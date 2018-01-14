19:38 14 января

ВСУ за сутки 11 раз открывали огонь по территории ДНР

За минувшие сутки украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, передает РИА Новости сообщение оперативного командования Донецкой республики.

ВСУ за сутки 11 раз открывали огонь по территории ДНР


За прошедшие сутки вооруженных сил Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы десяти населенных пунктов. Противник применял 120 и 82-милимметровые минометы, гранатометы, вооружение БМП, крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие. Информация о жертвах и разрушениях уточняется,
рассказал представитель командования.


В представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) добавили, что силовики выпустили по территории республики 50 мин.

Донецкое направление: минометы 120 миллиметров – шесть мин, 82 миллиметра – 17 мин… Мариупольское направление: 82 миллиметра – 27 мин,
говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что кроме минометов применялось крупнокалиберное стрелковое оружие и вооружение бронетехники: «Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 381 единица».

В свою очередь оборонное ведомство ЛНР сообщило о соблюдении украинской стороной соглашения о прекращении огня, достигнутого 23 декабря.

За минувшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался,
сказали в пресс-службе Народной милиции.

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Аверин
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Комментарии 24

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  1. 210окв Сегодня, 11:45
    Тысяча первый раз говорю..Негодяи! И доколе?
    210окв
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:49
      210окв
      Тысяча первый раз говорю..Негодяи! И доколе?
      hi
      А я промолчу.Кроме матов уже ничего не осталось
      Наблюдатель2014
      1. Идущий Сегодня, 12:02
        Я заметил одну деталь , каждый раз , при нарушениях , ДНР обстреливают больше чем ЛНР , с чем это связано?
        Идущий
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:08
          Идущий
          Я заметил одну деталь , кажд
          ый раз , при нарушениях , ДНР обстреливают больше чем ЛНР , с чем это связано?
          Думаю с географией.В ЛНР степи открытые.А в ДНР граница огня по сплошным заселённым территориям. В ЛНР густо населённые части областей оставили в 2014 м Лисичанск-Северодонецк -Рубежное.А вообще какая раздница между ЛНР и ДНР?! Все они русские
          Наблюдатель2014
          1. Идущий Сегодня, 12:13
            Все они русские


            И не только они , когда уже это "безобразие" будет закончено , уже скоро будет 4 - е года.
            Идущий
            1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:21
              Идущий hi
              И не только они , когда уже это "безобразие" будет закончено , уже скоро будет 4 - е года.
              Я не военный.И никогда им не был Кроме естественно службы в армии по призыву.И Я.Гражданский понимал ПОЧЕМУ!!!! в начале года 2015 после Дебальцево нельзя было ВСУ отогнать в степи на края областей.Это какие мерзавцы этим процессом управляли!? Зная .Ведь зная что ВСУ бить по людям будут.Фу, дальше не буду .Всё клакочет. am
              Наблюдатель2014
              1. Идущий Сегодня, 12:26
                Разделяю Ваш гнев и ещё раз убеждаюсь , что политика это очень грязное дело.
                Идущий
                1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:30
                  Идущий
                  Разделяю ваш гнев и ещё раз убеждаюсь , что политика это очень грязное дело.
                  И Я вас поддерживаю hi А раз так ,то вот тем политикам кто это сотворил.Особенно в канун выборов
                  А ,не поддержка и понимание.От всей широкой русской души. soldier
                  Наблюдатель2014
                  1. Идущий Сегодня, 12:36
                    За счет этого мы и выживаем.
                    Идущий
        2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:38
          ДНР обстреливают больше чем ЛНР


          Не хотят нас злить (я с Луганска)))) Люди помнят свирепые бои под Луганском и тотальную блокаду.
          Ну и география тоже конечно имеет значение, как подметил Наблюдатель2014.
          Да и вообще, медийно раскручивают всегда именно ДНР.
          Хотя эти украинские упыри недавно сильно обстреляли Стаханов из 152 мм орудий.
          Генерал Песчаных Карьеров
          1. Идущий Сегодня, 12:44
            Храни вас Бог!
            Идущий
            1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:53
              Спасибо, Виктор drinks
              Живы будем - не помрём. Вообще, конечно, пора заканчивать с этими обстрелами, но командиры не велят ВСУ гасить, иногда даже в ответ стрелять.
              Генерал Песчаных Карьеров
              1. Идущий Сегодня, 12:57
                Держитесь Георгий drinks
                Наше дело правое и командиры знают что делают , победа будет за нами.
                Идущий
      2. VANIN Сегодня, 12:13
        Цитата: Наблюдатель2014
        210окв
        Тысяча первый раз говорю..Негодяи! И доколе?
        hi
        А я промолчу.Кроме матов уже ничего не осталось

        Украины уже точно не будет , однозначно..! Мирных бомбить . своих фактически ..
        Будет вам скоро " слава украине.." Прости меня Господи , за такие мысли, но иначе не могу реагировать. negative
        VANIN
      3. Лелёк Сегодня, 16:57
        Цитата: Наблюдатель2014
        А я промолчу.Кроме матов уже ничего не осталось

        hi
        А я добавлю - ещё одним мерзавцем стало меньше:
        Лелёк
    2. 73bor Сегодня, 14:10
      Два года назад счёт на тысячи шол ,похоже снаряды заканчиваются!?
      73bor
  2. лысова Сегодня, 13:29
    Какая то фигня, захотел пострелять, замахнул стакан и вперёд - зная о полной безнаказанности, как со стороны наблюдателей, так и со стороны ДЛНР - ну не может так бесконечно продолжаться. Какие к чёрту Минские соглашения - это позорная фикция, которую давно пора забыть и бить по полной, хотя бы в ответ.
    лысова
    1. VALERIK_097 Сегодня, 14:22
      Тож не понимаю ,"Краснополь" показали в Сирии,а почему здесь не помочь?
      Даже беспилотники не нужны-координаты с любого мобильника снять можно,особенно в зоне БД.
      VALERIK_097
      1. лысова Сегодня, 15:04
        Какой год эта перепалка? - Кто то команды ждёт "фас". А Россия, тоже в ожидании, чего? - ПТРК ?- чтоб уж поставлять и было чем мотивировать.Мотивации за три года предостаточно. Мирному решению конфликта не даст заокеанская зараза. Идёт время, а значит подготовка к вторжению ВСУ и всякой нацисткой швали.
        лысова
  3. Bob57 Сегодня, 14:01
    Героям Слава !
    Bob57
  4. Сомневающийся Сегодня, 14:26
    Нужно как можно быстрее разрешить эту проблему, хватит издеваться над людьми, отдать назад эти области Украине, ввести миротворцев, надо что-то делать в конце концов.
    Сомневающийся
  5. Northern warrior Сегодня, 14:27
    "Минску-2" нет альтернативы - это и есть ХПП. Представить не могу, чтобы ИВС заключил мир с гитлеровцами под Сталинградом, назвав предательство "Сталинград-1". Если так пойдет и дальше, то будет "Калининград-1". Нам расскажут по Кисель-ТВ, что это был грандиозный успех Лаврова, позволивший избежать начала ТМВ. Почему именно мы должны ее бояться ? Америкосы и европейцы тоже ведь не бессмертные, а боеголовки на наших "Ярсах" и "Тополях" ничуть не похожи на китайские петарды.
    Northern warrior
  6. ventel Сегодня, 15:04
    Вы заметили только одну деталь странно я вот нахотджу их несколько. Первое меня смущяет обстоятельство что при обстрелах нету потерь странно вы не находите. Второе количество выпущеных мин и снарядов под с читаных поштучно ,я думаю что в окопе никто не занимается такой ерундой там вопрос стоит так прилетит кабан или нет.
    ventel
  7. Sonet Сегодня, 17:32
    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
    Спасибо, Виктор drinks
    Живы будем - не помрём. Вообще, конечно, пора заканчивать с этими обстрелами, но командиры не велят ВСУ гасить, иногда даже в ответ стрелять.

    Никогда вы не закончите с этими обстрелами. Вам Путин с Порошенко написали ,,Минск-1,, ,потом ,,Минск-2,,. Напишут и ,,Минск-3,, и ,,Минск-4,, если придется. Россия не может решить этот вопрос политически и не хочет его решать военно.
    Sonet
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