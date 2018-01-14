19:39 14 января

Путин сравнил коммунизм с христианством, а мавзолей Ленина – с хранилищем мощей святых

Президент России Владимир Путин сравнил коммунизм с христианством, а мавзолей Владимира Ленина – с почитанием мощей святых, передает РИА Новости.



Может быть, я сейчас скажу нечто такое, что кому-то может и не понравиться, но я скажу так, как я думаю. Во-первых, вера всегда нас сопровождала, она укреплялась, когда стране нашей, народу нашему было особенно тяжело. Были такие совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно создавали новую религию. Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству, на самом деле: свобода, равенство, братство, справедливость – это все заложено в Священном Писании, это все там есть. А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали,
сказал Путин в интервью для фильма «Валаам», отрывок которого был показан на канале «Россия 1».


Он сравнил отношение коммунистов к Ленину с почитанием святых в христианстве.

Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции, ну как же нет, в Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи,
сказал российский лидер.

По сути, ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело,
добавил Путин.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 192

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  1. Altona Сегодня, 15:48
    С чего это вдруг он решил порассуждать о религиозных делах? Он ведь сам-примитивная копия Христа.
    Altona
    1. Глядя Петрович Сегодня, 15:51
      Может готовится прилечь рядом со "святым".
      Глядя Петрович
      1. Teberii Сегодня, 15:54
        Выборы скоро,нужно пожилой электорат к себе расположить,денег то нет на пенсии.А тут разговоры о том чтобы Ленина захоронить.
        Teberii
        1. Vadivak Сегодня, 16:09
          Цитата: Teberii
          ,денег то нет на пенсии.

          Буратин потрясти и как пел Высоцкий

          Толпа как хором ахнет:
          "За ноги надо потрясти
          - Глядишь - оно и звякнет!"
          Vadivak
          1. Татьяна Сегодня, 16:18
            Глядя Петрович
            Может готовится прилечь рядом со "святым".

            Про Н.С. Хрущёва тоже в народе точно такое же самое говорили - что Никита якобы "для себя место в мавзолее рядом с Лениным освобождает", - когда труп Сталина из Мавзолея выносили и захоранивали его возле Кремля после провокационного разоблачения "культа личности Сталина" со стороны самого Хруща.
            Татьяна
            1. sabakina Сегодня, 17:20
              Татьяна, может всё таки тело, а не труп? Трупы без холодильника долго не лежат. Да и не гоже такое говорить по отношению к генералиссимусу.
              sabakina
              1. друг зверей Сегодня, 17:33
                От того, что труп забальзамирован, он трупом быть не перестает. По сегодняшним меркам это дикость поклоняться мумиям или костям.
                друг зверей
                1. KaPToC Сегодня, 17:59
                  Цитата: друг зверей
                  По сегодняшним меркам это дикость поклоняться мумиям или костям.

                  Вот именно, поклонятся кусочкам умерших людей - некрофилия.
                  KaPToC
                  1. albert Сегодня, 18:52
                    Цитата: KaPToC
                    Вот именно, поклонятся кусочкам умерших людей - некрофилия.

                    Попробуйте такое православным сказать.Мигом буря и ураган воплей поднимутся.
                    albert
                2. sabakina Сегодня, 18:01
                  По сегодняшним меркам людей сжигают живьём в железной клетке и поджаривают на электрическом стуле. Хорошо, хоть гильотину отменили.
                  sabakina
                  1. Inok10 Сегодня, 18:08
                    Цитата: KaPToC
                    Вот именно, поклонятся кусочкам умерших людей - некрофилия.

                    ... не в сем суть ... фараоны тоже были забальзамированы ... и почитали их ... суть слов ВВП, проста и незатейлива о том, что и так многие знали ... Коммунистическая идея, это переписанная на их лад Христианская вера - Православие:
                    - Царство Небесное - Коммунизм и каждому по потребностям
                    - Праведничество - Каждому по делам его - Социализм ... вот только одно, НО ... верить нам предлагали в Кумиров ... Маркса, Энгельса и Ленина и его Наместников в ЦК КПСС и Политбюро ... laughing
                    Inok10
                3. Татьяна Сегодня, 18:05
                  С ликвидацией мавзолея Ленину на Красной площади торопиться пока рано!
                  Дело построения социалистического строя ещё не вымерло и у него есть свои поклонники и своё будущее. История развивается по спирали.
                  Не фиг в стране возбуждать общество и устраивать "гражданскую войну" по поводу выноса "тела" Ленина из Мавзолея! Да и самого Сталина выносить из мавзолея Хрущёву не надо было, раз уж его там положили.

                  Татьяна
                  1. Inok10 Сегодня, 18:13
                    Цитата: Татьяна
                    С ликвидацией мавзолея Ленину на Красной площади торопиться пока рано!

                    ... кто чтит историю ... о таком не думает ... хотя коммунисты, не цацкались с памятниками Архитектуры и Церквями ... хороший показатель ... культурного уровня ... особенно показательно отношение КПСС к памятникам И. В. Сталину ... laughing
                    Цитата: Татьяна
                    Дело построения социалистического строя ещё не вымерло и у него есть свои поклонники и своё будущее. История развивается по спирали.

                    ... умерло ... вместе с И. В. Сталиным, выпускником -Духовного училища ...
                    Цитата: Татьяна
                    Не фиг в стране возбуждать общество и устраивать "гражданскую войну" по поводу выноса "тела" Ленина из Мавзолея!

                    ... а, кто об сем говорит, разве только - провокаторы и дауны ...
                    Цитата: Татьяна
                    Да и самого Сталина выносить из мавзолея Хрущёву не надо было, раз уж его там положили.

                    ... не стоило на ХХ съезде КПСС вести себя так - коммунистам ... а, так послушаешь кроме Хрущева и ни кого на съезде не было, а кто тогда голосовал ?! ... за решения съезда ...
                    Inok10
                    1. Татьяна Сегодня, 18:35
                      Inok10
                      Цитата: Татьяна
                      Не фиг в стране возбуждать общество и устраивать "гражданскую войну" по поводу выноса "тела" Ленина из Мавзолея!

                      ... а, кто об сем говорит, разве только - провокаторы и дауны ...
                      Можно подумать, что эту тему не поднимают такие, как Вы!
                      Это ведь таким, как вы, ВВП ответил про "мощи" Святых, чтобы вы с РПЦ шибко радикально не активизировались против почитания в мавзолее "святых" коммунистов..

                      В комментариях мы эту проблему с Вами не решим. Мы с Вами не у власти и можем только сравнивать исторические результаты руководства нашей страны в разные исторические эпохи - например вклад в развитие страны Сталиным в советское время и вклад либерала - коммунистического перевёртыша - Ельцина в постсоветское время.
                      Татьяна
                      1. Inok10 Сегодня, 18:51
                        Цитата: Татьяна
                        Можно подумать, что эту тему не поднимают такие, как Вы!
                        Это ведь таким, как вы, ВВП ответил про "мощи" Святых, чтобы вы с РПЦ шибко радикально не активизировались против почитания в мавзолее "святых" коммунистов..

                        ... Спасибо ... Вы показали Интеллектуальный уровень ... а, теперь по сути и делам и по истории ... Православие было, до коммунистов, Православие было при коммунистах и Православие есть после коммунистов ... а, коммунсты пытались лишь использовать основы Православной веры, дабы насадить ложных Кумиров, мертвых Маркса, Энгельса и Ленина и Живых - ЦК КПСС и Политбюро ... laughing
                        Цитата: Татьяна
                        например вклад в развитие страны Сталиным в советское время и вклад либерала - коммунистического перевёртыша - Ельцина в постсоветское время.

                        ... Сталина Вы коммунисты - вынесли из мавзолея и развенчали "единогласно" на ХХ съезде КПСС, теперь не надо тут воду лить, что это типо не я была ... Ельцин - это Ваш - Коммунист ! и Горбачев тоже Ваш -Коммунист ... идите и разбирайтесь СО СВОИМИ ... НАМ ЖИТЬ НЕ МЕШАЙТЕ ! ...
                        Inok10
                    2. Татьяна Сегодня, 19:13
                      Инок
                      ... Сталина Вы коммунисты - вынесли из мавзолея и развенчали "единогласно" на ХХ съезде КПСС, теперь не надо тут воду лить, что это типо не я была ...

                      Инок! Ярлыки "коммунисты" на меня и на всех, кто так думает, вешать не надо! Во-пкрвых, Вы у меня в ногах, как говорится, свечку не держали.
                      Во-вторых, я никогда не была членом коммунистической партии. Я просто в вузе качественно изучала философские дисциплины и преподаватели у меня были талантливыми и мыслящими!
                      Так что не надо Вам в нашей с Вами полемике вашими софизмами от меня "отстреливаться" при Вашем своём оппонировании.
                      Говорю Вам - что эта проблема сложная и Ваш наскок на неё в пользу РПЦ работает не на пользу России.
                      Татьяна
                  2. midivan Сегодня, 18:57
                    Цитата: Татьяна
                    Не фиг в стране возбуждать общество и устраивать "гражданскую войну" по поводу выноса "тела" Ленина из Мавзолея!

                    Казус белли belay ? Если, из за выноса Ильича, кто то готов выстрелить в собрата, то да, мир сошел с ума.
                    midivan
                  3. РУСС Сегодня, 19:24
                    Цитата: Татьяна
                    С ликвидацией мавзолея Ленину на Красной площади торопиться пока рано!

                    Мавзолей памятник ,его не снесут,а вот труп Ильича вынести нужно.
                    РУСС
                4. Лексус Сегодня, 18:37
                  По сегодняшним меркам это дикость поклоняться мумиям или костям.

                  Это "наезд" на РПЦ?
                  Лексус
                  1. друг зверей Сегодня, 18:46
                    Почему нет, хоть и атеист, но веру и церковь разделяю. Поклоняться костям - изобретение жрецов.
                    друг зверей
                    1. Татьяна Сегодня, 18:54
                      Цитата: друг зверей
                      Почему нет, хоть и атеист, но веру и церковь разделяю. Поклоняться костям - изобретение жрецов.
                      Какой же Вы атеист, если веру и церковь разделяете? Вы, как говорится, по своим философским убеждениям всего лишь эклектик, человек с ошибочными, научно несостоятельными логическими построениями в своём идеологическом мышлении.
                      Татьяна
                      1. друг зверей Сегодня, 19:12
                        А в чем для вас здесь проблема? Я же не про свою веру пишу, а про отношение к верующим и церкви.
                        друг зверей
        2. СРЦ П-15 Сегодня, 16:11
          Цитата: Teberii
          Выборы скоро,нужно пожилой электорат к себе расположить,денег то нет на пенсии.

          А зачем ему это? Вышла новая указивка: laughing
          Любителей "грудинки" прошу не возбуждаться! lol
          СРЦ П-15
          1. Teberii Сегодня, 16:14
            Он же самовыдвиженец ,а значит нужно быть хорошим для всех.
            Teberii
            1. _человек_ Сегодня, 18:42
              Оглашением подобной информации ВВП уж точно не добавит себе сторонников ни в лице ярых поклонников марксисткой идеологии (не путать с большевистской), ни в лице приверженцев библейской концепции. Так что очков он себе этим точно не добавит в предвыборной гонке. Раз позволяет себе такое оглашать сейчас - значит потеря какой-то части очков его сейчас не сильно тревожит.

              А по сути российской и любой другой думающей общественности предъявлено следующее. Религия - есть идеология, коммунизм тоже идеология. Когда в целях глобализации элите было выгодно заменить многобожие моНобожием - огнем и мечом насаждали в т.ч. христианство (идеологию) и в т.ч. на Руси. Но на Руси эта идеология мутировала обретя свойственные русскому духу краски - справедливости, равенства, братства, самопожертвования за други своя и через все это обретение свободы, переродившись в столь ненавистное Западу Православие.

              Чтобы вновь разрушить идеологические (православные) скрепы России, на помощь была призвана марксистская идеология, также выпестованная на Западе, и вроде всё срослось, но опять незадача - к власти пришли большевики, троцкистов отодвинули, насколько смогли, а идеология мутировала в большевизм, с теми же идеалами, что и в Православии. Шило на мыло получается..

              Но и ещё кое-какие явления в этих идеологиях присутствуют, на что обратил внимание президент. Это идолопоклонство. Поклоняться костям умерших, или другим идолам - объектам живой/ неживой природы есть идолопоклонство, т.е. то против чего выступали пророки и Иисус и Мухаммед. И это явление присуще обеим идеологиям и коммунизму и христианству. Ничего общего с общением с Богом это поклонение идолам и мертвецам не имеет.
              _человек_
          2. Пользователь Сегодня, 16:14
            Это какой-то тихий ужас. Сравнивать коммунизм, где люди равны и свободны и христианство, которое поддерживало феодализм и рабовладельческий строй все время своего существования, власть же она от Бога. Это просто нет слов. fool
            Пользователь
            1. Vadivak Сегодня, 16:36
              Цитата: Пользователь
              Это какой-то тихий ужас. Сравнивать коммунизм, где люди равны и свободны и христианство, которое поддерживало феодализм и рабовладельческий строй все время своего существования, власть же она от Бога. Это просто нет слов

              Христианство призывает человека быть человеком, а не зверем при выполнении этого условия при любом строе будет Вам счастье. А коммунизмом случилось то же что и с Христом, предали его Иуды из числа апостолов, только имя им было легион
              Vadivak
              1. bulvas Сегодня, 17:22
                Цитата: Пользователь
                Это какой-то тихий ужас. Сравнивать коммунизм, где люди равны и свободны и христианство, которое поддерживало феодализм и рабовладельческий строй все время своего существования, власть же она от Бога. Это просто нет слов. fool


                Ну да, при коммунизме люди такие ровные все, истинная правда.

                Например, талантливый инженер, изобретатель равны с обычным рабочим которому всё похрен,
                а партийные бонзы равны богам
                bulvas
              2. bulvas Сегодня, 17:34
                Цитата: Vadivak
                А коммунизмом случилось то же что и с Христом, предали его Иуды из числа апостолов


                Не предавали.
                Они и не верили в коммунизм, как запахло наживой безнаказанной, сами и бросились первые его ломать
                bulvas
                1. Vadivak Сегодня, 17:42
                  Цитата: bulvas
                  Не предавали.
                  Они и не верили в коммунизм, как запахло наживой безнаказанной, сами и бросились первые его ломать

                  Здрасьте. Хрущев верил, но мертвого льва Сталина предал первым, подав пример и начало было положено
                  Vadivak
                  1. bulvas Сегодня, 18:22
                    Цитата: Vadivak
                    Здрасьте. Хрущев верил, но мертвого льва Сталина предал первым, подав пример и начало было положено


                    Сомневаюсь, что кто-то верил
                    Деваться им было некуда, смели бы сразу
                    bulvas
              3. KaPToC Сегодня, 18:01
                Цитата: Vadivak
                Христианство призывает человека быть человеком, а не зверем при выполнении этого условия при любом строе будет Вам счастье.

                На совести коммунистов нет уничтоженных народов.
                KaPToC
                1. bulvas Сегодня, 18:19
                  Цитата: KaPToC
                  На совести коммунистов нет уничтоженных народов.


                  Только российский народ все уменьшается, и страна в результате становится меньше, а врагов - больше

                  Исключительно благодаря коммунистам
                  В первой половине века сократили население (до ВОВ), в конце века еще сократили и разогнали по всему миру
                  bulvas
              4. мерцание Сегодня, 18:20
                good Очень точно подмечено, в самую десятку
                Христианство призывает человека быть человеком, а не зверем при выполнении этого условия при любом строе будет Вам счастье. А коммунизмом случилось то же что и с Христом, предали его Иуды из числа апостолов, только имя им было легион

                Еше раз good
                мерцание
            2. ProkletyiPirat Сегодня, 16:45
              вы путаете веру и религию, проблема как раз в том что священники некоторых верований узурпировали мыслеобразы "вера", "верующий", "не верующий". А так то и христианство, и мусульманство, и атеизм это всё веры, "вера это когда ты что-то утверждаешь но не можешь этого доказать, значит ты веришь в своё утверждение". Одни утверждают что бог есть но не могут этого доказать, другие что его нет но тоже не могут этого доказать. Так что люди утверждающие что встречались с инопланетянами тоже верующие. Все мы верующие, кто из нас не сплёвывал три раза через плечо? кто не обходил чёрную кошку? Поэтому не надо путать веру и религию, у последней по мимо веры есть и другие признаки, в частности "священные" места и "священники", а ещё "священные" книги, свечки, бутылочки, баночки, картинки, статуэтки и всё это можно купить. laughing И главное НИКАКИХ НАЛОГОВ! laughing
              ProkletyiPirat
            3. Комментарий был удален.
            4. друг зверей Сегодня, 17:38
              Равны и свободны как стадо баранов в стойле. Как идеи христианства были извращены жрецами, так и идеи коммунизма бюрократами и властолюбцами.
              друг зверей
              1. Стас Снежин Сегодня, 17:55
                Равны и свободны как стадо баранов в стойле.

                Позвольте узнать, откуда такие познания, иль личные воспоминания?
                Стас Снежин
                1. друг зверей Сегодня, 18:09
                  Из истории, даже когда стойло сносили, стадо осталось на месте.
                  друг зверей
                  1. Стас Снежин Сегодня, 18:36
                    Ну так вот, дорогой исследователь истории, не нужно так огульно говорить за всех, декларируя свои фермерские познания. Если Вы не ровно дышите к прошедшему периоду истории нашей страны, то это отнюдь не даёт Вам право косвенно обзывать живущих ранее стадом. Вам же не намекают на то, что вероятно, личная озлобленность происходит от того, что когда то что то прищемили. Так что, занимайтесь своим хозяйством, и не переживайте так. Что было, то прошло..
                    Стас Снежин
                    1. друг зверей Сегодня, 19:08
                      Потому что коммунизм утопия, поэтому и стадо баранов под мудрым руководством вождя. Идейные коммунисты были уничтожены Сталиным и заменены бюрократами, а население окончательно разочаровались в идеях коммунизма при воцарении Брежнева. Итого на момент перестройки, на стороне коммунистов практически никто не выступил. К сожалению, последующие годы не дали облегчения, и люди приукрашивают прошлое. Этим и пользуются различные политические силы. Так и до православного коммунизма недалеко.
                      друг зверей
            5. Стас Снежин Сегодня, 17:49
              Да уж, в коммунизме не было такого, чтобы очереди стояли облобызать останки трупа(которые мощи). Да и рабами не назначали..
              Стас Снежин
              1. Vadivak Сегодня, 17:57
                Цитата: Стас Снежин
                Да и рабами не назначали..


                Раб значит работник. Раб божий значит работающий на Бога.
                Работать господам было неинтересно и данная категория человеческого рода ими была презираема отсюда и появилось сокращенное -раб.
                Vadivak
            6. _человек_ Сегодня, 19:15
              ВВП в своем изложении видения ситуации затронул глубинные смыслы происходящих/запущенных в обществе процессов и явлений. См.мой коммент выше.

              А каждый уже интерпретирует эту информацию в меру своей нравственности и интеллектуальных возможностей.
              _человек_
          3. andrej-shironov Сегодня, 16:44
            Цитата: СРЦ П-15
            Цитата: Teberii
            Выборы скоро,нужно пожилой электорат к себе расположить,денег то нет на пенсии.

            А зачем ему это? Вышла новая указивка: laughing
            Любителей "грудинки" прошу не возбуждаться! lol

            laughing Поржал, спасибо.
            andrej-shironov
            1. Комментарий был удален.
              1. Комментарий был удален.
              2. Vadivak Сегодня, 17:43
                Цитата: sabakina
                Лошадь что ль


                Скорее конь
                Vadivak
          4. Hoc vince Сегодня, 17:48
            Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления.
            М.Е. Салтыков-Щедрин
            Hoc vince
        3. Комментарий был удален.
      2. ДЕДПИХТО Сегодня, 16:05
        Цитата: Глядя Петрович
        Может готовится прилечь рядом со "святым".

        Ага,в ебнцентре место приготовлено...под горшочек с золой
        ДЕДПИХТО
      3. Курсант Сегодня, 16:25
        Выборы скоро, чего не скажешь ради этого.
        Курсант
    2. Chertt Сегодня, 15:53
      Цитата: Altona
      Он ведь сам-примитивная копия Христа.

      Э.э..Уважаемый, полегче....щас все верующие напряглись
      Chertt
      1. Комментарий был удален.
      2. Vadivak Сегодня, 16:06
        Цитата: Chertt
        Э.э..Уважаемый, полегче....щас все верующие напряглись


        Ничего не напряглись. Читайте писание.
        Бытие
        1:26. И сказал Бог: сотворим человека по образу
        Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют
        они над рыбами морскими, и над птицами небесными,
        [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею,
        Vadivak
        1. _человек_ Сегодня, 19:30
          "Господь сказал: Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему (Быт. 1, 26), и дальше мы читаем: И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его (Быт.1, 27). О подобии уже ничего не говорится. В намерении две цели, а в реализации лишь одна. Поэтому общая святоотеческая мысль согласна в том, что образ — эта та данность, потенциал, который имеет каждый из нас. Подобие — это та цель, которой нам предстоит достичь. "

          Это так, информация к размышлению.
          _человек_
    3. karish Сегодня, 15:59
      ничего кроме как

      в голову не приходит.
      karish
      1. sabakina Сегодня, 17:28
        Цитата: karish
        ничего кроме как
        в голову не приходит.

        Вот потому нам приходит на ум, а вам в голову! wink
        sabakina
        1. krops777 Сегодня, 17:51
          Сабакина у вас плохое настроение? одного лошадью обозвали, за то что он на молодежном сленге выразил одну из реакций человека на юмор, другому указали, что мысли у него пришли в голову а не на ум, а ум стало быть не производная деятельности мозга который находится в голове, короче отдохни попей чайку не выплескивай свой негатив на людей. love
          krops777
          1. sabakina Сегодня, 18:06
            Ну, судя по всему, у Вас настроение ещё хуже, если не хотите назвать меня по имени.
            sabakina
          2. РУСС Сегодня, 19:29
            Цитата: krops777
            Сабакина у вас плохое настроение?

            "Собакина" это мужик laughing , я его спрашивал от чего ник и аватарка такие , а он молчит laughing
            РУСС
    4. словак Сегодня, 16:03
      Рассуждаешь по праву и с позиции святого?
      словак
    5. starogil Сегодня, 16:08
      Эти, его, разглагольствования больше похожи на желание сгладить сказанное и сделанное
      им в ноябре 2017 года: совещание с "правозащитниками" федотовцами-алексеевцами,
      открытие "непонятной" стены, памятника в Ливадии Александру III, всё это без обсуждений,
      без опросов....во всяком случае на извинения никак не похоже.....
      starogil
      1. Deadушка Сегодня, 16:44
        Цитата: starogil
        Эти, его, разглагольствования больше похожи на желание сгладить сказанное

        это не желание сгладить, а желание сотворить что-то новое.
        он и не однократно ранее говорил, что "возврата к старому не будет"...от слова вообще...
        но и монархию возрождать не собираются.
        только получится как всегда - "не нашим не вашим".
        Deadушка
    6. Svarog Сегодня, 16:14
      Он не о религиозных делах рассуждает. Он хает коммунизм и советское прошлое.Потому что, ему уже доложили о бешенной популярности Грудинина и КПРФ. Советское прошлое его сделало тем, кто он есть.Если бы Путин родился в это время, в той семье, что он родился( рабочих) то был бы сейчас гопником каким нибудь или простым рабочим. Ибо то, что он сумел создать за свое правление, есть НИЧЕГО! Форма устройства государства, как в Сомали или еще какой нибудь африканской страны. Нет идеологии,нет перспектив, нет образования, медицины.. Проще сказать, что есть - кучка воров,коррупция, которая подмяла под себя все ресурсы и стрижет с народа, как с паршивой овцы. При этом, эта кучка активно придумала свою, примитивную идеологию, которая основывается на патриотизме,это когда сами идеологи и их дети имеют гражданства других стран, но при этом населению России втирают, что там (Запад)все загнивает.. а у нас в России все цветет,"ПРОРЫВ" и еще чуть чуть и мы догоним и перегоним..
      Svarog
      1. kush62 Сегодня, 17:19
        Svarog Сегодня, 16:14 ↑ Новый
        Он не о религиозных делах рассуждает. Он хает коммунизм и советское прошлое.Потому что, ему уже доложили о бешенной популярности Грудинина и КПРФ.

        После 18 марта узнаем о бешенной популярности laughing
        kush62
        1. Svarog Сегодня, 17:45
          Цитата: kush62
          После 18 марта узнаем о бешенной популярности

          Нет, ну то что, нарисуют ему, как надо это не исключено... Все мое окружение 72 человека, все за Грудинина голосовать будут.
          Svarog
          1. woron333444 Сегодня, 17:56
            Svarog Умных к умным, а вы к Грудинину
            woron333444
          2. kush62 Сегодня, 18:32
            Svarog Сегодня, 17:45 ↑
            Нет, ну то что, нарисуют ему, как надо это не исключено... Все мое окружение 72 человека, все за Грудинина голосовать будут.

            Я бы добавил, все 72 человека , сидящие в выборном штабе Грудинина laughing
            kush62
        2. albert Сегодня, 18:57
          Цитата: kush62
          После 18 марта узнаем о бешенной популярности

          Ха, у Саддама тоже был рейтинг 93%.Что , ему это помогло?
          albert
          1. Вадим237 Сегодня, 19:08
            Россия не Ирак и Путин не Садам - так что поможет.
            Вадим237
      2. spirit Сегодня, 17:32
        Немного юмора в ленту ,скоро ВВП и не такое расскажет laughing
        spirit
      3. друг зверей Сегодня, 17:41
        За коммунизм надо было при развале союза бороться. А Грудинин просто свежее Зюганова, но дело кпрф всё также мертво.
        друг зверей
        1. Svarog Сегодня, 18:23
          Цитата: друг зверей
          За коммунизм надо было при развале союза бороться. А Грудинин просто свежее Зюганова, но дело кпрф всё также мертво.

          С чего вы взяли? В США, среди молодежи провели опрос на тему, при каком устройстве гос-ва вы хотели бы жить? 74% За социализм. Так что идеи социализма очень даже живы..
          Svarog
          1. друг зверей Сегодня, 18:40
            Как там говорится, кто в молодости не было социалистом, у того нет сердца. Социализм можно по-разному понимать, коммунизм они вряд ли планируют строить.
            друг зверей
      4. da Vinci Сегодня, 18:13
        Та же тема в КНР: под вывеской комидеологии детки партфункционеров развлекаются как наследники арабских шейхов! negative
        da Vinci
        1. Стас Снежин Сегодня, 19:03
          А Запашный то, не выступал ещё
          по данному поводу..? ))
          Стас Снежин
    7. Vadivak Сегодня, 16:21
      Цитата: Altona
      С чего это вдруг он решил порассуждать о религиозных делах?


      А что он не правду говорит? Для нас Ленин был святыней. И коммунисты со своей святыней поступили как веками делали христиане скопировали раку, склеп и пр. Только вот к этим мощам прикладывайся не прикладывайся толку никакого не будет
      Vadivak
      1. sapporo1959 Сегодня, 16:54
        Ну так какая разница? Тогда Ленину поклонялись,сейчас рублю основу всех основ.Раньше был ударник труда в почете,нынче торгаш и спекулянт красиво названный бизнесменом.Был Ленину мавзолей нынче Ельцину сделали.И гарантию даю что и этот как только умрет,то то же поступят горячие предложение положить его в мавзолей как пожизненного поднимателя россиян с колен.Только он и ни кто другой если да же и здесь почитать не которых.
        sapporo1959
        1. Vadivak Сегодня, 17:14
          Цитата: sapporo1959
          Тогда Ленину поклонялись,сейчас рублю

          Вы лично рублю поклонятесь?
          Vadivak
          1. sapporo1959 Сегодня, 19:19
            Ну я как российский пенсионер был бы и рад рублю конешно поклонятся,но правительство во время оградив меня от этих дурных мыслей,развлекает меня в основном то наступающим империализмом,который как начал с 17года прошлого века наступать так и до сих пор все еще наступает,ну и в свете новых тенденций "как там тяжелоо у хохлов" ну и победоносное наступление нашей армии на очередное скопление врагов Ассада.Ну а в перерывах то лимпиады,то чемпионаты,то стадионы по стоимости новейших американских авианосцев...
            sapporo1959
    8. lopvlad Сегодня, 16:28
      Он ведь сам-примитивная копия Христа.


      мы все примитивные копии Христа и чем больше вливаемся в "цивилизованное западное общество" тем более впадаем в примитивизм.
      lopvlad
    9. РУСС Сегодня, 17:50
      Цитата: Altona
      С чего это вдруг он решил порассуждать о религиозных делах? Он ведь сам-примитивная копия Христа.

      Путин и раньше сравнивал коммунизм с христианством , не знаю ,что сейчас все сполошились
      РУСС
      1. KaPToC Сегодня, 18:04
        Цитата: РУСС
        Путин и раньше сравнивал коммунизм с христианством , не знаю ,что сейчас все сполошились

        Коммунисты обиделись? И я бы обиделся если бы был коммунистом.
        KaPToC
        1. oldzek Сегодня, 18:14
          удивительное дело-человек просил похоронить его рядом с матерью,а был выставлен на показ.почти сто лет.я бы обиделся.а он интересно если бы заранее знал?
          oldzek
    10. sir_obs Сегодня, 18:32
      примитивная копия Христа.

      Судя ао всему, вы тоже чья-то примитивная копия, до Христа точно не дотягиваете.
      sir_obs
  2. Altona Сегодня, 15:54
    Цитата: Chertt
    Э.э..Уважаемый, полегче....щас все верующие напряглись

    ---------------------------
    Администрация сайта напряглась скорее. Я специально выставил им такую вилку. Накажут меня к вечеру за такое мыслепреступление. laughing laughing
    Altona
    1. Chertt Сегодня, 15:57
      С такими звездами, можно позволить себе некоторые вольности laughing
      Chertt
      1. словак Сегодня, 16:05
        С таким флажком много умников рот открывают не по делу, с Бориса пример берет?
        словак
  3. askort154 Сегодня, 15:57
    Любой власти нужны рычаги управления подопечными. Самый действенный, помимо силового, это идеологический, и неважно, как он называется. Я согласен с ВВП.
    askort154
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:01
    Путин сравнил коммунизм с христианством, а мавзолей Ленина – с хранилищем мощей святых
    А самого Путина с кем сравнить?С антихристом belay feel
    Наблюдатель2014
    1. РУСС Сегодня, 16:03
      Цитата: Наблюдатель2014
      С антихрестом

      А кто такой антихрЕст? laughing
      РУСС
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:05
        РУСС Сегодня, 16:03 ↑
        Цитата:
        Наблюдатель2014
        С антихрестом
        А кто такой антихрЕст? laughing

        А вы о чём сейчас? lol
        Наблюдатель2014
        1. РУСС Сегодня, 16:48
          Цитата: Наблюдатель2014
          РУСС Сегодня, 16:03 ↑
          Цитата:
          Наблюдатель2014
          С антихрестом
          А кто такой антихрЕст? laughing

          А вы о чём сейчас? lol

          О том о чем вы ранее написали-"
          Цитата: Наблюдатель2014
          А самого Путина с кем сравнить?С антихристом

          Так вот я вас и хочу спросить кто такой антихрЕст?
          РУСС
          1. Голован Джек Сегодня, 17:40
            Цитата: РУСС
            Так вот я вас и хочу спросить кто такой антихрЕст?

            Избушка подумала-подумала... и зависла... напрочь

            laughing
            Голован Джек
  5. Masya Masya Сегодня, 16:02
    Кесарю- кесарево, а Богу- Богово... и равнять не надо...
    Masya Masya
    1. Гардамир Сегодня, 16:41
      плюс за стихи в профиле.
      Гардамир
      1. Masya Masya Сегодня, 16:47
        Цитата: Гардамир
        плюс за стихи в профиле.

        love
        Masya Masya
  6. Altona Сегодня, 16:02
    Цитата: Chertt
    С такими звездами, можно позволить себе некоторые вольности

    ---------------------------
    Мне вольностей не прощают. Отводят на конюшню и секут как последнего рекрута. laughing laughing
    Altona
    1. Masya Masya Сегодня, 16:10
      love
      Цитата: Altona
      Мне вольностей не прощают. Отводят на конюшню и секут как последнего рекрута.

      Да ладно, Вам, ужасы рассказывать, ну попарят в бане по полной! laughing а то и предупреждением отделаетесь wink
      Masya Masya
  7. anjey Сегодня, 16:04
    я согласен с ВВП,все переплелось и религия и политика,хороший пример Ни колай || -великомученник официальный,признаный РПЦ....,хотя мнения в отношении его расходятся...
    anjey
    1. Vadivak Сегодня, 16:29
      Цитата: anjey
      ,хороший пример Николай || -великомученник официальный,признаный РПЦ.

      Не великомученик - Прославить как страстотерпцев в сонме новомучеников и исповедников Российских царскую семью: императора Николая II, императрицу Александру, царевича Алексия, великих княжен Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию»
      Только вот не пойму почему императора если он отрекся
      Vadivak
      1. Сергей Медведев Сегодня, 17:06
        Цитата: Vadivak
        Только вот не пойму почему императора если он отрекся

        Как бывшего императора замучили Николая II. И именно за то и убили, что был императором, а не за то, что отрёкся.
        Сергей Медведев
        1. Vadivak Сегодня, 17:22
          Цитата: Сергей Медведев
          Как бывшего императора замучили Николая II.


          Замучили именно как бывшего, а поминают как царственного
          Vadivak
        2. zoolu350 Сегодня, 19:08
          И как же Николая №2 замучили позвольте уточнить?
          zoolu350
    2. Гардамир Сегодня, 16:46
      великомученник
      Какой он великомученик? Мало ли людей убивали? Павла1 императора предали и убили, но не святой. Александра 2 народовольцы бомбой взорвали, полсуток мучался и опять не святой. А этот как Иуда отрёкся и сразу святой.
      Погодите Путин ещё срок отбудет и Ельцина сделает героем-освободителем.
      Гардамир
      1. kush62 Сегодня, 17:24
        Гардамир Сегодня, 16:46 ↑ Новый
        Погодите Путин ещё срок отбудет и Ельцина сделает героем-освободителем.

        Уже заранее расписались в проигрыше? А как же вера в победу за радетеля за народ Грудинина, нечаянно вспомнившего, что на зарубежных счетах есть несколько миллиардов?
        kush62
        1. Гардамир Сегодня, 17:59
          нечаянно вспомнившего,
          хорошо что у верхушки правящей страной. память плохая ничего не помнят. Всё познаётся в сравнении
          Гардамир
          1. allaykbar Сегодня, 18:36
            Гардамир одобряет миллиарды на западных счетах у Грудина.

            Скоро и памятник ему во дворе своем поставит. Не ельцин центр, но всё же.
            allaykbar
            1. Гардамир Сегодня, 18:55
              одобряет
              вы когда каких-то либерастов ругаете, кого имеете ввиду? Часом не себя? То есть у нас все правители и олигархи сплошь ниЩЩие, и только Грудинин, крови из народа пил? Так что ли? А про детский сад, школу, Дом Культуры вы наверно знать не хотите?
              Гардамир
              1. allaykbar Сегодня, 18:59
                думаете в кооперативе "Озеро" детскийсад хуже? Может в том кооперативе школа хуже? И тысяча приближенных живет хуже?

                К чему все это пишите не понятно. Так бы и написали - да я одобряю миллиарды на западных счетах моего кумира от КПРФ- Грудина

                Такое ощущение что кормушки еще нет,но вы уже хлебаете из нее по полной. Ну приятного аппетита, что тут еще сказать

                Хотя вас наверное расстраивает что у Путина миллиардов на западных счетах не нашли и Путин праздники празднует на Родине, а не в германии
                allaykbar
  8. Altona Сегодня, 16:04
    Цитата: Наблюдатель2014
    А самого Путина с кем сравнить?С антихрестом

    --------------------------
    Я в твитторе так и написал "сам признался, что Антихрист". А вообще, Путин говорит очень шаблонно , как будто конспекты свои по политической подготовке открывает иногда и цитирует. Либо журнал "Огонек" Коротича перечитывает.
    Altona
    1. Гардамир Сегодня, 16:47
      журнал "Огонек" Коротича перечитывает.
      вызубрил вот и повторяет.
      Гардамир
    2. allaykbar Сегодня, 18:37
      посмотрел бы что вы наговорили за 17 лет у власти. думается мне плакал бы весь форум, ну кроме Гардамира и других одаренных
      allaykbar
      1. Гардамир Сегодня, 18:58
        посмотрел бы что вы наговорили
        то есть сказать в защиту вам нечего поэтому перешли на личности?
        Гардамир
        1. allaykbar Сегодня, 19:03
          в защиту? Мне тут защищать Путина от форумчанина Атлона? Ну не смешите

          Ваша борьба лишь веселит. Думаю в защите нуждается только ваша клавиатура
          allaykbar
    3. Голован Джек Сегодня, 19:07
      Цитата: Altona
      Я в твитторе так и написал...

      Помнится, Вы что-то писали про завод, который делает что-то для с/х... и не очень получается.
      Вопрос: а остальные сотрудники завода тоже, того... твиттером балуются? wink
      Голован Джек
  9. Million Сегодня, 16:08
    Предвыборный треп начался
    Million
  10. Комментарий был удален.
  11. _Jack_ Сегодня, 16:11
    В христианстве, действительно, нет такой традиции. Найдите в Библии, где Христос говорит о необходимости поклонения костям умерших людей? Это, скорее, из язычества перекочевало, таких искажений сейчас в церкви больше чем истинного христианства. Так что и Ленин в мавзолее из той же оперы.
    _Jack_
    1. Vadivak Сегодня, 16:54
      Цитата: _Jack_
      В христианстве, действительно, нет такой традиции.

      Пятый карфагенский собор постановил, чтобы ни один храм не строился иначе, как на мощах мученика, которые полагались под алтарем. Окончательно почитание святых мощей было закреплено Седьмым Вселенским Собором
      Vadivak
    2. zoolu350 Сегодня, 19:11
      ВСЕ религии нуждаются в фетише, даже в исламе, есть Кааба.
      zoolu350
  12. Геркулесыч Сегодня, 16:12
    Владимир Владимирович, а как быть с массами растрелянных монахов, которых унечтожали как только началась революция 17 года в стране? Неверное ваше сравнение!
    Геркулесыч
    1. Dart2027 Сегодня, 16:40
      Цитата: Геркулесыч
      а как быть с массами растрелянных монахов, которых унечтожали как только началась революция 17 года

      Обычная религиозная война, в духе разборок католиков и гугенотов.
      Dart2027
      1. zoolu350 Сегодня, 19:17
        Несколько сложнее, ибо идеологический уровень сознания более высок, чем религиозный. В свое время авраамические религии опираясь на церковную организацию и систематизированную пропаганду подавили языческую мифологию, так что это процесс развития общества.
        zoolu350
    2. kos 75 Сегодня, 16:55
      Цитата: Геркулесыч
      Владимир Владимирович, а как быть с массами растрелянных монахов, которых унечтожали как только началась революция 17 года в стране? Неверное ваше сравнение!

      а как быть с инквизицией ?
      kos 75
  13. Altona Сегодня, 16:14
    Цитата: Masya Masya
    Да ладно, Вам, ужасы рассказывать, ну попарят в бане по полной!

    --------------------------
    Из 5 моих замечаний мне 3 влепили в один день за "оскорбление автора статьи". Статья была подписана Антон Деникин и с явным привкусом чёрствой французской булки. С жутким черносотенным содержанием. Выводы об идеологических и вкусовых пристрастиях администрации я сделал. Демократия в действии. laughing laughing
    Altona
    1. allaykbar Сегодня, 18:39
      ты очень отчаянно борешься просто. очень самоотверженный поступок совершил сегодня. Написал много постов
      allaykbar
  14. APASUS Сегодня, 16:17
    Что то дядя Вова не в ту тему полез:
    «Воздатите кесарева кесареви и божия богови»
    и по заслугам судимы будете!
    APASUS
  15. ротмистр Сегодня, 16:18
    Как много на ВО краснофлажковых. Вон как на Путина поперли, прям как в октябре 1917г.Давайте ребята, старайтесь, может при победе председателя колхоза вам зачтется ваше старание. Помощник комбайнера поправил страной, пусть теперь поправит и председатель.
    ротмистр
    1. Комментарий был удален.
    2. Vadivak Сегодня, 16:43
      Цитата: ротмистр
      Помощник комбайнера поправил страной,


      Иуда он, и закопать его -лучшего немца 1990 года на немецко-фашистском кладбище
      Vadivak
    3. Был Мамонт Сегодня, 17:08
      Цитата: ротмистр
      Как много на ВО краснофлажковых

      А, Вы как бычок на все красное бросаетесь? Путин-то , вроде не голубых кровей тоже.
      Был Мамонт
    4. zoolu350 Сегодня, 19:23
      Ну если при председателе колхоза всех холопов олигархата РФ, неовласовцев, булкохрустов, адептов ХПП и едролюбов отправят на урановые рудники, строительство монорельса до Магадана и ТрансСахалинского туннеля, а хозяевам ФРС и их холопам (сионистам(фашистам), бандерофашистам и пр.) обломают рога, то пусть правит на здоровье.
      zoolu350
  16. Геркулесыч Сегодня, 16:18
    Я выражаю свое мнение, и я вкорне не согласен со словами Путина! Не знаю, кто и зачем посоветовал ему затронуть эту тему, но сделано все просто неверно! У церкви есть и вера, и идеология, а Ленин с окружением веру отрицал и подовлял! Большивики единственное что имели это идеологию, и то людоедскую, по началу!
    Геркулесыч
    1. karish Сегодня, 16:25
      Цитата: Геркулесыч
      У церкви есть и вера, и идеология

      Идеалогия ? Какая идеалогия ?
      Цитата: Геркулесыч
      а Ленин с окружением веру отрицал и подовлял

      Веру они как раз культивировали , только бога у них были свои.

      Цитата: Геркулесыч
      Большивики единственное что имели это идеологию, и то людоедскую, по началу!

      lol идеалогия ?
      «Я маленькая девочка, играю и пою. Я Сталина не видела, но я его люблю».
      karish
      1. Маз Сегодня, 17:56
        Религия всегда писалась власть придержащими и наиболее образованными слоями для себя и под себя. Цель -власть, удобство руководства и главное причинная последовательность - типа: а бог повелел, а к нам видение явилось, а тута чудо случилось и пошла причинноследственная связь.... Выстраиваемая не с того шо в голову придёт, совершенно определенным образом. Если вбивать сие с малых лет в голову отроков, то налицо получаем сформировавшегося толпу прихожан, для которых догмы церкви выше разумных принципов поведения и законов. А не причастные к культу и приходу - хуже животных. Ничего не напоминает? Технология отработана, все зависит от содержания закладываемого в мозги.
        Маз
    2. Был Мамонт Сегодня, 17:35
      Цитата: Геркулесыч
      Большивики единственное что имели это идеологию, и то людоедскую, по началу!

      Написано такое под "большевицким" флагом. Никак идеологическим диверсантом себя ощущаете? wink
      Был Мамонт
  17. Altona Сегодня, 16:22
    Цитата: ротмистр
    Как много на ВО краснофлажковых. Вон как на Путина поперли, прям как в октябре 1917г.Давайте ребята, старайтесь, может при победе председателя колхоза вам зачтется ваше старание. Помощник комбайнера поправил страной, пусть теперь поправит и председатель.

    ------------------------------
    За 18 лет наверное можно было что -то большее сделать,нежели Крымнаш и народ не забижать. Насчет Грудинина никто не обольщается, Путин и Грудинин с одного буржуазного поля клубничка. А вам, господин Ротмистр, на пароход до Стамбула не пора? Или еще в Добровольческую армию надеетесь записаться?
    Altona
    1. Vadivak Сегодня, 16:57
      Цитата: Altona
      За 18 лет наверное можно было что -то большее сделать,нежели Крымнаш

      Да его за одно это потомки будут с благодарностью вспоминать. Вы понимаете что такое Крым? Что такое вообще территориальное приобретение? Китайцы острова строят
      Vadivak
      1. ДЕДПИХТО Сегодня, 18:24
        Вернуть через народный референдум и строить острова,как китайсы-разницу понимаете? smile
        ЗЫ..не разу не укроп
        ДЕДПИХТО
    2. allaykbar Сегодня, 19:12
      Altona , расскажите, что вы добились за 17 лет, после чего приобретение нескольких тысяч квадратных километров - вызывают в вас такой скепсис


      наверное я чего-то не знаю. Но если что, готов начать сбор подписей в Вашу пользу на следующие выборы.

      Уже предвкушаю длину списка ваших дел. Надеюсь Ваши дела влезут в один пост. И не надо будет делать отдельную тему по новому кандидату.

      Помогу Вам начать.

      1 пункт. Стал маршалом на форуме ВО.
      allaykbar
  18. Комментарий был удален.
    1. karish Сегодня, 16:30
      Цитата: Altona
      Цитата: karish
      Идеалогия ? Какая идеалогия ?

      ----------------------------
      Опачки, провозвестники всех религий и даже научного коммунизма голос подали. Кошелек, кошелек! Какой кошелек? hi laughing laughing

      Охолонись , по теме то есть что сказать ?
      karish
  19. turbris Сегодня, 16:30
    Цитата: Altona
    С чего это вдруг он решил порассуждать о религиозных делах? Он ведь сам-примитивная копия Христа.

    А вы в зеркало на себя посмотрите - увидите свою примитивную копию на умного человека.
    turbris
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:42
      Цитата: turbris
      А вы в зеркало на себя посмотрите - увидите свою примитивную копию на умного человека.

      То есть культ личности Путина остался для Вас незамеченным?:))) Тогда... лучше вообще не смотрите в зеркало. Ничего хорошего Вы там не увидите
      Андрей из Челябинска
  20. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:33
    Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству, на самом деле: свобода, равенство, братство, справедливость – это все заложено в Священном Писании, это все там есть. А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали

    Крайне лживая и оскорбительная по отношению к коммунизму параллель. В коммунизме куча всего, чего не было в библии Слов нет, одни междометия.
    Хотя, справедливости ради, тут Путин только повторил слова Зюганова
    Андрей из Челябинска
    1. Dart2027 Сегодня, 16:43
      Цитата: Андрей из Челябинска
      В коммунизме куча всего, чего не было в библии

      Любая идеология это в некотором роде религиозный культ и коммунизм не исключение.
      Dart2027
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 17:40
        Цитата: Dart2027
        и коммунизм не исключение.

        не спорю, но из этого не следует, что коммунизм - калька с христианства.
        Андрей из Челябинска
        1. Dart2027 Сегодня, 18:44
          Ну этого Путин и не говорил. Тут другое - все люди устроены одинакового, поэтому основные методы управления ими по сути не меняются, и в этом смысле мумификация Ленина действительно создание объекта поклонения.
          Dart2027
    2. Офицер запаса Сегодня, 17:10
      По этому поводу в свое время высказался не кто иной, как сам В.И. Ленин. В своей статье "Социализм и религия". Добавить нечего.
      Офицер запаса
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 17:39
        Честно говоря, я, как христианин, с этой статьей не вполне согласен, так как не вижу непреодолимых причин, по которым христианин не может быть коммунистом. Безусловно, идеи коммунизма гораздо шире христианских, но если брать именно саму идею христианства (а не то, как ее использовали власть предержащие) то каких-то непреодолимых противоречий с коммунизмом в ней пожалуй что и нет.
        Андрей из Челябинска
        1. Офицер запаса Сегодня, 17:53
          Андрей, откровенно скажу - это не моя тема и спорить по этим вопросам я себя считаю не вправе. Не хочется показаться дилетантом. Но вот еще со школы помню противопоставления: с одной стороны - "раб божий", с другой - "мы не рабы, рабы не мы". Пусть немного упрощенно, но это и есть моя жизненная позиция. Именно так меня воспитали.
          Не думаю также, что бывший член КПСС т. Путин В.В. так хорошо разбирается в теологии, что считает себя вправе делать заявления на эту тему.
          Офицер запаса
          1. Андрей из Челябинска Сегодня, 18:12
            Цитата: Офицер запаса
            Но вот еще со школы помню противопоставления: с одной стороны - "раб божий", с другой - "мы не рабы, рабы не мы"

            То же самое, я ведь в советской школе учился. Просто хочу сказать, что религия, и в том числе христианство - это тот же автомат Калашникова, которым можно Родину защищать, а можно - ни в чем не повинных людей расстрелять. Причем многие дореволюционные служители культа (к Богу они уже не имели никакого отношения) были куда ближе ко второму, чем к первому. Немало людей из тех, кого я знал и кто успел пожить в то время (но которые уже давно не с нами) в Бога верили, но вот священничество тех времен на дух не переносили.
            Печально то, что РПЦ сегодня быстро катится туда же и очень многие в ней служат не Богу, а мамоне. Хотя лично знаю и тех, кто совсем наоборот. Засим - разрешите откланяться! hi
            Андрей из Челябинска
      2. Был Мамонт Сегодня, 17:55
        Цитата: Офицер запаса
        По этому поводу в свое время высказался не кто иной, как сам В.И. Ленин. В своей статье "Социализм и религия".

        Интересно, В.В.Путин читал эту статью? Вроде, как бы должен был. Но..., не уверен wink
        Но, то, что большинство из авторов комментариев не читали-уверен.
        Был Мамонт
  21. Altona Сегодня, 16:34
    Цитата: karish
    Охолонись , по теме то есть что сказать ?

    ---------------------------
    Ты сам-то по теме сказал что-нибудь?
    Altona
  22. Altona Сегодня, 16:36
    Цитата: turbris
    А вы в зеркало на себя посмотрите - увидите свою примитивную копию на умного человека.

    ---------------------------
    Я на прессу столь "высокоумных" заявлений не делаю. Сравнивая несравнимые вещи. Ленин захоронен в Мавзолее как глава государства,это выказанные ему почести. А не "сохранение мощей".
    Altona
    1. oldzek Сегодня, 19:34
      причём его мнение (завещание)при этом не учитывалось.человек ничто,а колефтив наше всё.
      oldzek
  23. andrej-shironov Сегодня, 16:43
    Да уж! Перед выборами и не так ещё раскорячишься.
    andrej-shironov
  24. belleu Сегодня, 16:44
    Цитата: karish
    ничего кроме как

    в голову не приходит.

    Президент нашей страны должен быть и патриархом.Вертикаль должна быть полная.
    belleu
  25. parusnik Сегодня, 16:45
    Что не говорите, а Ленин является основателем государства, наследие которого пытаются затоптать,оплевать, а плодами этого государства до сих пор пользуются и никак до разворовать не могут...
    Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству, на самом деле: свобода, равенство, братство, справедливость – это все заложено в Священном Писании, это все там есть.
    ...А коли так, что ж современная Россия по принципам Священного Писания государство не строит...
    parusnik
  26. belleu Сегодня, 16:49
    Цитата: parusnik
    Что не говорите, а Ленин является основателем государства, наследие которого пытаются затоптать,оплевать, а плодами этого государства до сих пор пользуются и никак до разворовать не могут...
    Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству, на самом деле: свобода, равенство, братство, справедливость – это все заложено в Священном Писании, это все там есть.
    ...А коли так, что ж современная Россия по принципам Священного Писания государство не строит...

    Сталинская конституция до сих пор самая лучшая,гуманная,человеческая,-вот только реальность была другой.Где коммунисты там везде был террор против своего народа.
    belleu
    1. Vadivak Сегодня, 17:01
      Цитата: belleu
      Где коммунисты там везде был террор против своего народа.


      Да бросьте все хороши. В Лондоне метро пустили, а у нас крепостное право отменили, а расстрелы 9 января и ленские прииски?
      Vadivak
    2. zoolu350 Сегодня, 19:28
      Коммунистам в плане террора до либералов, как до Марса ползком.
      zoolu350
  27. groks Сегодня, 17:08
    Вообще ничего нового. Но переобуваться гарант начал что-то поздновато.
    groks
  28. Мар.Тира Сегодня, 17:11
    Цитата: Vadivak
    Цитата: Пользователь
    Это какой-то тихий ужас. Сравнивать коммунизм, где люди равны и свободны и христианство, которое поддерживало феодализм и рабовладельческий строй все время своего существования, власть же она от Бога. Это просто нет слов

    Христианство призывает человека быть человеком, а не зверем при выполнении этого условия при любом строе будет Вам счастье. А коммунизмом случилось то же что и с Христом, предали его Иуды из числа апостолов, только имя им было легион

    О как!Значит хорошие человеколюбивые дела приписаны к канонам христианства?Но это же твердят иудеи,это же твердят мусульмане,буддисты.Может хватит заниматься мракобесием и идолопоклонничеством,и по настоящему заняться заботойо ближнем своём,а не плодить миллиардеров под красивыми фразами?На долю 1% богатых россиян приходится 71% всех личных активов. В США - 37%, в Китае - 32%, в Европе - 17%. Средний мировой показатель - 46%, т.е. наши богатеи превысили мировые показатели в 1,6 раз!
    Мар.Тира
    1. Vadivak Сегодня, 17:27
      Цитата: Мар.Тира
      .Может хватит заниматься мракобесием и идолопоклонничеством,и по настоящему заняться заботойо ближнем своём,а не плодить миллиардеров под красивыми фразами?

      Это кто миллиардеры? Замученные во имя Христа люди? Вы о ком?
      Vadivak
      1. Мар.Тира Сегодня, 18:40
        А что других замученных во имя веры идей не было что ли.Коммунисты,красноармейцы беспартийные замученные уже не люди?Я вот о ком,и им подобным. Хорошую нам альтернативу предлагают.Ты или верь в бога,или в коммунизм,но он всё равно христианство.Труды Маркса,Энгельса,Ленина,ересь????????????????????
        Мар.Тира
  29. belleu Сегодня, 17:12
    Цитата: parusnik
    Что не говорите, а Ленин является основателем государства, наследие которого пытаются затоптать,оплевать, а плодами этого государства до сих пор пользуются и никак до разворовать не могут...
    Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству, на самом деле: свобода, равенство, братство, справедливость – это все заложено в Священном Писании, это все там есть.
    ...А коли так, что ж современная Россия по принципам Священного Писания государство не строит...

    А до Ленина государства не было?А насчет разворовать -просто не хотят.Хотели бы, разворовали бы до основания,ведь все свои.
    belleu
  30. Dzafdet Сегодня, 17:14
    Цитата: Teberii
    Выборы скоро,нужно пожилой электорат к себе расположить,денег то нет на пенсии.А тут разговоры о том чтобы Ленина захоронить.

    Деньги на пенсии есть, надо просто потрясти олигархов и миллионеров. Но сам себя он трясти не будет. Мавзолей- это зиккурат, который собирает энергию с посетителей. Рассмотрите внимательно его архитектуру.
    Dzafdet
  31. Маз Сегодня, 17:24
    На мечтах и чаяниях простого народа все религии строили свои талмуды.
    Маз
  32. Altona Сегодня, 17:44
    Цитата: groks
    Вообще ничего нового. Но переобуваться гарант начал что-то поздновато.

    ----------------------------
    86% рейтинг не надо было себе рисовать.
    Altona
  33. кедр Сегодня, 18:00
    Цитата: kush62
    Svarog Сегодня, 16:14 ↑ Новый
    Он не о религиозных делах рассуждает. Он хает коммунизм и советское прошлое.Потому что, ему уже доложили о бешенной популярности Грудинина и КПРФ.

    После 18 марта узнаем о бешенной популярности laughing


    Чё ждать - то? Раз народу "клубнички" захотелось, да ещё бешенной...
    Получите и зрите, в корень...
    кедр
    1. Svarog Сегодня, 18:20
      Цитата: кедр
      Чё ждать - то? Раз народу "клубнички" захотелось, да ещё бешенной...
      Получите и зрите, в корень...

      И что тут зрить? А вы в курсе, что даже гос-во у нас хранит деньги в сша? А Грудинин, в одном из своих интервью, задолго до выборов, объяснил, почему он это делает. У нас все, у кого есть деньги хранят их за бугром, банкам нашим не доверяют.. Так в чем ,в корень то зрить? Сами то поняли?
      Svarog
  34. Вольдемар07 Сегодня, 18:04
    Лет 10 назад читал статью, автора не помню, слова один в один про христианство и коммунизм, может только местами слова поменял... Чужие рассуждения выдает за свои мысли, позорище...
    Вольдемар07
  35. da Vinci Сегодня, 18:11
    Понравились ВВП иконы с себя! winked
    da Vinci
  36. da Vinci Сегодня, 18:19
    Пусть ВВП расскажет о неприкасаемых: чубайсе, медведеве, смердюкове, васильевой и прочих им подобных! angry
    da Vinci
  37. Сержант71 Сегодня, 18:21
    Там к мавзолею ещё пристройку делать не начали?? wassat
    Сержант71
  38. Горный стрелок Сегодня, 18:22
    Эту проблему ему все равно придётся решать. И как любая сакральная проблема, наличие Ленина в Мавзолее и кладбища у Кремлевской стены - она способна расколоть общество... Вот и пробуют - связать то, что получилось - с христианской традицией... Возможно, это правильный подход
    Горный стрелок
  39. к174ун7 Сегодня, 18:23
    Выберем ВВП и не прогадаем. Он вошел в возраст мудрости на уровне царя Соломона.
    к174ун7
  40. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 18:30
    Вера говорите? Ну-ну. И сколько войн было из-за того, что чья-то религия лучше?
    Движет развитие в перед не верующий, ограниченный каноном догматов-запретов, а сомневающийся. Если бы не было Галилея, Бруно, Коперника, Магеллана и сотен других – то до сих пор жили бы при лучине на плоской Земле. А так именно их труд позволяет сейчас служителям культа жить в хоромах, показывать фокусы с исчезновением предметов и чихать на все из окна крутой тачки
    МИМО ПРОХОДИЛ
  41. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 18:35
    Эво как. Святого в Зиккурат положили
    Набрать в поисковике
    1 Сколько и кому выделила кайзеровская Германия на Октябрьскую революцию
    2. Уолл-стрит и большевистская революция
    МИМО ПРОХОДИЛ
  42. Stas157 Сегодня, 18:36
    . Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству, на самом деле: свобода, равенство, братство, справедливость – это все заложено в Священном Писании
    Сказал Путин.

    Так это только плюс христианству! Не вижу в чем он увидел проблему?
    А вот его в свою очередь, хотелось бы спросить, а в чем состоит его идеология? Кто нибудь знает это? Может быть, наоборот: несправедливость, неравенство, небратство? Это очень похоже на реальность, глядя на то, какая пропасть отделяет зажравшуюся элиту от простого народа.
    Stas157
  43. Weyland Сегодня, 18:37
    Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству, на самом деле: свобода, равенство, братство, справедливость – это все заложено в Священном Писании, это все там есть.

    То-то и оно: "дьявол - обезьяна Бога" - антихристы-"коммунисты" смогли только собезьянничать ( особенно ярко - с мумией Ленина am ). Именно гонения на христианство и убеждают в дьявольской сущности краснопузых: со времен Средневековья была куча коммунистических движений - и все под христианскими лозунгами типа "когда Адам пахал..." - и только марксисты-ленинцы am устроили гонения, превосходящие по масштабам Диоклетиановы! И зачем? Никакой практической необходимости в этом не было; Фидель hi good , например, никогда не устраивал гонений на Церковь - и это ему не мешало строить социализм, а скорее наоборот!
    Weyland
  44. Naputeon Bonaput Сегодня, 18:46
    Скорее коммунизм не христианство а ислам напоминает. Доброе и мирное учение)
    Naputeon Bonaput
    1. Евгений Стрыгин Сегодня, 19:28
      тонко. Если не открывать учебник истории.
      Евгений Стрыгин
  45. Evgenijus Сегодня, 18:55
    Большинство комментаторов так и не поняли, что сказал Владимир Путин о мощах святых, о заповедях в Библии и Евангелии и о краже этих заповедей (примитивно) коммунистами из Святого Писания. Видеть В.Путина в облике "ни рыба, ни мясо" кому то выгодно, а ведь русскому человеку присуща культура, и не западная а наша, православная. Но многих отметившихся здесь, тошнит от христианства, подавай им Запад, да с цветным душком.
    Evgenijus
    1. РУСС Сегодня, 19:38
      Цитата: Evgenijus
      Большинство комментаторов так и не поняли, что сказал Владимир Путин о мощах святых, о заповедях в Библии и Евангелии и о краже этих заповедей (примитивно) коммунистами из Святого Писания. Видеть В.Путина в облике "ни рыба, ни мясо" кому то выгодно, а ведь русскому человеку присуща культура, и не западная а наша, православная. Но многих отметившихся здесь, тошнит от христианства, подавай им Запад, да с цветным душком.

      Политолог Леонид Крутаков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что, несмотря на то, что с краха советской системы прошло уже 27 лет, в нашей стране продолжается анализ этого периода отечественной истории.

      «Собственно, Путин что хотел здесь сказать – то и сказал. Тысячелетние традиции нельзя перечеркнуть и ликвидировать в такой огромной стране, как Россия, пусть и даже в рамках революционных событий. Это нельзя вычеркнуть ни из голов людей, ни из тех взаимоотношений, которые существуют в обществе», - констатирует Крутаков.
      Культурную традицию нельзя взять и перечеркнуть
      Фактически, президент здесь озвучил известный тезис, что, несмотря на государственный поворот 1917 года, на практике наша страна развивалась в том же культурно-политическом направлении, что и до событий эпохи Октябрьской революции.
      Тем более, все эти большевистские начинания быстро сошли «на нет», и когда Москва под руководством Иосифа Сталина начала восстанавливать российское государство, в общественный и государственный обиход начали возвращаться запрещенные в 1917 году культурные и политические элементы. Иногда напрямую, а порою и в закамуфлированном виде.
      РУСС
  46. zoolu350 Сегодня, 18:57
    Вот наемный менеджер олигархата РФ и "заюлил" ибо выборы скоро.
    zoolu350
  47. Altona Сегодня, 19:11
    Цитата: Голован Джек
    Помнится, Вы что-то писали про завод, который делает что-то для с/х... и не очень получается.
    Вопрос: а остальные сотрудники завода тоже, того... твиттером балуются?

    ------------------------------
    Сотрудники завода выпускают продукцию. А вам Твиттер чем-то мешает?
    Altona
  48. Altona Сегодня, 19:13
    Цитата: Vadivak
    Да его за одно это потомки будут с благодарностью вспоминать. Вы понимаете что такое Крым? Что такое вообще территориальное приобретение? Китайцы острова строят

    ---------------------------------
    Я сравниваю его со Сталиным и сравнение пока что не в пользу Путина.
    Altona
    1. Голован Джек Сегодня, 19:18
      Цитата: Altona
      Я сравниваю его со Сталиным и сравнение пока что не в пользу Путина.

      Ботинки с огурцами не пробовали сравнивать?
      Тоже весьма... благодарное занятие yes
      Голован Джек
  49. Altona Сегодня, 19:18
    Цитата: sir_obs
    Судя ао всему, вы тоже чья-то примитивная копия, до Христа точно не дотягиваете.

    ------------------------
    Вы себе в ник воткнули слово sir. Дотянуться до лорда хотели или собственное величие подчеркнуть таким обращением?
    Altona
  50. pafegosoff Сегодня, 19:22
    Мавзолей Наполеона, мавзолей президента Гранта, мавзолей Тадж-Махал, некрополь в Софийском Соборе, захоронения в Кивско-Печерской Лавре и прочие, пр...
    Мавзолеи, гробницы, курганы, пирамиды... Ни у кого не возникает мысли о сносе мавзолея Тимура в Самарканде?
    pafegosoff
  51. Altona Сегодня, 19:23
    Цитата: allaykbar
    Altona , расскажите, что вы добились за 17 лет, после чего приобретение нескольких тысяч квадратных километров - вызывают в вас такой скепсис


    наверное я чего-то не знаю. Но если что, готов начать сбор подписей в Вашу пользу на следующие выборы.

    Уже предвкушаю длину списка ваших дел. Надеюсь Ваши дела влезут в один пост. И не надо будет делать отдельную тему по новому кандидату.

    -----------------------------------------
    Я 17 лет работаю в промышленности, причем в моногороде, причем в "депрессивном" регионе. Хотя мог бы "поменять сознание" и откровенно наживаться на людской глупости. Я являюсь пропагандистом и отражаю каждый плевок в сторону СССР. Разоблачаю лицемерную сущность новых хозяев жизни и пытаюсь объяснить людям их глупости и заблуждения.
    P.S. А почему у вас в нике "Аллах акбар" на латинице? У вас своя такая специфичная зеленая правда?
    Altona
  52. Голован Джек Сегодня, 19:23
    Цитата: Altona
    Цитата: Голован Джек
    Помнится, Вы что-то писали про завод, который делает что-то для с/х... и не очень получается.
    Вопрос: а остальные сотрудники завода тоже, того... твиттером балуются?

    ------------------------------
    Сотрудники завода выпускают продукцию. А вам Твиттер чем-то мешает?

    Нет.
    Меня несколько удивляет (и забавляет) сварщик-блоггер.
    Который потом жалуется, что брат хозяина завода, на котором он (сварщик) работает, "не хочет покупать их продукцию".
    Еще слегка раздражает безапелляционность, с которой данный сварщик изрекает здесь свои, кхм, максимы.
    Когнитивный диссонанс такой, понимаете ли wink
    Голован Джек
  53. Altona Сегодня, 19:25
    Цитата: Evgenijus
    Большинство комментаторов так и не поняли, что сказал Владимир Путин о мощах святых, о заповедях в Библии и Евангелии и о краже этих заповедей (примитивно) коммунистами из Святого Писания.

    ------------------------------
    Большинство комментаторов и так прекрасно видят, кто у кого что украл. Не морализаторствуйте здесь.
    Altona
  54. Altona Сегодня, 19:26
    Цитата: allaykbar
    ты очень отчаянно борешься просто. очень самоотверженный поступок совершил сегодня. Написал много постов

    ----------------------------------------
    Скорее несколько вопросов к нашему дйствующему охранителю буржуазного порядка.
    Altona
  55. Евгений Стрыгин Сегодня, 19:27
    Inok10,
    коммунист - это коммунист. Это слово и смысл ,а не звук.
    Евгений Стрыгин
  56. кедр Сегодня, 19:32
    Цитата: Svarog
    Цитата: кедр
    Чё ждать - то? Раз народу "клубнички" захотелось, да ещё бешенной...
    Получите и зрите, в корень...

    И что тут зрить? А вы в курсе, что даже гос-во у нас хранит деньги в сша? А Грудинин, в одном из своих интервью, задолго до выборов, объяснил, почему он это делает. У нас все, у кого есть деньги хранят их за бугром, банкам нашим не доверяют.. Так в чем ,в корень то зрить? Сами то поняли?


    Грудинин ваш, банки ваши, деньги ваши, государство ваше... Чё ещё надо, господа товарисчи..?
    Путин - Лидер Национально Освободительного Движения потому, как точно знает, что банки не наши, деньги не наши, государство не наше, Конституция по которой живём не наша и клубничный олигарх Грудинин не наш... Потому и валят Путина наглосаксы, что он медленно, но верно отвоёвывает суверенитет страны и рубля. Понятно?
    Суверенитет. Россия. Путин.
    кедр
Картина дня