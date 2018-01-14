В Госдуме назвали глупостью слова украинского генерала о минировании передаваемых кораблей
Заявление украинского генерала о «скрытых подрывных устройствах» в передаваемых кораблях, находящихся в Крыму является очередной глупостью, передает РИА Новости заявление зампреда думского комитета по обороне Юрия Швыткина.
Намерения России – это «жест доброй воли», подчеркнул он.
В четверг Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Украине военные корабли и самолеты из Крыма, отметив, что их состояние можно охарактеризовать как «плачевное».
После этого командующий ВМСУ Игорь Воронченко сообщил, что оставшиеся на полуострове корабли якобы были «в рабочем состоянии». Адмирал добавил, что решение о возвращении техники будет принимать руководство страны.
А в субботу бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко в интервью изданию «Апостроф» заявил, что украинскую военную технику, которую Россия может передать Украине из Крыма, необходимо тщательно проверить на наличие «скрытых подрывных устройств». Он сослался на то, что «после Второй мировой войны немцы и итальянцы заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали – со всеми вытекающими последствиями».
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Конечно же, никаких замыслов, умысла со стороны нашей страны абсолютно нет,сказал депутат агентству.
Намерения России – это «жест доброй воли», подчеркнул он.
Мы отдаем ту технику, которая нам непригодна на сегодняшний день. Наши виды вооружения гораздо новее, более экологичные, благоприятные, и, конечно же, сегодня мы не нуждаемся в той технике, которая была в свое время на вооружении ВС Украины. Поэтому, как говорится, заберите ненужное,сказал Швыткин.
В четверг Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Украине военные корабли и самолеты из Крыма, отметив, что их состояние можно охарактеризовать как «плачевное».
После этого командующий ВМСУ Игорь Воронченко сообщил, что оставшиеся на полуострове корабли якобы были «в рабочем состоянии». Адмирал добавил, что решение о возвращении техники будет принимать руководство страны.
А в субботу бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко в интервью изданию «Апостроф» заявил, что украинскую военную технику, которую Россия может передать Украине из Крыма, необходимо тщательно проверить на наличие «скрытых подрывных устройств». Он сослался на то, что «после Второй мировой войны немцы и итальянцы заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали – со всеми вытекающими последствиями».
Использованы фотографии: https://elise.com.ua
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