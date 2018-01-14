19:33 14 января

В Госдуме назвали глупостью слова украинского генерала о минировании передаваемых кораблей

Заявление украинского генерала о «скрытых подрывных устройствах» в передаваемых кораблях, находящихся в Крыму является очередной глупостью, передает РИА Новости заявление зампреда думского комитета по обороне Юрия Швыткина.

В Госдуме назвали глупостью слова украинского генерала о минировании передаваемых кораблей
Архивное фото

Конечно же, никаких замыслов, умысла со стороны нашей страны абсолютно нет,
сказал депутат агентству.


Намерения России – это «жест доброй воли», подчеркнул он.

Мы отдаем ту технику, которая нам непригодна на сегодняшний день. Наши виды вооружения гораздо новее, более экологичные, благоприятные, и, конечно же, сегодня мы не нуждаемся в той технике, которая была в свое время на вооружении ВС Украины. Поэтому, как говорится, заберите ненужное,
сказал Швыткин.

В четверг Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Украине военные корабли и самолеты из Крыма, отметив, что их состояние можно охарактеризовать как «плачевное».

После этого командующий ВМСУ Игорь Воронченко сообщил, что оставшиеся на полуострове корабли якобы были «в рабочем состоянии». Адмирал добавил, что решение о возвращении техники будет принимать руководство страны.

А в субботу бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко в интервью изданию «Апостроф» заявил, что украинскую военную технику, которую Россия может передать Украине из Крыма, необходимо тщательно проверить на наличие «скрытых подрывных устройств». Он сослался на то, что «после Второй мировой войны немцы и итальянцы заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали – со всеми вытекающими последствиями».


Использованы фотографии: https://elise.com.ua
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Комментарии 58

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  1. 210окв Сегодня, 12:41
    За ним крича и воя бежала паранойя... laughingХотя,а может и следовало бы..
    210окв
    1. VANIN Сегодня, 13:06
      Зачем Украине эти кораблики....Продадут на металлолом все равно!
      Как вспомню , что при развале СССР ,Украина была второй Армией в Европе по оснащенности и боевому потенциалу (после России с ЯО))))
      Все продали Коломойские и К ..И устроили кровавую разборку, чтобы следы замести..!
      Эх Украина!
      VANIN
      1. Идущий Сегодня, 13:20
        А зачем нам с ними возиться , пусть забирают.
        Идущий
        1. Pirogov Сегодня, 13:26
          Цитата: Идущий
          А зачем нам с ними возиться , пусть забирают.

          А зачем возится не нужны ,распилить на метал и все дела . Зачем делать эти благородные жесты ? «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Как то так !
          Pirogov
          1. Балу Сегодня, 13:34
            Цитата: Pirogov
            Цитата: Идущий
            А зачем нам с ними возиться , пусть забирают.

            А зачем возится не нужны ,распилить на метал и все дела . Зачем делать эти благородные жесты ? «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Как то так !

            Поддерживаю. Думаю нужно сделать паузу, пока не пройдут выборы, а потом правительству Крыма поставить вопрос пере "Правительством" Украины о сроках вывоза военного хлама, либо Крым сам утилизирует все в металлолом по соображениям угрозы экологии и безопасности.
            Балу
            1. Shurik70 Сегодня, 15:20
              Цитата: VANIN
              Зачем Украине эти кораблики....Продадут на металлолом все равно!

              Вот именно. Эти корабли по любому в металлолом. Не отдавать, а продавать надо, можно по цене металлолома. И необязательно украинцам.
              НИКОГДА НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ДАРОМ.
              Прибалтику отстраивали даром, Украину снабжали газом со скидками. Теперь они плюются.
              От Сирии за помощь потребовали территорию под базу. Теперь мы там в почёте.
              Shurik70
          2. Piramidon Сегодня, 14:43
            Цитата: Pirogov
            распилить на метал и все дела

            Много возни. Загрузить на украинские корыта весь их колесно-гусеничный хлам, отбуксировать в открытое море, поставить на якорь, если нужны - пусть забирают, если нет - со временем потонут. Они у нас только место у причалов занимают.
            Piramidon
            1. Starover_Z Сегодня, 15:01
              Цитата: Piramidon
              Цитата: Pirogov
              распилить на метал и все дела

              Много возни. Загрузить на украинские корыта весь их колесно-гусеничный хлам, отбуксировать в открытое море, поставить на якорь, если нужны - пусть забирают, если нет - со временем потонут. Они у нас только место у причалов занимают.

              Зачем открытое море засорять ? Подтащить ниже уровня Белгород-Днестровского и перегородив проход к Одессе поставить на мёртвый якорь, приоткрыв кингстоны !
              Или они их заберут сразу или затонут, без возможности захода кораблей "партнёров" в Одессу !
              Starover_Z
            2. Летун_64 Сегодня, 18:06
              В Инкермане на вторчермете уже разделали два парохода ВМСУ, сейчас на очереди вспомогательное судно Горизонт и дибор катер Украина. Украине не нужны эти пароходы, и весь оставшийся хлам. Все сдадут на метал не вывозя из Крыма.
              Летун_64
              1. Piramidon Сегодня, 18:32
                Цитата: Летун_64
                В Инкермане на вторчермете уже разделали два парохода

                А кто разделывает и сдает, наши или ВМСУшнные представители?
                Piramidon
          3. Dart2027 Сегодня, 15:09
            Цитата: Pirogov
            распилить на метал и все дела

            Пилить тоже накладно, а выгоды чуть. А так пусть забирают и мучаются.
            Dart2027
          4. Дмитрий_24rus Сегодня, 16:21
            Статья-отстой. Ура, патриоты!!!! Как на цензора, уровень ниже плинтуса.
            Дмитрий_24rus
        2. Лелёк Сегодня, 16:47
          Цитата: Идущий
          А зачем нам с ними возиться , пусть забирают.


          hi Нет, самолёты и "броню" можно и самим разделать, а вот "коробки" пусть забирают, их разделка дороже продукта. Думается решение будет в традиционном для хохлов духе - "назло москалям откажемся от предложения Москвы". yes
          Лелёк
        3. Evgeniy667b Сегодня, 19:17
          Самая большая глупость в данном случае была совершена при озвучивании идеи передать эти корабли и летательные аппараты Украине, Полная безответственность и близорукость! То, что кто-то занимается спекуляциями на данной теме, это ерунда по сравнению с тем, если ценой от передачи техники будет человеческие жизни, не свидомых, а наших людей.
          Evgeniy667b
    2. Nikolaevich I Сегодня, 13:21
      Цитата: 210окв
      За ним крича и воя бежала паранойя..

      Паранойя-это магический тотем укро-воинов !
      Цитата: 210окв
      Хотя,а может и следовало бы.

      Чаво следовало? Взрывчатку "заварить" ? Не рентабельно это!Взрывчатка дороже стоит указанного металлолома ! no
      Nikolaevich I
      1. Дедкастарый Сегодня, 13:34
        В Госдуме назвали глупостью слова украинского генерала о минировании передаваемых кораблей
        другого определения не нашлось? по мне,так это параноидальная шизофрения.
        Дедкастарый
      2. словак Сегодня, 16:19
        Прекратите издеваться! Это стандартный укрогенерал. Еще и не самый тупой, большинство- хуже
        словак
  2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:43
    после Второй мировой войны немцы и итальянцы заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали


    Так мы русские, с чего нам брать пример с тогдашних врагов?
    Пусть Украина забирает свое барахло и сама с ним возится. Видел своими глазами, что это за металлолом. Поэтому и выдумывают всяческие причины, лишь бы не забирать.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:51
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:43

      Очередная бредятина, очередного укрокакловского неадеквата. Стоит-ли напрягать из-за таких своё здоровье? Думаю, что нет.
      С наступившим Вас!!! drinks
      a.s.zzz888
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:56
        И Вас также с праздником drinks
        Генерал Песчаных Карьеров
      2. bouncyhunter Сегодня, 13:58
        Сергей , Жора - привет и с наступившим ! hi drinks Странные эти укропы : то халяву кругом ищут , а тут своё забирать не хотят . lol
        bouncyhunter
  3. Masya Masya Сегодня, 12:47
    Намерения России – это «жест доброй воли», подчеркнул он.

    Masya Masya
    1. VANIN Сегодня, 13:09
      Марина, вы как всегда , по женски правы....Я старый солдат и не знаю слов любви, но чувства у меня еще не угасли! love
      VANIN
      1. karish Сегодня, 13:13
        Цитата: VANIN
        Маша вы как всегда , по женски правы....Я старый солдат и не знаю слов любви, но чувства у меня еще не угасли! love

        Виталий , если это прочитает твоя жена ( полячка )-- она ведь сковородкой так хрястнет , что да же твоя старая пробитая каска не поможет.
        Нахрен сметёт с боевого дивана и это уже будет не бан на Во , а БАН настоящий.
        Виталий - береги себя.
        Ты на ВО как символ. soldier
        karish
      2. Masya Masya Сегодня, 13:23
        Виталий, приветик! love очень рада видеть старого солдата в добром здравии! love со всеми прошедшими праздниками поздравляю!!! love
        Masya Masya
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:49
    У меня с этим передачей майна(имущества) во в/на.такое впечатление что Кремль в своём неудержимом желании наладить точки соприкосновения.Пардон.за дипломатческий hi Замерить и подмазаться (на человеческом) может пойти на очень смелые сексуальные поступки laughingКакая дурь подмазаться кучей металлолома с теми кому фиолетово-чёрно на подобные действа..
    Наблюдатель2014
    1. Балу Сегодня, 16:36
      Какая дурь подмазаться кучей металлолома с теми кому фиолетово-чёрно на подобные действа..

      Не соглашусь. Это как втемном переулке: шаг навстречу и протянутая рука еще не означает жест доброй воли.
      Тут у партнера есть выбор-либо отойти либо пойти вперед и нарваться на приключение. В данном случае партнер все понял, и завопил с перепугу: караул, хулиган меня хочет здоровья лишить. lol
      А для крымчан весь этот хлам реально представляет угрозу экологии и безопасности. Украинцы это понимают. Либо црули из СБУ организуют провокацию и теракт с этой рухлядью (охрану усилить одозначно), либо и дальше будут мучить прогрессивную общественность своими страданиями-заберем только с Крымом и Донбассом! crying Дяденьки-тетеньки, Америка с нами, дайте денег, мы вернем нам\вам Крым с Донбассом. fool
      Балу
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 12:49
    Поэтому, как говорится, заберите ненужное,

    Хорошо сказал.
    военную технику, которую Россия может передать Украине из Крыма, необходимо тщательно проверить на наличие «скрытых подрывных устройств»

    При наличии справки из п.№6 заявлять такое допускается. laughing
    a.s.zzz888
    1. Per se. Сегодня, 13:25
      Цитата: a.s.zzz888
      При наличии справки из п.№6 заявлять такое допускается.
      Если говорить, что
      «после Второй мировой войны немцы и итальянцы заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали – со всеми вытекающими последствиями», то здесь надо подчеркнуть, что не "немцы и итальянцы", а гнилые и подлые британцы, передали нам с Мальты линкор "Джулио Чезаре" с заложенной в двойную носовую оконечность взрывчаткой. По ряду причин взрывчатка не была активирована на переходе в Севастополь, как и не была обнаружена даже после ремонтов и модернизации в СССР, но её активировали в 1955 году британские диверсанты, при обострении ситуации в Египте, к берегам которого предполагался выход нашей Черноморской эскадры. Что до передачи кораблей, так ни к чему эти реверансы перед бандеровской властью, было время, жаба горела резать на иголки свои сравнительно новые корабли ради металлолома, сейчас отдаём этот металлолом даром. Нас же ещё во всех смертных грехах обвинят, подорви те же англосаксы после такое ржавое корыто, будет классная провокация, а им не привыкать, козлам, как в случае с "Новороссийском", так и чуть позже, при инциденте с крейсером "Орджоникидзе", оба случае при Никите Хрущёве, причём, при второй случае, угроза была вовремя нейтрализована. Получись всё снова у британцев, Хрущёв должен был быть подорван на борту при переходе в СССР, с нашими ведущими специалистами и конструкторами, включая авиаконструктора Туполева и атомщика Курчатова. Свалили бы всё на мину, сорвавшуюся с якоря, от Второй мировой, блуждающую в море.
      Per se.
      1. voyaka uh Сегодня, 14:04
        Совершенно фантастичская гипотеза. Еще винить итальянских плавцов, ветеранов спецназа были какие-то основания ("гордость Италии в плену" - тряхнули стариной), но британцам это итальянское старье было глубоко до лампочки.
        voyaka uh
        1. Per se. Сегодня, 15:15
          Цитата: voyaka uh
          Совершенно фантастичская гипотеза.
          Совершенно фантастическая гипотеза, это официальная версия, подрыв на старой немецкой донной мине. Не менее фантастическая, нелепая "месть" итальянских боевых пловцов, которые если кого и должны были ненавидеть, так унизивших Италию англичан, а не русских. Линкор несколько лет простоял на Мальте, после сдачи флота итальянцами, его достаточно хорошо изучили британцы, и уж тем более отлично знали сами итальянцы. При атаке на британские линкоры в Александрии, взрывчатка закладывалась под пороховые погреба, и то, такого эффекта от внешних мин не наблюдалось. "Новороссийск" взрыв пробил от днища, пройдя все броневые палубы, до выброса пламени в небо, это не возможно ни при наружном креплении к днищу мин, ни, тем более, при взрыве донной мины. Ко всему, при обследовании дна, было обнаружено две воронки, одна больше, другая меньше, но даже самая большая воронка не могла быть взрывом на дне, из-за ничтожно малого заглубления, не соответствующего мощности взрыва. Более поздние анализы показывали, что такие воронки могли остаться только от взрывов сделанных под корпусом корабля, то есть, значительно выше от дна. Наконец, сам основной взрыв произошёл не в водной, а в воздушной среде, как по физике характера взрыва, так и по свидетельствам очевидцев, отмечавших сильный запах взрывчатки при взрыве. Взрыв на линкоре был вне пороховых погребов, то есть, даже и боезапас здесь не детонировал. О возможном минировании наших предупреждали ещё итальянские рабочие на момент передачи... А время было такое, что наши союзники по антигитлеровской коалиции уже были по другую сторону баррикады. Уже прозвучала речь Черчиля в Фултоне, а америкосы имели планы атомных бомбардировок советских городов, холодная война набирала обороты и вполне могла стать горячей. Кстати, по некоторым источникам, были слухи, что на "Новороссийск", готовившийся к выходу с эскадрой в Средиземное море, были загружены "спецзаряды", снаряды главного калибра с ядерным зарядом. Если бы была детонация пороховых погребов, в бухте Севастополя могла произойти грандиозная катастрофа, будь, действительно так. В результате гибели флагманского корабля, наш Черноморский флот остался в базе, адмирал Кузнецов лишился должности, пошли на слом недостроенные линейные крейсера, как и сам надводный флот был урезан Никитой Хрущёвым. Возможно, что Крэб, известный британский диверсант, был участником установки мин-детонаторов основного заряда под "Новороссийск", но этот "джентльмен" поплатился в бухте Портсмута, под "Орджоникидзе", не всё коту масленица... Случай с "Новороссийском" замяли, большинство свидетельств и улик было уничтожено, так-как Хрущёв намыливался налаживать отношения с Западом, и, могли ещё полететь высокопоставленные головы в советском военном руководстве. Подорви Хрущёва англичане после его визита на крейсере, было бы жаль лишь крейсер с командой и архиважных для страны учёных, а не Никиту.
          Per se.
          1. voyaka uh Сегодня, 15:25
            Послушайте, прошло много лет. Секретности уже нету. Все известные диверсанты и спецназовцы всех стран написали мемуары о своих подвигах. Вот, открыто публикуют уже планы ядерных атак 50-х годов.
            А тут - нагромождение предположений и ни одного доказательства.
            voyaka uh
            1. Per se. Сегодня, 15:36
              Читайте, Алексей, источники, смотрите схему модернизации "Джулио Чезаре", наконец, думайте своей головой. Я своей подумал, и уважаемая редакция за попытки выложить статью "Тени в море" (о взрыве линкора "Новороссийск" и попытки минирования крейсера "Орджоникидзе"), что называется, меня "отлучили от церкви", администратором сайта мне теперь запрещено выкладывать статьи. Возможно, причина иная, но за что я подвергся этой "анафеме", знать не знаю до сих пор, уже год прошёл, на все мои вопросы в ответ молчание... Вот и думай, что хочешь, а Вы говорите про устаревшие мемуары. Очевидно, про "Курск" тоже не скоро правду узнаем.
              Per se.
              1. voyaka uh Сегодня, 16:22
                Ну, хорошо. Как гипотеза, основанная на персональном исследовании,
                ваша версия имеет право на существование и обсуждение.
                Я не могу с ней согласиться, но и опровергнуть фактами тоже не могу. drinks hi
                voyaka uh
        2. Балу Сегодня, 16:44
          Цитата: voyaka uh
          Совершенно фантастичская гипотеза. Еще винить итальянских плавцов, ветеранов спецназа были какие-то основания ("гордость Италии в плену" - тряхнули стариной), но британцам это итальянское старье было глубоко до лампочки.

          Один из ликвидаторов боевых плавцов-террористов хранит как трофей нож итальянского барона акванавта-террориста при инценденте с Ордженикидзе.
          Балу
          1. voyaka uh Сегодня, 17:41
            Я читал где-то (эта гипотеза мне представляется более реалистичной, чем
            "британская"), что итальянские ветераны в отставке хотели корабль взорвать, но
            желательно без людей. Но произошла некая накладка,
            и на корабле в момент взрыва оказалась значительная часть экипажа, плюс
            погибли часть спасателей.
            voyaka uh
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 12:57
    Да надоели - не забирают - отбуксировать к Одессе и притопить их где нибудь на отмели . Их поддержание на плаву в Севастополе тоже денег стоит
    КВУ-НСвД
    1. NKT Сегодня, 13:04
      Зачем загрязнять море.....
      NKT
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 13:07
      Причём "Запорожье" вместе с привареным к ней причалом . Хоть поржём wassat laughing
      КВУ-НСвД
    3. DEZINTO Сегодня, 13:18
      и притопить их где нибудь на отмели

      Разноются. Тут вообще без вариантов - отдаём ноют что отдаём ржавые. Не отдаём - ноют что не отдаём. Притопим или распилим - вообще такие визги будут !!!
      DEZINTO
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:24
        А какое нам дело до их нытья . Поставить перед фактом - вот ваш хлам , забирайте
        КВУ-НСвД
        1. DEZINTO Сегодня, 13:30
          А какое нам дело до их нытья

          Это безусловно, конечно. Я просто офигиваю и ржу с их странной сущности..))

          "Что ты хочешь?
          - мнаяяаааа
          - на возьми
          - мнаяяяяаа
          - хорошо я заберу
          - мняааааяяя
          laughing

          lol
          DEZINTO
    4. gm9019 Сегодня, 14:39
      Цитата: КВУ-НСвД
      притопить их где нибудь на отмели

      не экологично! а вот разрезать и на переплавку - самое то! good
      gm9019
  7. Волька Сегодня, 13:14
    действительно, и зачем нам этот гуталин...
    Волька
  8. Геркулесыч Сегодня, 13:28
    Я бы их отдал -Республикам! Провел косметический ремонт, перевооружил, подготовил экипажи, и вперед на службу тем, кому по настоящему необходимы!
    Геркулесыч
    1. Балу Сегодня, 16:45
      Цитата: Геркулесыч
      Я бы их отдал -Республикам! Провел косметический ремонт, перевооружил, подготовил экипажи, и вперед на службу тем, кому по настоящему необходимы!

      Хорошая мысль, а у них деньги на это есть?
      Балу
      1. Evgeniy667b Сегодня, 19:30
        Ага, можно подумать, от укров какие-то деньги будут.? Не смешите мои пимы Балу!
        Evgeniy667b
  9. лысова Сегодня, 13:33
    Думал об этом - не плохая идея пропадает.
    лысова
  10. Altona Сегодня, 13:34
    У украинских адмиралов и генералов массовый подрыв мозга и задниц.
    Altona
  11. Berkut154 Сегодня, 14:23
    Морские тральщики 266М проекта могли бы сами восстановить и принять в состав ВМФ.
    Berkut154
  12. faiver Сегодня, 14:26
    вот по большому счету плевать чо там говорит украинский генерал, а вот господина швыткина не волнует тот аспект что абсолютное большинство населения россии считает глупостью существование госдумы?.. hi
    faiver
    1. gm9019 Сегодня, 14:42
      Цитата: faiver
      большинство населения россии считает глупостью существование госдумы?

      "в огороде бузина, а в Киеве - дядя" - дума-то здесь с какого боку? Или до смерти хочется сунуть свои "20 копеек" , и так, что удержу нет никакого? wassat
      gm9019
      1. faiver Сегодня, 14:56
        один бесполезный для своей страны дядька отвечает такому же из другой страны...
        faiver
  13. Northern warrior Сегодня, 14:34
    Почему не отправили эти корыта на вторчермет ? Даже на утилизацию не надо было бы тратить деньги - местные охотники за металлом очень быстро справились бы с поставленной задачей. Медные кабели и узлы с драгами за пару дней пали бы под их натиском) Можно было вернуть кастрюлькам только закладные доски с названиями шлюпок.
    Northern warrior
  14. слава1974 Сегодня, 15:43
    Украина почему то нам не отдает турбины, за которые мы деньги заплатили. А мы должны просто так их технику отдать.
    Реквизировать в счет компенсации убытков.Почему кстати не слышно о судебных разбирательствах по факту не выполнения договорных обязательств.
    слава1974
  15. vissarion Сегодня, 15:45
    Не пишитк чуши. Не хочет брать Украина свои корабли - не надо, снять с них все вооружение, а оставшийся металл вывести в море и расстрелять как мишени для кораблей и авиции. Хоть толк будет. Все автомобили продать в частные руки. Все доход будет. Народ у нас рукастый, машины приведут в божеский вид. БМП и танки разоружить и продать на село. Пусть используют как трактора. И деньги будут, и люди спасибо скажут. Надо подойти к делу по-хозяйски. А все остальное в меллолом, на переплавку. И доход для казны будет, и от хлама избавятся, да и расхода для казны не будет..
    vissarion
    1. faiver Сегодня, 17:09
      покажите мне того буйнопомешанного сельчанина который будет пахать на танке или бмп laughing
      в трубу вылетит по гсм и обслуживанию laughing
      это как электронным микроскопом гвозди забивать laughing
      faiver
  16. Чичиков Сегодня, 19:02
    Намерения России – это «жест доброй воли», подчеркнул он.
    Большей глупости еще не встречал! А что еще, можно сделать ради "доброй воли" к тому, кто объявил тебя врагом, обвинил в нападении и захвате территорий, прессует русских в Донбассе, борется с русской православной церковью, не только провозгласил и проводит оголтелую русофобию, но и принимает соответствующие законы.
    Как тут не помянуть слова Лаврова, - высказанные в отношении западных журналистов
    Чичиков
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