ВСУ за сутки 11 раз открывали огонь по территории ДНР

За прошедшие сутки вооруженных сил Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы десяти населенных пунктов. Противник применял 120 и 82-милимметровые минометы, гранатометы, вооружение БМП, крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие. Информация о жертвах и разрушениях уточняется,

Донецкое направление: минометы 120 миллиметров – шесть мин, 82 миллиметра – 17 мин… Мариупольское направление: 82 миллиметра – 27 мин,

За минувшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался,