В Госдуме назвали глупостью слова украинского генерала о минировании передаваемых кораблей

Конечно же, никаких замыслов, умысла со стороны нашей страны абсолютно нет,

Мы отдаем ту технику, которая нам непригодна на сегодняшний день. Наши виды вооружения гораздо новее, более экологичные, благоприятные, и, конечно же, сегодня мы не нуждаемся в той технике, которая была в свое время на вооружении ВС Украины. Поэтому, как говорится, заберите ненужное,