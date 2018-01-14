«Ильюшино чудо»: на что способен новый транспортник Ил-112

В России отмечается 85 лет со дня основания КБ Ильюшина - гордости авиастроительной отрасли нашей страны. Легендарные Ил-2 прошли через Великую Отечественную войну, сея страх в рядах нацистским захватчиков. "Горбатые" Ил-76 стали одними из самых популярных транспортных самолетов, а с огромными Ил-96 до сих пор мало кто может сравниться в надежности.



Сегодня "Ильюшин" не останавливается на достигнутом. КБ готовится к серийного производству своего очередного "чуда" - легкого транспортного самолета Ил-112, который должен прийти на смену Ан-26. Новый самолет почти в два раза превосходит по показателям доживающий свой век Ан.



Первые фюзеляжи Ил-112 уже готовы, осталось дождаться окончания испытаний нового двигателя ТВ7-117 и самолет пойдет в серию - 10 машин в год. В юбилейный для КБ год это станет лучшим подарком.











