня, 17:43
    «Ильюшино чудо»: на что способен новый транспортник Ил-112
    - пока на что он только способен - так на "пускание пузырей" "династией Рогозиных"...и еще, что у него точно получается отлично, так это "перенос даты первого вылета, все правее и правее". И первое "чудо" произойдет, когда он взлетит...
    svp67
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