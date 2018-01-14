ВСУ за сутки 11 раз открывали огонь по территории ДНР
За минувшие сутки украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, передает РИА Новости сообщение оперативного командования Донецкой республики.
В представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) добавили, что силовики выпустили по территории республики 50 мин.
В СЦКК отметили, что кроме минометов применялось крупнокалиберное стрелковое оружие и вооружение бронетехники: «Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 381 единица».
В свою очередь оборонное ведомство ЛНР сообщило о соблюдении украинской стороной соглашения о прекращении огня, достигнутого 23 декабря.
За прошедшие сутки вооруженных сил Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы десяти населенных пунктов. Противник применял 120 и 82-милимметровые минометы, гранатометы, вооружение БМП, крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие. Информация о жертвах и разрушениях уточняется,рассказал представитель командования.
В представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) добавили, что силовики выпустили по территории республики 50 мин.
Донецкое направление: минометы 120 миллиметров – шесть мин, 82 миллиметра – 17 мин… Мариупольское направление: 82 миллиметра – 27 мин,говорится в сообщении.
В СЦКК отметили, что кроме минометов применялось крупнокалиберное стрелковое оружие и вооружение бронетехники: «Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 381 единица».
В свою очередь оборонное ведомство ЛНР сообщило о соблюдении украинской стороной соглашения о прекращении огня, достигнутого 23 декабря.
За минувшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался,сказали в пресс-службе Народной милиции.
Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Аверин
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти