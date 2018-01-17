Надувной модуль уже полтора года успешно работает на МКС

Источник: https://aboutspacejornal.net/2017/10/06/наса-продлевает-контракт-с-разработч/.

Фото 1. Надувной модуль на МКС28 мая 2016 астронавты МКС смогли успешно развернуть надувной модуль BEAM (Bigelow Expandable Activity Module) компании Bigelow Aerospace. Перед этим, правда, были проблемы — модуль не хотел надуваться. Но причины оказались не слишком критичными (подвела автоматика, не распознавшая разрезание лент, удерживавших корпус модуля в сложенном состоянии), и проблему удалось решить.Фото 2. Разворот надувного модуляСегодня можно сказать, что через полтора года после его доставки на МКС BEAM продолжает нормально работать, его состояние вполне удовлетворительное, изучение показало, что модули такого типа могут находиться на МКС в течение длительного срока. НАСА решило продолжить сотрудничество с Bigelow Aerospace, поскольку осталось удовлетворено состоянием развернутого более года назад модуля. Правда, сейчас представители агентства уточнили, что надувные модули будут использоваться лишь как склад для оборудования, жилые секторы из BEAM пока создавать не планируется. Модулю, который сейчас находится на орбите, осталось работать около года. Через года его соберут и сбросят в атмосферу Земли, где он и сгорит. Вероятно, два года — планируемый срок эксплуатации таких модулей. Стоит отметить, что у НАСА есть стандартные контейнеры для грузов, которые называются Cargo Transfer Bags (примерно половина кубического метра). В модуле может поместиться около 100 таких объектов, что позволит освободить полезное пространство других модулей, в которых груз находится в настоящее время. Достоинствами таких систем называют небольшой объем в сложенном состоянии, что облегчает задачу вывода модуля на орбиту. Масса BEAM составляет 1360 кг при диаметре 3,2 м и объеме 16 м3, в то время как масса алюминиевого модуля Unity, которые используются на МКС сейчас, — 11793 кг (объем модуля в источнике не указан. — Прим. авт.), почти в десять раз больше.Надувные модули не уступают обычным в стойкости к поражению обломками. Просто потому, что уступать там нечему. Толщина стандартных алюминиевых модулей МКС в некоторых местах может падать до пары миллиметров, за которыми внешняя прослойка энергетической инфраструктуры станции и вакуум. Создатели уверены, что стенки модуля выдержат попадание микрометорита даже лучше, чем алюминиевые конструкции. Если же метеорит все-таки пробьет текстильную оболочку, то та не лопнет мгновенно, а будет потихоньку «травить» воздух и даст время на принятие мер. Стенки BEAM — это куча прослоек, внутри надувной оболочки модуля-гермоперегородки, плюс внутри газ. Микроосколок диаметром не больше миллиметра просто испарится в газовой прослойке внутри внешней оболочки модуля из-за аэродинамического сопротивления. Более крупные осколки, до пары сантиметров, прошибут как обычные модули, так и надувные. «Булыжники» от 7-10 сантиметров в диаметре и прочие объекты отслеживаются почти поголовно службой контроля околоземного пространства в США и её российским аналогом (сомнительно, но так в источнике. — Прим. авт.). Надувные модули могут под давлением уплотнить “дырку” в месте попадания, пока там не восстановят целостность. Починить надувную конструкцию парой заплаток гораздо проще, чем латать брешь в стандартном алюминиевом модуле.Помимо экономии места при запуске, среди достоинств такой конструкции отмечают лучшие звукопоглощающие характеристики текстиля по сравнению с традиционной алюминиевой обшивкой. А проблема шума на МКС весьма остра: из-за шума многие космонавты не высыпаются.Разработчик надувных модулей, компания Bigelow Aerospace (США) была основана в 1999 году Робертом Бигелоу, владельцем сети отелей Budget Suites of America. На данный момент компания занимается разработкой надувных модулей для постоянной эксплуатации в составе орбитальной станции.BEAM — это лишь рабочая модель более объемных надувных модулей, разрабатываемых компанией Bigelow Aerospace. Ранее представители компании заявляли, что полномасштабные модули B330 (всего планируется изготовить два таких объекта) будут готовы к 2020 году. Объем каждого составляет 330 кубометров, поэтому их так и назвали — B330. В будущем (во второй половине 2020-х годов) Bigelow Aerospace запланировано строительство , запуск и эксплуатация собственной орбитальной станции, состоящей только из своих надувных модулей, в том числе и особо крупного размера(В2100), металлическими останутся только ферменные конструкции и каркас под наружное оборудование.Рассказ о надувных модулях был бы неполным без упоминания о надувных модулях на Земле.